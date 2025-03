Comment suivre les candidatures à un emploi dans Google Sheets ?

La recherche d'un nouvel emploi peut s'avérer fastidieuse, surtout si l'on postule à plusieurs rôles. Le suivi de toutes les candidatures que vous avez envoyées peut rapidement devenir épuisant.

Après tout, postuler à un emploi ne se résume pas à envoyer des CV : c'est tout un processus. Vous avez des échéances à respecter, des entretiens à planifier et des suivis à envoyer. Chaque étape demande de l'attention.

Vous devez savoir à quelle étape se trouvent vos candidatures, si vous devez effectuer un suivi et si vous attendez une réponse. Il est clé de disposer d'un système transparent pour gérer tout cela.

Une solution plus pratique (et gratuite!) est le suivi des candidatures dans Google Sheets. Il s'agit d'un outil simple qui vous permet de de changer de carrière sans se perdre.

Ce guide étape par étape vous montrera exactement comment créer et utiliser ce tracker, vous aidant ainsi à vous concentrer sur ce qui compte : décrocher le job de vos rêves.

Le concept de suivi des candidatures

Un outil de suivi des candidatures est un outil ou système permettant d'organiser et de suivre la progression des candidatures. Il vous permet de garder le contrôle sans avoir à vous demander où vous avez postulé ou quand vous devez effectuer un suivi.

Cet outil vous permet d'enregistrer des détails tels que le titre du poste, l'entreprise et la date à laquelle vous avez postulé, de suivre le statut de la candidature et de planifier votre prochaine étape.

Méthodes traditionnelles et méthodes modernes de suivi des candidatures

Traditionnellement, les candidats décrivent les détails de leur candidature sur un bloc-notes ou les tapent dans des feuilles de calcul de base. Bien que cette méthode fonctionne, elle peut devenir chaotique, en particulier lorsque le nombre de candidatures augmente. Il y a aussi le risque de ne plus savoir où l'on a postulé ou d'oublier de faire un suivi dans les temps.

En revanche, les systèmes modernes de suivi des candidatures offrent une expérience beaucoup plus fluide. Ils sont conçus pour gérer toutes vos candidatures dans un hub central, et sont souvent dotés de fonctionnalités supplémentaires qui facilitent le suivi des délais et des réponses les entretiens à distance -en ayant toutes les informations sur l'entreprise à portée de main.

Si vous travaillez également sur des projets de la rédaction d'une proposition d'emploi pour rédiger une proposition d'emploi, il peut être utile de garder une trace des différents rôles et de leurs exigences. Votre outil de suivi peut vous aider à adapter chaque proposition au rôle spécifique, en utilisant des notes pour vous rappeler les détails importants.

Le fait de rester organisé et de garder le contrôle de vos candidatures peut vous donner un réel avantage sur le marché de l'emploi. Et avec un outil de suivi des candidatures, vous ne vous contentez pas de survivre à la chasse à l'emploi, vous la maîtrisez.

Google Sheets comme outil de suivi des demandes d'emploi

L'utilisation de Google Sheets comme outil de suivi des candidatures est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de rester organisé tout au long de votre recherche d'emploi. C'est un outil gratuit, personnalisable et accessible de n'importe où. De plus, vous pouvez tout paramétrer exactement comme vous le souhaitez avec Google Sheets.

Voici comment utiliser Google Sheets pour assurer un suivi efficace de vos candidatures :

Créez une nouvelle Google Sheets : Ouvrez une nouvelle feuille de calcul dédiée uniquement au suivi de vos candidatures

: Ouvrez une nouvelle feuille de calcul dédiée uniquement au suivi de vos candidatures Paramétrez les colonnes essentielles : Ajoutez des colonnes telles que Titre du poste, Nom de l'entreprise, Date de candidature, Statut, Prochaines étapes et Notes. N'hésitez pas à les personnaliser en fonction de vos besoins

: Ajoutez des colonnes telles que Titre du poste, Nom de l'entreprise, Date de candidature, Statut, Prochaines étapes et Notes. N'hésitez pas à les personnaliser en fonction de vos besoins Suivez les statuts des candidatures : Utilisez la colonne état d'avancement pour indiquer si la candidature est "en progression", "en cours d'examen" ou "rejetée

: Utilisez la colonne état d'avancement pour indiquer si la candidature est "en progression", "en cours d'examen" ou "rejetée Ajouter des dates pour les abonnements : Utilisez la colonne Date de candidature ou une colonne distincte Date de suivi pour savoir quand vous devez reprendre contact avec l'employeur

: Utilisez la colonne Date de candidature ou une colonne distincte Date de suivi pour savoir quand vous devez reprendre contact avec l'employeur Un code couleur pour plus de clarté : Attribuez des couleurs aux différents statuts (par exemple, vert pour la progression, rouge pour le rejet) pour identifier rapidement où vous en êtes avec chaque candidature

: Attribuez des couleurs aux différents statuts (par exemple, vert pour la progression, rouge pour le rejet) pour identifier rapidement où vous en êtes avec chaque candidature Utilisez les filtres pour organiser : Utilisez les filtres de la feuille pour trier ou afficher les candidatures par entreprise, titre de poste ou statut

: Utilisez les filtres de la feuille pour trier ou afficher les candidatures par entreprise, titre de poste ou statut Ajoutez des notes pour chaque candidature : Utilisez la section "Notes" pour enregistrer des détails spécifiques, tels que le nom du responsable du recrutement, les points forts de la description du poste ou des informations de suivi importantes

: Utilisez la section "Notes" pour enregistrer des détails spécifiques, tels que le nom du responsable du recrutement, les points forts de la description du poste ou des informations de suivi importantes Tenez-le à jour régulièrement : Après chaque envoi ou réponse à une candidature, mettez immédiatement à jour votre fiche pour qu'elle contienne les informations les plus récentes

Google Sheets étant basé sur le cloud, vous pouvez les mettre à jour sur votre téléphone ou votre ordinateur avec une connexion internet.

Conseils pratiques pour organiser et mettre à jour votre feuille de suivi des candidatures à un emploi

Maintenant que vous savez comment utiliser Google Sheets pour suivre efficacement vos demandes d'emploi, il est temps d'affiner cette compétence.

Voici quelques conseils et astuces qui vous aideront à l'organiser :

Ajoutez les nouvelles informations immédiatement après avoir postulé à un emploi ou avoir reçu une réponse d'un employeur

Utilisez la colonne "date de candidature" pour créer des rappels sur le suivi des candidatures

Des repères visuels permettent de voir facilement quelles candidatures sont encore actives, lesquelles nécessitent une action et lesquelles sont fermées

Si votre feuille devient trop longue, utilisez la fonctionnalité de filtrage de Google Sheets pour vous concentrer sur des statuts ou des entreprises spécifiques

Regroupez les candidatures similaires (par exemple, celles qui concernent des emplois dans le domaine de la technologie ou des compétences particulières) afin de pouvoir les comparer côte à côte

Utilisez la fonctionnalité de commentaire pour discuter d'entrées spécifiques sans encombrer la feuille principale si vous travaillez avec quelqu'un d'autre (comme un partenaire de recherche d'emploi)

Avantages et inconvénients de Google Sheets pour le suivi des offres d'emploi

Google Sheets est un outil polyvalent pour le suivi des candidatures, mais comme la plupart des outils, il présente des avantages et des inconvénients. Voici un aperçu des avantages et des inconvénients :

Avantages de Google Sheets

Voici quelques-uns des nombreux avantages que présente l'utilisation de Google Sheets pour le suivi des candidatures :

1. Gratuit et accessible

L'un des principaux avantages de Google Sheets est qu'il est entièrement gratuit. Que vous suiviez deux applications ou vingt, vous n'avez rien à débourser.

Comme mentionné, vous pouvez accéder à votre outil de suivi des candidatures à partir de n'importe quel appareil, à tout moment, avec un accès à Internet. Par exemple, si vous postulez à un emploi sur votre téléphone pendant vos déplacements, vous pouvez rapidement mettre à jour votre feuille en cours de route.

2. Personnalisable

Vous pouvez adapter Google Sheets à vos besoins spécifiques. Vous souhaitez suivre le nombre de séries d'entretiens que vous avez passées pour chaque emploi ? Il vous suffit d'ajouter une colonne !

Vous pouvez également utiliser un code couleur, créer des filtres et trier les données en fonction de vos préférences. Par exemple, vous pouvez attribuer une couleur verte aux postes pour lesquels vous avez reçu une invitation à un entretien et une couleur jaune à ceux pour lesquels vous attendez une réponse.

3. Collaboration en temps réel

Si vous travaillez avec un coach professionnel ou si vous demandez conseil à un ami, vous pouvez partager votre Google Sheets avec lui. Ils peuvent l'afficher et la modifier en temps réel, vous faire des suggestions ou vous demander de rendre des comptes.

Cette fonctionnalité est très utile si vous changez de carrière et que vous souhaitez être guidé par un mentor.

4. Simple à utiliser

Google Sheets est facile à apprendre. La plupart des gens sont déjà familiarisés avec les fonctions de base d'une feuille de calcul, de sorte que le paramétrage d'un outil de suivi des offres d'emploi ne nécessite pas beaucoup de connaissances techniques.

De plus, l'interface intuitive vous permet d'organiser et d'afficher facilement les informations.

Inconvénients de Google Sheets

Malgré ses avantages, l'utilisation de Google Sheets pour le suivi des emplois présente certaines limites.

1. Entrée manuelle

Si Google Sheets offre beaucoup de souplesse, l'inconvénient est que tout est manuel. Vous devez saisir chaque travail, mettre à jour les statuts et assurer le suivi des abonnements.

Contrairement aux outils de recherche d'emploi spécialisés, Google Sheets n'envoie pas de rappels automatiques pour assurer le suivi ou vous avertir des échéances. Par exemple, si vous gérez plusieurs candidatures et que vous oubliez de mettre à jour votre outil de suivi, vous risquez de perdre de vue des détails cruciaux.

2. Automatisation limitée

Contrairement aux plateformes professionnelles de suivi des candidatures, Google Sheets n'offre pas d'automatisation intégrée, comme la mise en place de paramètres de rappel ou l'extraction de données sur les emplois à partir de sites web.

Par conséquent, si vous devez jongler avec plusieurs candidatures et que vous souhaitez une aide automatisée, vous devrez paramétrer des rappels manuels ou utiliser des outils supplémentaires.

3. Nécessite des compétences en matière d'organisation

Si vous n'êtes pas naturellement organisé, vous aurez peut-être du mal à assurer une maintenance efficace de Google Sheets.

D'un autre côté, oublier de mettre à jour ou de classer correctement les offres d'emploi peut être source de confusion. Par exemple, vous pourriez accidentellement postuler deux fois à la même position si vous ne tenez pas votre outil de suivi à jour.

4. Manque de fonctionnalités avancées

Google Sheets travaille bien pour un suivi de base des offres d'emploi, mais il ne convient pas à ceux qui souhaitent obtenir des informations ou des analyses approfondies sur leur processus de recherche d'emploi.

En outre, les fonctionnalités avancées telles que les tableaux de bord visuels, que certaines plateformes de recherche d'emploi proposent, ne sont pas disponibles à moins que vous ne les créiez manuellement.

Mettre en œuvre d'autres logiciels d'application pour le suivi des emplois

Bien que Google Sheets soit un bon outil pour garder un onglet sur les demandes d'emploi, d'autres outils ont des fonctionnalités plus avancées. ClickUp est un outil robuste de productivité et d'aide à la décision logiciel de gestion des tâches qui s'intègrent parfaitement aux différentes activités de l'entreprise.

Avec plusieurs fonctionnalités personnalisables et plus de 1 000 Intégrations ClickUp clickUp centralise tout votre travail sur différentes plateformes dans un espace collaboratif.

Explorons quelques fonctionnalités clés qui font de ClickUp un outil idéal de suivi des tâches et de gestion des ressources humaines Logiciel RH :

1. Documents ClickUp

Rédigez et enregistrez vos demandes d'emploi avec ClickUp Docs ClickUp Documents est une plateforme centralisée pour le stockage, la gestion et l'organisation de tous vos documents, y compris les demandes d'emploi. Vous pouvez créer un nouveau fichier directement sur ClickUp ou importer un fichier existant.

Cette fonctionnalité vous permet de créer des documents riches et visuellement attrayants, qu'il s'agisse de rédiger une lettre de motivation, d'assurer le suivi des commentaires ou de stocker les projets de candidature.

Depuis que nous avons adopté ClickUp, nos équipes ont lentement abandonné Google Docs pour la documentation et celle-ci s'est même considérablement améliorée

Mitch Stephens, PMP, Responsable du programme technique, Shipt

La plateforme est également dotée d'une fonctionnalité d'assistant IA appelée ClickUp Brain pour vous aider tirer parti de l'IA pour la préparation des entretiens . Brain peut relire vos nouvelles candidatures ou lettres de motivation pour détecter les erreurs d'orthographe, de grammaire et de mise en forme, en veillant à la cohérence du ton et du style

Tirez parti de ClickUp Brain pour affiner votre candidature sur ClickUp Docs

En outre, vous pouvez demander l'avis de collègues ou de mentors afin d'obtenir de nouvelles perspectives. Incorporez leurs suggestions et faites les ajustements nécessaires pour améliorer votre candidature avant de la soumettre.

2. Affiches ClickUp

Suivez et organisez vos demandes d'emploi avec plusieurs ClickUp Views

ClickUp offre plus de 15 façons de visualiser les flux de travail, les projets et les tâches. Plusieurs de ces Affichages ClickUp sont particulièrement utiles pour le suivi des demandes d'emploi :

Vue Tableur : Tirez parti d'une expérience semblable à celle d'un tableur sur ce siteAlternative à Google Sheets. La différence est qu'ici, vous pouvez personnaliser les champs et les statuts, ce qui permet un suivi plus nuancé de votre processus de candidature

: Tirez parti d'une expérience semblable à celle d'un tableur sur ce siteAlternative à Google Sheets. La différence est qu'ici, vous pouvez personnaliser les champs et les statuts, ce qui permet un suivi plus nuancé de votre processus de candidature Vue Liste : Triez, filtrez et regroupez rapidement les tâches, afin d'avoir une vision plus claire du statut de chaque candidature

: Triez, filtrez et regroupez rapidement les tâches, afin d'avoir une vision plus claire du statut de chaque candidature Affichage du formulaire : Exploitez facilement les réponses aux sondages, les commentaires sur les candidatures ou d'autres données pour les transformer instantanément en tâches exploitables

: Exploitez facilement les réponses aux sondages, les commentaires sur les candidatures ou d'autres données pour les transformer instantanément en tâches exploitables Affichage du Calendrier : Cette disposition visuelle vous permet de suivre sans effort les horaires des entretiens, les échéances et les agendas quotidiens

: Cette disposition visuelle vous permet de suivre sans effort les horaires des entretiens, les échéances et les agendas quotidiens Vue Charge de travail : Équilibrez les priorités tout en gérant plusieurs tâches ou applications

3. ClickUp Automatisations

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-436.png ClickUp Automatisations : job Application Tracker Google Sheets /$$$img/

Automatisation des tâches répétitives pour libérer du temps

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ClickUp est sa capacité à automatiser les tâches répétitives. Automatisations de ClickUp peuvent automatiquement créer des tâches, attribuer des rôles, modifier les statuts des applications ou remplir des commentaires en fonction des paramètres que vous avez déclenchés.

En automatisant ces petites actions essentielles, vous libérerez plus de temps pour vous concentrer sur la préparation des entretiens ou la mise au point de votre candidature.

4. Modèles gratuits

ClickUp héberge une riche bibliothèque de modèles personnalisables pour différents documents destinés à divers cas d'utilisation, notamment modèles de base de données et modèles de feuilles de calcul .

La recherche de l'emploi idéal peut sembler insurmontable. Avec un nombre incalculable d'options et de ressources à parcourir, il est facile de ne plus savoir par où commencer et comment rester organisé. C'est là que les modèles de recherche d'emploi ClickUp entrent en jeu !

Ces modèles s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux professionnels à la recherche de fonctionnalités avancées.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-437.png Rationalisez vos candidatures à l'aide du modèle de recherche d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Télécharger ce modèle /$cta/

Par exemple, le modèle Modèle de recherche d'emploi ClickUp est conçu pour vous aider à simplifier votre processus de recherche d'emploi en gardant trace de divers éléments essentiels

Avec des statuts personnalisés tels que " Ouvert ", " Appliqué " et " En attente ", ce modèle vous aide à :

Organiser et surveiller les demandes d'emploi pour un suivi facile

les demandes d'emploi pour un suivi facile Enregistrer les offres d'emploi pour rester au courant des opportunités potentielles

pour rester au courant des opportunités potentielles enregistrer les évaluations et les avantages de l'entreprise pour évaluer la qualité du lieu de travail

et les avantages de l'entreprise pour évaluer la qualité du lieu de travail Compiler des ressources pour les entretiens d'embauche , y compris des conseils et des questions courantes

, y compris des conseils et des questions courantes Créez un échéancier personnalisé de recherche d'emploi pour gérer efficacement vos tâches

Basé sur ClickUp Views, ce modèle offre trois vues personnalisables : Liste, Calendrier et Tableau.

En revanche, si vous recherchez des fonctionnalités complètes, le modèle personnalisable Modèle de recherche d'emploi par ClickUp (pour les débutants) permet de suivre les offres d'emploi de manière simple et efficace.

Télécharger ce modèle

Vous pouvez saisir les offres d'emploi, organiser les tâches de suivi et gérer les discussions avec les recruteurs ou les responsables de l'embauche, le tout en un seul endroit.

Le modèle de recherche d'emploi ClickUp comprend :

Statuts personnalisés : Suivez la progression de chaque candidature avec des statuts personnalisés tels que "Ouvert" ou "Achevé

: Suivez la progression de chaque candidature avec des statuts personnalisés tels que "Ouvert" ou "Achevé Champs personnalisés : Gérer divers attributs de candidature, facilitant la visualisation de votre progression en un coup d'œil

: Gérer divers attributs de candidature, facilitant la visualisation de votre progression en un coup d'œil Affichages personnalisés : Que vous souhaitiez classer les demandes par ordre de priorité ou conserver une liste des entreprises, le modèle affiche plusieurs vues pour vous aider à rester organisé

: Que vous souhaitiez classer les demandes par ordre de priorité ou conserver une liste des entreprises, le modèle affiche plusieurs vues pour vous aider à rester organisé Outils de gestion de projet : Utilisez des étiquettes, des commentaires, des automatisations et même l'IA pour rationaliser votre suivi des emplois

Il simplifie la création de documents de recherche d'emploi, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. Il vous aide également à maintenir une liste complète d'employeurs potentiels, ce qui vous permet de ne manquer aucune opportunité.

Faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe RH et les managers d'embauche en utilisant ClickUp for HR Teams

En outre, ClickUp peut être utilisé par votre équipe RH comme logiciel de recrutement et de gestion des talents. Avec ClickUp pour les Teams RH grâce à ClickUp, votre équipe RH peut bénéficier des avantages suivants :

Recrutement

**Les RH peuvent facilement créer et gérer des offres d'emploi au sein de ClickUp. La plateforme permet de suivre les envois des candidats, de planifier les entretiens et de gérer le processus d'embauche du début à la fin

Gestion du vivier de candidats: Les flux de travail personnalisables de ClickUp peuvent être utilisés pour créer un vivier de candidats, aidant les équipes RH à organiser les candidats, à suivre leur progression tout au long du processus d'entretien et à prendre des décisions d'embauche éclairées

Les flux de travail personnalisables de ClickUp peuvent être utilisés pour créer un vivier de candidats, aidant les équipes RH à organiser les candidats, à suivre leur progression tout au long du processus d'entretien et à prendre des décisions d'embauche éclairées Programmation des entretiens: L'intégration du calendrier de l'outil facilite la programmation des entretiens avec les candidats, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page et d'éviter les conflits de calendrier

**Gestion des talents

L'intégration des employés: ClickUp peut créer un processus d'intégration structuré, garantissant que les nouveaux employés ont tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des tâches, des checklists et des échéances peuvent être assignées pour guider le processus d'intégration

ClickUp peut créer un processus d'intégration structuré, garantissant que les nouveaux employés ont tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des tâches, des checklists et des échéances peuvent être assignées pour guider le processus d'intégration Gestion des performances: Les fonctionnalités de gestion des tâches de la plateforme peuvent être utilisées pour définir des objectifs de performance, suivre la progression et mener des évaluations de performance

Les fonctionnalités de gestion des tâches de la plateforme peuvent être utilisées pour définir des objectifs de performance, suivre la progression et mener des évaluations de performance Engagement des employés: En créant des espaces pour les commentaires des employés, en reconnaissant les réalisations et en encourageant un sens de la communauté, ClickUp peut contribuer à un environnement de travail positif et engageant

Simplifier le suivi des candidatures avec ClickUp

Toute personne à la recherche d'un emploi devrait utiliser un outil de suivi des candidatures comme Google Sheets. Il aide à rationaliser le processus de recherche d'emploi en fournissant un endroit centralisé pour organiser et gérer toutes les demandes d'emploi.

Avec un outil de suivi, vous pouvez facilement garder une trace des employeurs potentiels, des statuts des candidatures, des dates d'entretien et des actions de suivi. Cette organisation garantit que vous ne manquerez aucune échéance ou opportunité importante, et vous permet de voir votre progression d'un seul coup d'œil.

Cependant, Google Sheets présente plusieurs limites, et pour les contourner, vous pouvez utiliser ClickUp pour simplifier l'ensemble du processus.

Vous pouvez facilement gérer les opportunités de travail et suivre la progression grâce à des vues personnalisables telles que la vue Tableur et la vue Liste. Les automatisations permettent de gagner du temps en gérant les tâches répétitives, tandis que ClickUp Docs conserve vos documents de candidature organisés dans un emplacement central. De plus, le modèle de recherche d'emploi garantit que tout, des tâches de suivi aux discussions avec les recruteurs, reste sur la bonne voie.

Que vous commenciez votre recherche d'emploi ou que vous cherchiez à améliorer votre processus actuel, ClickUp vous offre les outils nécessaires pour rester organisé et concentré. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui et prenez le contrôle de votre recherche d'emploi !