11 modèles gratuits de plans d'analyse des risques pour faciliter l'analyse des risques

Lorsqu'un projet se heurte à un obstacle, la dernière chose que vous souhaitez est d'être pris au dépourvu par un risque que vous n'avez pas vu venir.

Pour les gestionnaires de projet, les analystes de risques et les responsables d'organisation, il est clé d'avoir une vision claire des risques potentiels pour éviter les surprises. Un modèle de carte thermique des risques facilite ce processus en fournissant un prestataire qui décompose les risques en fonction de leur probabilité et de leur impact.

Plus besoin de deviner quels sont les risques les plus importants - avec le bon modèle, vous saurez exactement où porter votre attention avant que la situation ne dégénère.

Ce blog fournit une liste complète des meilleurs modèles de cartes de chaleur. Allons-y ! 👷

**Qu'est-ce que les modèles de cartes de chaleur des risques ?

Un modèle de carte thermique des risques est un outil visuel qui vous donne une représentation graphique des données relatives aux risques. Cela concerne tout aspect qui peut s'avérer être un risque pour votre Business, comme les risques opérationnels, financiers, de conformité, stratégiques, géopolitiques, et plus encore.

Il transforme les stratégies d'atténuation des risques en quelque chose de plus tangible pour vous et votre équipe, en offrant des aperçus clairs et visuels qui facilitent la compréhension des risques. Grâce à un aperçu concis et complet, ces modèles vous aident à allouer plus efficacement les ressources nécessaires à l'atténuation des risques, en concentrant vos efforts là où ils comptent le plus.

En outre, les cartes thermiques des risques sont souvent mises en forme sous la forme de matrices des risques, un axe indiquant la probabilité d'un évènement à risque et l'autre son impact sur l'entreprise.

La plupart des modèles utilisent des couleurs pour indiquer la gravité du risque. Par exemple, le vert indique qu'aucune action immédiate n'est nécessaire, tandis que le rouge indique le contraire. Cette représentation visuelle vous aide à déterminer les risques dont il faut s'occuper en priorité.

🔍 Did You Know? Le concept des cartes thermiques remonte au 19e siècle. Florence Nightingale a utilisé des diagrammes d'aires polaires pour représenter les taux de mortalité dans les hôpitaux. Elle a utilisé efficacement techniques de visualisation pour plaider en faveur d'une réforme des soins de santé.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carte de chaleur des risques?

Les modèles de cartes thermiques des risques sont des outils puissants pour visualiser les risques, mais tous les modèles n'offrent pas la même valeur. Pour se démarquer, ils doivent présenter des fonctionnalités et des paramètres spécifiques qui les distinguent des innombrables autres modèles disponibles.

Voici les éléments sur lesquels vous devez vous concentrer lorsque vous recherchez un modèle qui vous conviendra . 👇

Conception claire et simple: Le modèle doit avoir une disposition simple, comme un format de grille, tel qu'on le voit dans la plupart des cartes thermiques des risques. Une disposition sous forme de graphique fonctionne également très bien. Quelle que soit la forme, la clé est d'avoir des axes clairement marqués pour la probabilité et l'impact du risque

Le modèle doit avoir une disposition simple, comme un format de grille, tel qu'on le voit dans la plupart des cartes thermiques des risques. Une disposition sous forme de graphique fonctionne également très bien. Quelle que soit la forme, la clé est d'avoir des axes clairement marqués pour la probabilité et l'impact du risque **Les niveaux de risque sont codés par couleur : il convient d'utiliser des gradients de couleur pour indiquer la gravité des risques, par exemple le vert pour un risque faible, le jaune pour un risque moyen et le rouge pour un risque élevé

Catégories de risques: Plutôt que de tout regrouper dans un seul graphique, le modèle de plan de gravité des risques doit distinguer les risques en fonction de leur nature spécifique - financière, opérationnelle, stratégique, juridique, ou d'autres catégories

Plutôt que de tout regrouper dans un seul graphique, le modèle de plan de gravité des risques doit distinguer les risques en fonction de leur nature spécifique - financière, opérationnelle, stratégique, juridique, ou d'autres catégories **Une légende ou une clé clairement définie permettant de comprendre rapidement le système de notation et la signification des couleurs et des nombres utilisés est essentielle

**Attribution du propriétaire du risque : une section indiquant quel membre de l'équipe est responsable de la gestion et de l'atténuation de chaque risque est un bon ajout à tout modèle d'évaluation de la vulnérabilité aux risques

**Le modèle doit être conçu pour être facilement mis à jour, ce qui vous permet de l'adapter en fonction de l'évolution des risques ou de leur résolution au fil du temps, afin d'améliorer la gestion des risques de l'entreprise

À faire: Les entreprises ne sont pas les seules à utiliser les cartes thermiques pour le contrôle des risques. Les professionnels de la santé les utilisent pour le suivi des patients. Les urbanistes s'appuient sur les cartes thermiques pour analyser les flux de circulation. Les météorologues les utilisent également pour illustrer les changements de température dans le cadre des prévisions météorologiques.

11 modèles de cartes de chaleur des risques

La gestion des risques n'a pas besoin d'être compliquée, mais disposer des bons outils peut faire toute la différence. Si vous cherchez un moyen simple et visuel de suivre et de hiérarchiser les risques, un modèle de carte des risques est indispensable.

Voici dix modèles de cartes thermiques des risques qui peuvent vous aider à mieux gérer les risques . 👀

1. ClickUp Risk Heat Map Template (Modèle de carte de chaleur des risques de ClickUp)

Télécharger ce modèle

Le Modèle de plan de chaleur des risques ClickUp offre une disposition claire et structurée qui vous permet de classer les risques en fonction de leur probabilité et de leur impact. Vous pouvez rapidement voir ceux qui nécessitent une attention immédiate et ceux qui peuvent faire l'objet d'un suivi dans le temps.

Grâce aux catégories de risques personnalisables, vous pouvez adapter le modèle aux besoins spécifiques de votre projet, ce qui vous donne une certaine souplesse dans la gestion des risques.

Le système de code couleur - du vert pour les risques faibles au rouge pour les risques élevés - fournit une référence visuelle instantanée qui permet de repérer les problèmes critiques d'un seul coup d'œil. Vous pouvez également ajouter des détails essentiels tels que la description des risques, les impacts potentiels, les stratégies d'atténuation et les membres de l'équipe responsables de chaque risque, directement dans le plan.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les analystes de risque et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une approche structurée et visuelle pour hiérarchiser et gérer les risques d'un projet, en particulier dans le cadre de projets complexes à forte incertitude ou à délais serrés.

📖 Also Read: 10 meilleurs logiciels de cartographie thermique (critiques et prix)

2. Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques ClickUp rationalise le processus d'identification, d'évaluation et de gestion des risques dans tous les projets.

Il permet à vos équipes de planifier les risques potentiels dans une forme claire et organisée pour une compréhension partagée de vos vulnérabilités clés.

Le modèle offre une disposition intuitive qui simplifie la collaboration en temps réel avec votre équipe. Vous pouvez classer les projets par ordre de priorité en fonction de leur gravité et d'affecter des propriétaires à des domaines de risque spécifiques. Cette dernière partie permet également d'améliorer la responsabilité et de s'assurer que les tâches sont achevées comme prévu.

🔗 Idéal pour: Les équipes, les managers d'un projet et les chefs d'entreprise à la recherche d'une plateforme efficace et collaborative pour la gestion continue des risques, en particulier dans les projets nécessitant des mises à jour en temps réel et des contributions interfonctionnelles.

3. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour l'analyse des risques

Télécharger ce modèle

Le Modèle de Tableau blanc pour l'analyse des risques ClickUp vous aide, vous et vos équipes, à identifier, évaluer et répondre aux risques. Il vous offre un cadre clair pour catégoriser, évaluer et traiter facilement tous les risques dans un seul espace collaboratif.

Ce modèle présente un arrière-plan codé par couleur, avec des niveaux de risque qui fusionnent les uns avec les autres pour une vision plus nuancée évaluation des risques .

La forme tableau blanc permet à votre équipe de faire un brainstorming et d'ajouter des risques en temps réel, puis de collaborer sur l'emplacement de chaque risque. Le suivi, la documentation et l'alignement de tous sur la gestion des risques tout au long du projet s'en trouvent grandement facilités.

Idéal pour: Les équipes et les gestionnaires de projet qui ont besoin d'un moyen collaboratif et structuré d'analyser les risques et de suivre les stratégies d'atténuation dans un espace de travail partagé.

📖 A lire aussi: Qu'est-ce que la gestion des ressources ? (Exemples et modèles)

4. Modèle de matrice de décision de la grille d'hypothèses de ClickUp

Télécharger ce modèle

L'identification des risques potentiels implique souvent de formuler des hypothèses éclairées sur ce qui pourrait mal tourner, sur la base des informations dont on dispose. C'est là que le Modèle de grille d'hypothèses et de matrice de décision ClickUp est disponible en.

Ce modèle vous aide à collecter et à visualiser les hypothèses concernant les risques et les sources potentiels dans une forme de grille simple et cohérente. Il les sépare en fonction de leur niveau de certitude et de leur impact potentiel.

Cette approche permet de rationaliser la prise de décision et de s'assurer que l'on donne la priorité aux aspects essentiels de la gestion des risques hypothèses de projet -celles qui risquent le plus de perturber votre flux de travail.

Vous disposez également d'un référentiel appelé "pool d'idées", dans lequel vous pouvez stocker tous les risques imaginés par votre équipe. À partir de là, vous pouvez extraire les plus importants et leur donner une place dans votre modèle.

🔗 Idéal pour: Les gestionnaires de projets et les équipes qui recherchent un moyen clair et structuré d'évaluer et de hiérarchiser les risques pour une prise de décision efficace.

Conseil de pro: Révisez et mettez à jour en permanence votre inventaire des risques pour refléter les changements dans le marché, les opérations et la dynamique interne. Des évaluations régulières des les contraintes en matière de ressources vous aident à garder une longueur d'avance sur les menaces potentielles qui pèsent sur le profil de risque de votre entreprise.

5. Modèle de registre des risques ClickUp

Télécharger ce modèle

La gestion efficace des risques exige une approche claire et organisée, et la Modèle de registre des risques ClickUp fournit exactement cela. Il vous aide à identifier, classer et suivre les risques critiques tout au long du cycle de vie du projet.

Au lieu de se contenter d'un bref aperçu, cette modèle de registre des risques fournit des informations détaillées pour chaque risque évalué. Chaque risque comprend des paramètres tels que les coûts prévus, les coûts d'atténuation, la probabilité et la réponse au risque, certains champs étant dotés de codes couleur et de statuts pour un suivi facile.

Le modèle vous permet de désigner des propriétaires de risques afin de renforcer la responsabilité et de rationaliser la communication, ce qui vous aide à gérer les risques plus efficacement tout au long du projet.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les analystes de risques et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un outil complet pour surveiller les risques en détail.

6. Modèle de matrice de risque de la valeur ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de matrice des risques de la valeur ClickUp permet aux équipes de planifier des projets ou des initiatives en fonction de leur valeur potentielle et des risques associés. Il offre une représentation visuelle codée par couleur qui simplifie le processus de hiérarchisation des risques, en mettant en forme tous les risques (élevé/moyen/faible).

Ce qui distingue ce modèle, c'est la quantité de détails que vous pouvez inclure directement à la surface, sans obliger vos coéquipiers à cliquer.

Il comporte des champs pour tout : assignés, dates d'échéance, catégorie (comme le département ou l'équipe concernés), niveau de valeur, niveau de risque, niveau de priorité, stratégie, et même un espace pour ajouter d'autres détails personnalisés.

Imaginez que vous puissiez disposer de tout cela sur un écran partageable, modifiable et unique pour plusieurs risques, projets et équipes. la perfection

Idéal pour: Les équipes et les gestionnaires de projet à la recherche d'un outil clair et visuel pour identifier les risques d'évaluer les opportunités et de prendre des décisions stratégiques.

7. ClickUp PI modèle de planification

Télécharger ce modèle

À première vue, le Modèle de planification de l'IP ClickUp peut sembler un peu plus complexe que les autres modèles que nous vous avons présentés.

Mais ne vous y trompez pas : il s'adresse en fait aux débutants. Ce modèle porte sur la planification efficace des incréments de programme (PI), qui est cruciale pour maintenir les équipes agiles sur la bonne voie et prioriser les projets.

Il vous aide à organiser et à hiérarchiser les tâches lors des sessions de planification PI, en offrant un cadre structuré pour fixer des objectifs clairs et définir les livrables. La partie principale du modèle décompose votre charge de travail en sprints plus petits pour faciliter le travail vers des objectifs plus importants à un rythme régulier.

Vous pouvez également l'utiliser comme un outil de rétrospective pour contrôler les performances des sprints précédents.

🔗 Idéal pour: Les équipes agiles et les gestionnaires de projet à la recherche d'un outil complet et collaboratif pour améliorer leurs efforts de planification de l'IP et assurer l'alignement et la responsabilité tout au long du processus de planification.

8. Modèle PowerPoint Risk Heat Map par Just Free Slide (en anglais)

Via : Diapositive juste gratuite A la recherche d'une solution simple modèle d'évaluation des risques qui donne à vos présentations PowerPoint l'aspect classique d'une carte de chaleur des risques ?

Alors le modèle PowerPoint de carte de chaleur des risques de Just Free Slide est ce qu'il vous faut.

Pourquoi ? Il est rapidement téléchargé et prêt à l'emploi.

Vous obtenez quatre variations de la carte de chaleur dans un ratio d'écran large de 16:9, toutes facilement personnalisables dans PowerPoint avec le fichier PPTX inclus. Et bien sûr, le modèle est entièrement personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez ajuster les échelles de couleurs, les libellés et les détails pour répondre à vos besoins spécifiques.

🔗 Idéal pour: Les équipes et les professionnels qui ont besoin d'un modèle simple et personnalisable pour communiquer rapidement et atténuer les risques.

Télécharger ce modèle

9. Plan des parties prenantes Tableau blanc de l'équipe par Canva

Via : Canva La gestion des parties prenantes est essentielle à la réussite d'un projet, et le modèle de tableau blanc de l'équipe Stakeholder Heat Map de Canva vous aide à le faire d'une manière claire et visuelle qui reste amusante et engageante.

Il permet aux équipes de cartographier les parties prenantes en fonction de leur influence et de leur intérêt, offrant ainsi une vue prestataire de l'endroit où concentrer les efforts d'engagement. Vous pouvez également ajouter des notes autocollantes numériques autour des zones de la carte thermique et des parties prenantes pour noter les informations importantes.

🔗 Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les équipes et les chefs d'entreprise à la recherche d'un modèle visuellement attrayant et personnalisable pour évaluer et gérer les parties prenantes, y compris les risques financiers et les cyber-risques.

💡 Pro Tip: Sensibilisez les membres de votre équipe aux principes de la gestion des risques. En leur fournissant une formation, vous les aiderez à reconnaître les risques à un stade précoce et à contribuer plus efficacement au processus global d'atténuation des risques.

10. Projet Plan de chaleur Tableur Infographique par Slides Carnival

Via : Diapositives Carnaval Le modèle d'infographie du projet Heat Map Table de Slides Carnival est un modèle personnalisable, principalement conçu pour être utilisé avec Canva.

Avec ce modèle, vous obtenez 3 infographies A4 prêtes à l'emploi que vous pouvez personnaliser pour répondre à vos besoins exacts. De plus, elles sont livrées avec divers types de diagrammes de cadres, de lignes et de formes que vous pouvez choisir.

Si vous cherchez à pimenter les choses, le modèle vous donne également des fonctionnalités d'animation et de transition pour chaque infographie. Vous pouvez facilement télécharger et partager ceci dans plusieurs formes.

🔗 Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les équipes de marketing et les chefs d'entreprise à la recherche d'un modèle polyvalent pour créer des cartes de chaleur et des infographies attrayantes, avec la flexibilité supplémentaire des fonctionnalités d'animation et de transition pour des présentations dynamiques.

11. Capability Heat Map Infographic by Slides Carnival (en anglais)

Via : Diapositives Carnaval Le modèle d'infographie Capability Heat Map de Slides Carnival ajoute une touche de classe à vos présentations avec six infographies 16:9 prêtes à l'emploi et entièrement personnalisables.

Vous bénéficiez également de nombreuses options d'animation et de transition, ainsi que d'un processus de personnalisation facile puisque vous pouvez télécharger ce modèle pour Canva, PowerPoint et Google Slide. Et si le thème classique en noir et blanc ne vous convient pas, vous pouvez facilement ajouter une touche de couleur - comme du rouge ou du jaune - pour mettre en évidence les points clés et faire ressortir votre présentation.

Idéal pour: Les équipes et les dirigeants qui ont besoin d'un modèle visuellement attrayant et personnalisable pour évaluer et présenter des évaluations de capacités pour les forfaits d'urgence et l'évaluation des performances.

🔍 Did You Know? La première utilisation connue d'un cadre d'évaluation des risques ressemblant aux cartes thermiques modernes a été enregistrée dans les années 1950 dans l'industrie nucléaire, soulignant l'importance de la sécurité et de la gestion des risques dans des environnements à forts enjeux.

Visualiser et atténuer les risques avec ClickUp

Les modèles de cartes de chaleur vous permettent de vous plonger dans la mêlée des risques et de l'établissement des priorités grâce à des visuels faciles à comprendre. En bref, si vous vous souciez des performances de votre entreprise, vous en avez besoin.

ClickUp se distingue lorsqu'il s'agit de créer et de présenter des modèles de cartes de chaleur robustes et fonctionnels. Contrairement à d'autres outils, ClickUp n'est pas seulement un hub de modèles - c'est un système complet de gestion de projet conçu pour répondre à tous vos besoins organisationnels. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !