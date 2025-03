Guide étape par étape pour créer un tableau croisé dynamique dans Google Sheets

Les tableaux croisés dynamiques sont les versions les plus performantes des tableaux ordinaires.

Un tableau croisé dynamique est comme un projecteur : il éclaire les détails les plus importants de vos données, ce qui permet de repérer facilement les tendances et les modèles. 💡

En raison de leur nature dynamique, vous pouvez générer des tableaux croisés dynamiques qui réorganisent, résument et analysent sans effort des données agrégées.

Google Sheets facilite la création de tableaux croisés dynamiques en quelques clics, et vous pouvez automatiser des tâches Google Sheets qui prendraient autrement des heures. Les possibilités de personnalisation sont infinies. Vous pouvez changer les couleurs, la police de caractères, ajouter des menus déroulants élégants ou même inclure des éléments de visualisation de données avancés, le tout sans code fantaisiste ni étapes complexes.

Dans cet article, nous allons suivre les étapes de la création d'un tableau croisé dynamique dans Google Sheets, puis nous passerons en revue un outil alternatif offrant davantage de fonctionnalités (Indice : il s'agit de ClickUp ). 🚀

Étapes de création d'un tableau croisé dynamique dans Google Sheets

Imaginez que vous ayez affaire à une énorme feuille de calcul remplie de données sur les équipes commerciales. Faire défiler sans fin les lignes et les colonnes pour localiser des points de données spécifiques devient rapidement décourageant et chronophage.

C'est alors que vous avez besoin d'un tableau croisé dynamique !

Si les petits paramètres peuvent être gérés manuellement, les tableaux croisés dynamiques deviennent votre meilleur ami lorsque vos Google Sheets deviennent incontrôlables. Au lieu de vous embrouiller avec des formules compliquées, vous pouvez obtenir des informations en quelques clics, ce qui vous permet d'économiser des modèles de feuilles de calcul entièrement personnalisables (et des migraines).

Voici comment commencer :

1. Ouvrez votre Google Sheets

Tout d'abord, ouvrez votre Google Sheets. Vous pouvez utiliser une feuille existante avec des données sources ou ajouter des données brutes. Veillez simplement à ce qu'elle soit organisée, avec des en-têtes en haut !

commencez par ouvrir une Google Sheets avec vos données

2. Sélectionnez votre intervalle de données

Mettez en surbrillance toutes les cellules contenant les sources de données souhaitées dans votre tableau croisé dynamique. N'oubliez pas les en-têtes de colonne, ils sont essentiels.

💡Pro Tip: Utilisez le raccourci clavier Ctrl + A sur Windows ou Command + A sur Mac pour sélectionner toutes vos données en une seule fois. Cela fonctionne comme par magie. ✨

mettez en évidence les données que vous souhaitez analyser

3. Cliquez sur Insertion et sélectionnez Tableau croisé dynamique

Il est temps de laisser la puissance du pivot s'exprimer ! 🎯

Accédez au menu supérieur, cliquez sur Insérer et sélectionnez Tableau croisé dynamique dans la liste déroulante.

naviguez jusqu'à Insérer > Tableau croisé dynamique_

4. Choisissez l'endroit où placer le tableau croisé dynamique

Un nouveau panneau s'affiche et vous demande où vous souhaitez créer votre tableau croisé dynamique. Vous pouvez le déposer dans une nouvelle feuille ou le placer dans une feuille existante.

Choisissez votre emplacement, puis cliquez sur Créer - vous avez déjà parcouru la moitié du chemin.

sélectionnez l'emplacement de votre tableau croisé dynamique

5. Ajouter des lignes et des colonnes

Et maintenant, la partie la plus amusante ! Dans le panneau de l'éditeur de tableau croisé dynamique, vous verrez des options pour les lignes et les colonnes.

Cliquez sur 'Ajouter' à côté de chacune d'elles pour définir les données que vous souhaitez décomposer. Il s'agit de décider de la manière d'organiser votre ensemble de données.

Vous voulez voir les équipes commerciales par région ? Ajoutez 'Région' aux lignes et 'Vente' aux colonnes.

Définir votre découpage de données en ajoutant des lignes et des colonnes

6. Ajouter des valeurs

Dans la section 'Valeurs' de l'éditeur de tableau croisé dynamique, cliquez sur 'Ajouter' pour choisir les données que vous souhaitez afficher. Vous pouvez calculer des totaux, des moyennes ou des décomptes - en fait, tout ce que votre cœur (ou votre patron) désire.

Assurez-vous que le paramètre SUM est sélectionné, sauf si vous souhaitez obtenir une moyenne ou un champ calculé.

choisir la façon d'afficher ses données

7. Appliquer des filtres (facultatif mais utile)

Les filtres vous permettent de découper encore plus finement les données de votre tableau croisé dynamique.

Si vous ne souhaitez voir que les données d'une année spécifique ou filtrer les lignes vierges, cliquez sur 'Ajouter' dans la section 'Filtres'.

Choisissez vos critères de filtrage et votre rapport est personnalisé à la perfection !

appliquer des filtres pour afficher uniquement vos données préférées_

8. Mise à jour automatique en cas de modification des données

Votre tableau croisé dynamique se met automatiquement à jour lorsque de nouvelles données arrivent. Si les modifications n'apparaissent pas immédiatement, il suffit d'appuyer sur la touche d'actualisation.

En fonction de la taille de votre paramètre, cela peut prendre quelques paramètres, mais vous y parviendrez.

votre tableau croisé dynamique sera mis à jour automatiquement au fur et à mesure de l'évolution de vos données

Inconvénients de l'utilisation de Google Sheets pour la création de tableaux

Si Google Sheets est un outil pratique pour la plupart des tâches quotidiennes liées aux données, il fait néanmoins preuve de certaines limites.

Difficultés avec les données volumineuses : Il ralentit avec des milliers de lignes, entraîne un décalage et risque des plantages potentiels lors d'opérations complexes

: Il ralentit avec des milliers de lignes, entraîne un décalage et risque des plantages potentiels lors d'opérations complexes Une puissance de calcul limitée : Manque de fonctionnalités avancées pour l'analyse complexe, ne parvient pas à gérer les champs calculés et peut s'avérer inefficace pour l'analyse approfondie des données

: Manque de fonctionnalités avancées pour l'analyse complexe, ne parvient pas à gérer les champs calculés et peut s'avérer inefficace pour l'analyse approfondie des données Mises à jour incohérentes des tableaux croisés dynamiques : Le tableau croisé dynamique n'est pas actualisé en temps réel, ce qui crée de la confusion lorsque les données changent et suscite de l'inquiétude quant à l'exactitude des données. Limites de cellules et de formules : Impose un maximum de 10 millions de cellules, restreint les ensembles de données lourds à travers les feuilles, et cause des problèmes de performance lorsque les limites sont atteintes.

Autres outils de création de tableaux croisés dynamiques

Si la fonctionnalité de tableau croisé dynamique des feuilles de calcul est utile pour les tâches de base, elle ne permet pas toujours de résumer les informations et d'effectuer l'analyse de grands volumes de données.

Si vous êtes à la recherche d'un changement, il est peut-être temps d'explorer quelques Alternatives à Google Sheets -quelque chose de plus riche en fonctionnalités et de plus flexible, comme ClickUp !

ClickUp vous permet de visualiser les données de votre tableau croisé dynamique à l'aide de widgets tels que des barres de progression, des résumés de la charge de travail et des diagrammes, ce qui vous permet de suivre la progression de votre projet en temps réel.

Un autre avantage considérable de ClickUp est sa vue Tableur, qui imite la fonction d'une feuille de calcul, ce qui rend la transition depuis Google Sheets transparente.

Vous retrouvez l'expérience familière de l'utilisation des lignes et des colonnes, mais avec la possibilité supplémentaire d'attribuer des tâches, de suivre les délais et de surveiller les charges de travail.

Les choses deviennent encore plus faciles avec des widgets à glisser-déposer comme des diagrammes de progression, des tableaux Kanban et des résumés de la charge de travail, transformant les données brutes en aperçus visuellement attrayants et exploitables.

Et le meilleur ?

Vous avez accès à plus de 1000 modèles hautement personnalisables qui peuvent vous donner une longueur d'avance sur n'importe quelle tâche.

🏆 Bonus: ClickUp est équipé de sa propre IA, ClickUp Brain qui automatise votre flux de travail afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur les choses importantes.

visualisez vos données et obtenez des informations exploitables avec des diagrammes de progression, des tableaux Kanban et des résumés de la charge de travail_

Étapes de migration de Google Sheets vers ClickUp

Vous envisagez de passer du tableau croisé dynamique de Google Sheets à ClickUp ? Voici un guide étape par étape pour vous aider à franchir le pas :

Exporter votre tableau croisé dynamique Google Sheets : Tout d'abord, ouvrez votre tableau croisé dynamique Google Sheets. Cliquez sur 'Fichier,' puis 'Télécharger,' et sélectionnez 'Format CSV'

: Tout d'abord, ouvrez votre tableau croisé dynamique Google Sheets. Cliquez sur puis et sélectionnez Ouvrez ClickUp et commencez le processus d'importation : Dans ClickUp, naviguez vers votre environnement de travail et allez à 'Importer des tâches' Sélectionnez 'CSV' comme format d'importation, et téléchargez le fichier CSV qui contient les données de votre tableau croisé dynamique

: Dans ClickUp, naviguez vers votre environnement de travail et allez à Sélectionnez comme format d'importation, et téléchargez le fichier CSV qui contient les données de votre tableau croisé dynamique Planifiez vos champs ClickUp : ClickUp vous invite à mapper les colonnes du fichier CSV à ses champs. Par exemple, votre champ 'Catégorie' de Google Sheets peut être mappé à un champ similaire dans ClickUp

: ClickUp vous invite à mapper les colonnes du fichier CSV à ses champs. Par exemple, votre champ de Google Sheets peut être mappé à un champ similaire dans ClickUp Personnalisez votre Tableur : Une fois vos données importées, vous pouvez créer des colonnes personnalisées et appliquer des formules pour analyser vos données de différentes manières, de la même façon que vous utiliseriez des champs calculés dans Google Sheets

: Une fois vos données importées, vous pouvez créer des colonnes personnalisées et appliquer des formules pour analyser vos données de différentes manières, de la même façon que vous utiliseriez des champs calculés dans Google Sheets Finaliser et utiliser la vue Tableur de ClickUp : Après avoir mappé et personnalisé votre tableau croisé dynamique, cliquez sur 'Importer' pour finaliser le processus. Votre tableau croisé dynamique sera désormais pleinement fonctionnel dans la vue Tableur de ClickUp, où vous pourrez continuer à organiser et à gérer vos données comme dans une feuille de calcul

Profitez de la flexibilité de la vue Tableur de ClickUp pour organiser et travailler avec vos données

Création et gestion de tableaux croisés dynamiques dans ClickUp

ClickUp offre une expérience de type feuille de calcul qui rivalise avec les outils traditionnels tels que Google Sheets ou Excel, mais avec des fonctions et une flexibilité accrues.

Voyons brièvement, étape par étape, comment vous pouvez utiliser des feuilles de calcul dans ClickUp :

1. Lancer ClickUp

Tout d'abord, lancez ClickUp, soit via la version cloud, soit en téléchargeant le logiciel sous forme de fichier application de bureau ou application mobile .

2. Sélection de la vue Tableur

Une fois dans votre environnement de travail, accédez à la barre des vues sur votre écran.

Cliquez sur "Vue Tableur, " qui vous offre une interface puissante de type feuille de calcul pour organiser vos tâches et vos données en lignes et en colonnes, de la même manière que vous construiriez un tableau croisé dynamique dans Google Sheets.

organisez et modifiez les tâches efficacement avec les tableaux réactifs de ClickUp_

3. Personnaliser la disposition du tableau

ClickUp vous permet d'ajouter des colonnes facilement en appuyant sur l'icône +. Chaque colonne peut être personnalisée à l'aide de champs personnalisés pour correspondre au type de données que vous traitez.

Par exemple, vous pouvez utiliser le champ Argent pour suivre les informations financières. Si vos données comportent des échéances, utilisez le champ Date.

organisez votre flux de travail et priorisez les tâches importantes_

4. Tâches liées

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ClickUp est la possibilité de créer des des bases de données relationnelles sans code.

En utilisant le champ personnalisé Relations, vous pouvez relier des tâches de différentes listes ou environnements de travail, créant ainsi des bases de données liées.

Par exemple, vous pouvez lier l'historique des commandes d'un client à un projet ou à une tâche spécifique, ce qui rend vos tableaux croisés dynamiques plus intéressants.

5. Organisez et filtrez vos données

Maintenant que votre tableau est construit, il est temps d'utiliser les puissants outils de gestion des données de ClickUp. Vous pouvez filtrer, grouper et trier vos données pour afficher une vue d'ensemble de votre projet.

Vous avez besoin de réorganiser vos tâches ? Il vous suffit de glisser-déposer pour réorganiser les colonnes ou les lignes en fonction de vos besoins.

personnalisez votre affichage ClickUp pour afficher uniquement les informations dont vous avez besoin

6. Modification en cours

L'efficacité est essentielle, et la Vue Tableur de ClickUp fait des modifications en cours un jeu d'enfant. Si vous devez mettre à jour plusieurs entrées à la fois, sélectionnez les lignes et appliquez les modifications en quelques clics.

Cette fonctionnalité est parfaite pour les équipes qui gèrent de grands ensembles de données et qui ont besoin d'un moyen rapide de garder tout à jour.

7. Partage et exportation

Une fois votre tableau croisé dynamique ou votre vue Tableur finalisé, vous pouvez le partager avec des clients ou des membres de l'équipe.

ClickUp propose des liens partageables publiquement, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page.

Besoin d'exporter votre tableau ?

Vous pouvez exporter toutes les données de la vue Tableur sous la forme d'un fichier CSV, qui peut être utilisé dans d'autres tableurs.

Modèle de feuille de calcul de ClickUp

Si vous n'êtes pas sûr de vouloir passer à ClickUp parce que les migrations d'outils ne sont pas votre tasse de thé, vous allez adorer les Modèle de feuille de calcul ClickUp .

Vous pouvez utiliser ce modèle pour suivre les données relatives aux clients, gérer les budgets ou surveiller les stocks.

Il est riche en fonctionnalités mais adaptable, ce qui vous permet d'ajouter des champs personnalisés et de les modifier au fur et à mesure de l'évolution de votre projet.

Vous pouvez commencer en quelques secondes avec une installation minimale, que vous soyez un utilisateur débutant ou avancé.

En revanche, si vous avez affaire à des états financiers complexes ou si vous avez besoin de rationaliser la gestion des données, Modèle de feuille de calcul modifiable de ClickUp vous conviendrait mieux.

Ce modèle est également entièrement personnalisé et simplifie de nombreuses tâches manuelles grâce à des fonctionnalités telles que les importations automatisées et les formules personnalisées.

Pivoter vers de meilleurs tableaux avec ClickUp

Google Sheets est un incontournable pour toute personne cherchant à créer et à gérer des tableaux croisés dynamiques en déplacement.

Cependant, pour des besoins supplémentaires tels que la gestion des tâches et la collaboration d'équipe, vous aurez besoin de plus qu'un outil de feuille de calcul.

Vous aurez besoin d'un outil de gestion de projet tel que ClickUp. Sa vue Tableur offre une expérience similaire à celle d'une feuille de calcul, de sorte que le passage de Microsoft Excel ou de Google Sheets se fait en toute transparence. Vous pouvez visualiser les données de votre tableau croisé dynamique à l'aide de widgets tels que des barres de progression, des résumés de charge de travail et des diagrammes.

Demandez à RevPartners, qui a atteint 50 % d'économies en consolidant trois outils en une seule plateforme puissante (ClickUp) - à la moitié du prix et avec des fonctionnalités encore meilleures !

