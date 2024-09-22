Comment obtenir un emploi dans l'IA : décrocher l'emploi de vos rêves

Il n'y a pas si longtemps, tout le monde craignait que l'IA ne leur prenne leur emploi. Mais aujourd'hui, nous voulons tous savoir comment obtenir un emploi dans l'IA. L'IA est la nouvelle coqueluche du bloc, et tout le monde veut prendre le train de l'IA

Mais ce n'est pas tout. Les emplois dans le secteur de l'IA sont également durables, offrent souvent plus de flexibilité que les emplois traditionnels et sont assez lucratifs. Les salaire moyen pour l'intelligence artificielle aux États-Unis est estimé à 154 397 dollars par an. À titre de comparaison, un ingénieur civil et un médecin aux États-Unis gagnent environ 90 000 $ par an en moyenne.

Des entreprises comme Meta, Netflix et Amazon ont régulièrement embauché des travailleurs pour développer des systèmes d'IA et des modèles d'apprentissage automatique ces dernières années, certains salaires atteignant jusqu'à 1,5 million d'euros par an jusqu'à 900 000 $$$a .

En outre, les emplois dans le domaine de l'IA offrent l'un des avantages professionnels les plus recherchés au 21e siècle - le travail télétravail. Tous ces éléments réunis ont fait grimper en flèche l'économie de l'IA.

Dans cet article, nous en saurons plus sur l'industrie de l'emploi dans l'IA, les étapes à suivre pour se préparer à entrer sur le marché de l'IA et, surtout, comment utiliser les outils d'IA pour faciliter votre recherche d'emploi.

Comprendre le paysage de l'emploi dans l'IA

Programmation, assistance technique, mise en réseau, gestion de projet, sécurité et business intelligence. À faire, savez-vous ce qu'ils ont tous en commun ?

En 2010, il y a tout juste 14 ans, ces compétences technologiques étaient les plus recherchées. Bien que ces compétences soient toujours très demandées aujourd'hui, elles sont désormais considérées comme essentielles. En d'autres termes, vous devriez déjà les connaître.

Et que devriez-vous savoir d'autre ? L'apprentissage machine (ML). L'apprentissage machine est essentiellement le fondement de l'obtention d'un emploi dans le domaine de l'IA.

Pourquoi ? Voici quelques exemples de la valeur que les entreprises accordent à l'apprentissage automatique :

Netflix a réduit ses coûts de plus de 1 milliard de dollars par an en investissant dans l'apprentissage automatique par le biais de son moteur de recommandation Netflix.

Pendant ce temps, Amazon a connu une amélioration significative, en réduisant son temps de " click to ship " (cliquer pour expédier) de près de 225 %, à 15 minutes seulement tout cela grâce aux progrès de l'apprentissage automatique.

Pour aller plus loin, une Rapport McKinsey a affiché que près de 20 % des cadres de niveau C de 10 pays différents considèrent l'apprentissage automatique comme un élément vital de leurs entreprises.

À faire, la maîtrise de l'apprentissage automatique vous garantit-elle un emploi dans le domaine de l'IA ?

Cela vous rapproche du rôle, mais ce n'est pas le seul critère - vérifions tous les autres éléments dont vous aurez besoin pour obtenir ce poste de rêve dans l'IA !

6 étapes pour décrocher l'emploi IA de vos rêves

Étape 1 : Construire le bon ensemble de compétences en IA Rapport de PwC sur le baromètre mondial des emplois dans le domaine de l'IA fait état de statistiques intéressantes concernant la valeur des compétences en IA :

Les emplois qui requièrent des compétences en IA comportent une prime salariale allant jusqu'à 25 % sur certains marchés

Les compétences recherchées par les employeurs évoluent à un rythme 25 % plus élevé dans les professions les plus exposées à l'IA

Cela met en évidence que davantage d'entreprises privilégient les employés compétents en IA en donnant la priorité à ces rôles professionnels et en versant des salaires plus élevés

1. Invitation, instructions

L'ingénierie rapide est la nouvelle tendance en ville dont tout le monde ne se lasse pas.

Avec des invitations de haute qualité, vos modèles IA peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais des invites de mauvaise qualité ? Vous obtiendrez les réponses typiques de l'IA que les gens partagent comme des mèmes sur les médias sociaux.

L'ingénierie des invites revient à guider les systèmes d'IA générative - comme votre fidèle ChatGPT - pour qu'ils produisent exactement ce dont vous avez besoin en élaborant des invites efficaces. Si vous pouvez dire à l'IA ce qu'elle doit faire (sans se tromper), vous êtes sur la bonne voie.

Amazon Web Services le confirme : l'ingénierie des invitations est essentielle pour toute personne qui utilise efficacement la technologie de l'IA générative au travail.

Et voici une statistique amusante : l'ajout de compétences en IA générative à vos.. peut augmenter votre salaire en tant que de 47% ce qui en fait la compétence technologique la mieux payée. Ce n'est plus seulement utile, c'est lucratif.

2. Compétences en programmation

On ne peut pas travailler dans le domaine de l'IA sans se familiariser avec les langages de programmation. Si le génie logiciel vous intéresse, vous devrez connaître : Python, Java et Apache Spark, ainsi que d'autres langages que vous connaissez sur le bout des doigts.

Python, en particulier, est le langage le plus populaire pour le développement de l'IA.

Un petit conseil pour apprendre Python (ou tout autre langage) : trouvez quelque chose qui vous passionne et construisez un projet autour de cela.

Par exemple, si vous êtes passionné par les jeux, vous pouvez créer un simple bot IA pour jouer aux échecs ou résoudre des puzzles. Ou si vous êtes obsédé par le fitness, programmez un entraîneur virtuel qui compte vos répétitions à la salle de sport.

Choisir quelque chose qui vous passionne vous poussera à continuer d'améliorer votre IA bot, ce qui sera une excellente nouvelle lorsque vous serez enfin convoqué à cet entretien d'embauche.

3. Apprendre Git

Imaginez que vous puissiez suivre et apporter des modifications au code source d'un fichier. C'est toute la puissance de Git.

Git peut sembler un peu difficile au début, mais croyez-nous, vous devez le maîtriser car les vétérans du développement logiciel ne jurent que par l'utilité de Git.

Vous devez être à l'aise avec les **commandes telles que clone, branche et rebase (aka squash)

Et tant que vous y êtes, apprenez le pipeline CI/CD pour faire bonne mesure. (Vous nous remercierez plus tard)

4. Compétences en matière de données

La deuxième compétence la plus importante est la gestion des données.

L'IA fonctionne grâce aux données, et si vous aimez gérer des volumes de données non organisées et leur donner du sens, cela vous donnera un avantage. La modélisation, l'entreposage et le traitement des données sont des compétences indispensables, pour réussir dans l'industrie de l'IA basée sur les sciences des données.

Vous devrez également travailler avec des bases de données, qu'il s'agisse de SQL traditionnel ou de systèmes plus récents comme NoSQL. La connaissance de la gestion des données est cruciale pour transformer les données brutes en quelque chose que les modèles d'apprentissage automatique peuvent utiliser.

5. Compétences en matière de cloud et d'API

Il est essentiel d'être à l'aise avec les plateformes cloud comme Azure, AWS et Google Cloud IA.

Savoir comment construire et déployer des applications basées sur des API dans le cloud vous fera gagner des points supplémentaires lors de votre processus d'embauche.

La courbe d'apprentissage peut sembler abrupte, mais ne vous en faites pas : de nombreux cours en ligne vous aideront tout au long de votre parcours. En voici quelques-uns pour vous aider à démarrer :

Pour Azure, vous pouvez consulter ce site de Microsoft Amazon propose égalementdu matériel de formation pour AWS De même, Google proposedes solutions d'apprentissage pour Google Cloud IA #### 6. Apprentissage automatique



Si vous êtes novice en matière d'apprentissage automatique, commencez par vous familiariser avec les concepts de base, tels que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement, qui ne sont pas négociables pour un ingénieur en intelligence artificielle en herbe.

Vous voudrez également vous plonger dans les réseaux neuronaux, l'architecture qui alimente les modèles d'apprentissage profond. Ces systèmes imitent le cerveau humain pour traiter des données complexes.

Les frameworks d'apprentissage automatique tels que TensorFlow et PyTorch sont essentiels à votre parcours dans l'IA. Ne vous inquiétez pas si vous ne les avez jamais utilisés ; d'innombrables tutoriels et cours en ligne peuvent vous aider à démarrer.

Ou si vous voulez un projet amusant et apprendre en faisant - essayez d'utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour créer un moteur de recommandation pour votre genre de film favori ou un bot qui prédit les tendances du marché boursier.

Étape 2 : Acquérir une expérience pertinente

Soyons réalistes : les recruteurs apprécient l'expérience pratique.

Construire quelques projets d'IA par vous-même peut faire une énorme différence pour décrocher l'emploi de rêve dans le domaine de l'IA. Renseignez-vous sur la génération augmentée de récupération et créez votre propre chatbot

La clé de l'apprentissage de l'intelligence artificielle est de passer rapidement à l'action plutôt que de passer des heures interminables à lire des livres et des articles de blog.

C'est simple : commencez par quelque chose de pratique, comme un problème de classification, un défi bien établi en apprentissage automatique.

Par instance :

Prenez un morceau de texte et catégorisez-le dans des groupes pertinents-quelque chose de votre expérience quotidienne serait idéal

Vous pouvez commencer par construire un petit ensemble de données avec une dizaine d'exemples par catégorie dans une forme comme le texte

Une fois collecté, enregistrez-le sous forme de fichier CSV et recherchez un système AutoML en ligne, la plupart d'entre eux étant disponibles auprès des principaux fournisseurs de cloud

Le téléchargement du jeu de données et l'entraînement d'un modèle à l'aide de ces outils vous en apprendront plus en seulement deux heures que la lecture de cinq livres sur l'apprentissage automatique.

Ajoutez ces projets (aussi basiques soient-ils) à votre portfolio et à votre CV, et vous ferez de vous un candidat hors pair sur le marché concurrentiel de l'emploi dans le domaine de l'IA.

Étape 3 : Poursuivre l'éducation formelle et les certifications

Parlons de l'obtention d'un diplôme brillant.

Récemment, le Université de Pennsylvanie est devenue la première école de l'Ivy League à proposer une licence en ingénierie de l'IA.

Moins de six mois plus tard, elle a également lancé un master en IA, car un seul diplôme ne suffisait pas pour s'attaquer à ce secteur en plein essor.

À vrai dire, l'université Carnegie Mellon (CMU) a fait cela bien avant que l'IA ne devienne un nom familier. La CMU a lancé la première licence en intelligence artificielle aux États-Unis en 2018 ! Par conséquent, si vous souhaitez suivre la voie officielle, vous avez de nombreuses options.

Il y en a pour tous les goûts, qu'il s'agisse de programmes axés sur l'IA à la CMU ou de concentrations spécialisées comme l'apprentissage automatique ou la robotique au sein d'un diplôme d'informatique plus large.

Mais qu'en est-il si vous n'avez pas le forfait de fréquenter une Ivy League ou une école de premier plan ?

Ce n'est pas grave non plus : vous n'avez pas besoin d'obtenir un diplôme d'une université prestigieuse pour percer dans le champ de l'IA. Une grande variété de cours sur l'IA sont disponibles en ligne, de Coursera aux tutoriels YouTube, offrant tout, des compétences en programmation aux cadres d'apprentissage automatique.

En vous concentrant correctement, vous pouvez facilement obtenir une certification et prouvez votre mérite sans avoir à franchir le seuil d'une salle de classe.

$$$a étape 4 : créer un réseau et une présence professionnelle

Nous ne voulons pas vous effrayer, mais dans les environs de 60% des emplois sont trouvés grâce au réseau (vraiment !), et non grâce aux plates-formes d'emploi en ligne.

Il est donc impératif d'établir une présence en ligne et de créer un réseau avec d'autres professionnels de l'IA.

Voici quelques pistes pour commencer :

Premièrement, optimisez votre profil LinkedIn, le havre de paix de tous les chercheurs d'emploi.

Considérez-le comme votre carte de visite numérique en vous assurant qu'il est à jour avec des compétences pertinentes telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Utilisez des mots-clés pour améliorer la découvrabilité et engagez-vous avec du contenu axé sur l'IA pour mettre en valeur votre expertise dans le champ.

Ensuite, participez à des évènements du secteur de l'IA comme des conférences et des webinaires. Ce sont des mines d'or pour rencontrer des professionnels de l'IA, des gestionnaires d'embauche et des leaders d'opinion qui peuvent vous présenter des opportunités d'emploi qui n'apparaissent jamais en ligne.

Trouver des mentors est une autre étape cruciale. Tendre la main à des ingénieurs IA ou des scientifiques des données chevronnés peut potentiellement conduire à des recommandations personnelles.

Enfin, n'oubliez pas de reprendre contact avec vos contacts actuels en les contactant.

Publier régulièrement des messages et interagir avec des groupes d'IA peut également accroître votre visibilité auprès de l'équipe d'experts de l'IA communauté des développeurs et les recruteurs.

Parfois, il suffit d'un message amical ou d'un check-in pour ouvrir de nouvelles voies dans votre carrière.

Étape 5 : Adaptez votre candidature et constituez un portfolio

Une stratégie pour trouver l'emploi de vos rêves consiste à examiner les compétences listées, puis à les apprendre. C'est comme si vous faisiez de la rétro-ingénierie pour trouver le rôle qui vous convient.

Ajoutez ces compétences à votre profil LinkedIn ou à votre demande d'emploi ; assez rapidement, les recruteurs graviteront autour de votre profil.

💡 Conseil d'ami : La maîtrise de l'IA générative, de Langchain et d'outils tels que ChatGPT et OpenAI peut rendre votre profil irrésistible.

Étape 6 : Se préparer aux entretiens d'embauche

Si vous cherchez spécifiquement à apprendre comment vous préparer à un entretien d'embauche en IA, tout d'abord, félicitations ! Vos efforts sont en train de porter leurs fruits.

Maintenant, élaborons un forfait : Les entretiens d'embauche en IA peuvent être un mélange de compétences techniques, de résolution de problèmes et de connaissances générales, alors voici comment garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Attendez-vous à l'essentiel :

"Quels sont les défis éthiques des systèmes IA ?".

" À faire la définition de l'intelligence artificielle ? "

"Quelles sont les applications de l'IA dans le monde réel ?"

Il est clé que vos réponses soient claires, concises et gratuites. Montrez votre enthousiasme et regardez quelques entretien à distance avant le jour J.

Les questions techniques peuvent souvent être complexes, comme "Quels sont les principaux algorithmes d'apprentissage automatique ?" ou "Comment le traitement du langage naturel transforme-t-il les systèmes d'IA ? "

Faites le point sur les modèles d'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux, l'apprentissage profond et la vision par ordinateur. En étant prêt à discuter des aspects techniques, vous montrerez que vous êtes plus qu'un simple familier de l'IA - vous connaissez bien votre sujet.

Restez à jour en lisant des articles, en participant à des ateliers et en travaillant sur des projets d'IA à code source ouvert. Suivre les professionnels de l'IA et les leaders du secteur sur les médias sociaux peut également vous permettre de vous tenir au courant des dernières tendances.

Enfin, entraînez-vous avec des outils d'IA tels que ChatGPT ou InterviewBuddy. Simulez des questions et des scénarios pour obtenir un retour d'information en temps réel, ce qui vous aidera à corriger les imperfections avant le grand jour.

Enfin, n'oubliez pas : Vous l'avez!

Tirer parti des outils d'IA pour la recherche d'emploi

Soyons honnêtes : passer de l'apprentissage des compétences en IA à l'obtention de l'emploi de rêve dans le domaine de l'IA est un parcours semé d'embûches.

Obtenir un bon emploi en IA ne se résume pas à coder ou à construire des modèles d'apprentissage automatique - vous devez continuer à suivre votre demande d'emploi, rester organisé et vous assurer.. votre CV ne devienne pas une relique du passé.

Alors pourquoi ne pas utiliser l'IA pour vous aider à décrocher l'emploi de vos rêves dans le domaine de l'IA ?

C'est ici que l ClickUp les fonctionnalités et les modèles alimentés par l'IA de ClickUp peuvent faire toute la différence dans votre recherche d'emploi. Vous ne savez pas comment ? Explorons d'abord les modèles qui vous aideront à préparer et à réussir votre chasse à l'emploi IA !

1. Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Tout d'abord, définissons des objectifs SMART pour vous aider à construire une carrière dans l'IA. SMART signifie : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Temporel.

Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

C'est ici que le Modèle d'objectifs SMART de ClickUp se distingue par le fait qu'il vous permet de créer une feuille de route claire en vous aidant à évaluer tous vos objets à l'aide du cadre SMART.

Vous voulez décrocher un emploi d'ingénieur en apprentissage automatique dans six mois ? Grâce à ce modèle, vous pouvez décomposer cet objectif en étapes réalisables et progresser régulièrement vers l'emploi de vos rêves.

2. Modèle de recherche d'emploi ClickUp

Il est maintenant temps de s'attaquer à la recherche d'emploi. Le fait de postuler à de nombreux emplois et de perdre le fil de toutes les candidatures peut vous empêcher de comprendre ce qui fonctionne bien (ou pas) dans votre approche.

C'est là qu'intervient le modèle de recherche d'emploi de Modèle de recherche d'emploi ClickUp arrive. Ce modèle pratique est conçu pour vous aider à rester organisé et à maîtriser votre recherche d'emploi IA.

Modèle de recherche d'emploi ClickUp

Voici ce qu'il offre :

Statuts personnalisés : Suivez l'état d'avancement de chaque candidature, qu'elle soit "ouverte" ou "achevée"

: Suivez l'état d'avancement de chaque candidature, qu'elle soit "ouverte" ou "achevée" Champs personnalisés : Gérez votre recherche d'emploi en catégorisant les offres, en ajoutant des détails et en affichant votre progression d'un seul coup d'œil

: Gérez votre recherche d'emploi en catégorisant les offres, en ajoutant des détails et en affichant votre progression d'un seul coup d'œil Affichages personnalisés : Que vous ayez besoin de classer vos candidatures par ordre de priorité ou de suivre vos discussions avec les recruteurs, ces affichages vous aident à rester organisé

: Que vous ayez besoin de classer vos candidatures par ordre de priorité ou de suivre vos discussions avec les recruteurs, ces affichages vous aident à rester organisé Fonctionnalités de gestion de projet : Utilisez des étiquettes, des commentaires et l'automatisation pour améliorer votre processus de suivi des offres d'emploi

Ainsi, que vous visiez un rôle d'ingénieur en IA ou que vous exploriez des postes d'entrée en IA, ce modèle vous permet de gérer votre recherche d'emploi en un seul endroit et de suivre votre progression facilement.

ClickUp pour la recherche d'emploi et la préparation aux entretiens

Maintenant que nous disposons des bons modèles pour définir nos objectifs et rechercher les bons emplois, passons à l'étape importante suivante : la création d'un bon CV

Toutefois, un bon CV doit également comporter les éléments suivants (avec des exemples) :

Clarité et unités quantitatives: Amélioration des taux de conversion des clients de 27%

Amélioration des taux de conversion des clients de 27% Mots clés : Management d'une équipe pour augmenter les ventes de 25%.

Management d'une équipe pour augmenter les ventes de 25%. Mots clés: Exemple Développeur web orienté vers le détail avec trois ans d'expérience

Exemple Développeur web orienté vers le détail avec trois ans d'expérience Compétences pertinentes: Gestion d'une liste d'e-mails de 10 000 personnes, avec une augmentation de l'engagement de 10 %

Gestion d'une liste d'e-mails de 10 000 personnes, avec une augmentation de l'engagement de 10 % Confiance en soi: A augmenté les équipes commerciales de 40% la première année

Voici comment ClickUp Brain et Documents ClickUp peut vous aider à atteindre tous ces objectifs :

Grâce aux fonctionnalités IA de ClickUp Brain, vous pouvez générer le contenu de votre CV en fonction de vos exigences. Brain peut également vous donner plusieurs itérations basées sur vos invites, instructions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Brain.png ClickUp Brain /$$img/

clickUp Brain vous aide à rédiger des sections de CV percutantes, notamment votre résumé, votre expérience professionnelle et vos compétences

En outre, vous pouvez utiliser des invitations et des suggestions intelligentes pour mettre en valeur vos réalisations.

ClickUp Docs peut vous aider à organiser les sections de votre CV comme un pro. Grâce à sa hiérarchie imbriquée, vous pouvez structurer votre CV de manière claire, des compétences à l'expérience.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUps-Docs-Hub-1400x556.png ClickUp's Hub Documents /$$img/

simplifiez votre processus de candidature et gagnez du temps avec le Docs Hub de ClickUp_

L'IA de ClickUp analyse simultanément votre CV et vous fournit des recommandations personnalisées en fonction de l'emploi auquel vous postulez.

Ensuite, lorsque vous avez l'attention de votre responsable d'embauche, il est temps de passer à l'étape suivante : les entretiens.

Préparation aux entretiens

Nous connaissons tous l'anxiété qui accompagne la préparation d'un grand entretien d'embauche en IA. Qu'il s'agisse de suivre les candidatures ou de se rappeler quelle entreprise aime que ses systèmes d'IA soient exactement comme il faut, le processus peut être accablant.

Mais n'ayez crainte ! C'est là que ClickUp Brain intervient pour sauver la situation et faire en sorte que votre préparation à l'entretien soit aussi organisée et gratuite que possible.

Imaginez que vous ayez un assistant alimenté par l'IA qui vous aide à garder un onglet sur tout. Qu'il s'agisse de rechercher la stratégie IA d'une entreprise, d'élaborer des questions d'entretien ou de gérer les tâches de suivi, ClickUp Brain est là pour vous aider.

Et ce n'est pas tout. Vous pouvez également utiliser ClickUp Docs pour stocker vos notes de recherche pour chaque entreprise. Cela peut vous aider à mieux vous préparer à vos entretiens d'embauche en organisant des sessions de simulation d'entretien avec des amis ou des mentors.

Simplifier avec ClickUp Brain

Vous avez besoin de faire des recherches sur une entreprise ? Il vous suffit de coller l'URL de la description du poste dans ClickUp Brain et de voir la magie de l'IA opérer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-577.png ClickUp Brain- Interview /$$img/

utilisez ClickUp Brain pour créer et résumer du contenu en quelques secondes seulement_

Vous obtiendrez une version résumée des informations clés, ce qui vous permettra d'économiser du temps et des efforts.

Mais ce n'est pas tout : ClickUp Brain peut également générer des Des interviews liées à l'IA sur des sujets tels que les défis en matière de leadership ou les compétences techniques.

Voici comment vous pouvez tirer parti de ClickUp Brain pour organiser votre préparation :

Recherche sur l'entreprise : Créez un document ClickUp et utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés de l'entreprise, y compris son histoire, sa mission et ses projets récents

: Créez un document ClickUp et utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés de l'entreprise, y compris son histoire, sa mission et ses projets récents Restez au fait des tendances du secteur : Interrogez ClickUp Brain sur les perspectives propres à votre secteur d'activité. Il vous tiendra au courant des tendances de l'industrie de l'IA

: Interrogez ClickUp Brain sur les perspectives propres à votre secteur d'activité. Il vous tiendra au courant des tendances de l'industrie de l'IA Décomposez les descriptions de poste : Résumez les exigences spécifiques du poste - cela vous aidera à clarifier les attentes du poste, les compétences techniques et les responsabilités

: Résumez les exigences spécifiques du poste - cela vous aidera à clarifier les attentes du poste, les compétences techniques et les responsabilités Rédiger des questions spécifiques à l'entreprise : Réfléchissez à des questions d'entretien adaptées à l'entreprise, en vous concentrant sur ses défis, ses priorités et sa culture

: Réfléchissez à des questions d'entretien adaptées à l'entreprise, en vous concentrant sur ses défis, ses priorités et sa culture Préparez-vous aux entretiens comportementaux : Trouvez des idées pour les questions comportementales courantes ("Parlez-moi d'un moment où...") et affinez vos réponses

Suivez votre recherche d'emploi avec les listes ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-578.png Créez et accédez facilement à vos listes de choses à faire, où que vous soyez /$$img/

créez et accédez facilement à vos listes de choses à faire, où que vous soyez

Créez une liste ClickUp pour suivre chaque candidature, y compris les notes issues de votre recherche alimentée par ClickUp Brain pour chaque entreprise. Grâce aux listes, vous ne manquerez plus jamais un entretien ou une tâche de suivi.

Restez sur la bonne voie avec les Rappels ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/setting-a-reminder-in-ClickUp.png paramétrage d'un rappel dans ClickUp /$$img/

planifier des tâches récurrentes dans ClickUp pour organiser des sessions de simulation d'entretien_

Vous avez prévu des sessions de préparation aux entretiens avec des amis ou un coach professionnel ? Utilisez les rappels ClickUp pour planifier des simulations d'entretien et bloquer des heures d'apprentissage approfondi.

Mettez vos compétences en valeur avec les tâches ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-577.png Organisez des tâches ClickUp récurrentes pour programmer des simulations d'entretien /$$img/

organiser des tâches ClickUp récurrentes pour forfaiter l'entraînement à l'entretien fictif

Créez une liste ClickUp intitulée "Compétences en gestion de projet pour l'entretien" avec des cases à cocher pour des compétences telles que la gestion des risques, l'affectation des ressources et la communication avec les parties prenantes.

Au fur et à mesure que vous vous préparez, cochez chaque compétence afin de visualiser votre progression et de vous assurer que vous abordez tous les points importants dans vos réponses.

Et c'est tout. Vous êtes prêt à apprendre, à expérimenter et à décrocher ce rôle IA dans l'entreprise de vos rêves.

La réussite d'un utilisateur de ClickUp

Pour voir comment ClickUp peut transformer votre recherche d'emploi, jetez un coup d'œil à ce qu'un utilisateur de ClickUp a fait pour vous Un utilisateur de Reddit a récemment partagé ce qui suit .

Ce chercheur d'emploi avisé a transformé sa recherche d'emploi en un voyage stratégique et visuel en créant un tableau de bord personnalisé dans ClickUp.

Voici ce que leur tableau de bord suit :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Dashboard-2-1400x820.png Tableau de bord ClickUp /$$img/ Source d'information

La distribution des demandes d'emploi sur des plateformes comme LinkedIn et Indeed

Un échéancier détaillé montrant les périodes de forte activité de candidature et les périodes plus calmes

Des mises à jour en temps réel sur le statut des candidatures en cours

Ce tableau de bord ClickUp personnalisé a transformé la recherche d'emploi de l'utilisateur, qui est passée d'une routine stressante à un processus organisé et axé sur les données.

Tout d'abord, le tableau de bord a permis à l'utilisateur d'afficher une vue d'ensemble des lieux où il avait postulé, un échéancier détaillé de son activité et de suivre sa progression grâce à des mises à jour en temps réel.

De la même manière, ces informations fournies par ClickUp peuvent vous aider à repérer les tendances, à améliorer votre stratégie de candidature et à vous rapprocher de votre emploi dans l'IA.

Utilisez l'IA pour obtenir l'emploi de vos rêves dans l'IA

Le célèbre acteur américain Milton Berle a dit un jour : "Si l'occasion ne frappe pas, construisez une porte." Sur ce marché du travail compétitif, cette citation pourrait bien devenir votre mantra.

C'est là que ClickUp peut faire la différence dans votre recherche d'emploi.

Avec des outils comme ClickUp Brain et Docs, vous pouvez facilement suivre les candidatures, organiser les calendriers d'entretien et rechercher des informations sur les entreprises, le tout en un seul endroit. Vous pouvez également essayer le modèle de recherche d'emploi, qui vous permet de suivre toute la progression de votre candidature.

Créez un modèle de recherche d'emploi $$$a gratuit Compte ClickUp dès aujourd'hui et décrochez l'emploi de vos rêves !