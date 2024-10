10 meilleurs outils de planification de la capacité des ressources & ; logiciels

Vous est-il déjà arrivé de vous sentir tellement submergé par votre charge de travail que vous ne savez même pas par où commencer ?

Nous aussi. 🥵

Pour éviter cette forme d'anxiété, il est clé de planifier et de gérer correctement les capacités de votre équipe. Le plus difficile est de trouver et de maintenir les limites de travail parfaites - quelle quantité de travail chaque membre peut-il raisonnablement assumer sans mettre en péril les échéances et les résultats clés du projet ?

Il existe des tonnes de capacités outil de forfait a été conçu pour vous aider à surmonter cet obstacle.

Les outils de planification des capacités aident les Business à élaborer des forfaits Business stratégiques et réalistes en suivant les capacités de vos employés actuels et en prévoyant ce qui se passerait si vous embauchiez davantage de personnes. Grâce à la précision des la gestion de leur main-d'œuvre les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant les objectifs, la production et, surtout, leur personnel. 🫱🏼‍🫲🏾

Ce billet couvre Tout ce que vous devez savoir avant d'investir dans votre prochaine capacité logiciel de forfait y compris les 10 meilleurs outils de planification de la capacité, les fonctionnalités clés, les avantages, les inconvénients, les prix et les évaluations des clients !

Qu'est-ce qu'un logiciel de planification de la capacité ?

Les meilleurs outils de planification de la capacité peuvent prévoir la croissance de l'utilisation, suivre l'état de santé du système, identifier les domaines à améliorer et suggérer des mises à niveau ou des ajouts qui amélioreront les performances.

Fonctionnalités clés d'un outil de planification de la capacité

Évolutivité: Optez pour un outil de planification de la capacité capable d'évoluer sans effort vers le haut ou vers le bas en fonction des besoins de votre entreprise. L'outil doit pouvoir s'adapter aux fluctuations de la charge de travail et du nombre d'utilisateurs, en s'adaptant de manière transparente à ces deux facteurs aux scénarios de croissance et de réduction des effectifs .

Automatisation: L'outil doit disposer de solides fonctionnalités d'automatisation permettant de réduire les saisies manuelles, d'améliorer la cohérence et de gagner du temps. Il doit être capable d'automatiser les tâches et les processus répétitifs, augmentant ainsi l'efficacité de la planification des capacités.

Précision: L'outil de planification de la capacité doit être capable de fournir des informations précises. Ces informations sont essentielles pour prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources, la distribution de la charge de travail et la gestion des ressources humaines l'identification d'éventuels goulets d'étranglement dans vos flux de travail.

Optimisation: L'outil doit permettre d'optimiser les ressources afin d'obtenir une productivité maximale. Il doit éviter à la fois la sous-utilisation et la surcharge des ressources tout en garantissant que toutes les tâches et tous les projets importants sont dotés d'un personnel adéquat et achevés dans les délais impartis.

Visualisation: Les fonctionnalités de visualisation telles que les interfaces simples, les tableaux de bord, les graphiques et les diagrammes peuvent grandement aider à comprendre la capacité des ressources. Ces éléments offrent un aperçu facile à saisir de l'affectation de vos ressources et de votre productivité en un coup d'œil, ce qui vous permet de repérer les tendances et d'apporter les changements nécessaires.

Collaboration: Un bon outil de planification de la capacité doit promouvoir la collaboration entre les membres de votre équipe, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page en ce qui concerne l'affectation des ressources, les délais et le statut général du projet. Il doit également permettre une communication facile et efficace entre les membres de l'équipe faciliter le travail d'équipe et l'alignement .

Flexibilité: Recherchez des outils qui sont adaptables et qui peuvent répondre aux besoins uniques de votre entreprise. Cela inclut la possibilité de personnaliser les rapports, les dispositions et les configurations. L'outil doit également être facile à utiliser et à naviguer, ce qui facilitera son adoption par l'ensemble de votre organisation.

Sécurité: L'outil doit offrir des mesures de sécurité solides pour garantir la protection de vos données sensibles. Cela inclut le cryptage des données, des contrôles d'accès sécurisés pour les utilisateurs et la conformité aux réglementations en matière de confidentialité.

Rapports et analyses: L'outil de planification de la capacité doit comporter des fonctionnalités complètes de rapports et d'analyses. Cela permet aux entreprises de recueillir des informations, de comprendre les tendances et de prendre des décisions fondées sur des données. Les rapports et analyses fournis doivent être en temps réel, faciles à comprendre et personnalisables en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

À quoi sert un outil de planification de la capacité ? Le forfait de capacité aide les entreprises à évaluer leurs besoins en ressources pour faire face aux fluctuations de la demande sur le marché.

Ces outils sont utilisés par les directeurs, les responsables et les chefs de service pour superviser les effectifs et déterminer la quantité de travail qui peut être achevée avec le personnel en place. Ils vous permettent également de connaître le nombre de vos employés et de savoir s'ils sont surchargés ou sous-utilisés.

Un autre avantage majeur des outils de planification de la capacité est la possibilité de prévoir le nombre de nouveaux recrutements que votre entreprise peut ou devra effectuer l'année suivante, et l'impact de leur coût sur l'entreprise.

Parmi les autres avantages significatifs de l'utilisation des outils de planification de la capacité, citons :

L'ingrédient clé ici est que vous avez besoin d'un outil dédié de planification de la capacité pour réaliser ce type de productivité. A modèle de planification de la capacité dans Excel ne suffira pas !

Les 10 meilleurs outils et logiciels de planification de la capacité en 2024

Choisir un outil de planification de la capacité parmi les milliers de logiciels disponibles aujourd'hui peut sembler une tâche ardue, mais il est important d'aborder la question en ayant une idée claire de ce dont vous avez exactement besoin.

Avant de jeter votre dévolu sur n'importe quel logiciel de planification de la capacité, voici quelques grandes fonctionnalités à surveiller :

Rapports et analyses en temps réel pour recueillir des données exploitables

Des capacités d'automatisation pourgagner du temps sur des actions inutiles

Intégrations - beaucoup, beaucoup d'intégrations !

À l'heure actuelle, nous avons fait nos devoirs et parcouru le web pour trouver les 10 meilleurs outils de planification de la capacité sur le marché. Jetez un coup d'œil à cette liste soigneusement élaborée pour commencer à prévoir la charge de travail de votre équipe dès que possible.

1. ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Project-Management-Dashboard-Template.png Modèle de tableau de bord de gestion de projet de ClickUp https://clickup.com/signup-1 Essayez ClickUp /$$cta/ ClickUp est l'ultime logiciel de gestion de projet pour les équipes de toute taille afin de gérer les projets, de collaborer plus intelligemment et de rassembler tout leur travail à travers les applications dans un hub centralisé. Avec des centaines de fonctionnalités personnalisables, ClickUp est la solution idéale logiciel de planification de la capacité pour superviser les charges de travail, la gestion des ressources et d'améliorer l'efficacité globale.

ClickUp offre plus de 15 façons flexibles de visualiser votre travail, y compris son système unique de Vue Charge de travail et des rapports personnalisés en temps réel pour un aperçu instantané de votre progression. Des équipes et des entreprises entières de tous les secteurs d'activité s'appuient sur ClickUp pour comprendre leurs capacités et identifier les domaines d'amélioration. Et pourtant, ClickUp peut encore faire beaucoup plus pour vous ! 😍

Les fonctionnalités de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/CleanShot-2022-12-05-at-12.41.58.png Distribuez les ressources en toute simplicité en utilisant le modèle de planification des ressources de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200533044&\_ga=2.24673274.1371809421.1670252585-1405801636.1668629829 Télécharger ce modèle /$cta/

ClickUp pros

ClickUp cons

La vue Charge de travail n'est pas offerte dans le forfait Free Forever

Des tonnes de fonctionnalités puissantes peuvent poser un peu de courbe d'apprentissage

Tous les affichages ne sont pas disponibles dans l'application mobile... pour l'instant !

Prix ClickUp

Forfait Free Forever : Tâches illimitées, membres, et plus encore, sans aucun frais

: Tâches illimitées, membres, et plus encore, sans aucun frais Forfait Unlimited : 7$ par membre, par mois

: 7$ par membre, par mois Forfait Business : 12$ par membre, par mois

: 12$ par membre, par mois Enterprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

Evaluation des utilisateurs de ClickUp

G2 : 4.7/5 (5,260+ commentaires)

: 4.7/5 (5,260+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,300+ commentaires)

2. Gourou des ressources

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/CleanShot-2022-11-21-at-14.57.45@2x-1400x794.png Image du produit Resource Guru /$$$img/

via Gourou de la ressourceGourou des ressources est logiciel de gestion des ressources et outil de planification de la capacité qui permet d'identifier les ressources humaines lorsqu'il y a une forte demande mais peu de ressources disponibles. Cette application peut s'intégrer à votre logiciel ERP et CRM et offre des fonctionnalités populaires de gestion du travail pour gérer les tâches en même temps que les ressources de votre projet. Ce logiciel comporte un élément de collaboration qui vous permet de savoir qui travaille sur chaque tâche et quand elle sera terminée.

Caractéristiques de Resource Guru

Planification de la distribution des ressources de manière égale entre les membres de l'équipe afin d'éviter toute surcharge

Contrôler l'utilisation et l'allocation des ressources à l'aide d'uncalendrier des ressources* Gestion des congés pour superviser les congés de votre équipe et ajuster les charges de travail en conséquence

Booking Clash rationalise les systèmes de réservation pour éviter les doubles réservations

Les pros de Resource Guru

Filtrez une ressource à l'aide de champs personnalisés tels que les compétences, le département, etc.

L'interface "glisser-déposer" facilite la planification des ressources

Une barre de disponibilité qui vous indique qui est gratuit et quand

Resource Guru contre

Aucune version gratuite n'est proposée

Pas d'intégration native avec les outils de travail les plus courants

Pas de fonction diagramme de Gantt

Prix de Resource Guru

Grasshopper Plan : 2,50 $ par personne et par mois

: 2,50 $ par personne et par mois Ceinture noire Plan : 4,16 $ par personne et par mois

: 4,16 $ par personne et par mois Maître Plan : 6,65 $ par personne et par mois

Evaluation des utilisateurs de Resource Guru

G2 : 4.7/5 (190+ commentaires)

: 4.7/5 (190+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (410+ commentaires)

3. DELIMAWorks Manufacturing ERP

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/4921b161-6949-426b-ab8a-c5b6f37c8028.png DELMIAWorks Manufacturing ERP image du produit /$$$img/

via DELMIAWorks Manufacturing ERP Anciennement IQMS, DELIMAWorks Manufacturing ERP (Enterprise Resource Planning) est une application de planification de la capacité destinée aux grandes entreprises des secteurs de l'automobile, de l'emballage et d'autres industries manufacturières discrètes.

Cet outil de gestion de la capacité permet d'abord le suivi, la surveillance et le traçage des données et des activités de fabrication tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, comme il s'agit principalement d'un outil de planification de la capacité de fabrication, DELIMAWorks Manufacturing n'est pas la meilleure solution pour les équipes de développement de logiciels et autres équipes de gestion de projet.

Les fonctionnalités de DELIMAWorks Manufacturing ERP

Planification et gestion détaillées de la chaîne d'approvisionnement

Système avancé de planification et d'ordonnancement des ressources

Le module de prévision des capacités donne un aperçu de la capacité actuelle et des demandes projetées

Permet d'identifier rapidement tout goulot d'étranglement dans le flux de travail de la fabrication

DELIMAWorks Manufacturing ERP avantages

Diagramme de Gantt intégré pour suivre l'achevé d'un projet

Possibilité d'exporter les données vers Microsoft Excel et Word

Assistance à la prévision collaborative en temps réel pour les projets à venir

Possède un outil de suivi du temps et des présences pour faciliter la gestion de la paie

DELIMAWorks Manufacturing ERP contre

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage abrupte pour s'adapter à ses modules

L'interface utilisateur est désuète

Ne s'intègre pas avec des outils comme Slack et Google Drive

Flexibilité limitée avec les rapports standards

Prix de DELIMAWorks Manufacturing ERP

Contactez le service client pour toutes les informations sur les prix.

Évaluation des utilisateurs de DELIMAWorks Manufacturing ERP

G2 : 4.1/5 (30+ commentaires)

: 4.1/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (280+ avis)

4. Teamup

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/homepage-mockup-1400x870.png Image du produit TeamUp /$$img/

via Teamup Teamup est une outil de calendrier basé sur le cloud pour organiser les équipes pour planifier le travail, gérer les disponibilités et partager les évènements. C'est une alternative solide pour la gestion des capacités avec des fonctionnalités supplémentaires pour collaborer sur des documents, partager des fichiers et mettre à jour les calendriers avec plusieurs utilisateurs. Il vous permet également de personnaliser les évènements en fonction de vos besoins.

Caractéristiques de Teamup

Outils sécurisés de partage de calendriers et de collaboration

Suivi des activités et des présences

Rappels pour les évènements du Calendrier

Automatisation de la planification, de la réservation et de la réservation de salles

Les avantages de Teamup

Interface conviviale

Un code couleur personnalisé permet de suivre plusieurs membres sur un même calendrier

Se synchronise parfaitement avec son application mobile

Mieux adapté aux petites équipes ou départements qu'aux grandes entreprises

Teamup contre

Manque d'une variété de fonctionnalités précieuses de planification de la capacité

Difficile de superviser la progression de tâches ou de projets spécifiques

Difficile pour les grandes équipes ou entreprises de prendre des décisions à fort enjeu

Prix de Teamup

Forfait de base : Free

: Free Plus Plan : 8 $ par mois

: 8 $ par mois Premium Plan : 20 $ par mois

: 20 $ par mois Formule Enterprise : $80 par mois 80 $ par mois

Évaluation des utilisateurs de Teamup

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (40+ avis)

La clé d'une planification des capacités plus rapide, meilleure et plus solide

Choisir le bon outil de planification de la capacité pour votre entreprise peut être difficile avec tant d'options - mais cela ne doit pas être le cas ! Votre recherche de l'outil parfait commence et s'arrête avec le premier logiciel de cette liste, ClickUp 🙂

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image-1400x971.png ClickUp Charge de travail affichée /$$img/

La vue ClickUp Box donne un aperçu des indicateurs, de la charge de travail et de la progression de vos projets pour garder une étape d'avance

Au-delà de la vue Charge de travail, de ses tableaux de bord personnalisables en temps réel et de ses 1 000 intégrations, ClickUp est doté de riches fonctionnalités de planification de la capacité qui permettent de prendre des décisions d'entreprise plus intelligentes et plus stratégiques le plus rapidement possible. À cela s'ajoute le fait que ClickUp fait tout cela pour une fraction du coût.

