50 citations inspirantes sur la productivité pour alimenter votre journée

Vous vous sentez improductif et avez désespérément besoin de motivation ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Nous savons tous à quel point la productivité est importante pour réussir. Pourtant, il y a des jours où vous êtes dans le creux de la vague, incapable d'être productif, et où vous avez du mal à terminer vos tâches quotidiennes à temps. Même si vous faites de votre mieux pour vous concentrer, les multiples distractions et les tueurs de productivité semblent vous arrêter. Vous n'êtes pas seul.

L'un des meilleurs moyens de sortir de ce marasme est de lire les mots de ceux qui en ont fait l'expérience et l'ont surmontée.

Dans ce blog, nous avons rassemblé 50 citations d'auteurs, d'entrepreneurs, de conférenciers motivés et de consultants en productivité pour vous aider à vous remettre dans le bain.

50 citations sur la productivité pour vous aider à rester motivé

Voici les meilleures citations pour vous aider à rester motivé :

Citations de productivité sur la gestion du temps

Nous avons grandi avec l'idée que "le temps, c'est de l'argent", une citation célèbre exprimant l'importance du temps. Nous ne pouvons pas parler de des objectifs de productivité sans mentionner la gestion du temps ; pourtant, c'est un domaine dans lequel beaucoup d'entre nous se débattent !

1. Une fois que vous aurez maîtrisé le temps, vous comprendrez à quel point il est vrai que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an - et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en une décennie !

Tony Robbins, auteur et coach

david Allen, auteur et créateur du système de gestion du temps "Getting Things Done" via *[_Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/David_Allen_(auteur))* > 2. En fait, le moment où je suis le plus productif est celui où j'ai la liberté de créer un désordre créatif ; vous aussi. J'ai besoin d'espace pour être fou, pour faire des erreurs, pour faire du brainstorming, pour être chaotique, pour sortir un peu des sentiers battus. C'est à ce moment-là que vous serez le plus productif.

David Allen, auteur et expert en productivité

3. La plupart d'entre nous consacrent trop de temps à ce qui est urgent et pas assez à ce qui est important.

Steven Covey, éducateur et auteur

4. La simplicité se résume à deux étapes : Identifier l'essentiel. Éliminer le reste.

Leo Babauta, auteur et journaliste

5. Dire "je n'ai pas le temps" signifie en réalité "ce n'est pas une priorité" Si quelqu'un vous offrait une tonne d'argent pour faire ce que vous prétendez ne pas avoir le temps de faire... vous trouveriez probablement le temps !

Laura Vanderkam, écrivain et conférencière

6. L'un des grands défis de notre époque, où les outils de notre productivité sont aussi les outils de notre loisir, est de trouver comment rendre plus utiles ces moments de procrastination où nous sommes devant nos écrans d'ordinateur. Joshua Foer, journaliste et auteur

7. Le temps est un employeur à égalité de chances. Chaque être humain dispose exactement du même nombre d'heures et de minutes dans une journée.

Denis Waitley, conférencier et écrivain motivé

8. ayez des heures régulières pour le travail et les loisirs ; rendez chaque journée à la fois utile et agréable, et prouvez que vous comprenez la valeur du temps en l'employant à bon escient

Louisa May Alcott, romancière et poète

9. la gestion du temps n'est pas une activité ou une compétence périphérique. C'est la compétence essentielle dont dépend tout le reste de la vie

Brian Tracy, conférencier et auteur de livres sur la motivation

10. si vous ne mesurez pas votre temps, il est difficile d'arrêter la procrastination ou d'améliorer votre productivité. Car si vous voulez mieux gérer votre temps, vous devez d'abord savoir où il va. Comment savoir où va votre temps ? En tenant un journal d'activités. Un journal d'activité est exactement ce que vous imaginez : un enregistrement heure par heure de ce que vous faites tout au long de la journée

Darius Foroux, investisseur, entrepreneur et auteur

brian Tracy, conférencier motivateur, auteur de livres sur le développement personnel et président de Brian Tracy International via_ Wikipedia > 11. manger cette grenouille est un terme de gestion du temps qui signifie qu'il faut faire la pire des tâches en premier. Chaque matin, organisez vos tâches et choisissez les tâches les plus importantes et les plus difficiles à accomplir en premier. En faisant cela, vous éliminerez la possibilité de repousser la tâche tout au long de la journée et de ne pas la terminer

Brian Tracy, conférencier motivant et auteur de livres sur le développement personnel

12. le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps

Jim Rohn, entrepreneur, auteur et conférencier motivateur

13. le temps est vraiment le seul capital que possède un être humain, et la seule chose qu'il ne peut pas se permettre de perdre

Thomas Edison, inventeur et homme d'affaires

14. je prends le blocage du temps au sérieux, en consacrant 10 à 20 minutes chaque soir à l'élaboration de mon emploi du temps pour le lendemain. On me demande parfois pourquoi je m'astreins à un niveau de planification aussi détaillé. Ma réponse est simple : cela génère une productivité énorme. J'estime qu'une semaine de travail de 40 heures bloquées produit la même quantité de résultats qu'une semaine de travail de plus de 60 heures poursuivie sans structure

Cal Newport, auteur et professeur associé

15. le fait de mettre l'accent sur la production est la clé de l'amélioration de la productivité, alors que chercher à augmenter l'activité peut aboutir à l'inverse

Paul Gauguin, peintre et sculpteur

peter Drucker, consultant en gestion, éducateur, auteur et fondateur de la gestion moderne via_ Wikipedia > 16. en premier lieu, on essaie d'identifier et d'éliminer les choses qui n'ont pas besoin d'être faites, les choses qui ne sont qu'une perte de temps sans le moindre résultat. Pour trouver ces pertes de temps, on demande à toutes les activités figurant dans les relevés de temps : "Que se passerait-il si ceci n'était pas fait ? que se passerait-il si cette activité n'était pas réalisée ? Et si la réponse est : "Il ne se passerait rien", la conclusion est évidemment qu'il faut cesser de le faire

Peter Drucker, consultant en gestion, éducateur et auteur

17. vous n'avez pas besoin d'un nouveau plan pour l'année prochaine. Vous avez besoin d'un engagement

Seth Godin, auteur, entrepreneur, conférencier

Citations de productivité sur la cohérence

Les résultats que vous souhaitez obtenir, les objectifs que vous voulez atteindre et les habitudes que vous voulez créer ne se produisent pas en un jour. Ils se développent lorsque vous y travaillez chaque jour. Cela vaut pour tout ce que vous faites.

C'est pourquoi la constance est indispensable pour une éthique de travail solide . Il est également essentiel à la productivité, car il vous permet de progresser vers vos objectifs.

Voici quelques citations sur la productivité et la cohérence.

1. Je suis convaincu qu'environ la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est la persévérance pure et simple.

Steve Jobs, entrepreneur, inventeur et investisseur

janet Yellen, économiste américaine et 78e secrétaire au Trésor des États-Unis via_ Wikipedia > 2. La croissance de la productivité, quelle que soit la manière dont elle se produit, a un côté perturbateur. À court terme, la plupart des éléments qui contribuent à la croissance de la productivité ont un effet perturbateur > à la croissance de la productivité > sont très douloureuses.

Janet Yellen, économiste

3. À long terme, l'habitude peu glorieuse de la fréquence favorise à la fois la productivité et la créativité.

Gretchen Rubin, auteure, blogueuse et conférencière

bruce Lee, artiste martial américain d'origine hongkongaise

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce\_Lee Wikipedia /%href/

4. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois.

Bruce Lee, artiste martial et acteur

5. L'excellence est un art qui se gagne par l'entraînement et l'accoutumance. Nous n'agissons pas correctement parce que nous avons la vertu ou l'excellence, mais nous les avons plutôt parce que nous avons agi correctement. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude.

Aristote, philosophe de l'Antiquité et polymathe

6. La productivité n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'un engagement en faveur de l'excellence, d'une planification intelligente et d'efforts ciblés.

Paul J. Meyer, auteur et conférencier motivateur

7. La motivation est ce qui vous fait démarrer. L'habitude est ce qui vous permet de continuer.

Jim Rohn, entrepreneur, auteur et conférencier motivateur

8. Parfois, les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, mais l'effort doit être présent chaque soir.

Michael Jordan, homme d'affaires et star du basket-ball

9. La productivité n'a rien à voir avec les moments "eurêka", les coups d'éclat, les nuits blanches et la consommation de Red Bull toute la journée. Si vous voulez accomplir des choses dans la vie, il faut viser des progrès quotidiens. Il faut faire de l'exercice, travailler, lire, apprendre, étudier, chaque jour.

Darius Foroux, investisseur, entrepreneur et auteur

10. La cohérence est la clé ! Si vous n'êtes pas cohérent, vous ne pouvez rien faire.

Tony Gaskins, conférencier motivateur, auteur et coach de vie

11. On dit souvent que la motivation ne dure pas longtemps. Eh bien, le bain non plus - c'est pourquoi nous le recommandons quotidiennement.

Zig Ziglar, auteur et conférencier motivateur

nolan Bushnell, homme d'affaires américain et fondateur de Chuck E. Cheese via *[_Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Nolan_Bushnell)* > 12. Beaucoup de gens ont des idées, mais rares sont ceux qui décident d'agir maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Mais aujourd'hui.

Nolan Bushnell, chef d'entreprise et ingénieur

13. Les gens aiment la cohérence. Qu'il s'agisse d'un magasin ou d'un restaurant, ils veulent entrer et voir ce qui fait votre renommée.

Millard Drexler, chef d'entreprise

14. Ce n'est pas que je sois si intelligent, c'est juste que je m'attarde plus longtemps sur les problèmes.

Albert Einstein, physicien théoricien

15. La règle des 90/90/1 vous permet d'accroître considérablement votre productivité. Il s'agit d'une règle simple : pendant les 90 prochains jours, consacrez les 90 premières minutes de votre journée de travail à l'opportunité qui change le plus la donne. Rien d'autre. Aucune distraction.

Robin Sharma, écrivain

16. Le succès n'est ni magique ni mystérieux. Le succès est la conséquence naturelle de l'application cohérente de principes fondamentaux.

Jim Rohn, entrepreneur, auteur et conférencier motivateur

Citations de productivité sur la concentration et le travail acharné

Votre plan de productivité est incomplet s'il ne tient pas compte du travail acharné et de la concentration. En effet, si vous ne pouvez pas travailler dur et vous concentrer sur votre travail, comment pouvez-vous être productif ?

Ainsi, lorsque vous voulez être plus productif commencent par se concentrer. Et si vous vous demandez comment vous concentrer, nos experts en productivité ont aussi des choses à dire à ce sujet ! Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

1. S'il y a neuf lapins sur le sol, si vous voulez en attraper un, concentrez-vous sur un seul.

Jack Ma, magnat des affaires, investisseur et philanthrope

2. Si vous n'accordez pas l'attention nécessaire à ce qui retient votre attention, cela vous prendra plus d'attention que cela ne le mérite.

David Allen, auteur et consultant en productivité

3. Pour commencer, il faut cesser de parler et commencer à agir.

Walt Disney, animateur, producteur de films et entrepreneur

4. Il est difficile de battre une personne qui n'abandonne jamais.

Babe Ruth, joueur de baseball légendaire

5. Les scientifiques savent aujourd'hui que le cerveau est incapable d'accorder une attention positive à deux choses en même temps. Ce qui ressemble à du multitâche est en fait un va-et-vient entre plusieurs tâches, ce qui réduit la productivité et augmente les erreurs jusqu'à 50 %.

Susan Cain , écrivain et conférencière

warren Buffett, chef d'entreprise, investisseur et philanthrope via l'administration du commerce international des États-Unis (US Intl Trade Administration) & Wikipedia_

6. Il suffit de faire très peu de choses bien dans sa vie, à condition de ne pas faire trop de choses mal.

Warren Buffett, chef d'entreprise, investisseur et philanthrope

7. Ne vous inquiétez pas des pauses toutes les 20 minutes qui vous empêchent de vous concentrer sur une tâche. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le fait de faire des pauses régulières dans les tâches mentales améliore en fait votre créativité et votre productivité. Sauter des pauses, en revanche, conduit au stress et à la fatigue.

Tom Rath, chercheur et auteur

8. Les amateurs s'assoient et attendent l'inspiration ; les autres se lèvent et se mettent au travail.

Stephen King, auteur

9. J'ai commencé à découvrir qu'en se concentrant profondément sur une seule chose importante à la fois - l'hyperfocalisation - nous devenons la version la plus productive de nous-mêmes. J'ai commencé à considérer l'attention comme l'ingrédient le plus important que nous puissions ajouter si nous voulons devenir plus productifs, plus créatifs et plus heureux.

Chris Bailey, écrivain et consultant en productivité

10. Vous devez rester concentré sur votre voyage vers la grandeur,

Les Brown, homme politique et conférencier motivateur

11. La meilleure façon de stimuler les performances d'une organisation est de créer un environnement dans lequel l'information peut circuler librement, les erreurs peuvent être mises en évidence et de l'aide peut être offerte et reçue.

Simon Sinek, auteur et conférencier motivant

12. Concentrez toutes vos pensées sur le travail en cours. Les rayons du soleil ne brûlent pas tant qu'ils ne sont pas concentrés.

Alexander Graham Bell, inventeur, scientifique et ingénieur

13. Il n'existe pas de voie royale et fleurie vers le succès. Et s'il y en a un, je ne l'ai pas trouvé. Car si j'ai accompli quelque chose dans la vie, c'est parce que j'ai été prêt à travailler dur.

CJ Walker, entrepreneur, philanthrope et activiste

oprah Winfrey, animatrice de talk-show américaine et présidente de Harpo Productions et Oprah Winfrey Network via_ Wikipedia > 14. Le grand secret de la vie, c'est qu'il n'y a pas de grand secret. Quel que soit votre objectif, vous pouvez l'atteindre si vous êtes prêt à travailler.

Oprah Winfrey, animatrice de talk-show, productrice, actrice et auteure

15. Les personnes les plus créatives et les plus productives de la planète ne passent pas leurs meilleures heures à se laisser distraire. Ils font un travail qui a de l'importance.

Robin Sharma, écrivain

16. Pour réussir dans les affaires, il faut de la formation, de la discipline et du travail. Mais si vous n'êtes pas effrayé par ces choses, les opportunités sont aussi grandes aujourd'hui qu'elles l'ont toujours été.

David Rockefeller, économiste et banquier d'affaires

17. Lorsque les gens pensent à des moyens d'améliorer la productivité des employés, leur première pensée va souvent vers des outils et des plateformes sophistiqués. Cependant, je pense qu'il existe un outil dont la barrière à l'entrée est beaucoup moins élevée et qui peut améliorer la productivité des employés en renforçant leur bien-être. Cet outil est la pleine conscience.

Suzanne Taylor, coach d'entreprise

FAQs

**1. Quelle est une citation célèbre sur la productivité ?

Il existe de nombreuses citations célèbres sur la productivité. Toutefois, l'une des plus célèbres est celle de Paul J. Meyer : "La productivité n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'un engagement en faveur de l'excellence, d'une planification intelligente et d'efforts ciblés."

**2. Quelle est une citation motivante sur l'efficacité ?

Bruce Lee a dit un jour : "Si vous passez trop de temps à réfléchir à une chose, vous ne la ferez jamais" C'est une citation parfaite sur l'efficacité qui décrit l'importance d'agir plutôt que de simplement penser.