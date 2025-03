11 modèles gratuits de formulaires de commande de t-shirts

Tout le monde aime vos T-shirts personnalisés et vous êtes prêt à faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure. Mais au lieu de vous concentrer sur la croissance, vous vous retrouvez noyé dans un fouillis de commandes de T-shirts griffonnées et de feuilles de calcul chaotiques.

Ne laissez pas le chaos opérationnel vous freiner !

Les modèles de commande de t-shirts sont là pour vous sauver la mise. Ils permettent de normaliser le processus de suivi des commandes afin de garantir des livraisons dans les délais et, surtout, de satisfaire vos clients.

Voyons les 11 meilleurs modèles de formulaires de commande de t-shirts pour vous aider à développer votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire de commande de t-shirt ?

Les modèles de formulaire de commande de t-shirt sont des formulaires prédéfinis qui simplifient la collecte et la gestion des commandes de t-shirts. Ces modèles incluent des champs personnalisés tels que le nom du client, les informations de contact, la taille du T-shirt, la couleur, la quantité et les détails du paiement, éliminant ainsi le besoin d'un suivi manuel.

Qu'il s'agisse d'organiser un évènement scolaire, une collecte de fonds pour une équipe ou des commandes de marchandises pour une entreprise, les modèles de formulaires de commande de T-shirts permettent d'organiser les choses et d'assurer une livraison sans heurts des commandes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de commande de t-shirt ?

Voici quelques caractéristiques d'un bon modèle de formulaire de commande de t-shirt :

Options de champ complètes et claires : Un T-shirt solide..modèle de formulaire de commande de T-shirt doit contenir toutes les informations essentielles : nom du client, coordonnées, adresse de livraison, détails de la commande et du design. Une section supplémentaire permet aux clients d'ajouter des notes spéciales

Un T-shirt solide..modèle de formulaire de commande de T-shirt doit contenir toutes les informations essentielles : nom du client, coordonnées, adresse de livraison, détails de la commande et du design. Une section supplémentaire permet aux clients d'ajouter des notes spéciales Disposition et conception conviviales: Personne n'a envie de se débattre avec un formulaire de commande en désordre. Le modèle doit avoir une disposition propre et facile à suivre avec des libellés clairs et des sections organisées pour que les gens remplissent les détails pertinents

Personne n'a envie de se débattre avec un formulaire de commande en désordre. Le modèle doit avoir une disposition propre et facile à suivre avec des libellés clairs et des sections organisées pour que les gens remplissent les détails pertinents **Un formulaire de commande doit inclure des détails sur les prix et calculer automatiquement la valeur totale de la commande. Cela permet au client et à votre équipe de gagner du temps et de simplifier l'ensemble du processus de commande

Fonctionnalités de suivi et de gestion des commandes: Un excellent modèle de formulaire de commande doit également permettre un suivi transparent des commandes, que ce soit par le biais de numéros de commande uniques ou de codes de référence

En quête d'inspiration ? Voici un retour en arrière sur les sacs de bienvenue de ClickUp de 2022

11 modèles de formulaires de commande de t-shirts

Voyons maintenant les 11 meilleurs modèles de formulaire de commande de t-shirt.

1. ClickUp Modèle de formulaire de commande de produits

Télécharger ce modèle

Selon une étude réalisée par Baymard, 22% des clients abandonnent leur panier en raison de la complexité ou de la longueur des processus de paiement. Cela a un impact significatif sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Grâce à la Modèle de formulaire de commande de produit ClickUp vous permet d'éliminer ce problème. L'affichage Form du modèle fournit un formulaire de commande simple et personnalisé pour recueillir les détails de la commande des clients.

Avec la Vue Liste des nouvelles commandes, vous pouvez gérer toutes les commandes entrantes en un seul endroit et déterminer les frais d'expédition. Le plus intéressant est que vous pouvez suivre le statut de toutes les commandes en temps réel. Voyez quelles commandes sont à l'étape de l'emballage, en transit ou achevées, et bénéficiez d'une visibilité achevée sur votre chaîne d'approvisionnement.

Ce modèle vous aide à :

Garder votre processus de commande organisé et gratuit

Gérer tous les détails de la commande en un seul endroit et envoyer des mises à jour en temps opportun à vos clients

Obtenir des informations sur les habitudes d'achat et les préférences de vos clients

🌟 Idéal pour: Les petites et moyennes entreprises de Teams, les managers de produits et les équipes logistiques qui souhaitent rationaliser le processus d'exécution des commandes.

➡️ Lire la suite: 10 meilleurs formulaires Excel à remplir pour les tâches

2. ClickUp Commande et Inventaire

Télécharger ce modèle

Sans un système efficace en place, il y a toujours un risque de rupture de stock ou de surstock, ce qui peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires de votre entreprise. Le système Modèle de commande et d'inventaire ClickUp permet de gérer l'inventaire en douceur et d'organiser tous les commandes en un seul endroit.

Vous pouvez créer des tâches pour chaque commande et les assigner à des membres spécifiques de l'équipe pour assurer un suivi fluide des stocks. Le modèle vous aide également à surveiller les niveaux de stock en direct grâce à des alertes automatisées et assure une coordination fluide avec les fournisseurs.

Pourquoi ce modèle est utile :

Fournit une approche organisée de la gestion des stocksgérer l'inventaire et des commandes

Offre un aperçu clair des niveaux de stock pour assurer une gestion fluide des commandes

Facilite la hiérarchisation des e-mails, des appels, des tâches et des choses à faire liés à l'approvisionnement

🌟 Idéal pour: Les propriétaires d'entreprises de T-shirts, les détaillants, les équipes d'approvisionnement et les managers d'équipe qui gèrent des commandes de T-shirts en vrac.

3. Modèle de formulaire de commande de changement ClickUp

Télécharger ce modèle

Supposons qu'un client ait commandé 10 T-shirts en taille moyenne et qu'il souhaite par la suite en changer 4 pour une taille plus petite. Un autre client souhaite échanger son T-shirt contre un modèle différent. Un nouveau client souhaite modifier l'emplacement de livraison de sa commande.

À faire pour garder la trace de tous ces changements et assurer une livraison correcte de la commande ?

Le Modèle de formulaire de commande de modification ClickUp peut vous permettre de le faire. Bien qu'il soit principalement conçu pour suivre les modifications apportées aux travaux de rénovation dans le cadre de projets de construction, vous pouvez personnaliser le modèle et demander aux clients de modifier leur commande de t-shirts.

Les clients peuvent remplir le formulaire de commande de modification et vous pouvez facilement suivre le statut de chaque demande de modification dans l'Affichage de commande de modification afin d'améliorer la satisfaction des clients. Vous pouvez également utiliser l'Affichage de priorité pour classer les commandes de modification par ordre de priorité en fonction de leur urgence et de leur importance.

Ce modèle vous aide à :

Documenter les modifications de commande, afin qu'il n'y ait pas de confusion dans les détails de la commande

Réduire le risque d'erreurs dans les commandes

Assurer une exécution rapide et précise des commandes modifiées, ce qui renforce la fidélité des clients

Idéal pour: Les entreprises de vente de t-shirts qui souhaitent gérer et suivre efficacement les modifications de commandes de leurs clients, afin de garantir une exécution précise et dans les délais.

4. Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image5-1.png ClickUp - Modèle de formulaire de commande de fournitures | Modèle de formulaire de commande de t-shirts https://app.clickup.com/signup?template=t-205355714&department=operations Télécharger ce modèle /$cta/

Vous avez le forfait d'acheter de nouveaux Teams personnalisés pour votre équipe ? La coordination avec les vendeurs peut sembler insurmontable, mais la Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp simplifie le processus.

Ce modèle vous aide à organiser tous les détails de la commande en un seul endroit. Il est parfait pour gérer non seulement les T-shirts, mais aussi toutes vos fournitures de bureau. Vous pouvez ajouter les coordonnées du fournisseur, les modalités de paiement et les échéanciers de livraison pour vous assurer que tout se passe bien et qu'il y a moins d'allers-retours.

Ce modèle vous permet de :

Rationaliser le processus de demande et d'approbation des commandes de T-shirts

Assurer le suivi des T-shirts et des fournitures demandés par les différents services

Réduire le risque d'oublis ou de commandes en double, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations

Idéal pour: Les managers d'équipe, les coordinateurs de la chaîne d'approvisionnement et les chefs d'équipe qui gèrent les demandes d'approvisionnement et ont besoin d'un système fiable pour rester organisés.

➡️ Lire la suite: Qu'est-ce qu'une note de réception de marchandises et pourquoi est-elle importante ?

5. Modèle d'exécution de commande ClickUp

Télécharger ce modèle

L'exécution efficace des commandes est plus qu'un simple processus - c'est l'épine dorsale de la satisfaction des clients et de la réputation de l'entreprise. Les Modèle ClickUp d'exécution des commandes aide les équipes à suivre le statut de chaque commande de T-shirts, depuis le moment où la commande est passée jusqu'à sa livraison.

la *Vue Tableau vous permet de visualiser le processus d'exécution de la commande, ce qui réduit les erreurs et améliore la satisfaction du client. Vous pouvez également suivre la demande de produits avec la Vue de la demande de produits et optimiser vos processus de fabrication.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Afficher clairement, étape par étape, le statut de chaque commande

Coordonner les tâches entre les équipes et éviter les goulets d'étranglement dans le processus d'exécution des commandes

Promouvoir la transparence afin que toutes les personnes impliquées connaissent les prochaines étapes et les responsabilités

Idéal pour: Les équipes d'entrepôts, les spécialistes de l'exécution des commandes et les managers d'e-commerce qui ont besoin d'une méthode structurée pour gérer le traitement et la livraison des commandes.

➡️ Lire la suite: 10 meilleurs formulaires Google à remplir pour recueillir des commentaires

6. ClickUp Company Swag Orders Modèle de commande

Télécharger ce modèle

Les commandes de cadeaux peuvent faire bien plus qu'offrir de la marchandise amusante - elles aident à stimuler l'esprit d'équipe, à créer des évènements mémorables et à faire en sorte que les employés se sentent valorisés. Mais soyons honnêtes : jongler avec ces commandes, en particulier lorsque plusieurs services ont des demandes différentes, peut représenter un véritable défi.

C'est là que l'équipe de Modèle de commande de cadeaux de l'entreprise ClickUp est très pratique. Il vous permet d'organiser, de suivre et d'exécuter les commandes de t-shirts en toute simplicité. Que ce soit pour des cadeaux d'évènement, des vêtements personnalisés ou des kits de bienvenue pour les employés, ce modèle permet de s'assurer qu'aucune commande n'est oubliée.

Pourquoi ce modèle est utile :

Centraliser les demandes de t-shirts et rationaliser le processus de conception et de productivité

Rend le processus de suivi et d'exécution simple et gratuit

Il vous aide à gérer les stocks, de sorte que vous ne soyez jamais pris au dépourvu en cas de rupture de stock

🌟 Idéal pour: Les équipes RH, les managers d'office, et les coordinateurs d'évènements qui veulent un moyen facile de personnaliser la façon de gérer les commandes de marchandises de l'entreprise.

➡️ Lire la suite: 10 modèles gratuits de liste de fournisseurs

7. Modèle de suivi des ventes ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png Modèle de suivi des ventes de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de suivi des ventes ClickUp vous aide à obtenir des informations sur les ventes de t-shirts en temps réel pour identifier les habitudes d'achat et les comportements des clients. De plus, le modèle vous permet de suivre les ventes mensuelles pour différents types de t-shirts et de surveiller les objectifs de vente. Grâce à ce modèle de feuille de calcul vous pouvez fixer des cibles mensuelles claires, évaluer les marges bénéficiaires et garder un œil sur les rendements sans les allers-retours habituels entre différents documents.

Pourquoi ce modèle est-il utile ?

Décomposez vos données commerciales pour optimiser la gestion des commandes

Gardez votre équipe alignée sur des objectifs commerciaux partagés et des indicateurs transparents

Rationaliser les rapports pour passer moins de temps à éplucher les données et plus de temps à prendre des décisions stratégiques

🌟 Idéal pour: Les équipes commerciales, les propriétaires de T-shirts et les managers d'entreprise qui souhaitent optimiser leur processus de production.

8. Modèle de formulaire de paiement ClickUp

Télécharger ce modèle

Tous les détails de vos commandes figurent sur une seule feuille. Mais lorsqu'il s'agit de calculer le montant total de chaque commande, vous êtes désemparé.

C'est pourquoi vous avez besoin de l'outil Modèle de formulaire de paiement ClickUp . Il rassemble tous les détails de la commande et les données de paiement dans une seule feuille, de sorte que vous n'avez pas à changer d'onglet. Que vous ayez besoin de suivre les détails du paiement ou de surveiller le statut de la commande, ce modèle gère tout en un seul endroit, améliorant ainsi l'efficacité de l'entreprise.

Pourquoi ce modèle est utile :

Fournit un moyen simple d'enregistrer et de gérer les informations de paiement des clients

Il affiche clairement les paiements en cours et achevés, ce qui vous permet de garder la maîtrise de vos finances

Permet de réduire les allers-retours avec les clients en centralisant les enregistrements des paiements en ligne

Idéal pour: Toutes les entreprises de T-shirts qui souhaitent rationaliser la gestion des commandes et le suivi des paiements.

➡️ Lire la suite: 10 modèles gratuits de commandes de travail dans Excel et ClickUp

9. Excel/Google Sheets Modèle de formulaire de commande de t-shirts d'une équipe sportive par Bonfire

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image8-1.png Excel/Google Sheets Modèle de formulaire de commande de t-shirts pour les équipes sportives par Bonfire /$$$img/

il s'agit d'un modèle de formulaire de commande de tee-shirt pour une équipe de sport Feu de joie La collecte de fonds et le renforcement de l'esprit d'équipe vont souvent de pair pour les équipes sportives, et quel meilleur moyen d'atteindre ces deux objectifs que la vente de t-shirts ? La vente de t-shirts est le meilleur moyen d'y parvenir Modèle de formulaire de commande de t-shirts pour les équipes sportives est conçu pour faciliter l'organisation de ces équipes commerciales.

Ce formulaire vous permet de conserver tous les détails de la commande en un seul endroit, depuis la collecte des noms et des coordonnées des joueurs jusqu'à la spécification des tailles et des quantités de t-shirts. Il permet à votre équipe de coordonner les ventes de tee-shirts en toute transparence, sans avoir à s'y prendre à la dernière minute.

Pourquoi ce modèle est utile :

Fournit une structure claire pour collecter les commandes de t-shirts

Il permet de suivre les ventes d'articles de l'équipe, de sorte qu'aucune commande n'est oubliée

Teams permet de promouvoir l'unité de l'équipe tout en collectant des fonds pour financer des dépenses telles que l'achat de nouveaux équipements et les déplacements

Idéal pour: Les équipes sportives, les managers d'équipes et les organisateurs d'évènements qui souhaitent gérer les commandes de t-shirts.

10. Excel/Google Sheets Modèle de formulaire de commande de t-shirts pour l'école par Bonfire

il s'agit d'un modèle de formulaire de commande de tee-shirt pour l'école Feu de joie Rien n'exprime mieux le sentiment d'unité et l'esprit d'école que des élèves vêtus d'uniformes assortis lors d'un évènement. Qu'il s'agisse d'une grande fête de l'école, d'une journée sportive ou d'un évènement spécial, il est clé d'assurer une coordination sans faille et une distribution en temps voulu des T-shirts de l'évènement pour le rendre mémorable. C'est là que l'équipe de Modèle de formulaire de commande de t-shirts pour l'école est très utile.

Ce modèle simple, mais très efficace Modèle de formulaire Excel vous permet de recueillir efficacement toutes les informations dont vous avez besoin auprès des élèves et de leurs parents. Les vendeurs de t-shirts associés aux écoles peuvent également utiliser ce modèle pour assurer le suivi de toutes les commandes.

Pourquoi ce modèle est-il utile ?

Il permet de collecter toutes les informations nécessaires pour une commande de t-shirts en toute transparence

Mon travail s'adapte à un intervalle d'utilisations, des collectes de fonds individuelles aux évènements communautaires

Permet de rationaliser le suivi des paiements et les attentes en matière de livraison

Idéal pour: Les groupes communautaires, les collectes de fonds scolaires et les petites entreprises à la recherche d'un moyen simple de gérer efficacement les équipes commerciales.

11. Modèle de formulaire pour les t-shirts de la journée des champs par PDFFiller

il s'agit d'un modèle de formulaire de commande de tee-shirt pour la journée de l'école pdfFiller Vous organisez une journée champêtre pour vos élèves ? Elle est incomplète sans activités d'équipe, et quel meilleur moyen de stimuler l'esprit d'équipe que de faire porter à chaque groupe des T-shirts de couleur différente ? C'est une façon amusante de rendre l'évènement mémorable.

Mais avec les différentes tailles, couleurs et quantités à gérer, cela peut rapidement devenir un cauchemar logistique. C'est là qu'intervient le Modèle de formulaire de commande de t-shirts pour une journée champêtre est très pratique. Il propose une disposition de tableau simple pour passer les commandes de t-shirts. Il vous suffit d'indiquer le nombre de t-shirts que vous souhaitez pour chaque taille dans les colonnes correspondantes, et le tour est joué.

De cette façon, vous pouvez facilement suivre le nombre total de t-shirts commandés et le montant final que vous devez payer au vendeur.

Pourquoi ce modèle est-il utile ?

Organise les commandes par niveau scolaire, ce qui facilite le suivi et la distribution des T-shirts

Inclut des champs pour le nom de l'élève, la classe et l'enseignant, ce qui simplifie la tenue des dossiers

Permet d'éviter les confusions et de s'assurer que chacun reçoit la bonne taille et la bonne couleur

🌟 Idéal pour : Les administrateurs scolaires, les enseignants et les coordinateurs d'évènements qui ont besoin d'un moyen organisé pour gérer les commandes de T-shirts pour des évènements ou des activités à l'échelle de l'école.

Try ClickUp for Smooth T-Shirt Order Management (Essayez ClickUp pour une gestion fluide des commandes de t-shirts)

Les modèles de commande de t-shirts fournissent un moyen structuré et fiable de gérer toutes vos commandes, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la satisfaction des clients. Que vous traitiez des commandes en gros pour des évènements, que vous personnalisiez des designs ou que vous gériez des stocks, ces modèles vous permettent de gagner du temps, de réduire les erreurs et de garantir des opérations sans faille.

ClickUp offre une variété de formulaires de commande de T-shirts gratuits qui simplifient les processus de gestion et créent une expérience plus fluide et plus professionnelle pour vos clients. Ces formulaires contribuent à la réussite à long terme de votre entreprise.

Prêt à développer votre entreprise de T-shirts ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !