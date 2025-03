Modèles de plans de marketing gratuits pour Word

Soyons réalistes : l'élaboration d'un forfait marketing n'est pas vraiment une partie de plaisir. C'est une tâche fastidieuse, très détaillée, qui vous fait perdre du temps que vous pourriez consacrer à l'obtention de résultats.

Voici les modèles de plans marketing en Word, parfaits pour les propriétaires de petites entreprises, les spécialistes du marketing et les étudiants qui veulent éviter les problèmes de mise en forme et passer directement à la planification. 🏃

Nous avons rassemblé les meilleurs modèles Word gratuits pour répondre à vos besoins les plus simples. Mais comme Word n'est pas idéal pour la collaboration en temps réel ou les flux de travail évolutifs, nous avons également inclus nos meilleurs modèles gratuits (et riches en fonctionnalités) pour vous.

Accédez aux modèles gratuits de plans marketing ClickUp

Mais d'abord, parlons de ce qui fait qu'un modèle vaut la peine qu'on s'y attarde.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan marketing pour Word ?

Un bon modèle de plan marketing pour Word vous permet de rester organisé, sur le suivi et prêt à présenter vos stratégies en toute confiance. Voici ce qu'il faut rechercher :

Structure et disposition : Choisissez un modèle avec une disposition propre et logique qui décompose les sections clés (comme les objectifs, la cible et le budget), ce qui facilite le remplissage et le suivi

: Choisissez un modèle avec une disposition propre et logique qui décompose les sections clés (comme les objectifs, la cible et le budget), ce qui facilite le remplissage et le suivi Options de personnalisation : Choisissez un modèle suffisamment souple pour s'adapter à vos besoins particuliers sans vous obliger à respecter des sections ou des modèles rigides

: Choisissez un modèle suffisamment souple pour s'adapter à vos besoins particuliers sans vous obliger à respecter des sections ou des modèles rigides Sections actionnables : Choisissez un modèle qui comprend des zones pour des éléments clairs et réalisables - objectifs, échéanciers, indicateurs de performance clés et étapes suivantes - afin que vous puissiez faire les choses terminées

: Choisissez un modèle qui comprend des zones pour des éléments clairs et réalisables - objectifs, échéanciers, indicateurs de performance clés et étapes suivantes - afin que vous puissiez faire les choses terminées Conception professionnelle : Optez pour un modèle au design soigné qui présente vos idées de manière professionnelle, ce qui facilite le partage avec les clients, les collègues ou les parties prenantes.

💡Pro Tip: When créer votre feuille de route marketing pour créer votre feuille de route marketing, établissez des priorités à l'aide d'un modèle qui permet de diviser les tâches importantes en sous-tâches plus petites. Cela permet à votre équipe de rester concentrée et de ne pas se laisser submerger.

Free Marketing Plan Templates for Word (Modèles de forfaits marketing gratuits pour Word)

Les modèles de plan marketing pour Word constituent un point de départ simple mais efficace pour structurer vos efforts de marketing. Explorez ces ressources gratuites et téléchargeables.

1. Modèle de plan marketing Word par CoSchedule

via CoSchedule Les Modèle de plan marketing Word par CoSchedule offre un cadre de 18 pages pour la création d'une stratégie. Il commence par le paramétrage d'objectifs clairs et réalisables objectifs marketing et des indicateurs de performance clés mesurables pour suivre la progression.

Le modèle vous guide également dans la définition de votre cible à l'aide de personas détaillés, afin que votre stratégie soit centrée sur le client. Il comprend une analyse situationnelle pour évaluer à la fois les conditions du marché et les concurrents, ainsi qu'une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses.

Enfin, il décrit les initiatives et les canaux de commercialisation avec les responsabilités attribuées, tout en fournissant une section budgétaire pour assurer le contrôle financier.

⚡️Best pour: Les spécialistes du marketing numérique à la recherche d'un cadre structuré avec des objectifs et des indicateurs clés de performance clairs

2. Modèle de plan marketing Word par Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com Les Modèle de plan marketing Word par Stakeholdermap.com propose une structure de 16 pages pour vous aider à élaborer une stratégie de marketing.

Il commence par documenter les détails de votre entreprise - énoncés de mission et de vision, identification de votre marché cible et mise en évidence de vos USP. Il vous accompagne ensuite dans une analyse SWOT complète.

Le modèle présente également les tactiques de marketing, du suivi des prix aux activités de promotion, ainsi que des espaces réservés au suivi de vos performances.

⚡️Best pour: Les équipes interfonctionnelles des petites entreprises qui ont besoin de s'aligner sur les tactiques de marketing

3. Objectifs stratégiques Modèle de plan de marketing par Template.Net

via Template.Net Les Objectifs stratégiques Modèle de plan de marketing par Template.Net fournit un cadre clair pour définir les aspects essentiels de votre entreprise, identifier le public cible et élaborer des plans de marketing exploitables

Le modèle comprend des champs personnalisés pour des domaines tels que la tarification, les stratégies promotionnelles et l'engagement des clients, avec des espaces réservés pour le suivi des performances et des objectifs financiers.

⚡️Best pour: Les startups qui définissent des objectifs marketing à court et moyen terme alignés sur la croissance

4. Modèle de plan de marketing pour le développement de produits par Template.Net

Organisez vos tâches en listes et suivez les dépendances en utilisant les solutions de gestion de projet marketing de ClickUp

🔍Did You Know? Les spécialistes du marketing qui utilisent un outil de gestion de projet complet sont 4% ont plus de chances de réussir que ceux qui s'appuient sur des informations cloisonnées et dispersées dans les différents systèmes.

Découvrez ci-dessous nos meilleurs modèles de marketing gratuits pour donner un coup de pouce à vos campagnes.

1. Modèle de plan marketing ClickUp

Modèle de plan marketing ClickUp

Le Modèle de plan marketing ClickUp est parfait pour les débutants qui souhaitent organiser leurs objectifs marketing et suivre leur progression.

Commencez par définir des objectifs dans la liste 'Objectifs' et divisez-les en résultats clés ou en sous-tâches. La barre de progression se met automatiquement à jour au fur et à mesure que vous achevez les tâches.

Vous pouvez également suivre vos sous-tâches dans la liste des résultats clés et visualiser votre progression dans le "Tableau de progression" L'affichage de l'Échéancier vous aide à gérer vos OKR marketing, avec la possibilité d'ajuster les calendriers des projets en fonction des besoins.

⚡️Best pour: Les équipes marketing à la recherche d'un forfait marketing structuré, définissant les objectifs et les tactiques en un seul endroit

2. Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action marketing ClickUp est une page wiki conviviale pour débutants qui vous permettra de lancer votre stratégie de marketing.

Il comprend un tableau pratique avec des champs personnalisés pour les objectifs, des options de menu déroulant à code couleur pour l'étiquetage des assignés, et des fichiers (pour toute pièce jointe pertinente). Une checklist pour les sous-tâches vous permet de rester sur la bonne voie, et la barre de pourcentage d'achèvement vous permet de rester motivé.

Vous pouvez accélérer ce forfait grâce au réseau neuronal IA de ClickUp Brain . Obtenez des suggestions pour améliorer votre forfait, générer des sous-tâches ou même trouver des tâches similaires pour rendre votre processus plus fluide.

⚡️Best pour: Les équipes marketing qui cherchent à documenter les actions étape par étape, de l'idéation à l'exécution de la campagne

3. ClickUp Modèle de plan marketing stratégique

Modèle de plan marketing stratégique de ClickUp

Le plan Modèle de plan marketing stratégique ClickUp vous aide à aligner votre marketing mix sur des objectifs globaux et des tâches spécifiques.

Défini au niveau du dossier, le modèle comprend un sous-dossier 'OKRs', où les OKRs sont regroupés par leur niveau de progression, leur canal de publication et leur trimestre cible dans une liste 'Tous les OKRs'. Vous pouvez encore hiérarchiser les objets dans la liste 'Résultats clés par trimestre'.

Ensuite, dans le sous-dossier 'Plan marketing', vous pouvez mapper votre budget et vos dépenses pour chaque sous-tâche dans la vue Liste 'Tâches planifiées par OKR'. Vous pouvez également attribuer des tâches et définir des priorités.

Si vous êtes plutôt visuel, jetez un coup d'œil à ce vlog sur le paramétrage du modèle de plan marketing stratégique !

Et avec ClickUp Discuter grâce à ClickUp Chat, votre équipe peut s'aligner instantanément sur l'environnement de travail ClickUp unifié - plus besoin d'aller et venir par e-mail ou de changer de plateforme.

📮ClickUp Insight: Plus de 60% du temps d'une équipe est consacré à la recherche de contexte, d'informations et d'éléments d'action.

D'après l'étude une étude réalisée par ClickUp les équipes perdent des heures précieuses à passer d'un outil à l'autre. pour éviter les ruptures de communication, intégrez la messagerie dans vos flux de travail à l'aide d'une plateforme centralisée qui réunit la gestion de projet, la collaboration et la communication. Essayez ClickUp , l'application Tout pour le travail_.

Essayez ClickUp gratuitement

⚡️Best pour: Les équipes de management qui cherchent à suivre les objectifs d'entreprise à long terme et les tactiques marketing clés

4. ClickUp Modèle de plan de marketing de contenu

Modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Le Modèle de plan de marketing de contenu ClickUp est une disposition conviviale pour les débutants qui simplifie la gestion du flux de travail du contenu grâce à six affichages structurés.

Effacées, les tâches sont classées par mois de publication dans la vue Liste du Contenu, ce qui permet d'établir une feuille de route prestataire. Ensuite, suivez la progression grâce au Tableau "Statut", qui regroupe les tâches dans des catégories telles que "En cours d'approbation" ou "Achevé".

Le Tableau "Pipeline" vous aide à gérer votre base de données de contenu à l'aide d'un système de glisser-déposer pour des mises à jour rapides. Et pour les échéanciers, utilisez les vues "Échéancier du contenu" et "Échéancier du département" pour visualiser les calendriers par type de contenu ou par équipe.

Enfin, terminez par le Calendrier des dates de publication, qui signale les dates d'échéance, les retards et les tâches non planifiées pour en faciliter le suivi.

⚡️Best pour: Les équipes de contenu qui cherchent à créer et à suivre une feuille de route pour les stratégies de contenu

5. Modèle de plan de contenu ClickUp

Modèle de plan de contenu ClickUp

Le plan de contenu Modèle de plan de contenu ClickUp rend l'exécution du contenu simple et engageante pour les débutants.

Les tâches de la liste "Plan de contenu " sont regroupées par degré d'urgence - élevé, moyen ou faible - et sont assorties de détails tels que les actions entreprises, le type de contenu (comme les infographies ou les vidéos), le public cible, les mots-clés et le statut d'approbation

Le "Tableau d'approbation " permet de suivre efficacement les approbations, tandis que le "Calendrier de contenu " offre une disposition visuelle des tâches, avec un code couleur par pilier de contenu comme le contenu généré par l'utilisateur ou les séries hebdomadaires.

⚡️Best pour: Les gestionnaires de contenu qui organisent et planifient des calendriers éditoriaux pour diverses plateformes

6. ClickUp Modèle de plan de marketing d'évènement

ClickUp Modèle de plan marketing pour un évènement

Le ClickUp Modèle de plan de marketing d'évènement est une option conviviale pour les débutants, qui permet de planifier et de suivre les évènements en douceur.

Commencez par décrire les activités de votre évènement dans la liste 'Tâches marketing', en ajoutant des détails tels que équipes en charge et copies de reçus pour la budgétisation. Passez ensuite à l'affichage "Tableau des phases " pour visualiser les tâches sous forme de cartes Kanban regroupées par phase (comme la planification, l'évaluation et la mise en œuvre).

L'Échéancier des évènements offre une vue claire de la durée des tâches, tandis que le Calendrier des évènements affiche vos tâches sur un calendrier, ce qui vous permet de les reprogrammer rapidement et d'ajuster les échéanciers en fonction de vos besoins.

⚡️Best pour: Les planificateurs d'évènements qui cherchent à coordonner les efforts de promotion, la logistique et les échéanciers des évènements

7. Modèle de plan de vente et de marketing ClickUp

Modèle de plan de vente et de marketing ClickUp

Des stratégies de promotion efficaces renforcent le signal de votre marque, et les stratégies de promotion conviviales pour les débutants Modèle de plan de vente et de marketing ClickUp simplifie le processus.

La disposition commence par une liste "Activités ", où les tâches sont regroupées par type de marketing (national, local ou relations publiques, par exemple). Il est possible d'étiqueter l'équipe de campagne, d'attribuer des pistes commerciales et marketing, et même de paramétrer les dates de fin des ventes.

Ensuite, vous pouvez visualiser la progression dans le Tableau 'Marketing Pipeline' qui est regroupé par étapes (comme la recherche, le forfait et le développement). Enfin, vous pouvez utiliser la vue Tableur 'Objectifs' pour évaluer les résultats des ventes et des campagnes.

⚡️Best pour: Les équipes commerciales et marketing qui cherchent à aligner leurs stratégies pour stimuler la génération de revenus

8. Modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Le Modèle de plan de campagne marketing ClickUp est parfait pour les utilisateurs intermédiaires qui souhaitent approfondir l'analyse et l'organisation de leurs campagnes checklist des campagnes marketing est paramétrée au niveau du dossier.

Dans le sous-dossier 'Campaign Analytics', il y a une liste 'Costs' qui regroupe les coûts spécifiques aux tâches par réseau/source de publication. Elle présente des indicateurs tels que CPC (coût par clic), CPM (coût par kilomètre) et CPA (coût par action), qui repose sur une formule.

De plus, une liste 'Conversion Metrics' suit des indicateurs tels que clics, conversions, et impressions par le réseau. Vous pouvez même indiquer le type de public (technologie, productivité ou spectre complet).

Ensuite, dans le sous-dossier 'Campagnes', vous pouvez surveiller les liens en direct, les taux de conversion et le statut de chaque campagne à travers trois affichages organisés.

⚡️Best pour: Les responsables de campagnes qui recherchent une analyse concurrentielle de leurs campagnes de marketing

9. ClickUp Modèle de plan de marketing pour les médias sociaux

ClickUp Agence de marketing numérique Modèle de plan de marketing des médias sociaux

Le Modèle de plan de marketing pour les médias sociaux de ClickUp est une page wiki conviviale conçue pour documenter clairement vos stratégies en matière de médias sociaux.

Il présente une disposition tabulaire avec des champs pour le budget marketing, les dépenses, les factures et même des notes et des étiquettes pour les responsables. Les phases - planification, mise en œuvre et évaluation - peuvent être sélectionnées à l'aide d'un menu déroulant, et une barre d'achèvement permet de suivre la progression.

Un tableau séparé contient une liste de contrôle des sous-tâches calendrier de contenu conçu pour les médias sociaux pour renforcer l'efficacité de votre forfait.

⚡️Best pour: Les responsables des médias sociaux qui cherchent à structurer le contenu et à surveiller l'engagement

10. Modèle de calendrier marketing ClickUp

Modèle de Calendrier Marketing ClickUp

Création d'un forfait pour un projet de marketing est un processus qui se déroule étape par étape Modèle de Calendrier Marketing ClickUp facilite la tâche des débutants.

Vous pouvez commencer par lister les tâches dans la vue 'Projets marketing', regroupées par statut, avec des champs personnalisés comme les derniers commentaires pour une collaboration rapide. Passez ensuite à la vue 'Échéancier des projets' pour obtenir un affichage clair, organisé par service, achevé par des échéanciers ajustables.

La vue 'Calendrier' vous permet de planifier les tâches sans effort, tandis que le tableau 'Processus de marketing' affiche la progression à travers les étapes du projet. Enfin, vous pouvez suivre vos suivis de dépenses avec le 'Tableau budgétaire' et garder le contrôle de vos finances.

⚡️Best pour: Les équipes marketing qui souhaitent planifier, programmer et suivre visuellement les campagnes clés et les échéances

11. Modèle de dossier de campagne de marketing ClickUp

Modèle de dossier de campagne de marketing de ClickUp

Le Modèle de dossier de campagne marketing ClickUp simplifie la gestion des campagnes de marketing avec une disposition wiki conviviale pour les débutants.

Il comprend des sections pour les détails du client afin d'assurer l'alignement de la marque et un tableau "Aperçu de la campagne " pour définir les thèmes, les objets et les descriptions.

La segmentation de l'audience et les informations comportementales aident à définir les différents personas de votre marché cible, tandis qu'une section "Budget proposé" aide à documenter les finances.

Vous pouvez également suivre les jalons clés dans la section Dates importantes et décrire les produits livrables dans le tableau Matériels de marketing. De plus, vous pouvez ajouter tout matériel de référence des campagnes précédentes pour assurer la cohérence de l'image de marque.

⚡️Best pour: Les spécialistes du marketing qui cherchent à définir rapidement les objectifs et les tactiques d'une campagne afin d'aligner les parties prenantes

Lancez vos forfaits marketing avec ClickUp

Les modèles Word sont parfaits pour gérer les tâches les plus simples, mais ils ne peuvent pas prendre en charge les tâches les plus lourdes lorsque vos projets de marketing prennent de l'ampleur.

C'est là que ClickUp peut intervenir pour vous aider. 🤝

Vous pouvez choisir entre une disposition de type wiki pour organiser l'information, un Tableau Kanban pour le suivi des tâches, un diagramme de Gantt pour visualiser les échéanciers, et bien d'autres choses encore. Avec ClickUp, la collaboration est également facile grâce aux mises à jour en temps réel.

La plateforme s'intègre à votre pile de technologies marketing : pensez à Google Drive, Figma et HubSpot. De plus, vous pouvez utiliser son assistant IA intégré pour automatiser la création de rapports ou assurer le suivi des tâches.

Et la cerise sur le gâteau ? Ces modèles sont totalement gratuits ! Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et commencez à suivre rapidement l'idée de votre campagne jusqu'à son exécution.