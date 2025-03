Comment créer une feuille de route "maintenant-prochain-lendemain" pour mieux hiérarchiser les priorités ?

Vous êtes au milieu d'un projet qui vous tire dans dix directions différentes. Tout le monde demande des mises à jour, les priorités changent tous les jours et il est impossible de décider ce qui est urgent.

La feuille de route "maintenant-prochain-plus tard" simplifie le processus en divisant votre travail en étapes claires -ce qui nécessite une attention immédiate, ce qui est à venir et ce qui peut attendre plus tard.

C'est une méthode simple, adaptable et parfaite pour planifier des projets complexes.

Dans ce blog, nous verrons comment fonctionne cette feuille de route, pourquoi elle est efficace et comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer la planification et l'exécution de vos projets. 🗂️

🛣️ Une feuille de route " Maintenant-Suivant-Demain " permet de prioriser les tâches et d'améliorer la concentration de l'équipe

🛣️ Elle améliore l'adaptabilité, la clarté et l'alignement stratégique

🛣️ Les outils ClickUp tels que les Objectifs, les Tâches et les Vues Liste, Tableau et Échéancier rationalisent la gestion des tâches

🛣️ Une révision régulière permet de s'assurer que la feuille de route reste pertinente et alignée sur les objectifs

**Qu'est-ce qu'une feuille de route pour le présent, le futur et l'avenir ?

**La feuille de route "maintenant-prochain-latéral" est un cadre de priorisation flexible qui organise les tâches ou les projets en trois catégories claires : ce qui nécessite une attention immédiate (maintenant), ce qui devrait suivre bientôt (prochain) et ce qui peut attendre (plus tard)

Elle offre une structure claire sans rigidité, ce qui la rend idéale pour les équipes de production qui doivent s'adapter rapidement à des priorités changeantes.

🔍 Le saviez-vous ? Le cadre "maintenant-prochain-plus tard" a été conceptualisé à la fin des années 2000 et a été progressivement adopté dans diverses industries.

Eléments de la feuille de route Now-Next-Later Planification de la feuille de route du projet ne doit pas être compliquée. La feuille de route now-next-later vous aide à vous concentrer sur ce qui est le plus important à l'heure actuelle tout en gardant un œil sur ce qui va suivre.

Décortiquons les éléments clés de son travail.

Maintenant

La section "maintenant" comprend les tâches nécessitant une action immédiate. Il s'agit de priorités essentielles qui ont un impact direct sur les objectifs actuels de l'équipe.

📌 Exemple: Résoudre une panne de système affectant les utilisateurs ou livrer une fonctionnalité promise dans le sprint de cette semaine.

Next

La section " next " se concentre sur les tâches qui suivent les tâches immédiates. Ces tâches sont importantes mais ne nécessitent pas une attention immédiate.

📌 Exemple: Préparer des wireframes pour une fonctionnalité à venir ou mener des entretiens avec les utilisateurs pour obtenir un retour d'information.

Later

La section " plus tard " organise les tâches qui sont utiles mais qui peuvent attendre que les ressources soient disponibles. Il s'agit généralement d'objectifs à long terme ou d'idées qui n'ont pas encore été entièrement développées.

📌 Exemple: Recherche d'intégrations potentielles avec des outils tiers ou exploration de nouveaux concepts de design pour de futures versions de produits.

💡 Conseil de pro: Passer à une feuille de route "maintenant-prochain-latéral" peut nécessiter d'ajuster votre langage de gestion des produits et d'éduquer les parties prenantes. Aidez les membres de l'équipe réticents à en comprendre les avantages à l'aide d'une présentation ou d'un module de formation.

Avantages de l'utilisation d'une feuille de route pour le présent et le futur

Lors de la gestion de tâches et de projets Business, avoir une vision claire de ce qui doit être fait et du moment où cela doit être fait peut faire toute la différence. Une feuille de route "Maintenant-Prochain-Demain" offre un moyen de décomposer les choses qui permet à tout le monde de rester sur la bonne voie.

Voyons pourquoi elle fonctionne si bien. 🎯

Adaptabilité et flexibilité

L'un des principaux avantages de la feuille de route now-next-later est sa flexibilité. Elle permet aux équipes de facilement d'ajuster les priorités à mesure que de nouvelles informations apparaissent ou que le projet évolue.

Les tâches de la section "maintenant" peuvent être rapidement déplacées vers "suivant" ou "plus tard" en cas de problèmes urgents, tels qu'un bug de dernière minute ou une demande urgente d'un client.

📌 Exemple: Si une mise à jour de sécurité de haute priorité arrive au cours d'un sprint, l'équipe peut la déplacer dans la section "maintenant" et traiter le problème sans perturber le flux général du projet.

Différents niveaux de certitude

Toutes les tâches n'ont pas le même niveau de clarté ou d'urgence. La feuille de route " maintenant-prochain-plus tard " permet aux équipes de classer le travail en fonction de son degré de certitude ou de définition.

Les tâches de la phase "maintenant" sont bien définies et requièrent une attention immédiate. En revanche, les tâches des phases "suivante" et "ultérieure" peuvent nécessiter un forfait stratégique, des recherches ou un retour d'information supplémentaires avant d'être pleinement exécutées.

📌 Exemple: L'équipe de conception peaufine les changements d'interface utilisateur hautement prioritaires dans la section "maintenant". Dans la phase " suivante ", ils créent des wireframes pour une fonctionnalité de tableau de bord à venir, en attendant les commentaires de l'équipe.

Clarité et concentration

Avec des catégories claires pour les tâches immédiates, à venir et futures, les membres de l'équipe peuvent se concentrer sur les tâches urgentes à accomplir. La feuille de route élimine l'incertitude liée à la nécessité de jongler avec plusieurs tâches priorités des fonctionnalités et veille à ce que chacun sache ce qu'il y a sur sa liste de tâches.

📌 Exemple: L'équipe produit peut être en train de terminer une mise à jour majeure dans la section "maintenant" tout en préparant l'amélioration d'une fonctionnalité dans la section "suivante", en gardant chaque phase organisée.

Alignement stratégique

La feuille de route "maintenant-prochain-plus tard" aide les équipes à aligner leurs tâches quotidiennes sur les objectifs stratégiques à long terme.

Elle permet de s'assurer que les tâches urgentes n'éclipsent pas les objectifs importants à long terme. Cet alignement stratégique garantit que chaque tâche, qu'elle soit non planifiée ou tournée vers l'avenir, contribue à la vision globale.

📌 Exemple: L'équipe d'assistance client résout les tickets critiques escaladés dans la phase "maintenant" tout en élaborant une stratégie de mise à jour de la base de connaissances dans la phase "plus tard" afin de traiter les problèmes récurrents des clients de manière plus proactive.

🔍 Le saviez-vous ? Le cadre "maintenant-prochain-latéral" aide les équipes à s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise et des clients. En effet, la méthode ne dicte pas strictement les dates ou les séquences de publication, ce qui permet aux équipes de pivoter en fonction de l'évolution des circonstances.

Mise en œuvre de la feuille de route Maintenant-Suivant-Plus-Tard

La création d'une feuille de route pour le présent et le futur est essentielle au maintien de la concentration, mais sa gestion au sein de plusieurs équipes et pour d'innombrables tâches peut s'avérer difficile.

C'est pourquoi ClickUp vient en. 🤩

Comme l'application Tout pour le travail, ClickUp pour les Teams de produits vous offre une plateforme centralisée pour le forfait, la gestion et le suivi de votre feuille de route.

Voyons comment créer et mettre en œuvre une feuille de route efficace pour le présent, le futur et le futur avec ClickUp.

1. Définissez vos objectifs et identifiez les initiatives essentielles

La première étape de l'élaboration d'une feuille de route réussie consiste à définir vos objectifs.

Commencez par identifier ce que vous souhaitez réaliser, comme le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de produit, l'amélioration de l'expérience utilisateur ou l'amélioration de l'assistance client. Ces objectifs doivent s'aligner sur les objectifs plus généraux de votre entreprise.

Une fois que vous les avez définis, décomposez-les en initiatives de base sur lesquelles votre équipe peut se concentrer. Définir et suivre des objectifs mesurables avec ClickUp Objectifs Objectifs ClickUp est un excellent outil de planification stratégique qui permet de définir des paramètres plus larges et de les diviser en cibles plus petites et plus faciles à gérer. Il vous permet de créer des objectifs, des tâches, des jalons et des réalisations numériques spécifiques et mesurables, et de suivre la progression en temps réel.

En outre, vous pouvez regrouper des objectifs connexes et créer des dépendances pour équilibrer les tâches dont les niveaux de certitude ou d'urgence varient.

📌 Exemple: Si votre objectif est d'améliorer la fidélisation des clients, vous pourriez paramétrer un objectif, " Augmenter le taux de fidélisation des clients de 10 % au 1er trimestre " Ensuite, décomposez cet objectif en initiatives telles que " Lancer une nouvelle fonctionnalité " ou " Remanier le processus d'accueil "

Les Objectifs de ClickUp permettent à chaque membre d'un département de se concentrer sur ce qui est vraiment important, ce qui est crucial lors du lancement d'un nouveau produit.

Darya Krakovyak, responsable de la communication

Conseil de pro: Inclure une colonne "Vision stratégique" ou des points de contrôle trimestriels dans le plan d'action de l'entreprise feuille de route du produit pour aligner vos stratégies actuelles et futures à long terme.

2. Appliquer la feuille de route

Une fois que vous avez défini vos objectifs et vos initiatives, vous pouvez appliquer la feuille de route "maintenant, après et plus tard".

Organisez les tâches au sein de phases respectives tout en veillant à ce qu'elles s'alignent sur la vision stratégique plus large. Au cours de cette étape, concentrez-vous sur :

L'établissement des priorités: Concentrez-vous sur ce qui nécessite une attention immédiate au moment présent tout en établissant un forfait pour la suite et les objectifs à long terme

Concentrez-vous sur ce qui nécessite une attention immédiate au moment présent tout en établissant un forfait pour la suite et les objectifs à long terme L'exécution: Veillez à ce que les tâches et les activités prioritaires soient en phase avec les ressources existantes

Veillez à ce que les tâches et les activités prioritaires soient en phase avec les ressources existantes Flexibilité: Veillez à ce que la feuille de route soit adaptable, afin de permettre des ajustements en fonction de l'évolution des priorités et de l'émergence de nouvelles idées

Ajouter des délais, des assignés et des informations supplémentaires à chaque tâche ClickUp Tasks Tâches ClickUp servent de base à la gestion de vos tâches de feuille de route du projet .

Imaginons que vous lanciez un nouveau produit. Vous pouvez diviser votre feuille de route en différents départements tels que la recherche, la conception, les tests et la préparation du lancement.

Une fois que vos catégories sont prêtes, vous pouvez créer des tâches pour chacune d'entre elles.

📌 Exemple: Les tâches de la catégorie 'Recherche' peuvent inclure :

Maintenant: Recueillir des données fondamentales, combler les lacunes urgentes en matière de connaissances et consulter des experts du champ

Recueillir des données fondamentales, combler les lacunes urgentes en matière de connaissances et consulter des experts du champ **Prochaine étape : analyse de la concurrence, entretiens ou sondages auprès des utilisateurs et analyse des tendances du marché

**Plus tard : recherche de nouvelles innovations dans le champ, vision à long terme, études d'évolutivité et faisabilité de projets futurs ClickUp Views sont le moyen idéal de visualiser vos priorités. Chaque affichage offre une façon unique d'organiser et de suivre vos tâches.

ClickUp Vue Liste

Organiser les tâches par ordre d'urgence à l'aide de la vue Liste ClickUp

L'affichage de la liste Vue Liste ClickUp est idéal pour les équipes qui préfèrent une disposition simple et linéaire. Il crée des listes de tâches et les organise en catégories personnalisées. Vous pouvez les déplacer à l'aide de son interface simple de type "glisser-déposer" lorsque cela est nécessaire.

De plus, il affiche les assignés, les dates d'échéance et les descriptions des tâches d'un seul coup d'œil pour plus de clarté.

ClickUp Vue Tableau

Visualisez votre feuille de route grâce à l'interface simple de ClickUp Tableau Affichage

Si votre équipe préfère une approche plus visuelle, l'interface de ClickUp Board View vous permet de visualiser votre feuille de route Vue Tableau ClickUp est le bon choix. Inspiré d'un Tableau Kanban, il comporte des colonnes représentant chaque phase de la feuille de route. Vous pouvez facilement faire glisser les tâches d'une phase à l'autre en fonction des priorités.

ClickUp Vue de l'échéancier

Planifiez les tâches au fil du temps avec l'affichage de l'Échéancier ClickUp pour créer une feuille de route claire et chronologique

Les Affichage de l'échéancier ClickUp vous affiche une vue d'ensemble de vos tâches au fil du temps. Cette vue est parfaite pour les équipes qui ont besoin de forfaiter des projets avec des dates de début et de fin spécifiques.

Vous pouvez planifier les tâches en leur attribuant des dates de début et d'échéance, ce qui permet de créer une séquence d'évènements claire.

📌 Exemple: Supposons que vous deviez lancer une nouvelle fonctionnalité dans trois mois. Dans ce cas, vous pouvez placer des tâches telles que "Construire l'infrastructure backend" (Maintenant), "Concevoir l'interface utilisateur" (Suivant) et "Tester la fonctionnalité" (Plus tard) le long de l'échéancier du projet pour être efficace visualisation de la feuille de route .

3. Hiérarchiser les tâches et les activités

Une fois que vous avez classé les tâches dans leurs phases respectives, il est temps de déterminer l'ordre d'exécution au sein de chaque phase. Une hiérarchisation efficace permet à votre équipe de s'attaquer d'abord aux tâches les plus importantes, ce qui se traduit par une utilisation efficace des ressources et du temps.

Ajoutez des détails spécifiques à toutes les tâches dans ClickUp. Chaque tâche peut inclure des détails tels que les délais, l'urgence et l'impact, les membres de l'équipe assignés et les mises à jour de la progression, ce qui permet à tout le monde de comprendre clairement ce qui doit être fait.

💡Pro Tip: Veillez à ajouter une description de la tâche, décrivant son objectif, les résultats escomptés et la manière dont elle contribue à l'objectif global.

Définir les dépendances des tâches ClickUp afin de s'assurer que les tâches se déroulent dans le bon ordre

Une fois que vos tâches sont définies, Dépendances des tâches ClickUp vous permettent d'établir des relations entre elles. Vous pouvez ainsi spécifier que certaines tâches à venir ne peuvent pas commencer tant que d'autres ne sont pas achevées.

Supposons que votre Feuille de route informatique comprend une tâche telle que "Interroger les parties prenantes pour identifier les problèmes de performance" (Maintenant) et une tâche de suivi "Analyser le retour d'information pour hiérarchiser les mises à niveau de l'infrastructure" (Suivant).

Vous pouvez paramétrer les tâches suivantes les dépendances du projet afin que la tâche "Analyser les résultats de l'entretien" ne démarre qu'une fois le processus d'entretien achevé.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automations-8-1400x985.png Rationalisez les tâches répétitives et tenez tout le monde informé avec ClickUp Automatisations : now next later roadmap (maintenant, ensuite, plus tard) /$$$img/

Rationalisez les tâches répétitives et tenez tout le monde informé avec ClickUp Automatisations ClickUp Automatisations facilitent la rationalisation des tâches répétitives. Vous pouvez créer des règles d'automatisation qui déclenchent certaines actions, comme l'attribution de tâches, la notification aux membres de l'équipe ou le déplacement de tâches d'une phase à l'autre.

Les automatisations permettent de gagner du temps et de réduire le travail manuel feuille de route gestion de projet encore plus efficace.

Mettez en place une automatisation pour avertir l'équipe lorsqu'une tâche passe de la colonne "Suivant" à la colonne "Maintenant", afin que tout le monde soit au courant. Vous pouvez également automatiser l'attribution des tâches, de sorte que lorsqu'une tâche passe dans la colonne "Maintenant", elle est automatiquement attribuée au membre de l'équipe concerné.

💡 Pro Tip: Il peut falloir quelques sessions pour achever le cadre, surtout si l'on a besoin du retour d'information des clients. Il peut être utile de pré-remplir des parties de la feuille de route du produit avec des exemples ou des réponses à des questions.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route du projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-102456720&department=engineering-produit&_gl=1*yxn073*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous cherchez un modèle pour démarrer rapidement, essayez le modèle Modèle de feuille de route du projet ClickUp .

Des campagnes marketing au développement agile en passant par la planification d'évènements, vous pouvez personnaliser le modèle pour l'adapter à vos besoins spécifiques. Vous pouvez suivre la progression de votre forfait pour les fonctionnalités à venir, élaborer des stratégies et hiérarchiser chaque version en fonction des commentaires, et collaborer avec toutes les équipes internes concernées.

Imaginons que votre équipe gère une carnet de commandes du produit pour une nouvelle application. Vous pouvez utiliser le modèle pour organiser et hiérarchiser les tâches de manière efficace.

Dans la feuille de route, regroupez les éléments de votre carnet de commandes dans les catégories Maintenant, Suivant et Plus tard. Par exemple :

Maintenant: Correction des bugs critiques et mise en œuvre des fonctionnalités de base telles que l'authentification de l'utilisateur

Correction des bugs critiques et mise en œuvre des fonctionnalités de base telles que l'authentification de l'utilisateur Prochain: Développement d'une option mode sombre et ajout de capacités de partage social

Développement d'une option mode sombre et ajout de capacités de partage social **Plus tard : Assistance à l'élaboration de recommandations basées sur l'IA et extension de l'assistance linguistique

4. Réviser et ajuster régulièrement

Pour que votre feuille de route reste dynamique, il est essentiel d'examiner régulièrement les cours et de procéder à des itérations en fonction des retours d'information. Cela vous aide à rester sur la bonne voie malgré les priorités changeantes, les défis imprévus et les nouvelles opportunités.

Voici quelques mesures que vous pouvez inclure :

Suivi continu des taux d'achevé, des obstacles et de l'évolution des échéanciers

des taux d'achevé, des obstacles et de l'évolution des échéanciers Des boucles de rétroaction pour recueillir les commentaires des parties prenantes et des membres de l'équipe

pour recueillir les commentaires des parties prenantes et des membres de l'équipe Réévaluer les priorités et s'adapter au changement en fonction des nouvelles tendances du marché, des connaissances des clients ou des contraintes en matière de ressources

Pour unifier ces données et ce retour d'information, ClickUp propose un outil solide.. ClickUp Discuter ! 🤩

Maintenir les discussions dans leur contexte avec ClickUp Chat

Discuter unifie les discussions et la gestion du travail, en veillant à ce que les informations critiques soient toujours accessibles. Toutes vos discussions, tâches, commentaires, recherches et projets convergent en un seul endroit, vous évitant ainsi de manquer des mises à jour importantes.

Il connecte les discussions aux tâches respectives pour maintenir le contexte et la clarté. Par exemple, si vous discutez d'une tâche spécifique, comme l'initiative "Lancer une nouvelle fonctionnalité", vous pouvez lier la discussion à la tâche elle-même, ce qui permet de revenir facilement sur les discussions et les décisions connexes.

Voici quelques-unes de ses autres fonctionnalités :

Fils synchronisés: Gardez les fils de discussion cohérents à travers le Chat et les tâches

Gardez les fils de discussion cohérents à travers le Chat et les tâches **Les formulaires : créez du contenu formulaire comme des mises à jour ou des annonces directement dans les fils de discussion

Profils des coéquipiers et planification: Affichez les priorités des coéquipiers et réservez des réunions sans quitter l'interface de Chat

Affichez les priorités des coéquipiers et réservez des réunions sans quitter l'interface de Chat Fonctionnalités alimentées par l'IA: Utilisez l'IA pour rattraper les conversations manquées avec de courts résumés et créer des éléments d'action directement à partir des messages

Par exemple, lorsque vous commencez votre journée de travail, utilisez IA CatchUp pour vous mettre rapidement au courant des conversations importantes que vous avez manquées. Il rassemble les sujets clés et les points d'action, de sorte que vous n'avez pas à passer en revue les messages individuels.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf6WSXfNo7\_-\_YT5QlgG\_svdpgLuOfJimB1LYYxob8ezJ36Rh6j4MjdGiJR8FkyeXuNSO8CoHyVunFpCM43erDKyYAsV--5EIepZke16be1xTZduZCwsqhDrCI\_K1VfZAVIOHw?key=Se3XsTBrZaqEViTM6ZWQ\_YnN Notifier les membres de l'équipe des actions requises avec ClickUp Attribuer des commentaires : maintenant prochain plus tard feuille de route /$$img/

Informer les membres de l'équipe des actions requises avec ClickUp Attribuer des commentaires

En plus, Commentaires de ClickUp Assign clickUp améliore la collaboration et garantit que tout le monde reste au courant des tâches et des commentaires. Vous pouvez attribuer des mentions spécifiques aux membres de l'équipe dans les tâches et utiliser les @mentions pour les avertir lorsque leur contribution ou leur action est nécessaire.

🤝 Rappel amical: Ajoutez les besoins des clients et les études de marché à la planification et à la gestion des projets la gestion des priorités processus. Examiner régulièrement les données relatives aux clients et aligner la feuille de route en fonction des points de douleur afin d'éviter tout décalage avec les demandes du marché.

Bonnes pratiques pour l'utilisation de la feuille de route

La création d'une feuille de route n'est qu'un début - c'est l'utilisation que vous en ferez qui déterminera sa réussite. Examinons quelques bonnes pratiques pour en tirer le meilleur parti. 👀

✅ Focalisez-vous sur les résultats

Commencez en pensant à la fin.

Définissez clairement ce que vous cherchez à atteindre et veillez à ce que chaque tâche et chaque jalon s'alignent sur ces objets. Cette approche permet à l'équipe de se concentrer sur les résultats plutôt que de se laisser distraire par des activités ayant moins d'impact.

Examinez régulièrement votre progression pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

✅ Communiquez clairement

L'efficacité d'une feuille de route dépend de sa communication. Utilisez un langage concis, des éléments visuels et des mises à jour régulières pour tenir tout le monde informé.

Partagez votre feuille de route avec toutes les parties prenantes et encouragez le retour d'informations pour surmonter les défis et répondre aux préoccupations potentielles dès le début. Cela permet de garantir l'alignement entre les équipes et de minimiser les malentendus.

✅ Keep it simple (Restez simple)

La simplicité est la clé d'une feuille de route réussie. Résistez à l'envie d'inclure tous les détails - concentrez-vous sur les priorités de haut niveau et les livrables clés.

Une feuille de route simplifiée est plus facile à mettre à jour, à partager et à suivre, ce qui la rend plus exploitable pour toutes les personnes concernées.

✅ Utiliser un forfait thématique

Organisez votre feuille de route autour de thèmes ou d'objectifs spécifiques. Cela permet de créer une structure logique qui relie les tâches à des objets plus larges.

Par exemple, une feuille de route marketing peut être axée sur des thèmes tels que la notoriété de la marque, la génération de leads ou la fidélisation des clients.

Priorisez la réussite de votre projet "maintenant" avec ClickUp

La hiérarchisation du travail ne doit pas être un jeu de devinettes.

La feuille de route "Maintenant, Prochain, Plus tard" est un moyen simple de rester concentré et de maintenir l'alignement de votre équipe. La décomposition des objets en tâches gérables vous aide à répondre aux besoins immédiats tout en gardant un œil sur la situation dans son ensemble.

ClickUp, un solide outil de gestion de projet, rend la mise en œuvre de ce cadre simple et efficace. Ses outils intuitifs - tels que ClickUp Objectifs, Tâches et les vues Liste, Tableau et Échéancier - vous aident à organiser visuellement les tâches et à afficher la progression sans effort.

Ajoutez à cela des fonctionnalités d'automatisation et de collaboration telles que ClickUp Chat, et vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour rester au fait de vos priorités en toute sérénité. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !