Comment les exemples de Business Model Canvas peuvent guider votre stratégie

À quand remonte la dernière fois que vous avez élaboré un plan d'affaires ? Si vous êtes comme la plupart des entrepreneurs, il était probablement détaillé (et, soyons honnêtes, un peu intimidant), ce qui le rendait peu adapté à des discussions rapides ou à des présentations aux parties prenantes.

Mais que se passerait-il si vous pouviez distiller les éléments essentiels de l'entreprise dans un format structuré et visuellement accessible ? C'est là qu'intervient le Business Model Canvas (BMC). Il regroupe toutes les idées fondamentales de votre entreprise dans un petit dossier que vous pouvez immédiatement présenter à vos investisseurs, partenaires ou membres de votre équipe.

Dans cet article, nous allons passer en revue des exemples concrets de Business Model Canvas et vous montrer comment ils peuvent guider votre stratégie. C'est parti ! 📈

Qu'est-ce qu'un Business Model Canvas ?

Un modèle de business est un outil de gestion stratégique qui représente visuellement votre plan d'affaires sous forme de tableau ou de graphique. Il vous aide à décrire, concevoir, remettre en question, inventer et faire évoluer votre modèle d'entreprise.

Un BMC vous permet de mapper votre plan d'affaires de manière concise sur un document d'une page, avec neuf boîtes représentant les domaines fondamentaux de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser un modèle de modèle d'entreprise comme modèle pour concevoir de nouveaux plans d'affaires.

Introduit en 2005 par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur de Strategyzer, ce modèle est largement utilisé dans les grandes organisations et les start-ups du monde entier en raison de son format efficace et facile à comprendre.

🔎 Le saviez-vous ? Le Business Model Canvas n'est pas réservé aux start-ups, il est tout aussi utile aux entreprises établies qui souhaitent se réorienter, lancer de nouveaux produits ou pénétrer de nouveaux marchés.

Composantes clés d'un BMC

Le Business Model Canvas est généralement divisé en neuf sections, chacune représentant un aspect crucial de votre entreprise :

Partenaires clés : comprend les partenaires principaux, les fournisseurs et les ressources que vous obtenez d'eux. Les partenaires peuvent être classés en fonction du type de partenariat, comme les alliances stratégiques ou les coentreprises

Activités clés : Traite des mesures à prendre pour concrétiser votre proposition de valeur. Cela inclut la production, la résolution de problèmes, le réseautage, la sélection de plateformes et d'autres activités essentielles

Propositions de valeur : Définit ce que vous offrez à vos clients. Elle met en évidence les problèmes que vous visez à résoudre ou les produits et services que vous fournissez à des segments de clientèle spécifiques

Ressources clés : Spécifie les ressources nécessaires pour soutenir votre proposition de valeur, y compris les ressources humaines, matérielles, intellectuelles et financières

Relations avec la clientèle : Détaillez le type de relation que vos clients attendent. Cela peut aller du libre-service et de l'assistance dédiée à la co-création et à la création d'une communauté, en passant par les coûts associés

Canaux de distribution : Explique les canaux par lesquels les clients préfèrent interagir avec vous. Il peut s'agir de magasins physiques, de réseaux sociaux, d'e-mails ou d'autres méthodes efficaces

Segments de clientèle : Identifie les groupes de clients pour lesquels vous créez de la valeur. Il indique si vous ciblez un marché de masse, un marché de niche, un marché segmenté ou des groupes diversifiés, en mettant en évidence votre base de consommateurs la plus importante

Structure des coûts : Examine les dépenses de votre entreprise. Elle comprend des informations sur les ressources ou les activités qui consomment le plus d'argent et leur contribution aux coûts globaux

Sources de revenus : décrit le fonctionnement de votre entreprise et la manière dont elle génère des revenus, par exemple grâce à des frais d'utilisation, des frais d'abonnement, des frais de licence ou des commissions. Il montre également les comportements de paiement des clients et la contribution de chaque source à votre chiffre d'affaires total

💡 Conseil de pro : Si vous souhaitez trouver le juste milieu entre la concision d'un BMC et la profondeur des plans d'affaires traditionnels, essayez les modèles Lean Canvas pour atteindre cet équilibre.

Exemples de modèles de business canvas réussis

Examinons quelques exemples de Business Model Canvas pour mieux comprendre ce cadre.

Airbnb

Airbnb, le géant de la location de logements chez l'habitant, dispose d'un BMC axé sur deux segments de clientèle : les hôtes proposant des hébergements et les invités à la recherche de séjours uniques.

Segments de clientèle : S'adresse à deux groupes principaux : les hôtes, qui proposent des hébergements ou des expériences, et les invités, qui sont des voyageurs à la recherche de séjours uniques, abordables et personnalisés

Propositions de valeur : Offre aux invités des hébergements uniques et des expériences locales à des prix compétitifs. Pour les hôtes, il fournit une plateforme flexible leur permettant de gagner de l'argent en partageant leur espace

Canaux : Connecte les utilisateurs via son site Web et son application mobile faciles à utiliser, créant une expérience fluide pour la navigation, la réservation ou l'hébergement

Relations avec la clientèle : Renforce les relations avec les invités grâce à des avis fiables, des suggestions personnalisées et une assistance 24h/24, 7j/7. Pour les hôtes, il offre des outils dédiés, des garanties et une assistance pour simplifier l'hébergement

Sources de revenus : Génère des revenus en facturant des frais de service aux invités et un pourcentage aux hôtes

Activités clés : Se concentre sur l'amélioration de l'évolutivité, de la confiance et de la satisfaction des utilisateurs grâce à des paiements sécurisés, des profils vérifiés et des avis complets

Ressources clés : S'appuie sur une infrastructure technologique robuste qui alimente son application et son site web. Sa réputation en matière de fiabilité, de confiance et d'informations basées sur les données joue un rôle crucial dans sa réussite

Partenariats clés : Collaboration avec des prestataires de services de paiement pour sécuriser les transactions, des organismes de réglementation pour respecter les lois locales et des fournisseurs de services tels que des services de nettoyage ou de photographie

Structure des coûts : Investit dans la maintenance et la mise à niveau de la plateforme et dans des campagnes marketing visant à attirer de nouveaux utilisateurs. Les dépenses supplémentaires concernent le service client et les mesures de sécurité

Plus vous en savez, mieux vous vous débrouillez : Imaginez que vous soyez un hôte et que vous ne sachiez pas comment attirer plus d'invités. Le BMC d'Airbnb instaure la confiance grâce à des avis et des suggestions personnalisées, créant ainsi une clientèle fidèle tout en permettant aux hôtes de gagner leur vie de manière flexible.

📖 À lire également : OKR pour les startups : développez votre entreprise

Amazon

Amazon a transformé le secteur de la vente au détail en offrant une commodité inégalée grâce à sa vaste plateforme de commerce électronique et à ses services innovants tels qu'Amazon Web Services (AWS).

Segments de clientèle : Sert les acheteurs individuels à la recherche de commodité, les petites entreprises qui utilisent sa place de marché pour vendre des produits et les clients d'entreprise qui comptent sur AWS pour leurs services cloud

Propositions de valeur : Offre une commodité imbattable, des prix compétitifs et un catalogue de produits très complet. Elle améliore également l'expérience grâce à une livraison rapide, des recommandations personnalisées et de puissantes solutions cloud via AWS

Canaux : Engage les clients via son site Web, son application mobile et des appareils tels qu'Alexa, garantissant un accès fluide aux achats, au streaming et à d'autres services

Relations avec la clientèle : Fidélisez vos clients grâce à des expériences d'achat personnalisées et à une assistance fiable. Les programmes d'abonnement tels qu'Amazon Prime offrent des avantages exclusifs, tandis que les politiques de retour sans tracas renforcent la confiance

Sources de revenus : Génère des revenus provenant des ventes en ligne, des abonnements Prime, des commissions sur les ventes de tiers et des services AWS

Activités clés : Axé sur la logistique, les opérations basées sur l'IA et l'expansion d'AWS et de la production de contenu

Ressources clés : S'appuie sur une infrastructure technologique avancée, un vaste réseau de centres de distribution et sa capacité à analyser les données clients pour optimiser ses opérations

Partenariats clés : Partenariats avec des fournisseurs et des fabricants pour offrir des produits diversifiés, collaboration avec des transporteurs pour des livraisons efficaces et travail avec des fournisseurs de divertissement pour enrichir sa bibliothèque de contenus

Structure des coûts : L'automatisation et les processus basés sur les données aident Amazon à minimiser ses coûts opérationnels. Les investissements dans la technologie, la logistique, l'infrastructure et le service client restent ses dépenses les plus importantes

Uber

Uber, une multinationale de transport proposant des services de transport à la demande et autres, dispose d'un BMC qui cible deux segments de clientèle distincts : les passagers qui ont besoin d'un moyen de transport abordable et pratique, et les chauffeurs à la recherche d'opportunités de revenus flexibles.

Segments de clientèle : S'adresse aux passagers à la recherche d'un moyen de transport pratique et abordable et aux conducteurs à la recherche d'opportunités de revenus flexibles grâce au covoiturage

Propositions de valeur : Fournit des trajets rapides, fiables et abordables avec des avantages tels que le suivi en temps réel et les paiements sans espèces. Les chauffeurs bénéficient d'horaires de travail flexibles, d'une large base de clients et de la possibilité de gagner leur vie selon leurs propres conditions

Canaux : Connecte ses utilisateurs via une application mobile fluide qui gère les demandes de trajet, met en relation les chauffeurs et les passagers, et facilite les paiements sans espèces

Relations avec la clientèle : Établit la confiance en proposant des options de trajet personnalisées comme UberX et Uber Black, en mettant en œuvre des protocoles de sécurité et en maintenant un système d'évaluation des chauffeurs. Les chauffeurs bénéficient d'une assistance sous forme d'incitations, d'accès à des ressources et d'outils permettant de suivre leurs revenus

Sources de revenus : Gains provenant des commissions sur les tarifs des voyages, des hausses de prix pendant les périodes de forte affluence et des revenus supplémentaires générés par des services tels que Uber Eats, la livraison de colis et les partenariats publicitaires

Activités clés : Investit dans le développement d'applications, l'intégration des chauffeurs et les campagnes marketing afin de développer son réseau de passagers et de chauffeurs

Ressources clés : S'appuie sur une plateforme technologique robuste pour la mise en relation des conducteurs et des passagers, la navigation GPS et le traitement des paiements. Sa marque de confiance et ses capacités d'analyse des données permettent d'optimiser les itinéraires, les tarifs et la satisfaction des utilisateurs

Partenariats clés : Comprend les fournisseurs de véhicules proposant des options de location, les services de cartographie tels que Google Maps pour la navigation et les processeurs de paiement garantissant des transactions fluides

Structure des coûts : Comprend les frais de développement et de maintenance de l'application, les primes aux chauffeurs et les coûts marketing pour attirer et fidéliser les utilisateurs. L'assistance opérationnelle et les mesures d'évolutivité constituent également des dépenses importantes

Spotify

Spotify domine le marché des services de streaming musical. Il propose une vaste bibliothèque musicale via un modèle freemium, qui séduit aussi bien les auditeurs occasionnels que les abonnés premium.

Segments de clientèle : Cible deux groupes d'utilisateurs principaux : les auditeurs occasionnels qui utilisent la version gratuite financée par la publicité et les abonnés premium qui paient pour bénéficier de fonctionnalités avancées telles que l'écoute hors ligne et le streaming audio haute qualité

Propositions de valeur : Offre une vaste bibliothèque musicale avec des listes de lecture personnalisées, financée par la publicité pour ses utilisateurs gratuits. Les abonnés Premium bénéficient d'une expérience sans publicité, de téléchargements hors ligne et d'une meilleure qualité audio, améliorant ainsi leur expérience musicale globale

Canaux : Atteint ses utilisateurs grâce à une application mobile conviviale, une application de bureau et un lecteur Web, garantissant une expérience fluide sur tous les appareils

Relations avec les clients : Favorise des relations solides avec les utilisateurs grâce à des recommandations personnalisées, des playlists sélectionnées avec soin telles que Discover Weekly et Release Radar, et un engagement direct via des notifications dans l'application, des e-mails et les réseaux sociaux

Sources de revenus : Génère des revenus grâce à des publicités affichées aux utilisateurs gratuits, à des abonnements premium et à des partenariats

Activités clés : Se concentre sur les licences musicales afin de maintenir l'accès à une bibliothèque musicale diversifiée, des algorithmes raffinés et de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'engagement et la satisfaction des utilisateurs

Ressources clés : S'appuie sur sa plateforme de streaming, ses accords de licence et la solide réputation de sa marque

Partenariats clés : Collaboration avec des labels musicaux et des artistes pour obtenir des contenus exclusifs, avec des annonceurs pour la monétisation et avec des fabricants d'appareils pour l'intégration dans des enceintes connectées, des voitures et des appareils portables

Structure des coûts : Comprend les coûts principaux tels que les frais de licence, la maintenance de la plateforme, le développement des fonctionnalités et les campagnes marketing visant à acquérir et à fidéliser les utilisateurs

💡 Conseil de pro : Commencez modestement en vous concentrant uniquement sur les blocs de base avec un canevas minimal viable, puis développez-le à mesure que votre entreprise mûrit.

Mise en œuvre d'un Business Model Canvas

Créer un BMC efficace ne se résume pas à remplir ces neuf cases. Il s'agit de mapper votre entreprise pour plus de clarté et de réussite.

Passons en revue les étapes nécessaires à la création d'un BMC exploitable, efficace et personnalisable pour votre entreprise avec ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail.

Étape n° 1 : définir les segments de clientèle

Il est essentiel de comprendre à qui vous vous adressez. Commencez par vous poser les questions suivantes :

Qui sont vos clients ?

De quoi ont-ils besoin ?

Comment se comportent-ils ?

Pour créer une base de consommateurs fiable, ciblez les acheteurs réels avec des produits qu'ils veulent vraiment. Segmentez vos clients stratégiques en fonction de leurs besoins, de leurs comportements et d'autres données démographiques (âge, sexe, emplacement, etc.).

Par exemple, Airbnb divise son public en hôtes (propriétaires) et invités (voyageurs) car leurs besoins sont distincts.

💡 Conseils de pro : Hiérarchisez les segments en fonction de leur rentabilité ou de leur adéquation avec les points forts de votre entreprise Créez des profils clients détaillant leur âge, leurs revenus, leurs objectifs et leurs défis Utilisez des outils tels que Google Analytics ou les statistiques des réseaux sociaux pour suivre le comportement des utilisateurs

Étape n° 2 : établissez des propositions de valeur

Ensuite, vous devez réfléchir à ce qui rend votre produit ou service indispensable à vos clients. Il ne s'agit pas simplement d'une liste de fonctionnalités, mais de la valeur unique que vous apportez et des raisons pour lesquelles vos clients devraient acheter chez vous (et non chez la marque X).

Commencez par identifier les points faibles que vos produits ou services permettent de résoudre. Concentrez-vous à la fois sur les avantages émotionnels et fonctionnels. Votre service permet-il de gagner du temps, d'améliorer la qualité de vie ou d'offrir une expérience nostalgique ?

Validez toujours votre proposition de valeur auprès de vos clients avant de vous développer.

💡 Conseil de pro : Si vous ne parvenez pas à élaborer vous-même une proposition de valeur convaincante, utilisez un modèle de proposition de valeur commerciale pour vous aider à démarrer.

Étape n° 3 : définir les canaux

Les canaux sont importants, car c'est là que vos clients trouvent, achètent, utilisent et évaluent vos produits. Par exemple, le canal principal d'Uber est son application mobile, tandis que celui de Google est son moteur de recherche.

Pour déterminer vos meilleurs canaux, menez des sondages auprès de vos clients afin de déterminer où ils passent le plus de temps, par exemple sur les réseaux sociaux, dans les magasins physiques ou ailleurs. Si vous disposez d'une plateforme numérique, indiquez les appareils sur lesquels vous vous concentrez principalement.

💡 Conseil de pro : Diversifiez vos risques en adoptant une approche multicanale. Cela implique d'accroître votre visibilité sur plusieurs plateformes, telles que les réseaux sociaux, les publicités traditionnelles, les e-mails clients, etc. Vous augmenterez ainsi vos chances d'acquérir davantage de clients.

Étape n° 4 : Développez vos relations clients

Les relations fidélisent. Les clients reviennent toujours vers les entreprises qui les comprennent. Selon un sondage réalisé par SAP Emarsys, même en 2024, 69 % des consommateurs resteront fidèles à certaines marques et privilégieront leurs achats auprès de celles-ci.

Déterminez le type de relation client que vous souhaitez entretenir :

Pour une relation personnalisée et individualisée, intégrez des consultants à votre stratégie de transformation numérique

Pour un modèle automatisé rentable, tirez parti d'outils tels que les chatbots

Vous pouvez également ajouter des programmes de fidélité ou des adhésions exclusives pour encourager les achats répétés.

Par exemple, les programmes d'abonnement comme Amazon Prime renforcent la fidélité en offrant des avantages exclusifs qui incitent les clients à revenir.

📖 À lire également : Comment mettre en œuvre des stratégies de croissance axées sur les produits pour les SaaS

Étape n° 5 : identifiez les sources de revenus

Les sources de revenus permettent à votre entreprise de fonctionner, il est donc essentiel de voir plus loin que les sources apparentes. Prenons l'exemple d'Amazon. Si sa principale source de revenus est la vente de produits, l'entreprise a ajouté des services d'abonnement tels que Prime afin d'augmenter encore ses revenus.

La diversification de vos sources de revenus protégera dans une certaine mesure votre entreprise contre les fluctuations du marché. Quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez toujours explorer des sources de revenus secondaires telles que les abonnements, les licences ou le marketing d'affiliation.

💡 Conseil de pro : Testez différents modèles de prix (offres groupées, tarification échelonnée ou paiement à l'utilisation) afin de trouver celui qui convient le mieux à votre audience. Choisissez ceux qui vous permettront d'augmenter votre taux de croissance.

Étape n° 6 : listez les ressources clés

Vos ressources comprennent tout ce qui est essentiel pour créer de la valeur, des employés à la technologie en passant par la propriété intellectuelle. Prenez une seconde pour deviner quelles seront les ressources clés de Tesla. C'est ce qu'ils utilisent pour fabriquer leurs batteries électriques.

Tout comme eux, vous devez dresser la liste des ressources clés qui contribuent directement à vos offres principales. Cela vous permettra d'identifier vos fournitures les plus importantes et vous encouragera à les sécuriser davantage à l'aide de plans d'urgence.

Si cette liste contient des ressources coûteuses, voyez si vous pouvez les louer ou les partager afin de minimiser vos coûts.

💡 Conseil de pro : Dressez une liste de ressources alternatives en cas de perturbations régulières de la chaîne d'approvisionnement.

Étape n° 7 : spécifiez les activités clés

Les activités clés sont les tâches qui permettent à votre entreprise de fonctionner et d'apporter de la valeur. Notez les vôtres à l'aide de ce petit guide :

Dressez la liste des opérations quotidiennes ainsi que des projets à long terme

Séparez les activités principales (celles qui génèrent de la valeur) des tâches secondaires

Automatisez les tâches répétitives pour libérer des ressources pour l'innovation

Vous devez garder ces points à l'esprit afin de ne jamais vous éloigner de ce qui fidélise vos clients.

💡 Conseil de pro : Concentrez-vous davantage sur vos innovations et apprenez à les utiliser pour votre croissance. Pratiquez la gestion de l'innovation pour continuer à innover sans compromettre vos délais.

Étape n° 8 : établissez des partenariats clés

Votre entreprise n'évolue pas en vase clos. Les partenariats vous aident à acquérir des ressources et des technologies, voire à pénétrer un nouveau marché. Chaque marque utilise les partenariats à sa manière.

Par instance, Nike collabore avec des athlètes populaires pour amplifier sa marque. D'autre part, Uber s'associe à des processeurs de paiement et à des fournisseurs de véhicules.

Vous devez rechercher des partenariats qui complètent vos faiblesses ou élargissent votre portée. Dans votre BMC, posez les bases d'accords clairs qui définissent les avantages et les attentes mutuels.

📖 À lire également : Comment stimuler la croissance des produits à l'aide des points de parité

Étape n° 9 : analyser la structure des coûts

Comprendre vos dépenses vous aide à les réduire et à fonctionner efficacement. Voici comment vous pouvez lister efficacement vos coûts :

Classez les coûts en coûts fixes (loyer, salaires) et variables (marketing, matériel)

Réalisez une analyse coûts-avantages pour évaluer si une dépense est indispensable

Réexaminez régulièrement les contrats avec vos fournisseurs afin de négocier de meilleures conditions

Visualisez vos efforts et suivez les résultats grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous aident à visualiser votre structure de coûts grâce à une vue claire et instantanée de votre santé financière. Créez des cartes de tableau de bord pour hiérarchiser certaines dépenses, identifier les problèmes et créer des tâches concrètes à accomplir par les membres de l'équipe.

Avant de vous développer, assurez-vous que vos hypothèses sont correctes. Ne vous lancez jamais sans avoir validé votre modèle. Cela ne mène qu'à des pertes et à des opportunités manquées. Prendre le temps de tester au préalable est toujours plus rentable que d'essuyer de lourdes pertes.

Par exemple, Spotify a validé son modèle freemium en testant différentes combinaisons de fonctionnalités gratuites et premium. L'entreprise apporte constamment des modifications, comme rendre l'option de recherche gratuite ou permettre aux utilisateurs gratuits d'afficher les paroles de quelques chansons seulement.

Vous pouvez faire de même. Menez de petites expériences telles que des programmes pilotes ou des tests A/B pour examiner les chances de réussite de nouvelles idées. Recueillez des indicateurs sur l'acquisition, le taux de conversion et la fidélisation des clients, et soyez prêt à agir en fonction des données.

🤝 Rappel amical : demandez-vous régulièrement « Et si cette hypothèse était fausse ? » afin d'identifier les points faibles de votre modèle.

Étape n° 11 : collaborez avec votre équipe

La création d'un BMC est un effort d'équipe. Recueillez les contributions de votre organisation pour découvrir les angles morts et susciter de nouvelles idées. Utilisez des outils collaboratifs tels que les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir et partager des idées en temps réel.

Donnez vie à toutes vos idées grâce à la modification en cours et au travail d'équipe avec les tableaux blancs ClickUp

Vous pouvez également utiliser ClickUp Chat pour discuter avec vos équipes tout en créant des tâches et en partageant des données de référence directement dans l'interface de discussion. Cela centralise la communication et la gestion des tâches, vous permettant ainsi de rester organisé sans avoir à changer constamment de contexte.

Liez les messages aux tâches pour garder le contexte connecté à l'aide de ClickUp Chat

Il vous permet de créer des tâches à partir de discussions, de démarrer des discussions à partir de tâches, d'étiqueter des coéquipiers et de communiquer par audio ou vidéo, le tout sur une seule plateforme pour un travail d'équipe et une collaboration rationalisés.

Lisez et réagissez aux commentaires de votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Docs

ClickUp Docs est un outil puissant pour la création, le partage et la modification en cours de documents.

Vos coéquipiers peuvent partager, commenter et modifier leurs idées ensemble en temps réel.

Évitez les pièges courants du BMC Restez simple : évitez de surcharger votre présentation avec trop de détails Équilibre : Ne négligez pas les relations avec vos clients ni vos propositions de valeur

Étape n° 12 : définir des objectifs et des jalons

Votre BMC est un outil destiné à guider vos actions. Une fois qu'il est prêt, pourquoi ne pas le relier à des objectifs mesurables ? Fixez des jalons selon le cadre SMART. Cela signifie simplement que vos objectifs doivent être :

Spécifique

Mesurable

Réalisable

Pertinent

Limité dans le temps

Si les jalons sont importants, divisez-les en objectifs plus petits et plus faciles à atteindre grâce au modèle d'objectifs SMART de ClickUp. Utilisez-le pour noter vos cibles personnelles et professionnelles.

Suivez tous vos objectifs principaux et vos jalons intermédiaires à l'aide de ClickUp Goals

Si vous ne souhaitez pas utiliser de modèle, optez simplement pour ClickUp Goals. Cet outil vous permet de créer des objectifs suivis et connectés à votre travail. Il vous aidera à rester sur la bonne voie, à accomplir vos tâches dans des délais clairs et se mettra à jour automatiquement grâce au suivi automatisé des processus.

Vous pouvez même l'utiliser pour mapper des projets individuels ou des jalons de projet qui font partie des activités clés de votre BMC. Avec Objectifs, vous pouvez créer des plans de mise en œuvre détaillés qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

🤝 Rappel amical : votre première version n'a pas besoin d'être parfaite. Considérez-la comme un document évolutif qui s'enrichit au fil des commentaires et des tendances du marché.

Étape n° 13 : itérez et optimisez

Votre BMC n'est pas statique : il doit évoluer avec votre entreprise. De plus, votre entreprise doit être prête à faire face à des situations sans précédent en l'utilisant.

Par exemple, si vous dirigez une start-up de fitness axée sur l'entraînement en personne, un ralentissement économique pourrait vous pousser à vous orienter vers des sessions d'entraînement virtuelles et du contenu d'entraînement à la demande, ce qui permettrait à votre entreprise de rester pertinente.

💡 Conseils de pro : Planifiez des revues trimestrielles pour affiner votre BMC Utilisez les commentaires des clients et du marché pour mettre à jour vos hypothèses N'ayez pas peur d'expérimenter de nouvelles approches ou de nouvelles sources de revenus

Si vous ne souhaitez pas vous lancer dans la création d'un BMC étape par étape, essayez l'un des modèles prêts à l'emploi ci-dessous.

Modèle de modèle de business model canvas ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de Business Model Canvas de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, documenter et suivre votre modèle d'entreprise.

Le modèle ClickUp Business Model Canvas est un outil polyvalent conçu pour vous aider à visualiser, planifier et affiner votre stratégie commerciale. Il fournit un cadre structuré pour décomposer les éléments essentiels tels que les segments de clientèle, les propositions de valeur et les sources de revenus, vous permettant ainsi de couvrir efficacement tous les aspects de votre modèle commercial.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Obtenez une disposition claire et visuelle pour définir et connecter les composants de votre entreprise

Adaptez le canevas aux besoins de votre entreprise et aux spécificités de votre secteur

Permettez à votre équipe de contribuer en temps réel

Liez-le directement à des tâches, des échéanciers et des tableaux de bord

Modèle ClickUp Startup Canvas

Télécharger ce modèle Le modèle de tableau blanc Startup Canvas de ClickUp est conçu pour vous aider à résumer, visualiser et suivre votre forfait de démarrage.

Le modèle ClickUp Startup Canvas est idéal pour les entreprises en phase de démarrage qui souhaitent réfléchir, élaborer des stratégies, aligner tous les membres de l'équipe sur les objectifs de démarrage et relever les défis propres aux startups. Il vous aide à visualiser les éléments essentiels de votre activité tout en planifiant votre croissance et sa bonne exécution.

Ce modèle vous permet de :

Couvrez tous les domaines critiques de votre entreprise, tels que le public cible, le modèle de revenus et la proposition de valeur

Utilisez le format tableau blanc pour mapper librement vos idées et affiner vos stratégies en temps réel

Travaillez ensemble en toute transparence, partagez vos idées et vos commentaires directement dans le modèle

Adaptez le canevas à vos besoins et objectifs spécifiques en tant que start-up

Reliez vos idées à des tâches, des jalons ou des échéanciers pour une exécution simplifiée

💡 Conseil de pro : Si un BMC ne répond pas entièrement à vos besoins, envisagez plutôt de créer un plan d'affaires. Les modèles de forfait Business de ClickUp vous permettent de créer facilement des plans détaillés et complets qui couvrent tous les aspects de votre stratégie commerciale.

Défis et considérations liés au développement d'un modèle d'entreprise

Le développement de modèles commerciaux implique de nombreux défis et considérations essentielles. Voici quelques éléments à prendre en compte pour votre entreprise.

Défi n° 1 : mauvaise identification des segments de clientèle

Cibler le mauvais public entraîne un gaspillage de ressources et un échec de l'adéquation produit-marché. Équilibrez votre portée. Ne visez pas trop large, au risque de diluer votre marketing. Dans le même temps, ne freinez pas votre potentiel de croissance en visant trop étroitement.

✅ Solution : Réalisez des études de marché approfondies, tirez parti d'outils tels que les sondages et les analyses, et créez des profils clients détaillés afin d'aligner vos priorités et de renforcer l'engagement client.

Défi n° 2 : développer une proposition de valeur forte

Une proposition de valeur générique ou peu claire ne trouvera pas d'écho auprès de vos clients et investisseurs. Vous avez besoin d'une connaissance approfondie du marché pour vous assurer que vous êtes en phase avec vos clients.

Générez des invites, des instructions et des conseils pertinents et révolutionnaires à l'aide de ClickUp Brain

✅ Solution : Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des invites utiles afin de structurer votre proposition de valeur unique.

Il agit également comme votre assistant personnel IA pour vous donner accès à l'ensemble de votre base de connaissances. Vous pouvez poser des questions relatives au BMC et obtenir des réponses instantanées et contextuelles à partir de bases de connaissances partagées.

Cet outil fournit des résumés et des mises à jour générés par l'IA, garantissant ainsi que tout le monde reste aligné pendant les changements de projet. Il automatise également les réunions quotidiennes et les mises à jour de l'équipe, ce qui permet de suivre la progression sans longues réunions.

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin d'un BMC, mais uniquement pour un projet ? Essayez d'utiliser des modèles de cas d'entreprise qui offrent le même niveau de détail, mais qui se concentrent davantage sur le pourquoi et le comment d'un projet ou d'un changement commercial proposé.

Défi n° 3 : sources de revenus incertaines et structure de trésorerie variable

S'appuyer sur un seul modèle de revenus peut rendre votre entreprise vulnérable, surtout s'il n'est pas fiable. Votre structure de coûts est également clé : surestimer vos revenus ou sous-estimer vos coûts peut rapidement épuiser vos ressources.

✅ Solution : Diversifiez vos sources de revenus, testez différents modèles de tarification à travers des programmes pilotes et surveillez les tendances du marché afin d'identifier de nouvelles opportunités. Utilisez des outils de modélisation financière et effectuez des analyses de scénarios pour prévoir et ajuster votre structure de coûts. Cherchez des moyens de convertir vos coûts fixes en coûts variables (comme l'externalisation).

💡 Conseil de pro : utilisez le canevas pour simuler différents scénarios hypothétiques (par exemple, l'entrée d'un nouveau concurrent ou un ralentissement économique) et leur impact potentiel sur votre modèle d'entreprise existant.

