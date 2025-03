Comment créer un dossier de contenu (modèle + exemples)

Le secret pour qu'un article soit remarqué par Google réside souvent dans des notes de contenu bien rédigées et détaillées.

Un briefing de contenu efficace s'aligne parfaitement sur vos objectifs ToFu (top of the funnel), MoFu (middle of the funnel) et BoFu (bottom of the funnel).

Avec les algorithmes de Google en constante évolution (merci à l'IA !) - la création de briefs de contenu garantit que les moteurs de recherche reçoivent les bons signaux et dirigent le trafic vers votre page tout en guidant les lecteurs vers le bas de l'entonnoir et en les transformant en clients fidèles.

Après tout, c'est le véritable objectif d'un contenu de qualité, n'est-ce pas ?

Dans cet article, nous allons examiner ce qui fait une brève de contenu idéale et partager des exemples et des conseils à suivre.

TL ; DR

Exemples de notes de contenu : Stratégies commerciales B2B, culture d'entreprise inclusive et retour sur investissement du marketing par e-mail

: Stratégies commerciales B2B, culture d'entreprise inclusive et retour sur investissement du marketing par e-mail

: Un guide fournissant des détails essentiels (public, mots-clés, structure) pour aligner le contenu sur les objectifs de marketing Les éléments d'un briefing de contenu idéal :

: Audience et ton: Inclure les données démographiques, les points de douleur et le style de la marque

Inclure les données démographiques, les points de douleur et le style de la marque **Mots clés et structure : se concentrer sur les mots clés principaux et secondaires ; suggérer des titres et des étiquettes méta

**Analyse de la concurrence : utiliser les informations fournies par les contenus les mieux classés

Outils pour la création d'un briefing de contenu : ClickUp Brain, Docs, et Automatisations pour les schémas de référencement, la recherche et l'automatisation du travail

: ClickUp Brain, Docs, et Automatisations pour les schémas de référencement, la recherche et l'automatisation du travail Avantages des notes de contenu : Gagner du temps et de l'argent, améliorer le classement SEO, et fournir une orientation claire pour des approbations plus rapides

: Gagner du temps et de l'argent, améliorer le classement SEO, et fournir une orientation claire pour des approbations plus rapides Erreurs courantes : Les erreurs les plus fréquentes sont : l'absence de recherche, des objectifs vagues, un style incohérent ou un manque d'intérêt pour le référencement

Qu'est-ce qu'une note de contenu ?

Un briefing de contenu est essentiellement une feuille de route pour les rédacteurs, remplie de directives et d'informations clés pour la création de contenus écrits ciblés tels que des articles de blog, des livres blancs ou des posts sur les médias sociaux.

L'objectif ? donner un aperçu des éléments essentiels dont les rédacteurs ont besoin, en veillant à ce que chaque élément travaille à la réalisation de votre stratégie globale de marketing de contenu.

Voici ce que l'on trouve généralement dans un briefing de contenu bien conçu :

La cible : Il s'agit de données démographiques, d'intérêts et de points douloureux pour aider les rédacteurs à comprendre à qui ils s'adressent. Mais étonnamment, tout le monde ne fait pas cela !

📜 Note : Selon SEMrush, alors que 67.45% des marketeurs incluent un sujet et 64,71% ajoutent des modules complémentaires, seulement la moitié d'entre eux (50,29%) incluent des informations sur le public cible, et seulement 49,71% précisent les objets du contenu

Les mots-clés primaires et secondaires : Ils guident les rédacteurs sur les mots-clés à privilégier, suggérant même parfois l'emplacement et la fréquence des mots-clés pour optimiser le référencement

: Ils guident les rédacteurs sur les mots-clés à privilégier, suggérant même parfois l'emplacement et la fréquence des mots-clés pour optimiser le référencement Structure idéale de l'article : Recommandations sur l'organisation des introductions, des titres et des sous-titres pour répondre à la fois à l'intention de l'utilisateur et à l'intention de recherche

: Recommandations sur l'organisation des introductions, des titres et des sous-titres pour répondre à la fois à l'intention de l'utilisateur et à l'intention de recherche Analyse des résultats de recherche existants : Analyse des résultats de recherche existants : aperçu des pages les mieux classées pour votre mot-clé, aidant les rédacteurs à identifier les lacunes de contenu et à y ajouter de la valeur

: Analyse des résultats de recherche existants : aperçu des pages les mieux classées pour votre mot-clé, aidant les rédacteurs à identifier les lacunes de contenu et à y ajouter de la valeur Étiquettes méta suggérées : Étiquettes de titres et de méta descriptions, qui donnent aux moteurs de recherche une idée rapide du contenu de la page et augmentent le taux de clics dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP)

Pour vous donner une idée plus précise, nous allons examiner quelques exemples.

Mais tout d'abord, clarifions un point qui prête à confusion pour de nombreux professionnels du contenu : la différence entre un briefing de contenu et un briefing créatif.

Les briefs de contenu sont-ils les mêmes que les briefs créatifs ?

Non, pas du tout ! Les notes de contenu et les notes créatives peuvent sembler similaires, mais elles ont des rôles différents.

Les notes de contenu guident la création de contenu écrit comme les articles de blog, les scripts vidéo et les messages sur les médias sociaux. Les briefings créatifs, quant à eux, se concentrent sur les livrables visuels tels que les vidéos, les pages d'atterrissage, les couvertures et les infographies.

Ainsi, bien qu'ils puissent sembler être les deux faces d'une même pièce, les briefs de contenu et les briefs créatifs ont des objectifs différents.

Les briefs de contenu et les briefs créatifs ont des objectifs différents, mais ils ne sont pas tous identiques Exemple de briefing de contenu Article de blog sur le référencement : "Comment créer un Content Brief" Inclut : Audience ciblant les gestionnaires de contenu, mots clés comme "content brief", "comment rédiger un content brief" ; structure recommandée avec des sections sur la définition, l'importance et des exemples de content briefs Campagne publicitaire Nike : "Feel the Energy" Inclut l'objectif du projet de promotion des nouvelles chaussures de course de Nike, la cible des 18-34 ans actifs, le message clé "libérez votre puissance", des suggestions de visuels illustrant des scènes de course dynamiques L'objectif du projet, les données démographiques cibles, la voix de la marque et le style visuel pour s'aligner sur le ton actif et audacieux de la marque Nike Optimisation du référencement, placement des mots clés et structure du contenu pour attirer le trafic organique. Éléments visuels attrayants et messages de marque conçus pour captiver et inspirer un public sportif Un article de blog optimisé pour les moteurs de recherche avec des conseils précieux et des sous-sections expliquant le contenu. Une vidéo publicitaire de 30 secondes présentant des scènes énergiques de personnes en train de courir avec des gros plans de la dernière ligne de chaussures Nike

Importance des notes de contenu

À faire ? Seulement 66% des entreprises suivent la performance de leur contenu d'une manière ou d'une autre.

Ce qu'il faut en retenir ? Les objectifs en matière de contenu sont indispensables, et les notes de contenu constituent le guide ultime pour les atteindre.

📌 Exemple : Supposons que vous lanciez une gamme d'emballages écologiques et que vous souhaitiez mieux faire connaître le produit. Un briefing de contenu solide comprendrait :

Des mots-clés cibles pour stimuler la portée organique et attirer les acheteurs soucieux de l'environnement

Une liste des fonctionnalités de développement durable à mettre en avant, montrant pourquoi cet emballage est un meilleur choix

Des liens internes vers du contenu lié, comme des articles sur des astuces écologiques, pour que les lecteurs continuent d'explorer votre marque

Voici huit raisons pour lesquelles les notes de contenu font la différence :

Gagner du temps et de l'argent : Grâce à des notes d'information effacées, les rédacteurs connaissent le champ d'application et l'objectif à atteindre, ce qui leur permet de produire rapidement un contenu de qualité

: Grâce à des notes d'information effacées, les rédacteurs connaissent le champ d'application et l'objectif à atteindre, ce qui leur permet de produire rapidement un contenu de qualité Réduire les réécritures et les révisions : Un bon briefing permet aux rédacteurs de réussir dès la première version, ce qui réduit les pertes de temps et d'efforts

: Un bon briefing permet aux rédacteurs de réussir dès la première version, ce qui réduit les pertes de temps et d'efforts Saisir les informations essentielles : L'inclusion de statistiques, de faits et de points de vue importants permet de donner une forme à un contenu informatif et pertinent

: L'inclusion de statistiques, de faits et de points de vue importants permet de donner une forme à un contenu informatif et pertinent Une source centrale pour l'équipe : Tout le monde, des éditeurs aux responsables de comptes, peut se référer au brief pour une orientation claire du contenu

: Tout le monde, des éditeurs aux responsables de comptes, peut se référer au brief pour une orientation claire du contenu Améliorer la cohérence : Les briefings standardisés garantissent que chaque article est conforme au style, au ton et aux directives de la marque

: Les briefings standardisés garantissent que chaque article est conforme au style, au ton et aux directives de la marque Améliorer le classement dans les moteurs de recherche : En alignant les mots-clés, la structure et l'intention, les notes de contenu garantissent le classement de votre contenu dans les moteurs de recherche

: En alignant les mots-clés, la structure et l'intention, les notes de contenu garantissent le classement de votre contenu dans les moteurs de recherche Fournir une orientation claire et accélérer les approbations : Les rédacteurs produisent un contenu qui répond aux objectifs initiaux, ce qui réduit les allers-retours dans le processus d'approbation

: Les rédacteurs produisent un contenu qui répond aux objectifs initiaux, ce qui réduit les allers-retours dans le processus d'approbation Garantir une livraison dans les délais : Moins de révisions et des objectifs clairs signifient que le contenu est livré dans les délais

Composantes d'un dossier de contenu

Un briefing de contenu solide contient tous les éléments essentiels nécessaires pour guider les rédacteurs. Voici ce qu'il faut y inclure :

Public cible : Décrivez qui sont les lecteurs, leur niveau de connaissance et leurs principaux points de douleur pour aider les rédacteurs à créer un contenu qui résonne

: Décrivez qui sont les lecteurs, leur niveau de connaissance et leurs principaux points de douleur pour aider les rédacteurs à créer un contenu qui résonne Ton et style : Définir le ton et la voixle ton et la voix de la marquequ'il soit spirituel, formel ou entre les deux, afin que le contenu reste cohérent

: Définir le ton et la voixle ton et la voix de la marquequ'il soit spirituel, formel ou entre les deux, afin que le contenu reste cohérent Objectifs du contenu : Identifiez l'objectif principal, tel que l'augmentation du trafic organique, l'éducation des lecteurs ou l'incitation à la discussion, afin que chaque élément ait un but

: Identifiez l'objectif principal, tel que l'augmentation du trafic organique, l'éducation des lecteurs ou l'incitation à la discussion, afin que chaque élément ait un but Mots-clés principaux : Liste des principaux mots-clés cibles pour guider le référencement et s'assurer que le contenu correspond à l'intention de recherche du public

: Liste des principaux mots-clés cibles pour guider le référencement et s'assurer que le contenu correspond à l'intention de recherche du public Mots-clés secondaires : Inclure des mots-clés connexes pour élargir la portée et enrichir le contenu, en aidant à capturer l'intention de recherche

: Inclure des mots-clés connexes pour élargir la portée et enrichir le contenu, en aidant à capturer l'intention de recherche Liens internes : Suggérer des liens internes pour stimuler l'engagement sur le site et guider les lecteurs vers des ressources liées

: Suggérer des liens internes pour stimuler l'engagement sur le site et guider les lecteurs vers des ressources liées Structure du contenu et plan provisoire : Fournir un plan approximatif avec des en-têtes et des sous-titres pour donner aux rédacteurs un flux clair

Un bon briefing de contenu pourrait également comporter les fonctionnalités suivantes :

Un titre de travail pour donner une orientation aux rédacteurs

Un nombre de mots suggéré pour faciliter la planification

Des liens externes pour plus de crédibilité (le cas échéant)

Un lien vers un guide de style pour une mise en forme cohérente

clickUp propose de nombreux modèles de rédaction de contenu afin de maintenir des lignes directrices pour une mise en forme et un ton cohérents

Un autre bon conseil est de fournir les éléments essentiels sans enfermer le rédacteur dans une boîte. Un peu d'orientation suffit, alors laissez les rédacteurs donner vie à vos objectifs en matière de contenu !

💡 Pro Tip : Lors de l'ajout de liens internes, les experts recommandent de viser 3 à 5 liens pour 800 mots ou 5 à 10 pour un article de 2 000 mots. Mais n'oubliez pas que la quantité n'est pas tout ! Ajustez vos liens en fonction du type de page - qu'il s'agisse d'une page d'atterrissage, d'une page pilier ou d'un article à forte concurrence. Surtout, concentrez-vous sur la pertinence et la valeur que chaque lien apporte à vos lecteurs.

Création d'un brief de contenu SEO

Comme l'a dit Maya Angelou, "l'idée est de l'écrire pour que les gens l'entendent, et qu'il glisse à travers le cerveau et aille directement au cœur."

Cela semble intense pour, disons, une critique de produit ?

Peut-être, mais voici la vérité : avec la bonne combinaison de mots-clés, de structure et d'idées, un résumé de contenu axé sur le référencement fait plus qu'aider un article à se classer - il l'aide à établir une connexion avec les lecteurs.

Alors, commençons par un guide étape par étape pour rédiger un résumé de contenu axé sur le référencement qui fait exactement cela.

1. Choisir le bon mot-clé cible

Lorsqu'il s'agit de générer du trafic organique, le référencement change la donne. Mais ne nous voilons pas la face : tous les rédacteurs ne sont pas des as de l'optimisation des moteurs de recherche.

C'est pourquoi il est essentiel de mettre en évidence votre mot-clé cible dès le briefing du contenu.

Le mot-clé cible (ou mot-clé principal) est le terme principal autour duquel votre contenu s'articulera et celui pour lequel il vise à se classer dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP).

Voici un fait qui n'est pas si amusant : 94.74% des mots-clés obtiennent 10 recherches mensuelles ou moins - il faut donc faire preuve d'un peu de stratégie pour choisir le bon mot-clé.

Une fois choisi, le mot-clé cible façonne des éléments cruciaux du contenu, comme les mots-clés secondaires, les sous-thèmes et les possibilités de liens internes.

Alors, comment faire pour choisir le bon mot-clé cible ?

Alignez-le sur vos objectifs de contenu et votre stratégie de marketing : Le mot-clé cible doit refléter l'objectif de l'article et les objectifs marketing plus larges.

Utilisez des outils de recherche de mots clés pour recueillir ces informations clés :

Volume : Le nombre moyen de recherches effectuées sur un mot-clé chaque mois. Des volumes plus élevés signifient un trafic potentiel plus important, il faut donc viser des mots-clés avec un volume important

: Le nombre moyen de recherches effectuées sur un mot-clé chaque mois. Des volumes plus élevés signifient un trafic potentiel plus important, il faut donc viser des mots-clés avec un volume important Difficulté du mot-clé (KD) : Cela montre à quel point il est compétitif de se classer dans les 10 premiers résultats de recherche pour ce mot-clé. Un KD faible signifie un chemin plus facile vers le classement, ce qui est particulièrement important si les ressources sont limitées

: Cela montre à quel point il est compétitif de se classer dans les 10 premiers résultats de recherche pour ce mot-clé. Un KD faible signifie un chemin plus facile vers le classement, ce qui est particulièrement important si les ressources sont limitées Intention de recherche : Demandez-vous pourquoi les gens recherchent ce terme. Cherchent-ils des informations, comparent-ils des produits ou sont-ils prêts à acheter ? Si vous souhaitez capter du trafic organique, donnez la priorité aux mots-clés informationnels qui correspondent à l'intention de recherche

Conseil de pro : Recherchez des mots-clés qui équilibrent le volume de recherche et la difficulté. Visez un volume de recherche mensuel d'au moins 100, une difficulté de mot-clé inférieure à 50 %-70 % et une intention de recherche informationnelle pour attirer des lecteurs organiques et engagés. Si le KD est trop élevé, même le meilleur contenu pourrait avoir du mal à se classer.

2. Établir une liste de mots-clés secondaires

Les mots-clés secondaires sont comme les acolytes de votre mot-clé principal, aidant à clarifier le contexte et à étendre la portée de votre contenu.

Les mots-clés secondaires ont pris de l'importance après que les La mise à jour Hummingbird de Google , qui a permis aux algorithmes de recherche de comprendre le sens derrière un terme de recherche plutôt que de simplement faire correspondre les mots.

📌 Exemple : Pensez à "jaguar" - parlons-nous de l'animal ou de la voiture ? Des mots-clés secondaires comme "gros chat" ou "faune" précisent l'animal, tandis que "véhicule de luxe" ou "voiture de sport" renvoient à la voiture.

Ces termes conceptuellement liés sont souvent appelés Mots clés LSI (Latent Semantic Indexing). Ils ne sont pas toujours synonymes mais aident les moteurs de recherche à comprendre le contexte du contenu.

**Note : Même s'il ne s'agit pas d'une solution miracle pour le référencement, l'inclusion de mots-clés secondaires est une pratique solide.

3. Effectuer une analyse SERP

Dans une analyse SERP, vous étudiez ce qui fait la réussite des pages les mieux classées pour votre mot-clé cible et vous utilisez ces informations pour donner à votre article un avantage concurrentiel.

Au fur et à mesure que vous analysez chaque page en tête de classement, gardez l'œil ouvert pour repérer les éléments clés :

Les fonctionnalités du SERP : Il s'agit des "extras" dans les résultats de recherche, qui améliorent la visibilité. Un exemple est le featured snippet, qui est cet encadré qui attire l'attention en haut de la page

Autres fonctionnalités courantes des SERP à noter :

Extraits riches : Améliorations visuelles dans les résultats de recherche, comme les évaluations par étoiles des commentaires sur les produits

: Améliorations visuelles dans les résultats de recherche, comme les évaluations par étoiles des commentaires sur les produits People Also Ask (PAA) : Boîtes de questions qui se développent avec des réponses à des requêtes connexes, en particulier celles qui commencent par "quoi", "pourquoi", "quand", etc.

: Boîtes de questions qui se développent avec des réponses à des requêtes connexes, en particulier celles qui commencent par "quoi", "pourquoi", "quand", etc. Panneaux de connaissances : Blocs d'information sur des sujets, des marques ou des entreprises spécifiques

Le suivi de toutes ces données SERP peut s'avérer fastidieux. C'est pourquoi Les documents de ClickUp est très utile.

créez un environnement de travail bien organisé avec la structure hiérarchique de ClickUp_

Cet outil vous permet de gérer toutes vos recherches en un seul endroit, structuré proprement avec la hiérarchie de projet de ClickUp - ainsi vous pouvez catégoriser les environnements de travail, les dossiers et les listes pour un accès facile.

Voici où ClickUp's de ClickUp : vous pouvez facilement passer du forfait à l'action. Par exemple, transformez les points de discussion d'un fichier ClickUp Docs en tâches ou joignez des documents à des tâches pour ajouter du contexte.

simplifiez votre gestion de projet en convertissant les éléments d'action en tâches dans ClickUp Docs_

Et avec La recherche connectée de ClickUp avec la recherche connectée de ClickUp, trouver n'importe quelle donnée à travers ClickUp, les applications connectées ou même votre disque local n'est qu'à une recherche !

4. Élaboration d'un plan provisoire

Donnez à votre rédacteur un bon départ en élaborant un plan provisoire. Ce plan doit comprendre les éléments suivants

Une proposition de titre

Les principales H2

Les H3 clés

Des descriptions pour chaque section

Pour construire votre plan, rassemblez toutes les recherches que vous avez faites :

Utilisez les mots-clés primaires et secondaires comme en-têtes lorsque c'est possible

Ajoutez les questions fréquemment posées que vous avez trouvées dans les Box de l'AAP

Couvrez les sujets essentiels des articles des principaux concurrents afin de garantir un contenu complet

Avec tous ces éléments en place, votre briefing est presque terminé - il ne vous reste plus qu'à tout regrouper en un seul endroit.

À propos de 23% des spécialistes du marketing utilisent l'IA pour définir les grandes lignes du contenu. Vous pouvez, vous aussi, utiliser ClickUp Brain .

Cet outil peut aider à créer des ébauches de référencement de qualité en générant des idées, en simplifiant le jargon et même en construisant un mémoire à partir de zéro.

créez instantanément des ébauches de contenu et ajustez le ton et la voix de votre contenu avec ClickUp Brain_

Une fois que vous avez rédigé votre ébauche, donnez-lui vie grâce à Tableaux blancs ClickUp . Les tableaux blancs donnent un aperçu visuel qui est particulièrement utile pour les clients et les parties prenantes afin d'obtenir rapidement une vue d'ensemble.

De plus, vous pouvez collaborer avec l'équipe en temps réel - pas de chevauchement, pas de confusion.

Une des fonctionnalités les plus favorites ? Vous pouvez intégrer un document en direct dans le tableau blanc.

Vous pouvez ainsi modifier le texte, mettre à jour le statut des tâches et accéder aux documents essentiels du projet en un seul endroit. Lorsque le document est prêt à être examiné, il suffit d'envoyer à votre patron ou à votre client un lien public pour qu'il puisse l'afficher - aucune étape supplémentaire n'est nécessaire !

embarquez des documents importants directement sur vos Tableaux blancs pour pouvoir les consulter facilement_

5. Simplifier les flux de travail de création de contenu avec ClickUp Automatisation

Génial, vous avez préparé les grandes lignes et votre rédacteur se rapproche de la ligne d'arrivée.

Mais c'est là que les équipes de contenu se heurtent souvent à un obstacle : la coordination de toutes les étapes suivantes, de l'approbation à la promotion, peut ralentir le flux de travail.

C'est là que le ClickUp Automatisation peut vous sauver la mise. Voici comment automatisation de la création de contenu aide :

Rencontrez Stacy, la responsable du contenu d'une entreprise technologique en pleine croissance. Elle utilise ClickUp Automatisations pour assurer le bon fonctionnement de son pipeline de contenu afin de ne pas avoir à rappeler à chacun ses prochaines étapes.

créez des déclencheurs, des conditions et des actions personnalisés pour automatiser votre flux de travail avec ClickUp Automatisation_

Lorsqu'un article de blog atteint le niveau "Prêt pour révision", ClickUp l'attribue automatiquement à son éditeur. Une fois que l'éditeur le fait passer à "Approuvé", l'automatisation notifie l'équipe de conception pour créer des graphiques pour les médias sociaux.

Enfin, lorsque l'article est marqué "Publié", l'Automatisation lance des notifications pour les équipes de médias sociaux et de marketing par e-mail afin de commencer les promotions.

💡 Pro Tip : L'automatisation peut également aider à garder votre contenu frais et optimisé. Par exemple, l'équipe ici à ClickUp utilise l'automatisation pour déclencher un flux de travail d'optimisation pour tous les blogs publiés qui ne sont pas classés 30 jours après leur date de publication.

6. Modèle de briefing de contenu SEO de ClickUp

Pour vous aider à démarrer, nous vous recommandons d'utiliser Le modèle de briefing de contenu SEO de ClickUp .

Modèle de briefing de contenu SEO par ClickUp

Ce document prêt à l'emploi et entièrement personnalisable contient tout ce dont vous avez besoin pour définir les mots-clés cibles, identifier les besoins du public et vous assurer que votre contenu est optimisé pour les moteurs de recherche.

Vous y trouverez tous les éléments essentiels : mots clés cibles, objectifs de contenu, style de rédaction et même exigences en matière de référencement. Il s'agit de votre ressource de référence pour créer un contenu qui génère du trafic organique tout en répondant à toutes les cases à cocher en matière de référencement.

Simultanément, avec le bouton Modèle de rédaction de contenu ClickUp grâce à ClickUp, vous pouvez simplifier l'ensemble du processus de rédaction, depuis le forfait et la hiérarchisation des tâches jusqu'à l'organisation des détails du projet dans un espace de travail collaboratif.

Pendant ce temps, le Modèle de calendrier de contenu ClickUp planifiera, programmera et gérera la distribution du contenu.

Exemples de brèves de contenu

Voici quatre exemples de contenu réussis créés par ClickUp Brain qui peuvent vous donner une idée de ce à quoi ressemble un plan efficace.

Exemple 1 :

Titre: Comment mettre en place une stratégie commerciale B2B gagnante

Objectif: Guider les directeurs commerciaux et les cadres dans l'élaboration d'un forfait stratégique de vente B2B afin d'augmenter les conversions et le chiffre d'affaires

Target Audience:

Les équipes commerciales

Les équipes commerciales

Professionnels du développement des entreprises

Professionnels du marketing B2B

Description :

Introduction à la stratégie commerciale B2B Définition et importance d'une stratégie commerciale B2B

Aperçu des avantages d'un forfait commercial structuré Comprendre son marché et ses clients Réaliser une étude de marché pour identifier les clients cibles

Analyser les besoins et les difficultés des clients

Segmenter le marché pour des approches sur mesure Paramétrer des objectifs commerciaux clairs Importance de fixer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps)

Aligner les objectifs commerciaux sur les objectifs généraux de l'entreprise Élaborer une proposition de valeur Élaborer une proposition de valeur convaincante qui trouve un écho auprès des acheteurs B2B

Différencier votre offre de celle de vos concurrents constituer une équipe commerciale solide Recruter et former des équipes commerciales talentueuses

Favoriser une culture d'apprentissage et d'amélioration continus Créer un processus de vente et un pipeline Concevoir une équipe commerciale étape par étape

Gérer et optimiser l'efficacité de l'équipe commerciale Exploiter la technologie et les outils Utiliser les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les outils d'automatisation des ventes

Analyser les données pour prendre des décisions en matière d'équipe commerciale Mettre en œuvre des stratégies d'activation des ventes Fournir aux équipes commerciales les ressources et la formation dont elles ont besoin

Aligner les efforts des équipes commerciales et marketing pour de meilleurs résultats Mesurer et analyser les performances commerciales Indicateurs clés pour le suivi des performances commerciales

Utiliser l'analyse pour affiner et améliorer la stratégie commerciale *S'adapter à l'évolution du marché Rester agile et réactif face aux tendances du marché Mettre à jour en permanence la stratégie commerciale en fonction des retours d'expérience et des résultats

Call to action:

Encouragez les lecteurs à évaluer leur stratégie commerciale actuelle et à envisager de mettre en œuvre les étapes décrites pour améliorer leur réussite en matière de vente B2B.

Ton et style:

Professionnel et informatif

Engagement et motivation

Utilisation d'exemples concrets et d'études de cas

Longueur:

Environ 1 500 à 2 000 mots

Mots clés:

Stratégie de vente B2B, plan de vente, objectifs de vente, processus de vente, activation des ventes, CRM, performance des ventes

📜 Note : La meilleure partie est les auto-suggestions disponibles à travers ClickUp Brain, qui peuvent générer des suivis utiles tels que :

ClickUp Brain améliore votre processus de production de contenu grâce à des abonnements stratégiques

Ces suivis rationalisent le processus de création de contenu, en vous aidant à affiner votre brief pour un impact maximal et en veillant à ce que votre équipe dispose de tous les conseils dont elle a besoin !

Exemple 2 :

Titre: Créer une culture d'entreprise inclusive : Bonnes pratiques pour les Teams RH

Objectif: Fournir aux professionnels des RH des étapes réalisables pour favoriser un lieu de travail inclusif et accueillant.

Introduction:

Présenter brièvement l'importance de l'inclusion sur le lieu de travail

Souligner les avantages d'une culture inclusive, tels que l'augmentation de la satisfaction des employés, l'amélioration des taux de rétention et le renforcement de l'innovation

Aperçu :

a. Comprendre l'inclusivité

Définir ce que signifie l'inclusivité dans le contexte du lieu de travail

Discuter de la différence entre la diversité et l'inclusion, en soulignant que l'inclusion consiste à créer un environnement dans lequel diverses personnes se sentent accueillies et valorisées

b. Évaluer la culture actuelle du lieu de travail

Fournir des conseils sur la manière dont les équipes RH peuvent évaluer la culture actuelle du lieu de travail

Suggérer de mener des sondages, des groupes de discussion et des entretiens pour recueillir l'avis des employés

Souligner l'importance d'identifier les domaines dans lesquels l'inclusivité peut être améliorée

c. Élaborer une stratégie d'inclusion

Décrire les étapes de la création d'une stratégie globale d'inclusion

Souligner la nécessité de définir des paramètres et des objets clairs

Discuter de l'importance d'obtenir l'adhésion et l'assistance des dirigeants

d. Mise en œuvre de pratiques inclusives

Fournir des étapes réalisables pour la mise en œuvre de pratiques inclusives, telles que :

Mettre en place des groupes de ressources pour les employés (ERG) Proposer des programmes de formation à la diversité et à l'inclusion Créer des opportunités de mentorat et de parrainage pour les groupes sous-représentés Garantir des pratiques équitables en matière de recrutement et de promotion



e. Favoriser un environnement inclusif

Discutez des moyens de créer un environnement accueillant, tels que :

Encourager la communication ouverte et le retour d'information Célébrer la diversité des cultures et des traditions Proposer des modalités de travail flexibles pour répondre à des besoins différents



f. Mesurer et maintenir l'inclusivité

Expliquer comment mesurer la réussite des initiatives en faveur de l'inclusion

Suggérer d'utiliser des indicateurs tels que les scores d'engagement des employés, les taux de rétention et la représentation de la diversité

Souligner l'importance de l'amélioration continue et de l'adaptation des stratégies en fonction des besoins

Conclusion :

Renforcer l'importance de l'inclusion sur le lieu de travail

Encourager les professionnels des ressources humaines à prendre des étapes proactives pour favoriser une culture inclusive

Lancer un appel à l'action aux équipes RH pour qu'elles commencent à mettre en œuvre ces bonnes pratiques dès aujourd'hui

créez facilement des briefs à l'aide de ClickUp Brain et ClickUp Docs et transformez-les en tâches en un seul tapotement_

Exemple 3 :

Titre: Maximiser le retour sur investissement avec les campagnes de marketing par e-mail : Stratégies de réussite

Objectif: Fournir aux entreprises des informations et des stratégies exploitables pour créer des campagnes de marketing par e-mail à fort taux de conversion qui engagent efficacement les prospects et fidélisent les clients, pour finalement maximiser leur retour sur investissement (ROI).

Public cible:

Les propriétaires d'entreprises, les professionnels du marketing et les spécialistes du marketing numérique qui cherchent à renforcer leurs efforts de marketing par e-mail et à améliorer les performances de leurs campagnes.

Ton et style:

Informatif, professionnel et engageant. Utilisez un langage clair et concis avec des exemples et des conseils pratiques.

Description :

Introduction Présenter brièvement l'importance de l'e-mail marketing dans le paysage numérique actuel

Souligner les avantages potentiels en termes de retour sur investissement de campagnes d'e-mail bien exécutées

Énoncer l'objectif du billet de blog : fournir des stratégies pour maximiser le retour sur investissement Comprendre votre public Discuter de l'importance de la segmentation de l'audience

Expliquer comment créer des profils d'acheteurs pour des messages ciblés

Fournir des conseils sur la collecte et l'analyse des données clients Élaborer un contenu convaincant Expliquer les éléments d'un e-mail à fort taux de conversion (lignes d'objet, contenu du corps du message, CTA)

Partager les bonnes pratiques pour rédiger un contenu engageant et personnalisé

Inclure des exemples de campagnes d'e-mail réussies Conception et expérience utilisateur Discuter du rôle de la conception de l'e-mail pour capter l'attention et inciter à l'action

Fournir des conseils sur l'optimisation mobile et la conception réactive

Souligner l'importance des tests A/B pour les éléments de conception Automatisation et personnalisation Expliquer les avantages de l'utilisation d'outils d'automatisation pour le marketing par e-mail

Discuter des stratégies de personnalisation des e-mails à l'échelle

Fournir des exemples de flux de travail d'e-mail automatisés (par exemple, série de bienvenue, abandon de panier) Mesurer la réussite et optimiser les campagnes Présenter les indicateurs clés à suivre pour la réussite de l'e-mail marketing (taux d'ouverture, taux de clics, taux de discussion)

Discuter de la manière d'analyser les performances d'une campagne et d'identifier les domaines à améliorer

Fournir des conseils sur les tests et l'itération pour une optimisation continue

Conclusion

Résumez les points clés abordés dans l'article

Renforcer l'importance de la planification stratégique et de l'exécution pour maximiser le retour sur investissement

Encourager les lecteurs à mettre en œuvre les stratégies partagées et à suivre leurs résultats

Appel à l'action :

Invitez les lecteurs à partager leurs expériences ou leurs questions dans les commentaires

Encouragez les lecteurs à s'abonner au blog pour obtenir davantage d'informations sur le marketing

transformez vos contenus en modèles pour une utilisation tardive avec ClickUp_

Exemple 4 :

Titre: Budgeting for Growth : Un guide de la planification financière pour les petites entreprises

Objectif: Fournir aux propriétaires de petites entreprises des stratégies et des idées sur la planification financière et la budgétisation efficaces pour assister la croissance et la viabilité de l'entreprise.

Public cible: Les propriétaires de petites entreprises, les entrepreneurs et les gestionnaires financiers qui cherchent à améliorer leurs processus de budgétisation et de planification financière.

Ton et style: Informatif, pratique et d'assistance. Utilisez un langage clair avec des conseils pratiques et des exemples concrets.

Description :

Introduction Présenter l'importance de la planification financière pour les petites entreprises

Souligner les avantages d'une budgétisation efficace pour assurer la croissance de l'entreprise

Indiquer l'objectif du guide : proposer des stratégies pratiques de budgétisation Comprendre le forfait financier Définir le forfait financier et son rôle dans la réussite de l'entreprise

Discuter des éléments clés d'un forfait financier

Expliquer l'importance de la définition d'objectifs financiers Création d'un budget$$a Décrire les étapes de l'élaboration d'un budget d'entreprise complet

Discuter des différentes méthodes de budgétisation (par exemple, la base zéro, l'incrémentation)

Fournir des conseils sur la prévision des recettes et des dépenses Gérer les flux de trésorerie Expliquer l'importance de la gestion des flux de trésorerie

Proposer des stratégies pour la maintenance d'un flux de trésorerie positif

Discuter des outils et des techniques d'analyse des flux de trésorerie Le suivi et l'ajustement du budget Souligner l'importance d'une révision régulière du budget

Fournir des conseils pour ajuster le budget en fonction des résultats

Discuter de la manière de gérer les défis financiers inattendus *Conclusion Résumer les points clés abordés Renforcer l'importance de la planification financière stratégique

Encourager les lecteurs à mettre en œuvre les stratégies partagées et à suivre leurs résultats *Appel à l'action Invitez les lecteurs à partager leurs expériences en matière de budgétisation ou leurs questions dans les commentaires Encourager les lecteurs à s'abonner au blog pour obtenir davantage d'informations financières

Conseils pour rédiger un briefing de contenu efficace

Voici cinq bonnes pratiques pour vous assurer que vos briefs sont aussi efficaces que possible :

Fournir un aperçu détaillé : Incluez des éléments essentiels tels qu'un titre provisoire, une brève description, un plan avec les principaux titres, la cible et le nombre de mots souhaité pour guider les rédacteurs dès le départ

: Incluez des éléments essentiels tels qu'un titre provisoire, une brève description, un plan avec les principaux titres, la cible et le nombre de mots souhaité pour guider les rédacteurs dès le départ Préciser la cible : Effacez le profil du public cible pour que le rédacteur sache exactement à qui il s'adresse ; incluez des détails démographiques, des points de douleur et des intérêts pour mieux aligner le message

: Effacez le profil du public cible pour que le rédacteur sache exactement à qui il s'adresse ; incluez des détails démographiques, des points de douleur et des intérêts pour mieux aligner le message Effacez les attentes en matière de nombre de mots : Définissez un nombre de mots recommandé en fonction de l'analyse de la concurrence et de la profondeur nécessaire pour couvrir le sujet sans superflu ; cela permet d'équilibrer la qualité et les besoins en matière de référencement

: Définissez un nombre de mots recommandé en fonction de l'analyse de la concurrence et de la profondeur nécessaire pour couvrir le sujet sans superflu ; cela permet d'équilibrer la qualité et les besoins en matière de référencement Inclure les éléments essentiels du référencement : Fournissez des mots-clés primaires et secondaires, des suggestions de liens internes et des conseils sur la structure du contenu pour aider les rédacteurs à répondre aux exigences du référencement sans effort

: Fournissez des mots-clés primaires et secondaires, des suggestions de liens internes et des conseils sur la structure du contenu pour aider les rédacteurs à répondre aux exigences du référencement sans effort Utilisez un guide de style : Faites référence à un guide de style ou donnez des instructions sur le ton et la voix pour maintenir la cohérence avec la voix de votre marque dans tout le contenu

Erreurs courantes à éviter dans les notes de contenu

Évitez ces pièges pour garder vos contenus sur la bonne voie :

S'abstenir de faire des recherches sur l'audience : Élaboration du contenu sans avoir à l'esprit un public précis résulte en un message générique ou mal aligné

: Élaboration du contenu sans avoir à l'esprit un public précis résulte en un message générique ou mal aligné Des objectifs vagues : Ne pas clarifier l'objectif du contenu peut laisser les rédacteurs perplexes et affecter l'efficacité du contenu

: Ne pas clarifier l'objectif du contenu peut laisser les rédacteurs perplexes et affecter l'efficacité du contenu L'absence d'analyse de la concurrence : L'absence d'analyse de la concurrence peut faire en sorte que votre contenu passe à côté d'informations clés ou ne soit pas bien classé

: L'absence d'analyse de la concurrence peut faire en sorte que votre contenu passe à côté d'informations clés ou ne soit pas bien classé Oubli des directives de référencement : Sans directives spécifiques en matière de référencement, vous risquez de passer à côté de l'optimisation et des classements potentiels

: Sans directives spécifiques en matière de référencement, vous risquez de passer à côté de l'optimisation et des classements potentiels Lignes directrices incohérentes en matière de style : Un contenu dont le style n'est pas défini peut donner l'impression aux lecteurs qu'il n'est pas à la hauteur de la marque ou qu'il les perturbe

💡 Conseil de pro : Avec ClickUp Discuter avec ClickUp Chat, la collecte de commentaires se fait en toute transparence. Utilisez @mention pour appeler des membres spécifiques de l'équipe afin qu'ils répondent rapidement, et attribuez des mentions aux équipes afin de vous assurer que chaque commentaire est suivi dans le cadre de la tâche.

Parler brièvement : Les brèves de contenu de ClickUp gagnent à tous les coups

Il y a actuellement 600 millions de blogs en concurrence sur 1,9 milliard de sites web dans le monde.

Avec 7.5 millions d'articles de blog publiés chaque jour l'espace de contenu est encombré - et c'est un euphémisme !

Pour que votre contenu reste frais, de haute qualité et synchronisé avec l'intention de recherche, les notes de contenu sont votre billet d'or, surtout lorsqu'elles sont élaborées avec ClickUp.

Les fonctionnalités de ClickUp garantissent que chaque brief est construit en tenant compte des besoins du lecteur, du référencement et de la valeur de l'utilisateur.

De plus, l'IA de ClickUp peut facilement exploiter d'autres environnements de travail en cours pour s'assurer que le ton et le style correspondent toujours à la voix de votre marque dans l'ensemble du contenu.

Prêt à créer du contenu à fort impact plus facilement que jamais ? Créez un compte sur ClickUp gratuitement !