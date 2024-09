Visualisez vos données : Un guide achevé des différents types de diagrammes

Les données racontent une histoire, mais sans les bons visuels, cette histoire peut se perdre. Les nombres seuls peuvent être écrasants et difficiles à comprendre, surtout en grande quantité. C'est là que la visualisation des données entre en jeu. C'est un outil qui nous aide à traduire des données numériques complexes dans une forme visuelle que tout le monde peut rapidement comprendre.

Les diagrammes et les graphiques transforment les nombres bruts en histoires, rendant les tendances, les modèles et les relations visibles d'une manière que les mots ou les feuilles de calcul ne peuvent pas atteindre.

Cependant, il ne suffit pas d'utiliser un diagramme. L'efficacité de votre visualisation de données dépend des types de diagrammes que vous utilisez. Un diagramme linéaire, par exemple, raconte une histoire différente de celle d'un diagramme circulaire, même s'ils affichent tous deux la même information. Le type de diagramme que vous choisissez peut soit clarifier votre message, soit troubler votre public.

Dans ce guide, nous allons explorer les types de diagrammes les plus efficaces pour la visualisation de données. En plus, des modèles !

Les principes de base des diagrammes et leurs composants

Les diagrammes et les graphiques sont des outils puissants de visualisation des données technique de visualisation des données . Un diagramme doit transmettre les aspects les plus importants de vos données (y compris les données numériques) sans être surchargé d'informations inutiles.

Il doit également présenter un style et une forme cohérents, notamment en ce qui concerne les couleurs, la taille des polices et les libellés. En outre, il doit présenter les données avec précision.

Composants des diagrammes et des graphiques

Pour que les différents types de diagrammes et de graphiques transmettent des informations claires, vous devez comprendre leurs éléments. Voyons cela :

Titre: Le titre d'un diagramme donne le contexte et vous permet de savoir immédiatement ce que vous regardez. Il doit être clair, concis et pertinent par rapport aux données présentées

Axes: La plupart des diagrammes comportent deux axes. L'axe des x (axe horizontal) représente les catégories ou les intervalles de temps, tandis que l'axe des y (axe vertical) représente les valeurs quantitatives ou les indicateurs mesurés

Légende: Une légende explique les symboles, les couleurs ou les motifs utilisés dans le diagramme. Elle est essentielle dans les diagrammes comportant plusieurs séries ou catégories de données, tels que les diagrammes circulaires ou les diagrammes à barres, pour aider à les différencier

Séries de données: Les séries de données, qu'elles soient individuelles ou multiples, sont les données réelles affichées dans un diagramme et représentées par des points de données, des barres, des lignes ou des tranches. Par exemple, dans un diagramme linéaire, chaque point représente une valeur de la série temporelle

**Les lignes de quadrillage sont des lignes horizontales ou verticales qui traversent le diagramme pour vous aider à retracer les valeurs jusqu'aux axes. Elles améliorent la lisibilité et aident à guider l'œil lors de l'interprétation des points de données

Libellés: Les libellés des données sont les éléments de texte qui indiquent les valeurs spécifiques des points de données. Elles apportent de la clarté, en particulier dans les diagrammes où les valeurs précises sont importantes, comme dans les données financières ou scientifiques

Types de diagrammes essentiels pour une visualisation efficace des données

Maintenant que vous savez comment créer des diagrammes, passons aux différents types de diagrammes, en commençant par les plus essentiels et les plus basiques :

Diagramme à barres

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Bar-graph.png Diagrammes à barres et à colonnes /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les données de la base de données UNLV L'un des types de diagrammes les plus courants et les plus reconnaissables, le diagramme à barres affiche les valeurs des données à l'aide de barres rectangulaires. La longueur et la largeur des barres correspondent à l'ampleur des données. Les diagrammes à barres peuvent être verticaux ou horizontaux, en fonction des données et de l'espace disponible.

Les diagrammes à barres sont parfaits pour comparer des catégories, car chaque barre représente une catégorie différente. Il existe de nombreux types de diagrammes à barres, notamment :

Le diagramme à barres vertical (également appelé diagramme en colonnes)

Diagramme à barres horizontal

Diagramme à barres empilées (ou diagramme à colonnes empilées)

Diagramme à barres groupées

Types particuliers de diagrammes à barres, tels que les diagrammes en cascade

Cas d'utilisation

Les diagrammes à barres et à colonnes conviennent le mieux pour comparer des catégories ou montrer des changements dans le temps lorsque les données sont discrètes. Ils sont également utiles pour le classement des éléments et la distribution des fréquences. On trouve des diagrammes à barres empilées dans les rapports financiers, les comparaisons démographiques, les sondages, etc.

Diagramme linéaire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Line-chart.png Graphique linéaire /$$$img/

via UNLV

Un diagramme linéaire montre les tendances dans le temps en connectant des points de données individuels dans une ligne. Les graphiques linéaires sont mieux utilisés avec des données continues où les relations entre les points de données sont essentielles pour comprendre les tendances. Un diagramme linéaire permet de voir facilement les tendances à la hausse ou à la baisse.

Cas d'utilisation

Les diagrammes linéaires sont parfaits pour le suivi des tendances, telles que les mouvements du marché boursier, la croissance des équipes commerciales ou les changements de température au fil du temps. Ils sont utiles pour comparer plusieurs paramètres au sein d'un même diagramme, par exemple les ventes de plusieurs produits sur une année.

En savoir plus: Comment créer un diagramme en ligne dans Excel

Tableau de dispersion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Scatter-plot.png Diagrammes de dispersion /$$$img/

la plupart du temps, il s'agit d'une question d'argent Wikipedia Un diagramme de dispersion utilise des points pour représenter les relations entre deux variables numériques. Chaque point représente une observation et sa position est déterminée par les valeurs des deux variables sur l'axe vertical et l'axe horizontal.

Ainsi, si les points de données sont proches sur le diagramme de dispersion, ils sont davantage liés. En revanche, plus ils sont éloignés, moins leur relation est forte.

Cas d'utilisation

Les diagrammes de dispersion sont souvent utilisés dans la recherche scientifique et l'analyse de données pour explorer les relations entre des variables, telles que la taille par rapport au poids, les dépenses de marketing par rapport au chiffre d'affaires, ou l'âge par rapport au revenu.

Graphe en boîte

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Box-plot.png Box plot /$$$img/

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement Onglet de données Un diagramme en boîte utilise des boîtes et des moustaches pour fournir un résumé visuel de la distribution des données. La position des extrémités des boîtes et des moustaches sur le diagramme indique les zones où se trouve une partie importante des données. Il est utile pour montrer la répartition des données et identifier toute anomalie.

Cas d'utilisation

Les Box plots sont couramment utilisés en statistiques pour comparer les valeurs des distributions entre différents groupes. Ils sont également utiles pour visualiser l'intervalle et la variabilité de données telles que les résultats d'examens, les performances financières ou les évaluations des clients.

Diagramme circulaire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Pie-chart.png Diagramme circulaire /$$$img/

le site web de l'UNLV

Le diagramme circulaire est un autre diagramme classique. Il est de forme circulaire et divisé en plusieurs parties. Chaque partie indique la proportion de la catégorie qu'elle représente par rapport au total. Les diagrammes circulaires sont pratiques pour montrer le pourcentage que chaque catégorie représente par rapport au total.

Cas d'utilisation

Les diagrammes circulaires sont idéaux lorsque vous souhaitez montrer comment un tout est divisé en parties, comme la répartition du budget d'une entreprise entre les différents services ou les pourcentages de réponses à un sondage.

Diagramme de surface

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Area-chart.png Diagramme à aires ou diagramme à aires empilées /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Wikipedia Un diagramme de surface est semblable à un diagramme linéaire, à ceci près que la zone située sous le diagramme linéaire est remplie de couleur. Il est ainsi plus facile de voir la taille des données et leur évolution dans le temps. Il est parfait pour afficher des totaux cumulés. Vous pouvez également utiliser un diagramme de surface pour comparer des données provenant de plusieurs catégories

Cas d'utilisation

Les diagrammes de surface sont souvent utilisés pour montrer l'évolution des nombres au fil du temps, par exemple pour le suivi du total des équipes commerciales ou des recettes. Ils permettent également de comparer des points de données dans plusieurs catégories, comme les ventes de différents produits, afin de dégager une tendance générale.

Avant de comprendre les types de diagrammes essentiels, comprenons comment nous pouvons facilement les créer. L'époque où l'on dessinait à la main différents types de diagrammes est révolue. Nous vivons à une époque où des outils tels que Microsoft Excel et diagramme de gestion de projet à faire le travail à notre place.

Il s'agit d'un outil de productivité et de visualisation de données qui offre une pléthore de fonctionnalités telles que ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs, ClickUp Dashboards, et des modèles (nous y reviendrons !) pour faire de la visualisation un jeu d'enfant. ClickUp pour la gestion de projet offre la possibilité de connecter les flux de travail, de hiérarchiser les tâches, de montrer la progression du projet en un coup d'œil à l'aide de diagrammes avancés et de cartographier le flux du projet.

est un indicateur de la qualité de l'air Wikimedia Commons Une courbe de densité est une courbe lisse qui montre la distribution des données sur une variable continue. Elle représente la fonction de densité de probabilité d'un ensemble de données, montrant où les points de données sont concentrés et comment ils sont distribués.

Cas d'utilisation

Les courbes de densité sont utiles en statistique pour comprendre la distribution d'un ensemble de données, notamment pour comparer des valeurs numériques et des distributions de données sans s'appuyer sur des histogrammes. Elles peuvent être utilisées en économie, en biologie ou dans tout autre champ où la compréhension de la distribution des données est essentielle.

Diagramme à deux axes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Dual-axis-chart.png Diagramme à deux axes /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place la vie de l'homme et la vie de la femme Un diagramme à deux axes vous permet de représenter deux ensembles de données avec des paramètres différents sur le même diagramme. L'axe principal représente un paramètre, tandis que le second est représenté sur l'axe secondaire. Cela permet de comparer facilement différents types de données sur le même diagramme.

Cas d'utilisation

Les diagrammes à deux axes sont utiles pour comparer des types de données liés mais différents, tels que les nombres de ventes (sur un axe) et les marges bénéficiaires (sur un autre axe). Ce type de diagramme de comparaison permet souvent d'afficher plusieurs tendances en une seule fois dans le cadre de l'analyse financière, du marketing et de la gestion des opérations.

L'impact pratique de la visualisation des données

La visualisation des données influence considérablement la prise de décision. Elle transforme les données brutes en formes visuelles plus faciles à comprendre. Différents types de diagrammes répondent à divers besoins analytiques, ce qui permet aux utilisateurs de choisir l'outil le plus efficace pour leurs objectifs spécifiques.

Voici les impacts pratiques de la visualisation des données :

Instructions à partir des données

Que vous utilisiez des diagrammes à barres empilées pour comparer les indicateurs de performance ou un diagramme de dispersion pour mettre en évidence les relations entre les variables, la bonne visualisation peut guider des décisions plus éclairées et clarifier des données complexes. Lorsqu'ils sont utilisés efficacement, ces diagrammes jouent le rôle d'indicateurs de performance et vous aident à saisir rapidement les idées, ce qui permet d'élaborer de meilleures stratégies.

En savoir plus: Les indicateurs de productivité que vous devez connaître

Informations simplifiées

Un autre avantage des visualisations bien conçues est qu'elles améliorent l'expérience utilisateur en présentant les données de manière claire, attrayante et intuitive. Les diagrammes tels que les diagrammes en entonnoir et les cartes thermiques offrent des moyens simples de suivre les conversions ou d'identifier des modèles. Les diagrammes de visualisation de données facilitent également la communication de données complexes à un large public

La clarté pour une meilleure prise de décision

Au lieu de passer au crible des feuilles de calcul denses ou de longs rapports, les décideurs peuvent s'appuyer sur des représentations visuelles telles que des diagrammes à deux axes ou des diagrammes Marimekko pour transmettre de multiples dimensions d'informations dans une forme digeste. Cela permet d'éliminer les obstacles à la compréhension et d'aider les équipes de différents départements à collaborer plus efficacement.

**A lire également Les diagrammes essentiels de la gestion de projet

Applications concrètes des différents types de diagrammes

Voici quelques applications concrètes des diagrammes :

Science des données

En science des données, les visualisations aident à découvrir des modèles, des tendances et des relations au sein d'ensembles de données complexes. Des techniques telles que les graphiques de dispersion, les carte de chaleur et les graphiques de violon permettent aux scientifiques des données d'explorer visuellement les distributions de données, les corrélations et les anomalies qui seraient difficiles à détecter dans les données brutes. Ces informations visuelles permettent d'obtenir de meilleures prédictions, une compréhension plus approfondie et une modélisation plus précise.

Marketing

En marketing, les diagrammes sont utiles pour comprendre le comportement des consommateurs. Les spécialistes du marketing peuvent utiliser des diagrammes en entonnoir pour analyser le parcours des clients, de l'engagement initial à la discussion. En revanche, un diagramme à barres et un diagramme circulaire montrent des données démographiques ou évaluent les performances d'une campagne.

Ces visualisations permettent aux spécialistes du marketing d'affiner leurs stratégies, de vérifier les changements positifs et négatifs, d'allouer efficacement les ressources et d'améliorer l'expérience client en s'appuyant sur des informations fondées sur des données.

**A lire également Le meilleur logiciel de rapports marketing pour vous

Détail

Dans le commerce de détail, les diagrammes sont souvent la clé de l'optimisation des ventes et de la gestion des stocks. Les détaillants peuvent utiliser un graphique linéaire pour suivre l'évolution des ventes dans le temps, des diagrammes en arbre pour visualiser les catégories de produits et leur contribution au chiffre d'affaires global, et des histogrammes pour analyser la fréquence des ventes.

Ces outils aident les entreprises à équilibrer les niveaux de stocks, à prévoir la demande et à prendre des décisions en matière de prix qui maximisent la rentabilité tout en minimisant le gaspillage.

Gestion de projet

En gestion de projet, les outils visuels tels que les diagrammes de Gantt et les diagrammes de PERT aident les équipes à suivre la progression, à allouer les ressources et à gérer les échéanciers de manière efficace. Ces diagrammes affichent clairement les dépendances entre les tâches, les jalons et le flux global du projet, ce qui permet aux gestionnaires de projet d'identifier les goulets d'étranglement, d'ajuster les calendriers et de tenir les parties prenantes informées.

les diagrammes Swimlane et burndown charts jouent également un rôle essentiel dans le suivi des responsabilités de l'équipe et de la distribution de la charge de travail, en veillant à ce que les projets restent sur la bonne voie et respectent les délais.

**A lire également Les diagrammes de contrôle dans la gestion de projet

Diagrammez votre chemin vers la clarté avec ClickUp

Pour transformer des données complexes en informations claires et exploitables, il est essentiel d'opter pour les bons types de diagrammes pour la visualisation des données. Qu'il s'agisse de suivre l'échéancier d'un projet à l'aide d'un diagramme de Gantt, d'analyser les tendances à l'aide d'un diagramme linéaire ou de suivre les tendances cachées à l'aide d'une carte thermique, chaque type de diagramme a sa propre utilité.

Comprendre ces outils de visualisation de données vous permet de communiquer des données plus efficacement et de prendre de meilleures décisions dans divers champs, du marketing et de la vente au détail à la science des données et à la gestion de projet.

Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de visualisation de données ? Essayez ClickUp, une plateforme de productivité tout-en-un où vous pouvez facilement créer et gérer des diagrammes pour suivre les performances, analyser les tendances et optimiser votre flux de travail. Commencez à visualiser vos données et à rationaliser votre processus de prise de décision en en vous inscrivant gratuitement aujourd'hui !