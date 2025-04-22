11 modèles gratuits d'échelle de Likert dans Word et ClickUp

Vous êtes chef de produit et vous lancez une nouvelle application. Vous avez passé d'innombrables heures à créer une expérience utilisateur fluide, mais comment savoir si vos utilisateurs sont satisfaits ?

Découvrez l'échelle de Likert. Cet outil permet de transformer des commentaires vagues en données quantifiables. Que vous évaluiez la satisfaction de vos clients, l'engagement de vos employés ou les commentaires sur vos produits, une échelle de Likert bien conçue peut révéler les opinions, les motivations et les sentiments généraux des participants au sondage, ce que de simples questions oui/non ne permettent pas.

Cependant, créer des questions efficaces pour une échelle de Likert peut être une tâche ardue. C'est là que nous intervenons.

Cet article de blog liste 11 modèles gratuits d'échelle de Likert qui facilitent la réalisation de sondages et les rendent plus efficaces. Ils sont conçus pour vous aider à poser les bonnes questions, obtenir des réponses exploitables et prendre des décisions éclairées.

Que sont les modèles d'échelle de Likert ?

Les modèles d'échelle de Likert sont des structures prédéfinies qui aident les enseignants, les chercheurs, les professionnels des ressources humaines et les concepteurs de sondages à créer rapidement des sondages efficaces à l'aide d'échelles de Likert.

L'échelle de Likert, qui tire son nom du psychologue Rensis Likert, est un cadre qui présente généralement une affirmation et demande aux répondants d'évaluer leur niveau d'accord ou de désaccord sur une échelle à plusieurs points.

Le sondage à échelle de Likert propose un éventail de réponses allant d'un extrême à l'autre d'une échelle psychométrique, avec une option neutre.

Voici un exemple de question utilisant l'échelle de Likert : Êtes-vous satisfait du service fourni par [marque, service, agent] ? Le participant au sondage sera invité à sélectionner une réponse parmi cette échelle de Likert à 5 points : Très satisfait Modérément satisfait Ni satisfait ni insatisfait (neutre) Modérément insatisfait Très insatisfait

Un modèle de sondage avec échelle de Likert est essentiel pour créer un format structuré permettant de recueillir des réponses à des questions ou des affirmations qualitatives. Il permet une collecte rapide, cohérente, impartiale et efficace de données qualitatives et quantitatives.

Fonctionnalités clés de l'échelle de Likert

Options de réponse standardisées : le modèle de sondage à échelle de Likert comprend généralement des réponses prédéfinies, telles que « Pas du tout d'accord » à « Tout à fait d'accord », souvent sur une échelle de 5 ou 7 points

Déclarations personnalisables : vous pouvez adapter les déclarations ou les questions relatives au sujet étudié

Disposition cohérente : les questions et les options de réponse de l'échelle de Likert sont structurées de manière uniforme, ce qui facilite l'analyse et la comparaison des réponses

Collecte de données : facilite la collecte systématique des attitudes, opinions ou perceptions des répondants

Les chercheurs et les professionnels utilisent des modèles d'échelle de Likert pour rationaliser le processus de conception des sondages et garantir à la fois les taux de réponse et l'uniformité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'échelle de Likert ?

Un bon modèle d'échelle de Likert est essentiel pour recueillir des données précises et exploitables. Il doit offrir des options de réponse équilibrées, réparties de manière uniforme entre positives et négatives.

Voici les fonctionnalités qui distinguent un modèle d'échelle de Likert :

Options de réponse claires : une bonne échelle de Likert doit utiliser un intervalle équilibré d'options (par exemple, une échelle de 5 à 7 points) allant d'un extrême à l'autre, avec une position neutre au milieu, idéalement

Énoncés pertinents : ils doivent garantir que les énoncés ou les questions de l'échelle de Likert sont spécifiques et directement liés au sujet, en évitant toute ambiguïté

Format cohérent : le modèle doit conserver une disposition uniforme pour toutes les questions de l'échelle de Likert afin d'assurer la cohérence et de faciliter l'analyse

Facile à comprendre : les réponses doivent être simples afin que les participants puissent les interpréter et y répondre avec précision

Évolutif : la conception des modèles doit être flexible afin de pouvoir facilement s'adapter aux besoins du sondage

Grâce à ces éléments, votre modèle d'échelle de Likert vous aidera à saisir efficacement les opinions nuancées et à fournir des données fiables pour l'analyse.

Modèles gratuits d'échelle de Likert

Voici une liste de 11 modèles gratuits d'échelle de Likert parmi lesquels vous pouvez choisir :

1. Modèle d'échelle de Likert ClickUp

Télécharger ce modèle Créez, suivez et analysez les sondages clients en un seul endroit grâce au modèle pour débutants ClickUp Likert Scale

Le modèle pour débutants de l'échelle de Likert ClickUp est parfait pour ceux qui découvrent la conception de sondages.

Elle simplifie la création, le suivi et l'analyse des sondages à échelle de Likert, les rendant accessibles et faciles à utiliser.

Le modèle est facile à utiliser pour les débutants, car vous pouvez personnaliser votre sondage en quelques étapes simples : saisissez vos questions et vos options d'échelle. Vous pouvez partager votre sondage sans effort et recueillir les réponses sans difficulté, puis analyser rapidement les données pour comprendre les tendances et les modèles de commentaires.

Suivez la progression de votre enquête grâce à des statuts simples tels que « Ouvert » et « Achevé ». Utilisez les outils ClickUp pour gérer les commentaires, l'automatisation et l'IA.

Voici comment commencer :

Définissez vos questions : utilisez ClickUp Docs pour créer facilement votre questionnaire à échelle de Likert Concevez l'échelle : créez des tâches pour définir les valeurs de votre échelle en quelques clics Configurer le sondage : organisez les questions et les échelles dans la vue Tableau de ClickUp Collecte de données : automatisez la collecte et l'analyse des données pour rationaliser le processus Interpréter les résultats : utilisez des jalons pour suivre la progression et les informations de manière fluide

Créer une échelle de Likert et gérer les commentaires des clients ou des employés n'a jamais été aussi simple !

2. Modèle simple d'échelle de Likert ClickUp

Télécharger ce modèle Réalisez facilement des sondages à échelle de Likert et analysez les commentaires grâce au modèle d'échelle de Likert de ClickUp

Le modèle d'échelle de Likert ClickUp est l'outil idéal pour créer instantanément des sondages précis et efficaces à l'aide de l'échelle de Likert !

Voici un exemple illustrant comment ce modèle polyvalent peut faciliter la collecte de données :

Installation facile : saisissez vos questions de sondage Likert et les options de réponse

Champs personnalisés : utilisez les champs Département, E-mail, Téléphone et Échelle d'évaluation pour saisir des informations essentielles et personnaliser votre sondage afin d'obtenir des informations plus détaillées

Échelle d'évaluation flexible : Adaptez les trois champs d'évaluation de 1 à 5 à vos besoins en matière de commentaires. Ajustez l'échelle d'évaluation de Likert selon vos besoins pour obtenir les données précises que vous souhaitez

Notation simplifiée : utilisez la checklist intégrée pour noter et évaluer sans effort le positionnement du produit

Partagez votre sondage à échelle de Likert avec votre équipe ou vos clients, et observez comment vous recueillez des informations exploitables qui favorisent la réussite !

3. Modèle de sondage sur la satisfaction client ClickUp

Télécharger ce modèle Capturez et évaluez rapidement les réponses des clients à l'aide du modèle de sondage sur la satisfaction client ClickUp

L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les chercheurs ou les concepteurs de sondages pour les équipes produit est de savoir si leurs clients sont satisfaits et de prendre des décisions fondées sur des données pour modifier les produits en conséquence.

Recueillir des commentaires sur la satisfaction des clients a toujours été un défi, mais le modèle de sondage sur la satisfaction client de ClickUp simplifie ce processus.

Ce modèle est conçu pour simplifier la création, la gestion et l'analyse des sondages à échelle de Likert afin de recueillir des informations précieuses sur vos clients. Il vous aide également à prendre des décisions éclairées pour améliorer vos produits et services.

Pourquoi ce modèle fonctionne-t-il ?

Création efficace : concevez sans effort des sondages personnalisés pour obtenir les commentaires dont vous avez besoin

Réponses rapides : distribuez vos sondages et recueillez les réponses en toute simplicité

Informations exploitables : analysez les données pour identifier les tendances et les domaines à améliorer

Statuts personnalisés : suivez la progression à l'aide de statuts tels que « Ouvert » et « Achevé »

Champs personnalisés : recueillez des commentaires détaillés grâce à des champs tels que « Utilité », « Clarté » et « Résolution »

Affichages personnalisés : gérez les sondages à échelle de Likert à l'aide d'affichages tels que l'affichage des répondants, l'affichage du formulaire de sondage, l'affichage de l'évaluation des connaissances et l'affichage « Com

Grâce au modèle de sondage sur la satisfaction client de ClickUp, vous pouvez rationaliser la collecte des commentaires et apporter des améliorations basées sur les données sans effort.

4. Modèle de sondage sur les commentaires relatifs aux produits ClickUp

Télécharger ce modèle Comprenez bien les besoins de vos clients grâce au modèle de sondage sur les commentaires relatifs aux produits de ClickUp

Si vous êtes un utilisateur alpha, bêta ou de longue date d'un produit, vous avez certainement reçu ce sondage à échelle de Likert dans votre boîte de réception ou dans les notifications de l'application.

Ces outils vous ont peut-être demandé d'évaluer différentes fonctionnalités sur une échelle d'évaluation et de décrire votre opinion sur le produit. Ces sondages à échelle de Likert sont des sondages de satisfaction client.

Ils peuvent vous aider à obtenir des informations précieuses sur l'expérience de vos clients. Vous pouvez rapidement lancer de tels sondages grâce au modèle de sondage sur les commentaires des utilisateurs de ClickUp.

Ce modèle simplifie la collecte et l'analyse des commentaires, ce qui le rend idéal pour améliorer votre produit et augmenter la satisfaction de vos clients.

Utilisez ce modèle pour identifier les domaines à améliorer et optimiser l'expérience utilisateur, recueillir rapidement et précisément des commentaires pertinents, et utiliser les résultats du sondage à échelle de Likert pour prendre des décisions éclairées en matière de développement de produits.

Voici les fonctionnalités que vous allez adorer :

Statut personnalisé : Suivez la progression du sondage grâce aux statuts En cours de révision, Révisé et À réviser

Champs personnalisés : Gérez les commentaires à l'aide de champs tels que « Satisfaction globale », « Durée d'utilisation », etc

Affichages personnalisables : exploitez des affichages tels que la satisfaction globale, les évaluations de produits et les envois de sondages pour organiser vos données

5. Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp

Télécharger ce modèle Obtenez des informations sur le sentiment de votre équipe grâce au modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp

Supposons que vous soyez un professionnel des ressources humaines et que vous souhaitiez mener une enquête auprès de vos employés afin d'évaluer leur niveau d'engagement. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le modèle d'enquête sur l'engagement des employés de ClickUp pour mener rapidement un sondage et identifier les points à améliorer sur votre lieu de travail.

Ce modèle vous permet de rationaliser la collecte des commentaires des employés, d'analyser les processus, d'évaluer la satisfaction des employés et de comprendre la culture de votre entreprise.

Ce modèle d'échelle de Likert vous aidera à identifier les domaines à améliorer sur votre lieu de travail afin d'accroître la satisfaction professionnelle. Vous pourrez également découvrir les points de vue, les objectifs et les besoins de vos employés, puis adapter vos politiques en conséquence.

Voici pourquoi toutes les équipes de gestion des talents et des ressources humaines ont besoin de ce modèle pour mesurer l'engagement des employés :

Informations exploitables : affichez clairement : affichez clairement la satisfaction et l'engagement de vos employés

Sondages personnalisables : adaptez les sondages avec des questions qui correspondent aux besoins de votre organisation

Retour d'information en temps réel : recueillez instantanément les commentaires des employés sur n'importe quel appareil

Statuts personnalisés : suivez la progression des sondages grâce à des statuts tels que « Achevé », « En cours de révision » et « À réviser »

Champs personnalisés : recueillez des commentaires détaillés grâce à 32 attributs, notamment l'équité de la rémunération, les congés payés et la progression de carrière

Vues personnalisées : gérez efficacement les commentaires grâce à des vues telles que « Tous les envois », « Commentaires du service », « Commentaires de l'équipe » et « Guide de démarrage »

Utilisez ce modèle pour savoir comment mieux impliquer vos employés et améliorer la culture de votre organisation.

6. Modèle de commentaires des employés ClickUp

Si vous souhaitez connaître l'opinion de vos employés sur la direction, la culture de votre entreprise, les salaires et les avantages sociaux, le modèle de feedback des employés ClickUp est fait pour vous.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de commentaires des employés ClickUp pour suivre le sentiment des employés

Vous avez besoin d'une boucle de rétroaction dans votre organisation afin de faciliter une communication structurée qui aidera les managers à fournir des commentaires cohérents, à encourager la propriété des performances parmi les employés et à favoriser des discussions ouvertes et honnêtes ainsi que la reconnaissance.

C'est le seul modèle dont vous avez besoin, car il vous aide à :

Collecte efficace des commentaires : recueillez rapidement les précieuses contributions de vos employés

Suivi des sentiments : utilisez des visualisations avancées pour : utilisez des visualisations avancées pour surveiller les sentiments des employés au fil du temps

Promouvoir la transparence : instaurez la confiance et une communication ouverte entre les employés et la direction

Statuts personnalisés : suivez la progression des commentaires grâce à des statuts tels que « Ouvert » et « Achevé »

Champs personnalisés : recueillez des commentaires détaillés grâce à des attributs tels que la valeur du commentaire, les opportunités de développement et la culture d'entreprise

Vues personnalisées : accédez efficacement aux commentaires grâce à des vues telles que la liste de tous les répondants, la liste des réponses, le tableau des commentaires des employés et le tableau blanc « Commencer ici »

Grâce au modèle de feedback des employés ClickUp, vous pouvez découvrir instantanément ce que vos employés pensent de vous et apporter les améliorations nécessaires.

7. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Le modèle de formulaire de commentaires ClickUp est idéal pour les services qui souhaitent recueillir des informations auprès de leurs clients, partenaires et utilisateurs.

Télécharger ce modèle Collectez des données significatives grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Vous pouvez utiliser ce modèle pour offrir à vos clients une plateforme où ils peuvent exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. Demander activement des commentaires améliore la fidélité des clients et vous fournit des informations pour améliorer vos produits et services. Vous pouvez également identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière et élaborer des stratégies ciblées.

Cet outil de feedback client vous permet de collecter et de gérer les informations clients dans un emplacement unique, afin de comprendre les pulsations de vos clients.

Ce modèle permet de :

Sondages personnalisables : adaptez vos sondages aux besoins de vos clients

Collecte efficace des données : recueillez : recueillez des commentaires significatifs à 360 degrés pour orienter vos décisions produit

Analyse rapide : identifiez rapidement les tendances et les informations utiles à partir des réponses au sondage

Statuts personnalisés : suivez la progression des commentaires grâce à des statuts tels que « Achevé » et « À faire »

Champs personnalisés : capturez des informations détaillées avec des attributs tels que le fournisseur de services, la date d'achat, le niveau du client, l'évaluation globale et les suggestions d'amélioration afin d'enregistrer les commentaires des clients

Vues personnalisées : accédez aux données de commentaires via la vue Liste des recommandations globales, la vue Liste « Commencer ici », la vue Tableau des commentaires, la vue Tableau d'évaluation des fournisseurs, la vue Tableau des recommandations globales et la vue Tableau des commentaires

Gestion de projet : Améliorez le suivi des commentaires grâce à un tableau de bord et des fonctionnalités puissants de suivi du temps, des étiquettes personnalisables, des alertes de dépendance pratiques, des notifications par e-mail, et bien plus encore !

Améliorez la gestion de vos commentaires grâce au formulaire de commentaires!

8. Modèle d'échelle de Likert à 5 points pour Microsoft Word par TemplateLAB

via TemplateLAB

Le modèle d'échelle de Likert à 5 points de TemplateLab est un choix polyvalent si vous souhaitez l'imprimer et le partager en personne avec les participants à votre sondage.

Vous pouvez télécharger ce sondage esthétique dans différents formats, tels que des documents Microsoft Word, des diapositives Microsoft PowerPoint et des fichiers Adobe Photoshop.

Modifiez le fichier en fonction de vos besoins.

Partagez-le avec les participants à votre sondage via divers canaux de messagerie électronique, sociale ou personnelle afin de collecter et d'analyser les données.

9. Modèle d'échelle de Likert vierge Microsoft Word par TemplateLAB

via TemplateLAB

Contrairement au modèle précédent, la section des questions du modèle d'échelle de Likert vierge de TemplateLAB est vide, d'où son nom.

Vous pouvez ainsi créer des questions à partir de zéro ou même à la volée lors d'un entretien individuel et recueillir des commentaires.

Ce modèle est idéal pour les professionnels des ressources humaines et les psychologues qui mènent des sessions individuelles.

Comme le modèle précédent, vous pouvez télécharger ce sondage esthétique sous plusieurs formats, tels que des documents Microsoft Word, des diapositives Microsoft PowerPoint, des fichiers Adobe Photoshop et des fichiers PDF.

11. Modèle de sondage sur la satisfaction des étudiants par Formplus

via Formplus

Vous êtes membre du corps enseignant ou enseignant dans un établissement ou une école ? Débloquez des informations précieuses sur la satisfaction des étudiants grâce au modèle de sondage sur la satisfaction des étudiants personnalisé de Formplus.

Ce modèle utilise une échelle de Likert à 4 points pour aider les administrateurs scolaires ou universitaires, les membres du corps enseignant et le personnel des établissements d'enseignement à évaluer tout, de la qualité des programmes à la sécurité du campus. Vous pouvez facilement recueillir et analyser les commentaires des étudiants afin d'améliorer les normes et les services de votre établissement.

Voici comment les professionnels de l'éducation peuvent tirer parti de ce modèle :

Réponse rapide : augmentez le taux de réinscription des étudiants en répondant activement à leurs commentaires. Accordez un accès administratif pour garantir une réaction rapide aux suggestions et améliorer l'engagement des étudiants

Notifications automatiques : envoyez automatiquement des e-mails aux étudiants et au personnel pour les tenir informés. Confirmez l'envoi des sondages, accusez réception des commentaires et informez le personnel des nouvelles réponses afin qu'il puisse agir rapidement

Envois flexibles : acceptez des documents et des images supplémentaires pour obtenir des commentaires détaillés. Définissez des limites de taille et de format de fichier pour gérer efficacement les envois

Sous-domaine personnalisé : hébergez votre sondage sur un sous-domaine personnalisé pour faciliter l'accès et renforcer la crédibilité. Personnalisez l'URL afin qu'elle reflète le nom de votre établissement et qu'elle soit facile à mémoriser pour les étudiants

Conception adaptée aux mobiles : ce modèle adapté aux mobiles permet aux étudiants de partager facilement leurs opinions sur n'importe quel appareil, créant ainsi une expérience de feedback fluide

Commencez dès aujourd'hui à améliorer l'offre de votre établissement grâce au modèle de sondage sur la satisfaction des étudiants de Formplus. Recueillez des informations, agissez en fonction des commentaires et démarquez votre établissement !

12. Modèle de formulaire d'évaluation de formation par Formplus

via Formplus

Vous êtes responsable de formation ou professionnel des ressources humaines ? Améliorez vos programmes de formation grâce au modèle de formulaire d'évaluation de formation de Formplus! Ce sondage Likert à 5 points vous aide à recueillir des commentaires complets sur les sessions de formation, le contenu, la prestation et la satisfaction globale.

Pourquoi les formateurs apprécient-ils ce modèle ?

Invitations personnalisées par e-mail : envoyez facilement des invitations en ajoutant ou en important des adresses e-mail. Suivez les réponses en attente et évitez les doublons pour une collecte de commentaires simplifiée

Champs de formulaire polyvalents : les champs glisser-déposer facilitent la création de formulaires. Utilisez des champs d'évaluation et des calculateurs pour évaluer les performances des formateurs et calculer les scores. Ajoutez une logique conditionnelle pour personnaliser les questions de suivi en fonction des réponses

Flux de travail et approbations : mettez en place des processus d'approbation pour examiner les demandes de formation et les permissions. C'est parfait pour gérer efficacement mettez en place des processus d'approbation pour examiner les demandes de formation et les permissions. C'est parfait pour gérer efficacement les commentaires et les demandes des employés

Évaluation collaborative : invitez les membres de l'équipe RH et la direction à collaborer aux évaluations. Recueillez les avis des différents services afin d'améliorer la formation

Évaluations efficaces : utilisez diverses options d'évaluation (échelles, étoiles, cœurs ou smileys) pour obtenir des commentaires détaillés sur des aspects spécifiques de la formation et comprendre les domaines qui nécessitent davantage d'attention ou d'ajustements

Commencez dès aujourd'hui avec le modèle et recueillez des informations exploitables !

Rationalisez vos sondages grâce aux modèles d'échelle d'évaluation de Likert

Les modèles d'échelle de Likert personnalisables sont idéaux pour créer des sondages structurés et impartiaux avec une collecte de données cohérente. Ces modèles aident les chercheurs, les enseignants, les professionnels des ressources humaines et autres à rationaliser le processus de conception et à garantir l'uniformité des réponses.

Tirez parti dès aujourd'hui des modèles d'échelle de Likert entièrement personnalisables de ClickUp et rendez votre processus de sondage plus fluide et plus efficace !

