Modèles gratuits de formulaires de commande Google Sheets

La gestion des commandes, des données clients, des détails des produits et des transactions commerciales peut rapidement devenir une tâche écrasante pour n'importe qui, qu'il s'agisse d'un propriétaire de petite entreprise, d'un travailleur indépendant ou d'une personne exerçant une profession libérale.

Sans un système solide, les choses peuvent rapidement devenir incontrôlables.

C'est là qu'interviennent les modèles de formulaires de commande de Google Sheets!🌟

Ils facilitent la gestion des commandes et la tenue des dossiers, en vous aidant à rester organisé et à garder le contrôle des choses

Dans ce blog, nous explorons ce qui fait un excellent modèle de formulaire de commande et partageons certains des modèles les mieux conçus et des modèles Google Sheets gratuits pour vous aider à gérer les commandes comme un pro.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de commande Google Sheets?

Un bon modèle de formulaire de commande Google Sheets fait plus que capturer les informations de base - il optimise l'ensemble de votre processus de commande. Il vous aide à rester organisé, réduit les erreurs et vous fait gagner du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte : développer votre entreprise.

Examinons les éléments que vous devez prendre en compte pour trouver le bon modèle en fonction de vos besoins :

Mise en disposition structurée: Une bonne Google Sheetsmodèle de formulaire de commande comprend des lignes et des colonnes clairement définies qui facilitent la navigation et la saisie des données

Une bonne Google Sheetsmodèle de formulaire de commande comprend des lignes et des colonnes clairement définies qui facilitent la navigation et la saisie des données Champs personnalisés : Assurez-vous que le modèle comporte les champs personnalisés nécessaires tels que le nom du client, les informations de contact, l'identifiant de la commande, les détails du paiement, etc

Assurez-vous que le modèle comporte les champs personnalisés nécessaires tels que le nom du client, les informations de contact, l'identifiant de la commande, les détails du paiement, etc Options de personnalisation: Le modèle doit vous permettre de personnaliser les sections du modèle en fonction des besoins uniques de votre entreprise

Le modèle doit vous permettre de personnaliser les sections du modèle en fonction des besoins uniques de votre entreprise Fonctionnalités de calcul des données: Choisissez des modèles avec des formules intégrées pour calculer automatiquement les totaux, les taxes et les réductions, afin d'éliminer les erreurs manuelles et de gagner du temps

Choisissez des modèles avec des formules intégrées pour calculer automatiquement les totaux, les taxes et les réductions, afin d'éliminer les erreurs manuelles et de gagner du temps Capacité d'intégration: Un modèle de formulaire de commande de qualité doit s'intégrer facilement à votre flux de travail, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts

Modèles de formulaires de commande Google Sheets

Voici quelques-uns des modèles de formulaires de commande Google Sheets les plus gratuits :

1. Modèle de suivi de commande Google Sheets par GooDocs

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de commande de Google Sheet GooDocs Gardez un onglet sur toutes les commandes avec le Modèle de suivi des commandes Google Sheets par GooDocs. Ce modèle comporte tous les champs de colonne essentiels dont vous avez besoin pour gérer et suivre les commandes et rester organisé en un seul endroit. De plus, il vous aide à fournir aux clients des mises à jour précises sur les livraisons et les heures d'arrivée prévues.

L'une de ses fonctionnalités frappantes est sa disposition simple en gris et blanc et sa compatibilité avec Google Sheets et Microsoft Excel.

Pourquoi vous l'aimerez

Personnalisez les champs, les images et bien plus encore pour répondre aux besoins de votre entreprise

Gardez une trace des détails du client, du montant du paiement et du statut du suivi des commandes avec différentes couleurs

Suivez vos performances en nombre et en pourcentage pour chaque étape, de la réception de la commande à l'expédition la note de réception des marchandises ✨ Idéal pour: Les petits détaillants, les entreprises de commerce électronique et les fournisseurs prestataires qui traitent plusieurs commandes quotidiennement ou simultanément

Télécharger ce modèle

2. Modèle de formulaire de commande simple pour Google Sheets par GooDocs

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de commande de google sheets GooDocs Google Sheets Simple Order Form Template by GooDocs est un modèle simple, convivial et personnalisable permettant de recueillir facilement diverses informations relatives aux commandes.

Il vous permet de collecter et de stocker tout, des détails du client et de la commande aux informations liées au paiement et à la livraison. Cela réduit la complexité du processus de commande et vous aide à assurer une expérience de transaction transparente pour vos clients.

Pourquoi vous l'aimerez

Créez des formulaires de commande sur mesure, à la fois intuitifs et efficaces

Modifiez les formulaires sur Sheets ou Excel

Simplifier le processus de passation et d'exécution des commandes

idéal pour: Freelances, petites entreprises et tous ceux qui ont besoin d'un moyen simple mais efficace de traiter et d'honorer les commandes

3. Modèle de commande de travail simple pour Google Sheets par GooDocs

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de commande de google sheets GooDocs Supposons que vous dirigiez une entreprise axée sur les services et que vous souhaitiez saisir facilement les détails des commandes de travail. Dans ce cas, l'utilisation du Modèle de commande de travail simple de Google Sheets par GooDocs est une excellente idée.

Doté d'une fonctionnalité propre et simple et d'un espace pour des instructions claires, ce modèle de commande de travail vous aide à simplifier les demandes de travail et les affectations et à garantir la réussite des tâches.

Pourquoi vous l'aimerez

Créer, distribuer et suivre les commandes de travail en toute simplicité

Maintenir des enregistrements clairs des commandes de travail

Améliorer la productivité du travail et la satisfaction des clients

mon travail: Les entreprises et les professionnels axés sur le service qui cherchent à saisir et à améliorer la gestion des demandes de travail et des affectations

4. Modèle de commande pour freelance par GooDocs

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Freelance-Purchase-Order-Template-by-GooDocs.png Achat Freelance : modèle de formulaire de commande google sheets par GooDocs /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à un expert en la matière GooDocs Simplifiez votre processus de commande avec des modèles de commande d'achat comme le Modèle de commande d'achat pour freelance de GooDocs. Ce modèle de commande de base présente un lettrage professionnel rouge et noir et une disposition structurée avec des sections claires pour 'Commandé par' et 'Commandé à'

Il comprend également des listes d'informations relatives aux éléments de la commande et aux modalités de paiement. En tant que nouveau fichier dans Sheets ou Excel, vous pouvez personnaliser ce modèle modèle de commande d'achat pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Pourquoi vous l'aimerez

Faciliter une communication effacée entre vous et vos clients

Listez votre taux horaire et le nombre d'heures travaillées et facturez vos clients en conséquence

Mentionnez les informations complémentaires importantes dans la section distincte des notes complémentaires

✨Idéal pour: Les professionnels indépendants qui souhaitent rationaliser leur flux de travail d'achat

5. Modèle de commande commerciale par GooDocs

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Sales-Order-Template-by-GooDocs.png Équipe commerciale : modèle de formulaire de commande google sheets par GooDocs /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de commande de google sheets GooDocs L'élément suivant de la liste des modèles de formulaires de commande Google Sheets est le Modèle de commande commerciale de GooDocs.

Ce modèle de couleur bleue et bien organisé comporte des fonctionnalités pour 'Facturer à' et 'Expédier à'. Il vous aide à traiter les commandes des clients en fonction de leurs options de paiement et de livraison préférées et rend la gestion des équipes commerciales transparente.

**Pourquoi vous allez l'aimer

Faciliter le processus de création, de traitement et de livraison des commandes

Suivre et maintenir des dossiers complets sur les commandes commerciales

Renforcer le professionnalisme et la réputation de votre entreprise

idéal pour: Les entreprises de vente au détail et les vendeurs en ligne qui doivent gérer de multiples commandes commerciales et transactions tout en garantissant la précision des enregistrements et la satisfaction des clients

6. Modèle de formulaire de commande Google Sheets par Lido.app

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Google-Sheets-Order-Form-Template-by-Lido.app ClickUp.png Modèle de formulaire de commande Google Sheets par Lido.app /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de commande de Google Sheets Lido.applicationModèle de formulaire de commande Google Sheets par Lido.app offre une solution organisée pour la gestion des commandes.

Ce modèle comprend plusieurs colonnes pour vous aider à capturer les informations clés liées à l'acheteur et au fournisseur, similaires à.. modèles de liste de fournisseurs . Il vous permet de maintenir un enregistrement centralisé de toutes les commandes et vous évite de calculer manuellement le montant à payer pour chaque commande.

Pourquoi vous l'aimerez

Calculer automatiquement le montant total final de chaque commande

Garder une trace des commandes grâce à leur nombre d'identification unique

Fonctionne sur n'importe quel appareil compatible avec Google Sheets

✨Idéal pour: Les propriétaires de petites entreprises, les vendeurs du marché et tous ceux qui recherchent un moyen rapide et efficace de capturer et de gérer les commandes

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour la gestion des commandes

Bien que des outils tels que Google Sheets, Google Forms, Google Docs et Google Drive offrent des solutions puissantes pour la gestion des commandes, des transactions commerciales et la tenue des dossiers, ils sont assortis de limites qui peuvent nuire à l'efficacité, notamment :

Problèmes de performance : La gestion de grandes quantités de données de commande dans Google Sheets peut s'avérer difficile à mesure que votre entreprise se développe. Les feuilles de calcul comportant de nombreuses lignes, formules et calculs peuvent ralentir le temps de chargement, retarder le traitement et entraîner des erreurs d'analyse, ce qui a un impact négatif sur votre productivité

La gestion de grandes quantités de données de commande dans Google Sheets peut s'avérer difficile à mesure que votre entreprise se développe. Les feuilles de calcul comportant de nombreuses lignes, formules et calculs peuvent ralentir le temps de chargement, retarder le traitement et entraîner des erreurs d'analyse, ce qui a un impact négatif sur votre productivité Défis liés à la collaboration: Bien que Google Sheets offre des fonctionnalités de collaboration en temps réel, le fait que plusieurs membres d'une équipe modifient simultanément la même feuille de calcul peut entraîner des problèmes. Sans un contrôle minutieux des versions ou une communication claire, les modifications apportées par un membre peuvent écraser ou entrer en conflit avec le travail d'un autre, ce qui entraîne une certaine confusion, voire une perte de données

Bien que Google Sheets offre des fonctionnalités de collaboration en temps réel, le fait que plusieurs membres d'une équipe modifient simultanément la même feuille de calcul peut entraîner des problèmes. Sans un contrôle minutieux des versions ou une communication claire, les modifications apportées par un membre peuvent écraser ou entrer en conflit avec le travail d'un autre, ce qui entraîne une certaine confusion, voire une perte de données Absence de fonctionnalités avancées: Google Sheets ne fournit pas les fonctions avancées indispensables à une gestion efficace des commandes. Contrairement aux logiciels spécialisés, Sheets n'offre pas d'outils intégrés pour le suivi des stocks, la facturation automatisée ou la gestion de la relation client (CRM), ce qui limite votre capacité à optimiser les processus

Google Sheets ne fournit pas les fonctions avancées indispensables à une gestion efficace des commandes. Contrairement aux logiciels spécialisés, Sheets n'offre pas d'outils intégrés pour le suivi des stocks, la facturation automatisée ou la gestion de la relation client (CRM), ce qui limite votre capacité à optimiser les processus Dépendance à l'égard de l'accès à Internet: Un autre inconvénient de Google Sheets est sa dépendance à l'égard d'une connexion Internet pour bénéficier de toutes ses fonctions. Bien qu'il offre des capacités hors ligne limitées, les fonctionnalités telles que les mises à jour en temps réel, la collaboration et l'accès aux données les plus récentes sont limitées sans une connexion Internet stable

Alternative aux modèles de formulaires de commande Google Sheets

trouver Google Sheets et_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser Google Sheets pour la gestion des commandes https://clickup.com/fr-FR/blog/120073/modeles-de-formulaires-excel/ Modèles de formulaires de commande en Excel /%href/

vous n'avez pas d'outils de gestion des commandes et des équipes commerciales ? Alors, il est temps de passer à la vitesse supérieure avec les outils de gestion des commandes de plateformes telles que ClickUp .

Ces outils puissants offrent plus de flexibilité, d'automatisation et d'efficacité, ce qui vous permet de garder le contrôle sur tout sans avoir à vous préoccuper de quoi que ce soit.

ClickUp apporte des outils évolutifs, depuis ClickUp Forms et le logiciel CRM jusqu'à ClickUp Brain et Automatisations, pour simplifier la gestion des commandes et l'archivage.De plus, il fournit un large intervalle de modèles hautement personnalisables, depuis les listes de fournisseurs et les formulaires de commande jusqu'à ClickUp Brain et Automatisations modèles de planification des comptes afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Explorons quelques-uns des meilleurs modèles de formulaires de commande proposés par ClickUp.

1. Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/product-order-form.jpg Formulaire de commande de produits https://app.clickup.com/signup ?template=t-205346443&department=operations&_gl=1*1mx7pn0*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Facilitez la commande de produits pour vos clients grâce à l'application Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp .

Ce modèle facilite la collecte d'informations importantes, telles que les coordonnées du client, le produit et les détails du paiement. En plus du formulaire de commande de produits, il fournit des vues personnalisables telles que la vue Liste des nouvelles commandes, la vue Statut de la commande et la vue Problèmes de la commande.

Grâce à ce modèle, vous pouvez suivre les commandes à différentes étapes et comprendre et résoudre les problèmes rencontrés au cours du processus de commande.

**Pourquoi vous allez l'aimer

Fournir aux clients un moyen efficace de passer des commandes, ce qui accroît leur satisfaction

Automatiser l'entrée des données et organiser les commandes en fonction de leur statut, comme l'emballage, le transit, etc.

Faciliter le suivi des commandes, de l'étape de la nouvelle commande à celle de l'exécution

Obtenir des informations sur les habitudes d'achat des clients

✨Idéal pour: Les détaillants et les entreprises qui souhaitent rationaliser leurs processus de commande et d'exécution des commandes de produits

💡 Conseil pro: Accélérer la gestion des problèmes liés aux commandes avec Documents ClickUp . Cet outil vous permet d'enregistrer les problèmes rencontrés lors du processus de commande et leurs résolutions associées. Il vous aide à constituer un guide centralisé que vos équipes peuvent utiliser pour résoudre les problèmes et exécuter rapidement les commandes.

2. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Télécharger ce modèle

Avec le Modèle de commande et d'inventaire ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez gérer efficacement vos stocks et garder une trace de toutes vos commandes.

Il vous aide à naviguer dans le chaos de la commande de produits pour votre entreprise. Ce modèle d'inventaire vous permet également de surveiller les niveaux de stock et de réduire les ruptures de stock coûteuses.

Ce modèle vous aide également à surveiller les coûts d'achat, à éviter les dépenses excessives et à maximiser votre potentiel de profit.

**Pourquoi vous allez l'aimer

Recevoir des alertes automatisées pour les situations où le stock de produits s'épuise

Maintenir des registres d'achat précis

Faciliter une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement

Assurer le bon fonctionnement de votre entreprise

idéal pour: Détaillants, grossistes et propriétaires d'entreprises à la recherche d'une méthode structurée pour gérer les commandes et les niveaux de stock

Lire la suite: 10 modèles d'inventaire gratuits pour Excel, Sheets et ClickUp

3. Modèle de formulaire de commande de changement ClickUp

Télécharger ce modèle

Gérez les changements tout au long des différents projets de rénovation avec le Modèle de formulaire de commande de changement ClickUp .

Ce modèle vous aide à collecter et à enregistrer les données du client, telles que la raison du changement, l'identifiant et la durée du contrat original, la nouvelle durée du contrat, l'impact, la priorité, etc. Il vous permet également de organiser les commandes de modification par statut, par exemple en cours de révision, refusées, approuvées, etc.

Grâce à ce modèle facile à utiliser, vous pouvez maintenir vos projets sur la bonne voie et dans le respect du budget, et réduire les risques de retards coûteux.

Pourquoi vous l'aimerez

Personnalisez les formulaires en fonction des différents besoins de votre entreprise

Listez tous les changements en un seul endroit

S'assurer que les parties concernées sont sur la même page en ce qui concerne les coûts et l'échéancier

Faciliter la collaboration avec les autres parties prenantes

idéal pour: Les entreprises de construction, de fabrication et autres entreprises basées sur des projets qui souhaitent gérer et suivre efficacement les modifications apportées aux projets de rénovation

4. Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/339a45a6-600.png Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205355714&department=operations&_gl=1*1k5lqnk*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Que vous ayez besoin de vous réapprovisionner en fournitures de bureau ou que vous ayez besoin de matériaux pour de grands projets de construction, les Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp est là pour vous. Utilisez ce modèle pour passer et suivre le statut des commandes de fournitures.

Ce modèle vous aide à enregistrer les fournitures nécessaires à chaque service, à envoyer des formulaires de commande de fournitures personnalisés aux fournisseurs pour approbation et à vous assurer que vous obtenez les fournitures nécessaires en temps voulu.

**Pourquoi vous allez l'aimer

Organiser l'inventaire et la logistique à l'aide de visuels et de résumés

Réduire la paperasserie et la charge administrative

Améliorer la tenue des dossiers

Assurer une collaboration harmonieuse avec les fournisseurs

idéal pour: Les agents d'achat et les entreprises qui souhaitent améliorer leur processus de commande de fournitures, de la demande à la livraison

5. Modèle de formulaire de commande de biscuits ClickUp

Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle de formulaire de commande de cookies ClickUp simplifie le processus de commande de biscuits faits maison pour vos clients. Ce modèle vous permet de saisir et d'organiser les détails de la commande en fonction de la saveur et du statut de la commande. Il vous aide également à livrer les commandes en fonction de leurs dates d'échéance.

Grâce à ce modèle, vous pouvez enregistrer les commandes de biscuits actuelles et futures de vos clients, leur fournir des mises à jour régulières sur leurs commandes et améliorer l'expérience globale de vos clients.

Pourquoi vous l'aimerez

Permettre le stockage en toute sécurité des informations relatives aux clients

Fournir un processus de commande clair et efficace

Améliorer la gestion et réduire les erreurs de commande

Améliorer la satisfaction des clients et élargir votre base de clientèle

✨Idéal pour: Les boulangers et les entreprises du secteur alimentaire qui cherchent à optimiser leurs processus de prise de commande et de livraison

💡 Pro Tip: Use Automatisations ClickUp pour automatiser les changements de statut des commandes. Il vous suffit de définir certaines conditions et règles ; cet outil fera le nécessaire et informera les clients des mises à jour, ce qui vous permettra de gagner un temps précieux et d'améliorer l'expérience de vos clients.

6. ClickUp Modèle d'exécution de commande

Télécharger ce modèle Modèle ClickUp pour l'exécution des commandes organise le processus d'expédition pour garantir des livraisons dans les délais. Riche en fonctionnalités et personnalisable, ce modèle vous aide à gérer, suivre et exécuter les commandes en fonction de leurs dates d'échéance.

Utilisez ce modèle pour vérifier si les produits requis sont en stock ou doivent l'être. Il peut également vous aider à tenir les clients informés du statut de leur commande une fois que vous les avez localisés et emballés.

**Pourquoi vous allez l'aimer

Faciliter la standardisation des processus d'exécution des commandes

Gérer efficacement la disponibilité des produits

S'assurer que les commandes sont correctement documentées

Améliorer la qualité de l'expérience client

✨Idéal pour: Les entreprises de commerce électronique qui souhaitent améliorer leurs processus d'exécution des commandes

7. Modèle de commande de cadeaux pour la société ClickUp

Télécharger ce modèle

Montrez votre reconnaissance à vos employés, clients et parties prenantes avec le Modèle de commande de cadeaux d'entreprise ClickUp . Ce modèle facilite le placement et la gestion des commandes de cadeaux et renforce la fidélité et la réputation de la marque

Grâce à ce modèle, vous pouvez évaluer quels éléments du swag ont besoin d'être réapprovisionnés et déterminer ceux qui peuvent être facilement réapprovisionnés sans dépasser votre budget. Ce modèle vous permet également de distribuer vos cadeaux de manière appropriée.

Pourquoi vous l'aimerez

Suivre les stocks de cadeaux de manière organisée

Regroupez les commandes de cadeaux par statut, comme les nouvelles commandes, les commandes prêtes à être expédiées, les commandes expédiées, etc.

Personnalisez avec des modules complémentaires pour répondre aux besoins de votre entreprise

Assurer le contrôle de la qualité des commandes de cadeaux

idéal pour: Les RH, les équipes marketing et les Business qui cherchent à optimiser leur processus de commande de cadeaux

8. Modèle ClickUp de suivi des équipes commerciales

Télécharger ce modèle Modèle de suivi des équipes commerciales ClickUp est un modèle convivial qui vous aide à mieux comprendre tous les aspects de votre équipe commerciale. Vous pouvez utiliser ce modèle pour comprendre les performances de votre équipe commerciale, identifier les domaines dans lesquels leurs efforts peuvent être mieux utilisés, et revoir et créer de nouvelles cibles pour votre équipe.

Ce modèle modèle de type feuille de calcul vous permet de prendre le contrôle de votre processus de vente et de mieux gérer votre pipeline de vente.

Pourquoi vous l'aimerez

Évaluer les performances individuelles et celles de l'équipe

Identifier les tendances et les opportunités d'augmentation des équipes commerciales

Suivre la progression de l'équipe vers les objectifs

Faciliter la prise de décision basée sur les données

idéal pour: Les équipes de vente et les propriétaires d'entreprise qui souhaitent garder le contrôle de leurs objectifs commerciaux et mieux gérer leur pipeline de ventes

💡 Pro Tip: Use ClickUp Brain pour suivre et analyser les données commerciales et gérer plus efficacement votre pipeline de vente. Cet outil alimenté par l'IA peut vous aider à identifier les tendances de performance, à prévoir les ventes futures et à recommander des stratégies de vente optimisées sur la base de données en temps réel.

9. ClickUp Modèle de formulaire de paiement

Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle de formulaire de paiement ClickUp rend le processus de paiement transparent pour vos clients. Ce modèle convivial pour les débutants et personnalisable vous aide à concevoir des formulaires de paiement avec une disposition, des polices et des couleurs qui reflètent la marque de votre entreprise.

Ce modèle permet de rassembler les informations relatives à la commande et au paiement dans un document centralisé. Il vous permet également de collecter les paiements de nombreux clients rapidement et en toute sécurité.

Pourquoi vous l'aimerez

Créez des formulaires de paiement personnalisés et sécurisés

Protéger les données collectées grâce au cryptage

Veillez à ce que tout le monde soit au courant des paiements grâce à des alertes automatisées

Assurez un suivi précis des paiements et réduisez le risque d'erreurs

idéal pour: Les détaillants, les commerçants et les entreprises qui souhaitent collecter et suivre les paiements de manière organisée et sécurisée

Optimisez la gestion des commandes et la tenue des dossiers avec ClickUp

Une gestion efficace des commandes est essentielle pour garantir la livraison des produits et services dans les délais, maintenir de solides relations avec les clients et renforcer la réputation de votre entreprise.

Si les modèles de formulaires de commande de Google Sheets peuvent simplifier la gestion des commandes de base, ils présentent des limites qui rendent indispensable l'exploration d'autres solutions.

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, la mise à jour manuelle des feuilles de calcul peut devenir chronophage et sujette aux erreurs, en particulier lorsque vous traitez de gros volumes de données ou des flux de travail complexes.

Au-delà des bases, les outils et modèles de gestion des commandes fournis par des plateformes telles que ClickUp se distinguent par leur robustesse une alternative solide au formulaire de commande de Google modèles.

Avec ClickUp Forms, ClickUp Brain, des modèles de formulaires de commande conviviaux et personnalisables, et bien plus encore, ClickUp vous aide à créer facilement des formulaires de commande, à gérer les commandes, à suivre les transactions commerciales et à maintenir des enregistrements précis. S'inscrire à ClickUp et augmentez l'efficacité de votre gestion globale des commandes dès aujourd'hui !