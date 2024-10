Comment prévenir la paresse sociale sur le lieu de travail ?

La flânerie n'a pas besoin d'explication et est sa propre excuse.

Christopher Morley, journaliste et romancier américain

Si cette idée semble merveilleuse dans le contexte d'une pause personnelle, elle a de graves conséquences dans les paramètres du travail en groupe.

Malheureusement, les membres de l'équipe qui adoptent ce comportement finissent par pousser les autres à prendre le Slack, ce qui, à long terme, peut rapidement saper l'efficacité et le moral de l'ensemble de l'équipe.

Dans cet article de blog, nous examinerons ce qu'est la paresse sociale et pourquoi elle se produit. Plus important encore, nous explorerons des stratégies pratiques pour l'éviter et créer un lieu de travail plus engagé et plus productif.

Comprendre le flottement social

L'idée de "flânerie sociale" a fait son chemin dans les années 1970 grâce à l'ouvrage le travail des psychologues sociaux Ringelmann et Latane . Leurs études en psychologie sociale expérimentale ont démontré que les gens déploient souvent moins d'efforts lorsqu'ils travaillent en grand ou en petit groupe, en particulier lorsque leurs contributions sont difficiles à identifier.

Définition et importance

La flânerie sociale est un phénomène dans lequel les individus font moins d'efforts lorsqu'ils travaillent dans un paramètre de groupe que lorsqu'ils travaillent seuls.

vous vous souvenez du gamin qui ne contribuait pas vraiment aux projets de groupe à l'école ? C'est la paresse sociale en action.

Essentiellement, la paresse sociale se produit lorsque les gens ne font pas leur part dans un paramètre d'équipe, s'attendant à ce que les autres fassent leur part du travail.

Ce comportement peut nuire aux performances de l'équipe. Lorsque les individus se relâchent, la qualité globale des performances des collègues peut s'en ressentir, ce qui entraîne une baisse du moral, une diminution de la motivation et une augmentation des conflits au sein de l'équipe.

Les individus en pâtissent également. Les autres membres de l'équipe doivent prendre le relais et combler une partie du Slack, ce qui leur fait supporter une part injuste de la charge de travail.

Note importante: La paresse sociale est différente de la délégation. Lire Le guide ultime des 10 meilleurs logiciels de délégation de tâches en savoir plus.

Causes et effets de la paresse sociale

à, pourquoi les gens ont-ils tendance à se Slacker lorsqu'ils font partie d'une équipe ?

Voyons ce qui motive les tendances à la flânerie sociale et comment les facteurs psychologiques et la dynamique des autres membres du groupe jouent un rôle dans la flânerie sociale.

À faire le loafing social ?

Tout d'abord, comme on dit, tout est dans la tête. Des facteurs psychologiques peuvent inciter les individus à se décharger de leurs responsabilités.

**Diffusion des responsabilités : chacun a parfois l'impression qu'il pourrait s'en tirer en en faisant moins parce que d'autres pourraient en faire plus. Dans un paramètre de groupe, les membres peuvent inconsciemment supposer que quelqu'un d'autre fera leur travail s'ils le laissent suffisamment longtemps

**L'anonymat : lorsqu'il est difficile d'identifier ses propres contributions, une personne peut se sentir moins compte. Cela peut conduire à un sentiment d'anonymat, ce qui facilite le Slack pendant une tâche de groupe

L'appréhension de l'évaluation: La peur d'une évaluation négative peut également jouer un rôle. Les personnes qui pensent que leurs performances ne seront pas reconnues ou récompensées peuvent être moins motivées pour fournir leurs meilleurs efforts

Enfin, il y a la dynamique de groupe, c'est-à-dire les forces invisibles qui travaillent au sein d'un groupe et qui influencent subtilement le comportement des membres.

**La taille du groupe : les grands groupes peuvent parfois conduire à la flânerie sociale. Lorsqu'il y a plus de personnes impliquées, il est plus facile pour les individus de se fondre dans la masse et de passer inaperçus

**Absence de compte rendu : sans attentes et conséquences claires, les gens peuvent avoir l'impression qu'ils peuvent s'en tirer en faisant moins de choses

**Communication inefficace : une mauvaise communication peut entraîner des malentendus et un sentiment de désengagement parmi les membres de l'équipe

Pourquoi la paresse sociale est-elle si importante ?

Examinons les conséquences négatives de la flânerie sociale sur la productivité et le moral des troupes.

Diminution de la productivité: Lorsque les membres de l'équipe se relâchent, la qualité et la quantité globales du travail peuvent s'en ressentir. Cela peut se traduire par des délais non respectés, une baisse de la production et de l'efficacité

Lorsque les membres de l'équipe se relâchent, la qualité et la quantité globales du travail peuvent s'en ressentir. Cela peut se traduire par des délais non respectés, une baisse de la production et de l'efficacité Baisse du moral: La flânerie sociale peut créer un environnement de travail toxique. Lorsque certains membres de l'équipe fournissent des efforts supplémentaires alors que d'autres se laissent aller, il en résulte du ressentiment, de la frustration et une baisse du moral

La flânerie sociale peut créer un environnement de travail toxique. Lorsque certains membres de l'équipe fournissent des efforts supplémentaires alors que d'autres se laissent aller, il en résulte du ressentiment, de la frustration et une baisse du moral Travail d'équipe inefficace: La flânerie sociale peut nuire à l'efficacité du travail d'équipe. Les employés qui ne font pas leur part du travail peuvent créer des tensions et des conflits au sein de l'équipe

La flânerie sociale peut nuire à l'efficacité du travail d'équipe. Les employés qui ne font pas leur part du travail peuvent créer des tensions et des conflits au sein de l'équipe **Occasions manquées : $$$a empêche une équipe d'atteindre son plein potentiel car les individus ne sont pas pleinement engagés et motivés. L'équipe dans son ensemble peut manquer des opportunités d'innovation et de croissance

En résumé, la flânerie sociale est une mauvaise nouvelle pour tout le monde !

Social Loafing Exemples

Examinons de plus près quelques scénarios courants dans lesquels le flânage social peut se produire.

Exemples sur le lieu de travail

La flânerie sociale peut être un tueur silencieux de productivité sur le lieu de travail. Elle se cache souvent derrière l'apparence d'un travail d'équipe. Pendant que les fourmis travaillent dur, les sauterelles chantent la saison des semailles.

Voici quelques exemples courants de la paresse sociale sur le lieu de travail :

🚫 Le membre invisible de l'équipe

Tout le monde participe activement, émet des suggestions et fait rebondir les idées les uns sur les autres, à l'exception d'une personne qui se contente de hocher la tête en disant de temps en temps : "Ça a l'air bien !" Cette personne n'apporte jamais de contribution substantielle, mais elle est heureuse de laisser le reste de l'équipe faire le gros du travail.

🚫 Le transitaire d'e-mail

Nous connaissons tous ce collègue qui excelle à faire suivre les e-mails, mais qui évite de passer à l'action. Il transmet les tâches, les questions ou les problèmes à d'autres personnes sans prendre ses responsabilités.

Par instance, au lieu de répondre à une requête d'un client ou de résoudre un problème mineur, ils se contentent de transférer l'e-mail à quelqu'un d'autre, en se disant : "Ce n'est pas mon problème !"

🚫 Le voleur de crédit

Cette personne arrive en retard au projet, contribue de façon minimale, puis apparaît comme par magie au moment de présenter le produit final. Elle n'hésite pas à joindre son nom au projet et à s'enorgueillir du travail de l'équipe. Ces personnes sapent l'esprit d'équipe en s'appuyant sur les efforts des autres pour se mettre en valeur.

Exemples de paramètres pédagogiques

Pour beaucoup d'entre nous, les projets de groupe à l'école ont peut-être été les premiers paramètres dans lesquels nous avons observé la flânerie sociale. La flânerie sociale peut avoir un impact subtil et important sur les projets de groupe et les activités en classe.

Voici quelques exemples courants de flottement social dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur auxquels vous avez peut-être été confronté :

Le membre silencieux du groupe

Les discussions en classe sont censées être un échange collaboratif d'idées, mais certains étudiants restent assis passivement, hochant la tête ou fixant leur ordinateur portable. Ils ne posent pas de questions, ne donnent pas leur avis et ne s'engagent pas dans le sujet. Alors que d'autres participent activement, font avancer la discussion et élèvent le niveau du discours, le participant silencieux n'apporte rien.

Le collaborateur copier-coller

Lors des sessions d'étude en groupe ou des devoirs en collaboration, certains font le strict minimum. Ils comptent sur les autres pour expliquer ou penser à leur place. Ils apportent rarement des idées ou des réponses originales et s'en remettent aux efforts de ceux qui ont fait le travail. Et à la fin du projet, devinez qui recopie toutes les réponses et les fait passer pour ses propres efforts ?

Exemples de sports d'équipe

Les sports d'équipe sont censés favoriser un sentiment d'appartenance et une forte envie de s'investir. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.

Le prétendant à l'entraînement

À l'entraînement, le prétendant fait le strict minimum. Il évite les exercices et essaie de se fondre dans la masse sans vraiment s'améliorer. Il ne se donne pas à fond. Dans les moments difficiles, il n'est pas le joueur sur lequel les autres joueurs pourront compter.

Le fantôme du jour du match

Le jour du match, certains joueurs jouent passivement, évitant de faire des efforts et laissant le travail aux autres. Certains joueurs de basket-ball peuvent compter sur des athlètes vedettes qui dominent les scores pour porter l'équipe.

Au football, si un attaquant part du principe que la défense s'occupera des joueurs adverses, il risque de ne pas assurer un suivi efficace. L'aviron est un autre exemple souvent cité dans les études sur la paresse sociale : certains rameurs font moins d'efforts, pensant que leur contribution passera inaperçue si les autres sont performants.

Exemples tirés de scénarios quotidiens

Que ce soit à l'Accueil, lors d'une réunion virtuelle ou même en faisant des courses, la flânerie sociale peut s'insinuer dans les habitudes quotidiennes. Cette habitude sournoise n'est pas toujours intentionnelle, mais elle peut être incroyablement frustrante pour les autres.

Explorons quelques exemples concrets de flânerie sociale dans la vie de tous les jours.

Le vagabond de l'épicerie

Imaginez : vous êtes en train de faire une course avec des amis ou des membres de votre famille, armé d'une liste de courses et prêt à faire les choses terminées. Mais au lieu que tout le monde mette la main à la pâte, une personne dérive sans but dans les allées, en regardant des snacks ou en faisant défiler son téléphone. Elle aide rarement à attraper les éléments, à pousser le chariot ou à suivre ce qui est nécessaire.

Le fantôme des réunions virtuelles

Dans les environnements de travail virtuels, le flânage social prend souvent le formulaire du participant silencieux. Ils rejoignent les réunions de groupe avec leur caméra éteinte et restent en sourdine, évitant ainsi de s'impliquer dans les tâches ou les décisions.

L'esquiveur de corvées à l'Accueil

À la maison, la paresse sociale peut ressembler au scénario classique où tout le monde est censé partager les tâches ménagères, mais où certaines personnes trouvent systématiquement le moyen de les éviter. Qu'il s'agisse de la vaisselle qui s'accumule, du linge qui doit être plié ou des poubelles qui attendent d'être sorties, il y a toujours quelqu'un qui disparaît comme par magie lorsqu'il est temps de faire les choses.

La paresse sociale peut être un défi pour les équipes de toutes tailles, car elle entraîne souvent une baisse de la productivité et une distribution inégale de la charge de travail. Cependant, avec les bons outils et les bonnes stratégies, il est possible de lutter contre la paresse sociale, de maintenir l'engagement de chacun et d'accroître le compte rendu de l'équipe.

L'utilisation d'une plateforme de gestion des tâches telle que ClickUp est peut-être le moyen le plus simple et le plus direct de s'assurer que tous les membres d'une équipe font leur part du travail. ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter vos tâches, à en attribuer la propriété aux membres de l'équipe et à en suivre la progression.

Explorons quelques stratégies et fonctionnalités dont vous avez besoin pour limiter la paresse sociale et stimuler les performances de l'équipe.

Augmenter la responsabilité

Établissez des responsabilités individuelles claires pour que chaque membre de l'équipe soit tenu compte de ses efforts et de ses contributions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-314.png L'utilisation des tâches ClickUp pour prévenir la paresse sociale /$$img/

Utilisez des statuts personnalisés codés par couleur pour définir des priorités et obtenir des mises à jour automatiques une fois les tâches terminées avec ClickUp Tasks

Activer manager d'équipe pour forfaiter, organiser et collaborer à tout projet avec Tâches ClickUp qui peuvent être adaptées à différents flux de travail et types de travail.

Les équipes peuvent ajouter des champs personnalisés, lier des tâches dépendantes et définir des types de tâches, ce qui permet de savoir clairement ce qui doit être fait lors de l'attribution de tâches individuelles et comment celles-ci s'inscrivent dans un contexte plus large.

Suivez la progression avec des statuts personnalisés : Gardez tout le monde sur la même page en utilisant des statuts personnalisés qui correspondent à votre flux de travail

: Gardez tout le monde sur la même page en utilisant des statuts personnalisés qui correspondent à votre flux de travail Hiérarchisez les tâches : Montez en priorité sur le travail essentiel grâce à cinq niveaux de priorité allant de faible à urgent, chacun étant doté d'un code couleur pour une identification facile

: Montez en priorité sur le travail essentiel grâce à cinq niveaux de priorité allant de faible à urgent, chacun étant doté d'un code couleur pour une identification facile Utilisez des tâches liées et dépendantes : Renforcez le compte rendu en liant les tâches liées, ce qui donne un aperçu clair de la délégation des tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-315.png Fonctionnalité de suivi du temps du projet ClickUp Social Loafing /$$img/

Identifiez ce à quoi les membres de votre équipe consacrent le plus de temps à l'aide de ClickUp Project Time

Permettez aux équipes de se concentrer davantage sur le travail à faire en simplifiant le suivi du temps. Cela peut être fait à l'aide de ClickUp Suivi du temps du projet . Obtenez une visibilité en temps réel sur la façon dont le temps est passé sur chaque tâche assignée en intégrant ceci de façon transparente dans le flux de travail.

Suivez le temps à partir de n'importe quel appareil : Que ce soit sur bureau, mobile ou web, suivez le temps sans effort. Cette transparence aide les membres de l'équipe à rester compte du temps qu'ils consacrent à chaque tâche

: Que ce soit sur bureau, mobile ou web, suivez le temps sans effort. Cette transparence aide les membres de l'équipe à rester compte du temps qu'ils consacrent à chaque tâche Synchronisez avec vos applications favorites : Intégrez le suivi du temps avec des applications populaires comme Toggl et Harvest pour conserver toutes vos données de temps au même endroit. Cette synchronisation garantit un suivi et des rapports précis, ce qui facilite l'évaluation des contributions individuelles

Créez, gérez et suivez des flux de travail personnalisés pour chaque membre de l'équipe en un seul endroit en utilisant le modèle de gestion des tâches ClickUp Modèle de gestion des tâches ClickUp .

Conçu pour tous les membres de l'équipe, les projets et les flux de travail, ce modèle vous aide à garder le contrôle. L'utilisation de ce modèle offre à votre équipe :

Flexibilité: Affichez vos tâches sous forme de Liste, Tableau et Calendrier pour trouver la forme qui vous convient le mieux

Affichez vos tâches sous forme de Liste, Tableau et Calendrier pour trouver la forme qui vous convient le mieux Efficacité : Sans avoir à créer un modèle personnalisé à partir de zéro, vous pouvez commencer à organiser vos tâches immédiatement

Sans avoir à créer un modèle personnalisé à partir de zéro, vous pouvez commencer à organiser vos tâches immédiatement **Personnalisation : ajoutez facilement des détails et adaptez le modèle à vos besoins spécifiques

Renforcer l'engagement

L'engagement est la clé de la maintenance d'une équipe productive et motivée. Lorsque les membres d'un groupe se sentent impliqués et connectés à leur travail, ils sont plus susceptibles d'apporter des idées de manière active et de collaborer efficacement.

Des fonctionnalités de collaboration engageantes telles que ClickUp Docs et ClickUp Chat peuvent contribuer à stimuler les efforts individuels et à améliorer les performances globales du groupe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-317-1400x982.png ClickUp Docs Social Loafing (en anglais) /$$img/

Créez de magnifiques ClickUp Docs pour définir le contexte de votre travail en tant que source centralisée de vérité pour chaque tâche Documents ClickUp est plus qu'un simple outil de traitement de texte. C'est un hub pour le partage des connaissances, le brainstorming et la création de contenu.

Lorsque les équipes ont accès à un tel espace, elles peuvent travailler ensemble en toute transparence, renforcer l'engagement et veiller à ce que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Voici comment vous pouvez assister votre équipe d'une meilleure collaboration et d'une plus grande productivité :

Collaborez en temps réel: Les grands groupes peuvent coéditer des documents simultanément, ce qui facilite le brainstorming, l'ébauche de projets ou la rédaction de contenu ensemble, en garantissant que les contributions sont immédiates et visibles

Les grands groupes peuvent coéditer des documents simultanément, ce qui facilite le brainstorming, l'ébauche de projets ou la rédaction de contenu ensemble, en garantissant que les contributions sont immédiates et visibles Suivez la progression avec des tâches intégrées: Incorporez des tâches directement dans le document afin de pouvoir suivre la progression de différentes tâchesrôles du projet. En liant les tâches, vous établissez la responsabilité individuelle, car chaque membre de l'équipe peut voir son rôle dans l'ensemble du projet

Incorporez des tâches directement dans le document afin de pouvoir suivre la progression de différentes tâchesrôles du projet. En liant les tâches, vous établissez la responsabilité individuelle, car chaque membre de l'équipe peut voir son rôle dans l'ensemble du projet **Améliorez l'engagement en laissant des commentaires et des réactions sur des sections spécifiques du document. Cela permet un retour d'information interactif, des suggestions et des questions, transformant un document statique en un espace de discussion animé où chaque membre de l'équipe peut faire entendre sa voix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1.png Utilisez ClickUp Chat pour éviter le flottement social /$$img/

Unifiez la communication et la gestion du travail avec ClickUp Chat

En regroupant vos discussions et vos tâches au sein d'une plateforme unifiée, ClickUp Discuter garantit que tout ce dont vous avez besoin pour communiquer et collaborer est intégré de manière transparente. Cela se traduit par une meilleure productivité, une communication plus claire et un flux de travail plus ciblé, le tout sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Voici comment vous pouvez améliorer la collaboration et l'engagement entre les membres de votre équipe :

Accéder à une efficacité inégalée en faisant converger les discussions vers les tâches et les projets: Dans Chat, les discussions, les tâches et les projets ne se contentent pas d'être connectés, ils s'intègrent de manière transparente. Vous pouvez faire votre travail au moment (et à l'endroit) où vous en discutez. Les discussions ne se limitent pas aux discussions : elles comprennent également Listes, Projets, Tâches, Documents, Formulaires, Tableaux blancs, et bien d'autres choses encore

Dans Chat, les discussions, les tâches et les projets ne se contentent pas d'être connectés, ils s'intègrent de manière transparente. Vous pouvez faire votre travail au moment (et à l'endroit) où vous en discutez. Les discussions ne se limitent pas aux discussions : elles comprennent également Créer des flux de travail plus fluides avec une seule source de vérité : Vous n'avez pas besoin de relier manuellement le contexte, car ClickUp établit automatiquement des relations avec des discussions et des tâches similaires

Vous n'avez pas besoin de relier manuellement le contexte, car ClickUp établit automatiquement des relations avec des discussions et des tâches similaires Exploitez la puissance de l'IA : Améliorez votre productivité en répondant automatiquement aux questions basées sur l'historique des discussions et les informations de l'espace de travail. Les fonctionnalités incluent IA CatchUp pour résumer les messages manqués, IA Task Creation pour générer des tâches à partir des messages de discussion, et IA Relations pour trouver des tâches et des documents connexes sans effort

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-318.png Renforcez la responsabilité, la transparence et la communication en organisant les tâches et les membres de l'équipe avec le modèle de matrice RACI de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148206&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous avez déjà eu du mal à savoir qui est responsable de quoi dans vos projets complexes ? Ce modèle fournit une feuille de route claire à votre équipe, en veillant à ce que chacun connaisse son rôle et ses responsabilités. Il vous garantit la clarté et le compte rendu nécessaires à la réussite de vos projets.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez :

Identifier les rôles: Déterminer qui est responsable, compte, consulté et informé pour chaque tâche

Déterminer qui est responsable, compte, consulté et informé pour chaque tâche Suivre la progression: Utiliser l'affichage de l'état d'avancement du projet pour suivre facilement le statut de chaque projet

Utiliser l'affichage de l'état d'avancement du projet pour suivre facilement le statut de chaque projet Attribuer des tâches: La vue Chef de projet vous aide à identifier les responsables de chaque tâche, tandis que la vue Équipe de projet vous permet d'attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe et de gérer tout le monde dans une seule liste affichée

Fixer des objectifs clairs

Dans le contexte de la psychologie sociale, le fait d'avoir des objectifs clairs et visibles contribue à stimuler les contributions individuelles et à maintenir les équipes sur la bonne voie, en particulier lorsqu'il s'agit de groupes de taille importante.

Définissez et visualisez ces objectifs à l'aide de fonctionnalités telles que Affichages ClickUp et Tableaux de bord ClickUp . Cette approche renforce la transparence et favorise le compte rendu d'une manière particulièrement efficace dans les équipes où les membres pourraient autrement pratiquer la paresse sociale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-24.gif Affiches ClickUp /$$img/

Organisez votre travail à votre façon grâce à ClickUp Views, personnalisable et flexible

ClickUp Views offre de multiples perspectives sur les tâches et les projets, permettant aux équipes d'afficher leur travail dans les formes qui conviennent le mieux à leurs besoins.

Qu'il s'agisse d'une Liste, d'un Calendrier, d'un Tableau ou d'une Vue de la charge de travail, ces dispositions personnalisables permettent de savoir clairement qui est responsable de quoi, ce qui facilite le suivi des contributions individuelles et la gestion d'équipes plus importantes. Jetez un coup d'œil à quelques affichages utiles :

Vue Calendrier : Elle offre une perspective temporelle sur les tâches, les échéances et les jalons du projet, ce qui facilite le suivi des contributions individuelles et la gestion d'équipes plus importantes crée de la transparence au travail . En affichant clairement les échéances, il motive les membres de l'équipe à rester sur la bonne voie, réduisant ainsi la probabilité d'une baisse de productivité dans les groupes de taille plus importante

: Elle offre une perspective temporelle sur les tâches, les échéances et les jalons du projet, ce qui facilite le suivi des contributions individuelles et la gestion d'équipes plus importantes crée de la transparence au travail . En affichant clairement les échéances, il motive les membres de l'équipe à rester sur la bonne voie, réduisant ainsi la probabilité d'une baisse de productivité dans les groupes de taille plus importante Vue Tableau : Elle utilise une disposition de type kanban qui est idéale pour suivre la progression des tâches à travers différentes étapes. Elle améliore la transparence du flux de travail et aide à réduire la paresse sociale en montrant exactement où en est chaque tâche, ce qui favorise un sentiment de responsabilité partagée et d'effort collectif parmi les membres de l'équipe

: Elle utilise une disposition de type kanban qui est idéale pour suivre la progression des tâches à travers différentes étapes. Elle améliore la transparence du flux de travail et aide à réduire la paresse sociale en montrant exactement où en est chaque tâche, ce qui favorise un sentiment de responsabilité partagée et d'effort collectif parmi les membres de l'équipe Vue Charge de travail : Cette vue permet d'équilibrer les tâches entre les membres de l'équipe, en affichant qui est surchargé et qui a la possibilité d'accepter plus de travail. Elle garantit une distribution équitable du travail et met en évidence les contributions individuelles au sein du groupe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-25.gif Tableaux de bord ClickUp Social Loafing /$$$img/

Obtenez des informations détaillées sur les contributions des membres de l'équipe pour prendre des décisions fondées sur des données grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Les tableaux de bord ClickUp offrent un résumé visuel complet des performances de l'équipe, en affichant clairement les cours, les tâches et les échéanciers. Ils peuvent être personnalisés pour mettre l'accent sur des éléments spécifiques indicateurs de productivité .

Voici quelques exemples de tableaux de bord qui peuvent être utilisés pour réduire le risque de baisse de productivité due à la flânerie sociale :

Tableau de bord de la productivité personnelle : Ce tableau de bord aide les individus à suivre leurs tâches, leurs échéances et leur progression. En affichant aux membres de l'équipe une vue personnalisée de leurs responsabilités, on met l'accent sur les contributions individuelles et on réduit la tendance au Slack

: Ce tableau de bord aide les individus à suivre leurs tâches, leurs échéances et leur progression. En affichant aux membres de l'équipe une vue personnalisée de leurs responsabilités, on met l'accent sur les contributions individuelles et on réduit la tendance au Slack Tableau de bord Sprints : Parfait pour les équipes agiles, il permet de suivre les taux d'achèvement des Tâches, la progression du sprint et le travail à venir. En visualisant clairement les indicateurs de sprint, ce tableau de bord permet de maintenir un modèle d'effort collectif fort, même dans les petits groupes

: Parfait pour les équipes agiles, il permet de suivre les taux d'achèvement des Tâches, la progression du sprint et le travail à venir. En visualisant clairement les indicateurs de sprint, ce tableau de bord permet de maintenir un modèle d'effort collectif fort, même dans les petits groupes Tableau de bord CRM : Le tableau de bord CRM fournit un aperçu détaillé des interactions avec les clients, de la progression des ventes et de l'évolution de l'entreprise classement des piles pour la performance des employés . Pour les équipes impliquées dans des rôles en contact avec la clientèle, cette clarté permet d'atténuer la paresse sociale en mettant en évidence la position de chaque membre dans le parcours du client

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-319.png Faites en sorte que votre équipe travaille ensemble et se concentre sur ses objectifs individuels grâce au modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Que vous dirigiez des équipes autogérées ou de superviser plusieurs départements, ce modèle est conçu pour que tout le monde soit sur la même page lorsqu'il s'agit de paramétrer les objectifs de l'équipe, de définir les rôles et de manager d'équipes :

Définir des objectifs et des responsabilités clairs : Les chefs d'équipe peuvent utiliser ce modèle pour définir les objectifs de l'équipe et le rôle de chaque membre, afin que chacun sache exactement ce dont il est responsable

: Les chefs d'équipe peuvent utiliser ce modèle pour définir les objectifs de l'équipe et le rôle de chaque membre, afin que chacun sache exactement ce dont il est responsable Restez organisé grâce à l'affichage de l'agenda : Préparez et organisez vos réunions d'équipe en toute transparence. Qu'il s'agisse de réunions hebdomadaires ou de discussions spécifiques à un projet, cette vue affiche vos réunions de manière claire et structurée

: Préparez et organisez vos réunions d'équipe en toute transparence. Qu'il s'agisse de réunions hebdomadaires ou de discussions spécifiques à un projet, cette vue affiche vos réunions de manière claire et structurée Organisez des réunions efficaces avec l'affichage Agenda par département : Organisez les réunions par service, en veillant à ce que le temps de chacun soit utilisé efficacement. Plus de réunions inutiles, mais des discussions ciblées et productives qui font avancer l'équipe

: Organisez les réunions par service, en veillant à ce que le temps de chacun soit utilisé efficacement. Plus de réunions inutiles, mais des discussions ciblées et productives qui font avancer l'équipe Gardez le contrôle sur les tâches avec les statuts personnalisés : Organisez les tâches en cinq statuts - Annulé, Achevé, Bloqué, À faire et En cours de travail - afin de pouvoir suivre la progression d'un seul coup d'œil. Ces statuts vous permettent de savoir ce qui avance bien et où votre attention est requise, ce qui facilite la gestion des tâches

Améliorer l'engagement des employés avec ClickUp

Comme le disait un sage loup dans le Livre de la Jungle de Kipling, "Mais la force de la meute, c'est le loup, et la force du loup, c'est la meute"

Lorsque les gens apportent une contribution significative et s'approprient leurs responsabilités, la magie opère. Mais la paresse sociale est l'une de ces forces invisibles qui peuvent subtilement éroder l'efficacité d'une équipe.

Lorsque la paresse sociale s'installe, les conséquences se répercutent sur l'ensemble de l'équipe. Ce qui était auparavant un environnement dynamique et collaboratif peut commencer à donner l'impression d'être décousu. Les objectifs semblent plus flous, les délais passent inaperçus, le ressentiment peut s'installer parmi ceux qui tiennent le fort et assument la charge de travail la plus lourde, et l'enthousiasme contagieux qui animait votre équipe au départ s'amenuise.

Mais la paresse sociale n'est pas une impasse ; c'est un défi qui peut être géré et surmonté avec la bonne approche. C'est là que ClickUp intervient, en proposant une boîte à outils conçue pour raviver l'engagement, apporter de la clarté et responsabiliser chacun.

la société est prête à mettre fin à la flânerie sociale ? Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui et donnez à votre équipe les moyens de donner le meilleur d'elle-même et de rester engagée.