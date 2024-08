10 modèles gratuits de structure de répartition des ressources

En tant que gestionnaire de projet, vous savez qu'une allocation efficace des ressources peut faire le succès ou l'échec de votre projet. La structure de répartition des ressources (RBS) est un outil puissant qui affiche une vue claire et hiérarchisée de toutes les ressources nécessaires à la réussite de votre projet.

Dans ce billet, nous allons vous présenter 10 modèles gratuits de RBS que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement pour :

Organiser les ressources de votre projet par type (par exemple, la main-d'œuvre, l'équipement, les matériaux) Identifier les lacunes et les chevauchements de ressources Estimer les coûts avec plus de précision Améliorer la communication avec les parties prenantes

Que vous gériez une petite équipe ou un projet d'entreprise complexe, ces modèles vous seront utiles :

Visualiser vos besoins en ressources en un coup d'œil

Prendre des décisions éclairées sur l'affectation des ressources

Suivre l'utilisation des ressources tout au long du cycle de vie du projet

Voyons comment ces modèles de RBS peuvent transformer votre approche de la gestion de projet. Mais tout d'abord, nous allons expliquer brièvement ce qu'est un RBS et pourquoi il est essentiel à la réussite d'un projet.

Qu'est-ce qu'un modèle de structure de répartition des ressources ?

Une structure de répartition des ressources (RBS) est un outil de gestion des ressources qui permet d'analyser, de classer et de visualiser toutes les ressources nécessaires à un projet

Une structure de ventilation des ressources appropriée offre un affichage clair et organisé des ressources humaines et non humaines nécessaires pour obtenir d'excellents résultats dans le cadre d'un projet.

En d'autres termes, un modèle RBS est un diagramme hiérarchique ou arborescent qui décompose les besoins en ressources d'un projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer, notamment :

Ressources humaines : Les ressources humaines : il s'agit des ressources nécessaires telles que les managers, les membres de l'équipe et les contractants, en détaillant leurs rôles, leurs responsabilités et leur expertise

: Les ressources humaines : il s'agit des ressources nécessaires telles que les managers, les membres de l'équipe et les contractants, en détaillant leurs rôles, leurs responsabilités et leur expertise Les ressources matérielles : Les ressources matérielles : il s'agit d'éléments physiques tels que les matériaux de construction, l'équipement et les fournitures

: Les ressources matérielles : il s'agit d'éléments physiques tels que les matériaux de construction, l'équipement et les fournitures Ressources financières : Ressources financières : se concentre sur l'allocation des fonds du projet, garantissant une utilisation efficace des ressources financières

: Ressources financières : se concentre sur l'allocation des fonds du projet, garantissant une utilisation efficace des ressources financières Ressources informationnelles : Les ressources informationnelles : comprennent les ressources numériques telles que les systèmes d'information, les outils, les bases de données et les recherches nécessaires à la prise de décision

: Les ressources informationnelles : comprennent les ressources numériques telles que les systèmes d'information, les outils, les bases de données et les recherches nécessaires à la prise de décision Ressources temporelles : Les ressources temporelles : essentielles à la réussite, elles couvrent la gestion du temps, l'établissement des calendriers et les échéanciers pour la réunion des jalons

Un modèle de RBS offre une ressource commune le forfait de capacité et un cadre d'allocation pour les gestionnaires de projet, permettant d'éviter les contraintes futures en matière de ressources.

Qu'il s'agisse de la gestion d'un projet de construction, du développement d'un logiciel ou d'une campagne de marketing, un RBS peut être adapté aux spécificités de votre projet.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de structure de répartition des ressources ?

Un bon modèle de structure de répartition des ressources (RBS) contribue à l'efficacité de la gestion de projet, offre une visibilité aux parties prenantes du projet et organise les ressources nécessaires pour achever et livrer les projets dans les délais impartis.

Voici les éléments clés qui rendent un modèle de structure de répartition des ressources efficace :

Clarité et simplicité : Le modèle doit être facile à comprendre et à utiliser, avec une disposition directe qui affiche clairement toutes les ressources

: Le modèle doit être facile à comprendre et à utiliser, avec une disposition directe qui affiche clairement toutes les ressources catégorisation exhaustive : Il doit couvrir tous les types de ressources, y compris les ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et temporelles. Chaque catégorie doit être clairement définie et décomposée en éléments spécifiques

: Il doit couvrir tous les types de ressources, y compris les ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et temporelles. Chaque catégorie doit être clairement définie et décomposée en éléments spécifiques Structure hiérarchique : Un modèle de RBS efficace met en forme les ressources de manière hiérarchique, ce qui permet de voir facilement comment chaque ressource est liée à l'ensemble du projet. Cela permet d'identifier les dépendances et les goulets d'étranglement potentiels

: Un modèle de RBS efficace met en forme les ressources de manière hiérarchique, ce qui permet de voir facilement comment chaque ressource est liée à l'ensemble du projet. Cela permet d'identifier les dépendances et les goulets d'étranglement potentiels Flexibilité : Le modèle doit être adaptable à différents projets et secteurs d'activité, ce qui permet de le personnaliser en fonction des exigences spécifiques du projet

: Le modèle doit être adaptable à différents projets et secteurs d'activité, ce qui permet de le personnaliser en fonction des exigences spécifiques du projet Attribution des responsabilités : Il doit comprendre des sections pour l'attribution de rôles aux ressources et aux responsabilités du groupe, afin de s'assurer que chacun sait qui est responsable de quoi

: Il doit comprendre des sections pour l'attribution de rôles aux ressources et aux responsabilités du groupe, afin de s'assurer que chacun sait qui est responsable de quoi Descriptions détaillées : Chaque ressource doit faire l'objet d'une description détaillée, incluant les quantités, les coûts et toute exigence particulière

: Chaque ressource doit faire l'objet d'une description détaillée, incluant les quantités, les coûts et toute exigence particulière L'attrait visuel : Un modèle visuellement attrayant, avec un code couleur ou d'autres aides visuelles, peut faciliter la lecture et la compréhension

: Un modèle visuellement attrayant, avec un code couleur ou d'autres aides visuelles, peut faciliter la lecture et la compréhension Facilité de mise à jour : Le modèle doit être facile à mettre à jour au fur et à mesure de la progression du projet, afin de permettre des changements dynamiques dans l'affectation des ressources

10 modèles gratuits de structure de répartition des ressources

Une simple recherche sur Google permet de trouver des tonnes de modèles de structure de répartition des ressources. Cependant, tous les modèles de structure ne sont pas créés égaux.

À Terminé, nous avons fait le travail pour vous. Voici les meilleurs modèles de structure de répartition des ressources pour simplifier la gestion de projet :

1. Modèle de gestion des ressources humaines ClickUp

Combinez les bonnes ressources avec le bon personnel grâce au modèle ClickUp de gestion des ressources humaines

Une gestion efficace des ressources est cruciale pour toute entreprise ou organisation. Les Modèle de gestion des ressources humaines ClickUp est conçu pour aider les ressources humaines à s'assurer que tout le monde est aligné dans la gestion du personnel et l'allocation des ressources

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle de la meilleure façon possible grâce à ses différents affichages intégrés :

Échéancier : Planifiez les calendriers d'achèvement des tâches

Planifiez les calendriers d'achèvement des tâches **Affichage du statut de la révision : Affichez les personnes qui doivent réviser les tâches et le moment où elles doivent le faire

Affichage du guide de démarrage : Vue Guide de démarrage : donne aux nouveaux membres un aperçu de l'équipe et de leurs rôles

: Vue Guide de démarrage : donne aux nouveaux membres un aperçu de l'équipe et de leurs rôles **Vue Charge de travail de l'Équipe : surveiller la charge de travail de chaque membre de l'équipe afin d'éviter toute surcharge

Affichage des ressources: Stocker et organiser les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches

Stocker et organiser les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches **Statut des tâches : classer les tâches en Achevé, En cours, Révisé et A réviser pour suivre la progression

Mises à jour des statuts: Tenez les membres de l'équipe informés en mettant à jour les statuts des tâches au fur et à mesure de la progression

Tenez les membres de l'équipe informés en mettant à jour les statuts des tâches au fur et à mesure de la progression Suivi et analyse des tâches: Assurez une productivité maximale en suivant et en analysant régulièrement les tâches

Ce modèle est un outil complet qui facilite la gestion des ressources et améliore l'efficacité de l'équipe.

2. Modèle d'allocation des ressources ClickUp

Suivez les ressources et les effectifs de votre entreprise grâce au modèle d'allocation des ressources ClickUp

Une planification efficace des ressources est cruciale pour les projets car elle détermine le coût total attendu des ressources

Une matrice des ressources du projet peut vous aider à visualiser et à gérer facilement les ressources nécessaires à chaque projet, garantissant ainsi une meilleure organisation et des résultats optimaux. Modèle de matrice de ressources de projet de ClickUp vous permet de :

Visualiser les besoins en ressources: Voir les besoins en ressources sur plusieurs projets

Voir les besoins en ressources sur plusieurs projets Gérer les charges de travail et la capacité: Superviser la charge de travail et la capacité de toute l'équipe

Superviser la charge de travail et la capacité de toute l'équipe Optimiser la collaboration au sein de l'équipe: S'assurer que tout le monde est aligné et travaille ensemble de manière efficace

Il offre également plusieurs autres avantages :

Aperçu complet des ressources: Offre un aperçu détaillé de toutes les ressources disponibles pour un projet

Offre un aperçu détaillé de toutes les ressources disponibles pour un projet **Utilisation efficace des ressources : suit la disponibilité et l'utilisation des ressources afin de s'assurer qu'elles sont utilisées de manière efficace

Échéancier précis du projet: Permet de maintenir un échéancier précis pour l'achèvement du projet

Permet de maintenir un échéancier précis pour l'achèvement du projet Amélioration de la communication avec les parties prenantes: Facilite une communication plus facile et plus claire avec les parties prenantes

5. Modèle ClickUp de charge de travail pour les employés

Gérez efficacement la charge de travail de votre équipe grâce au modèle ClickUp de charge de travail des employés

Vous vous demandez si vous devez accepter un travail supplémentaire ou de nouveaux projets ? Ne cherchez pas plus loin ! Le Modèle de charge de travail pour les employés ClickUp vous permet de gérer efficacement la charge de travail de votre équipe en allouant des capacités chaque semaine.

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle:

Étape 1: Commencez par analyser les tâches et les rôles de chaque membre de l'équipe. Répartissez leurs tâches en catégories générales (telles que la gestion de projet, la communication avec les clients et la recherche). UtiliserLa vue Tableur de ClickUp pour créer une liste de tâches et leur attribuer des pourcentages de pondération

Commencez par Répartissez leurs tâches en catégories générales (telles que la gestion de projet, la communication avec les clients et la recherche). UtiliserLa vue Tableur de ClickUp pour créer une liste de tâches et Étape 2: Une fois que vous avez identifié les tâches et les rôles spécifiques, estimez la durée de chaque tâche. Vous pouvez l'estimer en heures ou en jours. Visualisez ces estimations à l'aide de l'outilLes diagrammes de Gantt de ClickUp *Étape 3: Définissez clairement les attentes en matière d'achevé des tâches. Précisez les délais et les conséquences en cas de non réunion. Assurez-vous que tous les membres de l'équipe sont au courant de ces attentes. UtiliserLes jalons de ClickUp pour fixer des paramètres et créer un échéancier pour l'achevé des tâches

Une fois que vous avez identifié les tâches et les rôles spécifiques, Visualisez ces estimations à l'aide de l'outilLes diagrammes de Gantt de ClickUp *Étape 3: les attentes en matière d'achevé des tâches. Précisez les délais et les conséquences en cas de non réunion. Assurez-vous que tous les membres de l'équipe sont au courant de ces attentes. UtiliserLes jalons de ClickUp pour fixer des paramètres et créer un échéancier pour l'achevé des tâches Étape 4: Sur la base des tâches, des rôles et des paramètres définis, attribuez des tâches spécifiques aux membres de l'équipe. Soyez transparent quant à la responsabilité de chaque tâche et fixez des échéanciers réalistes. Gérez l'attribution des tâches à l'aide deVue Tableau de ClickUp *Étape 5: Surveillez régulièrement la progression pour vous assurer que les tâches sont achevées à temps. Paramétrez des vérifications, des rappels et des mises à jour automatisées. CréerTâches récurrentes dans ClickUp pour rester au courant de la progression et utiliser les tâches récurrentes dans ClickUpAutomatisations dans ClickUp pour des rappels opportuns

Bonus: 10 meilleurs outils de planification de la capacité (gratuits et payants)

6. ClickUp Backward Planning Tableau blanc modèle

Planifiez et visualisez les échéanciers des tâches avec le modèle de gestion des ressources à rebours de ClickUp

La planification à rebours est une technique de gestion de projet qui consiste à planifier l'échéancier du projet à l'envers, en partant de l'objectif final et en remontant jusqu'au présent. Cette méthode permet de s'assurer que toutes les tâches et ressources nécessaires sont identifiées et allouées efficacement pour respecter l'échéancier final.

La ClickUp Modèle de Tableau blanc pour la planification à rebours est un planning rétrospectif axé sur l'utilité modèle de planification des ressources qui permet d'identifier les jalons critiques, de gérer les dépendances et de s'assurer que les objets du projet sont réunis dans les délais, réduisant ainsi le risque de problèmes de dernière minute.

Ce modèle vous aide à :

Planifier les étapes de l'action: Découvrir et décrire les étapes spécifiques de l'action pour atteindre les objets du projet

Découvrir et décrire les étapes spécifiques de l'action pour atteindre les objets du projet Suivre les progrès de l'équipe: Utiliser des outils visuels pour suivre la progression et s'assurer que les tâches du projet sont en bonne voie

Utiliser des outils visuels pour suivre la progression et s'assurer que les tâches du projet sont en bonne voie Gérer les tâches: Décomposer les tâches complexes en jalons plus petits et plus faciles à gérer

Décomposer les tâches complexes en jalons plus petits et plus faciles à gérer Évaluer chaque étape: Obtenir une compréhension claire de la façon dont chaque étape contribue à la réussite globale du projet

Du brainstorming à la définition des objectifs du projet, ce modèle vous permet de contrôler tous les éléments clés pour achever le projet avec succès.

7. Modèle de répartition du travail ClickUp

Suivez facilement les produits livrables grâce au modèle de répartition du travail ClickUp

Le modèle Modèle de répartition du travail ClickUp vous permet d'organiser des projets complexes en tâches gérables. Il détaille chaque étape afin de garantir la clarté, d'améliorer la coordination de l'équipe et d'éviter les tâches négligées.

L'outil modèle de répartition du travail vous permet :

D'obtenir un aperçu achevé des éléments essentiels du projet tels que les produits livrables, les tâches et les échéanciers afin de rationaliser le processus de planification de votre projet

des éléments essentiels du projet tels que les produits livrables, les tâches et les échéanciers afin de rationaliser le processus de planification de votre projet de comprendre à l'avance les points forts et les goulets d'étranglement potentiels et de créer une stratégie pour se préparer à des situations imprévues

et de créer une stratégie pour se préparer à des situations imprévues Créez des tâches avec des statuts personnalisés (par exemple, "À faire", "En cours", "Achevé") pour suivre efficacement la progression du projet

(par exemple, "À faire", "En cours", "Achevé") pour suivre efficacement la progression du projet Catégoriser les tâches et ajouter des attributs pertinents (tels que la priorité, la date d'échéance ou l'affectation à une équipe) pour gérer les projets de manière efficace. Commencez par utiliser l'affichage du Tableau blanc de ClickUp. Personnalisez-le pour l'adapter à votre flux de travail spécifique, en intégrant d'autres affichages si nécessaire

(tels que la priorité, la date d'échéance ou l'affectation à une équipe) pour gérer les projets de manière efficace. Commencez par utiliser l'affichage du Tableau blanc de ClickUp. Personnalisez-le pour l'adapter à votre flux de travail spécifique, en intégrant d'autres affichages si nécessaire Utilisez les fonctionnalités de suivi du temps , les étiquettes, les avertissements de dépendance et les notifications par e-mail. Gardez tout le monde informé et améliorez la gestion de projet dans son ensemble

, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les notifications par e-mail. Gardez tout le monde informé et améliorez la gestion de projet dans son ensemble Estimez avec précision les coûts du projet et l'allocation des ressources pour maximiser l'efficacité

8. ClickUp Pi Modèle de planification

Créez un forfait complet pour n'importe quel projet avec le modèle de planification ClickUp Pi

Avec ce modèle de planification Pi, vous pouvez guider votre équipe vers un objectif commun et sélectionner les histoires sur lesquelles se concentrer pendant un sprint particulier. Ce modèle affiche une vue Effacées du backlog de votre équipe, y compris la charge de travail, la capacité et les risques potentiels pour optimiser la planification du sprint.

Le modèle Modèle de planification ClickUp Pi est un outil interactif conçu pour aider les équipes :

Décomposer les tâches : Simplifier les tâches complexes en éléments plus petits et gérables

Simplifier les tâches complexes en éléments plus petits et gérables Organiser pour plus de clarté : Organiser les tâches en sprints respectifs en fonction de leur priorité pour une meilleure compréhension et une meilleure concentration

: Organiser les tâches en sprints respectifs en fonction de leur priorité pour une meilleure compréhension et une meilleure concentration **Allouer les ressources : planifier et allouer les ressources de manière efficace pour une exécution réussie du projet

Ce modèle de tableau blanc offre également les fonctionnalités suivantes :

Suivi personnalisé des tâches: Créez des statuts personnalisés pour suivre avec précision la progression du sprint et du projet

Créez des statuts personnalisés pour suivre avec précision la progression du sprint et du projet Organisation flexible: Utilisez des champs personnalisés pour catégoriser et ajouter des détails pour une planification et une visualisation efficaces du projet

Utilisez des champs personnalisés pour catégoriser et ajouter des détails pour une planification et une visualisation efficaces du projet Des points de vue variés : Construisez votre charge de travail ClickUp idéale en commençant par ce modèle et en le personnalisant avec des vues Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier

: Construisez votre charge de travail ClickUp idéale en commençant par ce modèle et en le personnalisant avec des vues Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier Gestion de projet complète : améliorez la planification de vos projets grâce aux étiquettes, aux alertes de dépendance, aux notifications par e-mail et à d'autres outils essentiels

9. Modèle Excel de planification des ressources par Tactical Project Manager

via Gestion de projet tactique Tirer parti de la Modèle Excel de planification des ressources par Tactical Project Manager pour garantir la réussite du projet grâce à une utilisation optimale des ressources.

Ce modèle de structure de répartition des ressources vous permet de gérer les charges de travail et d'assigner la bonne tâche à la bonne personne au bon moment

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus populaires de ce modèle :

Génère automatiquement une feuille de planification entièrement stylisée pour l'échéancier souhaité. Affiche les membres de l'équipe et les affectations du projet dans une disposition intuitive

Affiche les membres de l'équipe et les affectations du projet dans une disposition intuitive **L'outil génère une feuille de planification basée sur vos données.

Le suivi des heures facturables se fait sans effort. Le suivi des heures facturables permet d'établir des rapports clairs à l'intention des clients

Le suivi des heures facturables permet d'établir des rapports clairs à l'intention des clients Le suivi de la répartition hebdomadaire des ressources pour une affectation éclairée des projets

pour une affectation éclairée des projets Compte des congés et des absences ; suivi avec le projet 'Vacances/Jours de congé'

En utilisant ce modèle de planification des ressources, vous obtiendrez une image achevée de la charge de travail de votre équipe et vous élaborerez une stratégie visant à optimiser l'efficacité de chaque membre de l'équipe, garantissant ainsi des résultats de projet supérieurs.

10. Modèle de planification des ressources Google Sheets par Google Workspace Marketplace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-317.png Modèle de planification des ressources Google Sheets /$$img/

via Environnement de travail de Google L'espace de travail Modèle de planification des ressources sur Google Sheets de Google Workspace Marketplace est un modèle de gestion de projet axé sur l'utilité, très prisé des analystes d'entreprise et des chefs de projet.

Du contrôle du budget au suivi des tâches, du calendrier du projet à la catégorie de ressources, ce modèle possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider à maîtriser les indicateurs clés de la gestion de projet

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus puissantes de ce modèle qui est disponible sur la version gratuite :

Structure de répartition du travail : Planifiez, répartissez et exécutez mieux grâce à un aperçu achevé des tâches et des sous-tâches

: Planifiez, répartissez et exécutez mieux grâce à un aperçu achevé des tâches et des sous-tâches Suivi de la progression : Exploitez les diagrammes de Gantt, les alertes de couleur et les fonctionnalités de progression pour ne pas perdre de vue le statut de la tâche

: Exploitez les diagrammes de Gantt, les alertes de couleur et les fonctionnalités de progression pour ne pas perdre de vue le statut de la tâche Gérer le temps : Utilisez les échelles de temps pour afficher et ajuster les dates de début et de fin et ajoutez des jalons pour achever les phases importantes du projet dans les délais impartis

Ce modèle de structure de gestion de projet vous permet de gérer la portée du projet et de développer des stratégies importantes pour garantir les résultats souhaitables du projet.

Choisir le bon modèle de structure de répartition des ressources

La gestion des ressources d'un projet peut souvent sembler décourageante, mais avoir les bons outils peut faire toute la différence. Les 10 modèles gratuits de structures de répartition des ressources que nous avons couverts aujourd'hui sont conçus pour clarifier, rationaliser les flux de travail, améliorer.. structures de répartition du travail et d'assurer l'efficacité des l'allocation des ressources .

De la versatilité de ClickUp suivi des ressources des outils de gestion de projet, des modèles de planification de projet aux solutions pratiques d'Excel et de Google Sheets, ces outils peuvent vous aider à obtenir un aperçu complet des besoins et de la progression de votre projet.

ClickUp ne se contente pas de fournir l'une des plus grandes collections de modèles de planification des ressources. Il est également doté de fonctionnalités de gestion de projet telles que ClickUp Docs, ClickUp Tableau blanc et le logiciel de gestion des ressources ClickUp.

En tirant parti de ces fonctionnalités, vous pouvez améliorer la communication au sein de votre équipe, éviter les contraintes de ressources et maintenir vos projets sur la bonne voie pour les achever avec succès. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !