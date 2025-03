Modèles gratuits de planification de la capacité pour Excel

Des emplois du temps surbookés, des gardes de dernière minute, des membres de l'équipe stressés... ça vous dit quelque chose ? 🤔

Si vous vous êtes déjà retrouvé à devoir jongler avec des projets et des ressources, vous savez à quel point il peut être difficile de tout garder sur les rails.

C'est là que les modèles de planification de la capacité pour Excel entrent en jeu. Ces outils transforment le chaos en clarté, vous affichent une vue effacée de la disponibilité des équipes, simplifient la répartition des tâches et rendent même la planification (si l'on ose dire) agréable !

Plongeons dans le vif du sujet et trouvons les solutions les mieux adaptées à vos besoins. ☑️

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de planification de la capacité ? Le forfait de capacité est essentielle pour comprendre ce que votre équipe peut supporter en fonction des fluctuations des exigences du projet. Il s'agit de trouver un équilibre, c'est-à-dire de s'assurer que vous disposez de suffisamment de ressources pour répondre à vos besoins sans surcharger qui que ce soit.

Voici les fonctionnalités clés d'un bon modèle Excel de planification de la capacité :

Totaux automatisés: Recherchez un modèle de planification de la capacité du projet qui fournit des calculs automatiques pour le nombre total de jours d'utilisation mensuels ou annuels

Recherchez un modèle de planification de la capacité du projet qui fournit des calculs automatiques pour le nombre total de jours d'utilisation mensuels ou annuels Intégrations au Calendrier: Choisissez des modèles qui simplifient la disponibilité des ressources et empêchent les doubles réservations dans un tableau de bord

Choisissez des modèles qui simplifient la disponibilité des ressources et empêchent les doubles réservations dans un tableau de bord Vues personnalisables: Recherchez des options qui offrent des perspectives personnalisées de l'allocation des ressources par département, projet ou membre de l'équipe

Recherchez des options qui offrent des perspectives personnalisées de l'allocation des ressources par département, projet ou membre de l'équipe Suivi des données historiques: Recherchez des modèles qui permettent d'analyser les projets antérieurs afin de coller aux besoins futurs en matière de capacité

Recherchez des modèles qui permettent d'analyser les projets antérieurs afin de coller aux besoins futurs en matière de capacité **Interface conviviale : recherchez des conceptions qui garantissent une navigation rapide et un accès facile aux indicateurs clés grâce à une disposition claire

à faire : la Walt Disney Company a été l'une des premières à se concentrer sur la gestion des flux de visiteurs dans son parc à thème, Disneyland, grâce à une planification minutieuse de la capacité. La conception du parc, qui comprend de larges allées et plusieurs entrées, a été élaborée sur la base d'études de la capacité des foules afin de garantir une expérience optimale pour les invités.

Modèles Excel de planification de la capacité

Sélection du bon modèle de planification des capacités peut s'avérer difficile, notamment en raison du grand nombre d'options disponibles en ligne.

Pour vous aider à trouver le mieux adapté à vos besoins, voici une liste des meilleurs modèles Excel de planification de la capacité conçus pour simplifier les flux de travail et améliorer les efforts de gestion de projet. 👇

1. Modèle Excel de planification de la capacité des ressources par Worklife

Via : Vie professionnelle Le modèle Excel de planification de la capacité des ressources est un outil pratique et efficace permettant aux gestionnaires de ressources et de projets de gérer la charge de travail de leurs équipes.

Il fournit un aperçu clair de la capacité des ressources individuelles et de l'équipe, ce qui facilite la gestion des tâches et l'allocation efficace du temps. L'une des fonctionnalités les plus remarquables est l'automatisation des calculs, qui vous évite les tracas de l'entrée manuelle des données.

Mon travail calcule automatiquement les heures de travail utilisées par mois et par an, ce qui vous permet d'afficher immédiatement l'utilisation de vos ressources. Que vous soyez la planification de la capacité dans Excel ou Google Sheets, la polyvalence du modèle lui permet de s'adapter à la plateforme que vous êtes le plus à l'aise à utiliser.

🔗 Idéal pour: Les gestionnaires de projet à la recherche d'un outil pratique pour surveiller la charge de travail de l'équipe et optimiser l'allocation des ressources.

2. Modèle Excel de planification de la capacité par ProjectManager

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Capacity-Planning-Template.png Modèle Excel de planification de la capacité par le gestionnaire de projet /$$$img/

Via : Gestionnaire de projet Le forfait de capacité consiste à trouver le bon équilibre.

Le modèle de planification de la capacité du ProjectManager simplifie cet exercice d'équilibre. Il vous donne une vue Effacées des tâches du projet, de la disponibilité de l'équipe et de l'échéancier global du projet, afin que vous puissiez facilement afficher l'état d'avancement du projet.

L'intérêt de ce modèle outil de planification des capacités réside dans sa simplicité et sa flexibilité. Entièrement personnalisable, il vous permet d'ajouter des colonnes, d'ajuster les échéanciers ou même d'appliquer une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les données importantes, par exemple lorsqu'une ressource atteint sa capacité totale.

🔗 Idéal pour: Les équipes ayant besoin d'une vue claire des tâches du projet et de la disponibilité de l'équipe pour maintenir l'équilibre et l'efficacité dans la planification de la capacité.

3. Modèle Excel de planification de la capacité des ressources par Kelloo

Via : Kelloo Si vous cherchez quelque chose qui va au-delà d'une feuille de calcul Excel traditionnelle, le modèle de planification de la capacité des ressources de Kelloo offre une flexibilité difficile à égaler. Il permet d'aller plus loin dans la planification des capacités en proposant des scénarios de simulation et une analyse de l'offre par rapport à la demande.

Voici ce qui le différencie des autres :

Aperçu de l'offre et de la demande: Repérer les pénuries ou les excédents en un coup d'œil grâce à un aperçu dynamique de la disponibilité des ressources et des besoins des projets

Repérer les pénuries ou les excédents en un coup d'œil grâce à un aperçu dynamique de la disponibilité des ressources et des besoins des projets Utilisez les rapports et les prévisions intégrés: Créez et partagez des rapports personnalisés sur l'allocation des ressources sans effort

Créez et partagez des rapports personnalisés sur l'allocation des ressources sans effort Assistance pour les projets agiles et en cascade: Gérer les projets avec flexibilité, en s'adaptant à l'une ou l'autre des méthodologies de manière transparente

🔗 Idéal pour: Les organisations qui recherchent des capacités d'analyse avancées, y compris la planification de scénarios et des aperçus de l'offre par rapport à la demande pour une meilleure gestion des ressources.

4. Modèle de planification de la capacité par ClickTime

Via : Temps de clic Le modèle de planification de la capacité de ClickTime est conçu pour vous aider à gérer le temps des employés. Il suit la capacité des employés, garantissant que vous disposez des ressources adéquates pour répondre aux demandes des projets et réduire les coûts.

Contrairement à d'autres modèles, celui-ci s'intègre étroitement aux Relevés de temps, fournissant un aperçu en temps réel de la façon dont les employés passent leur temps. Ses autres fonctionnalités exploitables comprennent :

Le calcul automatique de la capacité de travail potentielle en fonction du nombre d'employés et des heures de travail hebdomadaires

Une section résumée affichant des indicateurs clés tels que la demande totale du projet, la capacité effective et l'insuffisance des ressources

Des recommandations sur l'opportunité d'augmenter la demande ou d'embaucher plus d'employés pour équilibrer les charges de travail

🔗 Idéal pour: Les managers souhaitant avoir un aperçu en temps réel de la capacité des employés et de la gestion du temps pour s'assurer que les ressources s'alignent sur les demandes du projet.

💡 Conseil de pro: Prévoyez toujours une capacité tampon dans vos opérations. Cela permet d'amortir les pics de demande inattendus, les pannes d'équipement ou les perturbations soudaines de la chaîne d'approvisionnement, en veillant à ce que vous puissiez toujours respecter les niveaux de service en cas de stress.

5. Modèle de plan de ressources basé sur Excel par TechnoPM

Via : TechnoPM Le modèle de planification des ressources basé sur Excel de TechnoPM est conçu pour simplifier la gestion des ressources pour les besoins spécifiques d'un projet et pour une planification plus large au niveau de l'équipe. Il offre flexibilité et facilité d'utilisation pour les organisations de toute taille, permettant de contrôler efficacement l'allocation, l'utilisation et la capacité des ressources.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des fonctionnalités uniques qui distinguent ce modèle :

Matrice des ressources pour un suivi simple fournit une matrice des ressources facile à comprendre

La mise en forme conditionnelle, qui facilite l'identification, met en évidence les ressources sur-affectées, sous-affectées et pleinement utilisées à l'aide d'un code couleur

L'échéancier hebdomadaire spécifique aux ressources permet de suivre la disponibilité et l'affectation des ressources sur une base hebdomadaire

Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'une interface conviviale pour contrôler efficacement l'allocation et l'utilisation des ressources sur plusieurs projets.

6. Modèle de rapport sur la planification des ressources du projet par Analysistabs

Via : Analysistabs Ce modèle Excel de planification des ressources rationalise la planification, l'utilisation et l'affectation des capacités pour vos projets. Vous pouvez afficher la bande passante de chaque membre de l'équipe sur l'ensemble des projets, ce qui vous aide à équilibrer les charges de travail et à prévenir l'épuisement professionnel.

Le rapport sur les ressources et le plan de chaleur intégrés montrent visuellement la largeur de bande de l'équipe. Les couleurs indiquent la disponibilité :

Blanc = Free (gratuit)

Rose clair = Faible utilisation

Rose foncé = Utilisation élevée

De plus, il travaille en toute transparence avec les versions Windows et Mac d'Excel de 2007 à 2016.

🔗 Idéal pour: Les chefs de projet axés sur la visualisation de la bande passante de l'équipe pour prévenir l'épuisement professionnel et optimiser la distribution de la charge de travail de manière efficace.

7. Modèle Excel de calcul de capacité par Indzara

Via : Indzara Le modèle Excel de calcul de capacité est conçu pour simplifier la planification des ressources et la gestion de projet.

La personnalisation est au cœur de ce modèle. La feuille "Teams" peut être adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise, ce qui garantit la flexibilité pour différents projets et équipes.

Une fois le modèle téléchargé, il suffit d'ajouter les ressources avec leurs heures disponibles et d'inclure les informations relatives aux vacances ou aux jours fériés. Le modèle génère ensuite un Calendrier des ressources automatisé qui affiche une vue achevée de la capacité de l'équipe, ce qui permet d'optimiser la distribution de la charge de travail.

🔗 Idéal pour: Les organisations qui ont besoin d'une solution personnalisable pour rationaliser la planification des ressources et optimiser la distribution de la charge de travail à travers les projets.

Limites de l'utilisation d'Excel pour la planification de la capacité

Bien que les modèles Excel énumérés ci-dessus constituent une base pour la planification de la capacité, ils présentent des limites notables qui entravent une gestion efficace des ressources.

Voici quelques limites clés à prendre en compte :

Collaboration en temps réel limitée : Excel manque souvent de solides capacités de collaboration en temps réel, ce qui complique la communication efficace des équipes et les mises à jour instantanées, en particulier dans les grands groupes Mises à jour manuelles requises: Bien que certains modèles automatisent les calculs, de nombreux utilisateurs doivent encore saisir manuellement les données et mettre à jour les indicateurs, ce qui peut prendre du temps et être source d'erreurs Problèmes d'évolutivité: Au fur et à mesure que la complexité des projets augmente, la gestion de plusieurs projets et ressources dans une seule feuille de calcul peut devenir fastidieuse, ce qui entraîne une certaine confusion et des difficultés à maintenir des données exactes Limites de la représentation visuelle: Bien qu'Excel puisse créer des diagrammes et des graphiques, ses représentations visuelles sont souvent moins intuitives que celles des outils de gestion de projet dédiés qui offrent des visualisations dynamiques et interactives Manque de fonctionnalités avancées: Excel peut ne pas fournir de fonctions avancées telles que la modélisation de scénarios, les alertes automatisées ou le suivi du temps intégré, qui sont essentielles pour une planification efficace de la capacité Dépendance à l'égard des compétences de l'utilisateur: L'efficacité des modèles Excel dépend largement des compétences de l'utilisateur. Les utilisateurs inexpérimentés peuvent éprouver des difficultés à personnaliser les modèles ou à interpréter correctement les données

Modèles alternatifs de planification de la capacité

Bien qu'Excel soit familier à de nombreuses personnes, il manque souvent de l'adaptabilité et des fonctionnalités dont on a vraiment besoin.

Présentation ClickUp clickUp est une plateforme de gestion de projet qui propose des modèles préconstruits flexibles, fonctionnels et entièrement personnalisables. Il s'agit de l'outil idéal pour la gestion de projets l'alternative parfaite à Excel .

Voyons quelques modèles de planification de la capacité par ClickUp pour amplifier la gestion des ressources. 💁

1. Modèle de charge de travail des employés de ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de charge de travail pour les employés ClickUp peut vous aider à gérer efficacement la charge de travail de votre équipe et à planifier les projets futurs en répartissant la capacité de chaque membre de l'équipe sur une base hebdomadaire.

Il fournit une représentation visuelle claire des affectations de travail, ce qui permet de voir facilement ce que chaque individu et chaque équipe ont dans leur assiette. Vous pouvez utiliser divers indicateurs tels que les estimations de durée, le volume des tâches ou les champs personnalisés pour gérer les charges de travail de manière efficace.

Voici comment ce modèle peut être utile à votre équipe :

Évaluer la capacité des employés: Déterminer la quantité de travail que chaque employé peut assumer et répartir les tâches en conséquence

Déterminer la quantité de travail que chaque employé peut assumer et répartir les tâches en conséquence Établir la responsabilité: Créer un aperçu transparent des personnes responsables de chaque tâche, afin de favoriser la propriété et la responsabilité

Créer un aperçu transparent des personnes responsables de chaque tâche, afin de favoriser la propriété et la responsabilité Prévenir l'épuisement professionnel: Fixer des paramètres clairs en matière de délais et de charge de travail afin d'éviter que les employés ne se sentent surmenés

🔗 Idéal pour: Les organisations visant à prévenir l'épuisement des employés avec des attentes claires pour le travail.

2. ClickUp Modèle de planification des ressources

Télécharger ce modèle

La planification des ressources est la clé de la gestion des coûts d'un projet et de la fluidité des flux de travail. Et la planification des ressources est un élément clé de la gestion des coûts des projets et du bon déroulement des opérations Modèle de planification des ressources ClickUp est conçu pour exécuter cette tâche sans problème.

Il affiche en un seul endroit une vue d'ensemble des ressources et des tâches de votre équipe. L'outil Vue Charge de travail ClickUp vous permet de visualiser la capacité de votre équipe, d'optimiser les charges de travail et d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.

Ce modèle garantit la réussite des projets et la rationalisation des opérations grâce à des fonctionnalités telles que :

Suivi de la durée du projet: Spécifiez le nombre total de jours alloués à l'achèvement du projet

Spécifiez le nombre total de jours alloués à l'achèvement du projet Notes sur les ressources: Documentez les détails importants sur toutes les ressources impliquées dans le projet

Documentez les détails importants sur toutes les ressources impliquées dans le projet Gestion des clients: Gardez le suivi des différents clients associés à vos projets

🔗 Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui recherchent un moyen simple de visualiser les allocations de ressources.

3. Modèle d'allocation des ressources ClickUp

Télécharger ce modèle

Un forfait efficace des ressources améliore la productivité des équipes. La Modèle d'affectation des ressources ClickUp peut aider à réduire les ajustements de dernière minute et les conflits de ressources.

Ce modèle vous permet d'allouer du matériel, des ressources humaines et un budget afin de vous assurer que chaque tâche dispose des ressources nécessaires pour rester sur la bonne voie. Effacé pour rationaliser les projets complexes, ce modèle vous donne un aperçu clair de la disponibilité et de l'utilisation des ressources, ce qui facilite la planification, la gestion et les ajustements nécessaires.

Ce modèle garantit une affectation stratégique des ressources afin de respecter les délais et les budgets sans compromettre la qualité.

🔗 Idéal pour: Les Teams visant à prévenir les conflits de ressources et la sur-allocation.

4. Modèle de planification de la capacité des comptes ClickUp

Télécharger ce modèle

S'assurer de la réussite du parcours de chaque client est essentiel pour la croissance de votre entreprise, mais il n'est pas toujours facile de savoir quelles sont les priorités et comment suivre les résultats.

Le Modèle de planification de compte ClickUp vous facilite la tâche en vous donnant une méthode structurée pour élaborer des forfaits sur mesure pour chaque client. Ce modèle vous permet de clarifier les objectifs de chaque compte, d'identifier les parties prenantes clés et les domaines à améliorer, et de suivre la progression de tous les comptes.

Effacées, les données importantes relatives à chaque compte (statut, chiffre d'affaires, contacts au sein de l'équipe, etc.) sont affichées clairement. Cette installation permet aux équipes et aux parties prenantes de suivre facilement la progression des comptes, de repérer les forces et les faiblesses et de hiérarchiser les ressources pour obtenir les meilleurs résultats.

🔗 Idéal pour: Les équipes qui se concentrent sur la réussite à long terme des clients par le biais d'une gestion efficace des comptes.

💡 Pro Tip: Analyser les projets passés pour guider votre RBS (structure de répartition des ressources). Les données historiques peuvent fournir des indications sur les performances des ressources, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées pour les projets futurs.

5. Modèle de gestion des ressources humaines ClickUp

Télécharger ce modèle

Dans le cadre de la planification d'un projet, la gestion efficace des ressources humaines consiste à attribuer les tâches aux bonnes personnes, à les faire correspondre à leurs points forts et à utiliser leurs atouts clés à bon escient.

Les Modèle de gestion des ressources humaines ClickUp est conçu pour simplifier la gestion des ressources humaines. Il permet de s'assurer que chaque personne est affectée à la bonne tâche tout en suivant les charges de travail, la progression et la capacité.

Ce modèle vous permet d'optimiser l'affectation des ressources, de gérer les échéanciers et de contrôler les performances des équipes, le tout en un seul endroit.

🔗 Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui ont besoin d'optimiser l'attribution des tâches en fonction des forces individuelles.

6. Modèle de matrice des ressources du projet ClickUp

Télécharger ce modèle

Sans un forfait de ressources clair, les projets sont plus exposés aux retards, aux dépassements de budget et aux objectifs non atteints. Le plan de ressources Modèle de matrice des ressources du projet ClickUp vous permet d'organiser, de suivre et d'optimiser toutes les ressources d'un projet à l'autre, en vous affichant clairement les besoins et la charge de travail de votre équipe.

Ce modèle vous aide en vous fournissant un moyen simple de :

Visualiser les besoins en ressources: Voir rapidement ce dont chaque projet a besoin

Voir rapidement ce dont chaque projet a besoin Surveiller la capacité de l'équipe: Suivre l'utilisation des ressources pour gérer la charge de travail de l'ensemble de l'équipe et maximiser l'efficacité

Suivre l'utilisation des ressources pour gérer la charge de travail de l'ensemble de l'équipe et maximiser l'efficacité Aligner la collaboration au sein de l'équipe: Garder tout le monde informé et sur la même page avec des échéanciers précis et un suivi en temps réel

🔗 Idéal pour: Les gestionnaires de projet ayant besoin de visualiser les besoins en ressources pour plusieurs projets.

À faire Les compagnies aériennes surbookent les vols dans le cadre de la planification de leur capacité. Elles utilisent les données sur les clients qui ne se présentent pas pour surréserver des vols, sachant qu'un pourcentage de passagers n'arrivera pas. Cela leur permet d'éviter de voler avec des places vides et de maximiser les recettes.

7. Modèle de Tableau blanc pour la planification à rebours ClickUp

Télécharger ce modèle

La planification rétrospective des ressources part de l'objectif final, ce qui vous permet de travailler à l'envers pour allouer les ressources et identifier les risques potentiels en amont. Appliquer la Modèle de Tableau blanc pour la planification à rebours ClickUp pour présenter visuellement l'échéancier de votre projet, s'assurer que les tâches sont gérables et réduire les risques de complications de dernière minute.

Ce modèle simplifie le processus de planification à rebours grâce à un cadre intuitif pour :

Définir des objectifs et des attentes clairs

Réfléchir à des stratégies permettant d'atteindre la réussite

Identifier les ressources nécessaires à la réalisation de chaque étape

Visualiser chaque phase pour que l'équipe reste sur la bonne voie

Comprendre comment chaque action contribue à l'objectif global

🔗 Idéal pour: Les équipes qui souhaitent identifier les risques potentiels en amont et réduire les complications de dernière minute de manière visuelle.

Capacity Planning Made Simple With ClickUp (La planification des capacités en toute simplicité avec ClickUp)

Les modèles Excel constituent un bon point de départ : ils vous aident à construire une structure et à organiser les ressources essentielles. Cependant, pour les équipes qui ont besoin de plus de flexibilité et d'une collaboration dynamique, les modèles de ClickUp brillent vraiment.

Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas d'un forfait isolé. Vous bénéficiez d'informations en temps réel, d'affichages personnalisables et d'un espace où chacun peut collaborer sans effort.

Prêt à voir la différence ? S'inscrire à ClickUp pour une expérience de planification des capacités rationalisée, adaptable et conçue pour les équipes modernes !