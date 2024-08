10 meilleurs logiciels de gestion des devis pour conclure des affaires en 2024

Votre équipe commerciale fait-elle appel à la création manuelle de devis ?

Fait-elle passer des heures à concevoir des propositions et des devis et à les faire approuver par la direction au lieu de vendre et de répondre aux requêtes des clients ?

Si vous avez répondu oui à ces deux questions, écoutez bien.

Le logiciel de devis permet de maximiser chaque opportunité en permettant à votre équipe de créer des devis professionnels en quelques minutes et de poursuivre plusieurs affaires simultanément.

Vous n'avez plus à faire face aux problèmes quotidiens qui accompagnent les propositions traditionnelles. Les obstacles tels que la configuration des produits et services, les erreurs de productivité, les réductions excessives, la lenteur du temps de réponse ou la mauvaise expérience de l'utilisateur appartiennent désormais au passé.

L'automatisation des devis et des propositions est la première étape d'un cycle commercial accéléré. Ne pas le faire revient à laisser la porte ouverte aux clients potentiels.

Nous allons vous présenter les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de devis et les meilleurs logiciels de gestion de devis disponibles, avec leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs prix.

Qu'est-ce qu'un logiciel de devis?

Un logiciel de gestion de devis est un outil d'automatisation permettant de rationaliser le processus de génération de devis. Éliminez les longs processus de devis commerciaux grâce à des modèles intégrés que les équipes commerciales peuvent modifier en fonction de leurs besoins et envoyer aux clients.

En d'autres termes, le logiciel de devis est la carte maîtresse de votre équipe commerciale

Considérez votre logiciel de gestion des devis comme un référentiel, fournissant des informations sur les produits et les prix à votre équipe. L'équipe rassemblera les données pertinentes, les ajoutera à la proposition commerciale et les partagera avec le client. Suivez la progression des propositions et des devis, en vérifiant notamment si le client les a affichés.

Vos propositions paraissent plus professionnelles, car chaque modèle d'offre commerciale met en forme et suit des directives standardisées.

L'ensemble de votre cycle commercial devient transparent grâce à collaboration en temps réel et l'intégration avec votre système de gestion de la relation client.

La fonctionnalité de collaboration permet aux autres équipes de partager leurs réflexions, et l'intégration au système CRM assure un flux transparent entre le processus de devis et les activités commerciales.

**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de gestion des devis ?

Voici les fonctionnalités clés à rechercher dans votre logiciel de gestion des devis.

Intégration avec la gestion de la relation client (CRM) et d'autres outils : Recherchez un logiciel de devis pour les équipes commerciales qui s'intègre au CRM et à d'autres outils logiciel de gestion de projet. Votre équipe commerciale doit avoir accès à la progression du prospect dans le cycle de vente. De plus, dans une plateforme unifiée, suivez les communications d'autres groupes, comme la génération de la demande. Il devient facile pour votre équipe de mettre en place un flux de travail fluide au lieu de faire des allers-retours sur des paramètres disjoints

: Recherchez un logiciel de devis pour les équipes commerciales qui s'intègre au CRM et à d'autres outils logiciel de gestion de projet. Votre équipe commerciale doit avoir accès à la progression du prospect dans le cycle de vente. De plus, dans une plateforme unifiée, suivez les communications d'autres groupes, comme la génération de la demande. Il devient facile pour votre équipe de mettre en place un flux de travail fluide au lieu de faire des allers-retours sur des paramètres disjoints Interface conviviale: Avec une interface adaptée aux mobiles, vos équipes commerciales se sentiront à l'aise pour naviguer dans l'outil et créer des devis et des propositions par elles-mêmes

Avec une interface adaptée aux mobiles, vos équipes commerciales se sentiront à l'aise pour naviguer dans l'outil et créer des devis et des propositions par elles-mêmes Options de personnalisation: Choisissez une solution de devis basée sur le cloud qui vous permet de personnaliser les devis. Ajoutez votre logo, les couleurs de votre marque et votre police de caractère pour maintenir la même norme professionnelle pour chaque client

Choisissez une solution de devis basée sur le cloud qui vous permet de personnaliser les devis. Ajoutez votre logo, les couleurs de votre marque et votre police de caractère pour maintenir la même norme professionnelle pour chaque client Flux de travail pour l'approbation des devis: Les flux de travail établissent un processus standard pour l'approbation des devis et maintiennent la cohérence et la conformité avec les politiques de l'entreprise. Recherchez un logiciel de devis en ligne qui envoie automatiquement des notifications aux superviseurs et aux approbateurs pour qu'ils vérifient le devis avant de l'envoyer aux clients

Les flux de travail établissent un processus standard pour l'approbation des devis et maintiennent la cohérence et la conformité avec les politiques de l'entreprise. Recherchez un logiciel de devis en ligne qui envoie automatiquement des notifications aux superviseurs et aux approbateurs pour qu'ils vérifient le devis avant de l'envoyer aux clients Fonctionnalités de collaboration: La collaboration et le travail d'équipe permettent à toutes les parties prenantes de partager leurs idées et leurs commentaires et d'être sur la même page dans le processus de création de devis. La propositionlogiciel d'automatisation doit permettre aux participants de partager des commentaires, des notes, des vidéos et des émojis afin que la communication entre toutes les personnes impliquées dans le projet soit effacée

La collaboration et le travail d'équipe permettent à toutes les parties prenantes de partager leurs idées et leurs commentaires et d'être sur la même page dans le processus de création de devis. La propositionlogiciel d'automatisation doit permettre aux participants de partager des commentaires, des notes, des vidéos et des émojis afin que la communication entre toutes les personnes impliquées dans le projet soit effacée Coût et retour sur investissement: Analysez le prix total que vous payez pour utiliser la solution logicielle, y compris les frais d'abonnement, les coûts de maintenance et tous les autres coûts récurrents. Comparez le coût total avec l'augmentation du nombre d'affaires fermées. Le retour sur investissement est positif lorsqu'il y a une augmentation des équipes commerciales

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des devis à utiliser en 2024

Connaître les fonctionnalités clés est crucial pour choisir la bonne solution de devis. Avec autant d'options, l'analyse de chaque logiciel de gestion de devis disponible est fastidieuse.

Nous vous avons simplifié la tâche. Voici notre liste des 10 meilleurs logiciels de gestion de devis que vous devriez consulter en 2024.

1. ClickUp

Créez des devis en quelques minutes grâce au logiciel de gestion de devis et à l'IA de ClickUp

ClickUp est un outil tout-en-un de gestion des devis, qui centralise l'ensemble de votre processus de vente.

Lorsque votre équipe commerciale utilise ClickUp, elle n'a pas à jongler avec différents outils pour créer des devis, obtenir des informations sur le prospect via un CRM ou documenter le parcours dans l'équipe commerciale via un outil de gestion de projet.

ClickUp est entièrement personnalisable modèles de citations leur permettent de maintenir la cohérence et l'exactitude des prix pour les différents clients.

Que vous soyez une entreprise de services ou de produits logiciels, ClickUp vous permet d'envoyer des factures personnalisables et un devis détaillé avec un aperçu clair du produit ou du service.

Envoyez des devis en ligne sur plusieurs canaux ou sur le canal préféré du client dans de nombreux formats de fichiers. Les modèles de proposition de ClickUp disposent de statuts personnalisés pour suivre la progression et de champs personnalisés, d'étiquettes et d'avertissements de dépendance.

ClickUp est une solution complète de gestion de devis et de projet qui vous permet d'envoyer des devis et de gérer leur progression au sein d'une même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez et visualisez les données clients avec des tableaux réactifs et intuitifs. Dessinez des relations entre les tâches en connectant les clients aux devis commerciaux et aux commandes

Visualisez l'ensemble de voscommerciales en un seul endroit, du suivi des prospects à l'accueil des clients en passant par la collaboration. Attribuez automatiquement des tâches aux membres de l'équipe sur des devis et des propositions individuels, déclenchez des mises à jour de statut et priorisez les pistes chaudes

Créez des propositions commerciales et des accords à l'aide deClickUp Documents. Connectez-les à vos flux de travail, collaborez avec vos coéquipiers en temps réel et partagez-les avec vos clients en toute sécurité

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

ClickUp AI génère du contenu pour vos devis et documents d'équipe commerciale en fonction du contexte de la tâche

Utilisez la fonctioncalendrier des ressources pour déterminer le nombre d'heures dont disposent les membres de votre équipe pour achever un projet dans un délai donné et partager les délais avec vos clients en toute confiance

Créez des checklists dans les tâches pour vous assurer que votre équipe suit toutes les étapes lors de la préparation d'une proposition et éliminez les erreurs de tarification

Définissez des paramètres de rappel pour éviter de manquer les délais de soumission des propositions ou de suivi des clients

Les limites de ClickUp

ClickUp a des capacités hors ligne limitées

Seules les analyses de base sont disponibles dans le forfait gratuit

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par mois.

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3800+ commentaires)

2. Salesforce Revenue Lifecycle Management (Gestion du cycle de vie des revenus)

via Salesforce La gestion du cycle de vie des revenus de Salesforce rassemble vos opérations liées aux ventes sous un même toit afin d'optimiser le potentiel de revenus. Des contrôles intégrés vous aident à éviter les erreurs de devis.

Le logiciel de devis recommande des modules complémentaires et des mises à niveau compatibles susceptibles d'augmenter la taille de l'affaire. Le catalogue de produits unifié permet à votre équipe go-to-market et à vos partenaires d'accéder facilement aux propositions et aux devis en un seul endroit.

La fuite de revenus est un défi courant dans le processus de vente. Configurez la tarification par seuil en quelques clics pour éviter les réductions excessives.

Lorsque l'équipe commerciale traite avec des clients internationaux, l'assistance en devises multiples facilite la tarification des produits dans n'importe quelle devise pour les paiements uniques, les abonnements ou les modèles d'utilisation.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce

Le renouvellement des devis et les notifications de changement à mi-parcours réduisent le taux de désabonnement

Unification des équipes commerciales, financières et juridiques pour gérer le cycle de vie des ventes

Les équipes juridiques créent des modèles et gèrent la bibliothèque de clauses pour que les représentants commerciaux puissent renouveler ou mettre à niveau les contrats rapidement

Assistance en devises multiples via différentes passerelles de paiement

Limites de Salesforce

La mise en œuvre est difficile si vous n'avez pas d'expérience préalable

La fonctionnalité de facturation semble peu convaincante

Pas de version Free

Nécessité d'améliorer les flux de processus intégrés du devis à l'encaissement

Prix de la gestion du cycle de vie des revenus Salesforce

Débutant: 25 $/utilisateur/mois

25 $/utilisateur/mois Professionnel : 80 $/utilisateur/mois

80 $/utilisateur/mois **Enterprise : 165 $/utilisateur/mois

Unlimited: 330 $/utilisateur/mois

330 $/utilisateur/mois Unlimited +: $500/utilisateur/mois

G2: 4.2/5 (1224 commentaires)

4.2/5 (1224 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

3. QuoteWerks

via QuoteWerks QuoteWerks est un logiciel de devis basé sur le cloud facile à utiliser pour les petites entreprises afin de créer des devis et des propositions d'aspect professionnel en quelques minutes. Ajoutez de la transparence à l'équipe commerciale en suivant la création, la livraison et la progression des devis.

La capture de signature électronique permet à vos clients d'accepter les propositions en quelques secondes. Ils n'ont plus besoin de télécharger le PDF, de l'imprimer, de le signer physiquement, de le scanner et d'en envoyer une copie par e-mail. Une fois l'accord conclu, vous pouvez percevoir votre paiement total ou partiel à partir de l'une des 80 passerelles de paiement avec lesquelles QuoteWerks s'intègre.

Meilleure fonctionnalité de QuoteWerks

Recevez une notification lorsque des clients affichent vos devis

Stockez tous vos documents dans une bibliothèque centrale pour y accéder en cas de besoin. Ajoutez des filtres tels que la date, le nom de l'entreprise et les informations sur le client pour que les équipes commerciales puissent récupérer rapidement ce qu'elles recherchent

Créez des listes d'éléments et des offres groupées pour disposer d'une offre de produits standardisée

Les flux de travail d'approbation réduisent les erreurs de proposition lors de la création de devis commerciaux

Limites de QuoteWerks

Pas de version Free

Le paramètre des formulaires personnalisés prend parfois plus de temps

L'interface utilisateur semble désuète

Prix de QuoteWerks

Standard: $15/utilisateur/mois

$15/utilisateur/mois Professionnel: 21$/utilisateur/mois

21$/utilisateur/mois Entreprise: 30$/utilisateur/mois

G2: 4.3/5 (181 commentaires)

4.3/5 (181 commentaires) Capterra: 4.6/5 (169 commentaires)

4. Logiciel de devis HubSpot

via Citation de HubSpot Le logiciel de devis HubSpot vous permet de vous lancer dans l'automatisation si votre équipe commerciale crée des devis manuellement. Grâce à l'intégration native du CRM HubSpot, ce logiciel de devis convivial pour les débutants génère des devis de marque en quelques secondes, car la plupart des détails, y compris les informations sur le client et le produit, sont remplis automatiquement.

Une fois que vous avez reçu l'offre de votre client, vous pouvez l'envoyer à votre équipe commerciale Demande de devis (RFQ) et partagez instantanément avec eux les modèles de proposition prédéfinis avec un minimum d'intervention manuelle.

HubSpot Quote meilleures fonctionnalités

Une image de marque personnalisée pour envoyer de beaux devis qui correspondent à l'image de votre marque

Incorporez des liens de paiement dans les devis pour recevoir les paiements

Collecte de signatures électroniques en attribuant des signataires et des contre-signataires

Les limites de HubSpot Quote

Fonctionnalités de conception limitées

Manque d'analyses et d'informations sur les clients

Prix de HubSpot Quote

Professionnel: $450/mois

$450/mois Enterprise: 1,500$/mois

HubSpot Quote évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (10,880 commentaires)

4.4/5 (10,880 commentaires) Capterra: 4.5/5 (349 commentaires)

5. Responsive.io (Anciennement RFPIO)

Via Réactif Trois mots résument Responsive.io-information, collaboration et automatisation. Contrairement à HubSpot, ce logiciel complet de gestion du travail peut gérer plus que des demandes de propositions.

L'outil de gestion des réponses stratégiques est construit pour diverses demandes d'informations telles que RFI, DSG, EEQ, questionnaires de sécurité, et plus encore.

Il améliore la collaboration en centralisant tous les contenus et documents essentiels à la mission. Une fois qu'une demande de proposition est importée dans le système, l'IA la résume, ce qui permet à votre équipe de décider facilement si elle souhaite poursuivre.

À l'aide de la bibliothèque de contenu, la solution logicielle suggère des réponses aux questions complexes et des données connexes ainsi que des experts en la matière disponibles pour la collaboration. Le traducteur intégré et l'interface multilingue garantissent que la langue n'est pas un obstacle.

Responsive.io meilleures fonctionnalités

La fonctionnalité pilotée par l'IA répond avec le meilleur contenu pour les demandes, ce qui permet une réponse rapide

Attribuer des tâches et des automatiser les ventes le flux de travail des processus de vente pour ne pas perdre de vue tous les projets

Donnez accès à l'ensemble de votre équipe, qu'il s'agisse de l'équipe commerciale ou de l'équipe de ventedes outils de productivité comme Slack, Salesforce, Teams, etc

Prendre des décisions plus intelligentes et basées sur les données grâce aux analyses et aux rapports personnalisés

Limites de Responsive.io

L'interface n'est pas conviviale et présente une courbe d'apprentissage

La bibliothèque de contenu manque d'une fonctionnalité de tri

Prix de Responsive.io

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Responsive.io

G2: 4.6/5 (632 commentaires)

4.6/5 (632 commentaires) Capterra: 4.7/5 (120 commentaires)

6. MonetizeNow

via MonetizeNow MonetizeNow intègre le devis, la facturation et l'utilisation pour SaaS B2B enterprise. Le logiciel de gestion des devis pour le SaaS B2B permet aux équipes commerciales de gérer des affaires complexes, des modifications et des renouvellements.

Les approbations en plusieurs étapes et en équipe établissent une cohérence dans les décisions, d'autant plus que les équipes financières et juridiques sont impliquées dans les cycles de vente des entreprises. Les parties prenantes approuvent le devis depuis le tableau de bord centralisé et pour avancer rapidement.

Une fonctionnalité intéressante est le moteur de facturation SaaS qui automatise l'ensemble du processus, du devis à la facturation. Les mises à jour en temps réel du catalogue de produits et des règles de tarification garantissent que les équipes commerciales disposent des informations tarifaires les plus récentes.

Les meilleures fonctionnalités de MonetizeNow

Expérimentez la tarification et l'emballage en temps réel

Créez des notes de crédit, traitez les remboursements de paiement et gérez les opérations de facturation complexes

Planifiez des changements dans les devis pour offrir une personnalisation même à mi-parcours

Limites de MonetizeNow

Pas de base de connaissances pour les utilisateurs débutants

Absence d'intégration avec DocuSign et Stripe pour les signatures en ligne et l'encaissement des paiements

Prix de MonetizeNow

Prix personnalisés

Évaluations et critiques de MonetizeNow

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. PandaDoc

Via PandaDoc PandaDoc rationalise votre gestion des documents qu'il s'agisse d'un devis, d'une proposition, d'un contrat ou d'un formulaire. Créez des propositions personnalisées pour vos clients en quelques minutes en utilisant leur bibliothèque de contenus par glisser-déposer, des modèles pré-construits et des données issues du CRM.

Signatures en ligne dans le logiciel de proposition garantissent à vos clients un processus de signature sans problème, en particulier lorsque vous êtes une nouvelle entreprise disposant d'une main-d'œuvre limitée.

Affichez une vue détaillée de votre pipeline de devis. Sachez quand la proposition a été ouverte, affichée et signée. Si votre client potentiel n'est pas sûr du produit et de la productivité, il peut ajouter des commentaires dans le devis et la proposition, ce qui élimine les erreurs de communication.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Automatisation de la rédaction, de la modification en cours et de la collaboration pour créer des contrats personnalisés et exempts d'erreurs

Obtenez un aperçu de tous les contrats avec des détails et des analyses de documents en un seul endroit sans avoir à ouvrir chacun d'entre eux

Conformité ESIGN, UETA et HIPAA et certification SOC 2 Type II pour la sécurité de l'entreprise

Limites de PandaDoc

Pas d'options de modification en cours dans les documents

Pas d'essai gratuit

Absence d'assistance technique appropriée et pas de mise à jour par e-mail en cas de problèmes techniques

Prix de PandaDoc

Essentiels: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Business: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (2,261 reviews)

4.7/5 (2,261 reviews) Capterra: 4.5/5 (1,066 reviews)

8. Scoro

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dash\_configure-1400x667.png Tableau de bord de Scoro /$$img/

via Scoro Scoro est un logiciel de gestion du travail complet conçu pour les cabinets de conseil et les entreprises de services professionnels afin d'accroître la visibilité de leurs projets et de maximiser leurs revenus.

Estimez le l'étendue du travail vous pouvez également utiliser le système de gestion des ventes, suivre les résultats, émettre des factures et combiner vos ventes et vos finances afin d'obtenir un aperçu des performances en temps réel.

Optimisez l'allocation des ressources en surveillant la disponibilité et en attribuant des tâches pour une livraison du projet dans les délais. Visualisez la livraison du projet à l'aide de diagrammes de Gantt et partagez-les avec les parties prenantes pour définir des paramètres clairs.

Scoro meilleures fonctionnalités

Analysez les résultats du portefeuille de projets et décidez des services à améliorer pour une meilleure précision du scoping

Convertir les devis confirmés en factures et permettre des factures personnalisées

Pré-remplir les feuilles de temps avec des listes de tâches individuelles pour aligner l'ensemble de l'équipe sur les livrables

Limites de Scoro

Modèles PDF personnalisés limités pour les devis, les commandes et les factures

Manque de flexibilité dans la tarification pour les petites entreprises

Prix de Scoro

Essentiel: 26 $/utilisateur/mois

26 $/utilisateur/mois Standard: $37/utilisateur/mois

$37/utilisateur/mois Pro: $63/utilisateur/mois

$63/utilisateur/mois Ultimate: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (391 commentaires)

4.5/5 (391 commentaires) Capterra: 4.6 (230 commentaires)

9. Proposer

via Proposer Proposify automatise les modèles de propositions et vous permet de vous concentrer sur la fermeture de plus de marchés rapidement et facilement. Utilisez des modèles professionnels préconstruits pour envoyer des propositions impressionnantes en quelques minutes.

Utilisez la police de caractères et les couleurs de votre marque dans vos propositions pour une impression cohérente. Ajoutez des images et des vidéos en les intégrant à vos documents. Paramétrez les permissions d'approbation afin qu'aucun devis ne soit envoyé à des clients sans avoir fait l'objet d'une vérification préalable.

Les meilleures fonctionnalités de Proposify

Fonctionnalités de confidentialité et permissions utilisateur de niveau entreprise avec options de sécurité des données

Organisez les descriptions de produits, les études de cas et les graphiques à l'aide de dossiers et de filtres afin que tout le monde puisse les trouver facilement

Synchronisez les contacts et utilisez des variables personnalisées pour pré-remplir les champs des documents

Limites de Proposify

Quelques utilisateurs ont rapporté des cas de plantage et de bugs non réparés

La conception des propositions en fonction de votre disposition peut prendre plus de temps que prévu

Prix de Proposify

Teams: $49/utilisateur/mois

$49/utilisateur/mois Business: Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (942 commentaires)

4.6/5 (942 commentaires) Capterra: 4.5/5 (273 commentaires)

10. Quoter

via Quoter Quoter est un logiciel de devis en ligne basé sur le cloud et adapté aux mobiles qui optimise le processus de devis jusqu'à l'encaissement pour les équipes commerciales informatiques. L'alternative ConnectWise Sell dispose d'une installation intuitive et est livrée avec des modèles intelligents que l'équipe commerciale peut réutiliser pour créer des devis en quelques secondes.

Le configurateur de produits répond aux exigences de Configure, Price, Quote (CPQ) en permettant aux équipes commerciales de créer des produits configurables et d'automatiser les calculs de prix en fonction des besoins individuels des clients.

Quoter meilleures fonctionnalités

Regroupez des produits, des services et de la main-d'œuvre et utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour les réorganiser

Combinez plusieurs produits et services dans des offres groupées et ajoutez-les facilement à vos modèles et devis

Ajoutez des produits aux devis directement à partir de votre logiciel de CRM ou de comptabilité afin d'éviter les doublons et les erreurs de données

Limites de Quoter

Options de marque limitées

Modèles d'e-mail non disponibles

Prix de Quoter

Basic: $99/mois

$99/mois Standard: 199$/mois

199$/mois Pro: $299/mois

$299/mois Enterprise: 399 $/mois

G2: 4.7/5 (43 commentaires)

4.7/5 (43 commentaires) Capterra: 4.7/5 (52 commentaires)

Vous êtes prêts à utiliser un logiciel de gestion de devis ? 🏋️

Les logiciels de gestion des devis sont essentiels pour les équipes avant-gardistes afin de conclure plus d'affaires et d'atteindre les cibles de chiffre d'affaires.

Choisir la bonne solution n'est pas une mince affaire ; optez pour un logiciel de devis qui permet à votre équipe de commencer à créer des propositions rapidement et facilement. Passez moins de temps sur les modèles de propositions et plus de temps à conclure des affaires et à établir des relations avec les clients.

ClickUp pour la gestion des devis est le meilleur choix pour les petites entreprises, les organisations de services professionnels et les entreprises. Une interface intuitive, des fonctionnalités conviviales pour les débutants et des fonctionnalités avancées, des pages Web adaptées aux mobiles et la possibilité de glisser-déposer des sections dans la proposition en font la solution logicielle de devis par excellence. Essayez ClickUp gratuitement pour envoyer les meilleurs devis à une vitesse fulgurante et conclure plus d'affaires.