10 meilleurs outils logiciels de gestion des propositions en 2024

Êtes-vous épuisé par la gestion d'une multitude d'informations ? propositions de projets coordonner les modifications en cours au sein de l'équipe, et gérer les flux de travail d'approbation -tout en respectant les délais ? Ou peut-être que votre logiciel de proposition actuel n'est pas à la hauteur et que vous êtes à la recherche de quelque chose de mieux. 👀

Ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de proposition pour créer des propositions d'aspect professionnel, rationaliser vos processus de proposition et gagner de nouvelles entreprises. Découvrez-les !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des propositions ?

Chaque logiciel de gestion des propositions est doté d'un paramètre de fonctionnalité unique permettant de simplifier le processus de création des propositions et de remporter des paramètres. L'objectif est de trouver l'outil dont les fonctionnalités correspondent à vos besoins, tout en respectant votre budget. Voici les éléments clés à prendre en compte :

Une interface propre et facile à naviguer

Des modèles de proposition d'entreprise personnalisables qui s'adaptent à votre cas d'utilisation

Outils de collaboration pour le travail en équipe

Fonctionnalité native de signature électronique (e-signature) ou connexion avec une application d'e-signature

Intégration avec des outils que vous utilisez commela gestion de la relation client (CRM) les systèmes, gestion de projet et les applications de paiement

Des analyses pour comprendre comment les clients s'engagent avec votre proposition

Une application mobile pour afficher et modifier les propositions en cours de route

Les 10 meilleurs logiciels de proposition à utiliser en 2024

Choisir le bon outil de gestion des propositions peut faire une grande différence dans.. l'amélioration de la productivité de votre équipe et d'augmenter le nombre de signatures de prospects.

Pour vous aider à prendre cette décision, nous allons vous présenter les 10 meilleurs outils du marché, ce qu'ils apportent au tableau et leurs limites. Vous pourrez ainsi trouver le logiciel de gestion des propositions le mieux adapté aux besoins de votre équipe et à vos objectifs d'entreprise. 🎯

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre processus de proposition en fonction de vos besoins

Réussir vos propositions et remporter des projets n'est qu'un début. C'est dans la gestion de ces projets que tout se joue. Si vous êtes à la recherche d'un outil qui gère les propositions et les projets en un seul endroit, ClickUp répond parfaitement à vos besoins.

Pour commencer, vous n'avez pas besoin de passer des heures devant un écran vide. Obtenir ClickUp AI pour générer une première ébauche de votre proposition en Documents ClickUp en quelques secondes. Mon travail est également parfait pour d'autres documents d'entreprise tels que les wikis d'entreprise, les procédures opérationnelles standard et d'autres bases de données de connaissances.

Ajoutez des Tableurs à vos documents pour présenter les données pertinentes dans une forme digeste, des pièces jointes pour partager des détails supplémentaires, un tableau des contenus pour faciliter la navigation, et des bannières de marque pour rendre votre proposition mémorable.

Vous devez traiter des demandes entrantes ? Utilisez Vue Tableur de ClickUp . Elle vous aidera à suivre les demandes de proposition (RFP), les demandes d'information et les demandes de devis. Que vous exécutiez ces demandes ou les projets eux-mêmes, Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp en font un jeu d'enfant.

Utilisez des champs personnalisés pour assigner des tâches, fixer des paramètres et suivre la progression à l'aide de barres de progression. Et grâce aux notifications de ClickUp, vous êtes toujours rappelé de ce qui est à venir, de sorte que vous ne manquez jamais un battement. ⏰

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez en temps réel avec votre équipe via des descriptions de tâches, des discussions et des documents

PersonnaliséModèle de Tableau blanc de proposition de projet de ClickUp et plus de 1 000 modèles de propositions à gérerdes présentations d'entreprise en une page,dossiers d'entrepriseles propositions et les flux de travail opérationnels

Suivre les objectifs de l'entreprise la progression des projets et les performances des équipes avec les tableaux de bord ClickUp

Connectez ClickUp avec plus de 100 outils, y compris Google Drive, Hubspot et Slack

Accédez à ClickUp sur le web, le bureau et le mobile

Les limites de ClickUp

Les fonctionnalités étendues peuvent submerger les nouveaux utilisateurs

Le forfait Free est limité à 25 utilisations de ClickUp AI

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Jotform

via Jotform Jotform est un outil polyvalent qui permet d'élaborer des propositions, des sondages et des questionnaires. Ce logiciel de gestion des propositions vous permet de créer des propositions à partir de zéro, d'utiliser un PDF existant ou de choisir parmi plus de 700 modèles.

Son interface intuitive de type "glisser-déposer" facilite l'ajout de textes, de photos, de champs de signature électronique et d'autres détails pertinents. Suivez les statuts des propositions et les gérer l'équipe dans les tableaux Jotform. Basculez entre les affichages tableau, calendrier, carte, téléchargements et rapports pour visualiser vos données. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Mettre en place une commande de signature s'il y a plusieurs signataires

Automatisation de l'envoi d'e-mails de rappel aux prospects à des paramètres définis

Recevoir une notification lorsque les prospects passent à l'action

Enregistrez les PDF signés sur des outils de stockage cloud tels que Google Drive, Dropbox et OneDrive

Limites de Jotform

Le forfait Free est limité à 10 documents signés par mois

La plateforme est parfois lente

Prix de Jotform

Débutant: Gratuit

Gratuit Bronze: 39 $/mois

39 $/mois Argent: 49 $/mois

49 $/mois Gold: $129/mois

$129/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

via Meilleures propositions Better Proposals fait de la construction propositions d'entreprises est très facile à utiliser, même pour les non-designers. Choisissez parmi plus de 200 modèles personnalisables pour commencer. Les blocs de contenu vous permettent d'ajouter rapidement du texte, des images, des vidéos, des signatures électroniques et des tableaux de prix sans vous soucier de la conception. 🎨

Lorsque vos prospects affichent leur proposition, celle-ci s'adapte à leur écran, les sections clés apparaissant sous forme d'onglets distincts. Une fois qu'ils ont adhéré à votre Tableau, ils peuvent déposer des paiements via PayPal, Stripe ou GoCardless.

Les meilleures fonctionnalités de Better Proposals

Enregistrez et réutilisez des blocs de contenu tels que les biographies d'entreprise, les services et les conditions générales

Envoyez des propositions dans plus de 20 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien

Recevez une notification lorsqu'un client ouvre, lit ou signe votre proposition

Suivez les pages affichées par vos prospects, le temps passé sur chaque page et les personnes à qui ils ont transmis la proposition

Limites des meilleures propositions

Il n'est pas possible de dupliquer des sections dans le générateur de documents

Le forfait de démarrage est limité à cinq documents mensuels et ne comprend pas les intégrations CRM et Zapier

Prix de Better Proposals

Starter: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Premium: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Enterprise: 49 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (41 commentaires)

4.4/5 (41 commentaires) Capterra: 4.8/5 (149 commentaires)

4. Livre de miel

via Livre de miel HoneyBook est un logiciel tout-en-un plateforme de gestion d'entreprise pour les freelances et les petites entreprises de services. Elle couvre tout, des propositions aux factures en passant par les.. contrats et accords . Et oui, ils ont quelques modèles dans chacun de ces domaines pour rendre les choses plus rapides. ⚡

Vos clients apprécieront les propositions signées, programmer des rendez-vous et d'effectuer des paiements sans sortir de leur boîte de réception.

Suivez d'un coup d'œil la position de chaque prospect et client dans votre pipeline et effacez les tâches répétitives grâce à des automatisations. Laissez HoneyBook s'occuper du flux, même pendant que vous vous reposez.

Les meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Utilisez des questionnaires pour recueillir plus de détails auprès d'un client avant de commencer un projet

Créez des factures standard, programmées ou récurrentes pour accepter les paiements

Configurez des automatisations de flux de travail pour suivre les prospects et recevoir des rappels sur vos tâches à venir

Enregistrez la durée enregistrée sur les tâches du projet pour générer des factures

Limites de HoneyBook

La courbe d'apprentissage est très prononcée pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités de gestion des tâches sont très basiques

Prix de HoneyBook

Débutant: 19$/mois

19$/mois Essentiel: 39$/mois

39$/mois Premium: 79 $/mois

G2: 4.5/5 (150 commentaires)

4.5/5 (150 commentaires) Capterra: 4.8/5 (588 commentaires)

5. Revivre

via Révérend Revver (anciennement eFileCabinet) est une plateforme basée sur le cloud où les petites entreprises peuvent stocker, organiser et.. gérer leurs documents numériques et leurs propositions. Organisez les fichiers en dossiers et sous-dossiers afin de pouvoir les localiser rapidement en cas de besoin. 🔍

De plus, Revver améliore la recherche de fichiers grâce à des recherches par mots-clés et par reconnaissance optique de caractères, ainsi qu'à des recherches personnalisées. Ce logiciel de gestion des propositions vous permet également de partager facilement des documents, de demander des fichiers et d'obtenir des signatures électroniques de la part des équipes internes et des parties externes.

Les meilleures fonctionnalités de Revver

Collaborez sur des documents avec des modifications en cours, des commentaires et des outils d'annotation en temps réel

Automatisation de la création de dossiers, de l'acheminement des documents, des demandes de signature électronique et des rappels de tâches

Créez et planifiez des rapports pour suivre l'utilisation des documents et les schémas d'accès

Exportation de rapports au format PDF, HTML et CSV

Limites de Revver

Les débutants peuvent trouver difficile de configurer et d'apprendre ses fonctionnalités

Intégrations natives limitées

Prix de Revver

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (349 commentaires)

4.3/5 (349 commentaires) Capterra: 4.4/5 (893 commentaires)

6. Proposer

via Proposer Proposify est conçu pour les équipes commerciales qui cherchent à rationaliser leur processus de vente et à suivre les insights de Fermé. Ajoutez des blocs de signature électronique à vos propositions, des images issues de la bibliothèque Unsplash liée et des vidéos issues des liens YouTube et Vimeo.

Paramétrez Proposify pour envoyer des e-mails de suivi et des notes de remerciement aux prospects. Gardez un onglet sur les interactions des clients avec votre document, notamment lorsqu'ils l'ont affiché, téléchargé, commenté et signé. Vous saurez même combien de temps ils ont passé sur les différentes sections de votre document, ce qui est très pratique pour améliorer vos futures propositions.

Les meilleures fonctionnalités de Proposify

Créez plusieurs rôles d'utilisateur pour les membres de votre équipe et paramétrez des permissions d'affichage et d'édition spécifiques pour chacun d'entre eux

Créez des tableaux de prix dynamiques en incluant des formules, des services optionnels, des frais récurrents et des réductions

Modifiez les documents pendant le processus de rédaction de la proposition, même après les avoir envoyés à vos clients et parties prenantes

Suivre les performances des membres de l'équipe en fonction des propositions gagnées et perdues

Limites de Proposify

Pas de fonction d'annulation pour revenir rapidement sur les modifications

Il n'est pas possible d'enregistrer des modèles personnalisés en vue d'une utilisation ultérieure

Prix de Proposify

Teams: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Business: Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (941 commentaires)

4.6/5 (941 commentaires) Capterra: 4.5/5 (271 commentaires)

7. Loopio

via Loopio Répondre à des appels d'offres peut être fastidieux et long, mais pas avec Loopio. Loopio est un RFP logiciel d'automatisation qui vous aide à rationaliser et à mettre à l'échelle vos réponses aux appels d'offres afin de conclure des contrats plus rapidement.

Il identifie automatiquement les questions dans un appel d'offres et utilise la fonctionnalité "magique" pour extraire les réponses des réponses antérieures. Si une question vous laisse perplexe, pas de problème ! Attribuez-la à un coéquipier, notez un commentaire et fixez un paramètre. 🗓️

Et chaque fois que vous avez une nouvelle réponse ou une nouvelle information, il vous suffit de l'ajouter à la bibliothèque de Loopio. Ainsi, vous serez toujours prêt pour le prochain appel d'offres.

Les meilleures fonctionnalités de Loopio

Ajoutez les coordonnées de l'entreprise à la bibliothèque de contenu en 12 langues différentes, dont l'anglais, le français, le néerlandais et l'espagnol

Distinguez les contenus nouveaux des contenus obsolètes en fonction de leur score de fraîcheur

Recevoir des notifications sur les actions assignées via Slack ou Microsoft Teams

Incorporer des images et d'autres fichiers pertinents dans vos documents depuis Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box et OneDrive

Limites de Loopio

Ne localise pas toujours correctement les champs de réponse, en particulier pour les documents Microsoft Word

Intégrations natives limitées

Prix de Loopio

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (495 commentaires)

4.7/5 (495 commentaires) Capterra: 4.6/5 (71 commentaires)

8. PandaDoc

via PandaDoc PandaDoc est destiné aux entreprises de services qui cherchent à gérer des propositions, des contrats, des devis et des factures de marque. Il dispose d'une bibliothèque diversifiée empilée avec plus de 1 000 modèles pour vous aider à démarrer.

Avant d'envoyer des documents à des clients potentiels, informez votre équipe pour qu'elle les examine, les modifie, suggère des changements et donne son feu vert. Chaque modification en cours est enregistrée, ce qui vous permet de savoir à tout moment qui, quoi et quand, de la version initiale à la version finale.

Si votre client est heureux de sceller l'accord, il peut ajouter ses signatures et même envoyer des paiements via PayPal, Stripe, Square ou Authorize.Net directement à partir du document. 💸

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Paramétrer PandaDoc avec les intégrations CRM les plus courantes comme Hubspot, Salesforce, Zoho CRM et Insightly

Utilisez le moteur de recherche avec des filtres de date, de statut, de propriétaire, de destinataire et de société pour trouver rapidement des documents

Recevoir une notification lorsqu'un client ouvre, lit et signe une proposition

Suivre les interactions avec les clients grâce à des indicateurs tels que le nombre d'affichages, le dernier affichage, le temps total passé et les téléchargements

Limites de PandaDoc

Le forfait de démarrage est limité à deux places maximum et n'inclut pas l'accès aux intégrations

Certains utilisateurs disent que les propositions vont dans les courriers indésirables des destinataires

Prix de PandaDoc

Essentiels: 35$/mois par place

35$/mois par place Business: $65/mois par place

$65/mois par place Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,242 reviews)

4.7/5 (2,242 reviews) Capterra: 4.5 (1,046 reviews)

9. DocuSign

via DocuSign DocuSign offre aux équipes et aux clients une expérience de gestion de documents transparente et conviviale sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Pour envoyer une proposition, créez une "enveloppe" (un conteneur électronique contenant un ou plusieurs documents) et déposez-la dans la boîte de réception e-mail de votre prospect.

La création de ces documents est très simple : choisissez dans la bibliothèque de modèles de DocuSign ou glissez-déposez un document existant depuis votre ordinateur ou votre application de stockage cloud.

Vous avez besoin d'un document signé ? Ajoutez des champs de signature dans les zones où vous en avez besoin. Et s'il y a plusieurs signataires, disposez-les dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils reçoivent le document, et DocuSign se chargera du reste. 🏋️‍♂️

Meilleures fonctionnalités de DocuSign

Téléchargement de documents, d'images, de présentations et de feuilles de calcul dans plus de 25 formes

Suivi du statut de l'enveloppe : en attente, en attente d'autres personnes, proche de l'expiration et achevée

Prévisualisation du rendu des documents sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les appareils mobiles

Connexion de DocuSign à plus de 400 applications externes, notamment Microsoft, Google, Salesforce et Zoom

Limites de DocuSign

Le forfait de démarrage est limité à cinq enveloppes par mois

Les nouveaux utilisateurs risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage

L'assistance client n'est pas homogène

Prix de DocuSign

Personnel: 15 $/mois

15 $/mois Standard: 45 $/mois par utilisateur

45 $/mois par utilisateur Business Pro: 65 $/mois par utilisateur

65 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (2,166 reviews)

4.5/5 (2,166 reviews) Capterra: 4.8/5 (8,227 reviews)

10. Qwilr

via Qwilr Avec Qwilr, vos propositions standard prennent une toute autre allure. Au lieu des habituels PDF ou documents Word, l'éditeur natif sans code vous permet de créer des propositions web interactives avec des images, des vidéos, des accordéons et des calculateurs de retour sur investissement qui s'affichent parfaitement sur n'importe quel appareil. Vous pouvez même créer des tableaux de tarification dynamiques en fonction du choix des produits et de la quantité du client pour son forfait.

Visualisez le nombre de pages que vous avez créées, celles qui sont en ligne, celles qui ont reçu de l'engagement et celles qui ont été acceptées. Si vous cherchez un moyen unique de vous démarquer auprès des prospects et de créer une impression durable, vous devriez jeter un coup d'œil à Qwilr.

Les meilleures fonctionnalités de Qwilr

Ajuster les propositions en temps réel après leur envoi

Recevoir des notifications par e-mail lorsque les prospects affichent et signent électroniquement les offres

Suivez le temps passé à lire chaque bloc de contenu sur vos pages

Connectez Qwilr à Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe et Zapier

Limites de Qwilr

Peu d'intégrations natives

Le forfait Business ne dispose pas de fonctionnalités clés telles que le domaine personnalisé et les polices

Prix de Qwilr

Business: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise: $59/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (671 commentaires)

4.5/5 (671 commentaires) Capterra: 4.6/5 (381 commentaires)

Chacun de ces outils de gestion des propositions est doté d'un ensemble de fonctionnalités uniques. Choisir le bon vous aidera à l'organisation de votre équipe vous pourrez ainsi conclure plus de contrats et optimiser vos documents de proposition et vos flux de travail.

Mais si vous envisagez d'adopter un système de un forfait de planification de la main-d'œuvre qui s'occupe de tout, de la rédaction des propositions à l'exécution des projets des clients en passant par la gestion des activités de l'entreprise, ClickUp est l'outil idéal pour ce travail. Il réduit le stress et les tracas lors du passage de la phase de proposition à la phase d'exécution. 🧘

Pas besoin de chercher votre portefeuille non plus. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et essayez toutes ses fonctionnalités gratuitement !