Les 10 meilleures conférences sur le marketing numérique auxquelles assister en 2024

Le marketing numérique est rarement statique, mais au cours des deux dernières années, il a été exceptionnellement turbulent. 📉

Nous avons été témoins de perturbations dues au GA4 de Google, à la Search Generative Experience (SGE) et à la générativité Outils d'IA comme ChatGPT. Ensuite, il y a eu la perte des cookies tiers et, bien sûr, l'évolution constante du comportement des clients à laquelle il faut faire face. Pour les spécialistes du marketing numérique, cela a été une période d'apprentissage et de désapprentissage constants.

Alors, comment faire pour garder le pouls du marketing en ligne ? Comment connaître et adopter les nouvelles tendances du marketing numérique avant qu'elles ne deviennent de véritables phénomènes viraux ?

Pour commencer, vous pouvez rencontrer des experts de votre secteur d'activité. Les conférences sur le marketing numérique rassemblent des leaders mondiaux du marketing issus de tous les secteurs d'activité et constituent un excellent moyen d'interagir avec vos pairs de l'industrie du marketing numérique.

Alors si vous planifiez votre calendrier pour l'année, voici notre liste des 10 meilleures conférences sur le marketing numérique auxquelles assister en 2024. Commencez à réserver vos billets ! ✈️

Le rôle des conférences pour les professionnels et les équipes du marketing digital

Nombreux sont ceux qui pensent que tout ce qu'il faut savoir sur le marketing numérique est disponible en ligne, à portée de main. Pourquoi se donner la peine d'assister à des évènements en personne ? Mais il y a plus d'une raison pour laquelle vous devriez envisager d'assister à une conférence sur le marketing numérique.

En voici quelques-unes :

Réseautage: La possibilité de se connecter avec les leaders de l'industrie et les professionnels du marketing lors des conférences sur le marketing numérique est inestimable. Vous ne savez jamais si la personne à côté de laquelle vous êtes assis pourrait devenir votre prochain mentor, votre prochain employé ou votre prochain patron

Opportunités d'apprentissage: Les conférences sur le marketing numérique offrent un environnement d'apprentissage très stimulant où vous pouvez absorber de nouvelles connaissances. Elles offrent également un forum pour trouver des solutions pratiques et éprouvées à des défis communs

Par défaut, les conférences sur le marketing numérique sont tournées vers l'avenir. Par conséquent, elles deviennent votre cours accéléré sur la façon de répondre aux attentes et de se préparer aux perturbations à venir, souvent par le biais d'une technologie de marketing novatrice

Ravivez votre amour pour le marketing numérique: Les orateurs principaux et les panélistes de la plupart des conférences possèdent une grande expertise et une grande sagesse. Vous pourriez simplement vous trouver inspiré et vous rappeler pourquoi vous devenez un spécialiste du marketing en premier lieu

Mais la raison la plus importante est la perspective et les idées que vous obtenez des leaders du marketing, qui pourraient autrement vous être inaccessibles. Ce n'est pas seulement quelque chose que vous pouvez trouver en ligne.

Écoutons ce que d'anciens participants à la conférence ont à dire sur leur expérience. Voici comment un sur Reddit a décrit son expérience.

via Reddit Les conférences sont d'importants hubs de réseautage. Elles fournissent un fournisseur, prestataire pour trouver et interagir avec des spécialistes du marketing partageant les mêmes idées. Vous pourriez finir par construire des relations significatives qui se transforment en partenariats d'entreprise plus tard.

Liste des conférences notables sur le marketing numérique auxquelles il faut assister en 2024

Cette année a une gamme étonnante de conférences et de sommets sur le marketing numérique que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer.

Voici les 10 meilleures conférences sur le marketing numérique auxquelles assister en 2024.

1. Le monde du marketing des médias sociaux Le monde du marketing des médias sociaux est une conférence de trois jours où des spécialistes du marketing de renom, tels qu'Ann Handley et Jim Louderback, partageront leurs points de vue sur les dernières tendances en matière de marketing numérique et feront part de leurs prédictions sur les stratégies de marketing.

Tous les participants peuvent se connecter personnellement avec les meilleurs experts et leurs collègues professionnels lors du mixer de réseautage exclusif d'après session.

Cet évènement marketing propose également des ateliers de développement professionnel dirigés par des experts et conçus pour les spécialistes du marketing à la recherche d'une expertise plus approfondie.

Date: 18-20 février 2024

18-20 février 2024 Emplacement: San Diego, Californie

San Diego, Californie Topics typically covered: Stratégie marketing, marketing des médias sociaux, marketing de contenu, marketing social organique, marketing social payant

Stratégie marketing, marketing des médias sociaux, marketing de contenu, marketing social organique, marketing social payant Qui devrait y assister: Les spécialistes du marketing des médias sociaux, les créateurs de contenu et les chefs d'entreprise qui cherchent à apprendre des stratégies de marketing

via Social Media Examiner

2. Sommet dirigé par un produit Sommet dirigé par le produit est une conférence de marketing numérique incontournable de l'année pour les adeptes du PLG (product-led growth).

Le sommet est rempli de sessions consécutives animées par des leaders mondiaux du marketing produit pendant deux jours dans la ville trépidante de New York. Il se termine par une session de réseautage "happy hour" organisée par la Product-Led Alliance.

Avec environ 80 % du public composé de professionnels de haut niveau et de cadres supérieurs d'entreprises telles que Meta, Amazon et Shopify, vous pouvez vous attendre à un tourbillon de réseautage.

Date: 20-21 mars 2024

20-21 mars 2024 Emplacement: New York City, New York

New York City, New York Thèmes généralement abordés: Croissance axée sur les produits, stratégie et marketing

Croissance axée sur les produits, stratégie et marketing Qui devrait y assister: Les spécialistes du marketing produit, les fondateurs de SaaS et les responsables de la croissance qui supervisent la stratégie et les opérations axées sur les produits

3. L'INBOUND de HubSpot INBOUND de HubSpot est "là où les carrières décollent, les entreprises commencent à prendre de l'ampleur et la communauté nous change pour le meilleur."

Réserver une place signifie s'attendre à trois jours pleins de moments " $$$a " avec des séances de formation en petits groupes, des panels dirigés par des experts, des keynotes diversifiées et des ateliers pratiques. Attendez-vous également à rencontrer des professionnels du marketing numérique en pleine ascension et à découvrir des stratégies et des outils de marketing pour stimuler la croissance.

Date: 18-20 septembre 2024

18-20 septembre 2024 Emplacement: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Topics typically covered: IA, création de contenu vidéo, marketing par e-mail, storytelling, leadership, stratégie centrée sur le client

IA, création de contenu vidéo, marketing par e-mail, storytelling, leadership, stratégie centrée sur le client Qui devrait y assister: Les responsables des ventes, du marketing et des entreprises, ainsi que les professionnels à la recherche d'un développement de carrière et de connaissances pour améliorer les performances de l'entreprise

via INBOUND

4. Gartner Marketing Symposium/Xpo

Cette année, le thème du Gartner Marketing Symposium/Xpo est Lead Marketing Through Disruption's Next Wave

En tant que participant, vous apprendrez l'importance de "maintenir le côté humain du leadership marketing pour aider votre équipe à démontrer sa valeur stratégique et à atteindre vos objets de croissance."

Le tout sera accompagné de discussions en tête-à-tête avec des experts de Gartner.

Vous pourrez également accéder à plus de 150 sessions des dernières recherches de Gartner en matière de marketing, à des tables rondes, à des études de cas d'utilisateurs finaux et à des discussions entre pairs.

Date: Du 3 au 5 juin 2024

Du 3 au 5 juin 2024 Emplacement: Denver, Colorado

Denver, Colorado Thèmes généralement abordés: Stratégie marketing, marketing multicanal, stratégie de marque et IA

Stratégie marketing, marketing multicanal, stratégie de marque et IA Qui devrait y assister: Les CMO, les leaders du marketing, les stratèges et les professionnels qui veulent préparer l'avenir de leur organisation tout en favorisant un impact élevé

via Gartner

5. Le monde du marketing de contenu

Produit par le Content Marketing Institute, CMWorld est une conférence annuelle destinée aux professionnels du contenu.

Ce rassemblement de trois jours est organisé autour de keynotes de leaders avant-gardistes et de sessions d'échange d'idées. Il est parfait pour faire progresser les connaissances et apprendre des solutions pratiques pour mettre en œuvre une stratégie de contenu réussie.

Comme l'a partagé un participant, "après avoir assisté à CMWorld, j'ai eu l'impression d'avoir obtenu une maîtrise en" marketing de contenu !"._

Date: 21-23 octobre 2024

21-23 octobre 2024 Emplacement: San Diego, Californie

San Diego, Californie Temps typiquement couverts: Stratégie de marketing de contenu, expérience de contenu, avenir du marketing de contenu

Stratégie de marketing de contenu, expérience de contenu, avenir du marketing de contenu Qui devrait y assister: Les professionnels du marketing numérique, les créatifs, les créateurs de contenu et les agences qui cherchent à faire progresser leurs carrières et leurs compétences

via Le monde du marketing de contenu

6. LeadsCon

Présenté comme le plus grand évènement marketing dans le domaine de la génération de leads, LeadsCon rassemble plus de 3 000 professionnels de la génération de leads pour trois jours d'apprentissage dirigé par des experts et de discussions passionnantes.

L'agenda varie d'un jour à l'autre. Mais attendez-vous à des heures d'énergie avec des conférences, des ateliers sur l'acquisition de clients, des sessions interactives, des pauses de réseautage et des soirées mixtes pour terminer la journée.

Vous pouvez également planifier des réunions sur place en utilisant le MeetingsHub de LeadCon pour entrer en connexion avec des professionnels de secteurs verticaux tels que les soins de santé, FinTech, etc.

Date: Du 8 au 10 avril 2024

Du 8 au 10 avril 2024 Emplacement: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Topics typically covered: Acquisition de clients, analyse de données, IA, marketing d'affiliation

Acquisition de clients, analyse de données, IA, marketing d'affiliation Qui devrait y assister: Les spécialistes du marketing, les agences, les équipes d'approvisionnement et les professionnels directement impliqués dans l'achat, la génération ou la mesure des leads d'entreprise

7. DigiMarCon UK

Une bonne conférence sur le marketing numérique est un guichet unique qui permet de tirer des enseignements précieux et des pistes d'action sur l'ensemble des canaux de marketing et des défis à relever. C'est précisément ce que DigiMarCon UK livre !

En plus de deux jours de keynotes et de masterclasses stratégiques stimulantes à l'un des meilleurs évènements de marketing numérique en personne, vous pouvez visiter les halls d'exposition présentant les dernières technologies de marketing numérique, mobile, SaaS, AdTech, etc.

Vous pouvez assister à la conférence en ligne ou en personne, ce qui en fait un sommet virtuel martech mondial qui vaut la peine que vous y consacriez du temps.

Date: 29-30 août 2024

29-30 août 2024 Emplacement: Londres, Royaume-Uni

Londres, Royaume-Uni Topics typically covered: Automatisation des ventes et du marketing, intelligence artificielle, ChatGPT, SEO, marketing des médias sociaux, CRO, marketing entrant et sortant

Automatisation des ventes et du marketing, intelligence artificielle, ChatGPT, SEO, marketing des médias sociaux, CRO, marketing entrant et sortant Qui devrait y assister: Les professionnels du marketing numérique, de la publicité et des médias qui cherchent à réseauter avec des leaders d'opinion et à prendre des éléments d'action à la maison pour la réussite

via DigiMarCon UK

8. Sommet social international

Le Sommet social international est une conférence d'une journée sur le marketing numérique, spécialement conçue pour les professionnels qui gèrent des canaux de marketing numérique et de médias sociaux à l'échelle mondiale.

Attendez-vous à plonger directement dans des sessions pleines d'action et d'apprentissage efficace sur la conception et l'exécution réussies de campagnes internationales. Vous obtiendrez des informations, des conseils et des tactiques en matière de marketing numérique que vous pourrez transmettre à votre équipe.

En outre, chaque heure de l'évènement marketing proposera deux fonctionnalités différentes aux participants. Vous êtes libre de choisir entre les deux en fonction de vos préférences.

Date: 16 mai 2024

16 mai 2024 Emplacement: Barcelone, Espagne

Barcelone, Espagne Thèmes généralement abordés: Marketing des médias sociaux, parcours client, publicités, marketing organique et payant

Marketing des médias sociaux, parcours client, publicités, marketing organique et payant Qui devrait y assister: Les responsables du marketing des médias sociaux et les responsables du marketing numérique travaillant dans des organisations mondiales

9. Sommet sur les opérations de revenus

Comme son nom l'indique, le sommet sur les opérations de revenus (Revenue Operations Summit) est un événement de grande envergure Sommet sur les opérations de recettes se concentre uniquement sur les opérations de revenus (RevOps), la stratégie et la gestion.

Les deux jours de la conférence, qui comprend des exposés, des tables rondes et des ateliers, ont été organisés par des experts de premier plan. Ils partageront des solutions pratiques, des stratégies et des cadres pour vous aider à construire votre moteur de croissance.

Et le soir, la Revenue Operations Alliance offrira des boissons de réseautage.

Date: 4-5 septembre 2024

4-5 septembre 2024 Emplacement: San Francisco, Californie

San Francisco, Californie Thèmes généralement abordés: RevOps, gestion du changement, gestion des parties prenantes, RevTech, prévisions commerciales

RevOps, gestion du changement, gestion des parties prenantes, RevTech, prévisions commerciales Qui devrait y assister: Les leaders du RevOps et les professionnels de l'activation des ventes qui cherchent des réponses aux défis difficiles du RevOps et les partenaires de la technologie marketing pour naviguer sur des marchés en évolution rapide

via Alliance pour les opérations de recettes

Bien que la conférence dure 30 heures, elle est remplie de sessions de type Tonight Show, de groupes de réflexion à huis clos avec des cadres supérieurs, de tables rondes et de discussions de groupe.

Les organisateurs proposent également des segments tels que l'"Innovation Theater", l'EXPO des dernières technologies de marketing en matière de commerce électronique, et les "Retailer Hangouts", 30 minutes de discussions informelles dirigées par des conférenciers.

Date: Du 12 au 15 août 2024

Du 12 au 15 août 2024 Emplacement: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Thèmes généralement abordés: Fidélisation des clients, commerce social, marketing mobile, expérience utilisateur, comportement des consommateurs, IA & MI dans le commerce électronique

Fidélisation des clients, commerce social, marketing mobile, expérience utilisateur, comportement des consommateurs, IA & MI dans le commerce électronique Qui devrait y assister: Les leaders du commerce électronique et du marketing numérique dans la vente au détail qui veulent s'internationaliser

via événements eTail

ClickUp pour une gestion efficace du marketing numérique Marketing numérique comporte de nombreux éléments mobiles : élaboration de campagnes, création de contenu, gestion des relations avec les clients, etc. Ensuite, vous mesurez vos performances, vous les recalibrez et vous recommencez.

Cela peut être accablant. Les équipes de marketing numérique des organisations axées sur la croissance se retrouvent souvent surchargées de travail et stressées. Cela peut conduire à des résultats marketing qui ne sont pas optimaux. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi.

Des plateformes comme ClickUp pour les équipes marketing sont conçus pour vous aider à forfaiter, exécuter et suivre les campagnes de marketing numérique campagnes de marketing numérique dans un environnement de travail tout-en-un. Vous pouvez l'utiliser pour élaborer des solutions collaboratives avec votre équipe de manière à améliorer la productivité et la créativité.

Voyons comment ClickUp peut vous simplifier la gestion du marketing numérique. 💪

Organiser, afficher et suivre les projets de marketing numérique en un seul endroit

Accédez à plus de 10 affichages de projet personnalisables pour économiser les heures perdues à fouiller dans les différents fils de communication. Affichages ClickUp vous permet de choisir entre la vue Tableau, la vue Tableau, les diagrammes de Gantt et bien d'autres pour afficher une vue d'ensemble des tâches, sous-tâches, responsabilités et projets que votre équipe gère quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement.

Vous pouvez les utiliser pour suivre la progression des projets, identifier et résoudre les goulets d'étranglement et vous assurer que vos flux de travail sont gratuits pour une collaboration sans erreur et fluide entre les membres et les équipes.

Utilisez le Calendrier de ClickUp pour afficher et suivre les tâches mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes de votre projet de marketing numérique

Gérer les petites et grandes campagnes sur tous les canaux

Avec Documents ClickUp , Tableaux blancs ClickUp grâce à l'utilisation des tableaux blancs de ClickUp et des outils de rapports, de Révision et d'Automatisation de ClickUp, il est très facile d'élaborer des stratégies et de coordonner des campagnes interfonctionnelles.

Utilisez ClickUp Docs pour créer de superbes documents, wikis et autres, puis connectez-les à des flux de travail pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe

Ces outils peuvent vous aider à planifier des calendriers de contenu pour toutes vos campagnes et suivre de près leur progression. Vous pouvez travailler ensemble sur la stratégie de campagne et la copie dans des documents partagés, puis lier ces documents directement aux tâches pour que tout le monde reste aligné et responsable. Vous pouvez même étiqueter votre équipe directement dans les documents et les Tableaux blancs pour attribuer des éléments d'action et faire avancer les projets.

Vous pouvez également utiliser ces outils pour créer feuilles de route marketing pour rendre compte de la progression et obtenir l'adhésion des parties prenantes.

Faites remonter à la surface des informations plus approfondies et obtenez des aperçus de haut niveau de vos campagnes grâce à des tableaux de bord entièrement personnalisables dans ClickUp

ClickUp vous permet également de créer des tableaux de bord personnalisés Tableaux de bord ClickUp pour surveiller les indicateurs clés de votre campagne. Ajoutez des tâches de rapports à vos campagnes pour suivre des indicateurs tels que le trafic sur le site web, les conversions et l'engagement social.

Le plus beau, c'est que tout le monde a une visibilité sur les forfaits et les ressources de la campagne. Plus besoin de courir après les gens pour obtenir des approbations par e-mail ou de suivre la dernière version d'un document. Avec ClickUp, vous disposez d'une source unique de vérité pour rationaliser les campagnes sur tous les canaux.

Accédez à des outils IA pour créer du contenu et stimuler l'efficacité

Qu'il s'agisse de trouver des idées de campagne, de générer des études de cas marketing ou d'améliorer l'efficacité de votre entreprise, l'IA est là pour vous aider l'amélioration de l'efficacité des processus en amont et en aval de la chaîne de valeur, vous pouvez déléguer le travail créatif et le travail fastidieux à des spécialistes de la gestion des ressources humaines ClickUp IA .

Utilisez ClickUp AI pour générer des documents marketing en quelques minutes. De la rédaction du texte de la page d'atterrissage à l'optimisation de vos publicités, c'est un puissant assistant IA qui peut tout faire. Vous pouvez également compter sur lui pour résumer les notes de campagne et les rapports afin de gagner du temps.

Rédigez des études de cas marketing en quelques minutes avec ClickUp AI

Ne recommencez jamais un projet de marketing numérique à partir de zéro

Pour une exécution rapide, vous pouvez accéder à une grande variété de modèles dans ClickUp qui sont préconstruits pour des fonctions marketing telles que la gestion du contenu et les tests, la gestion des campagnes, l'embarquement des clients, la livraison des projets, etc.

Par exemple , Modèle de l'agence de marketing de ClickUp a été spécialement conçu pour les solopreneurs et les propriétaires d'agences fournissant des services de marketing numérique à plusieurs clients.

Vous pouvez utiliser des champs personnalisés dans le modèle pour visualiser facilement la progression de chaque projet, organiser les détails clés des comptes de manière transparente avec des champs personnalisés, et améliorer.. le suivi des projets avec des capacités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails, et plus encore.

Gérez plusieurs clients et projets avec le modèle d'agence de marketing de ClickUp pour ne jamais manquer de détails importants

Et nous n'utilisons pas l'expression " tout-en-un " à la légère. Vous pouvez gérer tous vos processus de marketing numérique par l'intermédiaire de notre équipe, ce qui fait de ClickUp une source unique de vérité pour votre équipe marketing.

Et le plus beau, c'est que vous bénéficiez de plus de 200 intégrations avec d'autres outils Vous bénéficiez de plus de 200 intégrations avec des outils déjà présents dans votre pile de technologie marketing - HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom, et bien plus encore. Tous les outils sont connectés à ClickUp via une intégration native bidirectionnelle.

Cela signifie une meilleure efficacité du flux de travail et moins de tracas, car vos données restent toujours synchronisées.

Si vous vous accrochez encore à des feuilles de calcul ou si vous utilisez des des outils de marketing numérique en silos, il est temps de passer à une meilleure alternative : ClickUp.

Vous avez déjà choisi une conférence sur le marketing numérique ?

Non ? Alors, lisez les commentaires des anciens participants et prenez rapidement une décision. De nombreuses conférences sur le marketing numérique proposent des réductions pour les inscriptions anticipées.

Mais si vous avez répondu par un "Oui !" enthousiaste, commencez à forfaiter le voyage immédiatement.

Entre faire une proposition pour faire approuver le budget de la conférence et réserver les billets, il y a probablement une centaine de choses que vous pouvez manquer. Heureusement pour vous, ClickUp fait de la planification et de l'organisation de votre travail un jeu d'enfant. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !

Foire aux questions courantes

1. Quel est l'objectif d'une conférence sur le marketing numérique ?

Les conférences sur le marketing numérique rassemblent les professionnels du marketing en un seul lieu pour discuter des dernières tendances, partager des apprentissages, faire des prédictions et réseauter avec les leaders du secteur et les influenceurs.

2. Qu'est-ce qu'un sommet numérique?

Un sommet numérique est une conférence de marketing numérique de premier plan destinée aux spécialistes du marketing numérique, quel que soit leur niveau et leur secteur d'activité. Il se concentre sur un fournisseur prestataire de formation continue à travers des stratégies, des tactiques et des outils qui changent la donne.

**3. Pourquoi les conférences sur le marketing sont-elles importantes ?

Les conférences marketing sont importantes car elles fournissent un espace d'apprentissage immersif et de réseautage en personne ou virtuel. Les participants peuvent acquérir des connaissances sur le marketing numérique, se tenir au courant des dernières tendances et se connecter avec les meilleurs experts et les autres spécialistes du marketing numérique.