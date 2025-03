Les 15 meilleures alternatives à Skype for Business en 2025

Autrefois plébiscité, Skype for Business peine à suivre le rythme effréné des environnements de travail hybrides et télétravail d'aujourd'hui.

Contrairement à Skype, de nombreux outils populaires combinent désormais les visioconférences avec des fonctionnalités avancées de gestion de projet, de partage de documents et de collaboration en temps réel. Microsoft a progressivement abandonné Skype for Business au profit de Microsoft Teams, lui laissant moins de mises à jour et un rôle réduit sur le marché.

Mais il n'est pas facile de trouver la bonne alternative à Skype for Business.

Mon équipe et moi-même avons essayé d'innombrables outils de communication et réduit les éléments essentiels : toute bonne plateforme doit offrir des fonctions de vidéoconférence transparente, de partage d'écran et de messagerie instantanée, ainsi qu'une sécurité et une flexibilité de premier ordre.

Que vous gériez une grande équipe ou une petite entreprise, il existe des options pour stimuler la productivité, renforcer la communication et répondre à vos besoins en matière de sécurité.

Lisez la suite pour les découvrir !

Que rechercher dans les alternatives à Skype for Business ?

Lorsqu'il s'agit de choisir une alternative à Skype for Business, les appels vidéo et la messagerie instantanée ne sont plus les seules préoccupations des utilisateurs de Skype for Business applications de discussion en équipe .

Ce qui compte vraiment, c'est de trouver une plateforme qui assiste la collaboration, s'intègre de manière transparente à d'autres outils et garantit des communications sécurisées à tous les niveaux. La flexibilité est également clé. Les équipes des utilisateurs Business peuvent être composées à la fois de travailleurs au bureau et de télétravailleurs. Ils ont donc besoin d'un outil qui fonctionne aussi bien sur tous les appareils que dans tous les emplacements.

Voici quelques fonctionnalités clés que je recherche toujours :

Capacités d'intégration externe: Connectivité avec des outils externes, comme les applications de gestion de projet, pour rendre mon flux de travail plus efficace et plus collaboratif

Connectivité avec des outils externes, comme les applications de gestion de projet, pour rendre mon flux de travail plus efficace et plus collaboratif Fonctionnalités de synchronisation du Calendrier: Programmation simplifiée des réunions et des rappels sans chaînes d'e-mails inutiles

Programmation simplifiée des réunions et des rappels sans chaînes d'e-mails inutiles Ressources de gestion des réunions: Outils intégrés de prise de notes et de transcription pour garder tout le monde aligné sur les éléments d'action et améliorer la communication

Outils intégrés de prise de notes et de transcription pour garder tout le monde aligné sur les éléments d'action et améliorer la communication Protection des données: Solides fonctionnalités de confidentialité des données telles que le cryptage de bout en bout et les contrôles d'accès personnalisables

Le choix de la meilleure alternative à Skype for Business doit améliorer, et non compliquer, le flux de travail de votre équipe. Gardez ces facteurs à l'esprit et vous serez sur la bonne voie.

Les 15 meilleures alternatives à Skype for Business à utiliser

Lorsque vous envisagez des alternatives à Skype for Business, il est important de vous concentrer sur des fonctionnalités spécifiques en fonction de vos besoins de communication. Que vous recherchiez des outils de collaboration améliorés, une meilleure intégration avec d'autres logiciels ou des modèles de tarification plus souples, au moins l'une de ces 15 alternatives vous conviendra probablement parfaitement. Chaque outil possède des atouts uniques et j'ai constaté qu'il y en avait pour tous les types d'équipes.

1. ClickUp (le meilleur pour les communications de travail asynchrones)

Organisez des réunions, collaborez sans effort et mettez en place des flux de travail à l'aide de ClickUp Organisez des réunions, collaborez sans effort et mettez en place des flux de travail à l'aide de ClickUp ClickUp est l'alternative à Skype for Business la plus complète que j'ai trouvée, en particulier dans les scénarios de travail télétravail. La collaboration fluide et sans effort étant sa raison d'être, ClickUp permet aux équipes d'organiser très facilement des réunions en ligne et de synchroniser leurs flux de travail. Réunions ClickUp sont parfaites pour planifier, organiser et gérer des discussions, qu'elles soient virtuelles ou en personne Grâce à ClickUp Meetings, vous pouvez :

Présenter votre agenda sous forme de checklist, en marquant chaque élément "Terminé" au fur et à mesure qu'il est abordé

Prendre des notes détaillées et détaillées pour chaque réunion

Attribuez des éléments d'action aux membres de l'équipe directement par le biais de commentaires

Attribuer des tâches nécessitant une action aux membres de l'équipe par le biais de ClickUp Assigned Comments

ClickUp propose également une variété de modèles pour rendre les réunions plus productives.

Modèle de réunion ClickUp

Par exemple, le modèle Modèle de réunion ClickUp aide les équipes à gérer les éléments de l'agenda, à faciliter les discussions en temps réel et à capturer des idées pendant et après les réunions. Vous pouvez l'utiliser pour accéder aux réunions et aux tâches à venir dans un seul affichage cohésif afin d'éviter les conflits de forfait.

Lire aussi: 10 modèles de réunions en tête-à-tête pour les managers Utilisation de Modèle de procès-verbal de réunion de ClickUp a transformé la façon dont je documente et partage les résultats des réunions.

Modèle de compte rendu de réunion de ClickUp

Ce modèle me permet de capturer les détails essentiels, les décisions et les éléments d'action en notes de réunion et assigner chaque tâche à des membres spécifiques de l'équipe avec des échéances.

Plus loin, ClickUp Clips sont un moyen incroyablement facile de d'enregistrer et de partager des messages vidéo.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-107-1400x932.png ClickUp Chat : alternative à Skype pour les entreprises /$$$img/

Combiner discuter et travailler ensemble, créer des éléments d'action à partir des messages et utiliser l'IA pour résumer et contextualiser les conversations, le tout avec ClickUp Chat ClickUp Discussion offre une communication transparente au sein des tâches et des projets, permettant aux équipes de collaborer en temps réel. Ses discussions filées, sa messagerie directe et son partage de fichiers permettent d'organiser les discussions en fonction du contexte.

En prime, ClickUp peut être intégré à un large intervalle d'outils vidéo existants, tels que Slack, Zoom et Microsoft Teams.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Communiquer de manière asynchrone avec des outils commeMeetings, Clips, et Chat directement dans ClickUp

Intégrez Slack, Zoom, Microsoft Teams et bien plus encore

Faites un brainstorming collaboratif et donnez vie à vos idées avec des outils tels que des stylos, des notes autocollantes, des formes et des connecteurs dans.. Tableaux blancs ClickUp Lancez des visioconférences directement à partir de tâches et de projets en utilisant L'intégration de Zoom de ClickUp Automatisez les tâches telles que la prise de notes de réunion, la transcription d'enregistrements vidéo et la génération de résumés avec l'IA en utilisant ClickUp Brain Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface accablante au début

Prix ClickUp

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Zoom (Meilleur pour la vidéo conférence)

via Zoom Zoom est presque devenu synonyme de plateforme de vidéo conférence. Il s'agit d'un choix populaire pour différents types de réunions -des réunions quotidiennes d'équipe aux grands webinaires.

La fonctionnalité d'affichage immersif de Zoom crée un environnement virtuel dans lequel les participants peuvent apparaître ensemble dans un arrière-plan partagé. Cela peut être particulièrement utile lors d'ateliers ou de sessions de formation.

Personnellement, j'apprécie la fonctionnalité de transcription en direct, qui fournit des sous-titres en temps réel afin de rendre les réunions plus accessibles aux personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais et aux participants souffrant de déficiences auditives.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Capturez les réunions en HD pour une relecture facile des discussions et décisions importantes

Intégrer Zoom à ClickUp et Slack pour planifier, gérer et rejoindre des réunions directement à partir des plateformes préférées

Utiliser des arrière-plans virtuels et des filtres pour maintenir une apparence professionnelle ou renforcer l'engagement pendant les réunions

Limites de Zoom

Problèmes de confidentialité et de sécurité soulevés par certains utilisateurs

La limite de 40 minutes pour les réunions de groupe peut être restrictive

Le forfait Free limite le nombre de participants

Prix de Zoom

Formule de base gratuite

Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

: 14,99 $/mois par utilisateur Business : 21,99 $/mois par utilisateur

: 21,99 $/mois par utilisateur Business Plus : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (55,000+ reviews)

4.5/5 (55,000+ reviews) GetApp: 4.6/5 (13,000+ commentaires)

Lire aussi: Top 10+ Zoom Alternatives & Concurrents (Fonctionnalités, Prix, & Evaluations)

3. Slack (Meilleur pour la collaboration en équipe)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-168.png slack ui /$$$img/

via Slack En matière de collaboration d'équipe, Slack se démarque car il permet aux utilisateurs d'envoyer des messages instantanés personnels et de groupe, de sauter dans des appels audio ou vidéo, de partager leurs écrans pour une meilleure mise en contexte et de joindre des fichiers, des liens et des éléments multimédias aux conversations.

La fonction de recherche de Slack permet d'accéder rapidement aux discussions et aux fichiers antérieurs. Des fonctionnalités telles que les réactions emoji et les fils de discussion permettent une approche plus organisée et interactive de la communication.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Personnalisez les notifications pour vous concentrer sur les mises à jour essentielles

Partager des fichiers sans effort dans les discussions, permettant aux membres de l'équipe de collaborer sur des documents, des images et des présentations sans changer de plateforme

Intégrer Slack à ClickUp , Google Drive, Trello et Asana

Automatiser les flux de travail avec le constructeur de flux de travail

Limites de Slack

Le forfait Free limite l'accès aux 10 000 messages les plus récents

Sans une gestion appropriée, les notifications peuvent devenir écrasantes

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à l'installation

Prix de Slack

Version gratuite

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Business+ : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Enterprise Grid : Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (33 000+ avis)

4.5/5 (33 000+ avis) TrustRadius: 9/10 (8 000+ avis)

Lire aussi: 10 meilleurs concurrents de Slack

4. Hive (le meilleur pour la gestion de projet et la communication)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-110.png Hive : alternative à skype pour les entreprises /$$img/

via Ruche Hive m'a impressionné par la flexibilité de son environnement de travail. Il me permet de personnaliser mon tableau de bord pour mettre en évidence des flux de travail spécifiques, comme les échéanciers de campagnes ou les tâches prioritaires, et même d'ajuster les paramètres pour afficher exactement ce dont mon équipe a besoin en avant et au centre.

Il propose également des commentaires filés et des attributions de tâches. Ses fonctionnalités de rapports fournissent des informations précieuses sur les performances de l'équipe et les échéanciers des projets. Ces rapports nous permettent de mieux appréhender les goulets d'étranglement et l'affectation des ressources, ce qui nous aide à maintenir les projets sur la bonne voie, avec moins de surprises en cours de route.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Utilisez des outils de gestion de projet intégrés qui combinent l'attribution de tâches, la communication d'équipe et le partage de fichiers tout en se connectant à des outils fréquemment utilisés tels que Slack, Google Drive et Zoom

Collaborez en temps réel avec les équipes grâce à la boîte de réception partagée et au chat de projet de Hive

Personnalisez votre espace de travail avec des dispositions flexibles, permettant aux équipes de basculer entre les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt et d'autres vues pour s'adapter aux différents styles de gestion de projet

Effectuez un suivi efficace du temps grâce aux chronomètres intégrés et aux fonctionnalités de rapports

Limites de Hive

L'interface peut être un peu envahissante

Pour les petites équipes, les prix peuvent être plus élevés

Prix de Hive

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Démarrage : 1$/mois par utilisateur

: 1$/mois par utilisateur Teams : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

Capterra: (200+ commentaires)

(200+ commentaires) G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

5. Microsoft Teams (Meilleur pour l'intégration avec Office 365)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image.jpeg Microsoft Teams : alternative à skype pour les entreprises /$$img/

via Microsoft Pour les organisations qui utilisent déjà Office 365, Microsoft Teams semble être une solution naturelle. L'intégration est si étroite que je peux passer d'une discussion à la modification en commun d'une feuille Excel sans changer de fenêtre.

J'apprécie particulièrement la possibilité de planifier et de rejoindre des réunions directement dans Teams sans avoir à activer/désactiver Outlook. La collaboration sur les documents se fait en douceur : les fichiers Word, Excel et PowerPoint s'ouvrent dans l'application et les mises à jour sont synchronisées instantanément pour tous les membres de l'équipe.

Teams dispose d'une authentification multifactorielle intégrée et d'un chiffrement avancé, ce qui est très utile pour gérer des données sensibles.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Créez des canaux dédiés à chaque projet ou équipe pour des discussions ciblées et un accès facile aux fichiers et ressources pertinents

Organisez des vidéoconférences réunissant jusqu'à 5 000 participants, avec des fonctionnalités de vidéo HD et de partage d'écran

Accédez au partage et au stockage de fichiers intégrés avec OneDrive et SharePoint, pour une collaboration fluide, la gestion des versions de documents et un accès sécurisé entre les équipes et les appareils

Limites de Microsoft Teams

Problèmes occasionnels de latence audio lors des visioconférences

Prix de Microsoft Teams

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Microsoft 365 Essentials : 4 $/utilisateur/mois

: 4 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Lire aussi: Les 8 meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Teams

6. Troop Messenger (Meilleur pour la messagerie sécurisée)

via Messager des troupes Pour les équipes à la recherche d'un outil de communication hautement sécurisé et convivial, Troop Messenger m'a impressionné par sa conception réfléchie et l'accent mis sur la sécurité. Le paramétrage des canaux et des paramètres est simple. Le partage de fichiers est également transparent ; je peux envoyer des images, des PDF et même de gros fichiers vidéo sans avoir besoin d'outils tiers.

J'apprécie les déploiements en mode auto-hébergé, qui permettent aux organisations de contrôler achever leurs données et de se conformer aux réglementations du secteur.

La plateforme comprend également des fonctionnalités telles que le suivi des présences et les mises à jour de statut.

Troop Messenger meilleures fonctionnalités

Protégez chaque message et chaque fichier grâce au cryptage de bout en bout, afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder à vos communications

Envoi de messages autodestructeurs qui disparaissent après avoir été lus, ce qui offre un niveau de confidentialité supplémentaire pour les discussions confidentielles

Paramétrage de groupes temporaires pour des projets ad hoc, permettant une collaboration sécurisée avec des membres de l'équipe n'ayant pas d'accès permanent

Limites de Troop Messenger

Moins d'options d'intégration par rapport aux plateformes plus importantes

Certains aspects de l'interface sont moins intuitifs

Lags pendant les périodes d'utilisation intensive

Prix de Troop Messenger

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Premium : 2,5 $/mois par utilisateur

: 2,5 $/mois par utilisateur Enterprise : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Supérieur : 9$/mois par utilisateur

Trustpilot : 4.3/5 (10+ commentaires)

: 4.3/5 (10+ commentaires) G2 : 4.6/5 (70+ avis)

7. Teams (Meilleur pour une communication d'équipe simple)

via Startup Stash Teams est un outil étonnamment intuitif qui simplifie la communication au sein de l'équipe. L'accent mis sur la facilité d'utilisation est vraiment remarquable. Dès le départ, la fonctionnalité "Teambook" organise tous les fichiers, liens et tâches en un seul endroit, de sorte que je peux rapidement trouver des documents ou revisiter des discussions passées sans avoir à parcourir d'interminables fils de discussion.

Elle offre une collaboration en temps réel, permettant aux membres de l'équipe de modifier des documents simultanément. La plateforme assiste également les appels audio et les visioconférences directement dans l'application.

Chanty meilleures fonctionnalités

Récupérer l'historique illimité des messagespour trouver et référencer rapidement les conversations importantes

Attribuez et suivez les tâches à l'aide d'outils de gestion des tâches intégrés qui vous permettent de définir des délais, des priorités et des mises à jour de statut

Travaillez avec une interface utilisateur rationalisée qui minimise les distractions et maximise la productivité grâce à une navigation intuitive et un accès facile aux fonctionnalités

Partager des fichiers sans effort grâce à la fonction glisser-déposer, qui permet de collaborer en temps réel sur des documents et des médias dans le cadre de fils de discussion

Limites de Chanty

Pour les projets plus complexes, les fonctionnalités de gestion des tâches intégrées peuvent s'avérer insuffisantes

Moins de forfaits et d'options par rapport à la concurrence

Intégrations tierces limitées

Prix de Chanty

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Business : 3$/mois par utilisateur

GetApp : 4.7/5 (30+ avis)

: 4.7/5 (30+ avis) G2 : 4.5/5 (40+ avis)

8. GoTo Meeting (Le meilleur pour les transcriptions de réunions automatisées)

via Réunion GoTo GoTo Meeting est depuis longtemps une solution de vidéoconférence privilégiée par les professionnels en quête de fiabilité et de facilité d'utilisation. Cet outil offre des fonctionnalités uniques telles que son Smart Meeting Assistant, qui fournit un accès aux enregistrements des réunions qui capturent l'audio, le contenu partagé sur l'écran, les webcams des participants et une transcription écrite par le biais d'un lien web. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans les enregistrements pour identifier les idées clés ou les éléments d'action afin d'en faciliter le suivi.

Les meilleures fonctionnalités de GoTo Meeting

Priorité à la sécurité grâce au cryptage de bout en bout, qui garantit la protection des discussions confidentielles

Gérer facilement des groupes de tailles différentes

Utilisez des outils de dessin interactifs et un partage d'écran intuitif pour rendre les discussions plus engageantes

Permettre aux organisateurs de réunions de verrouiller les réunions, afin d'empêcher les participants non autorisés de s'y joindre

Limites de GoTo Meeting

L'interface utilisateur simple peut sembler peu attrayante

L'accès à certaines fonctions peut nécessiter des forfaits plus élevés, ce qui limite potentiellement les options pour les petites équipes ou les startups

Prix de GoTo Meeting

Professionnel : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

GetApp : 4.4/5 (11 000+ commentaires)

: 4.4/5 (11 000+ commentaires) Gartner : 4.3/5 (plus de 1 000 commentaires)

9. Cisco Webex Teams (le meilleur pour les entreprises)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-114-1400x829.png Cisco Webex : alternative à Skype pour les entreprises /$$img/

via Cisco Webex Cisco Webex Teams m'a impressionné par ses fonctionnalités complètes adaptées aux entreprises. L'une de ses offres clés est le tableau blanc numérique intégré, qui permet aux équipes de faire du brainstorming et d'annoter des idées de manière efficace pendant les réunions. Son assistant Webex améliore la productivité en permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et de définir des paramètres de rappel par le biais de commandes vocales.

Les meilleures fonctionnalités de Cisco Webex Teams

Intégration avec le matériel Cisco pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, permettant une connexion fluide avec des appareils tels que les kits de salle Webex et les téléphones Cisco

Obtenez des informations sur l'engagement et la productivité des réunions grâce à des outils d'analyse qui fournissent des informations sur l'implication des participants et l'efficacité des réunions

Utiliser des fonctionnalités de messagerie enrichies qui assistent les discussions filées, ce qui permet de clarifier le contexte des discussions et de faciliter les échangesun partage facile des fichiers Utiliser des outils de collaboration pilotés par l'IA qui améliorent la productivité en fournissant des transcriptions en temps réel, des résumés de réunion intelligents et une planification intelligente



Limites de Cisco Webex Teams

L'installation initiale, en particulier pour les fonctionnalités de sécurité, peut être compliquée

Plus cher que d'autres alternatives à Skype for Business

Certains utilisateurs peuvent trouver pesantes les restrictions sur la taille des téléchargements de fichiers

Prix de Cisco Webex Teams

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Débutant : 14,50 $/mois par utilisateur

: 14,50 $/mois par utilisateur Plus : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Gartner : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

: 4.5/5 (3 000+ commentaires) Software Advice : 4.4/5 (7 000+ commentaires)

10. Google Meet (Meilleur pour l'intégration transparente de l'environnement de travail Google)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-115.png Google Meet /$$img/

via Environnement de travail de Google Google Meet, tout comme les autres outils Google, est un choix fiable pour la communication d'entreprise, en particulier si vous utilisez déjà l'environnement de travail Google. L'intégration de la plateforme avec Google Agenda et Gmail facilite la planification et la participation aux réunions. L'accent étant mis sur la sécurité et la facilité d'utilisation, Google Meet convient aussi bien aux rencontres informelles qu'aux discussions formelles.

Meilleures fonctionnalités de Google Meet

Personnalisez les arrière-plans vidéo ou appliquez des effets visuels pendant les réunions

Enregistrez facilement les réunions pour revenir sur les discussions. Les sessions enregistrées sont directement sauvegardées sur Google Drive

Levez la main pour prendre la parole, ce qui permet aux modérateurs de gérer les questions pendant les réunions. Les discussions restent ainsi organisées et ouvertes à tous

Profitez de la technologie avancée d'annulation du bruit, qui filtre les bruits de fond pendant les discussions

Limites de Google Meet

Les réunions sont limitées à 60 minutes pour les utilisateurs gratuits

Comparée à d'autres plateformes, elle offre moins d'options de personnalisation

Prix de Google Meet

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Démarrage de l'entreprise : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Gartner : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Conseils en logiciels : 4.5/5 (11 000+ avis)

11. Mattermost (Meilleur pour la collaboration open-source)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-116-1400x741.png Mattermost /$$$img/

via Le plus important Mattermost est une plateforme axée sur la communauté qui donne la priorité à l'engagement des utilisateurs et à la flexibilité.

L'Assistance Markdown dans l'application est une touche agréable, me permettant de mettre en forme les to-dos proprement, ce qui aide à maintenir une communication claire au sein de l'équipe.

Pour la gestion des tâches, les tableaux de type Kanban de Mattermost sont simples mais efficaces, me permettant d'assigner des tâches, de suivre la progression et de gérer les flux de travail au sein de la même application. Le fait que Mattermost soit open-source est un autre grand avantage - il donne aux équipes un contrôle achevé sur les données et les personnalisations, ce qui est excellent pour les organisations soucieuses de la confidentialité.

Les meilleures fonctionnalités de Mattermost

Contrôlez la sécurité de vos données grâce à une option auto-hébergée qui garantit une gestion achevée des informations sensibles

Assistance à la communication grâce à des fonctionnalités de messagerie riches qui assistent les conversations filées et le partage de fichiers

Utilisez des intégrations et des plugins personnalisés pour adapter la plateforme au flux de travail et aux outils uniques d'une équipe

Limites de Mattermost

L'installation initiale peut être difficile pour les utilisateurs non techniques

L'application mobile peut être plus lente et moins réactive que la version bureau

Prix de Mattermost

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Version professionnelle : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour la tarification

TrustRadius : 8.5/10 (100+ commentaires)

: 8.5/10 (100+ commentaires) G2 : 4.3/5 (300+ avis)

12. Rocket.Chat (Meilleur pour la messagerie sécurisée et la collaboration)

via Rocket.Chat Rocket.Chat assiste la communication multicanal avec des canaux publics et privés, en organisant les discussions par projet ou par équipe. Sa fonctionnalité de traduction intégrée est utile pour les équipes internationales comme la nôtre, car elle permet une communication instantanée dans plusieurs langues.

La plateforme propose même un plugin de discussion en direct, que vous pouvez utiliser pour fournir une assistance client directement sur votre site Web.

Meilleures fonctionnalités de Rocket.Chat

Personnalisez l'interface de discussion en fonction des préférences de votre équipe, de l'intégration de votre marque à la configuration des permissions

Accédez rapidement aux informations pertinentes via une fonction de recherche

Personnalisez les bots et les intégrations pour qu'ils s'adaptent à vos flux de travail

Limites de Rocket.Chat

L'option d'auto-hébergement peut être difficile à paramétrer pour certains utilisateurs

Les ressources d'assistance peuvent être moins étendues

L'interface simple peut sembler désuète pour les utilisateurs habitués à des interfaces plus sophistiquées

Prix de Rocket.Chat

Starter (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Capterra : 4.3/5 (150+ commentaires)

: 4.3/5 (150+ commentaires) G2 : 4.2/5 (300+ commentaires)

13. Viber (Meilleur pour la communication personnelle et les petites entreprises)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-118-1400x856.png Viber /$$img/

via Viber Viber se concentre sur la communication personnelle et les interactions avec les petites entreprises. Sa simplicité et sa facilité d'utilisation permettent d'envoyer rapidement des messages et de passer des appels sans la complexité des grandes plateformes. J'apprécie également sa fonctionnalité de partage de fichiers sans effort.

Ses appels vocaux et vidéo de haute qualité fonctionnent sans problème même sur des connexions à faible bande passante, ce qui est idéal pour les membres de l'équipe qui travaillent à distance ou en déplacement.

Meilleures fonctionnalités de Viber

Bénéficiez d'une communication rentable grâce aux appels et à la messagerie gratuits

Collaborez efficacement grâce à la fonction de discussion de groupe

Synchronisez sur plusieurs appareils et basculez entre le mobile et le bureau pour ne manquer aucun message

Limites de Viber

Absence d'intégrations avec des plateformes de productivité populaires comme Google Workspace, Slack ou Trello, ce qui le rend moins adapté aux flux de travail avancés

La version bureau, bien que fonctionnelle, n'est pas aussi riche en fonctionnalités que l'application mobile

Prix de Viber

Transactionnel : 0,002 $ par message

: 0,002 $ par message Promotionnel : 0,002 $ par message

G2 : 4.2/5 (4 000+ commentaires)

: 4.2/5 (4 000+ commentaires) Conseils en logiciels : 4.4/5 (4 000+ commentaires)

14. Wire (Le meilleur pour une messagerie sécurisée et privée)

via Rétablir la confidentialité Wire m'a impressionné par sa validation de la sécurité et du caractère privé de la messagerie.

Le chiffrement de bout en bout assure la tranquillité d'esprit, ce qui en fait un choix solide pour les équipes qui ont besoin de confidentialité.

Je trouve également que l'interface utilisateur est claire et simple, ce qui permet de rationaliser la communication sans distraction.

Wire meilleures fonctionnalités

Accédez partout en utilisant Wire sur tous les appareils, notamment iOS, Android, macOS, Windows et les navigateurs Web

Rationaliser la collaboration en partageant des documents directement dans les discussions

Facilitez la collaboration au sein de l'équipe en discutant en groupe. La fonctionnalité de vidéo conférence de l'outil peut permettre d'accueillir jusqu'à 150 participants en utilisant la sécurité de la couche de messagerie (MLS)

Limites des fils électriques

Moins d'intégrations

Peut ne pas être idéal pour les grandes organisations

Il n'est peut-être pas aussi largement adopté que certains concurrents

Prix de Wire

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Entreprise : 8,29 $/utilisateur/mois

: 8,29 $/utilisateur/mois Sur site : Contacter pour les prix

GetApp : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Conseils en logiciels : 2.9/5 (700+ commentaires)

15. Element (Meilleur pour la communication décentralisée)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-120-1400x875.png Élément /$$img/

via Élément Element est une plateforme de communication bien équilibrée conçue pour les équipes qui ont besoin de flexibilité en matière de collaboration. La plateforme offre une authentification unique (SSO) via SAML et OpenID Connect, ce qui facilite l'authentification avec les systèmes d'identité existants. Son mode à faible bande passante permet aux utilisateurs disposant d'une connexion internet limitée de bénéficier d'une expérience de communication fluide.

Les meilleures fonctionnalités d'Element

Utilisez une architecture décentralisée pour obtenir un contrôle achevé sur les données et améliorer la confidentialité des communications

Accédez à des intégrations riches avec des outils de productivité populaires tels que Google Drive, Trello et JIRA

Personnalisez les interfaces utilisateurs pour adapter l'expérience de communication à votre équipe

Limites des éléments

Certains utilisateurs peuvent trouver la plateforme difficile à utiliser dans un premier temps

Certaines fonctions avancées peuvent manquer par rapport aux outils courants

Les paramètres d'intégration peuvent être compliqués

Prix d'Element

Version Free (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Business : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Enterprise : 10$/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

: 4.3/5 (20+ commentaires) Apple : 3.3/5 (500+ commentaires)

Optimiser l'engagement des équipes en évaluant les plateformes alternatives

Des intégrations transparentes, une qualité vidéo améliorée et des interfaces conviviales sont les fonctionnalités les plus importantes qui distinguent les bonnes plateformes de visioconférence des excellentes.

Les fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel et les protocoles de sécurité avancés sont également importantes. Elles garantissent une communication fluide et sécurisée à tout moment.

Cependant, pour tirer le meilleur parti de vos collaborations vidéo, votre plateforme de collaboration doit être fortement intégrée à tous les autres logiciels que vous utilisez. Et c'est là que ClickUp se distingue. Il offre non seulement une vaste bibliothèque de fonctionnalités et de modèles pour tous les types d'équipes, mais il s'intègre également à d'autres outils avec lesquels vous vous êtes peut-être déjà familiarisé.

De plus, il rassemble vos discussions et vos projets dans une interface unifiée. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez les joies de la communication sans les coûts liés au changement de contexte !