Modèles de formulaires de commande gratuits en PDF

Tous les propriétaires d'entreprises connaissent ce sentiment : un client enthousiaste vous envoie une commande par e-mail et, soudain, vous vous précipitez pour noter tous les détails.

Bien entendu, diriger une petite entreprise ou travailler en free-lance signifie jongler avec plusieurs tâches à la fois.

Mais lorsqu'il s'agit de prendre des commandes, la simplicité est la clé. Un formulaire de commande bien conçu permet de gagner du temps, de simplifier le processus et de s'assurer que vous saisissez tous les détails nécessaires.

Dans ce blog, nous allons explorer les modèles de formulaires de commande PDF pour rationaliser le processus de commande de votre entreprise. Nous examinerons également quelques modèles alternatifs (et meilleurs) en ClickUp . 🎯

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de commande PDF?

Un bon modèle de formulaire de commande PDF est essentiel pour rationaliser le processus d'achat et améliorer la satisfaction des clients.

Examinons quelques fonctionnalités qu'un bon modèle de formulaire de commande doit posséder . 👇

Simplicité et clarté: Il doit avoir une disposition simple, facile à naviguer avec une structure logique pour entrer les informations du client, les détails du produit et le paiement

Il doit avoir une disposition simple, facile à naviguer avec une structure logique pour entrer les informations du client, les détails du produit et le paiement **Champs personnalisés : le modèle doit comporter des champs pour les noms de produits, les descriptions, les quantités et les prix afin que les clients sachent exactement ce qu'ils commandent

**Fonctionnalités conviviales : le modèle doit comporter des menus déroulants pour la sélection des produits, des cases à cocher pour les services supplémentaires et des calculs automatiques pour les réductions et les taxes

Approche minimaliste et attrait visuel: Le formulaire de commande doit éviter tout encombrement inutile et présenter des fonctionnalités visuelles qui le rendent plus attrayant et informatif

Le formulaire de commande doit éviter tout encombrement inutile et présenter des fonctionnalités visuelles qui le rendent plus attrayant et informatif **Un modèle de formulaire de commande doit être facile à imprimer, ce qui permet aux clients qui préfèrent les copies physiques d'imprimer le formulaire sans en perdre la lisibilité ou la mise en forme

🔍 Le saviez-vous ? Le concept de formulaire de commande remonte aux civilisations anciennes. Les marchands de Mésopotamie, d'Égypte et de Rome utilisaient des tablettes d'argile et des rouleaux de papyrus pour enregistrer les commandes et les transactions, ce qui en fait les premiers formulaires de commande connus !

6 modèles de formulaires de commande PDF

Les modèles de formulaires de commande PDF rendent la gestion des transactions plus efficace, en fournissant des formulaires personnalisables prêts à l'emploi qui répondent à divers besoins de l'entreprise.

Explorons-en quelques-uns modèles de formulaires de commande pour simplifier votre flux de travail et améliorer le suivi des commandes. 📋

1. Modèle de formulaire de commande PDF par OnPlanners.com

Via : OnPlanners.com Le modèle de formulaire de commande PDF de OnPlanners.com permet aux vendeurs de suivre facilement les ventes de produits.

Vous trouverez des sections pour les informations importantes sur le client, comme le nom, l'adresse, l'e-mail et le numéro de téléphone. La section consacrée aux détails de la commande vous permet d'indiquer la date de la commande, les éléments, les quantités et les prix.

De plus, vous disposez d'un espace pour noter le mode de paiement et obtenir des signatures. Ce modèle est un outil simple qui vous permet de garder le contrôle de vos équipes commerciales en toute simplicité.

Idéal pour: Les vendeurs qui souhaitent rationaliser le suivi des ventes en organisant les détails relatifs aux clients et aux commandes.

2. Modèle de formulaire de commande PDF par SafetyCulture

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/PDF-Purchase-Order-Form-1400x793.png Le modèle de formulaire de commande au format PDF de SafetyCulture /$$$img/

Via : Culture de la sécurité Le modèle de formulaire de commande PDF de SafetyCulture précise les dates et le nombre de commandes, l'adresse de livraison et les modalités de paiement. Il enregistre également le taux d'imposition, les taxes, les frais de livraison et de manutention.

Vous trouverez des sections pour organiser la liste des fournisseurs des informations, des descriptions d'éléments, des quantités, des prix et des coûts totaux. En outre, vous pouvez ajouter autant d'éléments que nécessaire à la commande et approuver le bon de commande à l'aide d'une signature numérique.

📌 Idéal pour: Les entreprises qui recherchent un moyen efficace de capturer tous les détails clés des achats et de gérer les commandes.

📖 Also Read: 10 Meilleurs modèles de formulaires Excel à remplir pour les tâches et les projets

3. Modèle de formulaire de commande de réparation par SafetyCulture

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Repair-Order-Form-1400x711.png Le modèle de formulaire de commande de réparation de SafetyCulture /$$$img/

Via : Culture de la sécurité Le modèle de formulaire de commande de réparation de SafetyCulture est idéal pour les services de réparation automobile. Il vous aide à garder une trace de tous les détails importants pour une gestion fluide du service.

Vous trouverez des sections pour les informations sur le client, y compris son nom et son nombre de contact, avec une option pour ajouter l'adresse de son entreprise. Un espace est réservé aux services demandés, tels que les vidanges, les réparations et l'entretien. Pour la gestion des pièces, vous pouvez dresser la liste des pièces neuves et de rechange, de leur coût et des fournisseurs.

Idéal pour: Les services de réparation automobile souhaitant organiser les détails des services et des pièces pour des opérations fluides.

4. Modèle de formulaire de commande d'évaluation pour l'immobilier par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Appraisal-Order-Form.png Ce modèle de formulaire de commande d'évaluation pour l'immobilier /$$img/

Via : Modèle.net Ce modèle de formulaire de commande d'évaluation pour l'immobilier rationalise le processus de demande d'évaluation d'un bien immobilier. Il rassemble de manière concise toutes les informations nécessaires au prêteur et à l'occupant.

Le modèle comprend des sections distinctes pour les informations sur le client, les détails de la propriété et l'objet de l'évaluation. Vous découvrirez des champs destinés à recueillir des informations sur le bien évalué, notamment ses caractéristiques physiques et toutes les données historiques pertinentes.

📌 Idéal pour: Les professionnels de l'immobilier qui ont besoin d'évaluations de biens avec des champs de données clairs pour les prêteurs et les occupants.

5. Modèle de formulaire de commande en gros par Smartsheet

Via : Smartsheet Le modèle de formulaire de commande en gros de Smartsheet est un PDF convivial affichant un catalogue achevé d'éléments avec des prix de gros.

Les clients peuvent spécifier les quantités d'éléments et entrer les détails de l'expédition et de la facturation. Vous pouvez personnaliser le modèle en ajoutant le logo de l'entreprise et les conditions relatives aux commandes en gros, aux retours ou aux politiques de paiement.

Ce modèle simplifie le processus de commande et apporte de la clarté à la fois pour vous et pour vos clients, ce qui facilite la gestion des commandes.

📌 Idéal pour: Les entreprises qui gèrent des commandes en gros, permettant des listes de catalogue détaillées et une personnalisation facile.

6. Modèle de formulaire de commande de retour par Smartsheet

Via : Smartsheet Le formulaire de commande de retour de Smartsheet vous aide à suivre efficacement les commandes de retour. Vous pouvez le personnaliser pour répondre à vos produits spécifiques et aux exigences de votre Business tout en incorporant vos politiques de remboursement et d'échange pour un formulaire complet.

Les clients peuvent dresser la liste des éléments à retourner en indiquant les raisons et les détails pertinents, ce qui facilite les retours et les échanges. C'est un excellent moyen d'assister et de renforcer les relations avec les clients.

📌 Idéal pour: Les Business à la recherche d'un formulaire clair et personnalisé pour traiter les retours et assister le service client.

Limites de l'utilisation du PDF pour les formulaires de commande

Bien que les modèles de formulaires de commande au format PDF présentent de nombreux avantages, il est important de reconnaître qu'ils sont assortis de certaines limites. ⚠️

Examinons-en quelques-unes.

Manque d'interactivité : Les formulaires PDF ne permettent pas toujours d'avoir des champs dynamiques, ce qui rend difficile le calcul automatique des totaux ou l'ajustement des prix en fonction des sélections de quantités

Les formulaires PDF ne permettent pas toujours d'avoir des champs dynamiques, ce qui rend difficile le calcul automatique des totaux ou l'ajustement des prix en fonction des sélections de quantités Difficile à modifier: Une fois le formulaire de commande PDF créé, il peut être difficile d'y apporter des modifications. Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un logiciel spécifique pour modifier le PDF, ce qui peut entraîner des problèmes de contrôle des versions

Une fois le formulaire de commande PDF créé, il peut être difficile d'y apporter des modifications. Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un logiciel spécifique pour modifier le PDF, ce qui peut entraîner des problèmes de contrôle des versions Accessibilité limitée: Les fichiers PDF peuvent ne pas être facilement accessibles sur tous les appareils, en particulier sur les mobiles, où le remplissage des formulaires peut être moins convivial

Les fichiers PDF peuvent ne pas être facilement accessibles sur tous les appareils, en particulier sur les mobiles, où le remplissage des formulaires peut être moins convivial Conception statique: Bien que personnalisables, les options de conception des formulaires de commande PDF peuvent être limitées par rapport aux formulaires en ligne, ce qui peut nuire à l'expérience de l'utilisateur

Bien que personnalisables, les options de conception des formulaires de commande PDF peuvent être limitées par rapport aux formulaires en ligne, ce qui peut nuire à l'expérience de l'utilisateur L'absence de données en temps réel : Les modèles PDF ne s'intègrent pas aux systèmes en temps réel, ce qui signifie que vous ne pouvez pas mettre à jour automatiquement les niveaux de stock ou les changements de prix sans réviser manuellement le document

🔍 Did You Know? Les formulaires de commande numériques ne sont apparus qu'avec l'essor de l'informatique à la fin du 20e siècle. Dans les années 90, un formulaire de commande en ligne était devenu courant avec la croissance du commerce électronique, changeant à jamais la façon dont nous achetons et vendons.

Modèles alternatifs de formulaires de commande

Si vous recherchez des modèles de formulaires de commande flexibles qui dépassent les limites du format PDF, vous êtes au bon endroit ! Il existe de nombreuses alternatives. ClickUp est une excellente option à considérer.

Avec ses modèles personnalisables et ses puissantes fonctionnalités de gestion des tâches, ClickUp simplifie votre processus de commande.

Explorons quelques modèles alternatifs de ClickUp ! 💪

1. Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Le Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp simplifie la gestion des commandes de produits, depuis leur création jusqu'à leur exécution. Les clients peuvent facilement passer commande par l'intermédiaire du formulaire, ce qui vous permet de suivre les problèmes éventuels et d'éviter les éléments manquants.

Ce modèle automatise l'entrée des données, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les tâches répétitives. Il enregistre également les commandes passées, ce qui permet d'obtenir des informations utiles à l'amélioration du service client.

Vous pouvez rapidement collecter des détails essentiels tels que les coordonnées du client, les spécifications du produit et les données de paiement en un seul endroit, en gardant votre gestion des commandes fluide et efficace.

📌 Idéal pour: Les entreprises qui cherchent à rationaliser leur processus de commande de produits et à améliorer l'expérience client.

🔍 Did You Know? A Note de réception des marchandises (GRN) constitue la preuve qu'une commande a été livrée avec exactitude. Il confirme que les éléments reçus correspondent aux détails de la commande soumis par le biais d'un formulaire de commande, ce qui permet d'éviter les divergences et les erreurs dans les registres d'inventaire.

2. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Le modèle Modèle de commande et d'inventaire ClickUp facilite grandement la gestion des commandes et des stocks pour votre entreprise.

Grâce à ce modèle, vous pouvez gérer toutes vos commandes à partir d'un seul endroit, surveiller les paramètres des stocks, définir des points de commande et recevoir des alertes automatiques pour rester informé du statut des stocks.

L'utilisation de ce modèle permet simplifier les processus de commande le système de gestion des commandes permet d'améliorer la précision et de réduire le temps consacré à la gestion des commandes. Il vous permet également de conserver des enregistrements détaillés des interactions avec les fournisseurs et des achats, ce qui est essentiel pour une gestion solide de la chaîne d'approvisionnement.

📌 Idéal pour: Les propriétaires d'entreprises qui veulent s'assurer que tout le monde comprend le suivi et le traitement des stocks avec le formulaire de commande d'inventaire.

3. Modèle de formulaire de commande de changement ClickUp

Le Modèle de formulaire de commande de modification ClickUp pour les rénovations facilite la gestion des changements de projet pendant les rénovations.

Les rénovations sont imprévisibles, c'est pourquoi ce modèle vous aide à tout organiser en un seul endroit, ce qui rend la communication claire pour toutes les personnes concernées.

Ce modèle expose clairement les modifications apportées à l'étendue du travail ou aux prix, afin que tout le monde comprenne les coûts, l'échéancier et les attentes mis à jour. Il est également parfait pour conserver une trace précise de tous les changements, ce qui permet d'éviter les litiges et les malentendus coûteux.

📌 Idéal pour: Les projets de construction et de rénovation qui nécessitent un suivi clair des modifications et des approbations.

4. Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

Le Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp rend la gestion des commandes de fournitures simple et efficace.

Vous pouvez suivre les commandes depuis la demande initiale jusqu'aux détails de la livraison, en veillant à ce que l'inventaire et la logistique restent clairs. Ce modèle favorise la collaboration entre les membres de l'équipe et les fournisseurs, ce qui le rend parfait pour tout, des fournitures de bureau aux projets de grande envergure. Il permet de réduire la paperasserie, d'améliorer la précision des commandes et d'accroître la transparence du processus d'achat.

Si vous avez besoin de plus de transparence et de compte rendu dans le processus d'achat, ce modèle est fait pour vous.

📌 Idéal pour: Les organisations visant à gérer efficacement les commandes d'approvisionnement et à prévenir les pénuries.

5. Modèle de formulaire de commande de biscuits ClickUp

Le modèle Modèle de formulaire de commande de cookies ClickUp fournit un moyen organisé de gérer les commandes de biscuits (ou de produits de boulangerie en général).

Contrairement aux formulaires traditionnels, il rassemble le suivi des commandes et les informations sur les clients en un seul endroit, de sorte que vous pouvez dire adieu au chaos des feuilles de calcul.

Vous pouvez suivre la progression de chaque commande en un coup d'œil, ce qui améliore la communication avec les clients et leur permet d'obtenir des mises à jour claires sur leurs commandes. Il offre aux fournisseurs prestataires un formulaire facile à utiliser pour passer rapidement commande et permet aux vendeurs de gagner du temps grâce au suivi des informations relatives aux clients.

📌 Idéal pour: Les boulangeries ou les entreprises de biscuits qui cherchent à organiser les commandes des clients et à améliorer le suivi des commandes.

6. Modèle ClickUp pour l'exécution des commandes

Le Modèle d'exécution de commande ClickUp offre une solution flexible pour gérer l'ensemble du processus de commande. Il permet de suivre la progression pour s'assurer que les commandes sont exécutées avec précision et dans les délais, tout en améliorant la collaboration entre les différents services. Vous pouvez gérer et suivre tous les éléments de la commande en un seul emplacement pratique.

Ce modèle facilite la collaboration entre les équipes et la rend plus efficace, en particulier dans les environnements de commerce électronique où la rapidité et l'efficacité de l'exécution des commandes sont essentielles.

Sa conception intuitive par glisser-déposer rationalise chaque étape de la gestion des commandes, ce qui simplifie la navigation et la mise à jour rapide des commandes au fur et à mesure qu'elles franchissent les étapes.

📌 Idéal pour: Les entreprises de commerce électronique axées sur le traitement rapide et précis des commandes.

7. Modèle de commande de cadeaux pour la société ClickUp

Le Modèle de commande de Swag de l'entreprise ClickUp rend la gestion des marchandises de l'entreprise facile et efficace. Son interface conviviale vous permet de superviser l'ensemble du processus de commande, de la conception à la livraison gestion de l'inventaire .

Ce modèle centralise les demandes et gère les commandes en un seul endroit, ce qui vous aide à maintenir une image de marque cohérente et un contrôle de la qualité. Vous pouvez suivre toutes vos commandes de manière transparente, ce qui simplifie le processus de commande et vous permet en fin de compte de gagner du temps et de l'argent.

📌 Idéal pour: Les entreprises qui gèrent des marchandises promotionnelles et assurent une image de marque cohérente.

8. Modèle de suivi des équipes commerciales ClickUp

Le Modèle de suivi des ventes ClickUp offre un tableau impressionnant de fonctionnalités pour la gestion des équipes commerciales en temps réel. Vous pouvez facilement surveiller les performances individuelles et d'équipe, ce qui vous donne une image claire de vos efforts de vente pour prendre des décisions éclairées et fondées sur des données.

Le modèle vous permet de paramétrer et de revoir les cibles commerciales, de repérer les tendances et de visualiser efficacement vos données. Il vous permet également d'optimiser votre équipe commerciale et de prendre des décisions éclairées sur la base d'informations précises et actualisées.

📌 Idéal pour: Les équipes commerciales qui cherchent à générer des rapports sur les équipes commerciales d'analyser les indicateurs de performance et d'optimiser leur équipe commerciale.

9. Modèle de formulaire de paiement ClickUp

Le Modèle de formulaire de paiement ClickUp combine la collecte des paiements et les détails de la commande dans une interface facile à utiliser. Vous apprécierez les fonctionnalités telles que le cryptage sécurisé des données pour protéger les informations des clients et les alertes automatisées pour tenir tout le monde informé des statuts de paiement.

Ce modèle accroît la satisfaction des clients grâce à une plateforme de paiement sécurisée qui instaure la confiance. Il réduit le temps que votre équipe passe à traiter les paiements manuellement, ce qui permet un flux de travail plus fluide.

De plus, il améliore la précision lors de la saisie des données clients, ce qui réduit considérablement le risque d'erreurs humaines.

📌 Idéal pour: Les entreprises qui ont besoin d'un moyen sûr et efficace pour collecter les paiements et les détails de la commande pour assistance à la planification des comptes .

La gestion des commandes en toute simplicité avec ClickUp

Les modèles de formulaires de commande peuvent améliorer considérablement la gestion de votre entreprise.

La rationalisation de la gestion des commandes n'a jamais été aussi facile qu'avec ces modèles PDF gratuits. Ils sont personnalisables, simples à utiliser et parfaits pour organiser toutes vos transactions en un seul endroit.

Cependant, ils présentent certains inconvénients qui limitent votre personnalisation.

Grâce aux options de modèles flexibles de ClickUp, vous pouvez aller encore plus loin dans le suivi des commandes, la mise en place de rappels automatisés et la collaboration transparente avec votre équipe.

