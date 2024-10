Comment mettre en œuvre des stratégies de marketing expérientiel (+exemples)

En 2012, Red Bull est entré dans l'histoire avec son emblématique "Stratos Jump", où le parachutiste Felix Baumgartner a sauté depuis le bord de l'espace, battant des records et captivant des millions de personnes dans le monde entier.

Il ne s'agissait pas seulement d'une cascade, mais d'une classe de maître en matière de marketing expérientiel. Red Bull ne s'est pas contenté de dire qu'il pouvait "vous donner des ailes", il l'a montré d'une manière audacieuse et inoubliable, en parfaite adéquation avec sa marque.

Le résultat ? Un buzz mondial, des nombres records de streaming en direct et une puissante connexion émotionnelle avec leur public. Ce n'est rien d'autre que du marketing expérientiel. ✨

Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu'est le marketing expérientiel et comment vous pouvez le mettre en œuvre.

Qu'est-ce que le marketing expérientiel ?

Le marketing expérientiel est un stratégie de communication marketing qui va au-delà de la promotion d'un produit - elle immerge les consommateurs dans des expériences mémorables et interactives, leur permettant de se connecter à la marque à un niveau émotionnel plus profond. Ces expériences peuvent prendre de nombreux formulaires, des événements en direct et des pop-ups aux activations de réalité augmentée ou virtuelle.

Ce qui différencie le marketing expérientiel du marketing traditionnel, c'est l'accent mis sur l'engagement plutôt que sur l'exposition. Alors que le marketing traditionnel stratégies de marketing direct reposent sur la diffusion de messages par le biais de supports tels que les publicités télévisées, les imprimés ou les bannières numériques, le marketing expérientiel met l'accent sur l'interaction bidirectionnelle, permettant aux consommateurs de s'engager directement avec la marque.

Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui donnent souvent l'impression d'être transactionnelles, le marketing expérientiel s'appuie fortement sur des campagnes créatives et audacieuses. Cette perspective unique crée des impressions de marque durables, garantissant que le consommateur n'est pas seulement un acheteur, mais un défenseur des valeurs et de la vision de la marque.

Avantages du marketing expérientiel

Voici les avantages qu'un projet de marketing expérientiel vous donne :

Établir une connexion émotionnelle avec les consommateurs

Le marketing expérientiel va au-delà de la narration d'une histoire - il permet aux consommateurs de la vivre. Cela crée des connexions émotionnelles profondes qui résonnent longtemps après la fin de l'expérience. Contrairement aux publicités traditionnelles, qui peuvent sembler impersonnelles, le marketing expérientiel donne aux gens la possibilité de former de vrais souvenirs avec une marque, ce qui la rend plus personnelle et relatable.

Renforcer la fidélité à la marque grâce à des expériences significatives

Lorsque les clients potentiels s'engagent activement avec une marque, ils ressentent un sentiment d'appartenance. Cette immersion transforme les acheteurs occasionnels en clients fidèles car ils ne se contentent pas d'observer la marque, ils en font partie. Ce type de fidélité est difficile à obtenir avec les méthodes traditionnelles, qui donnent souvent l'impression d'être à sens unique.

Renforcer la reconnaissance de la marque grâce au marketing du bouche-à-oreille

Rien ne se propage plus vite qu'une bonne expérience. Lorsque les gens apprécient quelque chose de vraiment unique, ils veulent naturellement le partager avec d'autres. Que ce soit par le biais de posts sur les médias sociaux ou de discussions en face à face, le marketing expérientiel augmente la notoriété de la marque promouvoir la marque de la manière la plus fiable, à savoir par le biais de recommandations personnelles

Augmenter la portée des médias sociaux

À une époque où tout le monde est à la recherche de moments qui méritent d'être partagés, le marketing expérientiel offre exactement cela. En proposant des expériences interactives et visuellement captivantes, les marques donnent aux consommateurs le contenu parfait à publier sur leurs comptes de médias sociaux. Chaque partage stimule la de la campagne de marketing produit de la campagne de marketing produit, créant un effet d'entraînement bien au-delà du public initial.

Se démarquer de la concurrence

Le marketing expérientiel aide les marques à sortir du lot. Au lieu de se battre pour attirer l'attention du public avec des publicités génériques, il crée des moments mémorables qui permettent à la marque de se démarquer. Dans un océan de concurrents, offrir une expérience unique donne aux consommateurs une raison de choisir votre marque, favorisant ainsi des connexions plus fortes et plus durables.

Par exemple, le lancement expérientiel du Macan entièrement électrique de Porsche au SXSW 2024 a mis en avant la fonctionnalité d'un road trip virtuel au départ d'une station-service à l'ancienne (mise à jour pour recharger les voitures électriques).

Les participants à l'événement pouvaient entrer à l'intérieur et traverser une station de lavage, puis se retrouver dans la cour d'un motel avec une Porsche classique garée à l'extérieur. Les chambres du motel ont été aménagées avec des expériences sensorielles spéciales pour les personnes âgées et les enfants.

Types de marketing expérientiel

Le marketing expérientiel se présente sous différentes formes. Voici les types d'exemples de marketing expérientiel les plus courants :

Marketing d'évènement

Dans ce type de marketing expérientiel, les marques organisent ou sponsorisent des évènements en direct, tels que des concerts, des festivals ou des salons professionnels. Le marketing événementiel permet aux marques de créer des expériences mémorables qui captivent le public et favorisent un sentiment de communauté. La clé est de fournir une plateforme où les participants peuvent interagir avec la marque de manière significative et agréable, leur laissant une impression durable.

Activations de la marque

Il s'agit de campagnes à fort impact conçues pour attirer immédiatement l'attention et susciter l'engagement. Les activations de marque sont souvent axées sur le lancement d'un nouveau produit ou service, avec pour objectif de créer un buzz et de favoriser le marketing de bouche-à-oreille. Elles peuvent prendre le formulaire de magasins pop-up, de flash mobs ou de tactiques de guérilla marketing, avec l'intention de ravir les consommateurs de manière inattendue.

Échantillon de produits

Cette stratégie de marketing expérientiel consiste à donner aux consommateurs une expérience pratique des produits de la marque. En offrant des échantillons gratuits ou des expériences d'essai, les entreprises amènent les consommateurs à s'engager directement avec leurs produits. Cela permet d'instaurer lentement la confiance et d'augmenter la probabilité de discussion. Les évènements d'échantillonnage de produits fonctionnent particulièrement bien lorsqu'une marque est confiante dans la qualité de son offre et qu'elle souhaite insuffler la même confiance aux consommateurs par le biais d'une interaction directe.

Expériences immersives

Les expériences immersives font passer les évènements de marketing expérientiel au niveau supérieur en sollicitant pleinement les sens et les émotions des consommateurs. Il peut s'agir d'expériences de réalité virtuelle ou augmentée (VR/AR), de pop-ups multisensoriels ou d'installations artistiques interactives. L'objectif est de transporter les consommateurs dans l'univers de la marque, en créant un récit qu'ils peuvent vivre et explorer. Ces expériences permettent de capter l'attention et d'établir une connexion émotionnelle forte qui reste longtemps dans l'esprit du public.

Exemples de campagnes de marketing expérientiel réussies

L'histoire est remplie de marques qui ont utilisé le marketing expérientiel à maintes reprises. Voici quelques exemples de campagnes de marketing expérientiel réussies campagnes de marketing expérientiel .

Le rêve LV de Louis Vuitton

la campagne de marketing expérientiel de Louis Vuitton /%img/ est en cours de réalisation Louis Vuitton Un exemple marquant de marketing expérientiel est l'exposition LV Dream de Louis Vuitton à Paris. Cette expérience immersive a permis aux visiteurs d'explorer l'histoire de la marque et ses collaborations, en créant des connexions personnelles plutôt qu'en présentant simplement des produits. L'expérience s'est poursuivie avec une boutique de cadeaux proposant des éléments exclusifs et Le Café, où des pâtisseries de la marque ajoutent une autre couche à l'interaction.

En associant la mode, l'histoire et la restauration, Louis Vuitton crée une expérience mémorable et multisensorielle qui séduit à la fois les clients fidèles et les visiteurs occasionnels. Cette approche illustre parfaitement la façon dont le marketing expérientiel favorise des connexions émotionnelles plus profondes avec une entreprise.

L'évènement Sleepover d'IKEA

la campagne de marketing expérientiel d'IKEA /%img/ est en cours de réalisation le Guardian En 2011, IKEA a organisé une soirée pyjama pour un groupe de clients chanceux dans l'un de ses magasins de l'Essex, au Royaume-Uni. Cet évènement a été inspiré par un groupe Facebook où les gens exprimaient leur désir de passer la nuit dans un magasin IKEA. Les participants ont bénéficié d'une expérience de sommeil complète, avec des massages, des conseils d'experts en matière de sommeil et la possibilité de tester les lits IKEA. Cette expérience interactive a donné aux consommateurs une occasion unique d'établir une connexion avec les produits IKEA d'une manière personnelle et mémorable.

Les magasins Nike "House of Innovation" (Maison de l'innovation)

la campagne de marketing expérientiel de Nike /%img/ est en cours de réalisation le monde est en train de changer.. Les magasins phares de Nike à New York, Shanghai et Paris, appelés " Maison de l'innovation ", offrent aux clients une expérience de marque pleinement engageante. Les visiteurs peuvent personnaliser leurs propres baskets, explorer les dernières technologies en matière de vêtements de sport et utiliser la réalité augmentée pour visualiser les produits de manière unique. Ces magasins vont au-delà de la vente au détail traditionnelle, permettant aux clients de s'engager avec la marque d'une manière pratique qui met en valeur l'engagement de Nike en matière d'innovation.

La mini-boutique de beignets de Google Accueil

la campagne de marketing expérientiel de Google Home Mini /%img/ est en cours de réalisation Business Insider Google a combiné la démonstration d'un produit avec une friandise sucrée en créant des boutiques de beignets pop-up dans plusieurs villes américaines pour promouvoir le Google Accueil Mini. Avec cette promotion, la stratégie , les visiteurs pouvaient poser des questions à un appareil Google Accueil Mini, et en retour, la machine distribuait soit un donut gratuit, soit un Google Accueil Mini. Cette expérience amusante et interactive a non seulement mis en évidence les capacités de Google Accueil Mini d'une manière unique, mais a également créé une expérience mémorable et partageable pour les participants.

Mettre en œuvre des stratégies de marketing expérientiel

Le marketing expérientiel doit être bien fait pour obtenir des résultats. Il ne s'agit plus seulement d'organiser un évènement. Voici un guide étape par étape sur la façon de faire du marketing expérientiel :

1. Commencer par un but, pas seulement un objectif

Lorsque vous commencez par un but plutôt que par un simple objectif, vous passez du suivi des indicateurs à l'offre de valeur Le marketing traditionnel est souvent axé sur l'atteinte de nombres spécifiques, comme l'augmentation des équipes commerciales. Bien que ces chiffres soient importants, le marketing expérientiel s'efforce de créer des connexions émotionnelles plus profondes avec le public afin d'accroître la notoriété de la marque, ce que les indicateurs seuls ne permettent pas d'appréhender.

Pour créer une stratégie de marketing expérientiel, il faut réfléchir en profondeur :

Quelle connexion émotionnelle voulez-vous créer ?

À faire en sorte que votre public se sente inspiré, aventureux ou partie prenante d'un mouvement plus large ?

Définissez l'objectif de votre expérience et laissez-le façonner chaque détail.

Par exemple, si vous lancez un produit d'aventure en plein air, l'expérience doit donner aux participants un sentiment d'aventure et de gratuité. Si vous faites la promotion d'une cause ou d'un mouvement social, votre évènement doit susciter passion et solidarité.

2. Connaissez votre public sur le bout des doigts

Le marketing expérientiel consiste à créer des moments personnalisés pour votre cible. Commencez donc par bien connaître votre public. Allez au-delà des données démographiques - plongez dans leurs préférences et leurs défis. Analysez les expériences qui les surprendront ou qui les inciteront à les partager avec leurs amis Lorsque vous exploitez leurs émotions, vous transformez des spectateurs passifs en participants actifs à votre marque.

💈Bonus : Vous pouvez utiliser ClickUp's User Persona Template (Modèle de Persona de l'utilisateur de ClickUp) pour comprendre les besoins et les préférences de vos clients et exécuter des campagnes expérientielles.

3. Créer une expérience unique et mémorable

Oubliez le manuel de l'évènement standard - concentrez-vous sur la création d'un évènement qui se démarque et qui fait parler de lui. **Ce n'est pas une question de budget, c'est une question de dépasser les attentes

Commencez par vous poser la question : "Que pouvez-vous faire que personne d'autre ne fait ?"

Qu'il s'agisse d'une expérience virtuelle immersive ou d'une activité pratique simple mais puissante, la clé est de proposer quelque chose qui surprend et qui engage.

Les meilleures expériences ne reposent pas sur la taille ou l'extravagance - elles se démarquent parce qu'elles sont différentes.

Vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour trouver des idées pour des campagnes de marketing expérientiel et déterminer comment vous souhaitez établir une connexion avec votre public cible. Il vous permet d'ajouter des notes, de joindre des liens, des fichiers et des images, et de créer des tâches pour les membres de votre équipe afin de transformer la vision en réalité.

Les équipes peuvent également utiliser les Tableaux blancs pour planifier visuellement les idées, les flux d'évènements et les points de contact clés, facilitant ainsi la visualisation de la façon dont l'expérience prendra vie. C'est parfait pour forfaiter tous les aspects de l'évènement, de la logistique aux concepts créatifs, tout en gardant tout le monde sur la même page.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2-4-1400x945.png Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming sur des idées de campagne de marketing expérientiel /$$img/

faites un brainstorming et exécutez des idées de marketing expérientiel avec votre équipe grâce aux tableaux blancs ClickUp_

4. Soyez là où se trouve votre public

Choisissez le bon environnement - qu'il s'agisse d'un emplacement physique ou d'un espace numérique - en fonction de l'endroit où votre cible passe naturellement son temps. Rendez l'expérience accessible et pertinente pour eux, que ce soit par le biais d'une boutique pop-up ou d'une activation en ligne.

Utiliser Vue Plan de ClickUp lorsque vous réfléchissez à l'endroit le plus approprié. Utilisez-le pour épingler des tâches à des emplacements spécifiques sur un plan, les coder par couleur en fonction de leur statut ou de leur priorité, et même les afficher en mode satellite. Cette fonction est particulièrement utile pour les équipes qui doivent travailler sur le champ, comme votre équipe de marketing expérientiel. La visualisation des tâches sur une carte vous permet de voir facilement où le travail doit être Terminé, d'identifier les conflits potentiels et d'optimiser les itinéraires.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Map-view-simplfied-1400x934.png Utilisez la vue Plan de ClickUp pour vos campagnes de marketing expérientiel /$$img/

Utilisez la vue Plan de ClickUp pour épingler les tâches liées à un évènement à des emplacements spécifiques sur une carte

5. Créer de l'anticipation et de l'excitation

L'expérience commence bien avant l'évènement. Créez un sentiment d'exclusivité avec des teasers, du contenu en coulisses et des partenariats stratégiques avec des influenceurs. Donnez à votre public l'impression d'avoir un accès d'initié à quelque chose de spécial.

Plus vous suscitez la curiosité et l'excitation, plus les gens seront attirés. Lorsqu'ils ont l'impression de participer à quelque chose de rare et d'excitant, ils ne se contentent pas d'assister à l'événement, ils s'y investissent. C'est ainsi que vous transformez l'intérêt en participation avant même que l'évènement ne commence.

Vous pouvez utiliser Le modèle de plan de campagne de ClickUp permet de forfaiter et d'exécuter efficacement les campagnes de marketing. Le modèle fournit un cadre achevé pour lancer des campagnes de marketing expérientiel réussies.

Il vous aide à définir des objectifs, à aligner l'attention de l'équipe sur les objectifs de la campagne et à gérer les tâches. Vous pouvez également suivre la progression de la campagne en temps réel et procéder à des ajustements si nécessaire.

6. Encourager le partage de contenu en temps réel

Créez des moments dans l'expérience qui sont naturellement partageables. Qu'il s'agisse d'un visuel frappant, d'une activité amusante ou de quelque chose d'inattendu, concevez l'expérience de manière à encourager les participants à capturer et à partager leurs moments sur les médias sociaux.

7. Transformer un moment en une relation

La véritable valeur du marketing expérientiel réside dans ce qui se passe après l'évènement. Ne laissez pas la connexion s'estomper -faites un suivi avec une communication personnalisée qui renforce le lien que vous avez créé. Offrez quelque chose de significatif, comme du contenu exclusif, des offres spéciales ou un accès anticipé à de futurs évènements.

La clé est de nourrir cet engagement pour que les participants aient l'impression de faire partie du parcours de votre marque, et pas seulement d'assister à un évènement. C'est ainsi que l'expérience se transforme en fidélisation de la clientèle.

8. Suivre les indicateurs

Le marketing expérientiel est un excellent moyen d'obtenir l'engagement des clients et de créer une communauté.

À faire le suivi de la réussite d'une campagne de marketing expérientiel ? Est-ce à travers les générations de prospects, les mentions dans les médias sociaux ou les équipes commerciales des évènements ?

Voyons quelques indicateurs clés du marketing que vous pouvez suivre :

📌 Taux de participation: Suivez le nombre de participants qui ont rejoint l'évènement physiquement ou virtuellement

📌 Taux d'engagement: Analysez l'engagement des consommateurs en fonction du temps qu'ils consacrent à l'interaction avec la marque ou à l'évaluation du produit. Vous pouvez également mener un sondage sur la satisfaction des clients après l'évènement afin de comprendre ce qu'ils pensent de la marque

📌 Conversion des prospects: Vérifiez combien de nouvelles inscriptions vous avez reçues grâce à la campagne et combien de consommateurs ont effectué un suivi après l'évènement

📌 Portée sur les médias sociaux: Analysez la portée et les impressions de vos messages sur les médias sociaux liés aux campagnes. De plus, vous pouvez vérifier le volume de données générées par les utilisateurs, notamment les photos et les vidéos Tableaux de bord ClickUp peuvent vous aider à suivre et à analyser les engagements et les discussions des campagnes. Vous pouvez les utiliser pour surveiller la portée et l'engagement du contenu généré par les utilisateurs sur les médias sociaux. Il vous permet même de créer un rapport détaillé pour discuter des performances de la campagne avec les parties prenantes concernées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-653-1400x935.png Tableaux de bord ClickUp pour suivre les performances des campagnes de marketing expérientiel /$$img/

mesurer la performance des campagnes de marketing expérientiel avec ClickUp Dashboards_

Tirer parti de la technologie dans le marketing expérientiel avec ClickUp

Lorsqu'il s'agit de marketing expérientiel, la clé de la réussite est de tout organiser et de tout suivre, et c'est là qu'intervient ClickUp ClickUp Marketing Solution est très utile. Plus qu'un simple outil de gestion des tâches, elle aide votre équipe à forfaiter, à collaborer et à exécuter chaque détail d'une campagne en douceur.

Voyons comment vous pouvez utiliser ClickUp pour tout simplifier, du brainstorming aux budgets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Marketing-Teams-Workspace-1400x970.png Utilisez l'environnement de travail ClickUp pour les équipes de marketing pour planifier une campagne de marketing expérientiel /$$img/

créez des stratégies et des campagnes de marketing et suivez leurs performances facilement avec la solution de marketing de ClickUp_

Générer des idées de campagnes de marketing expérientiel avec l'IA

Les campagnes de marketing expérientiel doivent être créatives pour maintenir l'engagement de votre cible. Bien que vous puissiez chercher l'inspiration marketing d'autres marques, il est important de trouver des idées uniques qui correspondent aux valeurs et aux objectifs de votre marque. ClickUp Brain , le puissant assistant IA, peut vous aider dans ce domaine. Il vous suffit d'ajouter des détails, tels que la cible, les objectifs de la campagne, le budget et les canaux préférés, et il vous fournit des idées de campagne pertinentes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-5-1400x1266.png Utilisez ClickUp Brain pour générer des idées de marketing expérientiel /$$img/

générez des idées de campagnes interactives pour votre marque avec ClickUp Brain_

Gérer les détails de la campagne

Une fois les idées de campagne prêtes, vous devez créer un forfait marketing détaillé . Documents ClickUp peut vous faciliter la tâche. Il permet aux équipes de créer, partager et modifier des informations pertinentes en cours

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour créer des stratégies, des échéanciers et des actions clés pour les campagnes de marketing expérientiel. Il vous aide à

Dresser la liste des objets de la campagne

Définir le public cible

Planifier des résultats clairs pour la campagne

Qu'il s'agisse de documenter les forfaits d'évènement, de partager des briefings créatifs ou de rédiger des rapports post-évènement, ClickUp Docs organise toute la communication en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-3.gif Créer un forfait de campagne de marketing expérientiel sur ClickUp Docs /$$img/

utilisez ClickUp Docs pour stocker les stratégies de marketing expérientiel en un seul endroit

Automatisation des flux de travail marketing

Qu'il s'agisse d'automatiser l'envoi d'e-mails de suivi après un évènement ou de déclencher des notifications lorsque des tâches sont achevées, ClickUp Automatisations peuvent réduire la charge de travail manuelle. Ainsi, votre équipe reste concentrée sur la stratégie de haut niveau plutôt que de s'enliser dans des tâches manuelles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Automations-1400x970.png Automatiser les campagnes de marketing expérientiel avec ClickUp Automatisations /$$img/

construisez plusieurs types d'automatisations pour booster la réussite de vos campagnes marketing avec ClickUp Automations_

Attribuer des tâches et suivre la progression des campagnes

C'est maintenant que vient la partie la plus délicate : l'exécution de la campagne. Elle nécessite de gérer les ressources, d'assigner des tâches et de garder un onglet constant sur la progression. C'est là que vous devez Tâches ClickUp . Il vous permet de créer une liste de tâches distincte pour chaque élément d'action, comme la définition de la cible, la fixation du budget de l'évènement, le choix du lieu, la collaboration avec les influenceurs et la coordination de l'échantillonnage des produits avec les vendeurs.

Vous pouvez rapidement attribuer des tâches à différents membres de l'équipe et fixer des délais pour garantir le compte, lier différentes tâches et définir des paramètres de priorité pour les tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-314.png Utilisez les tâches ClickUp pour exécuter des campagnes de marketing expérientiel /$$img/

créez des tâches exploitables pour les campagnes de marketing expérientiel avec ClickUp Tasks_

Démarrez votre campagne de marketing expérientiel avec ClickUp

ClickUp simplifie l'ensemble du processus de marketing expérientiel - de la gestion de projet et du suivi des tâches au brainstorming avec les Tableaux blancs et à l'automatisation des flux de travail avec ClickApps. Avec des fonctionnalités telles que ClickUp Docs pour une collaboration transparente et le suivi du temps pour la gestion des budgets, tous les aspects de votre campagne restent organisés et respectent le calendrier.

À mesure que le marketing expérientiel évolue, rester en tête signifie utiliser des outils qui vous aident à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. Les consommateurs attendent des expériences plus immersives et personnalisées, et avec ClickUp, vous pouvez répondre à ces attentes efficacement et innover en même temps.

Prêt à faire passer vos campagnes de marketing expérientiel au niveau supérieur ? Inscrivez-vous à ClickUp et donnez vie à vos grandes idées, en un seul endroit.