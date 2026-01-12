Contenu généré par l'IA vs contenu rédigé par des humains : avantages et inconvénients

Lors de mes recherches pour cet article, j'ai demandé à Verse by Verse, la « muse expérimentale alimentée par l'IA » de Google, d'écrire un poème sur l'imagination robotique en combinant les styles d'Edgar Allan Poe, d'Emily Dickinson et de Ralph Waldo Emerson. Voici le résultat.

Poème généré par l'IA à l'aide de Verse by Verse de Google Research

Que ce soit en poésie, en littérature, en marketing ou même au cinéma, l'intelligence artificielle (IA) s'impose progressivement comme un outil incontournable. D'après les derniers chiffres, on dénombrait 603 assistants de rédaction basés sur l'IA, dont notre propre ClickUp Brain. Tous les logiciels de rédaction, de Google Docs à Quillbot, intègrent désormais l'IA.

D'autre part, plus de la moitié des spécialistes du marketing interrogés par Salesforce utilisent déjà ou testent l'IA générative dans le cadre de leur travail. Sous forme de texte, d'images et même de vidéo, les équipes créent du contenu à l'aide de l'IA. Que cela nous plaise ou non, le contenu généré par l'IA coexiste déjà avec celui créé par l'homme.

Si vous souhaitez vous adapter à cette réalité et comprendre comment ces deux types de contenu fonctionnent ensemble (ou non), voici un guide sur les avantages et les inconvénients du contenu généré par l'IA.

Comprendre le contenu généré par l'IA

Avant d'aborder le débat opposant le contenu généré par l'IA au contenu rédigé par des humains, voyons d'abord comment cela fonctionne.

Qu'est-ce que le contenu généré par l'IA ?

Le contenu généré par l'IA désigne tout texte ou média créé par des algorithmes d'apprentissage automatique en réponse à une intervention humaine (appelée « prompt »). Vous pouvez utiliser des outils de création de contenu basés sur l'IA, tels que ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, etc., pour créer du contenu.

Comment fonctionne le contenu généré par l'IA ?

Voici à quoi ressemble généralement le parcours d'un utilisateur qui souhaite créer du contenu généré par l'IA.

Choisissez votre outil

Lancez un outil d'IA pour créer du contenu. En fonction de vos besoins, de la facilité d'utilisation, du prix, etc., vous pouvez choisir parmi le nombre de générateurs de texte basés sur l'IA disponibles aujourd'hui.

Invitez l'IA

Saisissez une description du contenu que vous souhaitez créer. Par exemple, vous pourriez dire : « Rédigez un tweet sur mon évènement de ce soir » ou « Qu'est-ce que le développement rapide d'applications ? »

Examinez le résultat

L'IA utilisera des techniques de traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre vos entrées et produire des réponses appropriées. Vérifiez qu'elles correspondent bien à vos besoins.

Affiner le résultat

Vous n'êtes pas obligé de conserver la première ébauche telle quelle. Donnez des instructions supplémentaires à l'IA. Par exemple, vous pourriez lui demander de « décomposer le texte en puces » ou d'« utiliser davantage de références cinématographiques ».

Vérifiez la qualité du résultat

L'IA n'est pas omnisciente. Lorsque vous créez du contenu généré par l'IA, vous courez le risque d'inclusions, d'hallucinations et parfois même de divagations. Il est donc essentiel de procéder à un contrôle qualité rigoureux.

Vous êtes désormais prêt à utiliser le contenu généré par l'IA comme bon vous semble. Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes du contenu généré par l'IA.

Comment utiliser le contenu généré par l'IA ?

Vous pouvez utiliser le contenu généré par l'IA pour toutes les fins auxquelles vous utilisez des textes rédigés par des humains. Voici quelques exemples :

Brainstorming : utilisez l'outil d'IA pour trouver des idées, créer des plans et des premières ébauches, etc., auxquels vous pourrez ensuite apporter une touche humaine.

Réutilisation du contenu : une fois que vous avez créé un type de contenu, utilisez l'IA pour le réutiliser sous d'autres formes. Par exemple, vous pouvez entrer un article de blog dans l'IA et demander :

Bref résumé

Meta titre et description

Publications sur les réseaux sociaux

Promotions par e-mail newsletter

Annonces sur les moteurs de recherche

Développer votre contenu : si vous rédigez des descriptions e-commerce pour un grand nombre de produits, l'IA est un outil formidable. Elle peut créer automatiquement du contenu pour vos pages produits, en accord avec le ton et le style de votre marque.

Traduction : Bien qu'elle ne maîtrise pas toutes les langues, l'IA est un outil efficace pour les traductions. Elle peut notamment apporter une aide considérable dans le cadre de projets de grande envergure, tels que les manuels d'instructions, le sous-titrage, etc.

Cela présente de nombreux avantages.

Avantages et inconvénients de l'utilisation de contenu généré par l'IA

L'IA générative ouvre des perspectives inédites en matière de création de contenu, à la différence de toute autre technologie précédente. Ses avantages surpassent de loin ceux de n'importe quel autre outil numérique.

Évolutivité

Le principal avantage de l'IA réside dans son capacité à produire à grande échelle. Il suffit de 2 à 3 secondes à n'importe quel outil d'IA pour créer la première ébauche d'un article de blog complet, quel que soit le sujet, même complexe. Imaginez le nombre de premières ébauches que vous pouvez générer chaque jour ouvrable ! Sans parler du fait que l'IA peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Efficacité

Les outils de rédaction basés sur l'IA sont efficaces pour créer du contenu à grande échelle. Cependant, ils permettent également aux équipes humaines d'être plus efficaces.

En générant instantanément des premières ébauches sur n'importe quel sujet, ils éliminent le blocage créatif.

En fournissant des éléments de contenu sur lesquels s'appuyer, l'IA réduit le temps nécessaire aux rédacteurs pour écrire

En jouant le rôle de sparring-partner, l'IA aide le rédacteur humain à explorer des idées et à visualiser le résultat sans porter de jugement.

En intégrant toutes les données nécessaires, l'IA réduit le temps consacré à la recherche

Grâce à la vérification orthographique, à la relecture et à la modification en cours, l'IA améliore l'efficacité à chaque étape du processus de rédaction.

Amélioration du référencement naturel (SEO)

Les outils de contenu basés sur l'IA comptent parmi les aides au référencement les plus efficaces dont peuvent disposer les rédacteurs. Non seulement ils proposent des suggestions de mots-clés pertinents, mais ils indiquent également comment les intégrer naturellement dans l'article afin que votre contenu soit bien classé dans les moteurs de recherche.

Cohérence

Vous devez respecter un guide de style ? Vous devez maintenir un ton cohérent ? Vous avez un message de marque qui doit être intégré partout ? Pas de souci. Les outils de rédaction basés sur l'IA peuvent garantir que tout votre contenu respecte ces directives de manière cohérente et appropriée.

Malgré ses nombreux avantages, le contenu généré par l'IA n'est pas parfait. Voici quelques-uns de ses inconvénients majeurs.

Créativité limitée

Fondamentalement, un outil d'IA exploite des données existantes provenant de diverses sources de données et les transforme en réponses compréhensibles à des questions spécifiques. Ainsi, malgré sa capacité à créer du contenu, l'IA est limitée par les frontières des données utilisées pour l'entraîner.

Plus important encore, l'IA n'est pas encore capable d'avoir une idée originale. Elle peut susciter l'inspiration, en donnant aux rédacteurs humains un aperçu des possibilités. Mais l'IA elle-même n'est pas encore imaginative, pour ainsi dire. Ainsi, si deux créateurs de contenu humains utilisent le même outil pour écrire sur le même sujet, ils risquent fort de se retrouver avec des textes qui se ressemblent.

Qualité discutable

Tout générateur de contenu basé sur l'IA comporte une clause de non-responsabilité, comme celle-ci, proposée par Google Gemini :

« Gemini peut afficher des informations inexactes, notamment concernant des personnes, alors vérifiez bien ses réponses. »

En effet, l'IA n'est pas encore fiable pour la création de contenu. Voici quelques problèmes de qualité auxquels vous pourriez être confronté :

Inexactitudes : l'IA invente des faits, des évènements et d'autres informations

Redondances : l'IA se répète ou, pire encore, déforme ou présente de manière erronée les informations existantes

Manque de contexte : l'IA n'est pas encore capable de saisir les nuances des différents contextes culturels

Manque de profondeur : le contenu généré par l'IA peut parfois manquer de profondeur, se contentant souvent de reprendre des connaissances existantes, voire obsolètes, sans apporter de nouvelle perspective.

Langage peu naturel : Ironiquement, le contenu généré par l'IA peut paraître peu naturel, maladroit, robotique et sans émotion.

Plagiat : en fin de compte, l'IA est entraînée à partir de données accessibles au public, ce qui signifie que les problèmes relatifs au droit d'auteur et au plagiat restent une zone très floue.

La nécessité de l'intervention humaine

À l'heure actuelle, aucun outil d'IA ne permet de créer du contenu pouvant être publié sans intervention humaine. Tous les outils reconnaissent les risques liés à l'IA et encouragent les utilisateurs à mettre en place leurs propres processus de contrôle qualité.

Cela signifie que, malgré l'utilisation d'outils d'IA, les organisations ont toujours besoin de rédacteurs, d'éditeurs et de relecteurs humains pour que le contenu soit digne d'être publié. Le fait d'intégrer des humains en tant que superviseurs dans le processus apporte des avantages extraordinaires que l'IA n'est pas encore en mesure de reproduire. Nous aborderons ce sujet dans la suite.

Les avantages et les inconvénients du contenu rédigé par des humains

Sur la même échelle que celle utilisée pour évaluer le contenu généré par l'IA, examinons également celui rédigé par des humains. Ses principaux avantages sont les suivants :

Créativité : les rédacteurs humains insufflent souvent à leur contenu une réflexion approfondie, de l'imagination et une partie de leurs propres expériences de vie, ce que l'IA ne pourra jamais égaler

Précision : les humains sont plus à même de repérer les inexactitudes dans leur travail et d'effectuer des vérifications minutieuses des faits

Responsabilité : les rédacteurs sont responsables des mots qu'ils écrivent ; leur nom apparaît en signature !

Esprit critique : les rédacteurs remettent en question le statut quo, évaluent de manière critique ce qu'ils voient et entendent, et apportent des perspectives que l'IA ne peut pas offrir.

Compréhension contextuelle : les humains peuvent adapter leur contenu en fonction de la sensibilité culturelle, de l'inclusivité et en réponse aux commentaires reçus

Le principal inconvénient du contenu rédigé par des humains réside toutefois dans le fait qu'il est limité par les capacités humaines. Un rédacteur ne peut pas tout faire. Et malgré tous leurs efforts, les humains commettent des erreurs. Ils se trompent, interprètent mal les choses et, dans certains cas, peuvent simplement passer une mauvaise journée.

Cela ne veut pas dire que le contenu généré par l'IA est inutile ou que le contenu rédigé par des humains est biaisé. Dans la section suivante, voyons comment vous pouvez différencier les deux ou les combiner pour répondre à vos besoins.

Différencier le contenu rédigé par des humains de celui généré par l'IA

En termes simples, le contenu créé par des humains est rédigé par une personne. Le contenu généré par l'IA est rédigé par un algorithme. Cependant, dans le monde actuel, la distinction n'est pas si simple. Par exemple, que se passe-t-il si un humain utilise l'IA pour réfléchir à la structure, mais rédige lui-même le brouillon du contenu ? La relecture est-elle également considérée comme faisant partie de la rédaction ?

Ces questions existentielles, c'est pour un autre jour. 🤷

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les principales différences entre le contenu rédigé par des humains et celui généré par l'IA.

Créativité

Les êtres humains sont créatifs par nature. De l'Iliade à TikTok, la créativité humaine est à l'origine de chaque outil et technologie qui nous entoure. Par conséquent, le contenu généré par l'homme aura toujours le potentiel de faire preuve d'imagination et de créativité brute d'une manière dont l'IA est tout simplement incapable.

Le contenu généré par l'IA n'est qu'une réinterprétation de ce qui existe déjà. Là où les humains sont limités par leur vitesse et leur volume de production, l'IA ne peut jamais produire quelque chose de totalement original. De plus, comme tout contenu est initié par les instructions d'un humain, on peut affirmer sans risque de se tromper que si une part d'imagination entre en jeu, elle provient de l'utilisateur.

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Efficacité

Tous les rédacteurs sont confrontés à des difficultés pour trouver l'inspiration et produire régulièrement du contenu d'une certaine qualité. Quelle que soit votre expérience ou votre formation, il y a une limite à la quantité de contenu que vous pouvez créer au cours d'une journée de travail de 8 heures.

L'IA n'est pas vraiment confrontée à ce problème. Votre IA de quartier ne souffrira pas du syndrome de la page blanche lorsque vous lui demanderez de produire un essai de 1 000 mots. Elle ne sera pas en proie à un manque d'inspiration ou à un creux créatif. Ainsi, le contenu généré par l'IA est plus efficace et plus cohérent que ne pourra jamais l'être le contenu humain.

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Subjectivité et profondeur émotionnelle

Les êtres humains ont vécu des expériences. Qu'il s'agisse de classe sociale, de caste, d'origine ethnique, d'âge, de genre, d'orientation sexuelle, etc., il existe une multitude d'expériences qui donnent lieu à de superbes récits dotés d'une profondeur émotionnelle. Ceux-ci sont également plus accessibles et émouvants pour les lecteurs humains (qui constituent toujours le public le plus large).

La plupart des outils d'IA sont entraînés sur des ensembles de données existants, ce qui signifie qu'ils ne disposent d'aucune intelligence propre. Cela les rend quelque peu uniformes et peu intéressants pour la création de récits. Cependant, il ne faut pas confondre cela avec l'objectivité. En fait, il s'agit là d'un tout nouveau concept que nous allons explorer ensuite.

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Partialité

Chaque individu est influencé par les connaissances acquises au fil de ses expériences. Tout contenu qu'il produit est le fruit de ces influences.

Par exemple, un graphiste qui estime que les candidats tatoués ne sont pas adaptés à un environnement professionnel pourrait ne jamais créer d'images les mettant en scène.

D'un autre côté, l'IA est entraînée à partir de données créées par des humains. Leurs préjugés se reflètent dans les algorithmes.

Par exemple, lors d'un incident tristement célèbre, un système de sélection de CV basé sur l'IA, entraîné à partir des CV d'employés existants, a appris à attribuer une note élevée à ceux qui citaient le baseball ou le basket-ball comme loisirs, mais à retirer des points à ceux qui mentionnaient le softball.

En bref, le biais n'est pas une question opposant l'humain à l'IA. Le biais est intrinsèquement humain et, par conséquent, inhérent à l'IA également. Cependant, un être humain peut reconnaître ces biais (de lui-même ou, par exemple, si un supérieur les lui signale) et s'efforcer de s'en défaire.

Une IA devra être spécialement programmée pour faire ce qui est à faire

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Compte tenu de l'état actuel de l'IA générative, la rédaction humaine l'emporte sur les avantages du contenu généré par l'IA. Cela ne signifie toutefois pas que vous deviez complètement écarter le contenu généré par l'IA. En réalité, l'efficacité offerte par l'IA est extrêmement précieuse lorsqu'elle est associée à l'imagination, à l'originalité et au contrôle qualité humains.

En résumé, voici en quoi consiste la différence entre le contenu généré par l'IA et celui rédigé par des humains.

Fonctionnalité Contenu généré par l'IA Contenu généré par l'IA Originalité Probablement élevé Très faible Efficacité Faible à modéré Très élevé Cohérence Modérer Très élevé Évolutivité Complexe et coûteux Plus simple et plus économique Partialité Possible Possible Fiabilité Élevé, lorsque l'on fait preuve d'esprit critique Inconvénient : l'IA peut produire des informations erronées et être imprécise Qualité Niveau modéré à élevé, avec des exemples concrets et pertinents Faible à modéré, avec des redondances et un langage maladroit Idéal pour Besoins en contenu créatif et captivant (par exemple, romans, essais, contenu marketing) Besoins en contenu standardisé et reproductible (par exemple, documentation technique, méta-descriptions, transcriptions de vidéos)

Allier la créativité humaine et l'efficacité de l'IA

Même si le débat entre l'humain et l'IA peut susciter de vives passions, le bon sens veut que la meilleure voie à suivre soit une combinaison judicieuse des deux. Voici comment cela se traduit concrètement avec un environnement de travail virtuel comme ClickUp.

L'IA pour l'inspiration ; les humains pour la valeur ajoutée

Aujourd'hui, l'IA est particulièrement utile pour trouver l'inspiration et générer des idées. Ouvrez un outil de rédaction basé sur l'IA, tel que ClickUp Docs, et utilisez l'outil IA de ClickUp pour saisir votre consigne et commencer à rédiger un premier jet, ou pour résumer le contenu d'un brouillon existant.

Intégrez ClickUp Brain directement à vos documents

Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez le modèle de rédaction de contenu de ClickUp pour créer facilement du contenu captivant et de grande qualité.

/IA pour la recherche ; les humains pour la réflexion

Les chatbots IA sont d'excellents assistants de recherche. Vous êtes-vous déjà retrouvé bloqué devant la question « quel est le mot pour… » ? Votre assistant de recherche peut vous aider. Vous avez oublié où vous avez enregistré votre document modifié en cours de modification ? Connected Search peut vous aider. Vous avez besoin de données organisationnelles provenant de votre outil de gestion de projet ? ClickUp Brain a les réponses.

ClickUp Brain, votre assistant de recherche idéal

Toutefois, si vous créez du contenu pour un rapport ou une proposition, votre intuition humaine est indispensable. Les outils de résumé de documents basés sur l'IA peuvent vous fournir les informations nécessaires pour en tirer des enseignements.

Par exemple, votre outil de gestion de projet pourrait indiquer que vos équipes mettent en moyenne deux semaines pour publier chaque article de blog. Il pourrait même préciser que ce délai a augmenté par rapport à une semaine, ce qui était la norme il y a six mois. Mais cela pourrait signifier :

La taille de votre équipe a diminué

Vos équipes sont épuisées

La longueur et la qualité de votre contenu ont augmenté

Vous avez réduit le nombre d'articles de blog et vous vous concentrez désormais sur le contenu vidéo

Une telle réflexion et les éléments qui en découlent doivent toujours émaner d'un être humain capable de raisonner.

Au fait, si vous dirigez une équipe de rédacteurs, voici un guide d'introduction à l'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu qui pourrait vous être utile.

L'imagination humaine pour la créativité ; /IA pour la production à grande échelle

Prenons l'exemple du contenu destiné aux supports marketing. Le contenu publié est abondant. Même les mots-clés à longue traîne les plus spécifiques génèrent des centaines de pages de contenu. Ce qui différencie une entreprise réussie des autres, c'est le caractère unique, captivant, intéressant et utile de son contenu. Cela nécessite l'imagination humaine.

À partir de là, l'IA peut prendre le relais. Elle peut relire et vérifier la cohérence du ton et du style. Elle peut créer du contenu destiné aux réseaux sociaux, aux e-mails, des scripts de vidéo, etc. L'IA peut également personnaliser sans effort le contenu pour différents groupes de public.

Ainsi, en associant la créativité humaine à l'efficacité de l'IA, les entreprises peuvent créer un contenu véritablement exceptionnel.

Boostez votre processus de création de contenu avec ClickUp

Pour écrire un poème, l'outil Verse by Verse de Google vous demande de faire quelques choses, comme choisir le style poétique, sélectionner trois auteurs qui seront vos muses, et écrire la première ligne. Une fois que vous avez fait cela, l'IA vous propose plusieurs options parmi lesquelles choisir ; à ce stade, c'est à vous de choisir la ligne suivante.

Le fait est que l'IA générative n'est pas (encore) une entité douée de conscience capable de créer du contenu de manière autonome. Il s'agit toutefois d'un assistant compétent qui peut vous aider en matière d'inspiration, de conceptualisation, de recherche, de vérification orthographique, de relecture, etc.

C'est efficace, mais ce n'est pas fiable. Cela manque de subjectivité, mais c'est aussi biaisé. C'est cohérent, mais la qualité peut être discutable.

Malgré ces dilemmes, les utilisateurs assidus de l'IA pour la génération de contenu savent qu'elle peut être très efficace lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Elle peut s'avérer utile dans un nombre important de cas de figure au sein du flux de travail quotidien d'un rédacteur. Que vous rédigiez le résumé de votre réunion debout, un e-mail d'adieu sincère ou le discours du président, l'IA a quelque chose à vous offrir.

Intégrée à l'outil de gestion de projet ClickUp, l'IA peut vous aider à trouver des tâches connexes, à répondre à des questions sur les projets, à résumer de longs documents, à développer des idées à l'aide d'exemples, à créer des modèles de rédaction de contenu, et bien plus encore.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.