Les 10 meilleurs outils d'outils d'un tableau blanc IA pour améliorer vos flux de travail

Imaginez : vous êtes dans une réunion virtuelle, essayant d'enregistrer les idées de chacun, mais c'est un fouillis de diagrammes et de post-its, et la moitié des idées lancées lors du brainstorming sont perdues ou mal enregistrées.

Et si votre tableau blanc pouvait faire plus que simplement contenir des notes ? Les outils d'IA pour tableau blanc vous aident à organiser, visualiser et connecter les idées sans effort, pour une collaboration fluide et ciblée.

Dans ce blog, nous allons explorer dix outils d'IA de tableau blanc en ligne pour rendre vos sessions de brainstorming plus productives et engageantes. 📝

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici notre tour d'horizon des 10 meilleurs outils d'IA pour tableau blanc disponibles aujourd'hui :

ClickUp : Le meilleur pour la création de tableaux blancs IA et l'automatisation des flux de travail FigJam : Meilleur pour la collaboration créative et le brainstorming Mural : Meilleur pour le brainstorming et le forfait à distance Explain Tout Tableau blanc : Le meilleur pour créer des leçons et des présentations interactives Google Jamboard : Idéal pour une collaboration simple et la prise de notes Miro : Le meilleur pour la collaboration visuelle et l'idéation Tableau blanc de Microsoft : Le meilleur pour le brainstorming collaboratif et le partage d'idées en temps réel Stormboard : Le meilleur moyen d'organiser et de hiérarchiser les idées de l'équipe Ziteboard : Le meilleur pour la collaboration en temps réel avec reconnaissance des dessins Limnu : Le meilleur pour le tableau blanc à distance avec des fonctionnalités intuitives

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les Outils d'un Tableau blanc IA?

Lorsque l'on recherche l'outil le meilleur logiciel de Tableau blanc avec des capacités IA, considérez ces fonctionnalités pour améliorer les sessions de brainstorming et de collaboration de votre équipe :

Interface conviviale: Trouvez des outils de Tableau blanc IA qui sont intuitifs et faciles à naviguer, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les idées, et non sur la compréhension du logiciel

Trouvez des outils de Tableau blanc IA qui sont intuitifs et faciles à naviguer, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les idées, et non sur la compréhension du logiciel Collaboration en temps réel: Veillez à ce que chacun puisse contribuer et voir les mises à jour instantanément dans vos outils de Tableau blanc IA, afin d'aider votre équipe à rester sur la même page, quel que soit l'endroit où elle se trouve

Veillez à ce que chacun puisse contribuer et voir les mises à jour instantanément dans vos outils de Tableau blanc IA, afin d'aider votre équipe à rester sur la même page, quel que soit l'endroit où elle se trouve Intégration avec d'autres outils: Choisissez des outils de Tableau blanc IA qui se connectent à vos applications existantes, telles que des outils de planification de projet, de conception ou de documentation, pour une expérience transparente

Choisissez des outils de Tableau blanc IA qui se connectent à vos applications existantes, telles que des outils de planification de projet, de conception ou de documentation, pour une expérience transparente Variété de modèles et de formes: Optez pour un outil disposant d'une large gamme de modèles et de formesmodèles de tableau blanc et de formes, ce qui permet une certaine flexibilité dans la présentation des idées et l'organisation des pensées

Optez pour un outil disposant d'une large gamme de modèles et de formesmodèles de tableau blanc et de formes, ce qui permet une certaine flexibilité dans la présentation des idées et l'organisation des pensées Accessibilité et compatibilité des appareils: Assurez-vous que l'outil fonctionne sur tous les appareils et toutes les plateformes, afin que tous les membres de l'équipe puissent participer

Les 10 meilleurs outils de tableau blanc IA

Prêt à faire passer vos sessions de brainstorming au niveau supérieur ?

Voici un récapitulatif des dix meilleures options pour améliorer.. la gestion de projet visuelle . 👇

1. ClickUp (le meilleur pour la création de tableaux blancs IA et l'automatisation des flux de travail) ClickUp est une plateforme de gestion de projet puissante et tout-en-un qui assiste les équipes dans l'organisation des tâches, l'automatisation des flux de travail et l'amélioration de la collaboration.

Connu pour sa capacité d'adaptation, ClickUp fournit un intervalle d'outils adaptés pour rationaliser la gestion des projets, des idées et des communications d'équipe. Elle intègre également des fonctionnalités IA avancées qui simplifient le brainstorming, augmentent l'efficacité et transforment les concepts en tâches exploitables.

Au cœur de l'attrait de ClickUp se trouvent deux fonctionnalités qui redéfinissent la façon dont les équipes font du brainstorming et du forfait :

Rendre la collaboration d'équipe transparente et organisée avec les tableaux blancs ClickUp

Contrairement aux tableaux blancs traditionnels, ClickUp Whiteboards 3.0 lie les éléments visuels directement aux tâches du projet, fermant ainsi le fossé entre l'idéation et l'exécution. Il vous permet d'incorporer des notes autocollantes, d'annoter des idées et de lier des documents pertinents directement à l'espace de travail. Vous pouvez également utiliser l'IA pour générer des images !

Faites du brainstorming, organisez et créez avec votre équipe dans ClickUp Tableaux blancs

Par exemple, lors d'une réunion de lancement de produit, les membres de l'équipe peuvent ajouter des idées, des questions et des éléments d'action, chacun étant étiqueté à des membres spécifiques de l'équipe pour en assurer la responsabilité. Ces visuels deviennent des éléments vivants qui peuvent être suivis, mis à jour et transformés en tâches ClickUp.

Les idées passent directement du brainstorming à l'exécution, ce qui permet à votre équipe d'aller de l'avant en toute simplicité.

La fonctionnalité Tableau blanc ? Obsédé. Cet outil était souvent utilisé lors des réunions d'équipe pour lancer des idées ou approfondir certaines initiatives

Briettny Curtner, gestionnaire de programme

ClickUp Brain (en anglais)

Suivant, ClickUp Brain est un outil alimenté par l'IA auquel vous pouvez accéder partout dans votre environnement de travail. Il aide les équipes à surmonter les blocs créatifs et à transformer les sessions de brainstorming en forfaits structurés et réalisables.

Générez des visuels dans les tableaux blancs avec ClickUp Brain, pour donner vie à vos idées instantanément

La capacité de ClickUp Brain à générer des images directement dans les Tableaux blancs ajoute un nouveau niveau de créativité à votre brainstorming.

Lors de vos forfaits et de vos séances de brainstorming, vous pouvez demander à ClickUp Brain de créer des visuels tels que des diagrammes, des graphiques ou d'autres images pertinentes pour assister vos idées. Vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre ou de concevoir manuellement des visuels - $$$a s'en charge, ajoutant une nouvelle couche de créativité à votre processus de brainstorming.

Convertir du texte en tâches directement à partir des Tableaux blancs avec ClickUp Brain

Brain analyse également votre flux de travail et recommande des modèles qui conviennent le mieux à votre projet tout en créant des tâches et sous-tâches basées sur vos idées. Il est ainsi facile de passer du brainstorming à l'action sans perdre l'élan.

_ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre dans lequel les objectifs et les résultats sont décrits et structurés, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut de manière fluide. Le brainstorming avec les tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. est très fluide

Bazza Gilbert, chef de produit

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaboration en temps réel: Remue-méninges et affinez vos idées ensemble dans un espace partagé et interactif, facilitant ainsi une collaboration transparente

Remue-méninges et affinez vos idées ensemble dans un espace partagé et interactif, facilitant ainsi une collaboration transparente Gestion efficace des tâches: Transformez rapidement les idées en éléments d'action clairs, en réduisant la nécessité de passer d'un outil à l'autre

Transformez rapidement les idées en éléments d'action clairs, en réduisant la nécessité de passer d'un outil à l'autre Flux de travail simplifié: Assignez et suivez facilement les tâches, pour une progression sans heurts du brainstorming à l'exécution

Assignez et suivez facilement les tâches, pour une progression sans heurts du brainstorming à l'exécution Amélioration créative: Génère automatiquement des éléments visuels qui ajoutent de la profondeur et de la clarté aux idées discutées

Génère automatiquement des éléments visuels qui ajoutent de la profondeur et de la clarté aux idées discutées Organisation automatique: Organiser les idées en tâches réalisables, pour que tout reste concentré et sur la bonne voie au fur et à mesure de l'évolution des forfaits

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver difficile de naviguer dans les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation de ClickUp

Les Tableaux blancs ne peuvent pas encore être utilisés sur l'application mobile

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

📖 A lire aussi: Guide du débutant pour les tableaux blancs ClickUp avec des exemples de cas d'utilisation

2. FigJam (Meilleur pour la collaboration créative et le brainstorming)

Via : FigJam FigJam, créé par Figma, propose un tableau blanc interactif en ligne conçu pour aider les équipes à collaborer visuellement et à lancer des idées.

Lancé en 2021, FigJam facilite l'interaction en temps réel avec des outils tels que les notes autocollantes, les autocollants de vote et les formes. Il est particulièrement efficace pour organiser des projets et des flux de travail complexes, permettant aux équipes de gérer des tâches créatives dans un environnement flexible.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Générer des modèles personnalisés pour rationaliser l'installation des projets grâce à des invites alimentées par l'IA

Organiser automatiquement les fichiers et les notes FigJam en groupes thématiques pour la reconnaissance de modèles

Créer des cadres visuels pour les cartes mentales, les flux de travail ou les rétrospectives sur la base d'invitations

Résumer les discussions pour clarifier les idées clés et l'alignement après les sessions de brainstorming

Limites de FigJam

Intégration limitée avec des outils tiers, ce qui limite la flexibilité

Pas de panneau de calques dans les fichiers FigJam

Tarifs FigJam

**Teams : Free

Professionnel: 5$/mois par place

5$/mois par place Organisation: 5$/mois par place (facturé annuellement)

5$/mois par place (facturé annuellement) Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de FigJam

G2: 4.5/5 (440+ commentaires)

4.5/5 (440+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (25+ commentaires)

3. Mural (Meilleur pour le brainstorming et le forfait à distance)

Via : Murale Mural est une plateforme de tableau blanc en ligne destinée aux équipes qui cherchent à faire des brainstormings, planifier et organiser des projets. Elle s'intègre à des plateformes populaires comme Microsoft Teams, Slack et Jira, ce qui la rend adaptée à divers flux de travail.

L'outil est idéal pour les équipes distantes et hybrides axées sur la visualisation des idées et un travail d'équipe efficace.

Les meilleures fonctionnalités murales

Générer et organiser des notes, en réduisant l'effort manuel pendant les sessions de brainstorming

Accélérer les tâches de routine comme la création de modèles, l'attribution d'éléments d'action et la gestion des sessions de collaboration

Créer des cartes mentales et regrouper des notes autocollantes par thème pour révéler les connexions

Garantir la confidentialité et la sécurité grâce à une protection solide des données pendant la collaboration

Limites murales

Les grands tableaux peuvent devenir difficiles à gérer au fur et à mesure que les projets prennent de l'ampleur

Les performances peuvent ralentir lors de la gestion de tableaux à fort contenu avec plusieurs collaborateurs

Certaines fonctionnalités de la version bureau sont absentes de l'expérience mobile

Tarification murale

Free

Teams: 12 $/mois par membre

12 $/mois par membre Business: 18$/mois par membre (facturé annuellement)

18$/mois par membre (facturé annuellement) Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1370+ commentaires)

4.6/5 (1370+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (130+ commentaires)

💡 Conseil de pro: Plutôt que d'ajouter simplement d'autres notes, utilisez la fonctionnalité de commentaire pour discuter d'idées ou d'éléments spécifiques sur le tableau blanc. Cela permet d'orienter les discussions et de rendre la collaboration plus interactive.

4. Explain Tout Tableau blanc (idéal pour créer des leçons et des présentations interactives)

Via : Expliquer Tout Explain Tout Tableau blanca est une plateforme polyvalente permettant de créer des leçons, des tutoriels et des présentations interactives. Il permet aux utilisateurs d'annoter, de dessiner et d'expliquer des concepts en temps réel, ce qui en fait un excellent choix pour la collaboration à distance et en personne.

Les fonctionnalités multimédias de l'outil assistent le travail avec des PDF, des images et des vidéos, offrant ainsi une grande flexibilité dans la création de contenu.

Les meilleures fonctionnalités d'Expliciter Tout

Automatisation de la création de contenu, y compris la rédaction de textes et la génération de visuels pour les présentations

Personnalisez les images générées par l'IA en fonction des besoins du projet,améliorer le story-board visuel Planifier les parcours utilisateurs et générer des insights pour améliorer le design UX sur l'ensemble du Tableau

Collaborer en temps réel avec des mises à jour transparentes pour tous les participants

Expliquer les limites de Tout

La maîtrise des fonctionnalités avancées de l'IA peut prendre du temps

Certaines intégrations tierces, en particulier celles en dehors des outils éducatifs ou axés sur les présentations, peuvent ne pas fonctionner de manière transparente

Expliquer les tarifs de Tout

Free

Pro: 10 $/mois

10 $/mois Teams: 10$/mois par utilisateur

Expliquer Tout évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

📖 A lire aussi: Création d'un diagramme et d'un graphique de flux de travail : Un guide étape par étape pour des processus rationalisés

5. Google Jamboard (idéal pour une collaboration simple et la prise de notes)

Via : Google Google Jamboard est un outil de tableau blanc numérique basé sur le cloud qui permet à 50 utilisateurs d'interagir avec des " jams "

Grâce à son interface simple, Jamboard aide les équipes à organiser des séances de brainstorming et à partager des idées de manière efficace. L'outil s'intègre bien aux autres environnements de travail de Google, ce qui le rend pratique pour les organisations qui utilisent déjà des produits Google.

Les meilleures fonctionnalités de Google Jamboard

Conversion des notes manuscrites en texte pour faciliter les ajustements et le partage en toute transparence

Affinez vos croquis en les transformant en formes polies et bien définies pour des visuels plus clairs

Enregistrez et accédez à vos Jams directement à partir de Google Drive pour un stockage simplifié

Insérez directement des images issues d'une recherche Google dans vos brouillons en cours

Limites de Google Jamboard

Chaque jam est limité à 20 diapositives, ce qui restreint les projets d'extension

Il n'y a pas de fonctionnalités d'intégration audio ou vidéo, ce qui limite les capacités interactives

Les notes autocollantes ont une limite de 171 caractères

Prix de Google Jamboard

Free Forever pour toujours

G2: 4.3/5 (65+ commentaires)

4.3/5 (65+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (120+ commentaires)

💡 Pro Tip: Divisez votre tableau blanc en couches ou en sections pour garder les choses en ordre. La catégorisation des informations vous aide à décomposer les idées complexes en morceaux plus simples et plus digestes, ce qui facilite la concentration et l'établissement des priorités.

6. Miro (Meilleur pour la collaboration visuelle et l'idéation)

Via : Miro Miro est une plateforme de tableau blanc collaboratif conçue pour le brainstorming, la planification et la visualisation des idées. Ses fonctionnalités alimentées par l'IA, telles que la structuration des idées en.. flux de travail automatisés et en proposant des suggestions de contenu, améliorent la productivité et la créativité.

De plus, son large intervalle de modèles et ses intégrations avec des outils tels que Slack et Jira le rendent bien adapté à divers secteurs d'activité et structures d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Convertir les sessions de brainstorming en flux de travail et diagrammes organisés

Transformez automatiquement les notes manuscrites et les croquis en formes numériques modifiables

Générer des idées, des images et du code en fonction des entrées de l'utilisateur pour accélérer l'idéation et commercialiser plus rapidement

Créez des diagrammes UML et des organigrammes à partir d'invitations texte pour une modification en cours

Limites de Miro

L'IA manque parfois de contexte, en particulier dans les cartes mentales aux structures plus complexes

Les limites d'utilisation de l'IA peuvent interrompre les flux de travail et entraver la créativité

Tarification de Miro

Free

Démarrage: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Business: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Miro

G2: 4.7/5 (6830+ commentaires)

4.7/5 (6830+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1575+ commentaires)

📖 Lire aussi: 10 Outils d'IA pour les cartes mentales et le brainstorming

7. Tableau blanc de Microsoft (le meilleur pour le brainstorming collaboratif et le partage d'idées en temps réel)

Via : Microsoft Le Tableau blanc de Microsoft est un espace numérique flexible qui permet aux équipes de collaborer efficacement.

Amélioré par Microsoft Copilot, l'outil rationalise la collaboration et améliore la productivité, ce qui le rend idéal pour les équipes à la recherche de flux de travail créatifs et organisés. C'est une excellente option pour les équipes qui travaillent sur divers projets dans différents secteurs d'activité, en particulier celles qui font déjà partie de l'écosystème Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités du Tableau blanc de Microsoft

Utilisez des fonctionnalités alimentées par l'IA pour résumer les sessions de brainstorming et mettre en évidence les résultats clés

Incorporez des fichiers tels que des documents Word, des feuilles Excel ou des PDF directement sur le Tableau pour pouvoir les consulter facilement

Enregistrez et exportez votre tableau blanc sous forme d'image ou de PDF pour le partager avec d'autres personnes

S'intégrer de manière transparente aux outils Microsoft tels que Teams et OneNote pour une expérience de collaboration unifiée

Limites du Tableau blanc de Microsoft

Les performances peuvent accuser un retard lors du travail sur des tableaux complexes avec plusieurs collaborateurs

Seules 10 personnes peuvent collaborer en même temps, ce qui limite les interactions d'équipe à grande échelle

Manque de fonctionnalités avancéesoutils de création de diagrammesqui sont disponibles sur d'autres plateformes

Tarifs du Tableau blanc de Microsoft

Free

Microsoft 365 Personal: 70 $/an

70 $/an Microsoft 365 Family: $100/an

G2: 4.5/5 (45+ commentaires)

4.5/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (145+ avis)

8. Stormboard (Meilleur pour organiser et prioriser les idées de l'équipe)

Via : Panneau de tempête Stormboard est un outil de tableau blanc numérique intuitif permettant de rationaliser le brainstorming et la gestion des idées.

Grâce à son StormAI, les utilisateurs bénéficient de suggestions contextuelles qui améliorent le processus de brainstorming. Son assistance multilingue favorise la collaboration au sein d'équipes internationales. Cet outil est idéal pour les équipes à la recherche d'une plateforme simple mais puissante pour.. gestion de projet Tableau blanc .

Les meilleures fonctionnalités de Stormboard

Génère des modèles personnalisés basés sur le contenu existant et les objectifs du projet

Résume automatiquement les idées et organise les notes, aidant les équipes à suivre la progression et à maintenir la clarté

Créez un environnement multilingue, permettant aux équipes internationales de collaborer plus facilement

Déplacez, redimensionnez et organisez facilement les notes, les images et les autres éléments du Tableau par simple glisser-déposer

Limites du tableau de bord

Le travail avec des équipes plus importantes ou des tableaux contenant beaucoup de données peut entraîner un ralentissement des performances

Options de couleur limitées pour les cartes, ce qui peut nuire à l'organisation visuelle

Risques pour la sécurité en raison de l'impossibilité de retirer des utilisateurs d'un Tableau

Tarifs de Stormboard

Free

Business: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Stormboard

G2: 4.4/5 (75+ commentaires)

4.4/5 (75+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (40+ commentaires)

💡 Conseil de pro: Contrairement aux tableaux blancs physiques, les numériques offrent souvent un espace infini. Ne vous sentez pas confiné à une petite zone : utilisez toute la toile pour esquisser des flux de travail détaillés, des plans ou des diagrammes. Vous pouvez toujours faire un zoom avant ou arrière si nécessaire.

9. Ziteboard (le meilleur pour la collaboration en temps réel avec reconnaissance du dessin)

Via : Ziteboard Ziteboard est un outil de tableau blanc en ligne conçu pour une collaboration rapide et facile. Il offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance des formes et des aides au dessin intuitives. Il permet aux utilisateurs de travailler ensemble sur la même toile virtuelle sans aucun téléchargement, ce qui le rend particulièrement utile pour les équipes télétravail.

La capacité de Ziteboard à reconnaître les intentions de l'utilisateur pendant qu'il dessine en fait un excellent outil de collaboration Outil IA pour les concepteurs , les éducateurs et les équipes à distance qui souhaitent collaborer et esquisser des idées de manière efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Ziteboard

Dessinez des formes et convertissez-les instantanément en formulaires parfaits tels que des cercles, des carrés et des rectangles pour plus de précision

Améliorez vos dessins à main levée en lissant les lignes, créant ainsi des images plus claires et plus faciles à interpréter

Dessinez avec aisance, car l'outil réagit à vos saisies sur le tableau blanc

Utilisez la toile infinie pour développer librement vos idées sans vous soucier de l'espace

Limites du tableau blanc

Limité à trois couleurs de base, ce qui restreint l'expression créative et la variété visuelle

Les fonctionnalités avancées telles que les tableaux illimités et les outils de collaboration améliorés ne sont disponibles qu'avec les forfaits payants

Tarifs de Ziteboard

Free

Une semaine pro: 5 $/semaine

5 $/semaine Pro mensuel: $9/mois

$9/mois Pro annuel: $85/an

$85/an Enterprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Limnu (Meilleur pour le tableau blanc à distance avec des fonctionnalités intuitives)

Via : X Limnu est un fournisseur, prestataire d'une solution de tableau blanc numérique pour les équipes à distance. Il apporte une assistance à la collaboration techniques de brainstorming et est idéal pour les sessions créatives, les réunions de planification et les tâches de résolution de problèmes.

L'interface intuitive du logiciel assiste des tableaux illimités, des mises à jour en temps réel et des intégrations avec Slack.

Limnu meilleures fonctionnalités

Imite la sensation d'un tableau blanc réel avec des algorithmes IA qui créent une expérience fluide semblable à celle d'un stylo

Interagir en temps réel avec des mises à jour instantanées et sans décalage, garantissant une participation transparente pour tous

Personnalisez l'environnement de travail en excluant les outils inutiles pour un environnement rationalisé et ciblé

Traitez plusieurs projets à la fois avec des tableaux illimités afin d'ajouter de la flexibilité pour les coéquipiers

Limnu limitations

Absence de fonction intégrée de partage d'écran

Les participants doivent créer un compte, ce qui peut créer des frictions, en particulier pour les collaborateurs externes

Il n'existe aucun moyen de récupérer les tableaux blancs à la fin d'une session

Prix Limnu

Free : gratuit

Pro: 5$/mois

5$/mois Teams: 8$/mois par utilisateur

Limnu évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

💡 Pro Tip: Certains tableaux blancs sont dotés d'outils de vote ou de rétroaction intégrés. Utilisez-les pour classer les idées par ordre de priorité ou pour recueillir des commentaires sur ce qui doit être fait par la suite. Cela peut aider à prendre des décisions plus rapidement et à s'assurer que la voix de l'équipe est entendue.

Collaborez plus intelligemment avec ClickUp AI, en illuminant votre travail d'équipe

Les outils d'IA pour tableau blanc ont beaucoup à offrir lorsqu'il s'agit de favoriser la créativité et de rationaliser la collaboration. Ces outils peuvent vous aider à organiser des idées, à planifier des stratégies et à résoudre des blocages de brainstorming, le tout en un seul endroit.

ClickUp combine la puissance des Tableaux blancs et du Cerveau pour stimuler la créativité et la collaboration.

Les Tableaux blancs permettent aux équipes de faire du brainstorming et d'organiser les idées visuellement, tandis que le Cerveau utilise l'IA pour aider à surmonter les blocs créatifs et à maintenir le flux d'idées.

Ensemble, ils font de ClickUp l'outil parfait pour un travail d'équipe plus intelligent et plus efficace. S'inscrire gratuitement aujourd'hui !