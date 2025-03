Qu'est-ce que la connaissance tacite ? Définition, avantages et exemples

il n'y a pas de paramètre, je sais juste ce qui fonctionne

C'est la réponse que l'on obtient lorsqu'on demande à un vendeur très performant comment il fait pour conclure systématiquement des affaires.

Et oui, cela peut être frustrant si vous cherchez des réponses que vous pouvez appliquer à votre propre travail, mais pour de nombreux experts, leur expertise provient d'années d'essais et d'erreurs et d'observations subtiles, et non de manuels ou de sessions de formation.

C'est ce qu'on appelle la connaissance tacite

Le philosophe Michael Polanyi a été le premier à utiliser le terme "connaissance tacite" pour désigner les compétences ou l'intuition que nous acquérons par l'expérience personnelle mais que nous ne pouvons pas exprimer en mots.

Dans ce blog, nous explorerons les origines et l'évolution du concept, et nous verrons pourquoi il est essentiel de le capturer pour assurer la réussite de l'organisation. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes

La connaissance tacite est un sentiment presque inné de savoir quelque chose, acquis par l'expérience personnelle. Il est souvent difficile de l'articuler ou de la documenter

Elle diffère de la connaissance explicite, qui est structurée et facilement partagée par le biais de manuels ou de bases de données

Les méthodes de partage des connaissances tacites comprennent le mentorat, la narration et l'intégration de l'apprentissage dans les flux de travail

La capture des connaissances tacites, bien que difficile, peut favoriser l'innovation, la collaboration et la croissance tout en conservant les connaissances organisationnelles essentielles

Des outils tels que ClickUp permettent de rationaliser la documentation et de favoriser le partage des connaissances

Comprendre la connaissance tacite

La connaissance tacite est un ensemble de connaissances et d'expériences personnelles qu'il est difficile d'articuler ou de documenter. Elle comprend les compétences, l'intuition, le jugement et les idées acquises grâce à l'expérience personnelle et au contexte.

Les individus acquièrent continuellement des connaissances personnelles, qui modifient leurs comportements et leurs perceptions, ce qui en fait un formulaire d'expertise non capturé. Ce "savoir tribal" se propage de manière informelle au sein des organisations. Voici comment il est généralement acquis :

En acquérant une expérience pratique dans des situations réelles

Observer et suivre des personnes expérimentées

Travailler en étroite collaboration avec un mentor pour apprendre par la pratique et le retour d'information

Écouter des expériences et des leçons personnelles

Les connaissances tacites se manifestent de différentes manières. Vous pouvez l'acquérir par des signaux non verbaux lors d'une négociation (si vous travaillez dans le domaine de la vente) ou lorsque vous créez des œuvres d'art basées sur l'instinct et l'émotion.

📌 Exemple : Lors de l'intégration de nouveaux employés, les gestionnaires de connaissances partagent souvent des idées et des conseils pratiques, comme la navigation dans la politique de l'entreprise. Ces informations ne sont pas documentées, mais elles sont précieuses pour accélérer la courbe d'apprentissage des nouveaux employés.

**Les civilisations anciennes, comme les Sumériens, utilisaient des tablettes d'argile pour gérer les connaissances, en consignant les échanges commerciaux, les lois et les histoires. Il s'agissait là de l'une des premières tentatives de stockage et de partage des connaissances collectives.

Tacit vs. connaissance implicite vs. connaissance explicite

Pour exploiter efficacement les connaissances organisationnelles, vous devez faire la différence entre les connaissances tacites, implicites et explicites.

Voici un tableau comparatif pour vous aider . 💪

Connaissances tacites et implicites - Critères - Connaissances tacites - Connaissances implicites - Connaissances explicites - Critères - Connaissances explicites Les connaissances explicites sont des connaissances acquises par l'expérience personnelle et difficiles à formuler. Les connaissances qui ne sont pas faciles à formuler mais qui sont acquises par l'expérience sont des informations tangibles et codifiées qui sont faciles à documenter et à partager Apprentissage subjectif, cognitif et expérimental - Apprentissage informel, intuitif et dépendant du contexte - Apprentissage objectif, rationnel et technique - Apprentissage par l'expérience - Apprentissage par l'expérience Les savoirs techniques sont des savoirs non structurés, sensibles au contexte, moins structurés que les savoirs explicites, mais plus que les savoirs tacites Les connaissances tacites sont plus structurées que les connaissances explicites, mais plus que les connaissances tacites Exemples : tâches basées sur des compétences comme conduire une voiture, cuisiner, faire du vélo, etc. Mon travail : intuition commerciale, interprétation du langage corporel, bonnes pratiques au travail, etc. Informations documentées telles que les manuels d'utilisateur, les politiques de l'entreprise, les rapports de recherche, etc. Difficile à documenter Pas de documentation formelle Facilement documenté et stocké sous différentes formes

Connaissances tacites, implicites ou explicites

**Michael Polanyi, dans son ouvrage Personal Knowledge (1958), a popularisé le concept de connaissance tacite. Il est célèbre pour avoir dit : "Nous en savons plus que nous ne pouvons le dire", soulignant qu'une grande partie de nos connaissances sont intuitives ou difficiles à articuler.

Les avantages de la capture des connaissances tacites

Pensez-y : Selon une étude réalisée en 2023, les petites et moyennes entreprises pourraient éviter des perturbations coûteuses en gérant plus efficacement les connaissances tacites. Le résultat ? Réduction de la perte de connaissances et amélioration des performances -Révision que même les étapes les plus petites de la gestion des connaissances peuvent conduire à des résultats importants

Cela montre pourquoi la capture des connaissances tacites, bien que difficile, est essentielle pour stimuler la productivité, favoriser l'innovation et acquérir un avantage concurrentiel.

Voici comment . 💁

Augmentation de la productivité et de l'innovation

La capture des connaissances tacites permet aux employés de relever les défis rapidement et efficacement. Ils peuvent puiser dans leur compréhension intuitive et leurs expériences du monde réel, ce qui les aide à résoudre les problèmes plus rapidement, à réduire les coûts et à améliorer les flux de travail opérationnels.

Le partage de connaissances approfondies et fondées sur l'expérience alimente la productivité, inspirant des idées et des paramètres nouveaux qui peuvent différencier les produits et les services sur les marchés concurrentiels.

Il favorise également une culture de collaboration entre les membres de l'équipe.

🧠 Fun Fact: La philosophie post-critique, défendue par, une fois de plus, Michael Polanyi, souligne que toute connaissance a une dimension personnelle. Elle remet en question l'idée que la connaissance peut être purement objective et célèbre la confiance et l'intuition qui interviennent dans la façon dont nous comprenons le monde.

Améliorer le capital de connaissances et la rétention

La préservation de la mémoire institutionnelle est essentielle à la réussite à long terme, en particulier lorsque les employés quittent l'entreprise ou partent à la retraite. Elle garantit que l'expertise et les connaissances précieuses restent au sein de l'organisation afin de préserver la continuité opérationnelle.

Rendre les connaissances tacites documentées accessibles aux équipes les aide à développer de nouvelles compétences et à mieux relever les défis du marché. Cette culture du partage des connaissances attire également les meilleurs talents, car elle témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'épanouissement professionnel.

Exemple: Imaginez un responsable des ressources humaines qui part à la retraite et qui dispose d'une mine de connaissances non écrites sur la manière de favoriser la satisfaction des employés. Son programme de mentorat permet à l'entreprise de conserver ces précieuses leçons, contribuant ainsi au maintien d'une culture de travail positive.

De plus, les nouveaux employés peuvent accéder à ces connaissances et aux bonnes pratiques de collègues expérimentés afin de mieux contribuer à l'organisation.

📖 À lire aussi: Comment créer un forfait de formation à la connaissance des produits efficace ?

Différencier votre entreprise sur le marché

Disons que vous êtes en mesure de capter les connaissances d'employés expérimentés qui excellent dans la prise de décision et le service à la clientèle. Cela permet à votre entreprise d'acquérir un avantage concurrentiel. Vous pouvez intégrer ces connaissances dans vos processus afin de positionner votre organisation en tant que leader en matière d'innovation et de satisfaction de la clientèle.

Les connaissances tacites contribuent également à une culture organisationnelle d'apprentissage continu. Lorsque les employés reconnaissent que leurs expériences sont valorisées, ils sont plus enclins à s'engager dans un développement professionnel continu.

**La connaissance tacite a plusieurs noms en plus de celui de "connaissance tribale". Il s'agit notamment de la "connaissance expérimentale" et de la "connaissance du savoir-faire", qui renvoient à l'idée qu'il est parfois impossible d'expliquer comment on sait quelque chose.

Rationaliser et normaliser: Utiliser la Modèle de processus et de procédures ClickUp pour documenter les flux de travail, les bonnes pratiques et les enseignements tirés dans une forme organisée et partageable, afin que votre équipe puisse facilement accéder à des connaissances tacites précieuses et s'en inspirer.

Transformer la connaissance tacite en connaissance explicite implique de transformer l'expérience personnelle et l'expertise intuitive en idées tangibles et partageables. Les rendre accessibles à l'ensemble de votre organisation favorise la collaboration, l'innovation et l'apprentissage continu au sein de vos équipes.

Il est essentiel d'instaurer une culture qui encourage la documentation et le partage des connaissances comme s'il s'agissait d'une seconde nature. Cela signifie qu'il faut créer un environnement où le partage des connaissances fait partie intégrante des activités quotidiennes.

Examinons quelques stratégies de gestion des connaissances pour capturer et partager les connaissances tacites. 📃

Étape #1 : Audit et identification des lacunes dans les connaissances existantes

Procédez à un examen approfondi de votre base de connaissances actuelle. Examinez chaque élément de contenu pour :

L'exhaustivité: _Les sujets sont-ils bien expliqués ? _Recherchez les lacunes et les détails manquants

_Les sujets sont-ils bien expliqués ? _Recherchez les lacunes et les détails manquants La digestibilité: Le contenu est-il facile à comprendre et à appliquer ? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez communiquer l'information plus efficacement

Le contenu est-il facile à comprendre et à appliquer ? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez communiquer l'information plus efficacement Applicabilité: _Le contenu permet-il aux utilisateurs de prendre des étapes concrètes pour atteindre les résultats escomptés ? Analysez la manière dont vos employés appliquent ces informations

Exemple: Imaginez un magasin de détail pendant la période de pointe des fêtes de fin d'année. L'un des employés expérimentés sait exactement comment réorganiser les éléments dans la réserve pour un accès plus rapide pendant les heures de pointe, mais il n'a jamais partagé ce processus avec les autres. En documentant sa méthode, le magasin réduit le temps de réapprovisionnement de 10 %, ce qui garantit que les rayons restent pleins et que les clients repartent satisfaits.

En outre, réfléchissez aux commentaires de l'équipe ou aux indicateurs de performance afin d'identifier les domaines à améliorer. L'objectif est de mettre en évidence les lacunes en matière de connaissances ou de compétences qui pourraient bénéficier d'une documentation. Vous pouvez également utiliser logiciel de base de connaissances pour repérer d'autres faiblesses.

🔍 Did You Know? Au Moyen Âge, les monastères faisaient office de centres de connaissances pour la gestion du savoir. Les moines copiaient et préservaient soigneusement les textes, assurant ainsi la survie de connaissances essentielles à travers les siècles.

Etape #2 : Intégrer l'apprentissage intentionnel dans les flux de travail quotidiens

Les connaissances tacites sont souvent négligées en raison de leur nature intangible. La capturer est un processus intentionnel, et les opportunités d'apprentissage doivent être intégrées dans les flux de travail quotidiens. Voici quelques exemples :

Mentorat et observation: Associer des employés chevronnés à de nouveaux membres de l'équipe pour un apprentissage pratique. Les nouveaux employés observeront les processus, exécuteront des tâches en étant guidés et réfléchiront ensemble aux défis à relever, créant ainsi une boucle de retour d'information structurée

Associer des employés chevronnés à de nouveaux membres de l'équipe pour un apprentissage pratique. Les nouveaux employés observeront les processus, exécuteront des tâches en étant guidés et réfléchiront ensemble aux défis à relever, créant ainsi une boucle de retour d'information structurée Cafés du savoir: Faciliter les discussions de groupe sur des sujets spécifiques. Faites tourner les membres de l'équipe d'un groupe à l'autre pour partager des points de vue différents. Utilisez la discussion finale pour saisir les nouvelles idées et les percées

Faciliter les discussions de groupe sur des sujets spécifiques. Faites tourner les membres de l'équipe d'un groupe à l'autre pour partager des points de vue différents. Utilisez la discussion finale pour saisir les nouvelles idées et les percées Communautés de pratique: Créez des groupes où les employés peuvent se réunir régulièrement pour discuter des défis et réfléchir à des solutions. Cette approche informelle favorise un dialogue permanent et une culture de collaboration

**Exemple : Imaginez une startup technologique dans laquelle un développeur expérimenté travaille en binôme avec un nouvel employé. Le développeur expérimenté les guide dans le débogage de problèmes complexes, leur transmettant ainsi des années d'expertise en un seul cycle de projet.

Etape #3 : Documenter les leçons apprises

Réfléchissez régulièrement aux enseignements tirés des projets et des processus. Concentrez-vous sur la capture des compétences abstraites, des idées et des décisions sur le terrain qui ont contribué aux réussites ou mis en évidence les domaines à améliorer.

L'utilisation de des modèles de wiki peuvent faire des merveilles pour saisir ces détails, qui contiennent souvent les connaissances tacites les plus précieuses pour la forme des stratégies futures.

Exemple: Imaginez une agence de marketing célébrant une campagne couronnée de succès. En utilisant Documents ClickUp l'équipe documente les techniques de brainstorming et les stratégies de split-testing, ce qui permet de les reproduire pour les prochaines campagnes.

🧠 Fun Fact: Le format wiki, mis en forme par Ward Cunningham en 1995, est devenu une pierre angulaire de la gestion des connaissances. Wikipédia, l'exemple le plus célèbre, est devenu le plus grand référentiel de connaissances créé en collaboration.

⚙️ Bonus: Apprenez comment créer un wiki pour partager des idées et organiser tout en un seul endroit.

Etape #4 : Aligner les équipes sur la vision de l'organisation

Pour entretenir une culture de l'apprentissage continu, veillez à ce que les employés comprennent les objectifs généraux de votre organisation et s'y alignent.

Lorsque les équipes savent comment leurs connaissances contribuent à l'ensemble de la situation, elles sont plus susceptibles d'identifier, de partager et de documenter efficacement les précieuses connaissances tacites.

Etape #5 : Raconter des histoires

La narration est l'une des méthodes les plus efficaces pour transfert de connaissances des stratégies. Il développe les leçons apprises et les expériences pratiques, servant de multiples objectifs, tels que :

Améliorer la rétention car les histoires sont intrinsèquement mémorables avec leurs récits racontables qui résonnent émotionnellement

car les histoires sont intrinsèquement mémorables avec leurs récits racontables qui résonnent émotionnellement Donner des aperçus contextuels qui aident les autres à saisir les nuances d'expériences spécifiques, en particulier dans des situations complexes où les explications directes ne suffisent pas

qui aident les autres à saisir les nuances d'expériences spécifiques, en particulier dans des situations complexes où les explications directes ne suffisent pas Améliorer l'engagement et la participation grâce à un environnement dans lequel les employés se sentent à l'aise pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie

🔍 Did You Know? Lancé en 2012, le Knowledge Graph de Google est un outil moderne de gestion des connaissances qui connecte des milliards de faits et de relations pour améliorer les résultats des recherches. C'est un exemple de partage des connaissances axé sur la technologie.

Tacit Knowledge et Knowledge Management

La gestion des connaissances tacites permet aux organisations de capturer, de partager et d'utiliser efficacement les connaissances. Cela permet de s'assurer que les informations critiques restent accessibles et exploitables au sein des équipes.

Voici quelques outils que vous pouvez utiliser pour une gestion efficace des connaissances . 👇

Systèmes de gestion des connaissances (KMS)

Tutoriels vidéo

Plateformes de collaboration

Outils de visualisation

Bases de connaissances internes ClickUp , l'application Tout pour le travail, vous débarrasse des tracas de la documentation ! 🤩

C'est un outil de collaboration polyvalent qui rationalise les flux de travail et organise et capture les données et les idées. Avec ClickUp Gestion des connaissances avec ClickUp, l'application devient le système de gestion des connaissances par excellence.

Examinons quelques-unes de ses fonctionnalités . 👀

ClickUp Docs

Créez des ClickUp Docs pour toutes vos bases de connaissances tacites ClickUp Documents est un excellent logiciel de gestion des documents basé sur le cloud logiciel de gestion des connaissances conçu pour créer, organiser et gérer des documents tout en permettant une collaboration transparente.

De la rédaction de plans de projet et de wikis au développement de bases de connaissances internes, Teams est idéal pour les équipes qui souhaitent consolider leurs flux de travail en matière de documentation.

Les experts en la matière peuvent créer des référentiels de bonnes pratiques pour détailler les flux de travail ou les processus de prise de décision. Par exemple, un graphiste peut expliquer comment il conçoit une image de marque, en achevant les tâches liées à la création d'actifs et en intégrant des visuels de référence pour faciliter l'accès.

Référentiel des bonnes pratiques

Vous pouvez documenter des exemples concrets partagés lors de sessions de mentorat.

Par exemple, un mentor commercial peut rédiger un guide étape par étape dans Docs sur la façon de mener des négociations complexes avec un client. Il peut également l'enrichir de vidéos intégrées de sessions de jeux de rôle !

Collaboration en temps réel

Mon travail avec votre équipe en temps réel avec ClickUp Docs

C'est aussi un excellent moyen de faire du brainstorming ou de mener des sessions de résolution de problèmes en direct.

Les membres de l'équipe peuvent co-créer un document en temps réel, en capturant les subtilités de la discussion. Les connaissances tacites sont ainsi préservées et contextualisées dans le flux de travail de l'équipe.

Structuration hiérarchique et possibilité de recherche

Créer des pages imbriquées pour les bases de connaissances tacites départementales avec ClickUp Docs

Vous pouvez utiliser des pages imbriquées dans Docs pour classer les connaissances tacites en fonction du département, du projet ou du sujet. Par exemple, une équipe d'assistance client organise des conseils pour traiter les problèmes courants dans des catégories plus larges telles que "Requêtes de facturation" ou "Dépannage technique"

Teams offre également une fonction de recherche performante qui permet aux membres de l'équipe de localiser rapidement des éléments spécifiques de connaissance tacite, comme une étape de dépannage partagée par un technicien informatique.

ClickUp Brain

Modifier les bases de connaissances tacites avec ClickUp Brain pour rendre l'information facilement lisible ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA au sein de ClickUp qui connecte les tâches, les documents, les personnes et les connaissances organisationnelles. Pendant les sessions de brainstorming, les membres de l'équipe peuvent utiliser Brain pour rédiger des résumés en temps réel des discussions, en mettant en évidence les idées clés et les stratégies que les experts partagent.

Il relie également les tâches liées, les projets et les documents à un Doc, créant ainsi une ressource centralisée pour les connaissances spécifiques à l'équipe.

Demandez à ClickUp Brain de résumer les informations au sein de votre flux de travail quotidien pour les stocker

Brain est également un excellent moyen de récupérer des connaissances tacites dans les flux de travail quotidiens. Pour obtenir des réponses contextuelles, il vous suffit de poser des questions au sein de la plateforme !

Sa fonction d'assistant de rédaction IA génère des modèles complets pour documenter l'expertise, fournit des suggestions de grammaire et de ton, et crée des aides visuelles comme des tableaux ou des checklists.

📖 À lire aussi: Comment devenir gestionnaire de base de connaissances ?

Modèle de base de connaissances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-185.png Modèle de base de connaissances ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6449400&department=operations&_gl=1*df1up6*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFz3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de base de connaissances ClickUp fournit un cadre bien structuré pour la création d'une bibliothèque d'information numérique permettant de gérer les ressources internes et externes.

Ce modèle modèle gratuit de base de connaissances se divise en sections pour les articles de connaissance, les FAQ et d'autres ressources, ce qui permet aux équipes d'organiser et d'accéder aux informations essentielles. Il est utile pour créer des centres d'aide et constitue un excellent outil pour améliorer l'assistance client et le partage des connaissances en interne.

Télécharger ce modèle

Ac'knowledge' Tacit Knowledge With ClickUp (Connaissance tacite avec ClickUp)

La connaissance tacite se cache à la vue de tous, dans les discussions ordinaires, les réunions et les discussions dans les salles de pause. Elle se développe dans les moments non enregistrés et les échanges informels. Cependant, il s'agit d'une ressource inestimable que la formation formelle ne peut pas enseigner.

Des plateformes comme ClickUp facilitent la capture, l'organisation et le partage de cette expertise cachée.

Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Docs, vous pouvez centraliser les processus clés, documenter les idées et créer une base de connaissances consultable. ClickUp Brain peut vous aider à générer du contenu, à affiner vos idées et à vous assurer que votre documentation est claire et percutante.

Prêt à exploiter la puissance des connaissances tacites de votre équipe ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅