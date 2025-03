Modèles gratuits de CRM sur Google Sheets pour améliorer votre équipe commerciale

D'après McKinsey, les dirigeants ont tout à gagner d'une 2 à 5 % d'augmentation des équipes commerciales en mettant en œuvre une prise de décision fondée sur les données. ✨

Cependant, de nombreuses organisations peinent encore à mettre en œuvre cette approche de manière efficace en raison d'une gestion inefficace des données. Le manque d'outils appropriés pour collecter, organiser et analyser les données, conduit les équipes commerciales à passer à côté d'opportunités de croissance.

C'est là que les modèles de CRM de Google Sheets peuvent faire une différence significative.

Ces modèles aident les Business à centraliser et à gérer leurs données commerciales dans une forme simple et accessible, permettant aux équipes de suivre les prospects, les interactions avec les clients et la progression des ventes en temps réel pour une prise de décision basée sur les données.

Dans cet article, nous allons vous guider à travers quelques top gratuits Modèles de CRM conçus pour simplifier votre processus de vente et développer vos équipes commerciales.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de CRM Google Sheets ?

Un bon modèle de CRM Google Sheets vous aide à organiser et à gérer efficacement votre équipe commerciale.

Un modèle de CRM Google Sheets doit être :

🌟 Facile à naviguer : Il doit fournir une structure et des libellés clairs, ce qui facilite le suivi des données par l'équipe commerciale, même pour ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies en matière de feuilles de calcul

🔧 Adaptable: Il devrait avoir des champs personnalisés pour adapter vos besoins d'entreprise spécifiques et les processus de vente

📋 Complet: Un modèle de CRM gratuit doit inclure des champs essentiels tels que les informations de contact, l'étape de l'affaire, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires projeté, la commission, etc. pour améliorer l'accessibilité des données

📊 Intuitif: Sélectionnez un modèle qui offre un tableau de bord CRM intuitif ou des fonctionnalités d'analyse des ventes pour une prise de décision basée sur les données

🔗 Compatible: Un modèle de feuille de calcul CRM gratuit devrait facilement s'intégrer à votre pile de technologies de vente afin que vous puissiez collecter et gérer les données de vente à partir de plusieurs plateformes

Modèles de CRM Google Sheets

Que ce soit pour le suivi des relations avec les clients, le suivi des ventes ou l'organisation des prospects, les modèles de vente Google Sheets CRM sont un bon point de départ pour gérer les données de votre entreprise et améliorer la gestion de la relation client.

Examinons six modèles populaires de modèles de feuilles de calcul pour la gestion de la relation client (CRM) que vous pouvez intégrer dans votre flux de travail.

1. Modèle CRM par Salesflare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image3-5.png Modèle de crm avec Google Sheets par Salesflare /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les feuilles de calcul pour la gestion de l'information Effet de levier Les Modèle CRM par Salesflare est un outil robuste conçu pour donner aux petites entreprises et aux startups des capacités CRM essentielles au sein de Google Sheets. Ce modèle fournit une disposition facile à naviguer qui organise les interactions avec les clients, suit les étapes commerciales et aide à la gestion des prospects - tous les aspects cruciaux pour augmenter les revenus.

Avec des sections dédiées aux informations de contact, au statut de l'affaire et aux notes d'activité clés, le modèle CRM de Salesflare vous permet de tout garder en un seul endroit, minimisant ainsi le besoin d'outils multiples et de systèmes CRM complexes.

L'une des fonctionnalités remarquables de ce modèle gratuit est son système intuitif de suivi du pipeline. Cette fonctionnalité catégorise visuellement les prospects par étape (par exemple, contact initial, négociation, Fermé), permettant un aperçu rapide de l'endroit où chaque prospect se trouve dans l'entonnoir des ventes.

Idéal pour: Les équipes commerciales et les spécialistes qui cherchent à capturer toutes les informations sur les prospects en un seul endroit.

2. Mini modèle d'outil CRM par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image11-5-1400x1096.png Mini modèle CRM Google Sheets par HubSpot /$$$img/

il s'agit d'un modèle de Google Sheets qui a été créé par HubSpot HubSpot Le Mini modèle d'outil CRM par HubSpot offre un moyen simple mais structuré de suivre les relations avec les clients et les données commerciales. Disponible pour Excel et Google Sheets, il vous guide dans l'installation avec un onglet " Commencez ici " et permet une personnalisation facile des menus déroulants pour correspondre à des étapes commerciales uniques.

Ses sections clés comprennent les organisations, les contacts, les opportunités et les interactions, où vous pouvez enregistrer et organiser les détails des clients, les accords et l'historique des communications. L'onglet Tableau de bord fournit une vue d'ensemble de l'équipe commerciale, des valeurs des opportunités ouvertes et du nombre de contacts.

Idéal pour: Les équipes commerciales qui souhaitent visualiser les tendances des clients.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image6-7-1096x1400.png Liste de contacts Google Sheets CRM Modèle par HubSpot /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de la relation client (CRM) HubSpot Vous pouvez utiliser l'élément Modèle de liste de contacts par HubSpot pour gérer les coordonnées essentielles des prospects, telles que les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les détails de l'entreprise, pour une communication transparente.

Il vous aide à ajouter des notes et à catégoriser les contacts en fonction de leur statut relationnel ou de l'étape commerciale pour segmenter et cibler efficacement les communications.

Le modèle Google Sheets permet une entrée rapide des données et des mises à jour faciles, garantissant que toutes les informations de contact restent à jour et accessibles.

Idéal pour: Les équipes d'assistance commerciale qui ont besoin de maintenir les coordonnées des prospects.

4. Modèle de tableau de bord mensuel des équipes commerciales par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image12-4.png Modèle de tableau de bord des ventes mensuelles par HubSpot /$$$img/

il s'agit d'un modèle de tableau de bord mensuel des ventes par HubSpot /%img/ HubSpot Le Modèle de tableau de bord des ventes mensuelles par HubSpot affiche une vue unifiée de vos objectifs commerciaux mensuels et de vos performances. Il vous aide à suivre les nouveaux comptes, les essais et les revenus générés par mois. Vous pouvez utiliser ses graphiques et diagrammes pour analyser les tendances des ventes et les modèles au fil du temps, ce qui permet une meilleure prise de décision.

Planifiez d'abord l'onglet Instruction pour apprendre à saisir des données, et utilisez ce modèle Google Sheets pour mapper vos activités commerciales. Ensuite, vous pouvez saisir les objectifs commerciaux mensuels dans l'onglet Installation et utiliser les onglets Données-Ventes et Données-Comptes pour saisir les pistes, les essais et les données de conversion.

Idéal pour: Les responsables des ventes pour afficher une vue d'ensemble des activités commerciales mensuelles et de la progression des objectifs.

➡️ Lire la suite: ClickUp Vs. HubSpot

5. Modèle de CRM sur tableur par SalesTable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image10-5-1400x1158.png Modèle de feuille de calcul CRM par SalesTable /$$$img/

il s'agit d'un modèle de feuille de calcul CRM par SalesTable Tableau des ventes Le Modèle de feuille de calcul CRM par SalesTable est un outil personnalisé permettant aux entreprises de gérer efficacement les relations avec les clients et les activités commerciales.

Il fournit un aperçu clair de vos prospects, opportunités et affaires, vous permettant de visualiser votre entonnoir de vente et d'identifier les goulots d'étranglement potentiels. Avec des champs personnalisables, des calculs automatisés et un tableau de bord visuel, ce modèle de CRM gratuit sous forme de feuille de calcul vous aide à rationaliser votre processus de vente, à améliorer votre efficacité et à stimuler vos performances commerciales.

Idéal pour: Les équipes commerciales qui ont besoin de visualiser l'entonnoir des ventes et d'identifier les goulots d'étranglement.

6. Modèle Google Sheets CRM pour diagrammes et graphiques par Tipsographic

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image4-5.png Modèle Google Sheets CRM pour les diagrammes et les graphiques par Tipsographic /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de la relation client (CRM) Tipsographic Les Modèle CRM par Tipsographic vous aide à visualiser et à analyser vos données commerciales. Vous pouvez facilement identifier les tendances commerciales, les modèles et les opportunités au sein de vos données CRM grâce à ses graphiques et diagrammes. Ce modèle est utile pour comprendre les performances commerciales, suivre les indicateurs clés, et prendre des décisions basées sur des données.

Idéal pour: Les équipes commerciales qui veulent analyser les données de vente pour prendre des décisions éclairées.

Limites de l'utilisation de Google Sheets/Docs pour le CRM

Bien que Google Sheets offre une plateforme polyvalente pour la gestion des relations avec les clients, il présente plusieurs limites qui peuvent avoir un impact sur son efficacité en tant qu'outil de CRM, notamment :

🚫 L'absence de fonctionnalités avancées: Les modèles de Google Sheets ne disposent pas des fonctionnalités avancées des outils dédiés Logiciel de gestion de la relation client (CRM) , tels que les flux de travail automatisés, l'évaluation intelligente des prospects et l'analyse prédictive

✍️ Saisie manuelle des données: La saisie répétitive des données dans Google Sheets peut être chronophage et sujette à l'erreur humaine, ce qui entraîne des décisions inexactes en matière d'équipe commerciale

📈 Évolutivité limitée: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, la gestion d'un vaste ensemble de données commerciales dans une feuille de calcul peut devenir encombrante et inefficace

🛠️ Intégration complexe: L'intégration de Google Sheets avec d'autres outils et plateformes peut s'avérer difficile et nécessiter des solutions personnalisées

Problèmes de sécurité: Bien que Google Sheets propose des mesures de sécurité, le stockage de données clients sensibles dans une feuille de calcul peut susciter des inquiétudes, en particulier pour les grandes entreprises

📍And that's why you need these Les alternatives à Google Sheets . ✨

Alternative aux modèles CRM de Google Sheets

Si Google Sheets peut être un outil pratique pour gérer les données clients au départ, le manque d'automatisation et les options d'analyse limitées peuvent vous laisser aux prises avec des incohérences dans les données.

Les entreprises dont les processus commerciaux sont complexes et les ensembles de données volumineux peuvent bénéficier d'un logiciel de CRM dédié pour.. Processus CRM qui vont au-delà des bases de Google Sheets.

C'est là que les logiciel CRM personnalisable comme ClickUp entre en jeu.

ClickUp propose des modèles de CRM intuitifs pour simplifier votre processus de vente, stimuler la productivité et favoriser la croissance. Voici quelques-uns des meilleurs modèles commerciaux que vous pouvez utiliser pour créer votre propre CRM avec ClickUp .

1. Modèle ClickUp CRM

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image4-3.png Modèle de CRM de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Le cloisonnement des données est un défi majeur pour les équipes CRM. Il conduit à une connaissance fragmentée des clients, à une collaboration inefficace et à une mauvaise prise de décision, ce qui finit par avoir un impact sur le chiffre d'affaires de votre entreprise. Vous pouvez résoudre ce problème en intégrant une plateforme CRM avancée qui centralise les données commerciales.

Les Modèle ClickUp CRM peut être un bon point de départ pour obtenir une visibilité achevée de vos opérations commerciales. Il aide à mettre en place et à surveiller l'ensemble de l'écosystème commercial. De la création d'une équipe commerciale élaborée à la création d'un cadre de qualification des prospects et au suivi des prospects, ce modèle vous aide à tout gérer.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour:

Centraliser les données personnalisées

Obtenir des mises à jour des transactions en temps réel, permettant des décisions basées sur les données

Hiérarchiser les tâches par étape commerciale pour une meilleure gestion

Idéal pour: Les équipes commerciales aux prises avec des données désorganisées et des flux de travail inefficaces.

2. ClickUp Modèle simple de CRM

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-119.png Modèle de CRM simple de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$cta/

La mise à jour des nouveaux contrats, le suivi des statuts des prospects et la gestion de l'évolution des préférences des clients peuvent devenir insurmontables, en particulier pour les petites équipes. Heureusement, la solution ClickUp Simple CRM Template (Modèle de CRM simple) vient à votre secours.

Ce modèle convivial pour les débutants met en formes simples le suivi des prospects. Dans les vues Liste et Tableau, vous pouvez voir rapidement des détails essentiels tels que le niveau de priorité, l'étape, la valeur estimée de l'affaire et les numéros de téléphone. Si vous souhaitez vérifier le statut détaillé de chaque lead, il vous suffit de passer à la vue Pipeline.

Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises et les startups à la recherche de solutions de gestion commerciale simples.

➡️ En savoir plus: Apprenez à convertir des clients en clients .

3. Modèle de suivi de la commission ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-3.09.53-PM.png Modèle de suivi des commissions par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4273883&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Rien ne stimule plus la performance que d'offrir des commissions compétitives à votre équipe commerciale. Alors, si vous voulez motiver vos équipes commerciales, essayez la Modèle de suivi des commissions ClickUp . Il permet de suivre tous les contrats et automatise le calcul des commissions, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et de réduire vos efforts.

Vous pouvez également utiliser ce modèle pour visualiser les performances et suivre la progression des objectifs de chaque employé. Vous saurez ainsi quand intervenir et proposer des conseils ou des sessions de formation à votre équipe commerciale.

Utilisez ce modèle pour :

Maintenir un enregistrement clair et précis de chaque vente pour un calcul exact des commissions

Suivre les commissions en temps réel, ce qui incite les membres de votre équipe à s'efforcer d'atteindre leurs objectifs

Suivre la progression des affaires et des commissions grâce à des statuts personnalisés tels que "Nouveau prospect", "Négociation du prix" et "Commission payée"

Idéal pour : Les managers commerciaux et les équipes financières qui souhaitent simplifier le suivi des commissions.

🔮 Le saviez-vous? D'ici 2025, 60% des équipes commerciales B2B passeront de la vente basée sur l'expérience et l'intuition à la vente basée sur les données.

4. Modèle de pipeline de vente ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-333.png Modèle de pipeline de vente de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous devez suivre votre pipeline commercial en temps réel pour mettre en œuvre ce changement. Pour cela, vous avez besoin d'outils tels que le Modèle d'équipe commerciale ClickUp . Il permet une gestion transparente des données clients pour une prise de décision éclairée en matière de vente.

Avec ce modèle, vous pouvez:

Gérer et optimiser les prospects à chaque étape de l'équipe commerciale

Gérer les données des clients à l'aide d'une interface glisser-déposer

Hiérarchiser les prospects en fonction de critères tels que l'urgence, la valeur et le potentiel

Prévoir le chiffre d'affaires des équipes commerciales

Idéal pour : Les représentants commerciaux, les managers commerciaux et les équipes de développement des entreprises qui souhaitent avoir une visibilité en temps réel sur la progression des affaires et les performances de l'équipe.

5. Modèle de CRM ClickUp pour les ventes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png Transformez votre équipe commerciale avec le modèle ClickUp Sales CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle ClickUp de l'équipe commerciale simplifie la gestion des prospects et le suivi des comptes, ce qui permet aux équipes de vente d'organiser facilement les contacts et de visualiser les opportunités commerciales dans l'entonnoir, en veillant à ce qu'aucun prospect ne soit négligé.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Obtenir une meilleure clarté sur les communications avec les clients et les abonnements

Centraliser les données clients pour un meilleur accès

Automatiser les mises à jour des prospects pour augmenter la productivité

Obtenir des analyses de vente en temps réel pour une meilleure prise de décision

Idéal pour : Les équipes commerciales, les managers d'entreprise et les responsables de compte qui cherchent à gérer efficacement les prospects, à améliorer les interactions avec les clients et à stimuler la croissance.

6. Modèle de rapport de ventes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-334.png Modèle de rapport de ventes de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Même les équipes commerciales les plus efficaces peuvent éprouver des difficultés à établir des rapports de vente en raison de la dispersion des données et de l'absence d'indicateurs normalisés. Les Modèle de rapport d'équipe commerciale ClickUp permet un suivi et des rapports transparents sur les performances commerciales.

Vous pouvez l'utiliser pour suivre les indicateurs clés à toutes les étapes du processus de vente, tels que le total des ventes, la taille moyenne des affaires et la durée du cycle de vente.

Ce modèle affiche une vue d'ensemble de vos activités commerciales. Il consolide les données provenant de sources multiples dans un rapport unique et organisé, fournissant des rapports sur les tendances, les taux de conversion et les performances globales de l'équipe.

Idéal pour : Les managers commerciaux, les analystes d'entreprise et les chefs d'équipe qui souhaitent rationaliser les rapports de vente.

7. Modèle de suivi des ventes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png Modèle de suivi des ventes de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de suivi des équipes commerciales ClickUp est la solution idéale pour aider les équipes commerciales à gérer et à analyser tous les aspects de leur processus de vente. À partir du suivi des performances commerciales jusqu'au suivi de la conversion des prospects et à la prévision du pipeline, ce modèle fait tout.

Le modèle de suivi des ventes vous permet de :

Définir et passer en revue les cibles commerciales de votre équipe

Identifier les tendances et les opportunités d'augmentation des équipes commerciales

Suivre les performances et la progression vers les objectifs commerciaux

Idéal pour: Les équipes commerciales qui cherchent à rationaliser et à optimiser leurs processus et à améliorer les performances de l'équipe.

8. Modèle d'appels commerciaux ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-336.png Modèle d'appels commerciaux de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Votre équipe commerciale peine à convertir les prospects malgré les heures passées à interagir avec eux ? L'un des moyens d'y remédier est d'analyser les équipes commerciales et d'identifier les éléments susceptibles de briser l'accord.

L'analyse des appels de vente permet d'identifier les éléments susceptibles de rompre l'accord Modèle d'appels commerciaux ClickUp peut vous aider à suivre les appels commerciaux et à analyser leurs performances. Il garantit que toutes les interactions avec les clients sont professionnelles et suivent le même message.

Les suivis fermés sont l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les entreprises peinent à conclure des affaires. Ce modèle vous aide à résoudre ce problème. Vous pouvez **apercevoir les appels commerciaux et assigner des tâches aux membres de votre équipe pour qu'ils prennent des instructions invitées, ce qui permet d'établir des relations durables avec les clients.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualiser votre équipe commerciale et suivre la progression de chaque affaire

Stocker et accéder à des scripts de vente pré-écrits pour différents scénarios

Atteindre vos objectifs de vente

Idéal pour : Les équipes commerciales qui souhaitent améliorer la communication avec les clients.

9. Modèle de processus commercial ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-338.png Modèle de processus commercial ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$$cta/

La vente centrée sur le client est la clé de la réussite à long terme de toute organisation. Elle nécessite un processus de vente stratégique qui permet aux équipes de se concentrer sur les besoins des clients, facilitant ainsi des engagements plus significatifs.

Le processus de vente centré sur le client est la clé du succès à long terme de toute organisation Modèle d'équipe commerciale ClickUp vous aide à gérer l'ensemble de votre équipe commerciale tout en la personnalisant pour des prospects spécifiques. Il sutilise comme une feuille de route, vous aidant à visualiser chaque étape de votre entonnoir de vente. Vous pouvez l'utiliser pour personnaliser vos étapes commerciales, suivre la progression et gérer les tâches associées à chaque prospect.

Il est parfait pour organiser vos activités commerciales afin que votre équipe puisse rester alignée et se concentrer sur ses objectifs.

Ce modèle vous aide à :

Rationaliser le flux de travail commercial

Améliorer la cohérence et le compte rendu de l'équipe

Former les nouvelles équipes commerciales

Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent améliorer ou développer leurs équipes commerciales.

10. Modèle de KPI pour les ventes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-335.png Modèle de KPI de vente de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216181927&department=operations Télécharger ce modèle /$cta/

Cultiver et motiver les talents performants est un facteur clé pour aider les entreprises à dépasser leurs objectifs commerciaux . Pour ce faire, il faut des indicateurs de performance clés stratégiques. Les Modèle de KPI pour les équipes commerciales de ClickUp vous permet de garder un onglet sur les performances de votre équipe commerciale, d'identifier les opportunités et de stimuler la génération de revenus.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour définir des objectifs mesurables et suivre les indicateurs clés de performance (ICP) à toutes les étapes de l'entonnoir des ventes.

Utilisez ce modèle pour :

Définir et suivre des indicateurs clés de performance importants

Améliorer la visibilité et la compréhension des indicateurs clés de l'équipe commerciale

Apporter de la clarté et de la transparence à l'équipe commerciale

Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent atteindre des objectifs commerciaux et améliorer les performances de leur équipe.

Améliorez votre équipe commerciale avec ClickUp

Les modèles de CRM gratuits de Google Sheets constituent un point de départ solide pour toute équipe commerciale. Cependant, ils manquent d'évolutivité et de fonctionnalités d'automatisation, ce qui entraîne une prise de décision inefficace.

Les modèles CRM avancés de ClickUp viennent à la rescousse en vous permettant de créer votre propre système CRM. Ils offrent une meilleure visibilité sur vos équipes commerciales et automatisent les opérations de vente afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.

Qu'il s'agisse d'une petite entreprise ou d'une grande entreprise, le bon modèle CRM peut vous aider à gérer efficacement votre équipe commerciale et à prendre des décisions fondées sur des données. Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et voyez vos efforts commerciaux s'épanouir !