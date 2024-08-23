Comment avoir plus d'énergie après le travail ?

Vous venez de terminer une nouvelle journée de travail et, au lieu de vous sentir accompli, vous vous sentez vidé. Ce sentiment vous est familier ? Vous n'êtes pas le seul. De nombreuses personnes terminent leur journée de travail en se sentant épuisées, tant mentalement que physiquement, et se demandent comment avoir de l'énergie après le travail pour " faire la vie "

Selon Le rapport sur la santé en milieu de travail 61% des employés peinent à être productifs à cause de la fatigue.

Mais pourquoi vous sentez-vous fatigué après le travail ? Quelles sont les causes de cette fatigue de fin de journée qui nous donne envie de nous coucher ?

La réponse n'est pas aussi simple que de "travailler dur" Il existe une connexion profonde entre la façon dont nous nous sentons après le travail et notre santé mentale et physique en général. C'est là qu'un bon équilibre entre travail et vie privée entre en jeu. Trouver le bon équilibre entre le travail et la vie personnelle est essentiel pour le bien-être général.

Explorons les moyens de transformer ce marasme post-travail en une soirée pleine d'énergie pour faire face à tout ce qui se présente.

**Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement d'une quelconque condition de santé

Comprendre les causes de la fatigue

La fatigue n'est pas la même chose que le fait d'être fatigué. C'est cette sensation de lourdeur et de traînage qui fait que même la tâche la plus simple semble être une montagne à gravir. Et une fatigue prolongée conduit à l'épuisement professionnel .

Les trois principaux causes de l'épuisement professionnel et comment elles se manifestent :

La fatigue physique: Faible niveau d'énergie ; sentiment de fatigue en faisant des tâches liées au travail

Faible niveau d'énergie ; sentiment de fatigue en faisant des tâches liées au travail épuisement émotionnel: manque d'énergie émotionnelle pour s'engager avec les collègues ou les clients

manque d'énergie émotionnelle pour s'engager avec les collègues ou les clients épuisement cognitif: lenteur de la pensée et incapacité à prendre des décisions

La relation entre la fatigue et l'épuisement professionnel est un cycle vicieux. Au fur et à mesure que l'épuisement professionnel progresse, vos réserves d'énergie s'épuisent. Cette sous-performance peut entraîner des sentiments d'inadéquation ou de culpabilité, ce qui alimente encore le cycle du stress et de l'épuisement. Pour se libérer de ce cycle, il faut s'attaquer à la fois à l'épuisement professionnel et à la fatigue qui en résulte.

L'une des causes les plus courantes de la fatigue est le manque de sommeil. Nous connaissons tous la sensation de "zombie" que nous ressentons lorsque nous n'avons pas assez dormi. Le manque de sommeil affecte tout, de l'humeur à l'énergie physique, et peut entraîner une fatigue à long terme, lorsqu'un repos prolongé n'atténue pas complètement la fatigue physique ou mentale.

Le manque de sommeil affecte tous les aspects de votre vie. Il peut affaiblir votre système immunitaire et contribuer à la prise de poids, à l'hypertension artérielle et même aux maladies cardiaques.

À vrai dire, saviez-vous que les poids lourds émotionnels tels que le stress chronique, le chagrin et la dépression peuvent drainer votre énergie plus rapidement que l'effort physique ? Le stress maintient votre corps dans un état de vigilance accrue, constamment prêt à réagir aux défis. Le chagrin et la dépression drainent notre énergie et provoquent une fatigue physique et mentale.

Les différents types de fatigue

La fatigue se manifeste de différentes manières. Décomposons-la.

Épuisement physique

L'épuisement physique est le type de fatigue le plus courant. Il survient lorsque votre corps est surmené et n'a pas suffisamment de temps pour récupérer.

Vous pouvez ressentir des douleurs musculaires, des faiblesses, des courbatures, un manque général d'endurance et des difficultés à vous concentrer. C'est comme si votre corps réclamait une pause et disait : "Ça suffit !"

Cette fatigue est fréquente chez les personnes qui se livrent à un travail ou à un exercice physiquement exigeant sans se ménager suffisamment de temps pour un sommeil réparateur et une bonne récupération.

Épuisement mental

L'épuisement mental est moins visible mais tout aussi fatigant. Il survient lorsque votre cerveau est surmené par de longues heures de concentration, de résolution de problèmes ou de traitement de situations complexes.

Les symptômes courants de l'épuisement mental sont les suivants fatigue mentale comprend des difficultés à se concentrer, des trous de mémoire et un brouillard cérébral. Cette fatigue peut éroder votre motivation et vous empêcher de rester engagé dans votre travail, votre vie privée ou vos loisirs. Au fil du temps, cela peut conduire à une une baisse de la productivité et des performances au travail, ce qui entraîne une frustration supplémentaire. C'est comme si votre esprit tournait à vide.

Épuisement émotionnel

L'épuisement émotionnel survient lorsque vous faites face à un stress émotionnel important pendant une période prolongée. Cette fatigue est étroitement liée à un sentiment de détachement, où vous vous sentez déconnecté de votre travail, de vos proches et même de vous-même. L'épuisement émotionnel se manifeste souvent sous la forme d'un engourdissement ou d'une apathie, c'est-à-dire que vous ne trouvez plus de joie dans les activités ou les tâches liées au travail que vous aimiez auparavant.

Identifier les signes de fatigue et prendre des étapes proactives peut contribuer à améliorer votre bien-être général.

La fatigue peut sembler accablante, mais il existe des étapes pratiques que vous pouvez prendre pour récupérer votre énergie mentale et physique. Examinons-les en détail.

Faire face au stress pour augmenter les niveaux d'énergie

Le stress est comme un vampire énergétique. Il aspire l'énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Prendre soin de soi est votre arme secrète contre ce vampire de l'énergie. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel.

Même des activités simples comme marcher, prendre un bain relaxant, lire un livre, passer du temps avec ses proches, méditer, pratiquer la pleine conscience et faire des exercices de respiration profonde peuvent recharger vos batteries mentales et émotionnelles.

Voici cinq techniques efficaces pour gérer le niveau de stress et favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée :

1. Fixer des paramètres

L'aspect le plus important de la prise en charge de soi est l'établissement de paramètres - au travail et dans votre vie personnelle. Apprendre à dire non et déléguer des tâches peut vous éviter d'être débordé et vous aider à conserver de l'énergie pour ce qui compte vraiment.

Voici quelques paramètres qui vous permettront de fixer des limites saines au travail

Indiquez clairement votre disponibilité, en particulier dans une installation télétravail, et informez votre équipe et les parties prenantes de vos heures de travail. Fixez comme paramètre que vous ne répondrez pas aux messages en dehors des heures de travail. Vous pouvez paramétrer des messages/réponses aux e-mails automatiques précisant vos heures de disponibilité

Définissez le nombre de projets ou de tâches sur lesquels vous pouvez travailler simultanément, puis limitez votre charge de travail en conséquence. Si vous êtes surchargé de travail, faites savoir poliment que vous n'êtes pas en mesure de l'accepter, car cela nuirait à la qualité de vos projets en cours

Fixez des paramètres réalistes et résistez aux efforts des paramètres pour les négocier à la baisse

2. Rechargez votre énergie

Réservez du temps pour faire vos activités favorites afin de recharger votre énergie. Par exemple, si vous êtes extraverti, la connexion avec d'autres personnes peut être rafraîchissante. Des activités telles que des cours d'exercices en groupe, des réunions sociales ou des projets collaboratifs peuvent donc augmenter votre niveau d'énergie.

En revanche, les introvertis peuvent trouver que trop d'interactions sociales drainent leur énergie. Il est donc essentiel de se réserver du temps pour des activités solitaires telles que la lecture, la tenue d'un journal ou le simple fait de profiter d'un environnement calme.

Mon travail consiste à comprendre ce qui fonctionne le mieux pour vous. Alignez vos activités quotidiennes de relaxation sur votre type de personnalité afin de mieux gérer vos niveaux d'énergie et d'éviter l'épuisement.

3. Dormir correctement

La recherche suggère qu'un bon sommeil permet de une meilleure résistance au stress . Il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures, mais de la qualité globale du sommeil. Pour bien dormir, il faut

Éviter la procrastination au moment du coucher: C'est l'habitude de retarder le sommeil même lorsque l'on se sent fatigué. Ce comportement est dû au désir de récupérer du temps personnel après une journée bien remplie, mais il a un impact sur votre niveau d'énergie

C'est l'habitude de retarder le sommeil même lorsque l'on se sent fatigué. Ce comportement est dû au désir de récupérer du temps personnel après une journée bien remplie, mais il a un impact sur votre niveau d'énergie En vous couchant et en vous réveillant tous les jours à la même heure, vous régulez votre horloge interne, ce qui facilite l'endormissement et le sommeilde vous réveiller en pleine forme > Suivez la règle des 3-2-1 : Pas de nourriture trois heures avant le coucher, pas de liquide deux heures avant le coucher et pas d'écran une heure avant le coucher.

Dan Go, PDG de High Performance Founder

4. Go small

Le livre The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan explique que le secret pour tirer le meilleur parti du travail et de la vie est de faire une petite étape et de reconnaître ce qui compte.

Going small consiste à ignorer toutes les choses que vous pouvez faire pour vous concentrer sur les choses que vous devriez faire. L'idée est de se concentrer sur les tâches prioritaires afin que vos réalisations s'additionnent et que vous ne gaspilliez pas votre énergie sur des tâches insignifiantes.

5. À faire un travail en profondeur

Si vous interrompez constamment votre soirée pour vérifier vos e-mails et y répondre, ou si vous vous réservez quelques heures après le dîner pour rattraper une échéance qui approche, vous privez vos centres d'attention dirigés du repos ininterrompu dont ils ont besoin pour se rétablir.

Cal Newport, auteur

Cette citation tirée de Mon travail par Cal Newport explique que lorsque vous faites entrer votre travail dans votre temps personnel, vous privez votre cerveau de la possibilité de s'achever complètement. Pour éviter cela, bloquez des heures dédiées pour achever des tâches exigeantes et éliminez les distractions pendant cette période. Les technique de blocage du temps améliore la concentration et réduit le stress causé par les livraisons de dernière minute.

Améliorer les niveaux d'énergie grâce à l'alimentation et à l'exercice physique

Vous êtes ce que vous mangez, et cela se voit dans vos niveaux d'énergie. Enrichissez votre corps d'aliments sains - fruits, légumes, céréales complètes - et observez la différence. C'est comme si vous donniez à votre corps le meilleur carburant pour fonctionner correctement.

Voici quelques conseils pour vous aider à prendre des repas réguliers et à mieux gérer votre alimentation si vous avez un emploi du temps professionnel chargé:

Préparez à l'avance vos repas et vos en-cas pour toute la semaine. Vous pouvez également préparer vos repas à l'avance et cuire certains éléments en lots, comme les flocons d'avoine de nuit, pour gagner du temps de cuisson. Réfrigérez-les pour les avoir sous la main

Trouvez des recettes de repas à préparer en une seule fois avec un minimum d'ingrédients afin de pouvoir les cuisiner facilement

Prenez un petit-déjeuner nutritif pour garder de l'énergie tout au long de la journée

Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée, car la déshydratation peut entraîner une sensation de fatigue

Intégrez à votre régime alimentaire des aliments hydratants comme les concombres, la pastèque et les oranges

Gardez des en-cas sains à portée de main : noix, mélanges de fruits, fruits, barres protéinées, etc

L'exercice physique est un autre stimulant énergétique. Il déclenche la libération d'endorphines, des stimulants naturels de l'humeur, qui peuvent contribuer à réduire le stress et à améliorer le bien-être général. La musculation est un excellent moyen de développer l'endurance et de réduire la fatigue.

Si vous n'avez pas le temps de faire une séance d'entraînement complète, essayez de faire 15 minutes d'activité physique une ou deux fois par jour. Lorsqu'il n'est pas possible d'aller à la salle de sport, trouvez-vous une vidéo d'exercice ou de danse sur YouTube pour une session d'entraînement rapide. Vous pouvez même utiliser des outils IA comme ChatGPT pour créer une routine d'entraînement matinale personnalisée.

Recherche d'une aide professionnelle

Parfois, la fatigue n'est pas seulement le résultat d'un mode de vie ou de mauvais choix alimentaires - elle peut être le symptôme d'un problème plus profond tel que l'anxiété liée au travail ou la dépression. Si vous avez essayé d'améliorer vos horaires de sommeil, votre alimentation et votre activité physique, mais que vous vous sentez toujours aussi fatigué, il est peut-être temps de demander l'aide d'un professionnel.

Un professionnel de la santé qualifié peut vous aider à identifier les causes sous-jacentes de votre fatigue et à élaborer un forfait de traitement qui peut inclure une thérapie, des médicaments ou d'autres interventions. Chercher de l'aide peut empêcher la condition de s'aggraver et vous aider à retrouver votre énergie et votre qualité de vie.

En l'absence de traitement, la condition peut évoluer en syndrome de fatigue chronique le syndrome de fatigue chronique est une condition à long terme qui provoque un épuisement mental et physique extrême. Prendre soin de sa santé mentale est une étape essentielle pour prévenir l'apparition du syndrome de fatigue chronique.

Surmonter la fatigue au travail

Vous vous sentez débordé au travail ? Vous croulez sous les délais et les listes de choses à faire ? Pas étonnant que vous soyez épuisé ! Mais il existe un moyen de surmonter la paralysie de la charge de travail et vous sentir plein d'énergie pour les choses que vous aimez !

Nous avons parlé précédemment de fixer des paramètres sur le lieu de travail et de faire un travail en profondeur. Nous allons maintenant partager quelques conseils pratiques pour vous aider à gérer votre charge de travail et éviter l'épuisement afin que vous puissiez profiter d'une vie saine.

💡Pro Tip: Vous vous sentez dépassé par votre liste de choses à faire ? Voyez ce que vous pouvez automatiser ou déléguer. Cela vous aidera à travailler plus intelligemment et gagnez du temps.

Voyons comment vous pouvez utiliser les outils et les technologies modernes pour surmonter la fatigue liée au travail.

1. Mieux gérer les tâches

L'une des principales causes de stress et de fatigue au travail est le volume des tâches quotidiennes. Sans système clair de gestion de ces tâches, il est facile de se sentir débordé. Avec l'aide de Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez diviser de grands projets en tâches plus petites et plus faciles à gérer, en assignant des délais et des priorités clairs à chacune d'entre elles.

Ensuite, attaquez-vous d'abord aux tâches de haute priorité afin de savoir si vos objets les plus importants sont pris en compte. Voyez ce que vous pouvez déléguer aux membres de votre équipe et assignez ces tâches avec une simple @mention dans ClickUp.

planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec les tâches personnalisables de ClickUp_

2. Suivi du temps

Vous travaillez de longues heures sans obtenir de résultats tangibles ? Utilisez Le suivi du temps de ClickUp pour contrôler le temps que vous consacrez à chaque tâche. Cela vous permet de savoir où va votre temps et vous aide à gérer votre temps plus efficacement.

créez de superbes documents, wikis et autres, puis connectez-les à vos flux de travail avec ClickUp Docs_

Avec ClickUp Chat, vous pouvez communiquer avec vos collègues à partir des tâches concernées. L'affichage du chat vous permet également d'attribuer facilement des éléments d'action à l'aide de @mentions, de partager des liens et d'étiqueter d'autres intervenants dans la discussion. La communication instantanée réduit le besoin de réunions, ce qui vous fait gagner un temps précieux.

4. Automatisation des tâches

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de La solution de gestion de projet de ClickUp est sa capacité d'automatisation personnalisée. Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez établir des règles qui déclenchent automatiquement des actions spécifiques, telles que le déplacement d'une tâche à une étape différente de votre flux de travail ou l'envoi de rappels à l'approche d'une échéance.

Cela réduit le besoin d'intervention manuelle, libère de l'espace et vous permet de vous concentrer sur des tâches plus importantes

automatisez les tâches routinières et gagnez du temps avec ClickUp Automations_

5. Utiliser l'IA pour réduire la charge cognitive

Les fonctionnalités de ClickUp basées sur l'IA permettent d'améliorer l'efficacité. ClickUp Brain , l'assistant IA intégré, peut automatiser les tâches de routine quotidiennes, générer des rapports et même hiérarchiser les tâches en fonction de vos habitudes de travail. Cela réduit la charge de décision et vous permet de vous concentrer sur des aspects plus stratégiques.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-role-specific-writing-assistant-feature-1.gif

/$$$img/

Écrivez mieux et plus vite avec ClickUp Brain, l'assistant IA à qui vous pouvez déléguer vos tâches banales

ClickUp Brain vous aide également à à gagner du temps en automatisant la prise de notes, la création de contenu et bien plus encore. C'est votre compagnon de brainstorming numérique. Vous pouvez également l'utiliser pour obtenir des résumés de projets et rechercher n'importe quelle information depuis n'importe quel endroit de votre espace de travail, y compris les applications connectées.

6. Réduisez le temps de préparation grâce aux modèles

Les modèles sont une autre fonctionnalité puissante de ClickUp qui permet de gagner du temps et de réduire la fatigue. ClickUp propose une variété de modèles de productivité pour simplifier les tâches répétitives et vous permettre de démarrer de nouveaux projets sur des bases solides. En utilisant des modèles, vous pouvez éviter la charge mentale de repartir de zéro à chaque fois et assurer la cohérence de votre travail.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Personal-Productivity-Template.png Modèle de productivité personnelle de ClickUp

Télécharger ce modèle /$cta/

Rester organisé et productif peut être un défi, même pour les personnes les plus disciplinées. Après tout, il est facile de se laisser submerger par toutes les tâches à accomplir.

Bien que plusieurs outils de productivité sont disponibles pour vous sauver de cette situation, Modèle de productivité personnelle de ClickUp vous aide à devenir plus efficace dans vos activités quotidiennes en vous fixant des objectifs réalisables.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Organiser et hiérarchiser les tâches de manière efficace

Suivre la progression des objectifs et des projets

Hiérarchiser les tâches pour une meilleure gestion de la charge de travail

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Personal-Productivity-Report-Template.png Modèle de rapport de productivité personnelle de ClickUp

Télécharger ce modèle /$cta/

Ce n'est pas tout ! Vous pouvez également suivre votre progression de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle grâce à Le modèle de rapport de productivité personnelle de ClickUp . Il vous aide à analyser votre niveau de productivité et à trouver des moyens de l'améliorer. Avec ce modèle, vous pouvez :

Voir combien de temps vous passez sur les tâches

Identifier les domaines potentiels d'amélioration pour maximiser l'efficacité

Créer des rapports personnalisés pour mesurer la progression par rapport aux objectifs

Voici quelques façons d'utiliser des outils de productivité comme ClickUp pour mieux organiser votre travail, gagner du temps et de l'énergie, et parvenir à une saine équilibre entre le travail et la vie privée . Vous passerez moins de temps à vous sentir épuisé et vous vous sentirez plus énergique et productif.

Fatigue et perte d'énergie : Démystifier les mythes courants

Bien que la fatigue après le travail soit une expérience courante, elle est souvent mal comprise. L'un des mythes les plus répandus est que la fatigue chronique est simplement une question de fatigue et qu'il est facile d'y remédier en dormant suffisamment.

Or, la fatigue chronique est une condition beaucoup plus complexe. Contrairement à la fatigue habituelle après une longue journée, la fatigue chronique est un épuisement persistant qui ne disparaît pas avec le sommeil ou le repos. Elle peut avoir un impact significatif sur votre qualité de vie. Elle se manifeste par des symptômes physiques tels que des douleurs musculaires, des maux de tête et des difficultés de concentration.

**Si vous soupçonnez une fatigue persistante, il est important de consulter un professionnel de la santé afin d'explorer les causes sous-jacentes potentielles plutôt que de la considérer comme une fatigue typique

Face à une baisse d'énergie, de nombreuses personnes se tournent vers la caféine, les régimes restrictifs ou les stratégies de perte de poids, pensant qu'ils les aideront à rester énergiques tout au long de la journée.

Parlons de ces solutions rapides dont vous avez peut-être entendu parler :

Caféine: Bien sûr, une tasse de café peut augmenter temporairement votre énergie. Mais dépendre de la caféine pour tenir toute la journée peut entraîner une dépendance, des troubles du sommeil et un sentiment d'anxiété

Bien sûr, une tasse de café peut augmenter temporairement votre énergie. Mais dépendre de la caféine pour tenir toute la journée peut entraîner une dépendance, des troubles du sommeil et un sentiment d'anxiété Les régimes amaigrissants: Les régimes draconiens ou les restrictions caloriques sévères peuvent vous fatiguer encore plus. Votre corps a besoin de carburant pour fonctionner de manière optimale. Une perte de poids durable repose sur une alimentation équilibrée et une activité physique régulière

Les régimes draconiens ou les restrictions caloriques sévères peuvent vous fatiguer encore plus. Votre corps a besoin de carburant pour fonctionner de manière optimale. Une perte de poids durable repose sur une alimentation équilibrée et une activité physique régulière Perte de poids: Bien qu'une surcharge pondérale puisse parfois contribuer à la fatigue, une perte de poids rapide n'est pas la solution. Concentrez-vous sur la santé et le bien-être en général plutôt que sur la recherche d'un nombre précis sur la balance

L'énergie durable provient d'une combinaison de facteurs, notamment d'une alimentation saine, d'une activité physique régulière, d'un sommeil de qualité et d'une bonne gestion du stress. Il n'existe pas de solution miracle. Terminons par quelques réflexions sur la façon de stimuler votre énergie.

Energisez votre journée de travail avec ClickUp

Se sentir épuisé et se demander comment avoir de l'énergie après le travail ne doit pas être la norme. Identifiez et traitez les causes profondes de la fatigue et adoptez des habitudes plus saines pour retrouver votre énergie et votre productivité. Commencez par hiérarchiser les tâches pour mieux gérer votre charge de travail et éviter de vous sentir débordé dans votre vie professionnelle.

Des outils de productivité et de gestion des tâches comme ClickUp peuvent vous aider à rester organisé. Vous pouvez créer des listes de tâches, automatiser des tâches, collaborer avec votre équipe, lancer des idées et faire bien d'autres choses encore pour accroître votre efficacité.

Ne vous contentez pas de l'épuisement ! Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour améliorer la productivité et réduire l'épuisement professionnel.