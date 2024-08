Qu'est-ce que la productivité toxique ? Comment la surmonter et la prévenir

Il est naturel de rechercher la productivité sur le lieu de travail, mais pour que les organisations prospèrent, il est nécessaire de trouver des solutions pour améliorer la productivité des moyens d'améliorer les performances du travail devrait toujours être une priorité. Mais il y a toujours un risque d'aller trop loin. Lorsque la productivité devient toxique, vous ne vous éloignez pas seulement d'un environnement de travail sain, vous risquez de nuire gravement à la santé mentale et physique de l'ensemble de votre lieu de travail.

À faire pour trouver cet équilibre ?

Il faut d'abord comprendre ce qu'est la productivité toxique. Il s'agit ensuite d'identifier les signes d'une productivité toxique au sein de vos équipes et d'en comprendre les causes. Et, bien sûr, tout cela doit aboutir à des étapes actives spécifiquement conçues pour surmonter la productivité toxique.

Qu'est-ce que la productivité toxique ?

Comme son nom l'indique, la productivité toxique est le phénomène professionnel qui consiste à pousser la productivité si loin qu'elle éclipse tous les autres aspects de la vie.

Il y a toujours des éléments sur la liste à faire. Nous vivons dans une culture qui récompense les membres de l'équipe qui sont constamment productifs. Mais lorsque cette activité constante nuit au bien-être physique et mental d'une personne, elle peut devenir contre-productive, voire nuisible.

Pensez aux employés qui passent des nuits blanches parce qu'ils se sentent coupables d'une échéance à venir ou aux travailleurs à distance qui se sentent suffisamment coupables pour passer leur temps gratuit à essayer de répondre à des attentes irréalistes. Pensez ensuite à la culture de l'effervescence qui tente d'inculquer aux employés que prendre des pauses ou du temps pour sa vie personnelle entrave la réussite professionnelle.

La productivité toxique ne doit jamais être confondue avec une forte éthique du travail . La volonté de faire les choses terminées est un trait de caractère admirable. Les problèmes commencent lorsque ces habitudes de travail deviennent une incapacité à gérer son temps et un besoin de donner la priorité au travail sur tout le reste.

Préparez votre journée, votre semaine et plus encore grâce au modèle de liste à faire du calendrier ClickUp

Signes et causes d'une productivité toxique

Il n'est pas toujours facile d'identifier les signes indiquant que vous ou votre équipe souffrez d'une productivité toxique. C'est d'autant plus vrai lorsque la culture de votre entreprise a inculqué la volonté de faire les choses avant tout. Néanmoins, quelques signes peuvent vous aider à comprendre quand une tendance naturelle à la productivité est devenue malsaine.

$$$a L'indifférence à l'égard de l'équilibre entre le travail et la vie privée

Surveillez vos heures de travail et celles de tous les membres de votre équipe. Le manque d'équilibre entre le travail et la vie privée est l'un des symptômes les plus courants d'une productivité toxique.

Les raisons de cette connexion sont nombreuses. Un sentiment de culpabilité sous-jacent peut pousser les employés à consulter sans cesse leurs e-mails, en particulier (mais pas seulement) lorsqu'ils travaillent à distance. Vous entendrez également des membres de l'équipe dire qu'ils trouvent plus de temps pour travailler en dehors des heures normales lorsque leurs collègues ne les dérangent pas.

Compétition et comparaisons malsaines au sein de votre équipe

Une solide éthique de travail peut devenir un piège dangereux lorsqu'elle tourne à la compétition. Un membre qui travaille de plus longues heures ou qui prive sa vie de famille juste parce qu'il veut arriver en haut du diagramme peut gravement nuire à sa santé mentale.

Là encore, il est plus difficile de suivre et d'identifier ce phénomène dans les environnements de travail télétravail. Dans le cadre du travail télétravail, il n'est peut-être pas aussi facile de vérifier si un membre de l'équipe a tendance à sauter des repas ou à faire des pauses dans le seul but de prendre de l'avance.

Recherchez les signes plus généraux de ce niveau de compétition malsain. Vous pouvez souvent les déceler dans les discussions autour de la fontaine d'eau et dans les commentaires désinvoltes.

Attentes auto-imposées de toutes les tâches devant être résolues immédiatement

Également connu sous le nom de biais d'action, ce phénomène tend à découler d'une incapacité à gérer les tâches dans un délai approprié. Les employés qui terminent leurs tâches ou répondent immédiatement à leurs e-mails peuvent avoir du mal à fixer des paramètres. Ils ne parviennent pas à dégager du temps pour leurs heures de non-travail ou pour des tâches stratégiques à long terme.

Souvent, ces employés souffrent de l'absence d'un programme plus structuré d'un forfait de productivité plus structuré . Mais ils peuvent aussi ressentir de la pression ou de la culpabilité par rapport à leur liste de choses à faire. Ils chercheront alors à combattre cette pression par une productivité toxique.

Améliorer la productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

4 Causes courantes de productivité médiocre

La productivité toxique peut provenir d'un large intervalle de sources. Chacune d'entre elles mérite que l'on s'y attarde afin d'établir des attentes plus saines en matière de productivité pour vous-même et votre équipe.

1. Culture de l'effervescence

Lorsque les chefs d'entreprise proposent des journées de travail de 18 heures il est évident qu'au moins certaines tendances à la productivité toxique proviennent de notre culture d'entreprise au sens large. L'idée que les personnes qui réussissent travaillent plus dur que les autres pour atteindre la réussite peut rendre difficile la définition d'attentes réalistes qui encouragent la productivité tout en maintenant un équilibre sain entre le travail et la vie privée.

2. Culture d'entreprise

Les causes culturelles plus larges de la productivité toxique peuvent également être trouvées dans de nombreux lieux de travail individuels. Les responsables d'organisation et d'équipe qui travaillent de longues heures et accordent la priorité à ce qui est terminé par-dessus tout ont un effet Terminé sur leurs équipes, qui se sentent coupables lorsqu'elles ne leur emboîtent pas le pas. Lorsque la culture d'entreprise ne parvient pas à fixer des paramètres, la productivité toxique peut devenir endémique.

3. Mon travail télétravail

L'augmentation du nombre de personnes travaillant à distance présente de nombreux avantages. Mais elle a également eu pour résultat que davantage de personnes se sentent obligées de travailler en dehors de leurs horaires habituels. Le fait d'avoir le travail et les e-mails à portée de main grâce à son téléphone portable et à d'autres appareils n'a fait qu'accélérer le besoin de se sentir productif à tout moment, même au détriment de son bien-être.

4. Traits internes

Enfin, certains aspects de la productivité toxique peuvent trouver leur origine dans les styles de personnalité. Les employés plus compétitifs, par exemple, sont plus susceptibles de valoriser la productivité par rapport à d'autres aspects de leur vie. Il en va de même pour les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes, qui ont besoin de se sentir productives pour se sentir valorisées sur le lieu de travail.

Effets négatifs d'une productivité toxique sur le lieu de travail

Il ne s'agit pas seulement d'une expertise théorique. Dans le pire des cas, la productivité toxique peut gravement affecter l'ensemble de votre équipe. Ces effets vont de la dégradation de la santé mentale à l'augmentation du chiffre d'affaires et, paradoxalement, à des équipes moins productives.

L'épuisement professionnel au sein de votre équipe

L'épuisement professionnel d'un employé signifie qu'il se sent physiquement et émotionnellement épuisé, au point de devenir anxieux et dépressif. C'est le résultat le plus important et le plus néfaste de la productivité toxique. Le besoin de continuer à travailler en permanence en raison d'attentes irréalistes (internes ou externes) et l'incapacité à fixer des paramètres peuvent entraîner d'importants problèmes de santé mentale qui vont bien au-delà des avantages à court terme de faire du travail.

Diminution de la santé physique et mentale

Les employés souffrant d'une productivité toxique ont tendance à être en moins bonne santé. En partie à cause de l'épuisement professionnel (mais aussi comme simple résultat de la dévalorisation de leur vie personnelle), leur santé mentale et leur santé physique commencent à décliner. Outre les graves implications éthiques, cela signifie aussi qu'ils gèrent plus de congés de maladie, qu'ils ont besoin de repos et qu'ils ont des besoins plus importants en matière d'assurance-maladie.

Déclin de la collaboration

Lorsque votre équipe travaille dans une culture de productivité toxique, elle commence à être constamment sur la brèche. Leur incapacité à reconnaître que faire les choses n'est pas tout entraîne des problèmes personnels et peut sérieusement entraver leur capacité à travailler ensemble. Ils commencent à s'isoler, empêchant votre organisation de récolter les fruits d'un environnement collaboratif.

Stimulez la productivité avec la gestion collaborative des tâches en attribuant des tâches, en étiquetant des commentaires et en partageant des enregistrements d'écran dans une seule plateforme

Charge de travail paralysée Charge de travail se produit lorsque vous avez tellement de choses à faire que vous les remettez sans cesse à plus tard. À force d'être débordé et de ne pas savoir par où commencer, vous avez tendance à ne rien faire, ce qui va à l'encontre de vos objectifs de productivité. Une culture ou une motivation interne qui pousse à augmenter sans cesse la charge de travail peut empêcher votre équipe de terminer ce travail.

Conseils et moyens pour éviter une productivité toxique

Il se peut que la productivité toxique soit déjà omniprésente dans votre entreprise, ou que vous n'en perceviez que les premiers signes. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tôt pour lutter contre la productivité toxique.

Chaque situation peut nécessiter une approche légèrement différente pour franchir cette étape. Parfois, vous devrez mettre un professionnel de la santé mentale à la disposition de chaque membre de l'équipe. Cependant, ces Teams peuvent s'appliquer à tout effort de lutte contre la productivité toxique et contribuer à assurer le bien-être émotionnel de votre équipe tout en bénéficiant à l'ensemble de votre organisation.

1. Encourager un bon équilibre entre travail et vie privée

Dans la mesure du possible, établissez des paramètres clairs entre le travail et le temps personnel de vos employés. Veillez à ce qu'ils sachent que leur vie personnelle compte autant que leur productivité au travail. Réorientez gentiment les employés qui continuent à rechercher la productivité alors qu'ils ne travaillent pas selon leurs paramètres.

Vous pouvez commencer par définir des heures précises pendant lesquelles vous attendez de votre équipe qu'elle soit disponible et pendant lesquelles elle peut plutôt se consacrer à son temps. Évitez de répondre à tous les e-mails et messages immédiatement afin de modéliser le bon comportement pour votre équipe. Insistez sur les avantages qu'il y a à arriver au travail frais et dispos après avoir passé un peu de temps à l'extérieur le soir.

2. Créer une culture de productivité saine

Une partie de la lutte contre la productivité toxique consiste à tracer des lignes claires entre le concept et ce que cela signifie d'être productif de manière plus saine à la place. Il s'agit au moins en partie d'un travail d'éducation. Bon nombre des points ci-dessus peuvent s'avérer essentiels lorsque vous aidez les employés à comprendre comment un travail excessif peut avoir un impact sur leur santé physique et mentale.

Pour instaurer cette culture, il faut également montrer l'exemple. Chaque superviseur et dirigeant avec lequel vos équipes interagissent doit mettre en pratique ce qu'il prêche, respecter les limites et encourager les résultats positifs sans en faire trop.

Rationalisez les tâches et augmentez la productivité en automatisant les processus à l'aide de ClickUp Automatisations

3. Encourager la conscience de soi et l'autoréflexion

Parfois, la meilleure façon de lutter contre la productivité toxique est de regarder vers l'intérieur. Trouvez des moyens d'aider vos employés à prendre quelques minutes pour examiner s'ils pourraient en faire l'expérience. Bien sûr, cela peut s'avérer difficile, surtout pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce concept.

Demandez-leur plutôt d'examiner leurs sentiments sous-jacents à la productivité toxique, tels que :

L'urgence constante de faire plus de travail terminé

Un sentiment de syndrome de l'imposteur ou d'indignité qui doit être compensé par un surcroît de travail

Un besoin interne constant de rivaliser avec les autres membres de l'équipe

Mon travail les stresse à un point tel que tout repos ne peut qu'engendrer un sentiment de culpabilité

En aidant votre équipe à découvrir ces sentiments et en l'encourageant à les prendre au sérieux, vous vous assurez qu'elle ne les ignorera pas ou qu'elle ne travaillera pas simplement pour traiter les symptômes au lieu de la maladie.

4. Prendre soin de soi

Bien entendu, comprendre les sentiments qui peuvent sous-tendre une productivité toxique n'est qu'un début. L'étape suivante consiste à s'assurer que tous les membres de l'équipe prennent soin d'eux-mêmes.

Prendre soin de soi n'a pas besoin d'être compliqué. Un mode de vie sain peut être utile, tout comme le fait d'encourager les loisirs en dehors du travail. Même des choses simples comme se déconnecter de son téléphone portable de temps en temps et passer du temps de qualité en se déconnectant complètement du travail peuvent faire beaucoup.

N'oubliez pas, bien sûr, que les différents sentiments sous-jacents et les causes de la productivité toxique nécessitent différents types et niveaux de soins personnels. Ne forcez pas votre équipe à participer à des activités qui pourraient ne pas être pertinentes pour elle ; donnez-lui plutôt l'espace nécessaire pour trouver les activités et les actions qui lui conviennent le mieux.

5. Encouragez les pauses régulières

Les recherches montrent que le fait de travailler sans interruption et sans pause nuit à la santé et baisse la productivité. C'est pourquoi les grands leaders encouragent toute leur équipe à intégrer des pauses dans leur emploi du temps, même si cette étape peut sembler contre-intuitive pour certains. Cela peut aller de courtes pauses dans une journée de travail typique à l'assurance que les membres de l'équipe prennent leurs vacances et leurs congés annuels chaque année.

6. Fixer des objectifs et des attentes réalistes

La dernière chose que vous voulez faire est d'ajouter les pressions de l'équipe ou de l'organisation aux causes internes d'une productivité toxique. Vous pouvez éviter de faire cela en veillant à ce que vos objectifs et vos attentes soient réalistes par rapport à ce que chaque membre de l'équipe peut faire.

Les meilleurs objectifs se fondent sur des tendances et sont intrinsèquement mesurables. Ils doivent également être aussi précis que possible et s'appliquer à tous les membres de l'équipe. De cette manière, le compte peut être réparti plutôt que de devenir la responsabilité personnelle d'un seul membre de l'équipe.

Pour lutter contre les problèmes de productivité, fixez des paramètres et suivez votre progression avec ClickUp Objectifs

7. Encourager une communication ouverte

Parfois, la chose la plus simple et, paradoxalement, la plus difficile à faire, tant pour les dirigeants que pour leurs équipes, est de parler des choses. Cela tend à identifier les causes et les solutions potentielles d'une productivité toxique. Mais il s'agit également d'une démarche extrêmement personnelle qui implique des prises de conscience initiales brutales.

Vous ne pouvez pas obliger tous les membres de votre équipe à parler de leurs sentiments. Cependant, vous pouvez encourager une communication ouverte, en faisant savoir que les facteurs de stress ou les sentiments de culpabilité liés au fait de ne pas travailler suffisamment peuvent être discutés ouvertement. Cette approche de la communication ouverte ouvre également de nouvelles voies vers un lieu de travail plus collaboratif, une solution naturelle à la productivité toxique.

8. Exploiter les outils de productivité de la bonne manière

Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir des outils de productivité sur le lieu de travail pour améliorer le flux de travail. Des outils tels que les modèles de productivité et plates-formes de gestion des tâches peuvent normaliser les flux de travail, aidant ainsi votre équipe à comprendre ce qui doit être fait, à travailler ensemble et à maintenir une saine productivité.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Il ne s'agit pas seulement de fonctionnalités telles que Tâches ClickUp ou Listes à faire en ligne ClickUp qui permettent de définir clairement ce qui doit être Terminé, dans quel délai et qui doit le faire. Chaque membre de l'équipe peut également classer son travail par ordre de priorité à l'aide de Priorités des tâches ClickUp , créant ainsi une hiérarchie claire qui maintient un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée.

N'oubliez pas que vous devez utiliser ces outils de productivité de la bonne manière.

Les tâches doivent s'inscrire dans le cadre de projets plus importants, achevés par des flux de travail et des dépendances qui aident les membres de l'équipe à comprendre le contexte plus large du travail. Les Teams doivent se mettre d'accord sur les priorités des tâches, partager les priorités et connecter leurs objectifs directement aux objectifs plus larges de l'équipe et de l'organisation. Lorsque ces outils sont bien utilisés, ils permettent de créer une culture de productivité saine qui a beaucoup moins de chances de devenir nuisible ou toxique.

S'attaquer à la productivité toxique avec ClickUp

Voir les charges de travail de l'équipe en un coup d'œil pour mieux déléguer ou réaffecter les tâches et comprendre rapidement qui est en sous-capacité ou en sur-capacité

Nous ne disons pas que ClickUp est une solution magique à la productivité toxique. Le concept est trop profond pour qu'une seule plateforme logicielle puisse le faire disparaître. Mais lorsqu'il se connecte à d'autres solutions, le fait de disposer de la bonne technologie et de la bonne compétences en matière de gestion des tâches peut vous aider à résoudre le problème.

Mieux encore, vous pouvez commencer avec le bon outil sans engagement à long terme. Inscrivez-vous à votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et commencez à combattre la productivité toxique pour vous et votre équipe.