Points de parité et points de différence : Un guide pour la réussite de la marque

Avec l'émergence de nouvelles entreprises à chaque minute, la position de votre marque sur le marché est déterminée par la perception des clients. Cette influence a poussé tout le monde à rechercher les meilleures informations sur les besoins et le comportement des clients, à tel point que le marché de l'analyse de la clientèle s'est développé pour devenir 20,85 milliards de dollars .

Oui, ces informations sont vitales, mais savoir quoi présenter pousse les clients vers les marques. Dans cette optique, deux aspects, les points de parité (POP) et les points de différence (POD), occupent le devant de la scène.

Lorsqu'ils sont mis en œuvre de manière efficace, les points de parité et les points de différence influencent la position de la marque, façonnent la perception des clients et ont un impact sur les stratégies de croissance. Bien que ces deux concepts relèvent de la stratégie de marque, il existe des différences considérables que toute entreprise doit comprendre.

Cet article compare les points de parité et les points de différence et propose cinq études de cas spécifiques à l'industrie pour inspirer votre stratégie de marketing et de positionnement.

Différences de concept : Points de parité et points de différence

Pour commencer cette comparaison entre les points de parité et les points de différence, voici leurs différences conceptuelles :

Points de parité

Les points de parité (POP) sont les attributs, fonctionnalités ou avantages essentiels que votre marque et votre produit partagent avec vos concurrents.

Les PPS sont souvent des fonctionnalités de base et des attentes des clients à l'égard d'un produit ou d'un service. Il s'agit essentiellement du strict minimum que votre marque doit offrir pour répondre aux normes du secteur et persuader les clients de vous considérer.

Objectif

Voici les trois objectifs fondamentaux des PLV :

Répondre aux attentes des clients: Les POP sont essentiels pour garantir qu'une marque répond aux exigences fondamentales que les clients attendent dans un secteur particulier

Les POP sont essentiels pour garantir qu'une marque répond aux exigences fondamentales que les clients attendent dans un secteur particulier Établir la crédibilité de la catégorie: En incluant ces fonctionnalités standard, une marque affirme qu'elle est un concurrent légitime dans la même catégorie que d'autres marques, quelle que soit leur taille

En incluant ces fonctionnalités standard, une marque affirme qu'elle est un concurrent légitime dans la même catégorie que d'autres marques, quelle que soit leur taille Normaliser la concurrence: En alignant les concurrents sur les attributs clés, une marque les empêche de prendre l'avantage sur la base de ces fonctionnalités essentielles

Significativité

Considérez ces trois aspects importants :

Former une base de référence concurrentielle: Comprendre vos POP permet d'éviter le rejet immédiat ou la disqualification par les clients potentiels. Il s'agit là d'un élément essentiel de la compétitivité sur le marché

Comprendre vos POP permet d'éviter le rejet immédiat ou la disqualification par les clients potentiels. Il s'agit là d'un élément essentiel de la compétitivité sur le marché Construire un climat de confiance: Le fait de respecter systématiquement les POP permet aux clients de faire confiance à la marque. Elle démontre la capacité de la marque à répondre aux besoins et aux attentes de base, renforçant ainsi sa perception comme une marque sur laquelle les utilisateurs peuvent compter pour sa qualité et sa cohérence

Le fait de respecter systématiquement les POP permet aux clients de faire confiance à la marque. Elle démontre la capacité de la marque à répondre aux besoins et aux attentes de base, renforçant ainsi sa perception comme une marque sur laquelle les utilisateurs peuvent compter pour sa qualité et sa cohérence **Un ensemble solide de POP permet à votre entreprise de se concentrer sur la présentation de ce qui la rend unique. Il s'agit d'une ligne de démarcation claire à partir de laquelle votre marque peut commencer à se différencier

Points de différence

Les points de différence (POD) sont des attributs, des fonctionnalités innovantes ou des avantages qui rendent votre marque unique.

Une fois que les points de parité ont attiré l'attention du client, les POD le persuadent que vous êtes la meilleure solution. Ils soulignent ce qui rend votre marque exceptionnelle et mettent en valeur votre proposition de valeur sur le marché.

Objectif

Les trois objectifs essentiels des POD sont les suivants :

Créer une différenciation de la marque: Les PODs aident votre marque à se démarquer sur un marché encombré en mettant en avant ce qu'elle offre et que ses concurrents n'offrent pas. Ce niveau de différenciation des produits renforce la position de la marque et l'attrait pour les clients

Les PODs aident votre marque à se démarquer sur un marché encombré en mettant en avant ce qu'elle offre et que ses concurrents n'offrent pas. Ce niveau de différenciation des produits renforce la position de la marque et l'attrait pour les clients **Favoriser la fidélisation de la clientèle : des fonctionnalités uniques qui trouvent un écho auprès des clients peuvent renforcer la fidélité à la marque et encourager les achats répétés. Les produits à la demande augmentent également les chances de recommandation et favorisent la preuve sociale

**Les points de différence permettent souvent aux marques entrepreneuriales de commander un prix plus élevé. La valeur ajoutée que les concurrents ne peuvent égaler justifie cette prime

Importance

Voici trois façons dont les POD ont un impact significatif :

Créer un avantage concurrentiel: En tant que point le plus convaincant derrière le choix d'un client, les PODs vous donnent un avantage concurrentiel. Cet avantage devient encore plus redoutable lorsque les POD sont brevetés ou intangibles, ce qui les rend difficiles à reproduire ou à surpasser pour les concurrents

En tant que point le plus convaincant derrière le choix d'un client, les PODs vous donnent un avantage concurrentiel. Cet avantage devient encore plus redoutable lorsque les POD sont brevetés ou intangibles, ce qui les rend difficiles à reproduire ou à surpasser pour les concurrents Façonner l'identité de la marque: Les PODs façonnent la perception du consommateur, déterminent la position de la marque et entrent en résonance avec votre image de marqueidentité de la marque. Ils sont essentiels pour définir les thèmes de votre campagne de marketing et offrir une expérience client mémorable et distinctive

Les PODs façonnent la perception du consommateur, déterminent la position de la marque et entrent en résonance avec votre image de marqueidentité de la marque. Ils sont essentiels pour définir les thèmes de votre campagne de marketing et offrir une expérience client mémorable et distinctive Vous établir en tant que leader du marché : Les POD mettent en valeur l'expertise de votre marque et contribuent à l'établir en tant que leader de sa catégorie. Lorsqu'ils sont mis en œuvre de manière efficace, ils peuvent également susciter des collaborations de qualité et créer des communautés autour de vos spécialisations

Exemples de points de parité

Pour clarifier davantage les concepts, voici cinq exemples de points de parité spécifiques à un secteur ou à un produit :

Stockage cloud : Technologie

Lors de la sélection d'un fournisseur de stockage cloud, voici les fonctionnalités essentielles que votre marque doit proposer :

Un cryptage sécurisé des données pour protéger leurs fichiers

Des forfaits de stockage évolutifs qui s'adaptent aux besoins des particuliers ou des entreprises

Des options de partage de fichiers avec différents paramètres de permission

Sauvegardes automatiques pour la sécurité des données

Accès multiplateforme via le web, le bureau et les applications mobiles

Détail en ligne : eCommerce

Lorsqu'ils font des achats en ligne, les clients s'attendent généralement aux fonctionnalités suivantes :

Un site web convivial avec un processus de paiement sécurisé

Des options d'expédition standard avec suivi de la livraison

Des descriptions de produits effacées et des avis de clients

Une politique de retour et un accès au service personnalisé faciles à mettre en œuvre

Des modes de paiement diversifiés comme les cartes de crédit et les portefeuilles numériques

Services de diffusion en continu : Médias et divertissements

Voici les points clés de la parité pour les entreprises proposant des services de streaming :

Une large sélection d'émissions de télévision, de films et de contenus originaux

Affichage gratuit grâce à des abonnements premium

Assistance multi-appareils (par exemple, téléviseurs intelligents, tablettes, téléphones)

Recommandations de contenu personnalisées

Plusieurs forfaits d'abonnement pour s'adapter à différents budgets

Hôtels : Hospitalité

Voici les attentes minimales des clients à la recherche d'un hôtel où séjourner :

Des chambres propres et confortables avec des équipements de base

Accès Wi-Fi gratuit dans tout l'établissement

service de réception 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Services de ménage pendant le séjour

Articles de toilette et fournitures de base gratuits dans la chambre

Vente de voitures : Automobile

Lors de la comparaison des marques automobiles pour un achat, les points de parité que les entreprises doivent couvrir :

Les concessionnaires doivent être proches

Les modèles doivent être disponibles pour un essai de conduite

Garantie complète sur les véhicules neufs

Options de financement et de crédit-bail standard

Accès aux services d'entretien et aux pièces d'origine

Des prix cohérents entre les différents emplacements

Exemples de points de différence

Voici cinq points de différence qui permettent aux marques concurrentes de se démarquer :

Le stockage cloud : Technologie

Voici les points de différence qui permettent aux fournisseurs de stockage cloud de se démarquer :

Recherche et organisation des fichiers alimentées par l'IA

Fonctionnalités de collaboration en temps réel pour les grandes équipes

Récupération de données améliorée avec une vitesse ultra-rapide

Services de migration gratuits depuis d'autres fournisseurs de stockage cloud

Distribution en ligne : eCommerce

Voici les fonctionnalités avec lesquelles les entreprises de commerce électronique se distinguent :

Expériences d'achat en réalité virtuelle pour essayer les produits

Livraison le jour même dans les zones urbaines

Services d'emballage et de conditionnement personnalisables

Boîtes d'abonnement adaptées aux goûts de chacun

Service client personnalisé, y compris l'aide à l'achat personnelle

Services de diffusion en continu : Médias et divertissements

Les entreprises de services de streaming proposent les points de différence suivants pour se démarquer sur leur marché cible :

Des évènements sportifs exclusifs en direct et du contenu à la carte

Expériences interactives ou de réalité virtuelle liées à des spectacles

Contenu original mettant en scène des célébrités de premier plan

Incitations au "binge-watching", telles que des épisodes bonus pour les téléspectateurs fidèles

Des offres groupées de contenu spécial, y compris des livres audio et des podcasts

Hôtels : Hospitalité

Les marques du segment de l'hôtellerie se différencient avec les POD suivants :

Services personnalisés de majordome pour les chambres haut de gamme

Installations respectueuses de l'environnement, y compris des chambres à faible consommation d'énergie et des programmes de recyclage

Expériences culturelles uniques comme des cours de cuisine ou des visites locales

Enregistrement numérique et accès aux clés mobiles pour une expérience sans contact

Des fonctionnalités de chambre premium telles que des baignoires spa ou des terrasses privées

Vente de voitures : Automobile

Voici quelques exemples de POD efficaces pour les concessionnaires et les marques automobiles :

Offrir des options de conception et de personnalisation personnalisées

Livraison gratuite du véhicule directement à votre Accueil

Extension de garantie sur plusieurs pièces, y compris le moteur, le châssis et les accessoires

Offre de services personnalisables lors de l'achat d'une nouvelle voiture

Incitations à l'achat de véhicules électriques (VE) et infrastructure de recharge

Trouver un équilibre pour un meilleur positionnement de la marque

La comparaison entre les points de parité (POP) et les points de différence (POD) montre à quel point ces deux éléments sont distincts mais cruciaux pour la stratégie de marque et le marketing. Les POP garantissent que votre marque répond aux normes du secteur et aux attentes des clients, tandis que les POD différencient votre marque et créent une proposition de valeur unique.

La clé d'une position de marque puissante réside dans la recherche d'un juste équilibre. Mettez en avant vos arguments de vente uniques (USP) tout en maintenant votre pertinence au sein de votre secteur, et veillez à ce que vos points de parité (POP) n'éclipsent pas votre proposition de valeur distinctive.

Pour trouver le bon équilibre entre les deux, il faut adopter une approche stratégique fondée sur les données. Partageons quatre méthodes essentielles qui permettent de rationaliser la gestion de la marque et de l'image de marque développement de produits .

Nous vous présenterons également ClickUp un outil de gestion de projet tout-en-un pour les équipes de produits et de marketing, qui facilite la mise en œuvre de ces méthodes dans vos flux de travail existants et renforce le positionnement de votre marque.

1. Feuilles de route des produits

Lors de la réunion initiale sur la feuille de route du produit, il est essentiel de définir clairement les points de parité (POP) et les points de différence (POD). Compte tenu de la diversité des parties prenantes, des outils de visualisation et de documentation efficaces sont essentiels pour parvenir à un consensus sur les POP les plus appropriés.

ClickUp les combine en une seule solution grâce à ses nombreux outils de visualisation et de documentation prêts à l'emploi modèles de marketing produit prêts à l'emploi spécialement personnalisés pour cartographier les produits et les services de votre marque feuille de route marketing .

Il simplifie et rationalise les différents aspects de la collaboration en équipe et offre une suite complète de fonctionnalités, notamment la gestion des tâches, le suivi du temps, les outils de communication, etc.

Établissez en toute transparence les points de parité de votre produit, mettez en évidence les points de différence et visualisez leur développement avec le modèle de feuille de route produit de ClickUp

La feuille de route de ClickUp Modèle de feuille de route du produit ClickUp vous aidera à planifier, suivre et gérer efficacement tous les éléments du projet.

Grâce à des champs personnalisés faciles à comprendre, tels que la catégorie Initiative, ce champ permet de mapper instantanément les fonctionnalités à vos objectifs d'entreprise. Le modèle comporte également une barre de progression et une automatisation intégrée pour vous avertir lorsque les POP et les POD sont prêts à être intégrés dans le projet stratégies de marketing .

Ce modèle de feuille de route produit vous permet :

De visualiser l'échéancier de développement du produit

S'assurer que tous les membres de l'équipe sont en phase avec la progression du projet

Identifier les défis et les opportunités potentiels

Fédérer les parties prenantes autour d'objectifs communs

2. Analyse du comportement des clients

Le comportement de votre client potentiel influence fortement les points de parité et de différence que vous devez présenter dans votre message. Les cadres d'analyse des données qui surveillent les tendances, les préférences et les habitudes d'achat sont essentiels pour la bonne combinaison de PLV et de POD.

Avec des visualisations instantanées et des capacités d'intégration de sources de données, les cadres préconçus de ClickUp simplifient la collecte et l'analyse des données.

Modèle de rapport d'analyse de données de ClickUp

Le rapport d'analyse de données Modèle de rapport d'analyse des données ClickUp est le cadre idéal pour analyser les besoins et le comportement des clients. Le modèle propose des vues personnalisées, comme la vue Gannt, pour aider votre équipe à identifier rapidement les POP et POD qui ont le plus d'impact sur le marketing et la position de la marque.

Ce modèle offre les avantages suivants :

Amélioration de l'organisation: Visualisation des étapes du projet, catégorisation des données et création de flux de travail sur mesure

Visualisation des étapes du projet, catégorisation des données et création de flux de travail sur mesure Amélioration de la collaboration: Partage des informations et travail en commun sur les projets d'analyse de données

Partage des informations et travail en commun sur les projets d'analyse de données Augmentation de l'efficacité: Automatisez les tâches, tirez parti de l'IA et rationalisez votre processus de gestion de projet

Automatisez les tâches, tirez parti de l'IA et rationalisez votre processus de gestion de projet Visibilité accrue: Fournissez aux parties prenantes une compréhension claire de la progression et des résultats du projet

💡Pro Tip: Dérivez des résumés instantanés, des aperçus de projets et des mises à jour sur la progression de vos derniers comportements clients et de votre public cible avec ClickUp Brain clickUp Brain est l'assistant IA intégré de ClickUp qui fait office de gestionnaire des connaissances par l'IA, de gestionnaire de projet par l'IA et de copilote de rédaction.

3. Analyse des concurrents

Les points de parité continuent d'évoluer en fonction des besoins croissants des clients. L'avantage concurrentiel d'aujourd'hui peut devenir le strict minimum de demain.

L'analyse de la concurrence est essentielle pour rester en phase avec les changements et éviter de se retrouver dans une situation de concurrence déloyale la parité des fonctionnalités . Identifier les POP et POD de vos concurrents vous permet d'adopter une position de marque unique qui correspond à vos objectifs et à vos valeurs.

L'analyse des concurrents et la position des produits permettent également de s'assurer que vos points de différence restent distincts, même lorsque vous devez développer vos points de parité.

Les Modèle de positionnement des produits ClickUp le rendent idéal pour l'évaluation systématique des concurrents et de la concurrence d'affiner la position de votre produit stratégie.

💡Pro Tip: Créez divers diagrammes et graphiques pour représenter des données complexes de manière claire et compréhensible avec.. Tableaux de bord ClickUp . Suivez et comparez les indicateurs clés tels que la part de marché, la satisfaction des clients et la croissance du chiffre d'affaires afin d'identifier les avantages ou les désavantages concurrentiels.

4. Stratégies de produits

Les stratégies de produit consistent à évaluer la productivité d'un produit ou d'un service et son rôle dans la réalisation des prochains objectifs de l'entreprise. Outre la surveillance des concurrents, vous devez également intégrer les POP et les POD dans votre stratégie globale stratégie de marketing produit .

Au fur et à mesure que vous examinez et alignez vos fonctionnalités en fonction de l'avenir du produit, vos stratégies vous aident à introduire de nouveaux POD tout en maintenant les POP essentiels. ClickUp propose un ensemble de paramètres et d'outils dédiés au développement et à l'exécution de stratégies produit.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-240.png Modèle de stratégie produit ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-126244332&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle de stratégie produit ClickUp est parfait pour adapter les PLV et les POD en fonction de l'avenir du produit. Ce modèle comprend :

Statuts flexibles: Suivez la progression de chaque tâche avec des statuts personnalisés tels que Ouvert, En cours, En révision et Achevé

Suivez la progression de chaque tâche avec des statuts personnalisés tels que Ouvert, En cours, En révision et Achevé Champs personnalisés: Catégorisez et organisez les tâches avec des champs personnalisés pour visualiser efficacement la progression

Catégorisez et organisez les tâches avec des champs personnalisés pour visualiser efficacement la progression Affichages polyvalents: Accédez aux différentes configurations de ClickUp, comme le guide de démarrage, pour vous familiariser rapidement avec le modèle

Accédez aux différentes configurations de ClickUp, comme le guide de démarrage, pour vous familiariser rapidement avec le modèle Outils de gestion de projet: Améliorez le suivi de votre stratégie produit grâce à des fonctionnalités telles que l'étiquette, les sous-tâches, les assignés multiples et les libellés de priorité

Outre les cadres, ClickUp propose également des fonctionnalités et des logiciels complets pour l'intégration en temps réel des POP et des POD dans votre système d'information stratégies de gestion de la marque et les objectifs de l'entreprise.

clickUp for Marketing Teams vous permet de réfléchir, de forfaiter et d'exécuter les meilleurs points de parité et de différence dans vos programmes de marketing ClickUp pour le marketing est un logiciel de gestion complet conçu pour dynamiser vos équipes marketing. Il s'intègre aux outils d'analyse pour dériver les comportements des clients en temps réel. Associé à ses tableaux de bord de visualisation, vous aurez instantanément des indications sur les POP et POD idéaux et leur impact sur les campagnes de marketing.

Le logiciel est également doté de plusieurs fonctionnalités intégrées, telles que le Affichage de la tâche ClickUp pour la création instantanée d'une tâche, et Documents ClickUp pour documenter les révisions dans les POP et les POD.

💡Pro Tip: Utilisez ClickUp Brain pour générer des idées sur la personnalité, les valeurs et les messages de la marque ou pour améliorer la qualité de l'écriture, la grammaire et le style.

Gérez tous vos produits et adaptez les points de parité et de différence les plus efficaces à votre marque et à votre stratégie produit avec le logiciel de gestion de produits ClickUp La plateforme de gestion de produits ClickUp pour les Teams est la solution de productivité ultime pour chaque manager d'équipe de développement. Le logiciel est livré avec des visualisations de la feuille de route des produits et des modèles de stratégie de différenciation des produits intégrés pour visualiser vos POP et POD instantanément. ClickUp offre également des flux de travail automatisés, un suivi des tâches et des outils de collaboration qui sont facilement personnalisés pour tous les besoins de gestion de produits.

De plus, vous pouvez utiliser API ClickUp pour concevoir des solutions spécifiques aux entreprises afin d'adapter les points de vente et les distributeurs aux besoins les plus récents du marché, garantissant ainsi des lancements réussis et la mise en place d'un système de gestion de la qualité la différenciation des produits .

Améliorez votre image de marque et vos efforts de marketing avec ClickUp

Les points de parité et les différences forment les piliers de toute campagne de marketing et d'image de marque. Comprendre ses distinctions permet à votre entreprise de dépasser la référence du secteur pour créer un avantage concurrentiel unique.

Grâce aux concepts et aux exemples présentés dans cette comparaison des points de parité et des points de différence, vous êtes maintenant prêt à renforcer la position de votre marque sur le marché.

Il ne vous reste plus qu'à laisser l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp vous aider à construire de puissantes campagnes marketing autour de vos points de parité et de vos points de différence.

En attendant.., inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez !