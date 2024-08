Élaborer un forfait marketing efficace : Étapes, exemples et modèles

Vous auriez entendu des gens dire "notre produit parle de lui-même, nous n'avons pas besoin de marketing" Ils se trompent !

La raison en est simple : Le marketing apporte directement et indirectement des équipes commerciales. C'est un puissant moteur de croissance.

C'est pour cette raison que les chefs d'entreprise consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la création et à la mise en œuvre de stratégies et de forfaits marketing. Dans cet article de blog, nous entrons dans le vif du sujet.

Qu'est-ce qu'un forfait marketing ?

Un forfait marketing est l'ensemble des activités qu'une organisation a l'intention d'entreprendre au cours d'une période donnée pour atteindre ses objets. Certaines des caractéristiques déterminantes d'un forfait marketing sont :

Dérivé de la stratégie marketing de l'entreprise : Le forfait est la partie exploitable de la stratégie

: Le forfait est la partie exploitable de la stratégie Orienté vers les objectifs : Les forfaits marketing sont conçus pour atteindre des objectifs tels que la génération de leads, l'acquisition de clients, la notoriété de la marque, etc.

: Les forfaits marketing sont conçus pour atteindre des objectifs tels que la génération de leads, l'acquisition de clients, la notoriété de la marque, etc. À moyen et long terme : Un forfait marketing est généralement établi pour une période de 12 à 18 mois

: Un forfait marketing est généralement établi pour une période de 12 à 18 mois Complet : Un forfait marketing comprend des objectifs, des budgets, des canaux, des activités, des campagnes, des ressources, etc

Plus important encore, un forfait marketing sert de feuille de route pour la création, l'exécution, le suivi et l'évaluation des tactiques et des activités.

Types de forfaits marketing

Les forfaits marketing peuvent être de différents types. Vous pouvez établir des forfaits marketing pour une marque, un produit, un canal, une campagne spécifique ou une offre. Voici quelques-uns des types de plans marketing les plus courants.

1. Le forfait de marketing de contenu

Un plan de marketing de contenu est le schéma directeur qui guide la création, la publication et la gestion du contenu afin d'attirer et d'engager le bon public. Un bon forfait de marketing de contenu est :

Créatif : Collaborer avec des concepteurs, des vidéastes, des animateurs, des experts en la matière, etc. pour créer un contenu différenciant.

Multimédia : Combiner du texte avec des images, des infographies, des vidéos, des podcasts, et plus encore !

Planifié : Sur un calendrier de contenu pour vous assurer que vous publiez et distribuez du contenu régulièrement.

Distribution-driven : Avec des détails sur la plateforme, la fréquence, le style et le calendrier sur lesquels le contenu sera distribué.

Indices de marketing de contenu

Certains des indicateurs couramment utilisés sont :

Lectorat : Nombre de visiteurs de l'élément de contenu

Engagement : Temps passé à lire un article ou à regarder une vidéo

Défense des intérêts : Nombre de partages ou de commentaires

Conversion : Nombre d'inscriptions ou d'abonnements après la lecture du contenu

2. Forfait marketing pour les médias sociaux

Contrairement au contenu, qui est un actif, les médias sociaux sont un ensemble de canaux, tels que Twitter, LinkedIn, Instagram et TikTok. Un bon forfait de marketing des médias sociaux est :

Spécifique au canal : Concevoir le contenu d'une manière adaptée à la plateforme. Par exemple, un texte lapidaire pour Twitter et de courtes vidéos verticales pour TikTok.

Centrage sur le client : Choisir les bons canaux en fonction de la clientèle cible.

Tactiques d'engagement : Définir l'action attendue de la part du client, telle que les likes/commentaires/clics sur les liens.

Métriques du marketing des médias sociaux

Les indicateurs couramment utilisés sont :

Réponses ou réponses aux messages

Demandes de renseignements dans les formulaires ou les messages privés directs

J'aime et je partage

Abonnés et portée du réseau

3. Forfait marketing pour le lancement d'un nouveau produit

Le lancement d'un produit peut changer la donne pour une entreprise. Pour y parvenir, un forfait marketing de lancement de produit doit être extraordinaire. Voici ce que cela peut impliquer.

Ce qui est nouveau : Présentation du nouveau produit, de sa position et de sa différenciation

Pourquoi acheter : Inclure une raison forte pour laquelle ils devraient acheter votre produit maintenant

Comment : Tactique, comme les communiqués de presse, les annonces dans les journaux, les campagnes d'e-mailing, le blitz des médias sociaux, etc.

Efforts de marketing : Actifs, canaux, budget marketing et ressources utilisés pour l'activité

Indices de mesure

Les indicateurs de marketing de lancement de produit couramment utilisés sont :

Portée : Nombre de diffusions en direct ou nombre total d'impressions

Buzz : nombre de partages, de commentaires, de re-tweets et d'autres messages sociaux concernant le lancement

Analyse des sentiments : Rapport entre les messages positifs et les messages négatifs/neutres

4. Forfait marketing numérique

Un forfait complet de marketing numérique comprend des activités pour :

L'optimisation des moteurs de recherche

Publicité sur les moteurs de recherche

Marketing de contenu

Marketing des médias sociaux

Marketing par e-mail

Événements virtuels et parrainages

Un forfait de marketing numérique sert de ligne directrice à l'équipe pour étendre ses activités sur les différents canaux. En outre, il définit les grandes lignes :

Le ciblage : Groupes spécifiques de personnes en fonction de données démographiques, d'intérêts et de comportements

Personnalisation : Messages conçus pour être les plus pertinents possibles pour la cible

Remarketing : Personnaliser et recibler les clients de manière efficace

Interactivité : Des quiz interactifs, des jeux, des puzzles, etc. pour engager le client

Adaptabilité : Adaptation aux tendances du marché, aux réactions des consommateurs ou à l'évolution du paysage numérique, en publiant vos nouvelles campagnes de manière agile et progressive

Métriques du marketing numérique

Certains des indicateurs les plus couramment utilisés sont :

Chiffre d'affaires généré par les canaux numériques

Leads générés par les canaux numériques

Leads hors ligne accélérés par les canaux numériques

Portée sur le marché sous forme de portée sur les médias sociaux, d'impressions de recherche ou de visites de sites web

5. Forfait marketing de croissance

Dans le monde du SaaS, le marketing de croissance est une approche du tunnel complet où les équipes prennent en charge le parcours client, de l'acquisition à la fidélisation, en utilisant des approches expérimentales et axées sur les données pour optimiser les performances et l'évolutivité.

Un bon forfait de marketing de croissance se caractérise par les éléments suivants .

Approche fondée sur les données

Expérimentation continue

Prise en compte de l'ensemble du cycle de vie

Création d'une communauté

Utilisation judicieuse des ressources

Aussi bénéfique soit-il, un forfait marketing n'est pas facile à créer ou à mettre en œuvre. Si vous faites partie d'une équipe marketing, voici les obstacles que vous pourriez rencontrer.

Obstacles à la réussite de la mise en œuvre d'un forfait marketing

Lors de la création ou de la mise en œuvre d'un forfait marketing, un million de choses peuvent mal tourner. Dans un souci d'économie de temps, nous en décrivons quelques-unes ici.

Tout d'abord, explorons les facteurs externes qui constituent des obstacles à la réussite de la mise en œuvre d'un plan marketing.

Le marché a changé : Les marchés connaissent des hauts et des bas toutes les quelques années. Récemment, les marchés ralentissent et les clients choisissent de ne dépenser que pour les produits de première nécessité. Même ce que l'on définit comme une nécessité peut changer si l'économie ne s'améliore pas.

Un forfait marketing qui ne tient pas compte de ces changements est voué à l'échec. Par exemple, si vous positionnez un sac à main de luxe comme un produit de mode, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de succès. En revanche, si vous le positionnez comme un investissement, vous attirerez probablement davantage l'attention.

Les clients ont changé : Il peut s'agir d'un certain nombre de situations. Vos clients ont vieilli et ne portent plus de Crocs. Ils sont devenus plus conscients et ne préfèrent plus les boissons gazeuses pleines de sucre. Ils ont remboursé leurs dettes d'études et peuvent s'offrir des produits plus chers. Aucun forfait marketing ne peut les inciter à acheter des produits qu'ils n'aiment plus.

La technologie est devenue avancée : La technologie évolue rapidement et de nouveaux produits sont lancés chaque jour. Si votre forfait marketing dépend d'une technologie plus ancienne, il est voué à l'inefficacité.

La réglementation évolue : Dans l'intérêt du public, les autorités de réglementation continuent de renforcer le respect de la réglementation. Par exemple, dans l'industrie du tabac, les réglementations en matière de publicité sont de plus en plus strictes. Si vous êtes une entreprise d'e-cigarettes et que vous avez un forfait détaillé pour commercialiser vos produits auprès des adolescents, un changement de réglementation va y mettre un terme !

Tous les obstacles ne sont pas externes. En fait, la capacité d'une organisation à mettre en œuvre une campagne réussie peut également être entravée par ses propres lacunes. En voici quelques exemples.

Votre organisation est résistante au changement : Les mentalités traditionnelles et la résistance au changement limitent la flexibilité et la réactivité nécessaires à une mise en œuvre réussie. C'est particulièrement vrai pour les tactiques de marketing expérimental comme TikTok.

La dynamique des équipes : Un forfait marketing réussi nécessite que différentes équipes travaillent ensemble. Par instance, une campagne qui couvre le search, l'e-mail marketing et les médias sociaux a besoin que ces équipes interagissent et s'appuient les unes sur les autres en temps réel. Sans cela, vous risquez de voir votre forfait marketing échouer.

Les limites des ressources : Le fait de ne pas disposer des ressources nécessaires peut avoir une incidence sur les résultats du marketing. Il peut s'agir de la pénurie d'un responsable de campagne, d'un budget pour les médias sociaux ou du bon outil d'analyse.

Alors, comment surmonter ces difficultés et créer un forfait marketing efficace ? Découvrons-le.

Un forfait marketing efficace dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que la recherche, les budgets, les canaux, etc. Pour les gérer efficacement, vous avez besoin d'un plan marketing solide processus de forfait marketing solide et un outil de gestion de projet puissant comme le ClickUp pour les équipes marketing .

Une fois que vous avez préparé les bases, voici comment vous pouvez créer un forfait marketing efficace.

Étape 1 : Utiliser votre étude de marché

Lorsque vous arrivez à l'étape du plan marketing, il est probable que votre organisation et vos équipes produits aient déjà mené de nombreuses recherches sur le produit, le marché cible, la productivité, etc. Comprenez ces informations et utilisez-les dans votre forfait.

Utilisez les données démographiques, les intérêts et les données comportementales des prospects pour envoyer des messages ciblés.

Exemple

Supposons que vous vendiez des crèmes glacées allégées. Votre marché cible est probablement :

Démographie : 25-40 ans, urbain, classe moyenne/supérieure. Utilisez cela comme segmentation principale dans vos campagnes publicitaires sur Facebook/Instagram.

Intérêt : Influenceurs liés à la santé et au fitness, marques d'athlétisme, autres marques d'aliments et de boissons à faible teneur en matières grasses, etc. Réduisez votre cible à ceux qui ont ces intérêts.

Données comportementales : Susceptibles de poster des photos de nourriture et d'exercice, de participer à des marathons ou d'appartenir à des groupes de cyclisme/trekking. Concentrez-vous sur ces comportements pour cibler davantage. Si votre différenciation repose sur le prix, effectuez des tests A/B sur les offres et les réductions. Documents ClickUp est un excellent outil de collaboration pour documenter les idées clés de l'étude de marché qui pourraient être utiles à votre forfait marketing. Vous pouvez également utiliser ClickUp AI pour résumer les idées et les rendre plus faciles d'accès et d'utilisation.

le forfait marketing avec ClickUp Docs

Modèles ClickUp

Mettez toutes les chances de votre côté pour assurer votre réussite avec Le modèle de plan d'action marketing de ClickUp . Utilisez ce modèle de plan marketing pour concevoir vos campagnes, suivre votre progression, respecter vos réunions, collaborer avec votre équipe et atteindre vos objectifs en un seul endroit.

Si vous pensez à long terme, essayez Modèles de feuilles de route marketing de ClickUp un ensemble de boîtes à outils prêtes à l'emploi pour définir et intégrer vos objectifs aux tâches.

Si ces modèles sont trop complets pour vous, voici d'autres modèles de feuilles de route pour le marketing modèles de forfaits de marketing que vous pouvez choisir.

Étape 2 : Voir ce que font vos concurrents

Vous ne copierez évidemment pas leurs campagnes, mais vous devez rester attentif si vous voulez vous différencier. Analysez les campagnes des concurrents en équipe, et débattez de ce qui est génial et de ce qui ne l'est pas.

C'est à cette étape que vous réfléchissez à différentes stratégies de marketing et que vous choisissez celle qui vous convient le mieux.

Exemple

En tant que fabricant de glaces allégées, votre principal concurrent pourrait être d'autres fabricants de glaces allégées. Toutefois, il serait prudent de réfléchir au problème que vous résolvez et aux autres solutions utilisées par les clients. Par exemple, cela pourrait aller de la salade de fruits au thé vert.

Commencez par dresser une liste de toutes les personnes susceptibles d'être des concurrents. Utilisez Tableaux blancs ClickUp pour débattre et faire du brainstorming avec des équipes à distance. Réalisez des analyses SWOT, tracez des parcours clients, organisez des idées et bien plus encore.

Ensuite, limitez votre champ d'action à vos concurrents directs et indirects. Étudiez leurs efforts marketing pour identifier les lacunes du marché.

le remue-méninges des forfaits marketing avec les tableaux blancs ClickUp_

Les modèles ClickUp

Pour une recherche approfondie, essayez Le modèle d'analyse de marché de ClickUp pour évaluer soigneusement cinq types de concurrents.

Directs : ils proposent les mêmes produits que vous

Indirects : leurs produits sont différents de ceux que vous proposez, mais ils ciblent le même marché

Potentiel : Ils ne sont pas présents sur le marché actuellement, mais pourraient l'être à l'avenir

Futurs : Ils sont comme des concurrents potentiels mais sont susceptibles d'entrer sur le marché dans un avenir immédiat

Remplacement : Ils offrent une alternative à votre produit

Si vous avez besoin de quelque chose de plus simple, essayez le modèle Modèle d'analyse SWOT du directeur de campagne ClickUp . Utilisez-le pour les campagnes de vos principaux concurrents afin d'obtenir une image claire des lacunes.

À cette étape, Les modèles de marché de ClickUp seront exceptionnellement utiles. Modèle de stratégie ClickUp GTM : Pour les listes de tâches dans les différentes étapes du GTM, telles que la découverte, l'analyse, la recherche, la planification, la mise en œuvre et les rapports. Modèle de tableau blanc de la stratégie GTM de ClickUp : Pour un moyen visuel et interactif de faire un brainstorming et de forfaiter les activités de marketing

Étape 3 : Définissez vos objectifs et vos cibles de marketing

Avant de dresser des forfaits, cristallisez vos objectifs de marketing.

Faites-lesDes objectifs SMART* Veillez à ce que vos objectifs soient publiés dans un endroit facilement accessible

Suivez la progression de vos objectifs Objectifs ClickUp est conçu pour vous aider dans tous ces domaines et bien plus encore. Avec ClickUp, vous pouvez consolider tous vos objectifs, les décomposer en cibles, fixer des échéanciers, suivre automatiquement la progression et maintenir la motivation de vos équipes.

objectifs de ClickUp et suivi des progressions_

Exemple

Nous avons évoqué quelques objectifs possibles dans la section consacrée aux types de forfaits marketing ci-dessus. Appliquez-les à vos efforts. En tant que vendeur de glaces à bas prix, vos objectifs de marketing pourraient être les suivants :

Augmenter la fréquentation des magasins de 20 % d'un mois sur l'autre

Augmenter les commandes en ligne de 40 % par mois

Générer 10 000 $ d'équipes commerciales grâce à la campagne de médias sociaux de la fête du travail (mesuré par le nombre de coupons encaissés)

Augmenter de 25 % la valeur des commandes des clients qui reviennent

Modèles ClickUp

Que vous soyez un spécialiste du marketing en solo ou que vous fassiez partie d'une équipe plus importante, Modèle de définition d'objectifs pour les spécialistes du marketing de ClickUp vous aidera à rester sur le suivi et à atteindre vos objectifs marketing.

Étape 4 : Concevoir vos campagnes/projets de marketing

C'est l'étape la plus importante de votre forfait marketing, celle où vous mettez toutes les idées sur papier (ou sur ClickUp, bien sûr).

Exemple

Un forfait marketing type comprend les éléments suivants.

Message de marque : L'équivalent de "Just Do It" ou "The Happiest Place On Earth"

Ventilation de la campagne : Les messages et les offres que vous allez diffuser tout au long de l'année. Pour les glaces allégées, il peut s'agir d'offres du dimanche, de réductions pour le 4 juillet, d'offres spéciales pour Noël, etc.

Répartition des canaux : Identifiez d'abord tous les canaux que vous souhaitez cibler, puis précisez quelle campagne va à quel canal.

Par exemple, vous pourriez lancer une campagne sur Instagram demandant aux clients d'offrir 10 % de réduction en publiant leur code de parrainage personnalisé sur les Stories, que tout le monde peut utiliser pendant 24 heures. Cela ne fonctionnera pas pour Twitter, vous avez donc besoin d'un autre forfait.

Budgets : Allouez des budgets pour chaque campagne et chaque canal. Concentrez-vous sur les canaux qui convertissent le mieux. Optimisez régulièrement.

Modèles ClickUp : Les modèles de campagnes sont disponibles en ligne

De tous les modèles de plans marketing, Modèle de gestion de contenu ClickUp reste populaire. Forfait et création de contenu sur plusieurs canaux : site web, blog, réseaux sociaux et e-mail.

Rationalisez le flux de travail de bout en bout, de la réception des demandes à la maintenance d'un calendrier éditorial, en passant par la planification à l'aide de documents et la livraison du contenu.

Vous cherchez quelque chose de spécifique pour chaque canal, pas de problème. Modèles de calendrier de contenu gratuits de ClickUp contiennent tout ce dont vous avez besoin.

Étape 5 : Mise en place de votre projet marketing

A un forfait marketing réussi a besoin d'une méthode solide pour l'exécuter. La gestion de projet de ClickUp pour les équipes marketing a tout ce qu'il faut.

ClickUp tasks pour une gestion granulaire des tâches

Utiliser Tâches ClickUp vous pouvez créer des tâches, des sous-tâches et des dossiers pour organiser vos activités. Attribuez des utilisateurs pour chaque tâche de manière contextuelle. Par instance, attribuez vos tâches liées aux médias sociaux au rédacteur, au concepteur et au gestionnaire de canaux.

Utilisez la vue Charge de travail et la planification des forfaits pour une meilleure gestion des ressources. Voyez si votre concepteur est surchargé de travail et réaffectez une partie de sa charge.

Utiliser Formulaires ClickUp pour recueillir des informations auprès de parties prenantes internes ou externes. Par exemple, si votre magasin de Times Square a une idée originale, encouragez-le à remplir un formulaire pour faire son travail.

Connectez les tâches aux objectifs et aux cibles pour suivre automatiquement la progression. Utilisez l'outil Affichez le Calendrier ClickUp pour planifier efficacement les activités de marketing. Affichez l'échéancier pour voir s'il y a des chevauchements ou des dépendances.

l'affichage de l'échéancier de ClickUp pour une meilleure gestion du projet_

Étape 6 : Collaborer en temps réel

Un forfait marketing comporte des centaines d'activités simultanées. La gestion de ce plan peut devenir trop chaotique trop rapidement. Empêchez cela grâce aux capacités de collaboration en temps réel de ClickUp.

Discutez avec vos collègues, échangez des commentaires sur vos créations et envoyez des ping aux membres de votre équipe en temps réel pour que le marketing soit terminé comme sur des roulettes.

Exemples

Vous pouvez collaborer avec un certain nombre d'utilisateurs pour un intervalle d'activités, telles que :

Passer des commandes auprès de fournisseurs pour des actifs marketing, des publicités, etc.

Discuter des réactions et des améliorations à apporter à la conception des publicités

Interagir avec les influenceurs des médias sociaux, répondre à leurs commentaires/questions

vue de ClickUp Chat_

Modèles ClickUp

Pour que les résultats du marketing, tels que la conception, le texte ou les campagnes, soient efficaces, vous devez disposer d'un cahier des charges clair. Or, tout le monde n'est pas capable de rédiger un bon brief. Nous avons donc apporté notre aide. Modèles de briefing créatif de ClickUp vous permettent de rédiger des briefings en quelques minutes pour un nombre de cas d'utilisation, y compris des briefs de produit, des briefs de contenu SEO, des briefs de conception, des briefs de campagne, et plus encore. Chacun des modèles ci-dessus est un modèle de plan marketing gratuit que vous pouvez télécharger, personnaliser et mettre en œuvre en fonction de vos besoins.

Étape 7 : Mise en œuvre et suivi à l'aide d'analyses

Vous ne pouvez pas qualifier une campagne de réussite si vous n'en suivez pas les performances. Utilisez ClickUp pour suivre les performances.

Paramétrez les KPI : Les indicateurs clés de performance (KPI) tels que les taux de conversion, le trafic sur le site Web, l'engagement des clients et les chiffres commerciaux sont essentiels pour évaluer la réussite d'un forfait marketing. Choisissez ceux qui sont pertinents pour vous.

Écouter les commentaires : Recueillez et analysez les commentaires des clients sur vos campagnes de marketing. Cela peut se faire par des moyens actifs tels que des sondages ou des groupes de discussion, ou par des méthodes passives comme l'écoute des médias sociaux.

Expérimentez : Le marketing axé sur les données dépend de l'expérimentation de diverses permutations et combinaisons de messages, de conception, de canaux, etc. Essayez donc sans cesse plusieurs versions de la même chose.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-21-1400x916.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

tableau de bord marketing de ClickUp

Modèles ClickUp

Si vous expérimentez avec vos campagnes, ClickUp a la bonne base pour vous.

Que vos expériences soient aussi simples qu'un CTA rouge contre un CTA bleu ou quelque chose de plus ciblé comme offrir des réductions de prix contre des gratuités, surveillez-les et suivez-les grâce à Le modèle de test A/B de ClickUp .

Planifiez comme un pro avec ClickUp

On ne saurait trop insister sur l'importance d'un bon forfait marketing. Il a un impact sur le chiffre d'affaires, la rentabilité, les dépenses, l'expérience client, la capitalisation boursière, la valeur actionnariale et bien plus encore.

Pour garantir l'efficacité de votre forfait marketing, vous avez besoin d'un outil de gestion de projet polyvalent tel que ClickUp.

ClickUp vous permet de décomposer vos projets en tâches/sous-tâches gérables, de créer des checklists pour maintenir des normes de qualité, de fixer des objectifs et de suivre la progression, de personnaliser les vues et de planifier à l'aide de fonctions de glisser-déposer.

Intégrez-le sans effort à votre palette d'outils marketing ou utilisez ClickUp comme CRM natif avec de puissantes fonctionnalités.

Renforcez votre stratégie marketing. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui.

FAQ sur les forfaits marketing

1. Quelles sont les 7 parties d'un forfait marketing ?

Le marketing mix à quatre P a été étendu pour prendre en compte les activités plus complexes du monde numérique. Les 7P du marketing sont le produit, le prix, le lieu, la promotion, le personnel, l'emballage et le processus.

Le produit est ce que vous offrez (y compris les services)

Le prix est la valeur perçue d'un produit, le montant que vos clients sont prêts à payer

Le lieu est le point de distribution

La promotion est le message concernant votre produit

Les personnes sont toutes les entités que vos clients rencontrent au cours de leur voyage, y compris les vendeurs, les fournisseurs, les partenaires, les revendeurs, etc.

L'emballage désigne le design de la marque sur le produit

Le processus fait référence aux flux de travail qui contribuent à l'expérience du client

2. Quelles sont les 7 étapes du forfait marketing ?

Les sept étapes du forfait marketing sont :

L'utilisation de l'étude de marché

Effectuer une étude de la concurrence

Paramétrage des objectifs

Concevoir des activités de marketing

Paramétrer des projets de marketing

Favoriser la collaboration

Suivi des performances

3. Quels sont les 10 éléments essentiels d'un forfait marketing ?

Pour être complet et efficace, un forfait marketing doit comporter quelques éléments essentiels. En voici les dix principaux.