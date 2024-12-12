Modèles d'appels d'offres Excel essentiels pour les responsables des achats

Il est frustrant de se rendre compte que l'on aurait pu obtenir une meilleure offre après avoir validé un contrat avec un fournisseur, n'est-ce pas ? Qu'il s'agisse de l'organisation d'évènements ou de la gestion de projets, les e-mails et discussions éparses rendent la comparaison des devis des fournisseurs chaotique.

C'est pourquoi une demande de devis (RFQ) simplifie les choses. Les RFQ sont des documents formels envoyés aux fournisseurs pour obtenir des informations sur les prix des biens ou des services Ils permettent d'améliorer la communication, de gérer les budgets et d'obtenir une valeur maximale.

Toutefois, si vous voulez quelque chose de mieux et de plus gratuit, utilisez un modèle d'appel d'offres prêt à l'emploi. Avec des champs de données clés pré-conçus, il permet de gagner du temps et de stimuler la productivité.

Pour vous éviter toute recherche fastidieuse, nous avons sélectionné les cinq meilleurs modèles d'appels d'offres dans Excel. De plus, nous vous présenterons d'autres modèles de ClickUp un vétéran de la gestion de projet.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'appel d'offres en Excel ?

Avant d'en arriver au meilleur modèle d'appel d'offres en Excel, il est important de savoir ce qu'il faut rechercher.

Indépendamment des besoins de votre entreprise, voici ce qui rend un modèle efficace :

Standardise la saisie des données : Choisissez des solutions avec des champs de données qui aident à standardiser les types de réponses. Optez pour des éléments de validation des données tels que des listes déroulantes et des cases à cocher afin de réduire les erreurs et de simplifier la collecte des données

Choisissez des solutions avec des champs de données qui aident à standardiser les types de réponses. Optez pour des éléments de validation des données tels que des listes déroulantes et des cases à cocher afin de réduire les erreurs et de simplifier la collecte des données Simplifie les calculs : Sélectionnez des outils avec des formules pré-intégrées pour des calculs de coûts automatisés ou pour mettre en évidence les meilleures offres. Préférez les règles de mise en forme conditionnelle pour faciliter la prise de décision avec des détails faciles à repérer

Sélectionnez des outils avec des formules pré-intégrées pour des calculs de coûts automatisés ou pour mettre en évidence les meilleures offres. Préférez les règles de mise en forme conditionnelle pour faciliter la prise de décision avec des détails faciles à repérer Améliore la personnalisation : Incorporez les éléments suivantsModèles d'appels d'offres qui sont faciles à modifier pour répondre aux besoins de n'importe quel projet. L'ajustement des catégories ou l'ajout de nouveaux champs permet à votre appel d'offres de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel flux de travail

Incorporez les éléments suivantsModèles d'appels d'offres qui sont faciles à modifier pour répondre aux besoins de n'importe quel projet. L'ajustement des catégories ou l'ajout de nouveaux champs permet à votre appel d'offres de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel flux de travail Amélioration de la communication : Optez pour des solutions dont les exigences et les délais sont clairement définis. Choisissez des modèles avec des espaces dédiés aux notes ou aux instructions spécifiques du fournisseur pour que les détails restent transparents et bien alignés

Conseil de pro : Donnez la priorité à la conception visuelle lors de la sélection des modèles. Bien que les appels d'offres soient des outils d'entreprise essentiels, un design attrayant les rend plus faciles à remplir et plus interactifs.

Top 5 modèles d'appels d'offres dans Excel

Les modèles d'appels d'offres sont un excellent moyen d'assurer la cohérence, l'efficacité et la précision de la collecte des devis des fournisseurs. Ici, nous allons explorer les cinq meilleurs modèles d'appels d'offres dans Excel qui peuvent vous aider à gérer vos besoins d'approvisionnement facilement et professionnellement.

1. Modèle de demande de devis par Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Request-for-Quote-Template-by-Vertex42.png Modèle de demande de prix excel par Vertex42 /$$img/

il s'agit d'un modèle de demande d'offre excel par Vertex42 le rapport d'évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'environnement Le modèle de demande de devis de Vertex42 comprend des informations sur le fournisseur, des données sur le client et le nom du service. Il permet aux fournisseurs de mettre à jour la validité des devis afin de prendre des décisions en toute connaissance de cause et au moment opportun.

Le modèle propose également un tableau dédié aux demandes de services et aux frais correspondants et permet aux fournisseurs de confirmer la taxe sur les services pour un traitement fluide des paiements. Il est également accompagné d'un guide utile qui facilite sa compréhension et son remplissage.

Caractéristiques clés:

Calcul automatique des taxes sur des éléments spécifiques grâce à une logique conditionnelle intégrée

Comparez les devis de plusieurs fournisseurs grâce à deux feuilles de calcul dédiées aux devis

Idéal pour: Les entreprises qui recherchent des comparaisons d'appels d'offres détaillées et incluant les taxes

2. Modèle de demande de devis pour des services de restauration par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Request-for-Quotation-for-Catering-Services-Template-by-Template.net\_-1400x1137.png Modèle de demande de devis pour services de restauration excel par Template.net /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Template.net Demande de devis pour Services de restauration Modèle par Template.net est idéal pour les demandes de devis d'une page. La solution s'ouvre avec un espace pour les informations de contact clés et les dates de devis.

Elle présente également un tableau simple avec la description des services, la quantité, le prix, l'unité et les totaux par ligne, et se termine par le calcul des taxes, le total et les conditions générales.

Autre avantage, cette solution est disponible aux formats Google Sheets, Docs et Microsoft Word.

Caractéristiques clés:

Les mises à jour des coûts sont simples et exemptes d'erreurs humaines grâce à des formules prédéfinies

Fournit un flux d'informations clair avec les détails du fournisseur et du demandeur, y compris les informations de contact

Idéal pour: Les organisateurs d'évènements ou les entreprises qui ont besoin de services de restauration

3. Modèle de devis comptable par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Accounting-Quotation-Template-by-Template.net\_-1400x1190.png Modèle de devis comptable excel par Template.net /$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Template.net Vous cherchez un devis pour un service financier ? Le Modèle de devis comptable de Template.net offre une solution efficace et structurée. Ce modèle Excel de demande de devis comporte quatre feuilles clés pour permettre une gestion efficace des devis.

La feuille de devis saisit les détails du client et du fournisseur tout en calculant les taux de service. Sa feuille de service enregistre les taux pour chaque service, et les feuilles de client et d'employé enregistrent les détails de contact clés comme la position, l'e-mail et le nombre de téléphone.

La formule de référencement est une fonctionnalité remarquable qui vous permet de sélectionner un service et une quantité tout en extrayant automatiquement les détails connexes des feuilles liées.

Caractéristiques clés:

Optimisez la saisie des données en mettant l'accent sur les listes déroulantes et le référencement

Délivrer des devis précis en tenant compte de la taxe commerciale et de la réduction dans le prix final

Idéal pour: Les équipes de projet et les entreprises qui cherchent à externaliser les services financiers et pour les cabinets ou les comptables qui gèrent des devis complexes

4. Modèle de format de devis par Vyapar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Quotation-Format-Template-by-Vyapar-1353x1400.png Mettez en forme le modèle de devis excel par Vyapar /$$img/

il s'agit d'un modèle d'appel d'offres excel le monde est en train de changer.. Le Modèle de format de devis de Vyapar est destiné à ceux qui cherchent à combiner facturation et devis. Le modèle comprend les sections essentielles de l'appel d'offres, des détails de l'entreprise aux prix des éléments, en passant par les valeurs fiscales et les totaux.

Il vous permet également d'ajouter le statut du paiement et le solde du compte en cas d'impayés. Le modèle comporte un espace réservé aux remarques pour les clauses de livraison spécifiques. Il comporte une section de déclaration pour les clients gérant des services ou des politiques sensibles.

Caractéristiques clés:

Incorporez une preuve commerciale et une reconnaissance formelle grâce aux espaces réservés à la signature

Compte tenu des taux d'imposition régionaux et spécifiques aux produits, avec un pourcentage sur chaque élément

Idéal pour: Les petites entreprises et les équipes qui ont besoin de devis simples pour répondre à de nouveaux besoins d'approvisionnement et les fournisseurs qui cherchent à standardiser les formes de devis et de facturation

5. Modèle de devis avec calcul des taxes par Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Price-Quotation-with-Tax-Calculation-Template-by-Microsoft-1400x1153.png Devis de prix avec calcul de taxe modèle RFQ excel par Microsoft /$$$img/

le prix de l'appel d'offres a été fixé par le Conseil d'administration de Microsoft Microsoft Vous avez besoin de paramètres de devis pour vos divers services ? Le Modèle de devis Microsoft avec calcul des taxes est un modèle de demande de prix polyvalent et visuellement attrayant dans Excel. Il couvre les descriptions de produits détaillées, les calculs de taxes et les informations relatives à l'expédition afin de fournir des devis professionnels.

Ce modèle Excel présente également une disposition claire et des formules intégrées pour des totaux et des taxes précis. En outre, il est facile d'ajuster les couleurs, les termes et les formes en fonction du thème de votre marque.

Caractéristiques clés:

Mise à jour instantanée des valeurs de l'équipe commerciale grâce à une cellule de taux d'imposition ajustable

Planifiez les aspects commerciaux de l'offre avec des champs de données pour les conditions de paiement, la responsabilité de l'assurance et la date d'expédition

Idéal pour: Les organisations qui traitent de multiples exigences en matière de produits et de services, comme les soins de santé et les transports.

Limites de l'utilisation du modèle de demande d'information Excel

Excel est un outil formidable pour calculer des nombres, mais il présente quelques limites en tant qu'outil de gestion de la demande d'offre logiciel de gestion de devis . Voici quelques inconvénients à garder à l'esprit avant d'adopter un modèle d'appel d'offres dans Excel :

Nécessite des mises à jour manuelles: La mise à jour des données est en grande partie manuelle, ce qui augmente les risques d'erreur humaine. Elle exige une attention constante pour l'exactitude des formules et des champs de données

La mise à jour des données est en grande partie manuelle, ce qui augmente les risques d'erreur humaine. Elle exige une attention constante pour l'exactitude des formules et des champs de données Limiter la collaboration: Excel ne permet pas la modification en cours, ce qui résulte en des conflits de version et des lacunes dans la communication. Il oblige les équipes à recourir à l'e-mail ou aux disques partagés, ce qui est source d'inefficacité et entrave les mises à jour et la prise de décision en temps réel

Excel ne permet pas la modification en cours, ce qui résulte en des conflits de version et des lacunes dans la communication. Il oblige les équipes à recourir à l'e-mail ou aux disques partagés, ce qui est source d'inefficacité et entrave les mises à jour et la prise de décision en temps réel Offre une évolutivité limitée: Il a du mal à gérer un nombre croissant d'appels d'offres avec plusieurs éléments ou fournisseurs. Excel nécessite de créer des fichiers distincts pour chaque demande, ce qui complique l'organisation, et n'est pas compatible avec les flux de travail, ce qui nuit à l'efficacité et à l'approbation des devis

Il a du mal à gérer un nombre croissant d'appels d'offres avec plusieurs éléments ou fournisseurs. Excel nécessite de créer des fichiers distincts pour chaque demande, ce qui complique l'organisation, et n'est pas compatible avec les flux de travail, ce qui nuit à l'efficacité et à l'approbation des devis Manque d'intuition et d'automatisation: Tous les calculs dans Excel nécessitent une saisie manuelle rigoureuse, l'élaboration de règles et la validation des données. Excel ne dispose pas d'outils d'analyse ou d'automatisation des tâches qui facilitent l'intégration des fournisseurs et d'autres éléments du projet

Tous les calculs dans Excel nécessitent une saisie manuelle rigoureuse, l'élaboration de règles et la validation des données. Excel ne dispose pas d'outils d'analyse ou d'automatisation des tâches qui facilitent l'intégration des fournisseurs et d'autres éléments du projet Intégration limitée: L'outil ne peut pas se connecter facilement à des systèmes cruciaux tels que le CRM,les processus d'approvisionnementou les modules ERP. Cela crée des silos de données, rend la centralisation plus difficile et complique l'analyse des indicateurs clés

Modèles alternatifs d'appels d'offres Excel

Compte tenu des limites d'Excel, il est loin d'être un modèle d'appel d'offres ou de demande de prix dédié Solution RFP . Vous êtes confiné dans des cellules de données rigides qui ne sont pas nécessairement adaptées au processus de passation de marchés. Il est donc naturel de chercher une alternative.

Les appels d'offres jouent un rôle essentiel dans l'exécution des projets et la prestation de services. C'est pourquoi une plateforme de gestion de projet comme ClickUp offre une bien meilleure solution.

Grâce à l'automatisation, à une gestion robuste des devis, à plus de 30 fonctionnalités puissantes et à plus de 1000 intégrations, ClickUp simplifie les appels d'offres et permet d'obtenir des services de premier ordre de manière efficace.

Besoin d'un peu plus de conviction ? Voici comment les deux outils se comparent :

Fonctionnalité | Excel | ClickUp |

| ---------------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Collaboration ❌No real-time editing ✅🏆Real-time collaborationSeamless sharingComprehensive chat feature ❌No real-time editing ✅🏆Seamless sharingComprehensive chat feature ❌No real-time editing ❌No real-time editing ✅🏆Salaboration en temps réelSeamless sharing

| Automatisation ➖Base de saisie manuelle pour les calculs ✅🏆Calculs instantanés et automatisésFonctionnalités de rappel et de notification dédiées ➖Base de saisie manuelle pour les calculs ✅🏆Instantanée et automatisée

| Évolutivité | ➖Difficile de gérer plusieurs appels d'offres | ✅🏆Facile de gérer plusieurs projets et appels d'offres |

| Intégration ❌Pas d'intégration directe en dehors de l'écosystème Microsoft | ✅🏆1000+ intégrations avec d'autres outilsIntégration des logiciels CRM, RH et commerciaux |

| Contrôle de versions | ➖Suivi manuel des versions | ✅🏆Contrôle automatique des versions et des mises à jour |

| Gestion des devis | ❌Aucune fonctionnalité de gestion à | ✅🏆Robuste gestion des tâches Génération de contenu alimenté par IAInspections analytiques en temps réel, tableaux de bord et rapports |

1. Modèle de demande de devis ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/request-for-quote-1200.png Documentez, partagez et suivez les devis des fournisseurs, prestataires de services avec le modèle de demande de devis ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6103088&department=sales-crm&_gl=1*1dhmi96*_gcl_aw*R0NMLjE3Mjc0MTc4NjIuQ2owS0NRandqTlMzQmhDaEFSSXNBT3hCTTZvcVnUmoyd1haeDVsQ0o5b3VMN2VHUXBReGQ0TnlNRVEtR0h1b1dVeU9xNmxKNVRZa2ppc2BbWpyFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk1Njg0MDAwOS4xNzI3NzcxMTU4 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de demande de devis ClickUp est parfait pour gérer des devis pour n'importe quel service ou produit. Le modèle de document comporte une seule page couvrant tout ce dont vous avez besoin dans un appel d'offres.

Outre les informations de contact essentielles, il consigne les conditions commerciales et les calculs de devis. Le modèle comporte également une section dédiée aux instructions spéciales. Cette section est idéale pour les sujets qui nécessitent une attention particulière ou des négociations supplémentaires.

Caractéristiques clés:

Créez et déléguez des tâches à partir de n'importe quel texte du document grâce à la fonction Tâches ClickUp Partagez l'appel d'offres en toute transparence grâce à diverses options de partage de liens et d'exportation



Idéal pour: Les équipes qui recherchent une gestion transparente des appels d'offres et une intégration des tâches pour tous les besoins de l'approvisionnement

2. ClickUp modèle de formulaire de devis

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/quote-form.png Formulaire de devis ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200694456&department=sales-crm&_gl=1*wne2a6*_gcl_aw*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1Vd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de formulaire de devis ClickUp affine la gestion des devis pour les clients et les fournisseurs. Ce modèle alternatif d'appel d'offres offre neuf affichages personnalisés pour vous aider à vous concentrer efficacement sur chaque étape du processus d'appel d'offres.

Il commence par une vue simple et dédiée formulaire d'admission pour saisir les dernières exigences en matière de services. Le modèle affiche également une vue permettant de résumer les nouvelles demandes et d'en évaluer la faisabilité avant d'engager les parties prenantes concernées.

Grâce à la vue Tableau Kanban, le suivi du statut et de la catégorie de chaque appel d'offres devient facile. De plus, il affiche un calendrier pour aligner les devis sur le calendrier du projet.

Caractéristiques clés:

Gérer et convertir plusieurs appels d'offres grâce à un regroupement basé sur le statut

Partagez des coûts de service précis avec des champs personnalisés tels que l'expérience, le temps et l'effectif requis

Idéal pour: Les petites entreprises et les équipes qui recherchent une approche de la gestion des appels d'offres basée sur le statut

3. Modèle de formulaire de demande de service ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/service-quote-form.jpg Formulaire de devis de service ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205380554&department=operations&_gl=1*wne2a6*_gcl_aw*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1VWd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous cherchez à gérer la productivité de votre équipe et à optimiser vos appels d'offres ? Modèle de formulaire d'offre de services de ClickUp est un excellent choix.

Ce modèle vous aide à créer des devis de services détaillés et professionnels en toute simplicité. Il permet également de gagner du temps grâce à un formulaire prêt à l'emploi pour saisir les informations nécessaires sur les services afin de garantir que vos appels d'offres sont cohérents et ne manquent pas de détails essentiels.

Le modèle offre une gestion complète des devis grâce à dix champs personnalisés et cinq affichages dédiés. Ces éléments clés permettent également d'approfondir les spécificités du service et les échéanciers potentiels. De plus, il facilite une communication transparente grâce aux commentaires, aux réactions et aux tâches assignées.

Caractéristiques clés:

Attribuez des tâches en fonction de la description du projet de l'appel d'offres et de la capacité de l'équipe grâce à l'outil intégré ClickUp Vue Charge de travail Gardez tout le monde et tous les forfaits d'action de l'appel d'offres sur la même page avec l'outil de messagerie dédié du modèle, ClickUp Discussion Idéal pour: Les équipes orientées vers le service avec un volume élevé d'appels d'offres



4. Modèle de proposition de budget ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-213.png Modèle de proposition de budget de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6188884&department=operations&_gl=1*1b90atd*_gcl_aw*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1VWd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de proposition de budget ClickUp est conçu pour approuver votre budget avec les derniers devis. Cette alternative Excel vous permet de comptabiliser tous les coûts pertinents de l'appel d'offres avant approbation.

La feuille principale du modèle de document enregistre des échéanciers clairs et des détails sur le projet. Il comporte six sous-pages pour le personnel, la logistique, les matériaux et les calculs d'évènement. Vous avez ainsi l'assurance que toutes les meilleures offres sont prises en compte dans votre provisionnement.

La présentation gratuite de l'appel d'offres peut également être adaptée à l'externalisation de projets ou d'évènements entiers. Chaque tableau planifie les coûts interfonctionnels afin d'aligner les appels d'offres sur les bons centres de coûts.

Caractéristiques clés:

Structurez et présentez des aperçus complets d'appels d'offres avec une sous-page de résumé axée sur les points forts

Créez des résumés automatisés et récupérez des aperçus analytiques pour les justifications de coûts avec l'assistant IA intégré, ClickUp Brain Idéal pour: Les équipes de projet qui intègrent les appels d'offres dans des projets détaillés budgets de projet détaillés

5. Modèle de proposition de subvention ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Grant-Proposal-Template.png Obtenez le financement du projet et assurez les coûts pour les appels d'offres les plus rentables avec le modèle de proposition de subvention de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-194498444&department=finance-comptabilité&_gl=1*8rr7lk*_gcl_aw*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhB0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1Vd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de proposition de subvention ClickUp aide les entreprises à améliorer la gestion des appels d'offres et les flux de travail grâce à des efforts ciblés de financement de projets.

Il comprend des champs de données clés tels que les tâches de financement, les coûts initiaux et les indicateurs de performance. Le modèle assure également le compte rendu en planifiant les priorités des tâches, les dates d'échéance et les responsabilités. Cette approche structurée facilite le suivi de la progression du financement de la recherche.

En regroupant les tâches en fonction de l'étape de la proposition, le modèle permet d'envoyer des appels d'offres exploitables. Il affiche également un calendrier de projet pour aligner les propositions d'appel d'offres sur les jalons de votre projet. Qu'il s'agisse de trouver des services ou de rédiger des offres de financement, ce modèle permet de maintenir des objectifs précis et bien alignés.

Caractéristiques clés:

Améliorationla gestion des propositions grâce à l'automatisation de la mise à jour des tâches et du suivi du temps

Différencier les priorités de financement des subventions avec une documentation claire des valeurs facturées, des coûts d'équilibre et des résultats

Idéal pour: Les organisations qui gèrent les flux de travail des appels d'offres avec un accent sur les projets financés par des subventions

6. ClickUp Modèle de proposition d'entreprise

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Business-Proposal-Template-by-ClickUp.png Modèle de proposition d'entreprise par ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205497134&department=operations&_gl=1*8rr7lk*_gcl_aw*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1VWd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous souhaitez intégrer les appels d'offres dans la planification de votre entreprise, Le modèle de proposition d'entreprise de ClickUp est un choix complet. Le modèle affiche des vues Liste prédéfinies qui permettent de suivre chaque étape du processus d'appel d'offres, de la demande initiale à l'envoi final.

Les champs personnalisés de ce modèle permettent de saisir des détails essentiels tels que les exigences en matière de services, les attentes budgétaires et les informations sur les fournisseurs. En outre, il comprend des modèles d'e-mail prêts à l'emploi pour envoyer des messages de sensibilisation professionnels aux fournisseurs potentiels.

Besoin d'un peu plus de conseils ? ClickUp comprend un guide de démarrage qui vous accompagne tout au long du processus. Ce modèle d'appel d'offres gratuit est la solution tout-en-un pour gérer le chiffre d'affaires des nouvelles entreprises et remporter les meilleures affaires.

Caractéristiques clés:

Visualisez le taux d'achèvement de chaque proposition d'appel d'offres grâce à un affichage personnalisé des étapes de la proposition d'entreprise

Contactez les fournisseurs pour les appels d'offres prioritaires grâce à une combinaison de modèles d'e-mails et d'une liste de priorités en temps réel

Idéal pour: Les Business qui élaborent des appels d'offres pour s'aligner sur la croissance de l'entreprise et la génération de revenus

7. Modèle de proposition de services ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/76f37d4-600.png Modèle de proposition de services ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6103228&department=professional-services&_gl=1*437pei*_gcl_aw*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmB0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1Vd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQX0J3RQ..*_gcl_au*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de proposition de service ClickUp est conçu pour fournir des propositions d'appels d'offres tangibles avec quelque chose d'aussi nuancé qu'un service. Ce modèle structuré et professionnel couvre toutes les informations essentielles, des coordonnées de contact à l'étendue du service.

Il permet également aux entreprises d'exposer clairement la description du projet, les antécédents de l'entreprise et les objets. Ce modèle est accompagné d'éléments clés tels que les produits à livrer, les dépendances et les échéanciers estimés, parfaits pour une ventilation réaliste des coûts.

Il propose également des sections pour les négociations de prix, les signatures finales et les logos de l'entreprise. Le modèle est également facile à personnaliser pour qu'il corresponde aux thèmes de votre marque.

Caractéristiques clés:

Modifiez facilement les sections pour les modèles de tarification complexes, y compris les prix échelonnés ou les offres groupées de services, afin de mieux répondre aux besoins des clients

Collaborez avec les membres de l'équipe ou les parties prenantes avant l'envoi final de l'appel d'offres grâce à la modification en cours et aux diverses permissions

Idéal pour: Les entreprises à la recherche de propositions d'appels d'offres avec des modèles de tarification flexibles

8. Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Request-and-Approval-Template.png Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451760&department=pmo&_gl=1*1g01kmb*_gcl_aw*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1VWd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp est une solution qui offre un aperçu instantané du statut de votre appel d'offres et du processus de soumission.

Cette solution gratuite de gestion des demandes génère de nouvelles tâches avec des détails tels que la description, la priorité, les échéanciers et les ressources. Elle suit la façon dont stratégies d'approvisionnement se développent avec des statuts personnalisés incrémentaux tels que les nouvelles demandes, les examens et les approbations.

Le modèle permet une modification en cours, le retrait de tâches et l'intégration de flux de travail et dispose d'une permission sécurisée pour traiter chaque offre scellée de manière professionnelle.

Caractéristiques clés:

Visualisez toutes les négociations et le développement de l'appel d'offres dans un dossier dédié à la feuille de route

Achevez les tâches de l'appel d'offres avant la date limite d'envoi grâce au regroupement des statuts et à l'affichage Kanban

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les équipes qui préfèrent une solution unique pour mener les appels d'offres de l'étape de la demande jusqu'aux approbations

🏆 Bonus: Voici un guide complet sur la maîtrise des appels d'offres marketing si vous envisagez de faire appel à une agence de marketing externe pour votre prochaine campagne de marque.

Streamline New Procurement Requirements With ClickUp (simplifier les nouvelles exigences en matière d'approvisionnement avec ClickUp)

Un modèle d'appel d'offres est essentiel pour obtenir les meilleurs prix des fournisseurs et améliorer les négociations. Il simplifie le processus de devis, garantit la cohérence et renforce les relations avec les fournisseurs.

Les modèles d'appel d'offres Excel que nous avons présentés constituent un excellent point de départ pour ce processus.

À ceci près que les limites d'Excel ne font pas l'affaire pour la gestion de devis à grande échelle ou à long terme.

C'est là que ClickUp se distingue. Ses modèles offrent une collaboration en temps réel, une automatisation des tâches et une intégration transparente avec d'autres outils d'entreprise. ClickUp scelle également l'accord avec ses perspectives alimentées par l'IA et ses fonctionnalités complètes de gestion d'entreprise.

