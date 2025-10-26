Top 10 des alternatives à NotebookLM pour la prise de note

NotebookLM pouvait sembler être le bloc-notes numérique idéal, mais ses lacunes peuvent parfois entraîner un surcroît de travail et une perte de temps. Si vous avez été confronté à ces difficultés, le moment est peut-être venu d'explorer des alternatives qui rendent la prise de note plus efficace et plus simple.

Pour vous aider à trouver la solution idéale, nous avons sélectionné les meilleures alternatives à NotebookLM, des applications de note populaires aux outils avancés basés sur l'IA, afin d'améliorer votre flux de travail et votre créativité. ✅

⏰ Résumé en 60 secondes Top 10 des alternatives à NotebookLM pour améliorer votre productivité ClickUp (Idéal pour la prise de note et la gestion de document optimisées par l'IA)

Notion (idéal pour les notes de texte structurées et l'organisation)

Evernote (Idéal pour l'accessibilité multi-appareils)

Obsidian (idéal pour les notes Markdown et les liens entre idées)

Roam Research (Idéal pour la prise de note en réseau)

Afforai (Idéal pour la prise de note intuitive grâce à l'IA)

Tana (Idéal pour la structuration avancée des connaissances)

Mem. ai (Idéal pour les notes dynamiques assistées par l'IA)

RemNote (Idéal pour les apprenants et la rétention des connaissances)

Microsoft OneNote (idéal pour la prise de notes gratuites en formulaire)

Que rechercher dans une alternative à NotebookLM ?

Lorsque vous effectuez la sélection d'un logiciel de prise de notes alternatif à NotebookLM, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs qui vous aideront à améliorer votre productivité et à mieux organiser vos notes. Ces fonctionnalités comprennent :

✅ Facilité d'utilisation : choisissez un logiciel de note doté d'une interface intuitive et facile à utiliser afin de passer moins de temps à vous familiariser avec celui-ci et de pouvoir facilement noter tout ce que vous souhaitez, qu'il s'agisse de votre travail au bureau ou de la recette de tarte aux pommes de votre mère.

✅ Facilité d'organisation : choisissez une alternative à NotebookLM qui inclut des options pour organiser vos notes, telles que le marquage, l'étiquette et les options de dossier.

✅ Fonctionnalités de collaboration : choisissez une application de prise de notes dotée de fonctionnalités qui en feront votre système de gestion des connaissances incontournable. Cela inclut la possibilité de collaborer avec les membres de votre équipe, de synchroniser vos notes avec celles des autres et de partager des documents.

✅ Intégration avec d'autres applications : privilégiez une alternative à NotebookLM qui se synchronise parfaitement avec vos appareils et d'autres plateformes, telles que les logiciels de gestion de documents ou les applications de productivité, afin de pouvoir importer vos notes et toutes vos idées.

✅ IA et automatisation : optez pour une alternative à NotebookLM qui s'appuie sur l'IA et simplifie des processus tels que résumer des notes autocollantes, la génération d'éléments à effectuer, ou même la conversion de notes vocales en texte.

🔎 Le saviez-vous ? La première application de prise de notes conçue pour les ordinateurs était le bloc-notes Windows, lancé par Microsoft en 1983 pour le système d'exploitation MS-DOS.

Les 10 meilleures alternatives à NotebookLM

L'utilisation de stratégies de prise de notes optimales vous aide à améliorer votre productivité, à organiser efficacement vos réunions et à vous assurer que vos idées sont toujours mises en pratique.

Pour vous aider, nous avons dressé une liste des meilleures applications de prise de notes qui remplacent facilement NotebookLM et vont encore plus loin grâce à des fonctionnalités IA avancées permettant de protéger les notes sensibles et de créer des notes consultables.

La vidéo ci-dessus propose une comparaison rapide de tous les outils, tandis que vous trouverez ci-dessous des analyses approfondies. Poursuivez votre lecture !

ClickUp (le meilleur pour la prise de note et la gestion de document basées sur l'IA)

ClickUp est véritablement l'application tout-en-un pour le travail, et va bien au-delà de la simple prise de notes. Ses capacités d'IA améliorent la gestion de projet, l'automatisation des tâches et la collaboration en équipe, ce qui en fait un hub centralisé pour les tâches, les projets et la collaboration.

L'outil ClickUp AI Notetaker, par exemple, transcrit et résume automatiquement toutes vos réunions virtuelles. Mieux encore, il vous aide à les transformer en tâches immédiatement réalisables, afin que vous n'ayez plus jamais à rédiger minutieusement des comptes rendus de réunion ou à assurer le suivi des mesures à prendre.

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, associées à l'automatisation et à l'analyse de l'IA, vous permettent de coordonner efficacement vos efforts de gestion de documents. En revanche, l'approche centrée sur les notes de NotebookLM peut s'avérer insuffisante pour les projets collaboratifs.

L'assistant IA avancé de ClickUp, ClickUp Brain, va encore plus loin. Vous pouvez l'utiliser pour transcrire des notes vocales, trier vos notes de préparation d'examen, créer des résumés de vos notes de recherche et même transformer des notes manuscrites ou des post-it en notes enrichies. De plus, vous pouvez l'utiliser pour combiner plusieurs notes, créer des tâches exploitables et même rédiger du contenu de haute qualité pour des e-mail, des explications de tâches ou des documents.

Résumer vos notes, créez du contenu original et obtenez les bonnes réponses avec ClickUp Brain.

Grâce aux options avancées de partage et de permission de ClickUp, telles que l'attribution de tâches, les commentaires et les mises à jour en temps réel, l'équipe peut rapidement consulter, commenter et mettre à jour des documents en temps réel.

Marquez d'autres personnes dans vos commentaires, attribuez-leur des éléments à accomplir et convertissez du texte en tâches suivables pour garder le contrôle sur vos idées avec ClickUp Docs

Contrairement à l'approche potentiellement cloisonnée de NotebookLM, ClickUp s'intègre parfaitement à votre flux de travail. ClickUp Notepad est un bloc-notes personnel permettant de capturer des idées, qui se connecte facilement à des tâches, des projets et des documents.

Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit avec Clickup Bloc-notes

De plus, grâce à ses capacités d'intégration, ClickUp offre une connexion à de nombreuses applications tierces et fournit des options de collaboration flexibles, permettant aux équipes de gérer facilement des fichiers, de partager des ressources et d'ajouter des commentaires, le tout dans un espace de travail centralisé.

Alors que NotebookLM se concentre sur la recherche au sein d'un seul ensemble de données, ClickUp Brain MAX , votre compagnon IA de bureau, vous offre une recherche connectée sur ClickUp, Google Drive, Dropbox, SharePoint, GitHub et le Web, afin que votre « bloc-notes » couvre l'ensemble de votre environnement de travail numérique.

Ajoutez Talk to Text et vous pourrez instantanément dicter vos notes, les conclusions de vos réunions ou vos idées issues de brainstormings, que Brain MAX transcrira, organisera et liera aux tâches ou documents appropriés. Le résultat ? Un espace de travail unique alimenté par l'IA où chaque fichier, note et idée exprimée oralement est instantanément consultable, contextuel et prêt à être exploité, sans avoir à changer d'outil.

Pour les organisations qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail et à améliorer la collaboration, ClickUp constitue un choix convaincant. La meilleure solution doit vraiment tout faire, de la prise de note à l'exécution de projets en toute transparence. C'est là que ClickUp excelle ! Il s'agit d'une plateforme polyvalente qui combine des analyses puissantes, une prise de note facile et des visualisations attrayantes, le tout optimisé par l'IA.

Je suis plus productif car je peux conserver toutes mes notes au même endroit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Résumer vos notes, transcrivez des fichiers audio, créez des tâches à accomplir et générez même du contenu à l'aide des fonctionnalités avancées basées sur l'IA de cet outil.

Rédigez, mettez en forme et partagez des notes ou des documents dans un environnement de travail collaboratif à l'aide de ClickUp Docs , afin qu'aucune note ou information ne soit jamais perdue.

Organisez vos notes et vos idées à l'aide des étiquettes de tâches ClickUp , qui vous permettent d'utiliser des étiquettes personnalisées pour les dossiers, les documents et les wikis, même avec des structures imbriquées, pour une flexibilité optimale.

Accédez à vos notes sur n'importe quel appareil en les synchronisant de manière fluide à l'aide de l'application mobile ou de l'option dans le navigateur.

Intégrez plus de 1 000 outils et plateformes de productivité pour garantir que chaque action, de la note à l'achevé, soit suivie de manière transparente.

Limites de ClickUp

Peut sembler intimidant pour les utilisateurs occasionnels en raison de ses nombreuses fonctionnalités.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Avant, je ne vivais que pour mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su que c'était la solution qu'il me fallait.

📮ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA de discussion tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant conversationnel IA qui peut vous aider dans un large intervalle de cas d'utilisation. D'autre part, les agents basés sur l'IA des canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

2. Notion (idéal pour les notes de texte structurées et l'organisation)

via Notion

Notion est une application de note puissante qui offre une assistance à un large intervalle de contenu, notamment du texte, des images, des vidéos, du code et des signets. Son design intuitif vous permet de glisser-déposer sans effort des éléments dans vos notes ou d'utiliser des commandes slash pour rationaliser votre flux de travail.

Qu'il s'agisse d'organiser des notes de réunion, de créer un wiki d'équipe ou de gérer des projets, Notion offre un haut degré de personnalisation pour répondre aux besoins personnels et professionnels. La plateforme bénéficie d'une évaluation élevée parmi les équipes ayant besoin d'outils de collaboration, car elle offre des fonctionnalités de modification en temps réel, de commentaires et d'environnements de travail partagés pour une communication fluide.

Elle dispose également d'une communauté solide qui vous aidera à obtenir des modèles de prise de note adaptés à tous vos besoins : triez vos notes, créez des tableaux d'ambiance ou même gérez tous vos documents en un seul endroit de manière transparente.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Concevez et personnalisez des environnements de travail pour vos notes, tâches et projets grâce à une interface utilisateur très intuitive et des instructions détaillées.

Ajoutez et organisez divers types de contenu, notamment du texte, des images, du code et des signets.

Réduisez les distractions grâce à une expérience d'écriture immersive, de puissantes cartes numériques et un assistant IA avancé.

Limites de Notion

Bien qu'il offre une flexibilité incroyable, sa structure organisationnelle peut parfois sembler écrasante.

Fonctions hors ligne limitées par rapport à la concurrence

Tarifs Notion

Gratuit : 0 $

Plus : 10 $/mois par place

Entreprise : 15 $/mois par place

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Notion est un logiciel incroyable. Il permet de faire presque tout ce que l'on peut imaginer en matière d'organisation, de productivité, etc. Mais la profondeur et les capacités du programme créent une courbe d'apprentissage inhérente, quelque peu contraire à la productivité générale. *

3. Evernote (Idéal pour l'accessibilité multi-appareils)

via Evernote

Autre excellent outil pour rédiger des notes et les synchroniser afin de tout regrouper au même endroit, Evernote est depuis longtemps l'un des placers dans les favoris des personnes qui cherchent à optimiser la gestion de leurs notes et de leurs connaissances.

De la création de plans de projet détaillés à la rédaction de stratégies de contenu, les outils d'organisation et les fonctionnalités de recherche avancée d'Evernote vous aident à optimiser votre flux de travail. Vous passez ainsi moins de temps à rechercher des informations et plus de temps à les exploiter.

Au-delà de ses fonctionnalités de base, les capacités d'intégration d'Evernote en font une excellente alternative à NotebookLM. Il prend en charge diverses applications tierces et offre des options de collaboration flexibles, permettant aux équipes de gérer des fichiers, de partager des ressources et d'ajouter des commentaires dans un espace de travail unique et centralisé.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Organisez vos notes dans des carnets et des piles afin de les classer et d'y apposer des étiquettes pour un accès rapide et une meilleure organisation.

Recherchez facilement des notes manuscrites et des images grâce à sa fonction de recherche avancée, qui inclut même les photos et les croquis.

Enregistrez ou copiez des pages Web et des articles pour les lire plus tard, y compris la possibilité de capturer ou d'importer des articles de recherche ou des documents.

Limites d'Evernote

La version gratuite ne permet de synchroniser qu'entre deux appareils.

Evernote ne dispose pas de fonctionnalités avancées basées sur l'IA telles que le fait de résumer le contenu ou l'organisation automatique.

Tarifs Evernote

Free: 0 $

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Équipes : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Evernote :

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

La possibilité de synchroniser facilement tous mes appareils. Je peux prendre des notes sur mon téléphone pendant une réunion et y accéder instantanément sur mon ordinateur portable plus tard. Le système d'étiquette et les carnets facilitent l'organisation de toutes mes notes.

4. Obsidian (idéal pour les notes Markdown et les liens entre idées)

via Obsidian

Obsidian est une plateforme de note conçue autour du stockage local et des fichiers Markdown, offrant aux professionnels un contrôle total sur leurs référentiels de connaissances.

Au lieu de s'appuyer uniquement sur une infrastructure cloud et des interfaces propriétaires, Obsidian vous permet de créer un environnement de travail personnalisé, prioritairement hors ligne, qui grandit et évolue avec vos projets. Que vous mapperiez des idées complexes, gériez des recherches ou planifiiez des lancements de produits, la flexibilité de la plateforme et son approche prioritairement locale vous garantissent une stabilité à long terme et une tranquillité d'esprit.

Pour ceux qui trouvent l'environnement NotebookLM trop restrictif, Obsidian offre un cadre intuitif où les idées et les informations ne sont pas seulement stockées, mais également interconnectées. Ce cadre vous permet de visualiser et de comprendre les relations entre vos notes en un coup d'œil.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Utilisez la puissance des liens bidirectionnels avancés pour assurer la connexion de notes connexes et créer un réseau d'idées interconnectées.

Mettez en forme vos notes à l'aide de Markdown pour faciliter la structuration et la personnalisation.

Personnalisez les fonctionnalités d'Obsidian grâce à un large intervalle de plugins fournis par un fournisseur de plugins dédié de développeurs.

Limites d'Obsidian

Obsidian n'est pas conçu pour la collaboration, ce qui le rend moins adapté au travail en équipe.

L'exportation des notes vers des mises en forme plus conventionnelles (telles que PDF ou Word) est difficile.

Tarifs Obsidian

Personnel : Gratuit

Commercial : 50 $/an par utilisateur

Synchroniser : 5 $/mois par utilisateur

Publication : 10 $/mois par site

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Excellent logiciel de prise de notes pour les notes MarkdownAvantages : facile à utiliser pour prendre et pour la modification en cours des notes. Il m'a été utile pour importer et lire les notes Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes. Inconvénients : il faut un certain temps pour s'habituer à la syntaxe Markdown

5. Roam Research (idéal pour la prise de note en réseau)

via Roam Research

Roam Research est un puissant outil de note qui a su fidéliser sa communauté d'abonnés parmi les travailleurs du savoir, les chercheurs et les écrivains. Au lieu de classer les informations dans des dossiers ou des carnets statiques, il propose une approche dynamique et interconnectée de la note qui privilégie les relations entre les idées.

Cet outil adopte une approche unique en mettant l'accent sur la pensée en réseau, où les utilisateurs créent des notes qui sont liées de manière fluide. Cette méthode de prise de notes est particulièrement appréciée des utilisateurs qui préfèrent une approche non linéaire et interconnectée.

Ainsi, en tant qu'alternative à NotebookLM, Roam permet un style de prise de notes plus dynamique et exploratoire qui évolue avec votre réflexion et vos flux de travail plutôt que de les limiter.

Les meilleures fonctionnalités de Roam

Intégrez le contenu d'autres notes sans duplication à l'aide de références en ligne.

Générez des notes quotidiennes d' s et ajoutez-les à votre structure existante pour le suivi de votre progression et de vos idées.

Réduisez rapidement les grands graphiques d'idées interconnectées après avoir créé plusieurs sections dans les notes enfants à l'aide de filtres.

Limites de Roam

La structure et l'interface uniques de Roam ne sont pas aussi intuitives que certaines alternatives.

Roam travaille principalement dans le cloud, et l'accès hors ligne est quelque peu limite.

Tarifs Roam

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Believer : 500 $ pour cinq ans

Évaluations et avis sur Roam

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

6. Afforai (Idéal pour la prise de note intuitive grâce à l'IA)

via Afforai

Afforai est une application de prise de notes qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer votre expérience en matière de prise de notes et de gestion des connaissances. Les capacités d'IA de la plateforme offrent des fonctionnalités intelligentes telles que des résumés automatisés de notes, l'extraction de texte à partir de contenus multimédias et des suggestions contextuelles.

Ce qui distingue Afforai, c'est sa capacité à apprendre de vos habitudes et à s'adapter au flux et à la fluctuation de vos projets. Le preneur de notes IA vous aide même à préparer vos notes, à les lier entre elles et à générer des comptes rendus précis, ce qui le rend idéal pour vos réunions ou vos sessions de brainstorming.

En adoptant Afforai comme alternative à NotebookLM, les professionnels bénéficient d'une solution avant-gardiste qui s'aligne sur la manière dont les équipes modernes rassemblent les connaissances et prennent leurs décisions.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Intégration avec des outils de gestion de projet populaires pour une harmonisation transparente des flux de travail.

Extrayez et analysez les informations contenues dans les images, les notes vocales et les vidéos grâce à des fonctionnalités assistées par l'IA.

Gardez vos notes à jour et accessibles sur plusieurs appareils.

Limitations d'Afforai

Une utilisation plus intensive des outils d'IA peut parfois entraîner des catégorisations moins précises.

Les fonctionnalités avancées de l'IA peuvent nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs qui l'utilisent pour prendre des notes.

Prix abordables

Starter : Gratuit

Étudiant : 4,99 $/mois

Professionnel : 9,99 $/mois

Illimité : 19,99 $/mois

Évaluations et avis sur Afforai :

G2 : 4,7/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Utilisez vos anciens livres électroniques et fichiers PDF !Dans l'ensemble : mon expérience globale a été excellente. Le service client est efficace, l'application est facile à paramétrer et à utiliser, et l'outil d'aide à la recherche est très utile. *

7. Tana (idéal pour la structuration avancée des connaissances)

via Tana

Présentée comme l'application de super-notes, Tana est une application de prise de notes de nouvelle génération qui offre une nouvelle perspective sur la manière dont les professionnels capturent, établissent la connexion et classifient leurs connaissances.

Tana agit comme un écosystème d'informations flexible que vous pouvez former pour l'adapter à la complexité et aux nuances de vos projets. Son approche distinctive, fondée sur des structures basées sur les données, en fait une alternative convaincante à NotebookLM pour ceux qui ont besoin de plus qu'un simple endroit pour stocker et synchroniser des notes.

L'une des principales fonctionnalités de cette approche est sa capacité à visualiser les relations entre les données à l'aide d'un système combiné innovant de « blocs » et de « nœuds ». Cela en fait un outil idéal pour les personnes qui doivent traiter des informations complexes, telles que les chercheurs, les créateurs de contenu et les gestionnaires de projet, en leur offrant un mode d'organisation intuitif, proche du mind mapping.

Les meilleures fonctionnalités de Tana

Organisez le contenu dans des tableaux et des listes flexibles et filtrables pour obtenir rapidement des informations grâce à des bases de données structurées.

Créez des systèmes de connaissances complexes et gérez vos informations avec Supertags.

Adaptez Tana à vos besoins spécifiques en personnalisant les modèles, les étiquettes et les structures de note.

Limites de Tana

Les nouveaux utilisateurs pourraient avoir du mal à maîtriser la structure flexible et les fonctionnalités avancées.

Moins d'options d'intégration avec des outils tiers, ce qui limite son utilité dans certains paramètres professionnels.

Tarifs Tana

Gratuit : 0 $

Base : 1 $/mois

Équipes : Personnalisé

Évaluations et avis sur Tana

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : commencer à travailler sur un projet de recherche peut souvent se solder par un sentiment d'accablement face à une page blanche qui vous bloque. Les modèles de plan de recherche éliminent ce problème en guidant votre travail dès le début et en transformant ce qui semblait auparavant insurmontable en un début ordonné et confiant.

8. Mem. ai (Idéal pour les notes dynamiques assistées par l'IA)

Mem.ai est une application innovante qui allie la simplicité de la prise de notes traditionnelle à de puissantes capacités d'IA, ce qui en fait l'un des outils les plus avancés dans cet espace. Conçue pour les utilisateurs modernes, sa fonctionnalité clé organise et classe automatiquement vos notes, réduisant ainsi les contraintes liées au marquage manuel et à la gestion des dossiers.

Grâce à des algorithmes d'IA, cet outil identifie des modèles, fait ressortir les informations clés et les présente lorsqu'elles deviennent pertinentes. De plus, il ne se contente pas de stocker vos notes, il anticipe vos besoins. Mem. ai affine discrètement sa compréhension de vos intérêts, de vos tâches et de vos priorités pendant que vous travaillez.

Les meilleures fonctionnalités de Mem. ai

Stockez vos notes de manière plus structurée grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA qui classent vos notes en fonction de vos habitudes d'utilisation, réduisant ainsi le besoin d'utiliser des étiquettes manuelles.

Partagez rapidement vos notes et vos idées avec vos collègues, afin que tout le monde soit sur la même page, sans charge administrative excessive.

Intégrez-la de manière transparente à divers outils tels que Google Drive, Slack et autres pour centraliser toutes vos informations.

Limite de Mem. ai

Le système adaptatif de Mem. ai peut sembler peu conventionnel pour ceux qui préfèrent les dossiers et les plans linéaires.

En tant qu'application récente, Mem. ai manque encore d'expérience et de fonctionnalités que l'on trouve dans les applications de prise de notes établies de longue date.

Tarifs Mem. ai

Mem : 14,99 $/mois

Mem Teams : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mem. ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. RemNote (idéal pour les apprenants et la rétention des connaissances)

via RemNote

RemNote se distingue en transformant le processus de prise de notes en un système de construction de connaissances à long terme plutôt qu'en un simple stockage d'informations. En associant la prise de notes à la répétition espacée et aux cartes mémoire, RemNote garantit que les informations cruciales ne tombent pas dans l'oubli. Ainsi, il vous encourage à développer un référentiel vivant d'idées qui évoluent avec votre réflexion.

Contrairement à NotebookLM, RemNote adopte une approche fondée sur la mise en relation des concepts, l'organisation hiérarchique et des techniques d'apprentissage intégrées. Lorsque vous ajoutez de nouvelles idées, soulignez des points clés ou affinez votre compréhension de concepts complexes, les différentes fonctionnalités de RemNote garantissent que tout reste accessible et contextualisé.

Que vous élaboriez un projet de recherche, synthétisiez des documents de lecture, ou mapperiez un plan stratégique, RemNote aide les professionnels à rester organisés et à développer et renforcer continuellement leurs connaissances.

Les meilleures fonctionnalités de RemNote

Transformez vos notes en fiches à l'aide de la fonctionnalité de notes d'auto-coaching pour un apprentissage actif et une répétition espacée.

Obtenez une structure hiérarchique pour vos notes dans une mise en forme imbriquée, facilitant ainsi la gestion et la référence des concepts connexes.

Synchronisez toutes vos notes et fiches de révision sur tous vos appareils pour étudier et accéder à vos notes où que vous soyez.

Limites de RemNote

Maîtriser l'écosystème unique de l'application de prise de note RemNote demande du temps.

RemNote offre des intégrations limite avec des applications tierces, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui s'appuient sur un écosystème technologique plus large.

Tarifs RemNote

Gratuit : 0 $

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Pro avec IA : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur RemNote

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Microsoft OneNote (idéal pour la prise de notes gratuites)

via OneNote

Microsoft OneNote est une alternative solide à NotebookLM pour ceux qui sont intégrés dans l'écosystème Microsoft. Faisant partie de la suite Office 365, OneNote s'intègre facilement à d'autres applications Microsoft telles que Word, Excel et Outlook, créant ainsi un environnement où les notes complètent naturellement vos flux de travail existants.

Plutôt que de réinventer la note à partir de zéro, OneNote perfectionne ce que les professionnels trouvent déjà efficace : des sections hiérarchiques, des blocs-notes intuitifs et une organisation par page qui semble accessible et flexible.

L'une des fonctionnalités remarquables de OneNote est sa flexibilité dans la création de notes. Que vous préfériez taper, écrire à la main ou intégrer des documents, le canevas adaptable s'adapte à diverses méthodes de saisie sans imposer de mises en forme ou de cadres conceptuels stricts. La possibilité de dessiner ou d'annoter des notes sur des appareils tactiles ajoute un niveau de commodité supplémentaire pour les utilisateurs qui préfèrent esquisser leurs idées ou utiliser une saisie à l'aide d'un stylet.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Synchronisez toutes vos notes sur Windows, macOS, iOS et Android, afin de pouvoir y accéder depuis n'importe quel appareil.

Organisez vos notes dans des carnets, des sections et des pages pour une structure claire et une navigation facile.

Recherchez tous les éléments visuels intégrés, car OneNote extrait le texte des images pour une récupération rapide.

Limites de Microsoft OneNote

OneNote ne dispose pas des informations basées sur l'IA fournies par certains outils plus récents.

Les fonctionnalités de collaboration de OneNote ne sont pas aussi robustes ni intuitives que celles proposées par d'autres outils de note.

Tarifs Microsoft OneNote

Inclus dans l'abonnement Microsoft 365, à partir de 69,99 $/an.

Évaluations et avis sur Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

J'utilise OneNote depuis près de 3 ans. En gros, cet outil est idéal pour le suivi de nos tâches quotidiennes et pour gérer notre liste de choses à faire. Nous pouvons créer plusieurs sections et, dans chacune d'elles, plusieurs pages. Il existe d'autres fonctionnalités, comme la possibilité de surligner le texte avec différentes couleurs, d'insérer des images, etc. Dans l'ensemble, c'est un bon outil. Je l'utilise très souvent, presque tous les jours, car je gère ma liste de choses à faire ici. *

La meilleure alternative à NotebookLM ? C'est ClickUp !

En matière de prise de note, chacun a ses préférences : certains recherchent la simplicité, tandis que d'autres ont besoin d'outils avancés de collaboration et d'organisation.

Les applications explorées apportent une valeur, des espaces de travail personnalisables à la transcription de notes alimentée par l'IA. Mais si vous recherchez la combinaison ultime entre prise de notes, gestion des tâches et collaboration en équipe, ClickUp se distingue comme l'application tout-en-un pour le travail. ✅

ClickUp ne se limite pas à la prise de notes, il vous permet également d'améliorer votre productivité. Grâce à Docs, bloc-notes, Brain et à ses nombreux outils de gestion de projet, ClickUp rassemble toutes vos notes, tâches et projets dans une expérience fluide.

Prêt à rendre votre prise de note plus intelligente ?

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment il peut transformer et regrouper vos notes, vos tâches et vos projets en un seul endroit ! 🌻