Meilleurs modèles de calendrier de projet pour Excel

La partie la plus délicate de la gestion de projet est souvent celle qui semble la plus simple : la programmation du projet.

Sans échéances et sans jalons clairs pour les tâches, votre projet peut facilement être désorganisé.

Heureusement, il existe des stratégies pour vous aider à éviter le désastre, et certains des meilleurs outils de votre boîte à outils de gestionnaire de projet sont les modèles de calendrier de projet Excel.

Ces modèles permettent de gagner du temps, d'assurer la cohérence du projet et de le personnaliser en fonction des besoins spécifiques du projet. Dans cet article, nous allons explorer des modèles Excel de calendrier de projet utiles pour la gestion de votre calendrier de projet.

Que sont les modèles Excel de calendrier de projet ?

Un modèle de calendrier de projet est en quelque sorte le GPS de votre projet. Ces modèles vous aident à diviser votre projet en morceaux faciles à naviguer et à vous guider à travers différentes étapes.

Les modèles Excel de gestion de projet vous aident à à forfait votre projet et de communiquer chaque tâche du début à la fin. Vous avez également une vue d'ensemble de votre projet, y compris les dates de début et de fin, le budget du projet, l'affectation des ressources, la structure de répartition du travail et les calendriers hebdomadaires et mensuels.

Cela permet aux responsables de suivre la progression du projet. Par ailleurs, un modèle d'échéancier de projet solide est indispensable pour les gestionnaires de projet dans les cas suivants le forfait d'un nouveau projet .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de calendrier de projet ?

Un bon modèle de calendrier de projet doit simplifier votre projet, en permettant aux équipes d'afficher facilement les tâches et les.. les échéanciers du projet d'un simple coup d'œil.

Voici quelques fonctionnalités clés d'un modèle qui garantiront la réussite du projet :

Tableau de bord intuitif : Interface facile à utiliser pour suivre tout en un seul endroit

: Interface facile à utiliser pour suivre tout en un seul endroit Champs personnalisés : Permet aux équipes de définir et de séquencer les activités spécifiques au projet

: Permet aux équipes de définir et de séquencer les activités spécifiques au projet Description des tâches et imprévus : Espaces pour ajouter des détails et prévoir les imprévus

: Espaces pour ajouter des détails et prévoir les imprévus Fonctionnalités de collaboration : Fonctionnalités de collaboration : Discussion intégrée pour une communication transparente entre les équipes

: Fonctionnalités de collaboration : Discussion intégrée pour une communication transparente entre les équipes Listes À faire et hiérarchisation des tâches : Aidez à gérer des tâches multiples avec clarté

: Aidez à gérer des tâches multiples avec clarté Ventilation des phases du projet : utile pour les équipes telles que les développeurs de logiciels : Utile pour les équipes telles que les développeurs de logiciels, montrant les étapes telles que le wireframing, le code et les tests

: utile pour les équipes telles que les développeurs de logiciels : Utile pour les équipes telles que les développeurs de logiciels, montrant les étapes telles que le wireframing, le code et les tests Dépendances des tâches : Ajoutez des tâches telles que la création de contenu, l'optimisation des images et la conception de l'interface utilisateur pour améliorer la visibilité entre les équipes

Modèles de calendrier de projet pour Excel

Pour faciliter les choses, voici une liste de modèles de planning de projet pour Excel qui vous permettront de démarrer avec un maximum d'efficacité (et un minimum de maux de tête).

1. Modèle de calendrier de projet Excel par Vertex42

Si vous recherchez un moyen simple et visuellement attrayant de planifier votre projet sans vous perdre dans les complexités d'un diagramme de Gantt, le modèle de calendrier de projet Excel de Vertex42 est parfait.

Via Vertex42 Contrairement aux diagrammes de Gantt classiques, dans lesquels les descriptions des tâches sont situées à gauche, ce modèle vous permet d'entrer les détails de vos tâches directement dans le calendrier. Vous avez besoin d'une automatisation ? Ne vous inquiétez pas, consultez leur modèle de diagramme de Gantt pour bénéficier de cette fonction supplémentaire.

Voici ses fonctionnalités clés :

Simple à utiliser : Pas d'installation ou de macros - juste une bonne vieille feuille de calcul

: Pas d'installation ou de macros - juste une bonne vieille feuille de calcul Bonne compatibilité : Compatible avec Excel 2007 et les versions ultérieures ou même Google Sheets

: Compatible avec Excel 2007 et les versions ultérieures ou même Google Sheets Personnalisable : Feuilles de calcul hebdomadaires et mensuelles vierges pour personnaliser votre calendrier de projet comme vous le souhaitez

: Feuilles de calcul hebdomadaires et mensuelles vierges pour personnaliser votre calendrier de projet comme vous le souhaitez Excellent aperçu : Parfait pour les moments où vous voulez un aperçu clair sans trop de complications

Idéal pour: Les coordinateurs de projet, les gestionnaires des opérations et les analystes d'entreprise à la recherche d'une vue d'ensemble simple et facile à utiliser

2. Modèle de calendrier de projet Excel par TeamGantt

Avec le modèle de calendrier de projet Excel de TeamGantt, vous établirez des échéanciers, affecterez des ressources à chaque tâche du projet et veillerez à ce que tout se passe bien.

Via TeamGantt Voici pourquoi ce modèle nous sauve la vie :

Rester sur le suivi : Chaque tâche étant comptabilisée, vous n'aurez pas à vous démener à la dernière minute pour respecter les délais. Respectez les délais, à chaque fois, car personne n'aime les surprises

: Chaque tâche étant comptabilisée, vous n'aurez pas à vous démener à la dernière minute pour respecter les délais. Respectez les délais, à chaque fois, car personne n'aime les surprises Des délais réalistes : Il vous aide à fixer des paramètres gérables, ce qui permet à votre équipe de ne pas être débordée et de maintenir cette douceuréquilibre entre travail et vie privée Pas de livrables manqués : Les livrables importants ne passent pas inaperçus. Chaque tâche étant clairement définie, il est facile de garder tout le monde sur la même page

: Il vous aide à fixer des paramètres gérables, ce qui permet à votre équipe de ne pas être débordée et de maintenir cette douceuréquilibre entre travail et vie privée

De plus, ce modèle vous permet également de personnaliser votre calendrier, d'affecter des ressources et d'attribuer facilement des tâches par jour ou par semaine. Ainsi, aucun membre de votre équipe ne se perd dans le flot des responsabilités.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les planificateurs de ressources et les Teams qui ont besoin de garder les tâches, les échéances et les ressources alignées

3. Modèle de calendrier de projet Excel par Excel X

Vous vous sentez dépassé par les échéances imminentes et une montagne de tâches dispersées ? Le modèle de calendrier de projet Excel par Excel X peut être votre solution si vous êtes un fan des modèles simplistes qui ne sont pas surchargés de fonctionnalités.

Avec ce modèle, vous pourrez rapidement d'établir l'échéancier du projet d'allouer des ressources et de simplifier votre mission du début à la fin.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Excel-Project-Schedule-Template-by-Excel-X.png Modèle de calendrier de projet Excel par Excel X /$$$img/ Via Excel X Voici comment procéder :

Efficacité : Fournit un cadre clair pour définir les tâches du projet, fixer les échéanciers et éviter les goulets d'étranglement

: Fournit un cadre clair pour définir les tâches du projet, fixer les échéanciers et éviter les goulets d'étranglement Une gestion des ressources facilitée : Gestion des ressources facilitée : allocation des ressources sans engagement excessif

: Gestion des ressources facilitée : allocation des ressources sans engagement excessif Communication améliorée : Partager les calendriers avec les parties prenantes pour une meilleure visibilité

: Partager les calendriers avec les parties prenantes pour une meilleure visibilité Réduire les risques : Identifiez de manière proactive les obstacles potentiels et gérez les risques avant qu'ils ne fassent dérailler votre projet

✨ Idéal pour : Les superviseurs de projet, les coordinateurs d'équipe et les directeurs des opérations à la recherche d'un outil de planification de projet minimaliste et rationalisé

4. Modèle de planificateur de projet diagramme de Gantt par Microsoft 365

Vous êtes un grand fan du suivi et de la surveillance ? Le Gantt Project Planner Template by Microsoft 365 est un outil fantastique pour le suivi et la synchronisation des activités d'un projet.

Construit sur le modèle classique du diagramme de Gantt, ce modèle utilise une représentation visuelle simple pour vous aider à gérer votre projet au fil du temps. Que vous vous attaquiez à un petit ou à un grand projet, ce modèle de diagramme Gantt Excel permet de tout organiser et est idéal pour les débutants.

Via Microsoft 365 Voici pourquoi ce modèle est incontournable :

100% personnalisable : Modifiez facilement le texte, les images et d'autres éléments pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet

: Modifiez facilement le texte, les images et d'autres éléments pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet Gestion de projet visuelle : Saisissez les dates de début, la durée des tâches et les statuts pour suivre la progression en un coup d'œil

: Saisissez les dates de début, la durée des tâches et les statuts pour suivre la progression en un coup d'œil Responsabilisation des équipes : Partagez le calendrier avec votre équipe pour vous assurer que les propriétaires des tâches restent sur la bonne voie

: Partagez le calendrier avec votre équipe pour vous assurer que les propriétaires des tâches restent sur la bonne voie Adaptable à tous les projets : Mon travail est parfait pour les projets à court et à long terme, grands ou petits

: Mon travail est parfait pour les projets à court et à long terme, grands ou petits Liberté de création : Ajoutez des photos, des graphiques, des animations et bien plus encore pour personnaliser votre forfait de projet

Idéal pour: Les ingénieurs de projet, les gestionnaires de programme et les chefs d'entreprise qui ont besoin d'une approche claire et visuelle pour le suivi des activités du projet

5. Modèle d'échéancier de projet Excel par le gestionnaire de projet

Le modèle d'Échéancier de projet Excel du Gestionnaire de projet simplifie le processus de planification et de visualisation de votre projet du début à la fin. Le plus intéressant est qu'il convertit automatiquement les données de votre projet en tâches, dates de début et dates de fin dans un échéancier visuel.

Via le chef de projet Ce modèle permet d'obtenir les résultats suivants :

La gestion des tâches en toute simplicité : Divisez votre projet en tâches gérables et saisissez-les dans le modèle pour une organisation claire

: Divisez votre projet en tâches gérables et saisissez-les dans le modèle pour une organisation claire Mise à jour automatique de l'échéancier : Saisissez les dates d'échéance et l'échéancier reflétera automatiquement tout changement

: Saisissez les dates d'échéance et l'échéancier reflétera automatiquement tout changement Calcul de la durée : Le modèle calcule le temps écoulé entre les dates de début et de fin de chaque tâche

: Le modèle calcule le temps écoulé entre les dates de début et de fin de chaque tâche Échéancier visuel du projet : Le modèle génère un diagramme à barres empilées qui fonctionne de la même manière qu'un diagramme de Gantt, offrant une représentation visuelle claire de l'échéancier de votre projet

Ce modèle est parfait pour les gestionnaires de projet, mais il peut également concerner les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Idéal pour: Les chefs de projet, les coordinateurs de tâches et les parties prenantes qui ont besoin d'un échéancier de projet en temps réel et d'une gestion des tâches

6. Modèle de plan de projet Excel par Analysistabs

Parfois, il faut troquer la facilité d'utilisation contre un modèle complet. Ce n'est pas le cas avec le Modèle de plan de projet Excel par Analysistabs . C'est un outil indispensable pour tout gestionnaire de projet cherchant à rationaliser les tâches, les échéanciers et la coordination de l'équipe.

Ce modèle combine un diagramme de Gantt avec un tableau de bord simple, vous aidant à planifier, à programmer et à coordonner les tâches suivre la progression du projet en un seul endroit. Il est donc particulièrement utile pour la gestion de grands projets avec de nombreuses parties prenantes.

Via Analysistabs Voici pourquoi ce modèle est utile :

Diagramme de Gantt intégré : Il n'est pas nécessaire de créer un diagramme de Gantt séparéDiagramme de Gantt - ce modèle en intègre déjà un pour suivre visuellement la progression des tâches

: Il n'est pas nécessaire de créer un diagramme de Gantt séparéDiagramme de Gantt - ce modèle en intègre déjà un pour suivre visuellement la progression des tâches Grille de tâches personnalisable : Saisissez facilement les tâches, affectez les ressources et surveillez l'échéancier du projet

: Saisissez facilement les tâches, affectez les ressources et surveillez l'échéancier du projet Contrôles interactifs : Des fonctionnalités telles qu'une barre de défilement vous permettent de naviguer dans les dates du projet et de vérifier la progression au fil du temps

: Des fonctionnalités telles qu'une barre de défilement vous permettent de naviguer dans les dates du projet et de vérifier la progression au fil du temps Champs de tâches complets : Les champs de tâches complets : Tout identifiant de tâche, description, date de début et de fin

: Les champs de tâches complets : Tout identifiant de tâche, description, date de début et de fin Suivi de la progression : Des barres de couleur indiquent les pourcentages d'achèvement des tâches, ce qui permet de voir facilement si vous êtes en avance ou en retard sur le calendrier

Idéal pour: Les chefs de projet, les gestionnaires de portefeuille et les chefs de projet qui gèrent des projets de grande envergure avec des échéanciers complexes et de multiples parties prenantes

Limites de l'utilisation d'Excel pour les calendriers de projet

Dans de nombreux cas, Excel peut être votre compagnon de confiance pour calculer des nombres et organiser des données. À fait, il présente des inconvénients non négligeables qu'il ne faut pas négliger.

1. Des capacités de collaboration limitées

Excel et le travail d'équipe ne font pas toujours bon ménage. Sans collaboration en temps réel, votre équipe risque de travailler sur des versions obsolètes, ce qui entraîne des problèmes de communication et des retards. Imaginez que vous lanciez un produit alors que tout le monde est bloqué sur des versions différentes : le chaos !

2. Mauvaise gestion des grands ensembles de données

Excel n'aime pas les ensembles de données volumineux. Si vous gérez des centaines de tâches et de ressources, attendez-vous à des temps de chargement lents et au crash occasionnel d'un fichier.

3. Manque de fonctionnalités de gestion de projet

Excel est parfait pour organiser les données, mais il manque d'outils de gestion de projet essentiels tels que le suivi des problèmes, la gestion des risques ou l'affectation des ressources. C'est donc un casse-tête pour travailler sur des projets avec plusieurs membres de l'équipe.

4. Vulnérabilité à l'erreur humaine

Il s'agit d'une erreur majeure : une simple faute de frappe dans Excel peut conduire à un désastre. Oubliez une formule ou calculez mal un budget ; soudain, les données financières de votre projet se retrouvent dans tous les sens. Il n'y a pas de filet de sécurité intégré : il n'y a que vous, vos formules et beaucoup de pression.

5. Des outils visuels de suivi de projet limités

Vous avez besoin de visualiser les échéanciers ou les dépendances d'un projet ? Les diagrammes et graphiques de base d'Excel ne sont pas tout à fait à la hauteur, ce qui complique le suivi des projets complexes. Vous recherchez des diagrammes de Gantt et des tableaux Kanban ? Excel n'en fait pas l'assistance en mode natif.

6. Absence de fonctionnalités d'automatisation

Mettre à jour manuellement les statuts des projets ? Ce n'est pas l'idéal. Automatisation ne permet pas de rationaliser les tâches répétitives telles que la génération de rapports ou la mise à jour des statuts.

7. Sécurité insuffisante pour les données sensibles

Si vous gérez des données sensibles dans Excel, vous devez prendre des précautions supplémentaires. Les données de votre projet peuvent être en danger en l'absence d'un cryptage approprié ou de contrôles d'accès des utilisateurs.

8. Intégration limitée avec d'autres outils

Vous avez besoin d'une intégration avec des systèmes d'inventaire ou des logiciels de gestion de projet ? Vous ne trouverez pas non plus d'intégration en un clic.

9. Évolutivité limitée

Au fur et à mesure que vos projets prennent de l'ampleur, Excel a du mal à suivre. Pour les entreprises qui montent en puissance, la gestion de projets complexes et multiphases avec Excel prend beaucoup plus de temps qu'il n'en faudrait.

10. Manque d'assistance dédiée

Excel n'offre pas d'assistance dédiée à la gestion de projet ni de mises à jour régulières pour améliorer les fonctions. En cas de problème, il n'existe pas de service d'assistance spécialisé dans les projets. Vous devez vous débrouiller tout seul. Les outils de gestion de projet spécialisés, en revanche, offrent des mises à jour et une assistance adaptées à vos besoins.

Modèles alternatifs de calendrier de projet

Alors, qu'est-ce qu'un utile à Excel ? Où trouver une plateforme avec toutes les fonctionnalités d'Excel mais sans ses limites ?

Dites bonjour à ClickUp !

ClickUp est un outil de gestion de projet qui simplifie la planification des projets en permettant aux équipes de créer des tâches, de fixer des paramètres, d'attribuer des responsabilités et de suivre la progression en temps réel, le tout sous un même toit.

Il offre des fonctionnalités telles que la priorisation des tâches, les échéanciers et les diagrammes de Gantt pour s'assurer que les projets restent organisés et dans les temps. Ça vous plaît ? Voici les meilleurs modèles ClickUp qui vous aideront à gérer vos projets comme un pro :

1. Modèle de calendrier de projet ClickUp

ClickUp Modèle de calendrier de gestion de projet

Le Modèle de calendrier de projet ClickUp est un outil puissant pour la gestion de tous vos projets en un seul endroit. Que vous soyez un débutant ou un pro chevronné, ce modèle prêt à l'emploi et entièrement personnalisable vous aide à suivre les projets entrants et actifs.

Voici pourquoi ce modèle vous sauvera la vie :

Organiser les tâches et les échéances : Gardez tous vos projets sur le suivi avec des listes de tâches et des échéanciers détaillés

: Gardez tous vos projets sur le suivi avec des listes de tâches et des échéanciers détaillés Visualiser la progression : Utilisez des échéanciers et des diagrammes de Gantt codés par couleur pour voir la forme que prend votre projet en un coup d'œil

: Utilisez des échéanciers et des diagrammes de Gantt codés par couleur pour voir la forme que prend votre projet en un coup d'œil Des rappels automatisés : Restez au fait de vos tâches grâce aux alertes et aux rappels informatisés qui garantissent le respect des délais

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les responsables des opérations et les directeurs de programme qui ont besoin de maintenir les projets sur la bonne voie

2. ClickUp Modèle de calendrier de gestion de projet

Simplifiez la planification et l'exécution de vos projets grâce au modèle de calendrier de gestion de projet de ClickUp

La gestion de projets peut être un défi, mais les choses sont différentes avec la Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp . Tout d'abord, ce modèle riche en fonctionnalités et entièrement personnalisable facilite la planification, l'organisation et la visualisation de vos projets du début à la fin.

Deuxièmement, grâce à des fonctionnalités telles que des états personnalisés (Achevé, En cours, Retardé, etc.), des champs personnalisés (Collaborateurs, Responsable, Niveau du problème, etc.) et des capacités de suivi du temps, le modèle de calendrier de gestion de projet de ClickUp vous permet de respecter les délais et le budget.

Et ce n'est pas tout :

Créer un échéancier de projet clair : Tenez votre équipe informée de la progression et de tout changement

: Tenez votre équipe informée de la progression et de tout changement Organisez les tâches de manière efficace : Structurez votre projet en listes exploitables, suivez la progression, fixez des paramètres

: Structurez votre projet en listes exploitables, suivez la progression, fixez des paramètres Restez sur la bonne voie : Notifiez automatiquement votre équipe lorsque les échéances approchent, afin de vous assurer que les tâches sont achevées à temps et dans le respect du budget.

: Notifiez automatiquement votre équipe lorsque les échéances approchent, afin de vous assurer que les tâches sont achevées à temps et dans le respect du budget. Suivez la progression de manière visuelle : Utilisez des vues personnalisées telles que les diagrammes de Gantt, les échéanciers et les tableaux d'état pour surveiller le statut du projet et l'ajuster si nécessaire

Idéal pour: Les coordinateurs de projet, les chefs de PMO et les cadres supérieurs chargés de superviser des projets de grande envergure

3. ClickUp Modèle de plan de travail de projet

ClickUp Modèle de plan de travail simple

Vous est-il déjà arrivé d'être à mi-chemin d'un projet et de vous rendre compte que votre échéancier était un peu optimiste ? Le Projet ClickUp le modèle de plan de travail ClickUp Project vous permet d'éviter ce désordre en mettant tout sur les rails dès le premier jour.

Ce modèle entièrement personnalisable vous permet de forfaiter, de visualiser et de gérer l'ensemble du cycle de vie d'un projet, qu'il s'agisse d'une petite activité d'appoint ou d'une initiative majeure à l'échelle de l'entreprise.

Voici les fonctionnalités dont vous bénéficiez :

Définissez des objectifs et des échéanciers réalistes : Préparez chaque étape avec des objectifs clairs, afin de ne pas dépasser vos limites

: Préparez chaque étape avec des objectifs clairs, afin de ne pas dépasser vos limites Organiser les tâches de manière efficace : Attribuez facilement des responsabilités et faites en sorte que votre équipe progresse en douceur

: Attribuez facilement des responsabilités et faites en sorte que votre équipe progresse en douceur Suivre la progression en temps réel : Surveillez les jalons et ajustez-les si nécessaire, afin de vous assurer que le projet reste sur la bonne voie

✨ Idéal pour: Les ingénieurs de projet, les chefs d'équipe et les Scrum Masters qui surveillent la progression et ajustent les échéanciers

4. ClickUp Modèle d'échéancier de projet Tableau blanc

Obtenez une compréhension claire de l'échéancier de votre projet en utilisant ce modèle pour tracer toutes les activités principales

Vous connaissez ce sentiment lorsque vous devez équilibrer trop de tâches. En affichant une vue d'ensemble, vous pouvez éviter que tout ne s'écroule. Les Modèle de tableau blanc de l'échéancier d'un projet ClickUp vous soutient !

Il est parfait pour tracer les principales activités du projet, mettre en évidence les jalons et s'assurer que votre équipe respecte les délais sans le stress d'une mise en place manuelle.

Voici pourquoi vous avez besoin de ce modèle :

Visualisez l'ensemble de votre projet : Créez un tableau blanc transparent et interactif pour voir tout, des tâches aux jalons, en un seul endroit

: Créez un tableau blanc transparent et interactif pour voir tout, des tâches aux jalons, en un seul endroit Personnalisez avec facilité : Personnalisez l'échéancier de votre projet avec des tâches, des durées, des dépendances, etc

: Personnalisez l'échéancier de votre projet avec des tâches, des durées, des dépendances, etc Suivez et ajustez : Restez flexible et faites des mises à jour en temps réel pour que le projet continue d'avancer

✨ Idéal pour: Les chefs de produit, les directeurs de création et les concepteurs UX/UI qui ont besoin d'une approche visuelle pour mapper les jalons du projet

5. Modèle de calendrier de développement ClickUp

Modèle de calendrier de développement de ClickUp

Parfois, le développement d'un nouveau produit ou l'expansion d'une entreprise s'apparente à un champ de mines parsemé d'imprévus. Les Modèle de calendrier de développement ClickUp est là pour vous aider à naviguer sur le terrain délicat du développement de produits.

Que vous lanciez un nouveau produit ou que vous amélioriez votre gamme actuelle, ce modèle vous permet de garder le cap sur votre projet.

Voici pourquoi ce modèle est indispensable :

Gestion visuelle des tâches : Les échéanciers interactifs facilitent le suivi de la progression

: Les échéanciers interactifs facilitent le suivi de la progression Collaboration facile : Les membres de l'équipe et les parties prenantes peuvent rester synchronisés grâce aux mises à jour en temps réel et aux fonctionnalités de collaboration

: Les membres de l'équipe et les parties prenantes peuvent rester synchronisés grâce aux mises à jour en temps réel et aux fonctionnalités de collaboration Rappels automatisés : Les membres de l'équipe et les parties prenantes peuvent rester synchronisés grâce aux mises à jour en temps réel et aux fonctions de collaboration

: Les membres de l'équipe et les parties prenantes peuvent rester synchronisés grâce aux mises à jour en temps réel et aux fonctions de collaboration Statuts personnalisés : Suivez la progression avec des statuts tels que "Terminé", "En cours", "Nécessite une contribution", etc

: Suivez la progression avec des statuts tels que "Terminé", "En cours", "Nécessite une contribution", etc Champs personnalisés : Gérez votre projet avec des champs tels que "Étape", "Durée estimée", "Remarques" et autres pour visualiser votre processus de développement

: Gérez votre projet avec des champs tels que "Étape", "Durée estimée", "Remarques" et autres pour visualiser votre processus de développement Des fonctionnalités axées sur la gestion de projet : Restez maître de la situation grâce à des fonctionnalités telles que les checklists, l'étiquetage et les avertissements de dépendance

Idéal pour: Les ingénieurs en développement logiciel, les propriétaires de produits et les responsables de l'ingénierie qui gèrent les lancements de produits ou l'expansion de l'entreprise

6. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Modèle d'échéancier de projet pour tableau blanc de ClickUp

Vos projets créatifs auraient-ils besoin d'être mieux structurés afin d'éviter les complications de dernière minute ? Dans ce cas, le Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp sauve la mise !

Que vous conceviez un site web ou que vous lanciez un nouveau produit, ce modèle vous aide à tout organiser afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : la création.

Voici pourquoi ce modèle est indispensable aux équipes de création :

Visualisez l'échéancier de votre projet : De la conception à l'achevé, ce modèle vous affiche une vue d'ensemble de toutes les étapes et de tous les jalons

: De la conception à l'achevé, ce modèle vous affiche une vue d'ensemble de toutes les étapes et de tous les jalons Suivez la progression en temps réel : Des affichages flexibles vous permettent de surveiller chaque étape et de procéder à des ajustements rapides

: Des affichages flexibles vous permettent de surveiller chaque étape et de procéder à des ajustements rapides Organisez les tâches et les ressources : Décomposez votre projet en étapes gérables et veillez à ce que votre équipe reste en phase

✨ Idéal pour: les directeurs de création, les stratèges de contenu et les graphistes qui organisent des projets créatifs complexes

7. Modèle de diagramme de Gantt Échéancier ClickUp

Modèle d'échéancier Gantt de ClickUp

Avez-vous déjà essayé de gérer un projet avec tant de pièces mobiles que vous avez l'impression de faire tourner des assiettes ? Le Modèle d'échéancier ClickUp Gantt est l'outil idéal pour visualiser les tâches, les échéanciers et les dépendances en un seul endroit, afin que vous puissiez arrêter de tourner en rond et commencer à suivre facilement.

Voici comment fonctionne ce modèle :

Créer et ajuster des tâches de manière transparente : Utilisez des barres d'échéancier qui se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure de votre progression

: Utilisez des barres d'échéancier qui se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure de votre progression Organisez vos projets sans effort : Regroupez les tâches en projets et modifiez les échéanciers au besoin, sans effort

: Regroupez les tâches en projets et modifiez les échéanciers au besoin, sans effort Suivez la progression de manière visuelle : Le code couleur des statuts des tâches vous permet de savoir exactement où en est chaque projet en un coup d'œil

Idéal pour: Les directeurs des opérations, les directeurs de programme et les directeurs exécutifs qui suivent des projets à long terme avec de multiples dépendances

8. Modèle d'horaire d'équipe ClickUp

ClickUp Team Schedule Calendrier Modèle

Vous aimeriez pouvoir afficher clairement qui fait quoi sans avoir à le vérifier constamment ? Le Modèle de calendrier d'équipe ClickUp offre une clarté instantanée, vous permettant de voir la charge de travail de votre équipe en un seul coup d'œil.

Dites adieu au chaos et bonjour à une charge de travail d'équipe parfaitement équilibrée !

Trois raisons pour lesquelles vous devriez explorer ce modèle dès maintenant :

Visualiser et forfaiter les charges de travail : Synchroniser les tâches avec les calendriers du monde réel pour s'assurer que chaque membre de l'équipe reste sur la bonne voie

: Synchroniser les tâches avec les calendriers du monde réel pour s'assurer que chaque membre de l'équipe reste sur la bonne voie Alignez les tâches sur les membres de l'équipe : Attribuez clairement les tâches, en maintenant une vue complète de la charge de travail de chacun

: Attribuez clairement les tâches, en maintenant une vue complète de la charge de travail de chacun Restez organisé : Voir rapidement qui fait quoi et quand, ce qui facilite la collaboration

Idéal pour: Les chefs d'équipe, les managers d'équipe et les coordinateurs de ressources humaines qui équilibrent la charge de travail et suivent la progression de l'équipe

Cliquez, Horloge, Terminé : Gagnez du temps avec les modèles ClickUp

À saviez-vous que 81% des entreprises utilisent des feuilles de calcul, mais qu'un nombre stupéfiant d'entre elles n'utilisent pas de feuilles de calcul ? 94% d'entre elles contiennent des erreurs ? De plus, la création et la maintenance de feuilles de calcul peuvent absorber jusqu'à 50 % de votre temps.

Vous pensez toujours à vous en tenir à Excel pour la gestion de projet ?

Excel a sa place dans le monde, mais lorsqu'il s'agit de gestion de projet, vous avez besoin de quelque chose de plus puissant et de plus intuitif. Voici ClickUp, qui change la donne pour vos projets.

Bien sûr, vous êtes déjà familier avec le vaste tableau de modèles ClickUp, mais ce n'est que le début. Avec des fonctionnalités telles que l'automatisation alimentée par l'IA, la collaboration en temps réel et la possibilité de transformer les discussions, les conversations et les commentaires en tâches exploitables, ClickUp fait passer la productivité à un tout autre niveau. S'inscrire sur ClickUp gratuitement aujourd'hui et gagnez du temps comme jamais auparavant !