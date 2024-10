Comment créer une stratégie de marketing de terrain (+ exemples)

60 % des consommateurs

sont plus enclins à acheter lorsque les marques proposent des expériences personnalisées

Et le marketing de terrain est un moyen puissant pour les entreprises de créer cette connexion personnelle.

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les interactions en face à face aident à fidéliser les clients à la marque, à générer des leads et à stimuler les équipes commerciales.

Cet article propose un guide achevé sur la création d'une stratégie de marketing de terrain, couvrant les éléments clés et les bonnes pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos efforts.

Qu'est-ce que le marketing de terrain ?

Le marketing de terrain est une stratégie de marketing qui se concentre sur l'engagement avec les clients directement dans leur environnement local par le biais d'interactions en face à face telles que les salons professionnels, les démonstrations de produits, les évènements communautaires, et plus encore.

Alors que le marketing numérique exploite les plateformes en ligne pour atteindre un large public par le biais de canaux tels que les médias sociaux, l'e-mail et le marketing de contenu, le marketing de terrain se concentre sur des initiatives marketing telles que l'engagement en personne et la sensibilisation locale. Le principe AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Action) est souvent au cœur des stratégies de marketing de terrain, guidant les équipes de marketing pour s'assurer que chaque interaction est conçue pour capter l'attention, générer de l'intérêt, susciter l'envie et inviter à l'action, contribuant en fin de compte à la croissance et au succès de la marque.

En rencontrant les clients en personne et en personnalisant les interactions en fonction de leurs besoins et préférences spécifiques, les marques peuvent encourager une connexion plus forte avec le public, ce qui accroît la fidélité à la marque et la probabilité de convertir les prospects en équipes commerciales.

On peut dire que le marketing de terrain est un sous-ensemble du marketing expérientiel, une branche du marketing qui cherche à attirer les clients par le biais d'expériences, souvent en personne.

Pour comprendre l'importance du marketing de terrain, explorons ses avantages tangibles et la façon dont il peut générer des résultats significatifs pour votre marque.

Avantages du marketing de terrain

Les entreprises ont recours à diverses stratégies de marketing tout au long de l'année cycle de vie du client pour les engager et les fidéliser. Le marketing de terrain se distingue par ses nombreux avantages.

Voici les raisons pour lesquelles l'intégration du marketing de terrain peut être incroyablement bénéfique pour les marques :

Augmente la visibilité de la marque: Les efforts de marketing de terrain, en particulier ceux axés sur des interactions directes et en personne, peuvent considérablement accroître la notoriété de la marque

En engageant des discussions et en recueillant des informations, les entreprises peuvent identifier des prospects qualifiés plus susceptibles de se convertir en clients

Améliore l'engagement des clients: Grâce à des expériences interactives et à des interactions personnalisées, les entreprises peuvent renforcer la confiance, la loyauté et les associations positives avec la marque

En observant le comportement des consommateurs, en recueillant des commentaires et en menant des sondages, les entreprises peuvent se faire une idée des préférences, des besoins et des points faibles de leurs clients

Augmentation des ventes: L'objectif de toute stratégie marketing est d'augmenter les ventes. Le marketing de terrain peut être un outil très efficace pour augmenter le chiffre d'affaires. En générant des prospects, en développant la notoriété de la marque et en améliorant l'engagement des clients, les entreprises peuvent créer un environnement plus favorable aux équipes commerciales

Stratégies et exemples de campagnes de marketing de terrain

Le marketing sur le terrain offre diverses stratégies qui peuvent s'intégrer de manière transparente dans votre forfait marketing global, vous aidant ainsi à vous engager plus efficacement auprès de vos clients et à atteindre vos objets marketing.

Explorons quelques-unes des approches les plus efficaces et des exemples de stratégies de marketing de terrain :

Démonstrations de produits

Les campagnes de marketing de terrain telles que les démonstrations de produits fournissent aux clients potentiels une expérience de première main de votre produit ou service, ce qui est particulièrement bénéfique pour les offres complexes ou innovantes.

En présentant les fonctionnalités de votre produit par le biais de webinaires, de vidéos ou de présentations en direct, vous pouvez présenter vos produits et leurs avantages dans un contexte réel.

Ces démonstrations peuvent être utilisées pendant les ventes pour répondre aux questions des clients et présenter les fonctions clés d'un produit.

Par exemple, CitizenShipper, une place de marché de transport en ligne, avait besoin de faire la démonstration de ses applications de bureau et mobiles. L'entreprise a utilisé des démonstrations interactives pour atteindre un public plus large.

Événements en personne

Les évènements en personne permettent aux clients de s'engager directement avec une marque par le biais d'interactions en face à face. Ces évènements créent des opportunités de faire du réseautage, de rencontrer de nouveaux contacts et de renouer avec les contacts existants.

Pour les entreprises B2B, les évènements en personne sont essentiels pour renforcer leur présence et leur image de marque. Ils offrent une plateforme précieuse pour un retour d'information immédiat sur les produits, les services et les opérations générales.

La participation à des salons professionnels, des conférences ou des festivals peut aider les entreprises à mettre en valeur leur marque, à générer des prospects, à nouer des relations et à laisser un impact durable. Conférence Dreamforce de Salesforce illustre la manière dont un évènement de marketing de champ en personne peut présenter efficacement des produits, établir des relations et stimuler la croissance de l'entreprise dans l'espace B2B.

Marketing de guérilla

La guérilla marketing est une tactique de marketing dans laquelle une entreprise utilise des méthodes et des interactions surprenantes ou non conventionnelles pour promouvoir un produit ou un service

Il peut s'agir de spectacles de rue, de flash mobs ou d'installations uniques. Bien qu'elle exige de la créativité et de l'ingéniosité, cette approche permet d'obtenir une exposition maximale.

Par exemple, Google Pixel a lancé une campagne innovante pour présenter son nouveau téléphone pliable, le Pixel Fold. L'entreprise a utilisé des panneaux d'affichage anamorphiques en 3D pour mettre en valeur le design épuré et l'écran immersif du téléphone.

Contenu généré par les utilisateurs

Le contenu généré par les utilisateurs (CGU) désigne le matériel créé par les clients, tel que les avis, les posts sur les médias sociaux, les photos, les vidéos, les témoignages, les études de cas et les recommandations, plutôt que le contenu produit par la marque elle-même.

Le contenu généré par les clients est un outil puissant pour la défense des intérêts des clients de fournir une preuve sociale et d'influencer les décisions d'achat.

Un exemple notable est celui du La campagne "Shot on iPhone" d'Apple où les utilisateurs d'iPhone ont été encouragés à partager leurs photographies et leurs vidéos sur Instagram. Cette initiative a mis en valeur les capacités impressionnantes de l'appareil photo de l'iPhone tout en créant une communauté de créateurs passionnés et un sentiment de connexion.

Échantillonnage du produit

L'échantillonnage de produits, une stratégie marketing de distribution d'échantillons gratuits à des clients potentiels, est conçu pour accroître la notoriété de la marque, stimuler les ventes et recueillir des commentaires précieux de la part des consommateurs.

Nous sommes tous allés dans de grandes épiceries où un représentant commercial a distribué un échantillon de taille réduite d'un nouveau produit. Les gens apprécient de recevoir des produits gratuits, et la familiarité se traduit souvent par une préférence pour la marque. En permettant aux producteurs d'essayer les produits avant de les acheter, l'échantillon élimine le risque d'acheter quelque chose de peu familier, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées.

Marketing de cause

Le marketing de cause est une stratégie qui aide une entreprise à s'aligner sur un problème social ou environnemental pour créer un impact positif. En assistant une cause qui leur tient à cœur, les entreprises peuvent accroître la fidélité de leurs clients et améliorer la réputation de leur marque.

Elle va au-delà des transactions et crée des connexions émotionnelles avec les clients, démontrant ainsi son engagement en matière de responsabilité sociale. En attirant des clients partageant les mêmes idées, les entreprises peuvent élargir leur clientèle et développer la bonne volonté au sein de la communauté. Chaussures TOMS a construit toute sa marque autour du marketing de cause. Pour chaque paire de chaussures vendue, l'entreprise fait don d'une paire à un enfant dans le besoin. Ce concept révolutionnaire a été baptisé "One for One"

Partenariats

Collaborer avec des entreprises complémentaires est une stratégie gagnante de marketing de terrain qui peut considérablement étendre la portée de votre marque et exposer vos produits ou services à de nouveaux publics.

Le partenariat avec des entreprises locales, des influenceurs ou des leaders du secteur vous permet de faire une promotion croisée de vos offres respectives, ce qui vous ouvre les portes d'une clientèle plus large

Cette approche peut aider à percer sur de nouveaux marchés, car elle permet de renforcer la crédibilité et la confiance en s'associant à des marques établies. Vous pouvez également accéder à des segments de clientèle inexploités et créer des relations mutuellement bénéfiques qui favorisent la croissance pour toutes les parties concernées.

Marchandises personnalisées

Offrir des articles personnalisés tels que des t-shirts, des sacs fourre-tout ou des cadeaux personnalisés à des prospects ou à des clients montre votre reconnaissance et crée une expérience mémorable Ce geste peut laisser une impression durable, car les destinataires se sentent valorisés et en connexion avec votre marque.

La marchandise personnalisée constitue également un rappel subtil et permanent de votre marque, renforçant son identité et ses valeurs à chaque fois qu'elle est utilisée. En outre, elle peut créer un sentiment d'exclusivité, donnant aux clients l'impression de faire partie d'une communauté sélective, renforçant leur fidélité et construisant des relations durables avec la clientèle.

Communauté en ligne

La création d'une communauté en ligne autour de votre marque est une stratégie très efficace pour stimuler l'engagement et le marketing du bouche-à-oreille. L'utilisation de plateformes de médias sociaux, de forums en ligne ou d'Espaces numériques dédiés vous permet d'établir un lieu central où les clients peuvent se connecter, discuter et partager leurs expériences.

En outre, ces plateformes offrent la possibilité de proposer du contenu éducatif et des informations exclusives, ce qui favorise un sentiment d'inclusion qui encourage la promotion organique de la marque. Une communauté en ligne florissante peut être un puissant outil de promotion, assistant la croissance à long terme de la marque et améliorant la fidélisation des clients.

Adopter et mettre en œuvre des stratégies de marketing de champ

Après avoir exploré les avantages d'une campagne de marketing de terrain réussie et les différentes stratégies que vous pouvez mettre en œuvre, passons aux étapes et aux outils nécessaires à l'adoption d'une approche de marketing de terrain pour votre entreprise.

Les logiciels de gestion du marketing, tels que ClickUp peut simplifier vos efforts de marketing sur le terrain et contribuer à la promotion de vos produits.

1. Définissez vos objectifs

La définition d'objectifs clairs est essentielle à la réussite de tout champ campagne de marketing . Comme les spécialistes du marketing de terrain cherchent à capter l'attention des acheteurs, il est important de considérer votre marché cible, sa familiarité avec votre marque, votre message clé et les résultats de conversion souhaités

Le paramètre SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Défini dans le Temps) doit être défini au cours de la campagne de marketing de terrain le forfait marketing fournit une approche structurée pour définir des objets mesurables. Cela vous permet de suivre la progression, d'estimer l'impact de la campagne sur la notoriété de la marque et d'évaluer sa réussite globale et le retour sur investissement (ROI).

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-374-1400x935.png Objectifs ClickUp /$$img/

Suivez vos objectifs marketing avec ClickUp Objectifs Objectifs ClickUp est un fournisseur prestataire performant pour la définition d'objectifs en collaboration avec votre équipe. Il vous permet de définir des objectifs clairs, de suivre la progression et de collaborer efficacement. En divisant des objectifs plus importants en tâches plus petites et réalisables, vous pouvez vous assurer que votre équipe reste concentrée et motivée.

Avec ClickUp Objectifs, les équipes marketing et commerciales sur le terrain peuvent rationaliser leurs processus, améliorer leur efficacité et atteindre leurs objectifs plus efficacement.

2. Identifiez votre public

La réussite du marketing de terrain repose en grande partie sur une connaissance approfondie de votre cible. Bien qu'il puisse sembler que le marketing en personne consiste à atteindre le public le plus large possible, la clé d'un marketing de champ réellement efficace réside dans le développement d'expériences, de contenus et de messages sur mesure pour les bonnes personnes

Voici les étapes de l'élaboration des buyer personas :

Recherche: Commencez par mener une étude de marché approfondie. Analysez vos clients existants et recueillez des informations à partir de sondages et d'entretiens

Commencez par mener une étude de marché approfondie. Analysez vos clients existants et recueillez des informations à partir de sondages et d'entretiens Identifier: Une fois que vous avez recueilli les données nécessaires, identifiez les données démographiques clés, les objectifs, les problèmes et les motivations de votre cible

Une fois que vous avez recueilli les données nécessaires, identifiez les données démographiques clés, les objectifs, les problèmes et les motivations de votre cible Profil: Créez ensuite un profil d'acheteur détaillé. Ce persona doit décrire les caractéristiques, les comportements et les préférences de votre client idéal

Créez ensuite un profil d'acheteur détaillé. Ce persona doit décrire les caractéristiques, les comportements et les préférences de votre client idéal Validez: Votre entreprise évolue, tout comme votre public. Validez, affinez et mettez à jour régulièrement votre buyer persona pour vous assurer qu'il reste pertinent et aligné sur vos objets marketing

Votre entreprise évolue, tout comme votre public. Validez, affinez et mettez à jour régulièrement votre buyer persona pour vous assurer qu'il reste pertinent et aligné sur vos objets marketing Utiliser: Exploiter les informations de votre buyer persona pour élaborer des stratégies marketing ciblées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-375.png Formulaires ClickUp /$$img/

Créez des sondages personnalisables avec ClickUp Forms ClickUp Formulaires offre une solution conviviale pour la conception et la distribution de sondages personnalisés. Il vous permet de recueillir des informations précieuses directement auprès de votre public et offre une variété de types de questions, ce qui vous permet d'adapter vos sondages pour une récupération optimale des informations.

Vous pouvez analyser les réponses directement dans ClickUp, ce qui vous permet d'acquérir une compréhension claire de votre public et de donner une forme à vos stratégies de marketing sur le terrain pour un impact maximal.

3. Adopter la bonne stratégie de marketing de terrain

Commencez par définir clairement votre objectif principal, qu'il s'agisse d'accroître la notoriété de votre marque, de générer des leads ou de lancer un nouveau produit, et sélectionnez un évènement qui corresponde à cet objectif spécifique.

Pour garantir une approche stratégique, élaborer une feuille de route marketing qui présente visuellement vos objectifs et les étapes nécessaires à la mise en œuvre de votre stratégie. Cette feuille de route sert de cadre d'orientation pour vos efforts de marketing, en aidant à garder tout organisé et aligné. Modèles de forfaits marketing peuvent aider toute entreprise cherchant à développer et à mettre en œuvre tous les aspects de sa stratégie de marketing.

4. Forfait pour votre évènement marketing sur le terrain

Pour planifier un événement de marketing de terrain réussi, commencez par choisir un emplacement qui correspond à la fois à votre cible et aux objets de l'événement. L'emplacement doit être facile d'accès et attrayant, créant une atmosphère invitante qui immerge les participants dans l'expérience.

Une fois le lieu choisi, l'étape suivante consiste à développer un thème et un message convaincants, en résonance avec votre marque et qui captent l'attention de votre public. Élaborez un agenda qui offre un mélange équilibré de présentations, d'ateliers et d'opportunités de réseautage afin de vous assurer que l'évènement apporte une valeur ajoutée à travers de multiples points de contact.

Pour ce faire, ClickUpoffre plusieurs modèles d'agenda de conférence pour vous aider à structurer et à communiquer le programme de votre évènement de manière claire et professionnelle, en veillant à ce que tout soit organisé.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-6.jpeg Optimisez vos forfaits de marketing d'évènement avec le modèle de plan de marketing d'évènement de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-206444525&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Par exemple, Modèle de plan de marketing d'évènement de ClickUp vous permet de suivre chaque aspect de l'évènement du début à la fin.

Ce modèle vous aide à hiérarchiser les tâches de marketing, à attribuer des responsabilités aux membres de l'équipe et à suivre la progression vers vos objectifs.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualiser votre travail à l'aide de diverses vues comme les Listes, les Calendriers, les Échéanciers et les Tableaux de bord pour suivre le flux global de votre évènement

à l'aide de diverses vues comme les Listes, les Calendriers, les Échéanciers et les Tableaux de bord pour suivre le flux global de votre évènement Voir une image claire de la progression de votre évènement avec les statuts personnalisés. Ils aident à gérer les flux de travail, à guider les équipes à travers les tâches dans la bonne commande, et à surveiller les délais pour éviter les retards

avec les statuts personnalisés. Ils aident à gérer les flux de travail, à guider les équipes à travers les tâches dans la bonne commande, et à surveiller les délais pour éviter les retards Suivez les détails spécifiques de l'évènement tels que le budget, l'emplacement et les intervenants grâce aux champs personnalisés. Ces champs adaptent le modèle à vos besoins, permettant la collecte et l'analyse de données pour une prise de décision éclairée et l'amélioration des évènements futurs

5. Exécuter l'évènement avec l'allocation des ressources et la collaboration

Une fois que vous disposez d'un forfait solide, il est temps de d'exécuter et de gérer votre évènement de manière efficace et en collaboration. Vous pouvez garantir un événement réussi qui répond à vos objectifs en allouant des ressources et en travaillant en équipe.

Voici comment vous pouvez le faire :

Planifiez, organisez et collaborez au projet avec..Tâches ClickUp. Les équipes peuvent ajouter des champs personnalisés, lier des tâches liées et définir des types de tâches, ce qui permet de savoir clairement ce qui doit être fait lors de l'attribution de tâches individuelles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-376.png Tâches ClickUp : champ marketing /$$img/

Suivez la progression et gardez tout le monde sur la même page en utilisant les états d'avancement personnalisés dans ClickUp Tasks.

Identifiez les goulets d'étranglement potentiels et optimisez l'allocation des ressources avecVue Charge de travail de ClickUp. Il vous permet de voir qui est surchargé et d'ajuster l'attribution des tâches en conséquence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-377.png Le suivi du temps de ClickUp /$$img/

Suivez et contrôlez le temps passé sur les tâches par les membres de l'équipe avec le suivi du temps de ClickUp

Suivez le temps passé par chaque membre de l'équipe sur les tâches avecLe suivi du temps de ClickUp. Cela vous aide à contrôler la productivité , à identifier les domaines à améliorer et à vous assurer que le temps de chacun est optimisé

, à identifier les domaines à améliorer et à vous assurer que le temps de chacun est optimisé UtiliserAffichage du Calendrier ClickUp pour éliminer les conflits d'horaire et s'assurer que tout le monde est au courant des échéances

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-378.png Affichage du calendrier ClickUp : marketing sur le terrain /$$img/

Gardez tout le monde aligné sur les tâches et les échéanciers avec ClickUp Calendrier View

Stockez tous les documents relatifs à l'évènement - du matériel de marketing aux présentations et aux budgets - dans un emplacement central en utilisant le logiciel ClickUp Calendar ViewClickUp Documents. Cela garantit un accès facile pour tous les membres de l'équipe, éliminant ainsi le besoin de versions multiples ou de fichiers perdus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-379-1400x935.png ClickUp Docs : marketing de champ /$$img/

Stockez tous les documents de l'évènement dans un emplacement centralisé avec ClickUp Docs

6. Obtenir des informations et analyser

Une fois votre évènement terminé, il est temps de réfléchir et d'apprendre. En mesurant et en analysant soigneusement les performances de votre évènement, vous pouvez obtenir des informations précieuses qui vous aideront à améliorer les évènements futurs.

Pour faire cela, il est essentiel de suivre des indicateurs clés de performance (ICP) et des analyses spécifiques. Voici quelques domaines sur lesquels vous pouvez vous concentrer :

Participation: Suivez le nombre de participants et analysez les facteurs qui ont contribué au taux de participation

Suivez le nombre de participants et analysez les facteurs qui ont contribué au taux de participation **Engagement : mesurez l'engagement des participants à l'aide de sondages, d'interactions avec les médias sociaux et d'autres indicateurs

RSI: Calculez votre retour sur investissement (RSI) en comparant les coûts de l'évènement aux bénéfices qu'il a générés, tels que l'augmentation des ventes, la notoriété de la marque ou la génération de leads

Calculez votre retour sur investissement (RSI) en comparant les coûts de l'évènement aux bénéfices qu'il a générés, tels que l'augmentation des ventes, la notoriété de la marque ou la génération de leads Retour d'information: Recueillez les commentaires des participants par le biais de sondages ou d'entretiens après l'évènement afin de mieux comprendre leur expérience

Recueillez les commentaires des participants par le biais de sondages ou d'entretiens après l'évènement afin de mieux comprendre leur expérience Analyse des médias sociaux: Analysez vos indicateurs de médias sociaux, tels que les likes, les partages et les commentaires, afin d'évaluer l'impact de votre évènement sur les plateformes de médias sociaux

En cours une compréhension complète de la progression de votre marketing avec Tableaux de bord ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-380-1400x935.png Tableaux de bord ClickUp : marketing de champ /$$img/

Suivez et visualisez les indicateurs clés pour élaborer des forfaits marketing avec les tableaux de bord ClickUp

Suivez et analysez facilement les indicateurs clés, visualisez les relations entre les tâches et restez en phase avec votre feuille de route et vos stratégies de mise sur le marché. Ces tableaux de bord interactifs offrent un aperçu clair des efforts de votre équipe et vous aident à prendre des décisions fondées sur des données pour atteindre vos objectifs marketing.

Créez une stratégie de marketing de terrain efficace avec ClickUp

Une stratégie de marketing de terrain efficace est essentielle pour les entreprises qui cherchent à étendre leur portée, à s'engager auprès des publics cibles et à stimuler les équipes commerciales. En élaborant un forfait bien structuré, vous pouvez optimiser l'allocation des ressources, mesurer les performances et veiller à ce que vos efforts de marketing sur le terrain s'alignent sur les objectifs globaux de l'entreprise.

ClickUp peut être un partenaire précieux dans l'exécution et la gestion de votre stratégie de champ. Ses fonctionnalités polyvalentes, notamment la définition d'objectifs, la gestion des tâches et les outils de collaboration, aident les équipes à rester organisées, à hiérarchiser les tâches et à suivre la progression de manière efficace.

En tirant parti de ClickUp, vous pouvez simplifier vos opérations de marketing sur le terrain, améliorer la productivité de vos équipes et, en fin de compte, connaître une plus grande réussite sur vos marchés cibles.

Pour rationaliser votre processus de marketing de terrain et maximiser son efficacité, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !