11 Meilleur logiciel de gestion de projet d'investissement pour 2025

L'un de mes premiers grands projets m'a appris une dure leçon : sans les bons outils, même un petit retard peut entraîner des revers importants.

Cette expérience m'a poussé à trouver un logiciel tout-en-un capable de gérer différents degrés de complexité des projets, de la budgétisation à la planification en passant par la gestion des ressources.

Après avoir testé plusieurs options avec l'équipe de ClickUp, j'ai sélectionné le meilleur logiciel de gestion de projet d'investissement pour que vos projets se déroulent sans heurts et dans les délais.

Voici les facteurs que nous avons pris en compte pour déterminer ce qui conviendrait à votre portefeuille de projets et ce qui a été retenu. ✂️

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de gestion de projet d'investissement?

Lors du choix d'un logiciel de gestion de projet d'investissement, il est important de se concentrer sur les fonctionnalités qui peuvent réellement apporter une assistance aux projets complexes et de grande envergure.

Voici un bref aperçu des éléments essentiels à rechercher . 👇

Outils de budgétisation complets: Gérer les coûts efficacement en suivant les dépenses,en prévoyant les budgetset en identifiant les possibilités de réduction des coûts

Gérer les coûts efficacement en suivant les dépenses,en prévoyant les budgetset en identifiant les possibilités de réduction des coûts Gestion des plannings et des échéanciers: Créez, ajustez et partagez facilement les échéanciers pour que chaque membre de l'équipe soit en phase avec les jalons clés du projet

Créez, ajustez et partagez facilement les échéanciers pour que chaque membre de l'équipe soit en phase avec les jalons clés du projet Affectation et suivi des ressources: Assurez-vous que les bonnes personnes et les bons matériaux sont disponibles au bon moment, sans dépassement de budget ni goulots d'étranglement

Assurez-vous que les bonnes personnes et les bons matériaux sont disponibles au bon moment, sans dépassement de budget ni goulots d'étranglement Collaboration et communication: Centraliser les communications pour que chacun reste informé et que les décisions soient prises en temps réel

Centraliser les communications pour que chacun reste informé et que les décisions soient prises en temps réel Rapports et analyses: Accédez à des données pour mesurer la performance du projet, identifier les risques et prendre des décisions éclairées

Accédez à des données pour mesurer la performance du projet, identifier les risques et prendre des décisions éclairées **Gestion des documents : Organisez et stockez en toute sécurité les documents essentiels du projet, les plans et les rapports en un seul endroit accessible

🔍 Le saviez-vous ? En 2023, le secteur de la construction aux États-Unis était évalué à près de 2 000 milliards de dollars. Ce nombre devrait continuer à croître, les prévisions indiquant que d'ici 2027, la valeur totale des projets de construction pourrait.. dépasser les 2,2 billions de dollars .

11 Logiciel de gestion de projet d'investissement

Grâce aux commentaires de l'équipe ClickUp et à mes propres recherches, j'ai dressé une liste des 11 meilleurs logiciels de planification des immobilisations pour vous aider à gérer vos projets plus efficacement.

Jetons un coup d'œil . 💁

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion des budgets, des flux de travail des projets et de la collaboration)

J'ai passé beaucoup de temps à utiliser ClickUp clickUp est un puissant outil de gestion de projet conçu pour les équipes financières et les managers de projet.

Améliorer la précision de la planification financière et des rapports avec ClickUp pour les Teams des Finances ClickUp pour les équipes financières est une solution robuste pour la budgétisation et le suivi des dépenses. Elle associe des outils de gestion de projet avancés à des modèles spécifiques aux finances, permettant aux équipes de gérer plus efficacement les flux de trésorerie.

ClickUp Tasks (tâches ClickUp) Tâches ClickUp permet aux utilisateurs de décomposer des projets complexes en tâches et sous-tâches gérables. En outre, ce niveau d'organisation permet de s'assurer qu'aucun détail financier n'est négligé.

Obtenez un aperçu clair des projets actuels et futurs avec les tâches ClickUp pour rester concentré

Par exemple, vous pouvez assigner des tâches spécifiques aux membres de l'équipe responsables des différentes catégories de budget, rationalisant ainsi la responsabilité.

Tableaux de bord ClickUp

Obtenez des informations exploitables en un coup d'œil avec les tableaux de bord ClickUp

Suivant, Tableaux de bord ClickUp permettent aux équipes financières de créer des affichages visuels personnalisables qui consolident les indicateurs clés et les statuts des projets. Grâce à la possibilité de surveiller d'un coup d'œil le respect du budget d'investissement, le flux de trésorerie et la santé globale du projet, les équipes peuvent rapidement identifier les problèmes financiers potentiels et y répondre de manière proactive.

Modèles ClickUp

Pour optimiser la budgétisation, ClickUp offre également une variété de modèles.

Les ClickUp Budget de projet avec modèle de WBS permet de structurer votre budget en fonction d'une structure de répartition du travail (SRT), ce qui permet de clarifier les coûts associés à chaque composante du projet.

De plus, le modèle Modèle de gestion des coûts de projet ClickUp est utile pour gérer tous les aspects financiers (y compris les coûts détaillés des projets) de votre portfolio.

L'outil Logiciel de gestion de projet ClickUp est un autre outil utile. Il assiste l'équipe d'assistance, le suivi du temps et bien d'autres choses encore.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Gantt-Chart-View-1400x934.png Respectez le calendrier des projets d'investissement en gérant les échéanciers et les dépendances des tâches à l'aide de la vue diagramme Gantt de ClickUp /$$img/

Respecter le calendrier des projets d'investissement en gérant les échéanciers et les dépendances des tâches avec la vue diagramme de Gantt de ClickUp

Les Vue Gantt de ClickUp offre aux gestionnaires de projets d'investissement un moyen clair et visuel de suivre les échéanciers et les dépendances des tâches.

Par instance, un gestionnaire qui supervise la construction d'une installation peut forfaiter chaque phase - de la planification aux inspections finales - en tenant compte des dépendances entre les tâches telles que l'obtention des permis et la préparation du site. Si l'une des étapes est retardée, l'équipe du projet peut rapidement rapidement l'échéancier pour que le travail se déroule sans heurts.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-7-1400x932.png Gardez la communication de l'équipe en un seul endroit avec ClickUp Chat /$$$img/

Maintenez la communication au sein de l'équipe en un seul endroit avec ClickUp Chat

Une bonne communication fait toute la différence pour maintenir les projets sur la bonne voie, et ClickUp Discuter met cette connexion au premier plan. Discuter maintient toute la communication avec votre flux de travail, de sorte que vous n'avez pas besoin de passer d'une application à l'autre.

Supposons que vous étiez en vacances : l'IA intégrée à Chat peut vous fournir un résumé pratique des mises à jour clés, ce qui vous permet d'être instantanément au courant sans avoir à faire défiler une montagne de messages.

Et grâce aux abonnements dans Chat, vous saurez qui est responsable de chaque étape ultérieure, afin que rien ne se perde dans le flot de messages. C'est toute la communication dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Effacées, les tâches du projet : Décomposez le travail en tâches et sous-tâches gérables, en vous assurant que chaque partie du cycle de vie du projet est clairement définie et attribuée

Décomposez le travail en tâches et sous-tâches gérables, en vous assurant que chaque partie du cycle de vie du projet est clairement définie et attribuée Visualiser les échéanciers: Mappez les calendriers des projets, suivez les dépendances et ajustez les échéanciers facilement, pour aider les équipes à maintenir leurs projets sur la bonne voie

Mappez les calendriers des projets, suivez les dépendances et ajustez les échéanciers facilement, pour aider les équipes à maintenir leurs projets sur la bonne voie La santé financière de l'entreprise est au premier plan: Contrôler le respect du budgetles flux de trésorerie et d'autres indicateurs financiers clés en un coup d'œil, ce qui facilite la maintenance des finances du projet

Contrôler le respect du budgetles flux de trésorerie et d'autres indicateurs financiers clés en un coup d'œil, ce qui facilite la maintenance des finances du projet Améliorer la collaboration au sein de l'équipe: Communiquer en temps réel au sein de la plateforme, pour que tout le monde reste aligné et pour minimiser le besoin d'utiliser des applications de messagerie externes

Communiquer en temps réel au sein de la plateforme, pour que tout le monde reste aligné et pour minimiser le besoin d'utiliser des applications de messagerie externes Optimiser l'allocation des ressources: Suivre le temps passé sur les tâches et les projets, permettant aux équipes de mieux gérer les ressources et de respecter les contraintes budgétaires

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent que la navigation dans ClickUp peut devenir écrasante en raison de l'étendue de ses fonctionnalités

La courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs peut être raide, nécessitant du temps pour tirer pleinement parti de toutes les fonctions

Tarification de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Procore (Meilleur pour la gestion de projet de construction)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Procore-1400x788.png Procore est un logiciel adapté pour le forfait des projets d'investissement : logiciel de gestion de projet d'investissement /$$$img/

Via : Procore Procore est un logiciel de planification de projets d'investissement adapté, conçu pour le secteur de la construction. Il centralise les données du projet et fournit des informations en temps réel qui améliorent la collaboration entre les parties prenantes.

Avec Procore, la gestion des budgets de projet des offres et des commandes devient beaucoup plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités

Consolidez la communication pour accéder aux messages, aux mises à jour et aux fichiers en un seul endroit

Stocker et mettre à jour les documents du projet en temps réel pour s'assurer que tout le monde dispose des dernières versions

Rationaliser le suivi des demandes d'informations (RFI) et des soumissions pour des réponses plus rapides et moins de retards

Liez les commandes de modification aux budgets et aux calendriers pour comprendre instantanément les impacts financiers

Limites du programme

La lenteur des temps de réponse du service client peut être frustrante

L'application mobile a été confrontée à des problèmes de crashs et de glitchs

Nécessite le téléchargement préalable des éléments pour un accès hors ligne, ce qui peut être limitatif

Tarification de base

Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (2,900+ reviews)

4.6/5 (2,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,700+ reviews)

3. Oracle Primavera Cloud (le meilleur pour la planification complète des projets et la gestion des risques)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Oracle-1.png Oracle Primavera Cloud : logiciel de gestion de projet d'investissement /$$$img/

Via : Oracle Oracle Primavera Cloud est un outil puissant qui combine la planification des projets, la gestion des ressources et l'analyse des risques. Il est connu pour ses capacités d'ordonnancement avancées et est idéal pour les professionnels qui gèrent des échéanciers et des budgets de projets complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle Primavera Cloud

Créez des structures de ventilation de projet détaillées pour améliorer le suivi et garantir la clarté

Utiliser des techniques de planification avancées pour analyser les écarts de coûts et de délais

Gérer les ressources avec des outils d'allocation personnalisables pour une affectation optimale des tâches

Identifier et gérer les risques à l'aide d'un registre des risques intégré pour maintenir les projets sur la bonne voie

Suivre les budgets à l'aide d'outils de gestion des flux de trésorerie pour la surveillance financière

Limites d'Oracle Primavera Cloud

L'intégration avec d'autres systèmes peut être compliquée

Les utilisateurs signalent des décalages de performance occasionnels avec des ensembles de données volumineux

Les options de personnalisation peuvent ne pas répondre à tous les besoins spécifiques

Tarification d'Oracle Primavera Cloud

À partir de 100 $/mois

Oracle Primavera Cloud évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (380+ reviews)

4.4/5 (380+ reviews) Capterra: 4.4/5 (180+ avis)

4. Oracle Aconex (le meilleur pour le contrôle des documents dans le secteur de la construction)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Oracle-Aconex.png Oracle Aconex : logiciel de gestion de projet d'investissement /$$$img/

Via : Compass Consult Oracle Aconex fournit une plateforme basée sur le cloud pour la gestion de projets de construction à grande échelle. Ce logiciel de planification des immobilisations facilite une collaboration transparente et la gestion des processus grâce à ses fonctionnalités robustes de contrôle des documents et de gestion de la conformité.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle Aconex

Gérer facilement les documents du projet, en veillant à ce que tout le monde ait accès aux versions les plus récentes

Rationaliser les processus tels que les approbations et les révisions afin d'améliorer l'efficacité du projet

Facilitez la communication entre les équipes grâce à des mises à jour et des notifications instantanées

Utilisez l'application mobile pour accéder en déplacement aux données et à la documentation du projet

Créer des rapports détaillés sur le statut des documents, la conformité et la progression du projet

Limites d'Oracle Aconex

Assistance uniquement pour les méthodes d'authentification de base

Des limites strictes sur l'utilisation de l'API peuvent entraver l'intégration

Problèmes potentiels d'intégration entre différents outils de modélisation

Tarification Oracle Aconex

Non disponible

G2: 4.5/5 (220+ commentaires)

4.5/5 (220+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

à faire $$$$a Selon un rapport de la Commission européenne, le Rapport de Wellingtone 45 % des gestionnaires de projet estiment que leur organisation a de solides antécédents en matière de réussite des projets.

5. CMiC (Meilleur pour la gestion de projet intégrée)

Via : CMiC CMiC est spécialisé dans la planification de projets d'investissement pour le secteur de la construction, offrant une suite intégrée qui rationalise la gestion et le compte. Ce logiciel convivial de gestion de projet d'investissement fournit des informations complètes pour la prise de décision tout au long du processus d'investissement cycle de vie de la gestion de projet .

Les meilleures fonctionnalités de la CCMi

Connexion avec diverses applications d'entreprise pour un flux de données homogène à l'échelle du Tableau

Accédez au logiciel de gestion de projet d'investissement à partir de plusieurs appareils pour les équipes sur le terrain et au bureau

Rationaliser les processus réglementaires et maintenir les pistes d'audit pour la transparence

Gagnez en visibilité grâce à des données de projet synchronisées qui améliorent la prise de décision

Limites de MCiC

L'installation peut être longue et nécessiter beaucoup de ressources

De nombreux utilisateurs font état de lenteurs et de rapports défectueux

Une formation approfondie peut être nécessaire pour les nouveaux utilisateurs

Tarification MCiC

Prix personnalisé

évaluations et critiques de la CCMi

G2: 3.3/5 (25+ commentaires)

3.3/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (170+ commentaires)

**Reconnaissez et célébrez les petits et grands jalons du projet. Reconnaître les réalisations stimule le moral de l'équipe et motive tout le monde à rester engagé et à s'impliquer dans la réussite du projet.

6. Sitetracker (le meilleur pour la gestion de projets et de portefeuilles à grand volume)

Via : Sitetracker Sitetracker est un outil basé sur le cloud qui permet de gérer des projets à fort volume dans des secteurs comme les télécommunications. Il intègre la gestion financière et la gestion des fournisseurs dans une seule plateforme pour améliorer la visibilité et la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Sitetracker

Gérer efficacement chaque phase du cycle de vie, depuis le lancement et le forfait jusqu'à l'achèvement du projetl'exécution du projet et la clôture

Exploiter les analyses pilotées par l'IA pour prévoir les risques et les résultats afin de prendre des décisions proactives

Optimiser l'utilisation des ressources sur plusieurs projets, en veillant à ce que les équipes fonctionnent au maximum de leur efficacité

Surveiller les budgets en temps réel par rapport aux prévisions pour des ajustements immédiats et la responsabilité financière

Limites de Sitetracker

Certains utilisateurs signalent des difficultés d'intégration avec les systèmes d'entreprise existants

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface complexe à naviguer

Tarification de Sitetracker

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Sitetracker

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Fieldwire (Le meilleur pour la gestion des champs dans la construction)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Fieldwire.png Fieldwire se concentre sur la gestion de la construction en mettant l'accent sur la collaboration sur le terrain.

/$$img/

Via : Fieldwire Fieldwire se concentre sur la gestion de la construction en mettant l'accent sur la collaboration sur le terrain.

Il assiste la gestion des tâches, la communication en temps réel et le partage de documents, ce qui le rend adapté à la gestion efficace des projets d'investissement.

Les meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Accédez aux derniers forfaits du projet et partagez-les depuis n'importe quel appareil, pour que tout le monde reste aligné

Attribuez et suivez clairement les tâches pour garantir la responsabilisation de toute l'équipe

Générez des rapports automatiquement pour une documentation précise et à jour

Annotez les forfaits avec des notes, des photos et des vidéos pour capturer les conditions réelles

Limites de câblage

L'assistance client est insuffisante et renvoie souvent les utilisateurs vers des tutoriels

Absence d'outils de gestion financière complets pour les projets complexes

Tarifs de Fieldwire

Basic: 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Pro: 54 $/mois par utilisateur

54 $/mois par utilisateur Business: 74 $/mois par utilisateur

74 $/mois par utilisateur Business Plus: 94 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Fieldwire

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (85+ commentaires)

8. Bluebeam Revu (Meilleur pour la collaboration AEC)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Bluebeam-Revu.jpg Bluebeam Revu /$$$img/

Via : Bluebeam Bluebeam Revu propose des outils adaptés aux projets d'architecture, d'ingénierie et de construction (AEC). L'accent mis sur la collaboration améliore les flux de travail des projets, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels de l'AEC.

Les meilleures fonctionnalités de Bluebeam Revu

Collaborez sur des dessins PDF en temps réel avec les équipes de projet pour rester synchronisé

Marquez les documents pour clarifier les intentions de conception et suivez les modifications apportées

Intégration avec d'autres systèmes d'entreprise pour une gestion cohérente du flux de travail

Automatisation des tâches répétitives pour améliorer la productivité et se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée

Limites de Bluebeam Revu

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctionnalités avancées

Problèmes de performance occasionnels avec des fichiers volumineux ou des projets complexes

Tarifs deBluebeam Revu

Standard: 349 $ (paiement unique)

349 $ (paiement unique) CAO: 449 $ (paiement unique)

449 $ (paiement unique) Achevé: 599 $ (paiement unique)

Évaluations et critiques deBluebeam Revu

G2: 4.6/5 (1,200+ reviews)

4.6/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,000+ reviews)

💡 Pro Tip: Les projets d'investissement sont souvent confrontés à des changements de périmètre, de budget ou d'échéancier. Mettez en place un processus formel de gestion du changement pour évaluer l'impact des modifications sur le projet et tenir les parties prenantes informées.

9. InEight (le meilleur pour la gestion de projet de bout en bout)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/InEight.jpg InEight /$$img/

Via : Technologie ferroviaire InEight fournit une solution de bout en bout pour la gestion des projets d'investissement et l'intégration de la planification de l'atténuation, de l'exécution et de l'analyse dans une plateforme unique.

Ce logiciel de planification des immobilisations renforce la collaboration et améliore les résultats des projets grâce à ses fonctionnalités complètes.

Les meilleures fonctionnalités d'InEight

Planifiez efficacement vos projets grâce à des outils de planification avancés et des modèles personnalisables

Contrôler les budgets et lesgérer les dépenses en temps réel pour garder la maîtrise des finances

Analyser les performances des projets grâce à des rapports détaillés pour obtenir des informations précieuses

Utiliser les fonctionnalités mobiles pour une gestion de projet efficace et en déplacement

Limites d'InEight

Les options de personnalisation ne sont pas aussi flexibles que celles de certains concurrents

Certains utilisateurs rencontrent des difficultés avec l'intégration du système

Tarification d'InEight

Prix personnalisé

Évaluations et critiques d'InEight

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Projectmates (le meilleur pour l'efficacité de la gestion de projet)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Projectmates.jpg Projectmates /$$$img/

Via : Partenaires de projet Projectmates simplifie la gestion des investissements en capital pour les propriétaires de projets, en offrant une plateforme unifiée qui regroupe chaque phase du projet sous un même toit.

De plus, elle organise et rend accessible chaque aspect, depuis le paramétrage des forfaits d'investissement jusqu'au suivi des dépenses et des jalons en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Projectmates

Personnalisez les tableaux de bord pour créer un aperçu complet du projet, vous permettant de visualiser les indicateurs critiques

Suivez sans effort les budgets, les commandes de modification et les prévisions, ce qui vous permet de rester au fait de la santé financière

Générez des rapports détaillés pour identifier les tendances, évaluer la progression et mettre en œuvre des améliorations

Améliorer la collaboration grâce à la communication intégrée pour partager les mises à jour au sein de la plateforme

Limites de Projectmates

Certaines fonctionnalités avancées ne sont pas disponibles chez les concurrents

Les utilisateurs signalent la nécessité d'une assistance client plus solide

Prix de Projectmates

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Projectmates

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

🔍 Le saviez-vous ? Les trois principales contraintes de la gestion de projet - la portée, le temps et le coût - sont souvent appelées le "triangle de fer" La modification d'une contrainte a généralement un impact sur les autres.

11. Microsoft Project (le meilleur pour la gestion de projet traditionnelle)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Microsoft-Project-1400x736.jpg Microsoft Project /$$img/

Via : Microsoft Microsoft Project est une solution intégrée de gestion de projet qui fournit des fonctionnalités de planification et d'ordonnancement robustes adaptées à divers secteurs d'activité.

L'interface intuitive de la plateforme et les puissantes fonctionnalités de l'allocation des ressources facilitent la création de forfaits, la définition de jalons et la visualisation du chemin critique du projet, ce qui permet aux équipes de disposer d'une feuille de route claire à suivre.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Intégration avec des applications financières pour gérer les budgets, les coûts et les régularisations de revenus

Affectation et suivi des ressources pour s'assurer que les projets sont dotés d'un personnel adéquat

Générer des rapports complets pour analyser et évaluer en profondeur les performances des projets

Exploiter les outils Microsoft existants pour créer un flux de travail plus homogène et plus connecté

Limites de Microsoft Project

Peut être coûteux par rapport à d'autres outils de gestion de projet

La courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs peut être abrupte, en particulier pour les fonctionnalités avancées

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées par rapport à des plateformes plus modernes

Prix Microsoft Project

Planner Plan 1: 10$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

10$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Planificateur et Plan de projet 3: 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Planificateur et plan de projet 5: $55/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Microsoft Project

G2: 4/5 (1615+ commentaires)

4/5 (1615+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (1950+ avis)

💡 Pro Tip: Regularly conduct la mise à niveau des ressources tout au long du projet. Il s'agit d'analyser les charges de travail de votre équipe et d'ajuster les affectations afin d'éviter une sur-allocation des ressources.

