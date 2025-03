Modèles de formulaires de commande gratuits pour Excel

Votre collection de printemps compte 47 variantes de chemises, votre ligne d'automne nécessite des prévisions de taille et votre sweat à capuche le plus vendu a déclenché un point de réapprovisionnement. Et votre tableur ? Il peine à suivre tous ces détails cruciaux.

De nombreuses entreprises du secteur de l'habillement ont souvent du mal à gérer efficacement leurs stocks et leurs commandes en grandes quantités. Heureusement, les modèles Excel conçus pour les entreprises de l'habillement offrent une gestion sophistiquée des stocks sans les coûts élevés des logiciels.

Utilisez un modèle de formulaire de commande gratuit dans Excel pour relever les défis quotidiens que représentent les calculs de matrice de taille, les prévisions de stocks et le suivi des commandes - tout ce qui empêche les responsables de l'habillement de dormir.

Ce guide présente des modèles Excel qui répondent aux exigences particulières de l'industrie de l'habillement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de formulaire de commande ?

Avec un bon modèle de formulaire de commande, Excel permet à votre entreprise de vêtements de concilier sophistication et simplicité. Il sert de base opérationnelle en gérant les calculs de taille, les mises à jour des stocks et le traitement des commandes en un seul endroit

Les fonctionnalités clés de ces modèles de formulaire de commande sont les suivantes :

Ajustement de la matrice des tailles: S'adapte aux différentes catégories de produits, permettant des modifications faciles lorsqu'il s'agit de lignes de vêtements diverses telles que les t-shirts, les jeans et les vestes

S'adapte aux différentes catégories de produits, permettant des modifications faciles lorsqu'il s'agit de lignes de vêtements diverses telles que les t-shirts, les jeans et les vestes Formules intégrées: Cette fonction vous permet d'utiliser des formules pour effectuer des calculs complexes tels que la détermination des niveaux de stock optimaux, l'ajustement des prix en fonction des variations de taille et l'estimation des coûts globaux pour les commandes en vrac

Cette fonction vous permet d'utiliser des formules pour effectuer des calculs complexes tels que la détermination des niveaux de stock optimaux, l'ajustement des prix en fonction des variations de taille et l'estimation des coûts globaux pour les commandes en vrac Affichage visuel des données: Le suivi des stocks est facile à comprendre, avec des indicateurs de couleur pour les niveaux de stock, des graphiques pour les tendances commerciales et des diagrammes pour la distribution des tailles

Le suivi des stocks est facile à comprendre, avec des indicateurs de couleur pour les niveaux de stock, des graphiques pour les tendances commerciales et des diagrammes pour la distribution des tailles **Suivi des stocks sur plusieurs emplacements : vous savez toujours où se trouvent vos stocks (particulièrement utile pour les entreprises qui gèrent plusieurs emplacements)

Gestion des collections saisonnières: Permet de suivre la demande au cours de saisons spécifiques, ce qui vous aide à aligner les niveaux de stock sur les tendances du marché

Les meilleurs formulaires de commande comprennent des champs standard pour les vêtements, tels que des options de coloris, des ventilations d'intervalles de taille et des formats de numéros de style, ce qui les rend utiles pour les demandes uniques de l'industrie de la mode.

**A lire également Comment créer un formulaire dans Excel

Formulaire de commande Modèles Excel

Dans le secteur de l'habillement, la concurrence acharnée signifie que la vitesse de traitement a un impact direct sur les taux d'exécution et les niveaux de satisfaction des clients.

Les formulaires de commande abonnés offrent des fonctionnalités spécialisées pour aider les entreprises du secteur de l'habillement à fonctionner sans heurts. Ils couvrent tous vos besoins, de la vente en gros au formulaire de commande pour la photographie :

1. Modèle de formulaire de commande par HubSpot

Le modèle de formulaire de commande de HubSpot est une base polyvalente pour les entreprises de vêtements. Il s'intègre en douceur aux flux de travail existants dans les formats Excel, Word et Google Sheets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-155-1400x1242.png Modèle de formulaire de commande /$$img/

via HubSpot Au-delà du suivi de base des commandes, ce modèle se concentre sur un tas de détails :

Calculs automatisés des variations de taille : Calculez rapidement les coûts pour les variations de taille, en tenant compte des prix différents pour chaque taille

Calculez rapidement les coûts pour les variations de taille, en tenant compte des prix différents pour chaque taille **Vous pouvez ajouter le logo et les couleurs de votre entreprise, ce qui donne à votre formulaire de commande un aspect professionnel et cohérent avec l'identité de votre marque

Champs de spécification de produit complets: Garantit des entrées de commande précises avec tous les détails, tels que le type de tissu, les instructions d'entretien et les préférences d'emballage dans votre formulaire de commande de t-shirts

Que vous traitiez avec des grossistes ou des détaillants, ce modèle assiste les instructions détaillées d'entretien des vêtements, les notes de commande et d'autres détails importants sur le produit.

Idéal pour: Les entreprises du secteur de l'habillement qui ont besoin de communiquer les exigences spécifiques de leurs produits aux fabricants ou aux détaillants

2. Modèle de suivi de commande de travail par Microsoft

Le modèle de suivi des commandes de travail de Microsoft permet de maintenir la productivité sur la bonne voie grâce à un cadre bien organisé. Il utilise la mise en forme conditionnelle pour aider à gérer les commandes sur plusieurs lignes de production.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-156.png Modèle de suivi de commande de travail /$$img/

via Microsoft Les fonctionnalités clés de ce modèle sont les suivantes :

Numéros de commande personnalisables: S'intègre facilement dans votre système existant, permettant un suivi transparent de chaque commande, de la productivité à la livraison

S'intègre facilement dans votre système existant, permettant un suivi transparent de chaque commande, de la productivité à la livraison Descriptions de travail détaillées: Saisissez les exigences spécifiques pour chaque vêtement, y compris les matériaux, les mesures et les instructions spéciales

Saisissez les exigences spécifiques pour chaque vêtement, y compris les matériaux, les mesures et les instructions spéciales Mises à jour de l'état d'avancement: Maintenez la productivité dans les délais grâce à un suivi simple de la progression à l'aide d'indicateurs visuels tels que des barres d'état codées par couleur

Le modèle assiste le suivi simultané de plusieurs séries de production et convient parfaitement aux opérations de fabrication en grande série.

Idéal pour: Les entreprises qui ont besoin d'une approche structurée pour gérer plusieurs lignes de production

💡Pro Tip:Lorsque vous utilisez les modèles de formulaire de commande d'Excel, appliquez une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les faibles niveaux de stock, les livraisons en retard ou les éléments à forte demande. Ce repère visuel vous aide à identifier rapidement les actions critiques, ce qui vous permet de toujours garder le contrôle sur la gestion de vos commandes.

3. Modèle de formulaire de commande simple par Template.net

Pour les entreprises qui privilégient l'efficacité sans la complexité, le Simple Order Form Template by Template.net offre des fonctions. Sa conception conviviale accélère le traitement des commandes tout en assurant la maintenance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-9.jpeg Modèle de formulaire de commande simple /$$img/

via Template.net Le modèle offre :

Une entrée de commande rapide: Des champs conviviaux pour les spécifications des vêtements, y compris des menus déroulants pour les options courantes telles que les tailles et les couleurs

Des champs conviviaux pour les spécifications des vêtements, y compris des menus déroulants pour les options courantes telles que les tailles et les couleurs Des calculs de prix automatisés: Minimise les erreurs de prix en calculant automatiquement les totaux en fonction de la quantité de l'élément, de la taille et des réductions applicables

Minimise les erreurs de prix en calculant automatiquement les totaux en fonction de la quantité de l'élément, de la taille et des réductions applicables Souplesse de la personnalisation: Adaptation facile à diverses lignes de vêtements, ce qui en fait un outil idéal pour les entreprises qui produisent plusieurs types de vêtements

Vous pouvez également ajouter ou supprimer facilement des champs pour vous adapter à différentes catégories de produits, qu'il s'agisse de vêtements décontractés, de vêtements d'extérieur ou d'accessoires, si vous vendez des vêtements.

Idéal pour: Les petites entreprises qui ont besoin d'un formulaire de commande simple mais efficace pour différentes catégories de vêtements

4. Modèle de commande de livraison simple par WPS

Le Modèle de commande de livraison simple de WPS a été mis au point pour traiter les détails précis dont les détaillants de mode ont besoin pour gérer leurs expéditions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-157.png Modèle de commande de livraison simple /$$img/

via WPS Utilisez ce modèle pour facilement :

Gérer la distribution de différentes tailles à plusieurs magasins, en veillant à ce que chaque emplacement reçoive le bon assortiment en fonction des données commerciales

Suivre les spécificités des commandes et les calendriers de livraison, ce qui vous permet de maintenir un aperçu clair de la date et du lieu où chaque expédition est attendue

Ce modèle facile à utiliser permet d'optimiser les niveaux de stock et de réduire les situations de surstockage ou de rupture de stock dans les différents magasins, ce qui est crucial pour coordonner les livraisons pendant les saisons de pointe ou les périodes de promotion.

Idéal pour: Les détaillants qui gèrent des livraisons sur plusieurs emplacements et qui ont besoin d'un suivi précis de la distribution

5. Modèle de formulaire de commande de livraison de marchandises par WPS

S'appuyant sur l'efficacité de la gestion des livraisons, le Modèle de formulaire de livraison de commande de marchandises par WPS adopte une approche globale du traitement des commandes. Ce modèle est particulièrement adapté à la complexité de la distribution des produits de mode.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-10-1400x1048.jpeg Modèle de formulaire de commande de livraison de marchandises /$$img/

via WPS Grâce à sa disposition simple, le modèle vous permet de :

Suivre plusieurs commandes tout en maintenant les détails de la livraison, ce qui facilite la gestion d'une logistique complexe

De garder les spécifications et les calendriers de livraison bien organisés, réduisant ainsi la probabilité de livraisons manquées ou d'erreurs d'expédition

Si vous gérez un volume important de commandes et veillez à ce que chaque détail soit pris en compte, ce modèle est fait pour vous !

Idéal pour: Les grands détaillants ou grossistes qui gèrent une logistique complexe avec de multiples commandes

6. Modèle de commande avec liste de prix par WPS

Le modèle de commande avec liste de prix de WPS simplifie la gestion des prix pour les détaillants de mode. Associé à une documentation appropriée par le biais d'une liste de prix standardisée, le bon de commande avec liste de prix de WPS simplifie la gestion des prix pour les détaillants du secteur de la mode

note de réception des marchandises

ce modèle permet de rationaliser l'ensemble du cycle d'achat.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-11-1400x1050.jpeg Modèle de commande avec liste de prix /$$img/

via WPS Ce modèle de commande est disponible pour une utilisation via la plateforme WPS, et il :

Simplifie le suivi de points de prix variés entre les produits, y compris les différentes tailles, couleurs et personnalisations

Assiste la documentation achevée du cycle d'achat, y compris les enregistrements détaillés de ce qui a été commandé, à quel prix et auprès de quel fournisseur

Le modèle de formulaire de commande garantit que toutes les informations relatives aux prix sont centralisées et faciles à mettre à jour, ce qui réduit les erreurs au cours du processus d'achat. Cela est essentiel pour maintenir la transparence et faciliter les relations avec les fournisseurs.

Idéal pour: Les entreprises d'habillement qui ont besoin d'une gestion rationalisée des prix pour diverses lignes de produits

Limites de l'utilisation d'Excel pour la gestion des commandes

Les modèles de formulaires de commande d'Excel constituent un moyen rentable de gérer les opérations de base dans le secteur de l'habillement, mais à mesure que votre entreprise prend de l'ampleur, ils ont leurs limites :

Mises à jour manuelles: Les modèles Excel peuvent devenir encombrants lors de la mise à jour d'un inventaire à plusieurs emplacements. Chaque fois que les niveaux d'inventaire changent, ils doivent être ajustés manuellement dans toutes les feuilles de calcul concernées, ce qui entraîne un manque d'efficacité et un risque accru d'erreurs

Les modèles Excel peuvent devenir encombrants lors de la mise à jour d'un inventaire à plusieurs emplacements. Chaque fois que les niveaux d'inventaire changent, ils doivent être ajustés manuellement dans toutes les feuilles de calcul concernées, ce qui entraîne un manque d'efficacité et un risque accru d'erreurs Traitement des commandes personnalisées: Les commandes spéciales ou les demandes en vrac nécessitent souvent des feuilles séparées, ce qui conduit à un système fragmenté. Le traitement des spécifications uniques des clients dans Excel prend du temps et peut donner lieu à des incohérences, surtout lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs commandes spéciales à la fois

Les commandes spéciales ou les demandes en vrac nécessitent souvent des feuilles séparées, ce qui conduit à un système fragmenté. Le traitement des spécifications uniques des clients dans Excel prend du temps et peut donner lieu à des incohérences, surtout lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs commandes spéciales à la fois Coordination avec les fournisseurs: La coordination avec plusieurs fournisseurs à l'aide de feuilles de calcul distinctes peut entraîner le non-respect des délais, des erreurs de communication et des retards dans le calendrier de production

La coordination avec plusieurs fournisseurs à l'aide de feuilles de calcul distinctes peut entraîner le non-respect des délais, des erreurs de communication et des retards dans le calendrier de production Intégration du système: Des capacités d'intégration limitées avec d'autres logiciels peuvent résulter en des flux de travail décousus et une prise de décision en temps réel inefficace. Sans une intégration transparente avec gestion des formulaires ou les systèmes de gestion d'entrepôt, les données doivent être transférées manuellement et réconciliées avec les systèmes de gestion d'entrepôt modèles d'inventaire ce qui est à la fois long et source d'erreurs

Ces défis opérationnels liés aux modèles de formulaires de commande dans Excel montrent qu'il est nécessaire de disposer de solutions plus robustes qui répondent aux exigences des entreprises modernes du secteur de l'habillement.

Modèles alternatifs de formulaires de commande en Excel

Au fur et à mesure que votre entreprise de vêtements se développe, vous aurez peut-être besoin d'une solution plus robuste pour répondre à l'évolution de vos besoins. ClickUp propose une série de modèles spécialement conçus pour répondre aux défis de gestion des commandes et de contrôle des stocks auxquels sont confrontées les entreprises du secteur de l'habillement.

💡 Quick Hack: Vous pouvez intégrer les modèles ClickUp avec Google Sheets ou d'autres applications pour automatiser les tâches répétitives comme le transfert des détails d'une commande. Cela peut permettre de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs, en particulier lors de la gestion de plusieurs commandes ou emplacements.

1. Le modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

La gestion des commandes pour votre collection de printemps ne devrait pas nécessiter de passer d'une feuille de calcul à l'autre. Le modèle

Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

crée un flux de travail unique qui suit les commandes depuis la première demande du client jusqu'à la livraison finale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-158.png Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205346443&department=operations&_gl=1*b3ahpn*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGnN1A3cWsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Qu'il s'agisse de gérer des commandes individuelles de T-shirts en plusieurs tailles ou des demandes de vente en gros, ce modèle est à la hauteur :

Suivi du statut de la commande: Suivez les produits à travers les étapes d'exécution avec des mises à jour de statut claires telles que "Commandé", "Emballé", "En transit" et "Livré"

Suivez les produits à travers les étapes d'exécution avec des mises à jour de statut claires telles que "Commandé", "Emballé", "En transit" et "Livré" Détails spécifiques à l'article: Inclure des champs pour les intervalles de taille, les coloris et les codes de style, afin de s'assurer que chaque aspect du produit est capturé

Inclure des champs pour les intervalles de taille, les coloris et les codes de style, afin de s'assurer que chaque aspect du produit est capturé Automatisation intelligente: Automatisez les entrées de commande, en minimisant les erreurs manuelles et en libérant du temps pour des tâches plus stratégiques

Parfait pour les commandes au détail et en gros, ce modèle centralise la gestion de vos commandes, éliminant le besoin de formulaires de commande tiers tout en garantissant des livraisons précises et ponctuelles.

Idéal pour: Les entreprises qui cherchent à réduire les erreurs manuelles et à améliorer l'efficacité du suivi des commandes

2. Le modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Si vos vestes d'automne se vendent plus vite que prévu, ou si vos manteaux d'hiver ont besoin de nouveaux créneaux de production, le modèle de bon de commande et de stock ClickUp est la solution idéale Modèle de commande et d'inventaire ClickUp gère à la fois les commandes entrantes et les niveaux de stock actuels, ce qui permet de garder vos collections saisonnières sur la bonne voie.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-159.png Modèle de commande et d'inventaire ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-110494721&department=operations&_gl=1*1ycasn1*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvXU2QmhESkFSSXNBQVvRFd1OW9NSlNvYUx2VGnN1A3cWsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle de formulaire de commande utile simplifie la gestion des stocks grâce à ce qui suit :

Alertes automatiques en cas de stock insuffisant pour éviter les ruptures de stock

Suivi des commandes de bout en bout, du fournisseur à l'exécution

Mises à jour des stocks en temps réel reflétant les équipes commerciales, les retours et les réceptions

Idéal pour: Il est parfait pour les entreprises qui gèrent des mouvements de stock fréquents, qu'il s'agisse de réapprovisionnements d'un seul élément ou de commandes de collections complètes.

3. Le formulaire ClickUp de commande de changement Rénovations Modèle

Les tendances en matière d'habillement sont soumises à l'évolution des goûts et des préférences des clients. Vous devez vous tenir au courant des dernières tendances, mais vous devez aussi vous préparer à tout changement de dernière minute dans votre approvisionnement.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-160.png ClickUp Formulaire de commande de changement Rénovations Modèle https://app.clickup.com/signup ?template=t-205470734&department=other&_gl=1*1ih8fc7*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le

ClickUp Formulaire de commande de changement Rénovations Modèle

vous permet de répondre exactement à ces exigences :

Suivi des modifications: Documente tous les changements de spécifications - tissu, taille et design - tout en maintenant les détails de la commande d'origine

Documente tous les changements de spécifications - tissu, taille et design - tout en maintenant les détails de la commande d'origine Aperçu du statut de la commande: Suivi des commandes personnalisées à chaque étape pour garantir une livraison dans les délais

Idéal pour: Les entreprises qui ont besoin de maintenir des niveaux de stock précis sur un grand nombre d'articles

4. Le modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

Le

Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

traite d'un aspect essentiel des activités d'une entreprise de mode : la gestion du flux constant de matériaux et de fournitures qui assurent le bon déroulement de la production.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-161.png Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205355714&department=operations&_gl=1*nludec*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Utilisez ce modèle pour :

Saisir les détails essentiels pour les tissus et les garnitures, y compris la qualité, la couleur et les informations sur le fournisseur

Suivre le département qui a demandé la commande, ce qui permet de maintenir la maintenance et de s'assurer que les besoins de chaque département sont satisfaits sans chevauchement ni confusion

Ce modèle facilite l'ensemble du processus de commande, de la demande initiale à la livraison. Les entreprises du secteur de la mode peuvent optimiser leurs relations avec les fournisseurs en utilisant des modèles de commande spécialisés modèles de liste de fournisseurs spécialisés .

Idéal pour: Les fabricants de vêtements qui gèrent les demandes de matériel dans plusieurs départements

5. Le modèle de formulaire de commande de cookies ClickUp

Ne vous laissez pas tromper par le nom - le

Modèle de formulaire de commande de biscuits ClickUp

offre une polyvalence remarquable pour les opérations de vente au détail dans le secteur de la mode.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-162.png Modèle de formulaire de commande de biscuits ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205447658&department=other&_gl=1*8d44j5*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

La structure simplifiée de ce modèle s'adapte parfaitement à la gestion des commandes de produits alimentaires (en particulier de biscuits), s'avérant particulièrement précieuse pour les entreprises gérant plusieurs gammes de produits et des commandes personnalisées. Mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel secteur d'activité.

Il se distingue des modèles suivants les modèles de feuilles de calcul lors de la gestion des demandes de desserts personnalisés et des achats en gros. Associé à des des conseils éprouvés pour la construction de formulaires il crée un système solide pour le suivi des échantillons et la gestion du cycle de vie de votre produit.

Idéal pour: Gérer efficacement plusieurs lignes de produits et des commandes de vêtements personnalisés

6. Le modèle de gestion des commandes ClickUp

Le modèle

Modèle d'exécution de commande ClickUp

clickUp améliore les opérations des détaillants de mode en apportant clarté et efficacité à l'ensemble du processus d'exécution des commandes. Ce modèle assure le bon déroulement de vos opérations d'expédition, des contrôles d'inventaire au suivi des colis.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-163.png Modèle de gestion des commandes ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389467&department=operations&_gl=1*wvpqxx*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hRk40UF9yMmFUSF9ktwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ses fonctionnalités clés sont :

Marqueurs de statut de commande: Suivez les commandes à travers les différentes étapes avec des marqueurs visuels, permettant un aperçu rapide de toutes les commandes actives

Suivez les commandes à travers les différentes étapes avec des marqueurs visuels, permettant un aperçu rapide de toutes les commandes actives Analyse de la demande: Analyse de la performance des collections pour anticiper les tendances et prendre des décisions éclairées en matière de réassort et de lancement de nouveaux produits

Les entreprises du secteur de l'habillement utilisent déjà Modèles de formulaires Excel trouveront cette solution un cran au-dessus car elle crée une passerelle transparente entre la commande et l'exécution.

Idéal pour: Les détaillants qui souhaitent aligner leurs stocks sur la demande des clients pendant les périodes de pointe

7. Modèle de commande de cadeaux de la société ClickUp

Vous souhaitez promouvoir une marque partenaire ou une campagne marketing spécifique sur vos vêtements ? L'entreprise

Modèle de commande de Swag de la société ClickUp

vous couvre !

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-164.png ClickUp Modèle de commande de cadeaux d'entreprise https://app.clickup.com/signup ?template=t-6489920&department=operations&_gl=1*1w4vq7m*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xq2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Utilisez-le pour :

Organiser les commandes grâce à une progression directe des mises à jour de statut : " Nouveau " (commande confirmée), " En attente d'approvisionnement " (matériaux en attente), " Prêt à expédier " (production achevée) et " Achevé " (en route vers le client)

Saisir les données essentielles de la vente au détail dans le secteur de la mode, telles que les coordonnées du client et ses exigences en matière de taille, les volumes de commande par intervalle de taille, les prix et les ruptures de quantité, les échéanciers de production et les préférences en matière d'expédition

Combiné avec modèles de commandes de travail il permet de maintenir des enregistrements précis pour les besoins de la distribution à grande échelle.

Idéal pour: Gérer les commandes de vêtements en vrac et les programmes de marchandises promotionnelles

8. Le modèle de suivi des ventes ClickUp

Le modèle

Modèle de suivi des ventes ClickUp

élève l'analyse du commerce de détail de la mode grâce à des visualisations puissantes qui transforment les données brutes en informations exploitables pour les entreprises de l'habillement.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-165.png Modèle de suivi des ventes ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182104365&department=sales-crm&_gl=1*10l64mn*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxn1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9ktwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Utilisez les différents affichages du modèle pour obtenir des instantanés complets des différents aspects des ventes de votre entreprise de vêtements :

L'affichage Sales Tracker pour une analyse mensuelle complète de votre ligne de vêtements

pour une analyse mensuelle complète de votre ligne de vêtements L'affichage Statut des ventes par produit pour la gestion des collections

pour la gestion des collections L'affichage Volume des ventes par mois pour une vue d'ensemble, essentielle à la planification stratégique

Idéal pour: Les détaillants de mode qui cherchent à mieux comprendre la performance de leurs produits et les tendances des équipes commerciales

9. Le modèle de formulaire de paiement ClickUp

Avez-vous déjà connu ces semaines où toutes les transactions financières de votre entreprise requièrent votre attention simultanément ? Votre salon de coiffure enregistre de nombreuses commandes préalables, tandis que les clients du commerce de gros confirment les livraisons de printemps.

Au cours de ces périodes d'activité intense dans le secteur du commerce de détail, les

Modèle de formulaire de paiement ClickUp

organise vos dossiers de paiement.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-166.png Modèle de formulaire de paiement ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205379878&department=finance-comptabilité&_gl=1*vzp18v*_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxn1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9ktwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Outre la gestion des fournitures, des fournisseurs, des clients et des opérations commerciales, vous devez veiller à ce que les paiements et les informations relatives aux transactions de votre entreprise soient enregistrés avec précision dans vos formulaires de commande.

Ce modèle vous aide à saisir les moindres détails de l'historique de vos paiements, vous permettant ainsi :

De suivre chaque détail de la transaction, comme les modes de paiement utilisés, le montant total de la commande, le statut actuel, les suivis requis et les enregistrements des reçus

De gérer divers scénarios de paiement courants dans le secteur de la vente au détail de vêtements, y compris les dépôts et les soldes des grossistes, les paiements fractionnés pour les grosses commandes, les précommandes saisonnières, les dépôts des clients pour le travail personnalisé et le suivi des transactions internationales

Idéal pour: Le suivi et la gestion des paiements pour les commandes de vêtements en gros ou personnalisés

Quelles que soient vos exigences, ces modèles de formulaires de commande vous aident à maximiser l'efficacité de la gestion des commandes et à fluidifier les processus de commande et la logistique en quelques étapes simples.

Prenez le contrôle de vos stocks et de vos commandes dès aujourd'hui

Que vous soyez une boutique lançant sa première collection saisonnière ou un détaillant établi gérant des chaînes d'approvisionnement complexes, le bon modèle de formulaire de commande Excel peut faire toute la différence.

Les modèles Excel offrent des solutions pratiques, tandis que les options ClickUp plus avancées offrent la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour répondre à des besoins en constante évolution.

L'utilisation de ces formulaires de commande permet d'optimiser le traitement des commandes, de réduire les erreurs et d'améliorer l'efficacité globale de la gestion de votre entreprise d'habillement.

Prêt à rendre la gestion des commandes sans effort ?

