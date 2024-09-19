Retrouver l'étincelle : Conseils pour se remettre d'un épuisement professionnel

En 2019, après des décennies de discussions sur le sujet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l'épuisement professionnel **Ils ont défini le burnout comme "un syndrome résultant d'un stress chronique au travail, caractérisé par des sentiments d'épuisement ou d'épuisement énergétique, des sentiments négatifs ou cyniques liés à l'emploi, et une efficacité professionnelle réduite"

On estime que le stress professionnel coûte à l'industrie américaine plus de 300 milliards de dollars en pertes dues à l'absentéisme, à la baisse de productivité et aux accidents. A Sondage Gallup a révélé que 76% des personnes déclarent avoir été victimes d'épuisement professionnel au travail, soit trois personnes sur quatre, une statistique alarmante.

Cet article vous montrera comment vous remettre d'un épuisement professionnel, un problème omniprésent dans les organisations du monde entier.

note : Cet article fournit des informations sur les causes potentielles et les méthodes d'atténuation de l'épuisement professionnel. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement de toute condition de santé

Comprendre l'épuisement professionnel

Si les études diffèrent quant à l'évolution de l'épuisement professionnel, elles s'accordent toutes sur un point : l'épuisement professionnel est dû à l'accumulation progressive de divers facteurs, dont le plus important est le stress lié au travail.

L'épuisement professionnel est l'une des causes les plus importantes d'attrition de la main-d'œuvre et entraîne près d'un trillion de dollars en de productivité perdue au niveau mondial Les employés épuisés sont 63% plus susceptibles de prendre un congé de maladie et 2,6 fois plus susceptibles de chercher un autre emploi.

Son impact se fait sentir non seulement sur le lieu de travail, mais aussi sur la qualité de vie des individus. Le stress prolongé et l'épuisement professionnel nuisent à notre santé physique et mentale. Des recherches récentes ont mis en évidence un lien entre le stress et l'épuisement professionnel un lien entre l'épuisement professionnel et les maladies cardiovasculaires .

Qu'est-ce qui cause le burnout?

L'épuisement professionnel se développe au fil du temps en raison de l'interaction de facteurs organisationnels, individuels et contextuels. Décomposons ces facteurs :

Facteurs organisationnels: Les conditions de travail sont les plus grands collaborateurs de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel survient lorsque l'environnement de travail épuise au lieu d'énergiser et submerge au lieu d'assister. Charge de travail excessive, récompenses ou reconnaissance insuffisantes, manque de ressources adéquates, et absence de l'équilibre entre le travail et la vie privée

L'impact de l'épuisement professionnel sur la santé

Bien que l'épuisement professionnel affecte chaque individu de manière unique, il a des effets communs sur la santé physique et mentale. En voici quelques-uns .

Effets sur la santé physique

Un système immunitaire affaibli

Risque accru de problèmes cardiovasculaires

Douleur et fatigue chroniques

Troubles du sommeil

Des problèmes gastro-intestinaux

Déséquilibres hormonaux

Effets sur la santé mentale

Risque accru de dépression, d'anxiété et de toxicomanie

Déclin cognitif (problèmes de mémoire, difficultés de concentration)

Épuisement émotionnel et sautes d'humeur

Diminution de l'estime de soi

Retrait social et problèmes de relations

A étude sur 12 ans a montré que l'augmentation de l'épuisement professionnel permettait de prédire l'augmentation des prescriptions ultérieures d'antidépresseurs.

Si l'un de ces symptômes vous semble familier, sachez qu'il existe un moyen d'en sortir. Bien que chaque individu vive l'épuisement professionnel différemment et nécessite un processus de rétablissement personnalisé, voici quelques conseils communs qui ont aidé de nombreuses personnes à surmonter l'épuisement professionnel.

Commencez par le reconnaître

Parfois, l'étape la plus difficile consiste à reconnaître que l'on est confronté à un épuisement professionnel. Nous pourrions l'afficher comme un échec personnel d'une certaine manière au lieu d'une condition légitime.

Cependant, comme nous l'avons vu plus haut, l'épuisement professionnel est le résultat complexe de multiples influences. Même les professionnels les plus compétents, les plus travailleurs et les mieux intentionnés sont confrontés à des sentiments d'épuisement professionnel. La meilleure façon de revenir à d'être productif et s'investir dans son travail, c'est accepter qu'un problème a besoin d'être réglé. Reconnaître son épuisement professionnel est la première étape vers la guérison de l'épuisement.

Recherche d'aide

Comme nous l'avons vu, le burnout est plus qu'une simple fatigue ; un burnout sévère peut nuire gravement à votre santé. Si vous présentez des symptômes d'épuisement professionnel, il est conseillé de demander l'avis d'un professionnel de la santé qualifié qui pourra vous montrer comment sortir de l'épuisement professionnel et aussi comment prévenir la périodicité. Une thérapie ou des conseils peuvent vous aider à trouver la meilleure solution pour vous.

Parallèlement, si vous parlez de votre épuisement professionnel à votre supérieur ou à un représentant des ressources humaines, vous obtiendrez une aide immédiate sur votre lieu de travail.

Mon travail Fixer des paramètres au travail

La surcharge de travail et un niveau de stress élevé sont les principales causes de l'épuisement professionnel. L'établissement et le maintien d'un équilibre sain entre votre travail et votre vie personnelle peuvent sembler difficiles au départ, mais ils sont essentiels pour retrouver une bonne santé.

Voici quelques pistes pour commencer :

Identifiez vos principales priorités au travail et dans la vie, etforfaitisez vos journées et vos semaines en fonction de ces priorités

au travail et dans la vie, etforfaitisez vos journées et vos semaines en fonction de ces priorités **En sachant plus de travail ou de responsabilités lorsque vous êtes à pleine capacité, apprenez à dire "non". N'alourdissez pas votre liste de choses à faire plus que vous ne pouvez le faire

Refusez les réunions où vous n'avez pas de rôle à jouer ou de contribution à apporter

où vous n'avez pas de rôle à jouer ou de contribution à apporter Évitez les discussions sur le travail après les heures de travail, pendant les temps morts prévus ou pendant le week-end

après les heures de travail, pendant les temps morts prévus ou pendant le week-end Ayez une discussion franche avec votre supérieur et convenez de vos règles d'engagement préférées

Vous ne vous sentez pas à l'aise pour aborder le sujet de l'épuisement professionnel au travail ? Voici quelques conseils conseils pour s'affirmer qui peuvent être utiles.

💡Pro Tip: Set Les priorités des tâches dans ClickUp pour vous assurer que vous faites le travail le plus important en premier - cela vous permet de rester productif et de réduire votre niveau de stress

Concentrez-vous sur le travail qui compte le plus en utilisant cinq niveaux de priorité différents avec ClickUp Tasks

Prendre des pauses

Vous savez ce que l'on dit à propos du travail et de la détente. Mon travail montre que travailler de longues heures sans faire de pauses nuit à la productivité au lieu de l'améliorer.

Il s'agit d'une fait avéré que les travailleurs qui prennent régulièrement des pauses pour faire quelque chose qu'ils aiment, même pour quelques minutes, ont moins de problèmes physiques et une plus grande satisfaction au travail.

Veillez donc à intégrer suffisamment de pauses dans votre journée pour donner à votre cerveau un temps de repos essentiel. Cela peut également signifier réduire le temps passé devant un écran.

Si vous êtes gravement épuisé, envisagez de prendre un congé pour vous reposer, vous ressourcer et récupérer, comme vous le feriez si vous souffriez d'une maladie physique.

Conseil de Pro: Programmez des pauses dans votre journée de travail en les ajoutant à votre agenda Calendrier ClickUp

Ajouter des blocs de temps pour le travail et pour les pauses, avec l'affichage du calendrier ClickUp

Apprendre les techniques de gestion du stress La recherche montre que le fait d'être dans la nature et de visiter des espaces verts peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans notre corps.

Vous pouvez essayer plusieurs techniques pour gérer votre stress et réduire votre niveau d'anxiété. En voici quelques-unes :

la méditation ou des exercices de pleine conscience

ou des exercices de pleine conscience L'activité physique il ne s'agit pas seulement d'aller à la salle de sport ; tout ce que vous aimez et qui vous fait bouger est excellent, de la danse au marathon

La rédaction d'un journal pour aider à exprimer vos sources de stress

pour aider à exprimer vos sources de stress Passer du temps avec les amis et la famille

Passer du temps à l'extérieur

Pratiquer des techniques de respiration profonde

Se concentrer sur le moment présent au lieu de ruminer le passé ou l'avenir

**La charge cognitive augmente le stress.

Créer des listes de tâches

prenez des notes et ajoutez des rappels dans ClickUp afin de ne pas vous sentir obligé de vous souvenir de la moindre chose !

Organisez vos tâches et définissez des rappels dans la liste À faire de ClickUp

Établir un système d'assistance

Il faut un village ! Un réseau solide d'amis, de membres de la famille et de collègues à qui vous pouvez parler et avec qui vous pouvez passer du temps contribue à réduire votre niveau de stress. De plus, faire partie d'une communauté et faire des choses en dehors du travail vous aidera à équilibrer votre vie et à vous sentir mieux dans votre peau.

Vous pouvez également vous faire de nouveaux amis en participant à des groupes d'intérêt, tels que des groupes de randonnée, des clubs de lecture ou toute autre activité qui vous intéresse.

💡Pro Tip: Create groups in

ClickUp Discuter

avec des collègues qui partagent vos intérêts. Les discussions autour du football ou de la dernière série Netflix avec vos collègues permettent de rompre la monotonie d'une journée de travail et de réduire le niveau de stress

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-219-1400x847.png ClickUp Chat pour une meilleure communication /$$$img/

Les assistances en ligne informelles, les célébrations et le partage des victoires avec les collègues contribuent à réduire le niveau de stress. Exprimez-vous en texte, vidéo, emoji et gifs avec ClickUp Chat

Concevez votre environnement de travail en fonction de vos besoins

La façon dont vous vous sentez au travail a un impact sur vos performances. Un espace de travail encombré ou bruyant peut réduire la productivité ; à l'inverse, un espace de travail serein et personnalisé vous permet d'apprécier davantage le travail.

Si vous travaillez dans un espace de bureau, ajoutez de la personnalité et de l'inspiration à votre poste de travail avec des photos et d'autres souvenirs personnels. Vous travaillez à l'Accueil ? Si vous le pouvez, réservez un endroit à votre seul travail, ajoutez des touches lumineuses avec des coussins, des tableaux, un tapis, etc. et un peu de verdure avec une plante d'intérieur.

Voici quelques autres conseils pour rendre votre environnement de travail agréable :

Utilisez un casque anti-bruit pour bloquer les bruits environnants

pour bloquer les bruits environnants Essayez une machine à bruit blanc - ou simplement une liste de lecture personnalisée - pour vous concentrer

Assurez-vous d'avoir autant de lumière que nécessaire

que nécessaire Veillez à ce que votre bureau et votre chaise soient ergonomiques pour que vous puissiez travailler confortablement

pour que vous puissiez travailler confortablement Essayez de bloquer le temps et de de réduire les changements de contexte pour rendre le travail quotidien moins stressant

💡Pro Tip: Gardez les notifications inutiles à distance en

personnalisant vos notifications ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Manage-Your-Notifications.gif Comment se remettre d'un épuisement professionnel : Réduire les notifications inutiles /$$$img/

Décidez quelles notifications vous souhaitez recevoir et à quel endroit grâce aux notifications ClickUp personnalisables

Prioriser le soin de soi

Non, prendre soin de soi n'est pas seulement synonyme de massages et de bougies parfumées. Cela peut être aussi simple que :

Dormir 7 à 8 heures de sommeil par jour

par jour Manger des repas sains et nutritifs

**Faire de l'exercice régulièrement

Réduire la consommation de caféine à un maximum de 2 tasses de café par jour

à un maximum de 2 tasses de café par jour Se réserver du temps pour soi chaque semaine pour se détendre

Identifier les facteurs de stress qui vous déclenchent et travailler à les minimiser et à les contrôler

Votre épuisement est-il explicitement lié à ce que vous faites au travail ou aux personnes avec lesquelles vous travaillez ? Envisagez de changer de rôle ou d'équipe pour prendre soin de vous.

💡Pro Tip: Set up Rappels dans ClickUp pour suivre et enregistrer la durée des tâches, créer des feuilles de temps, paramétrer et suivre les dates d'échéance des projets, générer des rapports et garder une longueur d'avance

Transparence et compte-rendu : Responsabiliser les individus et les équipes en créant des rapports partagés avec les autres membres de l'équipe et les autres parties prenantes Objectifs ClickUp et assurez la transparence des performances grâce à des objectifs personnalisables Tableaux de bord ClickUp

Responsabiliser les individus et les équipes en créant des rapports partagés avec les autres membres de l'équipe et les autres parties prenantes Objectifs ClickUp et assurez la transparence des performances grâce à des objectifs personnalisables Tableaux de bord ClickUp Garder les équipes connectées: Rassembler toutes les communications de l'équipe en un seul endroit grâce à des tableaux de bord en temps réel ClickUp Discuter pour que vous puissiez partager des mises à jour et des liens, assigner des tâches et collaborer sans avoir à passer par plusieurs outils

Rassembler toutes les communications de l'équipe en un seul endroit grâce à des tableaux de bord en temps réel ClickUp Discuter pour que vous puissiez partager des mises à jour et des liens, assigner des tâches et collaborer sans avoir à passer par plusieurs outils Créer des environnements de travail collaboratifs: Travaillez efficacement avec votre équipe, quel que soit son emplacement, à l'aide d'outils de collaboration tels que Tableaux blancs ClickUp pour l'idéation et le forfait et ClickUp Documents pour la documentation

La migration vers ClickUp a été la chose la plus importante que notre équipe ait faite en 2022. Depuis ce changement, nous avons constaté une amélioration significative de notre productivité, de notre efficacité, de la collaboration au sein de l'équipe et du moral général.

Jeanne, Assistante administrative senior, Université du Michigan

Surmonter les obstacles organisationnels pour prévenir l'épuisement professionnel

Les organisations et les équipes dirigeantes peuvent jouer un rôle important dans la création d'un environnement de travail qui aide à tenir l'épuisement professionnel à distance. Il s'agit de développer une culture d'entreprise saine et d'assistance qui offre un équilibre entre le travail et la vie privée tout en procurant de la satisfaction au travail.

Autonomie au travail

n'est pas qu'une tendance. Les employés qui ont le choix de décider quelles tâches faire, quand et comment les faire sont..

43% moins susceptibles

d'éprouver des niveaux élevés d'épuisement professionnel.

Les dirigeants d'une organisation peuvent créer une culture qui réduit le risque d'épuisement professionnel en empêchant

la surcharge des employés

et mettre en place des politiques centrées sur l'employé :

Donner la priorité à la transparence et à la communication ouverte pour améliorer l'engagement des employés et minimiser les risques de surcharge de travail l'anxiété au travail

pour améliorer l'engagement des employés et minimiser les risques de surcharge de travail l'anxiété au travail Offrir des dispositions de travail flexibles pour aider les employés à gérer leur vie personnelle et professionnelle de manière égale

pour aider les employés à gérer leur vie personnelle et professionnelle de manière égale Promouvoir le bien-être par le biais de des ressources en matière de santé mentale des installations de remise en forme sur place ou des abonnements à des salles de sport, une assistance psychologique, des programmes de gestion du stress, etc

par le biais de des ressources en matière de santé mentale des installations de remise en forme sur place ou des abonnements à des salles de sport, une assistance psychologique, des programmes de gestion du stress, etc Mettre en place des politiques de congés généreuses et veiller à ce que les employés prennent suffisamment de temps de repos pour éviter le surmenage

généreuses et veiller à ce que les employés prennent suffisamment de temps de repos pour éviter le surmenage Fournir un retour d'information régulier et des possibilités de développement professionnel pour aider les employés à atteindre leurs objectifs de carrière

et des possibilités de pour aider les employés à atteindre leurs objectifs de carrière Assister les employés dans l'amélioration de leur satisfaction au travail par des initiatives d'amélioration de l'emploi

Créer une lieu de travail collaboratif où les employés se sentent respectés et reconnus et où les interactions régulières réduisent le sentiment d'isolement

Former les managers d'équipe à adopter un style de leadership d'assistance et à fournir à leurs équipes un retour d'information et une reconnaissance

à adopter un style de leadership d'assistance et à fournir à leurs équipes un retour d'information et une reconnaissance Utiliser des outils pour garantir des niveaux de personnel adéquats, une bonne distribution de la charge de travail et une évaluation périodique des niveaux de satisfaction des employés afin d'identifier et de prévenir l'épuisement professionnel

Modèle de charge de travail pour les employés de ClickUp est conçu pour aider les managers d'équipe à suivre la charge de travail des employés, à gérer les projets et à assigner des tâches. Ils peuvent voir la charge de travail de l'équipe avec la Vue de la charge de travail de l'équipe et suivre la progression des tâches avec la Vue des tâches. La Vue Charge de travail individuelle permet de s'assurer qu'aucun membre de l'équipe n'est surchargé de travail.

Démarrez dès aujourd'hui votre parcours de guérison de l'épuisement professionnel

Bien que vous puissiez penser que l'épuisement professionnel est un problème personnel, la réalité est plus complexe. L'épuisement professionnel est le résultat de multiples facteurs de stress et a un impact majeur sur la santé et la réussite d'une organisation. Il nécessite une intervention au niveau de l'individu et de l'organisation.

La guérison de l'épuisement professionnel est un processus lent, mais une utilisation réfléchie des bons outils et des bonnes stratégies peut vous assister tout au long du parcours.

Un outil tout-en-un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp peut aider à réduire le stress lié à la gestion de plusieurs outils et écrans en offrant des outils de gestion des tâches, de communication et de collaboration dans la même solution. Il permet également de mieux gérer le temps et le travail et d'améliorer le travail d'équipe. Créer un compte gratuit aujourd'hui.

Questions fréquemment posées (FAQ)

**Combien de temps faut-il pour se remettre d'un épuisement professionnel ?

Il n'existe pas de délai précis pour se remettre d'un épuisement professionnel ; cela dépend du niveau de résilience de chaque individu et de la gravité de son épuisement. Certaines études donnent une estimation de deux à trois mois ; nous recommandons de procéder étape par étape.

**Quel est le moyen le plus rapide de guérir du burnout ?

Il n'y a pas de remède rapide au burnout - la guérison est progressive. Toutefois, il existe des moyens rapides de commencer : faire une pause, fixer des paramètres au travail, réorganiser son emploi du temps pour consacrer du temps à la santé et au bien-être, trouver un réseau d'assistance et de l'aide professionnelle.

**Qu'est-ce que l'épuisement professionnel ?

Les signes de l'épuisement professionnel comprennent l'épuisement physique et mental, une baisse de la productivité et de la motivation, un désengagement au travail et des symptômes physiques tels que des maux de tête et des problèmes de sommeil.