Microsoft Bookings vs. Calendly : quel est le meilleur outil de planification ?

Vous devez concilier les réunions qui se succèdent et une liste de choses à faire qui ne cesse de s'allonger. Le temps est compté et vous devez faciliter la planification.

Vous vous tournez donc vers un logiciel de planification intelligent.

Les études montrent que 40 % des managers passent plus de 15 heures par semaine en réunion. Il est donc essentiel d'optimiser le processus de planification pour garantir l'efficacité des réunions et vous permettre d'utiliser ce temps efficacement.

Il va sans dire qu'un logiciel de prise de rendez-vous est essentiel pour les professionnels qui cherchent à rationaliser la gestion de leur calendrier.

Dans cet article, nous allons comparer deux applications de calendrier populaires : Microsoft Bookings vs. Calendly. Nous présenterons également un outil alternatif permettant de planifier facilement des rendez-vous.

Qu'est-ce que Microsoft Bookings ?

Microsoft Bookings est un outil de planification de rendez-vous convivial intégré à l'écosystème Microsoft 365. Il simplifie la prise de rendez-vous et de réunions, ce qui facilite la tâche des entreprises et des équipes gérer leurs calendriers de projets de manière efficace.

via Réservations Microsoft

Fonctionnalités de Microsoft Bookings

Si vous utilisez déjà des outils Microsoft Office comme Outlook, Teams et OneDrive, Bookings s'intègre parfaitement à ces applications pour améliorer votre expérience de planification. Examinons les fonctionnalités qui se démarquent cette calendrier en ligne offres :

Fonctionnalité n°1 : rappels et suivis automatisés par e-mail

Microsoft Bookings simplifie la gestion des rendez-vous grâce à des rappels par e-mail personnalisables. Vous pouvez programmer l'envoi de ces derniers entre 15 minutes et deux semaines avant un rendez-vous, ce qui garantit une communication opportune avec les clients.

Une fois configuré, Bookings envoie automatiquement des rappels, aidant ainsi les clients à rester informés de leurs prochaines réservations.

Microsoft Bookings propose également des e-mails de suivi automatisés. Vous pouvez concevoir ces e-mails pour demander des commentaires après un rendez-vous ou rappeler aux clients de planifier leur prochaine session.

Fonctionnalité #2 : Partage des réservations

La fonctionnalité Shared Bookings de Microsoft Bookings permet à plusieurs membres de l'équipe de gérer des rendez-vous au sein d'un système unifié. Cette fonctionnalité est idéale pour les entreprises dont les rôles en contact avec la clientèle exigent une certaine souplesse en matière de planification.

Les équipes peuvent facilement coordonner leurs disponibilités grâce à des calendriers partagés, ce qui permet de garantir aux clients un service rapide sans chevauchement d'horaires.

Le système assiste le suivi des disponibilités en temps réel, ce qui permet d'éviter les doubles réservations et d'améliorer l'expérience client.

Fonctionnalité #3 : Paramétrage de la durée de la mémoire tampon

Certains rendez-vous peuvent nécessiter du temps supplémentaire pour la préparation, le nettoyage ou les déplacements entre les réunions avec les clients. Pour y remédier, Microsoft Bookings propose une fonctionnalité de temps tampon qui vous permet de paramétrer le temps avant, après, ou les deux avant les paramètres.

Cela permet d'assurer une transition en douceur entre les réunions et d'éviter les retards inutiles pour les clients. Les temps tampons peuvent être configurés sur la page des détails du service dans Bookings.

Prix des réservations Microsoft

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/utilisateur par mois

7,20 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/utilisateur par mois

9,90 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard: 15 $/utilisateur par mois

15 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/utilisateur par mois

note : Microsoft Bookings n'est disponible que dans le cadre de la suite Microsoft 365, et non en tant qu'outil autonome. Par conséquent, les prix sont ceux de la suite

Qu'est-ce que Calendly ?

Calendly est un outil de planification populaire connu pour ses fonctionnalités flexibles. L'outil vous permet de décider du nombre de réunions que vous souhaitez programmer chaque jour et de personnaliser les types de réunions que vous proposez.

Que vous soyez un freelance ou un propriétaire de petite entreprise qui planifie des consultations, un recruteur qui organise des entretiens ou un chef d'équipe qui organise des évènements de groupe, Calendly simplifie le processus.

Il est particulièrement utile pour coordonner un calendrier partagé entre plusieurs participants.

Le processus de planification des réunions est intuitif. Calendly vous aide à configurer une page de réservation personnalisée, en la synchronisant avec votre calendrier et en détectant automatiquement votre fuseau horaire. Une fois la page liée, il vous suffit d'ajouter vos plages horaires disponibles et vous êtes prêt à partager votre lien par e-mail ou par texte.

via Calendly Les invités peuvent sélectionner l'heure qui leur convient le mieux, et Calendly confirme automatiquement la réunion et l'ajoute au calendrier de chacun.

Fonctionnalités de Calendly

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus populaires de Calendly :

Fonctionnalité #1 : Types d'évènements personnalisables

Calendly vous permet de créer différents types d'évènements en fonction de vos besoins. Le forfait gratuit assiste les réunions individuelles, et les forfaits payants débloquent des fonctionnalités supplémentaires telles que les réunions de groupe, les réunions collectives ou les réunions d'affaires réunions à la ronde .

Vous pouvez également gérer le nombre de réunions réservées quotidiennement et paramétrer les écarts entre les sessions pour éviter les réunions consécutives.

Fonctionnalité n° 2 : Notifications automatisées

Calendly vous envoie, ainsi qu'à votre invité, une page de confirmation lorsque vous ou lui programmez une réunion. Il envoie également des rappels automatisés par e-mail ou par texte avant la réunion, ce qui permet de réduire les absences.

Vous pouvez adapter les rappels et envoyer des messages de suivi après la réunion pour une expérience personnalisée.

Fonctionnalité n° 3 : Formulaires de routage permettant de gagner du temps

Calendly propose des formulaires de routage personnalisés qui, en fonction des réponses des clients, les dirigent vers le bon type de réunion ou la personne appropriée, minimisant ainsi le besoin d'intervention manuelle.

Fonctionnalité n° 4 : fonctions de sécurité robustes

Calendly protège vos données avec une sécurité de niveau Enterprise, y compris l'hébergement dans le cloud, les pare-feu et le cryptage. Il est conforme à diverses réglementations en matière de confidentialité, ce qui garantit que vos informations restent en sécurité.

Prix de Calendly

free : Standard : Free

Standard Free **Standard 12$/place par mois

Teams : 20$/place par mois

: 20$/place par mois Entreprise : A partir de 15 000 $/an

Lisez aussi: 10 Meilleures alternatives et concurrents de Calendly

Microsoft Bookings vs. Calendly : Fonctionnalités comparées

Examinons une comparaison détaillée entre Calendly et Microsoft Bookings, en nous concentrant sur les fonctionnalités clés, les capacités et les prix :

Fonctionnalités/Plans Microsoft Bookings Calendly Rendez-vous en ligne, basé sur des services Illimité 1-1 (gratuit), plusieurs types Intégration Microsoft 365 apps Plus de 100 intégrations (Zoom, Stripe, etc.) Gestion des utilisateurs Jusqu'à 300 utilisateurs Fonctionnalités de base à avancées Accès mobile Application mobile et extension pour navigateur fonctionnalités avancées Sécurité avancée, Teams Rapports, automatisation (Teams/Entreprise) Fonctionnalités avancées Sécurité avancée, Teams Rapports, automatisation (Teams/Entreprise) Essai gratuit d'une durée d'un mois. Forfait Free pour le plan de base, essai pour le plan premium

Maintenant que nous savons comment les deux se comparent, quel outil devriez-vous choisir pour vos besoins ? Cela dépend de ce qui compte le plus pour vous.

Fonctionnalité #1 : Facilité d'utilisation

Microsoft Bookings s'intègre en douceur aux produits Microsoft 365, offrant une expérience transparente aux utilisateurs qui s'appuient sur Outlook pour la gestion de leurs e-mails et de leur calendrier.

Cependant, l'installation peut sembler déroutante et peu intuitive pour ceux qui ne font pas partie de l'écosystème Microsoft. La navigation sur la plateforme peut également être délicate en raison de sa forte dépendance aux processus spécifiques à Microsoft.

Calendly, en revanche, est connu pour son interface propre et moderne et son processus d'installation facile à suivre. Sa conception intuitive et ses paramètres personnalisables garantissent une expérience utilisateur fluide, même pour ceux qui ne sont pas profondément ancrés dans un écosystème spécifique.

La connexion de plusieurs calendriers sur différentes plateformes, telles que Google, Microsoft et Apple, confère à Calendly un avantage en termes de flexibilité.

🏆 Vainqueur : Calendly excelle avec une interface plus conviviale et l'intégration de calendriers multiplateformes , tandis que Microsoft Bookings convient mieux à ceux qui utilisent déjà Microsoft 365.

Fonctionnalité #2 : capacités d'intégration

Microsoft Bookings s'intègre parfaitement à la suite d'outils de Microsoft, notamment Teams, Outlook et OneDrive, ce qui est idéal pour les entreprises qui utilisent déjà Microsoft 365.

Cependant, son intégration avec des applications tierces est plus limitée que celle d'autres outils.

Calendly, quant à lui, propose plus de 100 intégrations avec d'autres outils de réunion en ligne , tels que Zoom, Google Agenda et plus encore, ce qui en fait un choix polyvalent pour les entreprises qui utilisent des outils autres que Microsoft 365.

🏆 Winner: Malgré le nombre évidemment plus élevé d'intégrations de Calendly, cela dépend vraiment de vos besoins spécifiques. Si vous êtes déjà investi dans Microsoft 365, Bookings offre une expérience simplifiée. Cependant, les intégrations étendues de Calendly peuvent mieux convenir aux entreprises qui utilisent un intervalle plus large d'outils.

Fonctionnalité #3 : Abordabilité

En matière de tarification, Microsoft Bookings se démarque clairement par son caractère abordable. À partir de seulement 7,20 $ par utilisateur et par mois pour l'écosystème Microsoft 365, il offre une excellente valeur, car vous avez également accès à la suite d'applications telles que Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel et PowerPoint.

Calendly commence à 12 $ par place et par mois pour les forfaits standard et à 20 $ par place et par mois pour les forfaits équipe. Bien qu'il s'agisse d'un investissement plus important pour les grandes équipes, il offre une grande flexibilité et une grande facilité d'utilisation.

🏆 Gagnant: Une fois de plus, cela dépend entièrement de vos besoins spécifiques.

Microsoft Bookings offre une option plus économique pour les entreprises qui utilisent déjà des produits Microsoft. Cependant, Calendly peut être mieux adapté aux petites entreprises ou aux startups qui donnent la priorité à la facilité d'utilisation plutôt qu'à l'intégration de l'écosystème.

Microsoft Bookings vs. Calendly sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour voir ce que les gens pensaient des deux produits et de leurs offres, et les opinions étaient assez ancrées dans les deux camps.

Par instance, un utilisateur de Reddit a écrit en long et en large sur son expérience positive de l'utilisation de Calendly :

_Honnêtement, je pense que Calendly est l'un des meilleurs, sinon le meilleur, produits sur le marché ces jours-ci. Mon organisation a des utilisateurs payants, et même pour 10-15 $/mois, cela vaut la peine en raison des automatisations de flux de travail que vous pouvez ajouter avant et après que la réunion ait lieu (ou non)

Cependant, d'autres utilisateurs de Reddit ont plaidé en faveur de Microsoft Bookings, avec un autre utilisateur sur la façon dont la plateforme les a énormément aidés :

Nous avons mis en œuvre avec succès Microsoft Bookings pour la planification des entretiens d'embauche, ce qui a permis de rationaliser le processus dans l'ensemble de notre organisation. Cet outil permet d'aligner la disponibilité de tous les membres du panel d'entretien sans effort. Nous créons de nouvelles instances pour chaque cycle de recrutement. Le résultat ? Une réduction significative des frais généraux administratifs, une efficacité accrue et une simplification de la coordination de nos calendriers d'entretien. 👍🏼

Si les deux outils ont leurs défenseurs, tout le monde s'accorde à dire que programmer trop de réunions - quel que soit l'outil utilisé - est toujours terrible.

Mais pour les jours où vous ne pouvez absolument pas éviter de programmer une réunion après l'autre, ni Microsoft Bookings ni Calendly ne peuvent vous convenir. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution pour cela aussi !

Rencontre ClickUp - La meilleure alternative à Microsoft Bookings et Calendly

Lorsqu'il s'agit de planifier des rendez-vous, Microsoft Bookings et Calendly sont des choix populaires.

À la recherche d'un outil de planification qui fait plus que gérer des rendez-vous, ClickUp pourrait être la meilleure option.

ClickUp est un outil de gestion de projet qui peut également être utilisé comme logiciel de planification des tâches . Il permet aux équipes de gérer les tâches, les échéances et les rendez-vous en un seul endroit.

Qu'il s'agisse de gérer des réunions de clients, d'assurer la coordination avec votre équipe ou d'organiser vos tâches personnelles, ClickUp offre une solution complète, meilleure que Microsoft Bookings et Calendly.

Restez au courant des mises à jour des projets, optimisez les flux de travail et collaborez sans effort avec votre équipe, le tout au sein de ClickUp

Voici quelques bonus supplémentaires qui permettent à ClickUp de se démarquer de la concurrence :

ClickUp's One Up #1 : Affichage du Calendrier Affichage du Calendrier ClickUp permet une intégration transparente avec des outils tels que Google Agenda ou Microsoft Outlook. Il est parfait pour ceux qui recherchent une solution polyvalente pour gérer les tâches, les échéances et les rendez-vous en un seul endroit.

Restez organisé et ne manquez jamais une échéance avec l'affichage du Calendrier ClickUp, grâce aux rappels intégrés qui vous permettent de rester sur la bonne voie

ClickUp Calendrier View affiche un intervalle de fonctionnalités, notamment :

Affichages personnalisables : Affichez des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou personnalisées

: Affichez des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou personnalisées Échéanciers des tâches : Échéancier des tâches : Gérez et ajustez facilement les phases du projet grâce à l'échéancier des tâches

: Échéancier des tâches : Gérez et ajustez facilement les phases du projet grâce à l'échéancier des tâches Planification facile : Planification facile : Planification des tâches par glisser-déposer directement dans le Calendrier

: Planification facile : Planification des tâches par glisser-déposer directement dans le Calendrier Partage public : Partagez votre calendrier publiquement pour plus de transparence et de communication

: Partagez votre calendrier publiquement pour plus de transparence et de communication Synchronisation de calendriers externes : Intégration avec Google Agenda, Outlook et d'autres calendriers

: Intégration avec Google Agenda, Outlook et d'autres calendriers Rappels d'évènements : Définissez des alertes personnalisables pour ne jamais manquer les échéances ou les réunions importantes

La fonctionnalité ClickUp Calendrier View offre une solution tout-en-un aux gestionnaires de projets et aux équipes qui cherchent à intégrer leur flux de travail à leur calendrier. Cela signifie que ClickUp offre une expérience optimisée qui combine la gestion des tâches et la planification du calendrier d'une manière que ni Microsoft Bookings ni Calendly ne font.

Le numéro un de ClickUp #2 : ClickUp Meetings

Avec Réunions ClickUp avec ClickUp Meetings, vous pouvez intégrer des réunions directement dans votre flux de travail grâce à une solution flexible et multiplateforme qui s'intègre à divers outils, notamment Google Agenda, Outlook et même Microsoft Teams.

Restez créatif et organisé grâce aux fonctionnalités de modification en cours de ClickUp, parfaites pour prendre des notes détaillées et structurées pendant vos réunions

Avec ClickUp Meetings, vous pouvez :

Prendre des notes de réunion avec une modification en cours du texte

Gérer des agendas en utilisant des checklists pour l'organisation

Paramétrer des réunions récurrentes avec une automatisation de la programmation

Assigner des éléments d'action et des tâches aux membres de l'équipe

Utiliser des commandes slash pour la création rapide de tâches

Assigner des commentaires aux membres de l'équipe pour le suivi

La fonctionnalité de réunion de ClickUp convertit même automatiquement les discussions de la réunion en tâches. Après une réunion, ClickUp crée des tâches liées, ce qui facilite le suivi de la progression et la gestion des responsabilités sans changer de plateforme.

ClickUp's One Up #3 : Gestion du temps La gestion du temps de ClickUp permettent de suivre, de gérer et d'optimiser efficacement votre temps. Vous pouvez paramétrer des estimations de durée, suivre la progression et recevoir des rappels pour les tâches à venir.

Commencez à gérer votre temps plus efficacement grâce aux fonctionnalités de gestion du temps de ClickUp

Les équipes peuvent bénéficier de prévisions de la charge de travail et d'alertes personnalisables pour gérer les délais et les priorités efficacement.

La fonctionnalité de gestion du temps de ClickUp est un atout majeur pour les individus ou les équipes qui cherchent à être plus productifs. Contrairement à Microsoft Bookings ou Calendly, ClickUp intègre la gestion du temps directement aux calendriers des projets et aux affectations des équipes, ce qui vous aide à respecter les délais et à achever les tâches à temps.

💡Pro Tip : Vous voulez gagner encore plus de temps ? Utilisez gestion du temps et modèles de plannings journaliers pour vous aider à démarrer.

Le modèle de calendrier ClickUp

En outre, le Modèle de calendrier ClickUp est parfait pour tous ceux qui cherchent à forfaiter leur journée facilement. Il est entièrement personnalisable, que vous souhaitiez programmer des réunions, fixer des paramètres ou forfaiter des évènements.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-128.png Modèle de calendrier ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182201221&department=pmo&_gl=1*12nrtf8*_gcl_aw*R0NMLjE3MzIxOTg2MzEuQ2owS0NRaUEwZnU1QmhEUUFSSXNBTVhVQk9MWHBVNThPUWpzemtwSFQ3SG1yWH6TW9sbzjVF9Ha0lBYklwLTBseFFScXhTc3FDVWJCY2FBZ1NCRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivre la progression, visualiser les tâches et paramétrer votre calendrier facilement grâce à différents affichages

Organiser efficacement les évènements en paramétrant des statuts personnalisés pour tenir les parties prenantes informées

Suivre les tâches et les détails essentiels avec des champs personnalisés pour une productivité maximale

Exploiter des outils tels que le suivi du temps, les étiquettes et les avertissements de dépendance pour affiner encore plus le suivi des évènements

La possibilité de créer un planificateur personnalisé est un avantage non négligeable. Cette fonctionnalité vous permet de créer des flux de travail uniques et spécifiques à vos projets. Contrairement à Microsoft Bookings ou Calendly, avec ce modèle, ClickUp offre une personnalisation à un niveau beaucoup plus profond, ce qui le rend idéal pour les équipes à la recherche de solutions sur mesure.

ClickUp's One Up #4 : Planification avec ClickUp + intégration de Calendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-129-1400x928.png L'intégration de Calendly par ClickUp : Microsoft Bookings Vs Calendly /$$img/

Planifiez, suivez et organisez facilement vos réunions et vos horaires de travail grâce à l'intégration de Calendly de ClickUp

Avec l'intégration de Intégration Calendly + ClickUp avec l'intégration Calendly + ClickUp, vous pouvez mapper des données de Calendly dans des tâches ClickUp, en ajoutant automatiquement des assignés aux réunions. Cette intégration garantit que les tâches sont créées et mises à jour dans ClickUp chaque fois que de nouvelles réunions sont programmées dans Calendly, réduisant ainsi le travail manuel.

En liant les fonctionnalités de planification de Calendly à la puissante gestion des tâches de ClickUp, les entreprises peuvent créer un flux de travail transparent dans lequel les réunions, les tâches et les responsabilités de l'équipe sont synchronisées.

Cette intégration est une grande victoire pour les équipes qui recherchent l'efficacité sans sauter entre différents outils.

Simplifiez vos réunions avec ClickUp Applications de planification sont devenues plus cruciales que jamais. Le nombre croissant de réunions qui sollicitent notre attention rend indispensables des outils tels que Microsoft Bookings et Calendly.

Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Microsoft Bookings est idéal pour les équipes fortement investies dans Microsoft 365, offrant une intégration transparente avec Outlook, Teams et d'autres outils Microsoft.

Calendly se distingue par ses vastes options d'intégration et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes utilisant divers outils.

Cependant, si vous voulez plus qu'un logiciel de planification de rendez-vous, ClickUp est à la hauteur. Il combine de puissantes fonctionnalités de gestion de projet, de suivi des tâches et de collaboration d'équipe avec des flux de travail automatisés et une gestion des tâches pilotée par l'IA.

ClickUp peut être le logiciel de référence application d'agenda quotidien qui vous permet de gérer votre calendrier, vos réunions et l'ensemble de vos projets en une seule plateforme. Démarrer avec ClickUp aujourd'hui y et transformez la façon dont vous gérez vos réunions, vos projets et vos équipes !