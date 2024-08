50+ Citations de motivation du jeudi pour le travail pour booster le moral de l'équipe

Il y a deux types de personnes : celles qui considèrent que le jeudi est à un jour du week-end et celles qui considèrent qu'il est à trois jours d'un nouveau Monday. Ou peut-être n'appartenez-vous à aucune de ces catégories et considérez-vous le jeudi comme un simple jeudi.

Pourtant, il arrive que vous ayez besoin d'un jeudi joyeux parce que les trains sont en retard, que votre café préféré est fermé ou que vous n'avez vraiment pas envie d'assister à la réunion avec Alex, du service financier, où il ruine tous les bons forfaits en invoquant un "resserrement budgétaire"

C'est là que les citations de motivation du jeudi pour le travail entrent en jeu. Elles sont le rayon de soleil dont vous avez besoin pour traverser ces réunions houleuses et en sortir gagnant - un rappel amical que vous êtes génial. Vous pouvez le faire. Et cela aussi passera.

50+ Citations de motivation du jeudi pour le travail et la vie personnelle

Il se trouve que nous avons rassemblé un tas de citations pour vous remonter le moral, y compris des citations de motivation du jeudi matin pour le travail et des citations drôles du jeudi pour le travail afin de faire démarrer votre journée du bon pied.

Citations motivantes pour le jeudi

Le jeudi peut donner l'impression d'être le plus long de la semaine, le vendredi étant juste hors de portée. Mais en aidant votre équipe.. à rester motivée en créant des habitudes de travail pour une vie positive est la clé pour finir en force !

1. Faites aujourd'hui quelque chose dont votre futur vous remerciera.

Sean Patrick Flanery, Acteur

2. Les opportunités ne se présentent pas d'elles-mêmes, c'est vous qui les créez.

Chris Grosser, Auteur

3. Il faut du courage pour grandir et devenir qui l'on est vraiment.

E.E. Cummings, poète et peintre

4. L'attitude est une petite chose qui fait une grande différence.

Winston Churchill, ancien Premier ministre du Royaume-Uni

5. Tous nos rêves peuvent se réaliser si nous avons le courage de les poursuivre.

Walt Disney, producteur de films d'animation et acteur de voix

Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis

7. Tous les rêves sont à portée de main. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à avancer vers eux.

Viola Davis, actrice et productrice de films

8. C'est en s'amusant que l'on construit les meilleurs souvenirs.

Simone Biles, gymnaste

9. Le jeudi est rempli de pensées intemporelles et de rêves de guimauve.

Anthony T. Hincks, Auteur

10. La première étape pour aller quelque part est de décider de ne pas rester là où l'on est.

JP Morgan, financier et banquier d'affaires

11. Vivre est la chose la plus rare au monde. La plupart des gens se contentent d'exister.

Oscar Wilde, poète et dramaturge

12. Toute votre vie est une manifestation des pensées qui vous traversent l'esprit.

Lisa Nichols, conférencière motivée

13. Le destin n'est pas une question de chance ; c'est une question de choix.

William Jennings Bryan, avocat, orateur et ancien homme politique

14. Quand on a un rêve, il faut le saisir et ne jamais le lâcher.

Carol Burnett, comédienne et actrice

15. Rien n'est impossible. Le mot lui-même dit "Je suis possible"

Audrey Hepburn, actrice

16. La vie est pleine de rebondissements. Il faut s'accrocher, et c'est parti.

Nicole Kidman, Actrice

17. La réussite n'est pas définitive, l'échec n'est pas fatal : c'est le courage de continuer qui compte.

Winston Churchill, ancien Premier ministre du Royaume-Uni

18. Parfois, lorsque les choses s'effondrent, elles peuvent en fait se mettre en place.

Inconnu

19. C'est votre façon de voir la vie qui compte. Si l'on se prend à la légère et que l'on ne se prend pas trop au sérieux, on finit par trouver de l'humour dans notre vie quotidienne. Et parfois, cela peut nous sauver la vie.

Betty White, actrice et humoriste

Elbert Hubbard, écrivain et éditeur

21. Chaque jour apporte son lot de cadeaux. Détache le ruban.

Ann Ruth Schabacker

22. Chaque jour compte 1 440 minutes. Cela signifie que nous avons 1 440 occasions quotidiennes d'avoir un impact positif.

Les Brown, homme politique et conférencier motivateur

23. Si ce n'était pas difficile, tout le monde le ferait. C'est la difficulté qui fait l'excellence.

Tom Hanks, acteur et réalisateur

24. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que l'on fait. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous contentez pas de cela. Comme pour toutes les questions de cœur, vous le saurez quand vous l'aurez trouvé.

Steve Jobs, ancien PDG d'Apple

Citations positives du jeudi

Il est facile de sombrer dans le marasme en milieu de semaine, mais les jeudis supportables peuvent aussi être un rappel que le week-end est à portée de main. Gardez le moral et responsabilisez votre équipe d'être leur leurs propres managers .

25. Nous faisons de notre mieux pour diffuser une énergie positive. Certains nous rendent la pareille, d'autres non. Il vaut mieux rester à l'écart des personnes qui ne peuvent pas nous rendre la pareille.

Avijeet Das, auteur et poète

26. Parfois, votre joie est la source de votre sourire, mais parfois, votre sourire peut être la source de votre joie.

Thich Nhat Hanh , militant pour la paix et moine tibétain

27. Il faut toute une vie pour apprendre les leçons de la vie, c'est ainsi que cela se passe dans la salle de classe de la vie. Mais à mesure que nous apprenons, nous enseignons aux autres. Nous sommes tous des enseignants dans l'école de la vie.

Oliver Steele, chanteur

28. Ce n'est pas l'erreur qui compte, c'est la façon dont vous interprétez la leçon.

Michelle C. Ustaszeski

29. Plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien.

Socrate, philosophe

Citations du jeudi de la reconnaissance

Le jeudi matin est le moment idéal pour apprécier les petites victoires et exprimer sa gratitude. Rappelez à votre équipe à quel point elle est valorisée grâce à ces citations impressionnantes citations sur le travail d'équipe .

30. Nous devons trouver le temps de nous arrêter et de remercier les personnes qui font la différence dans nos vies.

John F. Kennedy, 35e président des États-Unis

31. Comptez vos bénédictions" est une expression si courante qu'elle est devenue une rengaine. Pourtant, elle contient une vérité et une signification puissantes : Soyez reconnaissants pour ce que vous avez - et pour ce que vous n'avez pas.

Robert W. Bly, écrivain

32. Il faut beaucoup de courage pour adopter une attitude de gratitude pendant les périodes sombres. Mais une fois que vous l'avez adoptée, elle vous donne du pouvoir.

Joshua Tongol, personnalité de l'internet

33. Nous devrions certainement compter nos bénédictions, mais nous devrions aussi faire en sorte que nos bénédictions comptent.

Neal A. Maxwell, érudit et éducateur

34. C'est une chose amusante dans la vie, une fois que vous commencez à prendre note des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous commencez à perdre de vue les choses qui vous manquent.

Germany Kent, journaliste et animateur américain

35. De grandes choses arrivent à ceux qui ne cessent de croire, d'essayer, d'apprendre et d'être reconnaissants.

Roy T. Bennett, Auteur

36. Le plus important est de profiter de la vie, d'être heureux, c'est tout ce qui compte.

Audrey Hepburn, Actrice

Jim Rohn, entrepreneur et auteur

38. Ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas l'offrir.

William Arthur Ward, écrivain

39. Appréciez les petites choses, car un jour, en regardant en arrière, vous vous rendrez peut-être compte qu'il s'agissait de grandes choses.

Robert Brault, Auteur

Citations du jeudi matin

40. Certaines personnes rêvent de réussite, tandis que d'autres se lèvent chaque matin et y parviennent.

Wayne Huizenga, Homme d'affaires

41. Jeudi matin, le soleil se lève tôt, jeudi matin, les arbres chantent.

Giles, Giles & Fripp, Groupe vocal

Mel Gibson, acteur et réalisateur

43. La journée ne fait que commencer, mais regardez le chemin parcouru pour en arriver là.

Inconnu

44. Aujourd'hui est une page blanche qui vous permet de continuer à écrire l'histoire de votre carrière.

Inconnu

45. Croyez toujours que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire.

Inconnu

46. Ce que vous faites aujourd'hui peut améliorer tous vos lendemains.

Ralph Marston, joueur de football américain

47. Les gens commencent à connaître la réussite à la minute où ils décident de le faire.

Harvey McKay, auteur

48. Il faut se lever chaque matin avec détermination si l'on veut se coucher avec satisfaction.

George Lorimer, Journaliste et éditeur

49. Je me lève tous les matins en me disant que ce sera une belle journée. On ne sait jamais quand elle va se terminer, alors je refuse de passer une mauvaise journée.

Paul Henderson, joueur professionnel canadien de hockey sur glace

50. Une promenade matinale est une bénédiction pour toute la journée.

Henry David Thoreau, naturaliste et essayiste américain

51. Si vous changez le monde, vous travaillez sur des choses importantes. Vous êtes enthousiaste à l'idée de vous lever le matin.

Larry Page, ancien PDG de Google

Lemony Snicket, personnage de fiction

53. Chaque matin, avant de vous lever, dites à haute voix "Je crois" trois fois.

Ovide, poète romain

54. Chaque matin est un rappel pour laisser tomber le passé et coller au présent.

Tonmoy Acharjee

55. Acceptez d'être un débutant chaque matin.

Meister Eckhart, théologien allemand

56. Lorsque vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège que vous avez d'être en vie - de respirer, de penser, de jouir, d'aimer - et faites en sorte que cette journée compte !

Steve Maraboli, auteur

Créer et partager des citations de motivation pour le jeudi

Maintenant que vous disposez de quelques citations inspirantes pour le jeudi, pourquoi ne pas répandre l'amour parmi vos collègues et vos équipes et créer un.. un environnement de travail positif ?

Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain pour rédiger des citations du jeudi bien pensées, spécialement pour votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-279.png ClickUp Brain pour créer des citations personnalisées /$$img/

Créez des citations de motivation personnalisées pour maintenir l'élan de votre équipe à l'aide de ClickUp Brain

Mais attendez, l'étincelle de la motivation n'enflamme-t-elle pas la productivité réelle ? Nous aimerions le croire ! C'est pourquoi nous avons préparé une liste de modèles pour vous aider à vous mettre en route le lundi.

💡 Pendant que vous y êtes, essayez ces modèles perspicaces podcasts pour la motivation et citations sur la productivité pour maintenir votre niveau d'énergie pendant la période d'accalmie du vendredi.

Utiliser les modèles ClickUp pour stimuler la productivité

LeModèle de productivité personnelle ClickUp

Modèle de productivité personnelle de ClickUp

Ce modèle personnalisable vous permet d'organiser, de hiérarchiser et de suivre efficacement vos tâches. Vous pouvez paramétrer des tâches récurrentes pour vous rappeler de faire des paramètres, ce qui vous aide à maintenir une productivité constante.

Le modèleClickUp pour le modèle de productivité

ClickUp pour un modèle de productivité

Ce modèle convivial pour les débutants est conçu pour équilibrer le travail et la vie personnelle. Il comporte 7 affichages, 30 statuts et des mises à jour automatisées des champs personnalisés pour simplifier la gestion des tâches.

Le modèleModèle de rapport de productivité personnelle ClickUp

Modèle de rapport de productivité personnel de ClickUp

À l'aide de ce modèle, surveillez le temps passé sur les tâches, repérez les points à améliorer et générez des rapports de progression pour suivre vos objectifs.

Utilisez la Vue Calendrier pour planifier et hiérarchiser les tâches, le Tableau de facturation pour suivre les paiements, la Liste des priorités pour organiser les tâches par importance, et le Guide de démarrage pour créer un plan de productivité personnalisé pour vous-même.

À faire une autre activité amusante pour renforcer l'esprit d'équipe ? Un concours de citations ! Demandez à votre équipe de trouver la meilleure citation motivante, et la meilleure sera invitée à déjeuner !

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour suivre toutes les citations géniales proposées par votre équipe. Grâce à la modification en cours, tout le monde sait quand l'autre personne est en train d'écrire, ce qui permet d'éviter les modifications accidentelles.

Et si vous réussissez cette petite activité de renforcement de l'équipe (soyons honnêtes, vous y parviendrez probablement, vous qui êtes une superstar), pourquoi ne pas prendre de l'avance sur votre prochain projet et mettre votre outils de productivité à bon escient ?

Des outils comme Le suivi du temps de ClickUp et Tâches ClickUp veillera à ce que votre équipe passe suffisamment de temps avec ses proches. Après tout, rien ne surpasse l'impact des citations motivantes qu'un bon équilibre entre travail et vie privée.

Utilisez le suivi du temps intégré au projet ClickUp pour suivre le temps passé sur diverses tâches, établir des estimations, ajouter des notes et afficher des rapports sur votre temps depuis n'importe quel endroit

Enfin, si vous cherchez un moyen efficace de communiquer rapidement avec votre équipe, utilisez les outils suivants applications de communication , telles que ClickUp Discussion. Ces applications vous permettent de communiquer et de collaborer avec votre équipe en temps réel et.. de stimuler la productivité en réduisant le besoin de "réunions rapides".

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-ChatView.png Facilitez la communication interne avec ClickUp ChatView /$$img/

Rassemblez vos messages, commentaires et pièces jointes sous un même toit pour une meilleure collaboration avec ClickUp Chat

Espérons que cette liste de citations de motivation du jeudi pour le travail vous aidera, vous et votre équipe, à créer un environnement de travail stimulant et à surmonter une longue semaine.

Si aucune d'entre elles ne vous convient, nous sommes sûrs que celle-ci le fera :

Cher jeudi : Vendredi vient d'appeler. Elle sera là demain, et elle apporte du vin

Et n'oublie pas de de vous inscrire à ClickUp pour un surcroît de productivité !