Meilleurs modèles gratuits de plans de projet pour PowerPoint

L'utilisation de feuilles et de documents pour la planification d'un projet peut être source de désordre.

Créer manuellement des tâches, planifier des budgets, fixer des objectifs et des échéanciers, allouer des ressources, suivre la progression : il y a trop de choses à organiser.

Les modèles PowerPoint de plan de projet sont là pour vous faciliter la vie. Ils offrent des dispositions directes pour la conception de forfaits de projet, le suivi des produits livrables, la liste des tâches, la visualisation des échéanciers et des jalons, la présentation d'un plan de projet, etc des propositions de projet et le partage des progrès réalisés lors des réunions avec les parties prenantes ou des présentations d'entreprise.

Pour vous faciliter le processus de planification de projet, nous avons dressé une liste des meilleurs modèles gratuits de plan de projet dans PowerPoint. En outre, nous vous présentons une liste de modèles alternatifs qui interviennent là où les modèles PowerPoint sont insuffisants.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle PowerPoint de plan de projet ?

Les modèles PowerPoint de plan de projet sont des documents préformatés et personnalisables qui aident à définir la portée, les objectifs, les tâches, les échéanciers et les ressources d'un projet. Voici quelques caractéristiques d'un bon modèle PowerPoint de plan de projet :

Visualisation des données : Un modèle de plan de projet aide à créer des diagrammes simples, des calendriers de projet, des outils de suivi de la progression, des matrices de risques et des représentations de l'échéancier pour assurer une planification détaillée des nouveaux projets

Conception professionnelle : Il contient des éléments de marque cohérents, une esthétique propre, des graphiques de qualité, des schémas de couleurs et des polices pour vous aider à créer des forfaits de projet visuellement attrayants

Personnalisation facile : Les modèles PowerPoint ont des formes personnalisables et des fonctionnalités modifiables telles que des champs de texte et des diagrammes pour adapter les modèles en fonction des exigences du projet

Navigation intuitive : Un modèle PowerPoint de plan de projet efficace comprend une table des matières ou des diapositives d'agenda et crée des liens hypertextes entre les diapositives connexes pour faciliter la navigation et la compréhension rapide

Des sections complètes : Le modèle comporte des diapositives PowerPoint dédiées aux objectifs du projet, aux objectifs, aux livrables clés, aux résumés et aux aperçus budgétaires afin d'améliorer la communication avec les parties prenantes

Modèles PowerPoint gratuits de plan de projet

Voici les meilleurs modèles PowerPoint de plan de projet pour vous aider à planifier vos projets à venir :

1. Modèle PowerPoint de plan de projet par SlideModel

le projet est en cours de réalisation Modèle de diapositive Vous préparez le lancement d'un projet ? Modèle PowerPoint de planification de projet de SlideModel peut vous aider à présenter votre forfait du projet en détail, des objets aux stratégies et aux budgets.

Par exemple, vous pouvez personnaliser les diagrammes de Gantt du modèle pour visualiser les échéanciers et les matrices du projet et utiliser des diagrammes circulaires pour les l'allocation des ressources .

Ce modèle vous aide :

Définir l'échéancier du projet, les éléments clés et les jalons

Allouer des ressources et un budget pour des projets professionnels ou personnels

Évaluer les risques potentiels d'un projet

Suivre la progression du projet

🌟 Idéal pour: Les professionnels de tous les secteurs d'activité pour communiquer les agendas et les forfaits des projets.

2. PowerPoint Plan de projet Échéancier Modèle par SlideModel

il s'agit d'un modèle de plan d'action Modèle de diapositive Qu'il s'agisse d'un projet de construction à long terme ou d'un projet informatique à court terme, Modèle PowerPoint de plan de projet et d'échéancier de SlideModel peut vous aider à présenter efficacement les échéanciers et les jalons détaillés d'un projet

Ce modèle modèle d'échéancier de projet comprend de longues lignes avec des années pour différentes colonnes que vous pouvez personnaliser pour indiquer la durée de votre jalon. De plus, les diagrammes de Gantt vous aident à créer des aperçus de projet basés sur l'échéancier que les parties prenantes peuvent facilement comprendre.

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui présentent des forfaits avec des échéanciers de projet.

3. Modèle PowerPoint de planification de projet par 24Slides

il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un plan d'action pour le projet 24Diapositives Les Modèle PowerPoint de planification de projet par 24Slides est le l'outil de planification de projet les gestionnaires de projets ont besoin de simplifier les processus complexes des projets.

Grâce à ce modèle, vous pouvez détailler chaque phase du projet afin d'en garantir la réussite. Par instance, le modèle comporte des diapositives personnalisables pour l'investissement, les données financières, le budget, et même les documents relatifs aux exigences légales pour vous aider à centraliser toutes les parties mobiles d'un projet.

De plus, vous pouvez créer un organigramme de processus pour clarifier le calendrier d'un projet.

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de projet dans tous les secteurs d'activité qui traitent des projets complexes à grande échelle.

4. PPT Modèle de plan de projet de haut niveau par Slideegg

il s'agit d'un modèle de plan de projet Slideegg Appelez-le le modèle project intro, comme Modèle de plan de projet de haut niveau de Slideegg est ce dont vous avez besoin pour présenter votre projet aux parties prenantes.

Ce modèle décrit les objets du projet, son nom, ses objectifs, ses échéanciers, les ressources nécessaires, ainsi que les rôles et responsabilités des parties prenantes.

Considérez ce modèle de diagramme de Gantt comme la première étape de la planification avant d'entrer dans les détails du projet. Vous pouvez l'utiliser comme document de base pour le forfait de votre projet.

🌟 Idéal pour: Les professionnels des entreprises qui cherchent à créer un document de haut niveau pour les parties prenantes, décrivant les grandes lignes du projet.

💡Pro Tip : Avant d'adapter ce modèle à vos besoins, lisez ce qui suit comment créer un forfait de projet de haut niveau pour une exécution sans faille.

5. Jalon du plan de projet avec les phases et les livrables Modèle par l'équipe de Slide

le plan de projet a été élaboré par l'équipe de Slide Team l'équipe de la diapositive Un projet sans jalons est comme un voyage en voiture sans panneaux de signalisation : vous ne sauriez jamais à quel point vous êtes proche de votre destination.

C'est pourquoi vous avez besoin de Modèle de plan de projet de l'équipe de diapositives avec jalons, phases et produits livrables pour suivre la progression de votre projet.

Cet outil visuel vous aide à présenter les jalons de la planification du projet avec les étapes clés, les tâches et les exigences. Il fournit des informations importantes sur les phases du projet, y compris leurs tâches et leurs échéanciers.

Par exemple, si vous travaillez sur le développement d'une application, vous pouvez forfaiter chaque étape du nouveau projet - exigences, conception, développement, tests et lancement - en dressant la liste des tâches et des échéanciers de chaque étape.

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui planifient les échéanciers pour assurer la livraison des projets en temps voulu.

6. Plan de déploiement de la marque Échéancier Modèle par l'équipe de Slide

le projet est en cours d'élaboration l'équipe de la diapositive Prêt à présenter votre nouvelle identité de marque ?

Dans ce cas, Modèle d'échéancier du plan de projet de déploiement de la marque de l'équipe Slide est tout ce dont vous avez besoin pour gérer le projet avec réussite.

Ce modèle comprend un échéancier des activités clés de la gestion du déploiement d'une marque. Vous pouvez forfaiter les activités hebdomadaires avec des échéanciers, dresser la liste de toutes les tâches de chaque étape du projet et les achever dans les délais fixés.

En utilisant ce modèle de déploiement de marque modèle de gestion de projet vous permet de savoir clairement ce qui doit être fait et à quel moment.

🌟 Idéal pour: Les gestionnaires de marques et les consultants qui gèrent des projets de déploiement de marques.

7. Modèle de plan de projet d'application mobile UX par l'équipe de Slide

il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un plan de projet UX mobile L'équipe de la diapositive L'équipe Modèle de plan de projet UX d'application mobile de l'équipe Slide vous aide à forfaiter et à suivre les projets d'application mobile UX.

Il comprend toutes les étapes des projets de développement d'applications mobiles - découverte, idéation, conception et validation - ainsi que des détails tels que les résultats, les méthodes, les objectifs et les éléments d'action.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez structurer votre forfait de projet UX d'application mobile et marquer le statut actuel de chaque étape pour une application réussie l'exécution du projet et un suivi facile.

🌟 Idéal pour: Les chefs de projet et les développeurs qui gèrent des projets UX d'applications mobiles.

8. Modèle de plan de projet d'implémentation de logiciel par l'équipe de Slide

il s'agit d'un modèle de plan de projet de mise en œuvre d'un logiciel L'équipe de la diapositive Le forfait de mise en œuvre le management d'équipe dans votre entreprise ? Modèle de plan de projet de mise en œuvre d'un logiciel de l'équipe de Slide peut vous aider.

Ce modèle PowerPoint de plan de projet personnalisable comprend une liste détaillée des tâches avec les dates de début et de fin et les ressources prévues pour une mise en œuvre de logiciel sans tracas.

Le modèle comprend également un diagramme de Gantt pour représenter les échéanciers des tâches afin que les parties prenantes puissent facilement accéder à toutes les informations essentielles dont elles ont besoin en un coup d'œil.

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de projet et de mise en œuvre chargés de superviser la mise en œuvre de systèmes technologiques.

9. Planification annuelle du projet de construction Modèle par l'équipe de Slide

le projet est en cours d'élaboration l'équipe de la diapositive Les projets de construction sont complexes car ils impliquent des échéanciers plus longs et plusieurs aspects en mouvement. 🛠️ Diapositive Modèle de planification annuelle des projets de construction de l'équipe aide à gérer le cycle annuel de planification des projets de construction. Il comprend des étapes détaillées - initiation, forfait, conception, construction et Fermé - ainsi que des échéanciers pour vous guider de l'initiation du projet à son achèvement.

Ce guide de la construction gestion du cycle de vie du projet le modèle inclut les tâches spécifiques à chaque étape de la construction et définit leurs échéanciers pour atteindre les objectifs fixés objectifs du projet à la fin de l'année.

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de projet et de construction qui s'occupent de projets de construction complexes.

10. Modèle de planification du développement d'un projet informatique par SlideGeeks

il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un plan d'action SlideGeeksModèle de planification du développement d'un projet de TI de SlideGeeks est une excellente ressource pour les professionnels qui s'efforcent de gérer des projets informatiques complets.

Ce modèle comporte 69 diapositives qui couvrent tout, du lancement du projet à la documentation du système, en passant par la migration des données et les tests.

Grâce à ce modèle, vous pouvez créer une présentation détaillée des parties prenantes avec toutes les informations sur le projet en un seul endroit. De plus, le modèle comporte des diagrammes de Gantt et des tableaux de bord pour vérifier les échéanciers, les charges de travail, les budgets et les dates limites à venir.

🌟 Idéal pour: les professionnels de l'informatique qui gèrent des projets de développement de logiciels.

Limites de l'utilisation de PowerPoint pour la planification de projets

Personne n'a jamais essayé de construire une maison avec un couteau suisse. 🗡️

Parce qu'il peut aider à réaliser des tâches mineures, mais reste en deçà de l'ampleur de la tâche.

Il en va de même pour les modèles de plans de projet PowerPoint. Ils conviennent pour les petits projets. Mais pour les projets complexes, vous avez besoin de quelque chose de mieux. Voici pourquoi :

Manque de fonctions

PowerPoint est un outil de présentation d'entreprise, pas un logiciel de gestion de projet. Il manque de fonctionnalités nécessaires à la planification de projets comme la gestion des ressources, les diagrammes de Gantt, les rapports automatisés, les dépendances des tâches et le suivi des objectifs.

Modification complexe

La modification ou la mise à jour d'informations dans PowerPoint peut s'avérer fastidieuse, en particulier si vous avez affaire à de gros volumes de données. En raison des capacités d'automatisation limitées, vous devez effectuer manuellement chaque modification. De plus, l'ajustement des échéanciers et des éléments, le reformatage et le repositionnement peuvent prendre beaucoup de temps.

Collaboration limitée

PowerPoint n'est pas un outil de collaboration en temps réel. Les équipes ne peuvent pas modifier les modèles simultanément, et il n'y a pas de contrôle de version pour suivre les modifications et collaborer aux mises à jour.

Pas d'intégration

Vous ne pouvez pas intégrer d'autres outils et sources de données aux modèles PowerPoint. Par conséquent, les processus tels que le suivi du budget, la planification des ressources, les rapports de statut et la communication ne sont pas aussi transparents que dans les outils de gestion de projet.

Modèles alternatifs de plans de projet PowerPoint

Si les difficultés liées à l'utilisation de modèles PowerPoint pour la planification de projets vous semblent familières, cette liste de modèles alternatifs de planification de projets de ClickUp sera très utile. La plateforme de gestion de projet tout-en-un de ClickUp offre des flux de travail connectés, l'automatisation, des documents collaboratifs et des tableaux de bord en temps réel pour planifier vos projets plus rapidement et garantir leur réussite.

Voici quelques modèles de plan de projet super utiles et gratuits de ClickUp, avec des fonctionnalités avancées qui vous feront gagner du temps et des efforts.

1. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Imaginez que vous deviez repousser les échéances et réviser les forfaits en raison de l'élargissement du champ d'application. Cela peut provoquer un véritable chaos. C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil comme le Modèle de planificateur de projet ClickUp .

Ce modèle définit le l'étendue du travail , assure le suivi du forfait et des décisions et facilite la communication avec les parties prenantes.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Centraliser les forfaits de vos projets

Visualiser la progression à l'aide de Tableaux Kanban Aligner les équipes et les ressources

Assurer l'achevé des tâches en temps voulu

De la même manière, vous pouvez également utiliser la fonction Modèle de plan de mise en œuvre du projet ClickUp pour élaborer un forfait de projet détaillé du début à la fin. Il peut également vous aider à visualiser les tâches clés et les produits livrables, à mesurer la progression, à gérer les ressources et à rationaliser les processus du projet.

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui planifient et organisent des projets élaborés.

💡Pro Tip : Utiliser Documents ClickUp pour noter les idées de projet, dresser la liste des points de recherche et rassembler les contributions de l'équipe en vue d'une planification méticuleuse du projet.

2. ClickUp Consultant Modèle de plan de projet

Vous démarrez un projet de conseil en stratégie pour comprendre les défis de l'entreprise et stimuler la croissance ? Alors, ce Modèle de plan de projet ClickUp Consultant est indispensable.

Il s'agit d'un modèle de planification stratégique qui vous permet d'atteindre tous les objectifs de votre projet sans être submergé par la charge de travail. Le modèle vous permet d'organiser et de suivre les tâches, de fixer des délais avec des Diagrammes de Gantt calculer les estimations de coûts et gérer tous les aspects du projet en toute transparence.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Organiser et assigner les tâches pour garantir une livraison dans les délais

Créer des budgets de projet et fixer des échéanciers

Améliorer la communication au sein de l'équipe en fournissant une source unique de vérité

Suivre les tâches grâce à plus de 10 statuts personnalisés

Gérer les ressources pour éviter les oublis

🌟 Idéal pour: Les consultants en gestion de projet et les entreprises qui s'occupent de projets de conseil.

💡Pro Tip : Tirer parti de la personnalisation des Tableaux de bord ClickUp pour créer des budgets de projet et estimer les coûts afin d'éviter les dépassements.

3. Modèle de plan de projet transversal ClickUp

Imaginons que vous lanciez un nouveau produit. Pour ce faire, vos équipes chargées des produits, du marketing, des ventes, des opérations, de l'informatique et de la réussite des clients devront se réunir. Collaborer avec plusieurs départements et s'assurer que tout le monde est sur la même page peut s'avérer délicat.

C'est là que vous avez besoin de l'outil Modèle de plan de projet transversal ClickUp . Il fournit une vue des livrables fonctionnels où chaque membre de l'équipe peut afficher ses tâches, ce qui réduit la confusion. De plus, la vue en cours permet à tous les membres de l'équipe de suivre la progression globale du projet et d'identifier les obstacles. Cela garantit une collaboration sans faille et une meilleure efficacité de l'équipe.

En utilisant ce modèle de collaboration, vous pouvez :

Identifier les conflits et les traiter de manière proactive

Améliorer la communication en temps réel

Afficher une vue d'ensemble des tâches, des objets et des échéanciers du projet

Clarifier les rôles et les responsabilités de chacun

Idéal pour: Les chefs d'équipe et les professionnels qui gèrent des projets complexes entre équipes.

💡Pro Tip : Utiliser Tâches ClickUp pour attribuer des rôles et des responsabilités et Dépendances de ClickUp pour afficher et accéder à toutes les tâches connexes et paramétrer clairement l'ordre des paramètres.

gérer facilement les tâches d'un projet et s'assurer qu'il est achevé dans les délais avec ClickUp Tasks_

4. Modèle de plan de projet de conformité ClickUp

Imaginons que vous construisiez une application de fitness. 💪

Vous devez vous conformer à diverses lois, notamment la loi sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie (HIPAA), lorsque vous recueillez et traitez des informations sur les clients, la conformité des paiements, les lois sur la propriété intellectuelle et d'autres règles et réglementations applicables.

Mais comment faire le suivi de toutes les exigences de conformité pour votre projet ? C'est là qu'intervient l'outil Modèle de plan de projet de conformité ClickUp est très utile.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Identifier et évaluer les exigences de conformité avec l'affichage des exigences de conformité

Suivre le statut de la conformité avec la vue Statut de la conformité

Visualiser les processus permettant de répondre aux normes de conformité

Mettre en place des rapports pour suivre la progression du projet

Définir les rôles et les responsabilités des parties prenantes

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de projet et les équipes de conformité pour rationaliser la gestion de la conformité.

💡Pro Tip : Tirer parti de l'effet de levier Étiquettes de la tâche ClickUp et Priorités des tâches ClickUp pour améliorer le suivi de la conformité grâce à des étiquettes, des filtres et des libellés de priorité personnalisés.

priorisez les tâches et ajoutez des étiquettes pour faciliter la recherche avec ClickUp Étiquettes et ClickUp Priorités_

5. ClickUp Modèle de plan de projet d'évènement

Gérer plusieurs évènements n'est pas une sinécure. Vous risquez de tout forfaiter et pourtant de rater quelque chose au dernier moment.

Les Modèle de plan de projet d'évènement ClickUp vous aide à éviter les problèmes de dernière minute. C'est l'outil idéal pour planifier et gérer plusieurs évènements simultanément. Des budgets et échéanciers aux lieux et fournisseurs, vous pouvez tout rationaliser.

Ce modèle vous permet de :

Suivre les lieux d'évènements, les équipes et les ressources

Gérer les échéanciers des évènements

Organiser et assigner les tâches liées à l'évènement

Planifier et visualiser les processus de l'évènement pour une exécution sans faille

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires d'évènements gérant des évènements personnels et d'entreprise.

6. Modèle de plan de projet de site Web ClickUp

Dévoiler un tout nouveau site web est très excitant, mais il faut beaucoup de travail pour s'assurer que le lancement se déroule sans accroc.

De l'attribution des tâches à la création de checklists, vous devez créer un forfait de niveau granulaire pour vous assurer que rien n'est négligé. Et c'est là que le Modèle de plan de projet de site Web ClickUp vous aide.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Échéancier pour maintenir le projet sur la bonne voie

Créer des listes de tâches et des checklists détaillées à l'aide de la vue Charge de travail

Identifier les livrables clés et les parties prenantes

Décomposer les tâches importantes en morceaux plus faciles à gérer

Identifier les obstacles potentiels à l'aide de la vue Tableau d'avancement

Automatisation des flux de travail comme l'approbation de la conception et du contenu

🌟 Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les développeurs web qui travaillent sur de nouveaux sites web.

💡Pro Tip : Tirer parti de l'effet de levier Automatisations ClickUp pour automatiser l'envoi d'e-mails de félicitations aux parties prenantes à l'occasion de la réussite du lancement du site web.

7. Modèle de plan de projet technologique ClickUp

Vous avez l'intention d'acheter un logiciel de gestion de projet pour rationaliser la gestion de projet ? Ou vous souhaitez mettre en place un outil de gestion de la relation client pour optimiser les équipes commerciales ?

Quelle que soit la technologie que vous mettez en œuvre pour améliorer votre entreprise, vous avez besoin de la Modèle de plan de projet technologique ClickUp pour organiser le processus de mise en œuvre.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Organiser et visualiser les tâches avec la vue Gantt

Relier les tâches grâce à l'affichage du diagramme des relations entre entités

Fixer des paramètres et suivre la progression du projet

Aligner les équipes et les ressources

Identifier les problèmes potentiels liés à la mise en œuvre de la technologie

🌟 Idéal pour : Les CTO et les responsables technologiques chargés de mettre en œuvre de nouveaux systèmes technologiques au sein de l'entreprise.

💡Pro Tip : Utiliser Jalons ClickUp pour suivre la progression de votre mise en œuvre et vous assurer que vous respectez les délais.

8. ClickUp Modèle de plan de projet de centre de modèles

La migration d'un centre de données, c'est-à-dire le déplacement de données (actifs) d'un centre de données à un autre, peut être délicate à gérer, en particulier lorsque les ensembles de données sont importants.

La ClickUp Modèle de plan de projet de centre de modèles peut vous aider à gérer efficacement ce processus chronophage. L'affichage de la feuille de route de migration vous permet d'organiser parfaitement les étapes de migration des données pour gérer les centres de données en expansion et en créer de nouveaux.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualiser le forfait de migration des données du début à la fin

Suivre la progression, les ressources et les jalons et objectifs clés de la migration des données

Organiser les tâches dans un cadre structuré

🌟 Idéal pour : Les professionnels de l'informatique et les chefs d'équipe qui gèrent des projets de centres de données.

9. Modèle de feuille de route du projet ClickUp

Un nouveau produit en préparation ? Ou lancement d'une nouvelle fonctionnalité ? Le Modèle de feuille de route du projet ClickUp peut vous aider à suivre toutes les parties mobiles d'un projet, quelle que soit sa taille.

Ce modèle est livré avec des vues prédéfinies, des champs personnalisés et des champs pour vous aider à gérer les échéanciers et les étapes d'un projet en un seul endroit. Vous pouvez également afficher les charges de travail de votre équipe pour allouer les ressources plus efficacement.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivre la progression de votre forfait de lancement de produit

Prioriser la sortie du produit en fonction du retour d'information

Collaborer avec les équipes internes pour une mise en œuvre réussie du forfait de projet

🌟 Idéal pour : Les équipes de développement de produits qui travaillent sur de nouveaux produits et des ajouts de fonctionnalités.

💡Pro Tip : Avant de vous lancer dans l'élaboration de feuilles de route, apprenez comment créer un forfait de projet agile afin d'éviter les obstacles potentiels.

10. ClickUp Modèle de tableau blanc pour les rapports sur le statut d'un projet

Lorsque vous avez plusieurs projets en cours, des rapports de progression rapides et d'un seul coup d'œil vous aident à comprendre le statut de chaque projet. Et les rapports d'avancement vous aident à comprendre l'état de chaque projet ClickUp Modèle de tableau blanc pour les rapports sur le statut des projets le fait pour vous.

Ce modèle permet à toutes les parties prenantes de se tenir au courant de la progression du projet, de prévenir les risques potentiels et d'achever le projet dans les délais impartis.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivre la progression à l'aide de graphiques et de diagrammes automatisés

Tenir les parties prenantes informées des budgets, des dates d'échéance et des dernières mises à jour

Communiquer avec les équipes en temps réel à l'aide de commentaires et de @mentions

🌟 Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe pour tenir les parties prenantes à jour.

11. ClickUp Modèle d'échéancier de projet Tableau blanc

Pour respecter les échéanciers des principales activités d'un projet, il faut créer un échéancier parfait que tout le monde puisse suivre. Le Modèle d'échéancier de projet ClickUp Tableau blanc est très utile à cette fin. Il vous aide à réfléchir à des idées, à planifier les échéanciers du projet et à mettre en place des rappels pour l'exécution des tâches.

Grâce à ce modèle, vous pouvez vous assurer que les équipes restent sur la bonne voie sans passer beaucoup de temps à créer des échéanciers de projet.

Ce modèle vous aide à :

Afficher l'ensemble des échéanciers du projet en un seul endroit

De suivre la progression et d'ajuster les éléments pour faire avancer les choses

Identifier les goulets d'étranglement potentiels

Communiquer clairement les détails et les échéanciers du projet aux parties prenantes

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe qui créent des échéanciers de projet

Faites des forfaits de projet efficaces avec ClickUp

Certes, les modèles de plans de projet dans PowerPoint fonctionnent bien. Mais leur potentiel est limité.

Ils manquent de fonctionnalités avancées, ont une évolutivité limitée et n'offrent pas d'assistance à la collaboration en temps réel. C'est là que les modèles ClickUp brillent.✨

ClickUp offre des fonctionnalités avancées de planification de projet, notamment la collaboration en temps réel, plusieurs vues de projet, des diagrammes Gantt, des organigrammes, des jalons, des tâches, etc. Ces fonctionnalités permettent de créer des forfaits de projet détaillés et de garantir des livraisons dans les délais. S'inscrire gratuitement à ClickUp et essayez les modèles faciles à modifier de ClickUp !