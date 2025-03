Comment créer un wiki d'entreprise pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe ?

À saviez-vous que le monde génère actuellement 149 zettaoctets de données à l'heure actuelle ?

Cela équivaut à 49,67 quadrillions de photos, soit 170 milliards de fois la production photographique d'une personne au cours de sa vie. ✨

Chaque équipe, chaque projet et chaque service de votre organisation contribue à une masse d'informations en constante augmentation. Mais le hic, c'est que toutes ces informations ne sont pas importantes. Sans système d'organisation de ces données, votre équipe risque de passer plus de temps à chercher des réponses qu'à faire un travail utile.

C'est là que le logiciel de wiki d'entreprise entre en jeu.

Un logiciel de wiki d'entreprise consolide les connaissances éparses de l'équipe dans un référentiel centralisé. Mon travail consiste à le considérer comme la ressource de référence de votre équipe pour trouver rapidement des réponses, travailler plus intelligemment et mieux collaborer.

Comprendre le concept de wiki

Qu'est-ce qu'un wiki ?

Le terme "wiki" est un mot hawaïen qui signifie "rapide", car les wikis visent à présenter rapidement des informations sur un sujet.

Les wikis d'entreprise, contrairement aux plateformes publiques comme Wikipédia, sont des outils privés et internes permettant de stocker des informations organisationnelles précieuses.

Voici ce que vous pourriez trouver dans un wiki d'entreprise :

Informations sur l'entreprise : Mission, vision, leadership

: Mission, vision, leadership Manuel de l'employé : Politiques, PTO, conduite

: Politiques, PTO, conduite Teams : Départements, contacts clés, Objectifs

: Départements, contacts clés, Objectifs Projets : Procédures opératoires normalisées (SOP), flux de travail, modèles

: Procédures opératoires normalisées (SOP), flux de travail, modèles Base de connaissances : FAQ, guides, dépannage

: FAQ, guides, dépannage Outils : Logiciel, formation, onboarding

: Logiciel, formation, onboarding Communication : Réunions, annonces, mises à jour

: Réunions, annonces, mises à jour Processus : Dépenses, approbations, assistance informatique

: Dépenses, approbations, assistance informatique Apprentissage : Formation, ressources, développement

Evolution de la technologie wiki

Le concept des wikis remonte à 1994, lorsque Ward Cunningham a développé le tout premier wiki qui a été baptisé à juste titre WikiWikiWeb. La navette Wiki Wiki de l'aéroport international d'Honolulu a inspiré le nom, symbolisant la rapidité et la simplicité.

En 2001, le concept des wikis a fait un bond en avant avec le lancement de Wikipedia, qui est rapidement devenu un phénomène mondial. Contrairement à WikiWikiWeb, Wikipédia était ouvert au public, permettant à quiconque de publier du contenu et de contribuer à l'enrichissement de son référentiel de connaissances.

En 2007, Wikipédia a franchi un jalon historique en devenant l'un des dix sites web les plus visités au monde.

Conscientes des avantages considérables des wikis, les entreprises ont commencé à adapter ce concept à un usage interne en créant des wikis d'entreprise. Ces systèmes ont permis aux équipes de centraliser les informations, d'améliorer la collaboration et de construire un système unique de gestion de l'information source de vérité pour les processus internes.

Lire aussi: Comment créer un wiki d'entreprise pour votre équipe Collecter et partager des connaissances

Wiki d'entreprise vs. autres outils de gestion des connaissances

Selon une étude, environ 90% des connaissances organisationnelles sont tacites -profondément enracinées dans les expériences individuelles et difficiles à documenter.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/business-wiki.png Recherche : Business Wiki /$$img/

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Degruyter Les outils traditionnels tels que les manuels et les sessions de formation tentent de capturer ces connaissances mais se heurtent à des difficultés considérables. En tant que Martin Reeves du Boston Consulting Group souligne les outils traditionnels de gestion des connaissances présentent les limites suivantes :

Les instructions trop détaillées sont difficiles à assimiler et tuent souvent l'initiative

La précision laisse peu de place à la créativité ou à la personnalisation

Les directives rigides ne s'adaptent pas à l'évolution des choses

C'est pourquoi les wikis d'entreprise constituent une option plus souple.

Contrairement à une base de connaissances interne rigide, les wikis internes sont conçus pour être collaboratifs. Les collaborateurs peuvent ajouter ou modifier du contenu librement, les modifications étant mises en ligne instantanément.

La révision par les pairs et la modération ont lieu plus tard, ce qui permet aux équipes de tenir les informations à jour au fur et à mesure que l'entreprise se développe.

Les wikis internes sont conçus pour être collaboratifs base de connaissances interne le site Internet de la Commission européenne, quant à lui, applique des contrôles plus stricts. Les envois et les modifications en cours sont examinés avant publication, ce qui garantit que le contenu fait davantage autorité et est plus fiable.

Le choix dépend de vos besoins. Si la rapidité et la collaboration sont clés, l'entreprise logiciel wiki s'adapte très bien aux logiciels de base de connaissances.

Pour de nombreuses organisations, le plus judicieux est de combiner les deux afin de créer une ressource précieuse pour tous les employés.

📌 Exemple: Un nouvel employé d'une entreprise technologique cherche à savoir comment paramétrer son environnement de développement. Avec une base de connaissances traditionnelle, il peut être amené à parcourir des guides obsolètes ou trop formels, en attendant que le service informatique réponde à ses questions. Avec un wiki d'entreprise, ils pourraient accéder instantanément à une page achevée la semaine dernière par un collègue, avec des commentaires en temps réel et des conseils de dépannage. La nature collaborative garantit que les informations sont à jour et adaptées aux scénarios du monde réel.

Voici un tableau comparatif rapide entre les fonctionnalités d'un wiki d'entreprise et celles des outils de gestion des connaissances :

Fonctionnalité | Wiki d'entreprise | Outils de gestion des connaissances |

| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Le wiki d'entreprise est une plateforme centralisée et collaborative pour la documentation interne et le partage des connaissances. Son champ d'application est plus large et comprend le stockage, l'analyse et la récupération des connaissances à des fins externes et internes

| Les sites web de l'entreprise peuvent être utilisés pour la documentation et le partage des connaissances internes, mais aussi pour le stockage, l'analyse et la récupération des connaissances

| Gestion du contenu : dynamique et en constante évolution, les mises à jour peuvent être effectuées rapidement ; les mises à jour statiques et structurées sont soumises à un processus formel d'examen et d'approbation

| Les mises à jour statiques et structurées sont soumises à un processus formel d'examen et d'approbation

| La modération garantit l'exactitude du contenu au fil du temps, mais les premières mises à jour peuvent contenir des erreurs

| La modération garantit l'exactitude du contenu au fil du temps, mais les mises à jour initiales peuvent contenir des erreurs

| Contrôle de l'accès* - Permissions flexibles : les rôles peuvent être définis en fonction des besoins du contenu. Contrôle d'accès détaillé, souvent intégré aux hiérarchies organisationnelles

| L'intégration avancée avec d'autres outils tels que les plateformes de gestion de la relation client (CRM), d'analyse et les interfaces en contact avec les clients

| L'intégration avancée avec d'autres outils tels que les plateformes de gestion de la relation client et d'analyse et les interfaces avec les clients est un atout majeur pour l'entreprise

| Les bases de connaissances du service client, la recherche assistée par IA et l'analyse de contenu sont des exemples de cas d'utilisation

| Les équipes à la recherche d'un outil de documentation léger et collaboratif. Les entreprises à la recherche d'un outil de documentation complet

Lisez aussi: Guide des systèmes de gestion des connaissances [Types et cas d'utilisation]

Avantages de la mise en place d'un wiki d'entreprise

De nombreux outils traditionnels de gestion des connaissances tentent d'être les meilleurs dans tous les domaines, mais ne sont les maîtres de rien, ce qui crée la confusion dans l'esprit de tout le monde.

Un wiki d'entreprise, en revanche, est un élément ciblé et indispensable de la base de connaissances de votre entreprise. Voici pourquoi :

1. Conservation des connaissances

Lorsque les employés quittent l'entreprise, ils emportent souvent avec eux des connaissances essentielles.

Les wikis d'entreprise conservent des connaissances inestimables en encourageant les employés à documenter leur expertise dans des guides ou des vidéos.

Cela permet d'éviter les perturbations causées par la rotation du personnel et les nouvelles embauches.

2. Une meilleure productivité

Peu de choses sont plus frustrantes que de perdre des heures à chercher des informations.

Un wiki d'entreprise centralisé résout ce problème en stockant les documents, les procédures et les conseils de dépannage en un seul endroit accessible.

Les travailleurs passent moins de temps à chercher et plus de temps à se concentrer sur leur travail, ce qui contribue à augmenter la productivité globale de l'équipe et à améliorer la qualité de l'information la collaboration au sein de l'équipe .

💡 Conseil pro: Utilisez des catégories et des étiquettes telles que "Modèles" ou "Résolution des problèmes" pour faciliter l'emplacement des ressources. Consultez Comment créer un wiki personnel parfait pour commencer.

3. Amélioration de la satisfaction au travail

Les gens aiment partager leurs connaissances, surtout lorsque cela est reconnu et apprécié.

Un wiki d'entreprise permet aux employés de partager leur expertise, d'être reconnus et de se sentir connectés à leur travail.

4. Source unique de vérité

Un wiki d'entreprise crée un référentiel unifié et actualisé où les processus, les référentiels et les bonnes pratiques sont collectivement acceptés et maintenus.

Cela réduit la confusion, garantit la cohérence et permet aux équipes de trouver plus facilement des informations précises, qu'il s'agisse de politiques de ressources humaines ou de directives de service à la clientèle.

teams : Exemple: Vous gérez une équipe de service à la clientèle dans une entreprise en pleine croissance. Chaque service dispose de directives pour gérer les escalades, ce qui entraîne des réponses incohérentes et une certaine confusion chez les clients.

Un wiki d'entreprise centralise les politiques, les procédures d'escalade et les modèles dans un référentiel accessible. Les membres de l'équipe n'ont plus besoin de chercher dans les e-mails ou les documents obsolètes - ils peuvent simplement consulter le wiki pour trouver les dernières directives, garantissant ainsi des interactions cohérentes avec les clients.5. Apprentissage et intégration plus rapides.

Pour les nouveaux employés, il est essentiel de trouver rapidement des réponses. Un wiki simplifie l'intégration en fournissant un fournisseur, prestataire unique, de matériel de formation et de FAQ.

Il en va de même pour l'apprentissage latéral, où les employés peuvent explorer de nouvelles compétences ou méthodes sans obstacle.

À lire aussi: Modèles de bases de connaissances gratuits dans Word et ClickUp

6. Efficacité accrue grâce à une meilleure organisation

Lorsque les documents, les exemples spécifiques au secteur et les guides de procédure sont bien classés, il est plus facile pour les employés de faire leur travail.

Par exemple, le fait de classer les échantillons de textes dans un wiki permet de gagner des heures lors de la préparation de propositions ou d'e-mails de sensibilisation. Cette approche organisée permet d'achever les tâches plus rapidement et de réduire les interruptions inutiles entre collègues.

💡 Conseil professionnel : Créez des catégories et des étiquettes claires dans votre wiki d'entreprise, telles que "Modèles de proposition" ou "Guides sectoriels" Cela aidera les employés à localiser les emplacements des tâches plus rapidement et à se concentrer sur l'achèvement de leurs tâches de manière plus efficace.

La mise en place d'un wiki d'entreprise peut sembler une entreprise de grande envergure, mais les gains en termes d'efficacité, de rétention des connaissances et de collaboration en valent la peine.

Voici un guide étape par étape pour le paramétrer et un aperçu de la manière dont les outils de gestion de projet tels que le wiki peuvent être utilisés ClickUp peut faciliter le processus.

Lire aussi: 10 meilleurs logiciels de base de connaissances Open Source à utiliser

Étape 1 : Préparation du projet wiki

Tout d'abord, obtenez l'adhésion de tous. La réussite d'un wiki d'entreprise dépend des collaborateurs, ce qui nécessite l'assistance de la direction, une participation active et l'engagement de l'équipe.

💡 Conseil professionnel : Pour susciter l'intérêt, annoncez le projet par une réunion de lancement amusante ou une lettre d'information interne. La participation suivra si l'on a l'impression qu'il s'agit d'un effort d'équipe dès le départ.

Étape 2 : Identifier les types de contenu

Déterminez le type d'informations que votre wiki doit contenir. Pensez aux FAQ, aux guides pratiques, aux procédures et même aux vidéos de formation.

Des modèles pour ces catégories peuvent accélérer les choses et assurer la cohérence de l'équipe. Documents ClickUp est un point de départ idéal. Utilisez ses modèles préconstruits pour structurer votre contenu, qu'il s'agisse de documents d'accueil ou de guides de dépannage.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-11.gif ClickUp Documents : wiki d'entreprise /$$img/

organisez votre wiki d'entreprise et rendez-le accessible à tous les membres de l'organisation en utilisant ClickUp Docs_

Grâce à des fonctionnalités telles que les signets, les tableaux et les puces, vous pouvez mettre en forme vos informations pour les rendre propres et accessibles au reste de votre organisation.

**A lire également 10 modèles de wiki gratuits : Votre raccourci pour une gestion transparente des données

Étape 3 : Rassembler les ressources et désigner les coordinateurs

Identifier les connaissances organisationnelles qui méritent d'être documentées.

Désigner des coordinateurs de projet pour chaque équipe afin de gérer les contributions au contenu et d'en garantir la pertinence.

La collaboration en temps réel de ClickUp facilite ce processus. Les équipes peuvent collaborer sur les documents, suggérer des modifications en cours et étiqueter les membres pour des tâches spécifiques, le tout en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/docs-combo-features-3.png Modification en cours : wiki d'entreprise /$$img/

travaillez en collaboration avec des équipes et suivez la contribution de chacun grâce aux fonctionnalités en temps réel de ClickUp_

En cours, les coordinateurs peuvent suivre la progression et fournir un retour d'information sans devoir passer d'un outil à l'autre.

Lisez aussi: Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de base de connaissances

Étape 4 : Configurer l'accès et les permissions

Tout le monde n'a pas besoin de modifier tout. Définissez des paramètres pour déterminer qui peut contribuer, réviser ou afficher le wiki. Affectez des éditeurs enthousiastes pour modérer le contenu et garantir la qualité au fil du temps.

Avec ClickUp, vous pouvez personnaliser les permissions pour les membres de l'équipe, en protégeant les informations sensibles tout en gardant le reste accessible.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/clickup-doc.png Partager un document : wiki d'entreprise /$$img/

partagez votre wiki d'entreprise en interne et en externe en mettant simplement à jour les permissions_

Étape 5 : alimenter le contenu

Commencez modestement : laissez les coordinateurs de projet créer le contenu initial et testez le système. Utilisez des catégories, des étiquettes et des liens internes pour faciliter la navigation dans les informations.

Une fois que les bases sont en place, invitez le reste de l'équipe à contribuer et à affiner le contenu.

Voici comment ClickUp Brain prend le relais sans effort.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-AI-1.gif Utilisez l'assistant d'écriture IA de ClickUp pour générer des articles de blog, trouver des idées, composer des e-mails, etc https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Créer du contenu avec ClickUp Brain /$$cta/

Qu'il s'agisse de rédiger de nouvelles pages ou de peaufiner les anciennes, l'IA de ClickUp peut aider à générer des idées, à mettre en forme le contenu et même à créer des résumés à l'aide d'une seule invite,. C'est comme si vous aviez un assistant d'écriture en veille qui vous permet de rédiger et d'éditer votre contenu.

Vous pouvez également essayer l'application Modèle de wiki ClickUp est un point de départ fantastique pour tous ceux qui construisent et gèrent un hub de connaissances centralisé.

Conçu pour les débutants mais suffisamment flexible pour une utilisation avancée, il simplifie le processus d'organisation, de conservation et de partage des informations vitales au sein de votre équipe.

Étape 6 : Optimiser la convivialité

Un bon wiki ne se résume pas à des pages d'informations : c'est un référentiel de connaissances organisé qui remplit son rôle principal en fournissant un accès rapide à des informations spécifiques.

La meilleure approche consiste à utiliser des étiquettes pour accélérer les recherches et lier les sujets, et à incorporer des éléments visuels tels que des organigrammes ou des vidéos pour faciliter la compréhension d'informations complexes.

ClickUp vous permet d'intégrer des pages wiki directement dans les flux de travail. Vous pouvez lier des tâches à des documents, mettre à jour le statut des projets et même suivre la progression, tout en gardant le wiki au cœur de vos opérations.

Mon travail pour votre wiki : Intégrer la collaboration dans la gestion des connaissances

Le wiki de votre entreprise n'est pas seulement un lieu de stockage d'informations, c'est l'épine dorsale de la productivité de votre équipe. Pour qu'il soit vraiment efficace, il doit travailler en étroite collaboration avec les flux de travail quotidiens de votre équipe. Imaginez un environnement de travail où les discussions, les mises à jour et les éléments d'action circulent de manière fluide. CLICKUP CHAT comble ce fossé, en transformant la communication en un travail exploitable tout en gardant tout en un seul endroit

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-246.png ClickUp Discuter https://app.clickup.com/login ?product=chat&_gl=1*y4gcr6*_gcl_aw*R0NMLjE3MzU4MTE5ODQuQ2owS0NRaUFOW03QmhEMUFSSXNBTnJSXCZ0F5OHpiYTBLNB3eXg4UjJtVWhLb1ladFUzb0RPbnQ0ZDdRTDJlNVmX3BrMkpYblFoQWFBczhWRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTY2NzE5NjQxNi4xNzM1NDcxNDU0 Essayez ClickUp Chat gratuitement /$$cta/

1. Transformez les discussions en actions

Convertissez les discussions en tâches sans effort: Utilisez l'IA pour créer des tâches à partir des messages avec tout le contexte lié pour plus de clarté.

Utilisez l'IA pour créer des tâches à partir des messages avec tout le contexte lié pour plus de clarté. Assignez des suivis directement à partir des messages de discussion: Assurez la responsabilisation et suivez la progression sans quitter la discussion.

2. Intégration transparente du travail et du chat

Gardez votre travail synchronisé: Liez les tâches, les documents et les messages pour relier toutes les mises à jour et le contexte.

Liez les tâches, les documents et les messages pour relier toutes les mises à jour et le contexte. Gérer les projets directement dans le chat: Accéder aux listes, dossiers et Tableaux blancs dans le même environnement.

3. Restez concentré grâce à l'IA et aux notifications

A IA CatchMeUp: Obtenez des résumés concis des discussions que vous avez manquées, ce qui vous permet de gagner du temps et de couper court au bruit.

Obtenez des résumés concis des discussions que vous avez manquées, ce qui vous permet de gagner du temps et de couper court au bruit. Notifications personnalisables: Concentrez-vous uniquement sur les mises à jour critiques pour réduire les distractions.

ClickUp Chat transforme votre wiki en un espace dynamique, environnements de travail collaboratif où la communication et les tâches convergent. Grâce aux discussions intégrées, aux flux de travail connectés et à la productivité pilotée par l'IA, votre équipe peut réduire les efforts manuels, rester alignée et se concentrer sur ce qui compte le plus.

📌 Exemple: Au lieu de perdre le contexte lorsque vous discutez de mises à jour, vous pouvez convertir les points clés en tâches, les lier aux pages wiki pertinentes et attribuer des responsabilités, le tout au sein de ClickUp Chat.

Surmonter les défis courants avec les wikis d'entreprise

Bien que les wikis d'entreprise soient fantastiques pour la collaboration et le partage des connaissances, ils présentent quelques défis communs. Abordons-les à l'aide de ClickUp.

❌ Moins de contrôle sur le contenu

La nature collaborative d'un wiki est à la fois son superpouvoir et son talon d'Achille.

Avec des droits de modification ouverts, n'importe qui peut ajouter ou mettre à jour du contenu, ce qui conduit parfois à des inexactitudes ou à des informations obsolètes. Au fil du temps, cela peut miner la confiance dans le wiki en tant que ressource fiable.

✅ La solution de ClickUp

Les contrôles de permission de ClickUp vous permettent de trouver l'équilibre parfait entre collaboration et surveillance.

Attribuez des rôles spécifiques - comme les éditeurs pour la révision et les approbateurs pour les modifications en cours - tout en autorisant les contributions des employés.

Combinez cela avec l'IA de ClickUp, qui peut aider à réviser et à optimiser le contenu pour la clarté, la grammaire et le ton, ce qui vous permet de garder votre wiki professionnel et précis.

A lire également Les 10 meilleurs exemples de systèmes de gestion des connaissances ❌ Moins structuré qu'une base de connaissances

Sans une organisation claire, un wiki peut rapidement se transformer en labyrinthe. Le contenu dupliqué, les pages mal placées ou les étiquettes aléatoires compliquent la recherche d'informations, ce qui va à l'encontre de l'objectif de création d'une ressource centralisée.

✅ La solution de ClickUp:

La structure hiérarchique de ClickUp - avec des environnements de travail, des dossiers, des listes et des sous-pages imbriquées - vous aide à organiser le contenu de manière intuitive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUps-pre-built-templates.gif Modèles prédéfinis de ClickUp : wiki d'entreprise /$$img/

profitez des modèles préconstruits de ClickUp pour ne pas commencer votre wiki d'entreprise à partir de zéro

Vous pouvez utiliser des Étiquettes pour une navigation plus rapide, créer des Tablesurs pour les sections principales, et même demander à ClickUp Brain d'identifier le contenu dupliqué ou de générer des résumés pour plus de clarté.

❌ Pas d'analyse

Les wikis traditionnels ne disposent pas d'outils d'analyse, ce qui rend difficile le suivi de l'utilisation par les employés et l'identification des domaines à améliorer. Vous devez deviner quelles pages sont utiles, lesquelles sont ignorées et quelles informations pourraient manquer.

✅ La solution de ClickUp Tableaux de bord ClickUp intègre l'analyse de l'utilisation, qui donne un aperçu des performances du contenu. Vous pouvez suivre des indicateurs tels que les documents les plus affichés, les modèles de recherche et les taux d'engagement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-521-1400x843.png Tableau de bord ClickUp : wiki d'entreprise /$$img/

sans ClickUp Docs, identifiez les plus grands collaborateurs, les sujets les plus discutés et d'autres contenus de valeur_

Par exemple, si les documents d'intégration sont peu consultés, vous saurez qu'il est temps de les réorganiser. Utilisez ces données pour affiner votre wiki et en faire une ressource plus précieuse pour l'ensemble de l'équipe.

Débloquez les connaissances de votre équipe avec ClickUp

"Le secret des entreprises est de savoir quelque chose que personne d'autre ne sait" - Aristote Onassis Alors que l'histoire célèbre les grands gestes, les petites victoires - les processus, les idées et les connaissances quotidiennes - alimentent la réussite d'une organisation. Pourtant, ces pépites, petites mais essentielles, sont souvent perdues dans le travail quotidien.

C'est pourquoi un wiki d'entreprise est de l'or pour votre organisation.

ClickUp offre des fonctionnalités puissantes telles que Docs pour la collaboration, IA pour optimiser votre base de connaissances, et des intégrations transparentes pour rationaliser les flux de travail. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et travaillez plus intelligemment grâce à un hub de connaissances centralisé.