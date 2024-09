Comment utiliser les diagrammes de contrôle dans la gestion de projet ?

Dans les années 1900, les canaris étaient utilisés comme sentinelles dans les mines de charbon. Lorsque le monoxyde de carbone - indétectable par l'homme - atteignait des niveaux dangereusement élevés, les oiseaux cessaient de chanter. L'avertissement était alors lancé à temps et les mineurs avaient le temps de s'enfuir.

Les diagrammes de contrôle sont comme des canaris. Lorsque tout est sous contrôle, le diagramme de contrôle, qui est un graphique représentant des mesures quantitatives en fonction du temps, présente une image non menaçante. Les variations inattendues ou les écarts extraordinaires qui menacent votre projet tireront la sonnette d'alarme.

Développée pour la première fois en 1924 par Walter A. Shewhart

les diagrammes de contrôle ont été utilisés pour différencier les variations aléatoires - qui sont normales - des variations perturbatrices dans le processus de fabrication d'équipements de télécommunications aux Laboratoires Bell. Aujourd'hui, ces diagrammes sont utilisés dans le contrôle de la qualité, les soins de santé, la R&D et les industries de services.

Les professionnels de la gestion de projet (PMP) les utilisent pour la gestion de la qualité et le contrôle des processus. Ils permettent de contrôler les performances, d'identifier les variations dues à des causes particulières et de s'assurer que les gestionnaires de projet peuvent prendre des mesures correctives pour maintenir les variations dans des limites prédéfinies. À long terme, ils servent d'outil pour favoriser l'amélioration continue et la prise de décision fondée sur des données.

Cet article explique l'utilisation des diagrammes de contrôle dans la gestion de projet à l'aide d'exemples décrivant des scénarios réels. Voyons comment ils peuvent vous aider à élaborer des stratégies de gestion de projet proactives plutôt que réactives et à garder une étape d'avance.

Comprendre les diagrammes de contrôle

Une carte de contrôle, également appelée carte de contrôle statistique du processus (CSP) ou diagramme de Shewhart, est un outil graphique puissant conçu pour surveiller et maintenir le contrôle de la qualité du processus et de l'environnement

l'exécution du projet

. Elle garantit que les opérations se déroulent dans des conditions stables et cohérentes, ce qui contribue à maximiser l'efficacité et à maintenir le flux global de votre entreprise.

exemple 1: Supposons que le bus scolaire soit censé arriver à votre porte à 7 heures tous les matins. Certains jours, il est un peu en retard, d'autres un peu en avance. Quoi qu'il en soit, il arrive à l'école avant la sonnerie du matin, et vous n'êtes donc pas trop inquiet

Diagramme de contrôle montrant les heures d'arrivée des bus scolaires. Il y a quelques variations, mais pas trop

Que se passe-t-il si, un jour, le bus arrive avec 20 minutes d'avance ? Ou 20 minutes en retard ? Il s'agit là d'un écart important par rapport à la routine habituelle, qui perturbera considérablement votre emploi du temps du matin.

En suivant visuellement toutes les variations du processus, un diagramme de contrôle permet d'identifier les variations et de traiter les problèmes à un stade précoce du projet. Cette approche proactive assiste l'entreprise dans son fonctionnement, qui devient plus fluide et plus fiable.

Chaque diagramme de contrôle contient cinq éléments.

Points de données : il s'agit des mesures ou valeurs individuelles, chacune représentant un instantané de votre processus à un moment précis. Dans le diagramme de contrôle ci-dessus, les heures d'arrivée des bus scolaires sont les points de données

: il s'agit des mesures ou valeurs individuelles, chacune représentant un instantané de votre processus à un moment précis. Dans le diagramme de contrôle ci-dessus, les heures d'arrivée des bus scolaires sont les points de données Axe temporel (axe des x): L'axe horizontal représente généralement le temps, indiquant quand chaque point de données a été collecté. Cela vous permet de voir comment votre processus évolue dans le temps

L'axe horizontal représente généralement le temps, indiquant quand chaque point de données a été collecté. Cela vous permet de voir comment votre processus évolue dans le temps Axe des mesures (axe des y): L'axe vertical représente la variable que vous suivez, par exemple le nombre de défauts, les retards au départ des vols, les écarts de poids ou de volume, ou tout autre indicateur pertinent pour votre processus

L'axe vertical représente la variable que vous suivez, par exemple le nombre de défauts, les retards au départ des vols, les écarts de poids ou de volume, ou tout autre indicateur pertinent pour votre processus **Cette ligne horizontale représente la moyenne de tous vos points de données individuels. C'est votre référence pour comprendre le comportement normal du processus

Limite supérieure de contrôle et limite inférieure de contrôle: La limite supérieure de contrôle (LSC) est une ligne paramétrée au-dessus de la moyenne, et la limite inférieure de contrôle (LIC) est une ligne paramétrée en dessous de la moyenne. Les deux limites de contrôle sont généralement paramétrées à trois écarts types. Ensemble, la LUC et la LCI forment un formulaire autour de la ligne moyenne. Votre processus est sous contrôle tant que vos points de données restent à l'intérieur de cette bande. Lorsque des points sortent de la bande créée par les limites de contrôle, cela signale un problème potentiel

La création d'un diagramme de contrôle est simple. Voici ce que vous faites :

Collectez vos données: Commencez par collecter les données que vous souhaitez contrôler. Il peut s'agir de chiffres de vente quotidiens ou du temps nécessaire pour achever une tâche

Commencez par collecter les données que vous souhaitez contrôler. Il peut s'agir de chiffres de vente quotidiens ou du temps nécessaire pour achever une tâche Tracez les données: Sur un graphique, tracez vos points de données le long d'un échéancier. L'axe des x représente généralement le temps, tandis que l'axe des y représente la variable que vous mesurez. En traçant les points de données en fonction du temps, vous obtenez un diagramme de séries chronologiques, la première étape d'un diagramme de contrôle

Sur un graphique, tracez vos points de données le long d'un échéancier. L'axe des x représente généralement le temps, tandis que l'axe des y représente la variable que vous mesurez. En traçant les points de données en fonction du temps, vous obtenez un diagramme de séries chronologiques, la première étape d'un diagramme de contrôle Calculez la moyenne: Trouvez la moyenne de vos points de données et tracez une ligne horizontale sur votre diagramme au niveau de cette valeur. Cette ligne représente la tendance centrale de votre processus

Trouvez la moyenne de vos points de données et tracez une ligne horizontale sur votre diagramme au niveau de cette valeur. Cette ligne représente la tendance centrale de votre processus Fixez les limites de contrôle: Calculez les limites de contrôle supérieure et inférieure pour vous aider à déterminer quand un processus dérape. Tracez des lignes à ces valeurs au-dessus et au-dessous de la ligne moyenne

Calculez les limites de contrôle supérieure et inférieure pour vous aider à déterminer quand un processus dérape. Tracez des lignes à ces valeurs au-dessus et au-dessous de la ligne moyenne Interprétez le diagramme: Observez comment votre diagramme de contrôle se comporte par rapport aux limites de contrôle établies au fur et à mesure que vous ajoutez des données. Votre processus est stable si vos points de données restent à l'intérieur de ces limites. S'ils dépassent les limites, prenez des mesures pour corriger le processus avant qu'il ne devienne incontrôlable

Indicateurs et données clés des diagrammes de contrôle

Une fois que vous avez créé un

contrôle du projet

diagramme, vous avez fait la moitié du chemin. Il est maintenant temps d'analyser les résultats. Utilisez les indicateurs suivants pour évaluer vos performances :

**L'intervalle est la différence entre les points de données les plus élevés et les plus bas de votre échantillon. Vous pouvez l'utiliser pour avoir une idée rapide de la variabilité au sein de chaque sous-groupe de données

Écart (x - xˉ): L'écart correspond à la différence entre un seul point de données et la valeur moyenne. Il indique la distance qui sépare ce point particulier de la moyenne

L'écart correspond à la différence entre un seul point de données et la valeur moyenne. Il indique la distance qui sépare ce point particulier de la moyenne Écart-type (σ): Il mesure la dispersion de tous les points de données autour de la moyenne. Il calcule l'écart moyen de chaque point de données par rapport à la moyenne, ce qui donne une idée de la variabilité globale des données

Il mesure la dispersion de tous les points de données autour de la moyenne. Il calcule l'écart moyen de chaque point de données par rapport à la moyenne, ce qui donne une idée de la variabilité globale des données Variance (σ2): La variance mesure l'écart de vos points de données par rapport à la moyenne. Elle est calculée en élevant au carré les différences entre chaque point et la moyenne, puis en calculant la moyenne de ces différences au carré. En termes plus simples, la variance indique l'ampleur de la variation dans votre processus

Vous pouvez également utiliser la règle de sept dans PMP, une mesure simple mais puissante pour identifier les schémas de processus hors contrôle.

La règle des sept stipule que si sept points de données consécutifs se situent d'un côté de la ligne médiane - soit tous au-dessus, soit tous au-dessous -, il se peut que le processus présente un problème qui nécessite une enquête.

Au cours des sept derniers jours, le bus scolaire est toujours arrivé avec un léger retard. Quelle est la cause de ce retard ? Vous devez en trouver la raison - une "cause assignable

La règle des sept est importante parce que :

Ce schéma indique souvent un changement subtil, même à l'intérieur des limites de contrôle, qui pourrait éventuellement conduire à un problème plus important

Elle permet de déterminer si des facteurs externes influencent votre processus ou s'il y a un changement constant dans la façon dont le processus se comporte

Examinons maintenant les diagrammes de contrôle que vous pouvez utiliser pour gérer l'étendue, les coûts, l'échéancier, la qualité, les ressources et les risques de vos projets.

Types de diagrammes de contrôle avec exemples

Il existe de nombreux types de diagrammes de contrôle, chacun répondant à un type unique d'exigences en matière de contrôle.

1. Diagrammes variables

Vous souhaitez utiliser des mesures précises pour contrôler des aspects spécifiques de votre processus, tels que le poids, la température ou le temps ? Un diagramme de contrôle variable est exactement l'outil statistique dont vous avez besoin.

Ce type de diagramme vous aide à surveiller les processus dans lesquels vous mesurez quelque chose qui peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle, comme le poids d'un produit ou le temps qu'il faut pour achever une tâche.

exemple 2: Votre usine de fabrication produit des pièces de tôle personnalisées pour des clients industriels avec des spécifications précises, notamment en termes d'épaisseur. Pour garantir la qualité, vous utilisez un diagramme de contrôle variable pour surveiller l'épaisseur des pièces._Exemple 2: Votre usine de fabrication produit des pièces de tôle sur mesure pour des clients industriels, avec des spécifications précises, notamment en termes d'épaisseur

toutes les heures, vous mesurez un échantillon de pièces et reportez l'épaisseur moyenne sur le diagramme. Si les mesures restent dans l'intervalle spécifié, votre processus est maîtrisé et garantit une qualité constante. En revanche, si le diagramme montre une dérive, cela signifie qu'il faut ajuster vos machines pour éviter de produire des pièces défectueuses

Diagramme variable affichant les données d'épaisseur du métal toutes les heures. Les trois derniers points de données sont-ils préoccupants ?

2. Diagrammes d'attributs

Vous avez affaire à des résultats de type réussite/échec ou vous comptez les défauts dans votre processus ? C'est là qu'intervient un diagramme de contrôle des attributs. Contrairement aux diagrammes de variables qui mesurent des valeurs spécifiques, les diagrammes d'attributs se concentrent sur les qualités présentes ou absentes, comme la conformité d'un produit aux normes ou le nombre de défauts apparaissant dans un lot.

exemple 3: Votre entreprise produit des composants électroniques pour les entreprises. Vous inspectez chaque lot à la recherche de défauts, comme un câblage défectueux ou des pièces manquantes. À l'aide d'un diagramme de contrôle des attributs, vous pouvez suivre le nombre de composants de la carte de contrôle qui passent l'inspection par rapport au nombre de composants défectueux._Exemple 4: Votre entreprise produit des composants électroniques pour les entreprises

si le nombre de défauts reste dans un intervalle acceptable, votre processus est maîtrisé. Mais si le nombre de défauts augmente, le diagramme le mettra en évidence, vous invitant à enquêter sur le problème et à le résoudre avant qu'il n'ait un impact sur vos livraisons

Le diagramme des attributs indique le nombre d'échantillons défectueux par lot. Le nombre reste relativement stable - votre processus semble se dérouler sans heurts

3. Autres diagrammes

Des diagrammes de contrôle spécifiques, tels que les diagrammes Cumulative Sum (CUSUM) et Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), sont parfaits pour détecter les petits changements et les tendances

via ResearchGate

exemple 4: Votre entreprise produit des vaccins pour des sociétés pharmaceutiques. Des variations, même mineures, dans la concentration des ingrédients peuvent entraîner des défaillances du produit ou des problèmes réglementaires

à l'aide d'un diagramme CUSUM, vous pouvez surveiller en permanence la somme cumulée des écarts par rapport à un niveau de concentration cible. Ce diagramme vous permet de détecter les moindres variations des composants du vaccin au fil du temps. Si le diagramme montre une dérive par rapport à la cible, vous pouvez prendre des mesures immédiates pour corriger le problème avant qu'il n'affecte l'ensemble du lot

exemple 5: Vous souhaitez prédire la volatilité du cours des actions dans le cadre de la gestion des risques financiers. En collectant les rendements quotidiens de 100 sociétés cotées en bourse sur une période de 5 ans, vous pouvez utiliser ces données pour construire un modèle EWMA et afficher les résultats à l'aide d'un diagramme EWMA.**_

votre diagramme EWMA peut vous donner un aperçu de la tendance des prix des actions et vous indiquer les périodes de volatilité probables sur la base de la volatilité historique

L'utilisation du diagramme approprié peut vous aider à suivre et à analyser les performances des processus, à identifier les domaines d'amélioration et à prendre des décisions fondées sur des données dans le cadre de votre gestion de projet.

Utilisation des diagrammes de contrôle dans la gestion de projet

Les diagrammes de contrôle vous permettent de surveiller automatiquement chaque processus, ce qui garantit une attention immédiate à tout changement alarmant au-delà des points de contrôle. Cette approche vous libère de la nécessité de faire de la microgestion.

Voici comment utiliser efficacement les diagrammes de contrôle dans les processus de gestion de projet :

Définissez des indicateurs clés et identifiez les aspects de votre projet que vous devez surveiller

et identifiez les aspects de votre projet que vous devez surveiller Recueillir régulièrement des données pour alimenter votre diagramme de contrôle, car cela permet d'évaluer avec précision les tendances en matière de performances et de procéder à des ajustements en temps opportun

pour alimenter votre diagramme de contrôle, car cela permet d'évaluer avec précision les tendances en matière de performances et de procéder à des ajustements en temps opportun Rechercher des schémas ou des changements dans votre diagramme de contrôle afin d'identifier rapidement les problèmes potentiels et de prendre des mesures correctives avant qu'ils ne s'aggravent

Nous allons vous guider dans l'utilisation des diagrammes de contrôle dans la gestion de projet à l'aide d'exemples pratiques :

Échéancier du projet: Supposons que vous gérez un projet de développement de logiciel. Vous pouvez utiliser les diagrammes de contrôle pour surveiller la durée de chaque phase de développement par rapport à l'échéancier prévu. Si vous remarquez que les durées réelles dépassent systématiquement les limites de contrôle, cela indique que des ajustements sont nécessaires au niveau de votre forfait ou de vos ressources Suivi du budget: Dans un projet de construction, un diagramme de contrôle travaille pour suivre les dépenses budgétaires par rapport au forfait prévu. Si les dépenses commencent à dépasser les limites de contrôle, cela peut indiquer un dépassement ou des coûts cachés, invitant à revoir vos stratégies de gestion budgétaire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-21.jpeg Diagramme de flux cumulatif sur ClickUp /$$img/

Suivez la progression du sprint en un coup d'œil avec un diagramme de flux cumulatif sur ClickUp

Notez que chaque diagramme de contrôle a une fonction spécifique : surveiller la stabilité et la variation d'un processus unique. Si vous souhaitez examiner les performances d'un processus à l'aide de données historiques et identifier les goulets d'étranglement, un diagramme de flux cumulatif peut s'avérer utile Diagramme de flux cumulatif qui visualise le flux de travail de votre projet en termes d'accumulation de tâches au fil du temps serait plus utile.

Création de diagrammes de contrôle avec ClickUp

Si les diagrammes de contrôle sont précieux pour la gestion de projet, leur création peut souvent s'avérer fastidieuse. C'est pourquoi

logiciel de contrôle de projet

tels que

ClickUp

est utilisé. Vous pouvez également utiliser les robustes

Outils IA pour la visualisation de données

pour créer et visualiser des diagrammes de contrôle.

Tableaux blancs ClickUp

Tableaux blancs ClickUp

est un

outil de visualisation de données

qui vous permet de concevoir et de personnaliser n'importe quel diagramme de contrôle à partir de zéro. Vous pouvez dessiner et arranger des graphiques et des diagrammes en fonction des indicateurs et des besoins spécifiques de votre projet.

Vous pouvez également utiliser les Tableaux blancs pour organiser des séances de brainstorming et collaborer avec votre équipe sur la conception des diagrammes de contrôle et visualiser différents points de données, discuter des problèmes potentiels et ajuster vos diagrammes en temps réel.

De plus, vous pouvez intégrer des données provenant de diverses sources dans vos Tableaux blancs, créant ainsi des diagrammes de contrôle complets qui reflètent fidèlement les performances de votre projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-320-1400x935.png Tableau blanc ClickUp /$$img/

Collaborez avec votre équipe et créez des diagrammes de contrôle dynamiques avec les Tableaux blancs ClickUp

Tableaux de bord ClickUp

Si vous trouvez qu'il est difficile de gérer et de naviguer simultanément dans différents indicateurs et diagrammes de contrôle,

Tableaux de bord ClickUp

est l'outil qu'il vous faut. Il affiche une vue d'ensemble des données agrégées provenant de sources multiples et les unifie pour les rendre plus rapides

coordination du projet

.

Vous pouvez personnaliser vos tableaux de bord pour afficher les diagrammes de contrôle selon vos préférences. Choisissez parmi différents types de diagrammes et options de disposition pour mettre en évidence les informations les plus critiques.

En outre, ils reflètent les données en temps réel. Vous affichez ainsi des diagrammes de contrôle actualisés qui reflètent les dernières données du projet, ce qui vous permet de surveiller les tendances et les variations au fur et à mesure qu'elles se produisent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-321-1400x935.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Organisez les données, suivez les indicateurs clés de performance et affichez une vue d'ensemble de la progression du projet grâce aux tableaux de bord ClickUp

Vue Gantt du diagramme de ClickUp

Vue Gantt du ClickUp

vous aide à suivre les échéanciers et les jalons de vos projets. L'incorporation de diagrammes de contrôle dans les diagrammes de Gantt facilite les tâches suivantes

le suivi du projet

de la comparaison de la durée des tâches et des taux d'achèvement par rapport aux forfaits prévus.

Le rôle principal des diagrammes de Gantt est de montrer les dépendances entre les tâches et l'impact des retards d'une tâche sur les autres. Vous pouvez également les utiliser pour les comparer avec les données des diagrammes de contrôle afin d'identifier les écarts entre les performances prévues et les performances réelles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-322.png Vue diagramme Gantt de ClickUp /$$img/

Évaluez les dépendances entre les tâches et suivez les jalons du projet avec ClickUp Gantt Chart View

L'utilisation de ClickUp pour la création de diagrammes de contrôle peut vous aider :

Obtenir une vue globale des performances de votre projet en combinant les Tableaux blancs, les Tableaux de bord et les diagrammes de Gantt

Repérer les tendances, les écarts et les problèmes potentiels avant qu'ils n'entravent l'ensemble du projet

Rationaliser votre flux de travail en facilitant la création, le suivi et l'analyse des diagrammes de contrôle

**A lire également 10 modèles gratuits de checklist pour le contrôle de la qualité dans Excel & ClickUp

Les avantages et les inconvénients des diagrammes de contrôle dans la gestion de projet

En utilisant diagrammes de gestion de projet pour contrôler différents processus présente des avantages et des inconvénients.

Voici quelques-uns des avantages dont vous pouvez bénéficier :

Suivi des performances: Chaque diagramme de contrôle fournit un visuel clair, vous aidant à comprendre les performances d'un projet au fil du temps et à identifier les tendances et les écarts

Chaque diagramme de contrôle fournit un visuel clair, vous aidant à comprendre les performances d'un projet au fil du temps et à identifier les tendances et les écarts Contrôle de la qualité: Ils permettent de s'assurer que la qualité de vos produits livrables répond aux normes requises en mettant en évidence toute variation susceptible d'avoir un impact sur le résultat final

Ils permettent de s'assurer que la qualité de vos produits livrables répond aux normes requises en mettant en évidence toute variation susceptible d'avoir un impact sur le résultat final Amélioration des processus: En analysant les données des diagrammes de contrôle, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels les processus peuvent être optimisés. Cette boucle de rétroaction continue favorise les améliorations permanentes

En analysant les données des diagrammes de contrôle, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels les processus peuvent être optimisés. Cette boucle de rétroaction continue favorise les améliorations permanentes Décisions fondées sur des données: Les diagrammes de contrôle fournissent des informations objectives et fondées sur des données, ce qui réduit la dépendance à l'égard des suppositions. Elles permettent de prendre des décisions éclairées, étayées par des données de performance réelles

Malgré ces avantages, il existe certaines limites à prendre en compte avant de créer un diagramme de contrôle :

Limitation Description Mitigation Les diagrammes de contrôle peuvent être difficiles à créer et à interpréter, en particulier pour les équipes qui suivent plusieurs processus. Fournissez une formation et utilisez des outils logiciels tels que ClickUp pour simplifier le processus et le rendre plus accessible à votre équipe. Une confiance excessive dans les données Se concentrer uniquement sur les données peut conduire à ignorer les aspects humains et qualitatifs de la gestion de projet. Équilibrez les diagrammes de contrôle avec les points de vue qualitatifs des membres de l'équipe et des parties prenantes pour une approche bien équilibrée. Interprétation erronée des données Des interprétations inexactes peuvent conduire à des décisions erronées. Il est recommandé d'examiner régulièrement les diagrammes de contrôle avec une équipe d'experts ou d'utiliser un logiciel qui offre une analyse claire et directe.

Vous pouvez combiner des outils et des techniques tels que les diagrammes de Gantt et les tableaux de bord pour afficher une vue d'ensemble du projet. En outre, tenez-vous au courant des modifications apportées aux diagrammes de contrôle afin de pouvoir intervenir à temps.

Optimisez les performances de vos projets avec les diagrammes de contrôle dans ClickUp

Les diagrammes de contrôle vous aident à garder le contrôle de vos projets et de vos tâches individuelles. Aujourd'hui, elles figurent parmi les outils de qualité les plus fondamentaux utilisés par tout professionnel de la gestion de projet. Vous pouvez facilement analyser quand un aspect particulier de la gestion de projet n'est pas sous contrôle et prendre immédiatement des mesures pour que les délais du projet ne soient pas affectés. Vous pouvez utiliser différents diagrammes de contrôle à des fins diverses et même les combiner si nécessaire.

Les plates-formes de gestion de projet telles que ClickUp facilitent la création et l'intégration de diagrammes de contrôle. Grâce à des fonctionnalités telles que les tableaux de bord, les tableaux blancs et les diagrammes de Gantt, vous pouvez maintenir une représentation visuelle complète et en temps réel de tous les processus du projet.

Cette intégration vous permet de prendre rapidement des décisions proactives, garantissant ainsi la progression de vos projets et l'atteinte des objectifs fixés dans les délais impartis. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et optimisez la performance de vos projets en un rien de temps.