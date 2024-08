Comment combiner des données provenant de plusieurs feuilles dans Google Sheets ?

L'analyse de données dans Google Sheets est une tâche complexe. Mais lorsque vos données sont dispersées sur plusieurs feuilles, la tâche devient encore plus difficile.

Avec des chiffres de vente sur une feuille, des informations sur les clients sur une deuxième feuille de calcul et des informations sur les produits sur une autre feuille, la consolidation des données de l'entreprise peut ressembler aux pièces d'un gigantesque puzzle.

Et lorsque vous passez d'une feuille à l'autre, vous perdez un temps précieux. Votre analyse s'en trouve retardée et le risque d'erreur augmente à chaque changement.

Et s'il existait un moyen de combiner les données, et s'il suffisait de fusionner plusieurs feuilles ?

La consolidation des données dans Google Sheets vous aide à y parvenir. En consolidant les données des différentes feuilles en une seule, vous pouvez créer une source de données unique pour tout le monde.

Dans ce blog, nous partageons plusieurs façons de fusionner plusieurs Google Sheets en une seule. À la fin, vous saurez comment fusionner deux Google Sheets et analyser les données consolidées en toute simplicité.

Plongeons dans l'histoire.

Avantages de fusionner plusieurs Google Sheets

Google Sheets est l'un des outils de gestion de données les plus populaires logiciel de base de données le plus populaire sur le marché. Lorsque vous fusionnez plusieurs Google Sheets, vous bénéficiez de nombreux avantages :

Analyse des données simplifiée : La consolidation des informations de plusieurs Google Sheets en une seule simplifie la gestion des données et réduit le temps passé à passer d'une feuille à l'autre pour recueillir des informations

: La consolidation des informations de plusieurs Google Sheets en une seule simplifie la gestion des données et réduit le temps passé à passer d'une feuille à l'autre pour recueillir des informations Créer des rapports unifiés : La combinaison de Google Sheets vous permet d'afficher une vue cohérente des données, ce qui facilite la création de rapports à partir de différentes sources et le partage des informations avec les parties prenantes

: La combinaison de Google Sheets vous permet d'afficher une vue cohérente des données, ce qui facilite la création de rapports à partir de différentes sources et le partage des informations avec les parties prenantes Faites collaborer toute votre équipe sur Google Sheets : Inviter tous les membres de votre équipe à travailler simultanément sur le même document facilite la collaboration en temps réel, améliore la productivité et garantit que tout le monde peut accéder aux dernières données

**A lire également Comment utiliser Google Sheets comme CRM (avec modèles) Voici un aperçu rapide de la manière dont différents services peuvent tirer profit de la fusion de feuilles :

Département Cas d'utilisation Ventes - Une équipe commerciale suit ses ventes mensuelles dans des Google Sheets distinctes pour chaque représentant. En consolidant plusieurs feuilles en une seule, un responsable peut rapidement analyser le total des ventes, comparer les performances et identifier les tendances sans avoir à agréger manuellement les données. RH Le service RH crée des rapports sur la présence des employés, leurs performances et les commentaires recueillis auprès de différents services. Les responsables des ressources humaines peuvent fusionner les données de plusieurs feuilles et générer un rapport complet mettant en évidence les performances globales des employés et identifiant les domaines à améliorer. Marketing Une équipe de projet travaillant sur le lancement d'un produit peut combiner plusieurs feuilles pour suivre les tâches, les échéanciers et les budgets. Les membres de l'équipe mettent à jour leur cours en temps réel, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page et que le projet reste sur la bonne voie. Vous pouvez également utiliser les modèles de feuilles /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/14710/google-sheets-gestion-de-projet/Google/%href/ pour une gestion de projet sans effort.

Lire la suite: Comment créer une base de données Google Sheets : Instructions étape par étape

Il existe plusieurs méthodes et fonctions pour fusionner plusieurs Google Sheets.

Étape 1 : Utilisation des fonctions "IMPORTRANGE" et "Google Sheets QUERY"

IMPORTRANGE

La fonction "IMPORTRANGE" de Google Sheets vous permet d'importer des données d'une feuille Google à une autre en spécifiant l'URL de la feuille source et l'intervalle de cellules à importer.

Étapes de l'utilisation de la fonction 'IMPORTRANGE' dans Google Sheets:

1. Ouvrez la feuille Google Sheets cible et sélectionnez la cellule à importer.

2. Conservez vos données dans la feuille existante, car vous avez besoin de l'URL de la feuille pour mettre en œuvre la fonction IMPORTRANGE.

3. Saisissez la formule dans cette cellule =IMPORTRANGE("spreadsheet_url", "range_string").

Formule de requête dans Google Sheets

4. Appuyez sur Entrée pour exécuter la requête.

Étape 2 : Utiliser les modules complémentaires de Google Workspace Marketplace

Il existe de nombreux Modules complémentaires pour Google Sheets pour stimuler la productivité. Voici les meilleurs pour consolider les données :

Combinez les feuilles

Ce module complémentaire de Google Sheets vous aide à fusionner les données de plusieurs feuilles en une seule.

Procédure étape par étape:

1. Installez le module complémentaire Combine Sheets. Il se trouve dans l'onglet "Extensions" de votre feuille actuelle.

3e étape de l'utilisation du module complémentaire "Combine Sheets" dans Google Sheets

Consolider les feuilles

Ce module complémentaire dans Google Sheets consolide les données de plusieurs feuilles en une seule, en utilisant diverses fonctions comme la somme, la moyenne, etc.

Procédure étape par étape :

1. Installez le module complémentaire Consolidate Sheets, que vous trouverez dans l'onglet "extensions" de votre feuille actuelle.

2. Lancez le module complémentaire et sélectionnez les feuilles et les intervalles à consolider.

Étape 3 pour utiliser le module complémentaire "Consolider les feuilles" dans Google Sheets

4. Exécutez la consolidation.

Étape 4 pour utiliser le module complémentaire "Consolider les feuilles" dans Google Sheets

Fusionner les feuilles

Ce module complémentaire de Google Sheets permet de fusionner les données de plusieurs feuilles sur la base de colonnes communes.

Procédure étape par étape :

1. Installez le module complémentaire Fusionner les feuilles.

2. Ouvrez le module complémentaire et sélectionnez vos sources de données et vos feuilles cibles.

Première étape de l'utilisation du module complémentaire "Fusionner les feuilles" dans Google Sheets

3. Définissez les feuilles de recherche, sélectionnez les colonnes clés et spécifiez les critères de fusion.

Deuxième étape de l'utilisation du module complémentaire "Fusionner les feuilles" dans Google Sheets

Étape 3 pour utiliser le module complémentaire "Fusionner les feuilles" dans Google Sheets

Étape 4 pour utiliser le module complémentaire "Fusionner les feuilles" dans Google Sheets

4. Vous pouvez choisir des options supplémentaires pour finaliser l'endroit où vous souhaitez placer les résultats et quelles lignes et colonnes vous souhaitez ajouter dans Google Sheets.

Étape 6 pour utiliser le module complémentaire "Fusionner les feuilles" dans Google Sheets

Étape 3 : Copier les onglets dans une feuille de calcul

En copiant les onglets dans Google Sheets, vous pouvez combiner manuellement plusieurs feuilles en une seule feuille de calcul.

Étapes pour copier des onglets dans une feuille de calcul :

1. Ouvrez la feuille de calcul source.

2. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'onglet à copier et sélectionner "Copier dans" > "Feuille de calcul existante"

Première étape de l'utilisation de la fonction "Export/Import" dans Google Sheets

2. Téléchargez ensuite le fichier et sélectionnez une forme dans Google Sheets (par exemple, CSV).

Deuxième étape de l'utilisation de la fonction "Référencement de cellules" dans Google Sheets

Bonnes pratiques pour fusionner Google Sheets

Voici quelques bonnes pratiques exploitables pour fusionner Google Sheets afin de maintenir des ensembles de données de haute qualité.

Maintenir des formes de données uniformes dans plusieurs feuilles

La maintenance de formats de données uniformes dans toutes les Google Sheets garantit la précision lors de la fusion des données. Cela vous aide également à minimiser les erreurs. Voici comment vous pouvez maintenir des données uniformes :

Standardiser les formats de date: Veillez à ce que toutes les dates mettent la même forme (par exemple, AAAA-MM-JJ)

Veillez à ce que toutes les dates mettent la même forme (par exemple, AAAA-MM-JJ) Utiliser des formes de nombres cohérentes: Utiliser les mêmes décimales et les mêmes symboles de devise

Utiliser les mêmes décimales et les mêmes symboles de devise Appliquer des formes de texte uniformes : Appliquez des majuscules et des styles de texte uniformes.

Valider les entrées de données pour fusionner plusieurs feuilles Google

La validation des entrées de données dans Google Sheets permet d'éviter les erreurs et de s'assurer que les données fusionnées sont exactes et fiables. Voici comment valider les entrées de données dans Google Sheets :

Utiliser les règles de validation des données : Configurez dans Google Sheets des paramètres limitant l'entrée de données, par exemple en n'autorisant que les nombres ou des intervalles de dates spécifiques. Pour mettre en œuvre ces règles, sélectionnez l'intervalle, accédez à Données > Validation des données et définissez les paramètres

Configurez dans Google Sheets des paramètres limitant l'entrée de données, par exemple en n'autorisant que les nombres ou des intervalles de dates spécifiques. Pour mettre en œuvre ces règles, sélectionnez l'intervalle, accédez à Données > Validation des données et définissez les paramètres Examinez régulièrement les données : Vérifiez les doublons, les valeurs manquantes et les incohérences

Fournir des noms descriptifs pour les feuilles et les onglets

Dans Google Sheets, les noms descriptifs permettent à tous les membres de votre équipe d'identifier plus facilement le contenu de chaque feuille et onglet et de naviguer dans les données. Voici comment nommer vos feuilles et onglets dans Google Sheets :

**Utilisez des noms qui décrivent clairement les données qu'ils contiennent (par exemple, "Q1\Sales_Data" au lieu de "Sheet1")

Utilisez des conventions de dénomination: Développez une convention de dénomination cohérente pour toutes les feuilles de calcul et tous les onglets de Google

Libeller les colonnes lors de la fusion des feuilles

Des libellés de colonne effacés et cohérents dans Google Sheets aident à comprendre la structure des données et facilitent leur analyse. Si vous avez des colonnes désordonnées ou des erreurs, vous pouvez utiliser Astuces Google Sheets pour les résoudre. Voici comment vous pouvez libeller les colonnes dans Google Sheets :

Ajouter des en-têtes à toutes les colonnes: Veiller à ce que chaque colonne ait un en-tête descriptif

Veiller à ce que chaque colonne ait un en-tête descriptif Figer les lignes d'en-tête: Garder les en-têtes visibles lors du défilement. Pour faire cela, sélectionnez la ligne et allez dans Affichage > Geler > 1 ligne

Mettre à jour les données régulièrement tout en fusionnant plusieurs feuilles

Des mises à jour régulières permettent de conserver des données actuelles et pertinentes. Elles garantissent que vos rapports dans Google Sheets sont toujours à jour. Voici comment mettre à jour régulièrement les données dans Google Sheets :

Planifier des mises à jour régulières: Définissez des rappels pour mettre à jour les données périodiquement dans Google Sheets

Définissez des rappels pour mettre à jour les données périodiquement dans Google Sheets Automatisation de l'actualisation des données: Utilisez des outils et des modules complémentaires qui extraient automatiquement les données mises à jour de diverses sources

En savoir plus: 10 meilleurs outils IA pour Google Sheets pour optimiser vos feuilles de calcul

Limites de la fusion de plusieurs Google Sheets

Dégradation des performances avec des données à grande échelle

Google Sheets peut gérer jusqu'à 10 millions de cellules dans une seule feuille de calcul, mais certains utilisateurs constatent que les performances se dégradent considérablement lorsque les données importées approchent de cette limite.

Gérez et suivez vos tâches sur une feuille de calcul avec la vue Tableur de ClickUp

Elle permet aux utilisateurs d'organiser les tâches, de fixer des dates d'échéance, d'attribuer des responsabilités et de suivre la progression de manière efficace dans une seule interface.

ClickUp fournit également des outils puissants tels que les champs personnalisés, les champs de formule et les calculs de colonne, qui vous permettent d'effectuer des calculs complexes et de gérer efficacement les données au sein de vos tâches.

Voici une comparaison entre les capacités de ClickUp et celles de Google Sheets à travers différentes fonctionnalités :

ClickUp - Fonctionnalité - Google Sheets - ClickUp - Fonctionnalité - Google Sheets - Google Sheets - ClickUp - Google Sheets - Google Sheets - ClickUp - Google Sheets - Google Sheets - Google Sheets - ClickUp - Google Sheets - Google Sheets - Google Sheets - Google Sheets Gestion de champs personnalisés, champs de formules et calculs de colonnes Performance avec des données volumineuses Peut ralentir avec des ensembles de données volumineux Traite efficacement les ensembles de données volumineux Collaboration : modification en cours, commentaires de base, collaboration avancée, mises à jour en temps réel, attribution de tâches Automatisation - Limitée (via des scripts et des modules complémentaires) - Automatisations intégrées pour les tâches de routine Vues personnalisables Grille unique Vues multiples (Tableau, Tableau, Calendrier, Gantt) Gestion des tâches Fonctions limitées de gestion des tâches Gestion des tâches Fonctionnalités limitées de gestion des tâches Gestion intégrée des tâches avec dépendances et priorités

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour la gestion des feuilles de calcul et de la base de données

Obtenir des fonctionnalités avancées de gestion des données

ClickUp offre des fonctionnalités avancées de gestion des données telles que des modèles de feuilles de calcul, des champs personnalisés et des champs de formule pour effectuer des calculs complexes et organiser efficacement les données. Ces fonctionnalités sont hautement personnalisables et fournissent la profondeur qui manque aux feuilles de calcul traditionnelles de Google Sheets.

Par instance, Modèle de feuille de calcul de ClickUp est un outil entièrement personnalisé qui permet de collecter et de gérer efficacement les informations relatives aux clients.

Modèle de feuille de calcul ClickUp

Saisissez des données démographiques, des revenus, des commentaires, etc. et filtrez par type pour obtenir des informations détaillées sur votre clientèle. Vous pouvez également utiliser un formulaire d'admission des clients pour recueillir des informations lors de l'accueil du client. Comprendre les besoins de vos clients dès le départ permet de créer des stratégies efficaces qui s'alignent sur leurs besoins et leurs attentes.

Surmonter les problèmes de performance et d'évolutivité

ClickUp gère des ensembles de données volumineux sans dégradation des performances. Contrairement à la feuille de calcul Google Sheets, qui peut ralentir avec de grandes quantités de données, il est idéal pour les projets étendus et complexes.

Collaborer en temps réel

Avec ClickUp, vos équipes peuvent collaborer en temps réel. Elles peuvent effectuer des mises à jour, ajouter des modules complémentaires et attribuer des tâches de manière transparente, ce qui améliore la communication et garantit que tout le monde reste sur la même page.

Intégrer aux tâches ClickUp intègre la gestion des tâches directement au traitement des données. Il permet aux utilisateurs de lier les tâches, de définir des dépendances et de hiérarchiser le travail au sein de leurs données existantes. Cette intégration rationalise les flux de travail et garantit que la gestion des données est étroitement liée à l'exécution du projet.

Automatisation de la gestion des données L'automatisation de ClickUp de ClickUp réduisent les efforts manuels en automatisant les tâches de routine. Vous pouvez paramétrer des déclencheurs et des actions dans vos données existantes pour gérer les processus répétitifs, ce qui garantit la cohérence et permet de gagner du temps.

Amélioration de l'interface utilisateur et de l'expérience

ClickUp offre une interface conviviale avec plusieurs vues, telles que Tableau, Tableau, Calendrier et Gantt. Vous pouvez ainsi choisir la manière la plus efficace de visualiser vos données et vos tâches.

**A lire également Top 11 Excel Alternatives & Concurrents 2024

Passez à ClickUp pour une meilleure analyse des données

Bien que Google Sheets dispose de moyens pour fusionner plusieurs feuilles en une seule feuille de données consolidée, il peut ralentir lors du traitement de grands paramètres de données ou lorsque plusieurs membres de l'équipe doivent travailler sur une feuille simultanément. En outre, la maintenance de centaines de feuilles de calcul peut devenir pénible au bout d'un certain temps.

Alors, au lieu de passer d'une feuille de calcul à l'autre, pourquoi ne pas opter pour ClickUp pour une meilleure analyse des données ?

Avec ClickUp, vous n'avez pas besoin de mémoriser des fonctions et des formules complexes. Sa suite de modèles, sa capacité à gérer de grands paramètres de données et ses fonctionnalités de gestion des tâches sont idéales pour les professionnels qui gèrent de grands volumes de données complexes. Et ce n'est pas tout. Les automatisations intégrées pour les tâches de routine et les affichages personnalisables font de ce logiciel un outil dont tous les professionnels axés sur les données ont besoin.

Avec ClickUp, votre équipe peut importer des données et collaborer sur des feuilles de calcul ClickUp comme jamais auparavant.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui !