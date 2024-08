Comment créer une checklist pour le service à la clientèle (avec modèles)

Une bonne expérience du service clientèle peut grandement contribuer à gagner la confiance de vos clients. Cependant, l'expérience d'un client avec votre équipe d'assistance peut varier considérablement d'une interaction à l'autre.

Elle dépend de facteurs variables tels que la criticité du problème, le représentant du service qui traite le ticket et le fait que la résolution du problème nécessite ou non une coordination avec d'autres équipes telles que les équipes de production et d'ingénierie.

Cela dit, si le flux de travail du service clientèle suivait un processus abonné, il compenserait ou minimiserait l'impact de ces variables et résoudre les problèmes liés au service à la clientèle .

Pour vous faciliter la tâche en tant que responsable du service clientèle, vous pouvez mettre en place une checklist du service clientèle.

Dans ce blog, nous verrons comment créer une checklist pour le service client qui peut vous aider à optimiser vos procédures et à offrir des expériences cohérentes et sans faille.

Qu'est-ce qu'une checklist pour le service client ?

Une checklist de service client spécifie les normes de service client avec des règles, des lignes directrices et des bonnes pratiques pour que l'équipe de service puisse offrir une expérience client ultime. Elle liste toutes les ressources dont vous avez besoin, les étapes à suivre et l'ordre dans lequel ces étapes doivent être suivies.

Pourquoi une checklist de service à la clientèle est-elle nécessaire ?

La checklist devient un modèle pour tous les membres de l'équipe, ce qui élimine les conjectures lorsqu'il s'agit d'aider les clients ou de résoudre des requêtes

Grâce à un processus reproductible, vous minimisez les erreurs humaines, offrez une expérience client plus prévisible et obtenez une satisfaction client constante

La checklist aide les nouveaux membres de l'équipe à se mettre en place plus rapidement et à traiter les clients avec plus d'assurance, car il existe un processus éprouvé et testé

Lorsque tout le monde suit un flux de travail abonné, le manager du service clientèle peut évaluer objectivement les performances de l'équipe à l'aide de la liste de contrôle des indicateurs clés de performance (KPI) de l'expérience client

Une checklist peut servir d'étoile directrice pour aider votre équipe de service à naviguer dans ses interactions avec les clients avec confiance et clarté. Voici une checklist du service client en 15 points que votre équipe peut commencer à utiliser :

1. Faciliter l'accès à votre équipe d'assistance

Lorsque les clients s'adressent à votre équipe d'assistance, ils ont probablement un problème urgent qui doit être résolu immédiatement. Un retard peut entraîner des lacunes dans la communication et une confusion inutile.

N'oublions pas que l'objectif premier de votre équipe de service client est de résoudre les problèmes des clients. Vous ne pouvez le faire que si les clients peuvent vous joindre.

Publiez les coordonnées de votre équipe de service (e-mail, numéro de téléphone) sur votre site web, au sein du produit et sur vos poignées de médias sociaux

(e-mail, numéro de téléphone) sur votre site web, au sein du produit et sur vos poignées de médias sociaux Mettez en place un chatbot sur votre site web pour aider les clients à obtenir des réponses aux requêtes d'entrée de gamme

sur votre site web pour aider les clients à obtenir des réponses aux requêtes d'entrée de gamme Acheminez les requêtes vers les bons représentants du service client pour une résolution plus rapide

2. Définir des paramètres de service clairs

Les interactions avec les clients peuvent être mitigées. Il est nécessaire de définir des attentes réalistes pour les clients afin de garantir une expérience de service à la clientèle de haute qualité. Définissez un point de référence à l'aide d'un modèle de checklist de service à la clientèle et formez votre équipe à fournir des prestations en conséquence.

Soyez transparent sur votre disponibilité , vos délais de réponse et le type de requêtes que vous vous engagez à résoudre via le service client

, vos délais de réponse et le type de requêtes que vous vous engagez à résoudre via le service client Suivez une checklist de service à la clientèle pour donner à votre équipe la clarté sur les protocoles et les responsabilités

3. Proposez des options de libre-service Plusieurs études indiquent que pour la plupart des clients, la chose la plus importante qu'une entreprise puisse faire pour eux est de valoriser leur temps. Le libre-service permet à votre entreprise de le faire comme jamais auparavant.

Tous les clients n'aiment pas attendre une réponse de l'équipe du service clientèle.

Vous pouvez vous attendre à ce que les clients férus de technologie optent pour le bricolage et cherchent à résoudre leurs requêtes par eux-mêmes.

Il peut s'agir d'une situation gagnant-gagnant : les clients obtiennent une résolution rapide grâce au libre-service, ce qui maintient la satisfaction des clients, tandis que l'équipe du service clientèle peut se concentrer sur la résolution des problèmes critiques.

Construisez une base de connaissances complète sur votre site web avec un référentiel actualisé des articles du centre d'aide

Configurez votre chatbot pour traiter les requêtes les plus courantes des clients

Chez ClickUp, nous disposons d'un référentiel de base de connaissances à des fins internes et de contact avec les clients.

Exemple concret :

Centre d'aide de ClickUp

couvre l'ensemble des fonctionnalités qu'il propose, y compris les modèles, les webinaires, les intégrations, les cas d'utilisation, l'onboarding, la mise en route, etc. En bref, tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à utiliser ClickUp au maximum de son potentiel.

le centre d'aide de ClickUp est un très bon exemple de libre-service pour commencer à utiliser le produit_

4. Préparer des réponses types pour les requêtes récurrentes

Une étude de McKinsey a révélé que 75% des clients attendent un service "immédiat" dans les cinq minutes suivant la prise de contact avec la marque en ligne. Les réponses prédéfinies permettent d'y parvenir. Les réponses rapides accélèrent le travail des équipes du service clientèle et réduisent le temps de réponse à quelques secondes.

Certains clients préfèrent contacter le service client pour des requêtes personnalisées. De tels tickets peuvent augmenter la charge de travail de votre équipe et solliciter leur bande passante.

Vous pouvez anticiper ces situations en documentant les requêtes récurrentes et en formant votre équipe à la réponse standard appropriée pour chaque requête. Cela peut aider votre équipe à traiter rapidement un volume élevé de tickets.

Documentez les préoccupations récurrentes des clients et les réponses toutes faites pour former votre chatbot

et les réponses toutes faites pour former votre chatbot Publier ce document dans le référentiel de ressources de votre service client ou de votre plateforme de billetterie

de votre service client ou de votre plateforme de billetterie Formez les nouveaux agents d'assistance aux requêtes récurrentes dans le cadre de leur formation initiale

5. Connaître votre produit sur le bout des doigts

Les clients attendent de votre équipe de service client qu'elle soit experte en la matière pour votre produit ou service.

Ce n'est que s'ils ont une connaissance approfondie du produit (jusque dans ses moindres détails) qu'ils pourront fournir des réponses satisfaisantes aux requêtes des clients, renforçant ainsi leur crédibilité et gagnant leur confiance.

Les représentants du service après-vente qui connaissent bien le produit seront en mesure de comprendre le problème du client avec précision et de le résoudre rapidement. À l'inverse, les tickets de service peuvent s'éterniser pendant des jours si le représentant n'a pas la bonne connaissance du produit ou du service, laissant le client frustré.

Organisez régulièrement des sessions de formation sur les dernières fonctionnalités du produit à l'intention de votre équipe de service à la clientèle

sur les dernières fonctionnalités du produit à l'intention de votre équipe de service à la clientèle Créez une base de connaissances à l'aide des éléments suivants Documents ClickUp avec un référentiel de sessions de formation préenregistrées que les référentiels de service peuvent utiliser pour se rafraîchir la mémoire sur les capacités existantes du produit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-gif-1.gif Documents ClickUp /$$$img/

ajoutez les ressources de formation de votre produit ou service à ClickUp Docs pour que les représentants du service comprennent mieux le produit_

6. Écoutez plus que vous ne parlez

À défaut de faire des recherches au cœur du problème, toute solution que vous mettrez en œuvre reviendra à appliquer un pansement sur une coupure profonde. Elle ne fera que couvrir le problème en surface sans s'attaquer à la blessure sous-jacente.

Pire encore, une solution temporaire risque de faire resurgir le problème, nécessitant une autre discussion d'assistance pour le même problème ou un problème similaire.

Les solutions fondées sur une compréhension approfondie du problème apporteront une solution durable, éviteront les allers-retours avec le client et garantiront une plus grande satisfaction à l'égard du processus de service à la clientèle.

Voici quelques bons conseils à suivre

Posez les bonnes questions lors des discussions d'assistance. Cela permet de découvrir les moindres détails des problèmes rencontrés par les clients

lors des discussions d'assistance. Cela permet de découvrir les moindres détails des problèmes rencontrés par les clients Prendre des notes détaillées pour saisir les détails clés des discussions d'assistance. Les clients apprécient que les représentants fassent preuve d'une compréhension approfondie de leurs problèmes

7. Faites preuve d'empathie à l'égard des besoins de vos clients

L'un des éléments clés d'un excellent service à la clientèle consiste à donner au client le sentiment qu'il est entre de bonnes mains Les agents de service doivent faire preuve d'empathie et de compréhension à l'égard de la situation difficile dans laquelle se trouve le client en gérant les attentes du client .

Faire preuve d'une véritable préoccupation au lieu de réponses froides et robotiques peut transformer les discussions d'assistance en expériences mémorables pour les clients. Cela contribue grandement à fidéliser les clients et à cimenter les relations à long terme, en transformant davantage de clients en défenseurs de votre marque.

Conseils pour exprimer de l'empathie dans les interactions avec le service client

Il peut s'agir simplement de reconnaître le problème pour lequel le client vous contacte

pour lequel le client vous contacte Soyez transparent sur les échéanciers et faites-lui savoir que vous prenez des étapes sérieuses pour résoudre son problème

et faites-lui savoir que vous prenez des étapes sérieuses pour résoudre son problème Définissez vos paramètres clairement, tôt et à plusieurs reprises au cours de l'interaction avec le client

et à plusieurs reprises au cours de l'interaction avec le client Pour une communication proactive, établissez une cadence de suivi et informez le client de tout changement concernant sa demande

8. Minimiser le temps de réponse

L'un des piliers d'un bon service à la clientèle consiste à répondre aux clients le plus rapidement possible.

Il est essentiel de disposer d'une stratégie fiable pour répondre aux demandes des clients dans les plus brefs délais. Un problème non résolu pourrait avoir bloqué le travail chez le client, et les réponses retardées peuvent exacerber les frustrations des clients.

Dans les cas extrêmes, un schéma de réponses d'assistance retardées peut entraîner une désaffection de la part des clients.

Utiliser modèles pour le service à la clientèle les flux de travail dans la mesure du possible : réponses aux e-mails, checklists de tâches, rapports de bogues, résolution de bogues, etc

les flux de travail dans la mesure du possible : réponses aux e-mails, checklists de tâches, rapports de bogues, résolution de bogues, etc Mesurez le temps de réponse moyen aux tickets d'assistance au sein de votre équipe et faites-en un indicateur de performance clé pour les représentants du service

aux tickets d'assistance au sein de votre équipe et faites-en un indicateur de performance clé pour les représentants du service Utilisez le temps de réponse moyen du secteur comme référence et fixez-vous pour cible de ramener le temps de réponse de votre équipe en dessous de la moyenne du secteur au cours des 1 à 2 prochains trimestres

comme référence et fixez-vous pour cible de ramener le temps de réponse de votre équipe en dessous de la moyenne du secteur au cours des 1 à 2 prochains trimestres Les startups du commerce électronique de la nouvelle ère ont établi un paramètre élevé pour le service personnalisé avec une disponibilité 24×7 et des paramètres rapides comme l'éclair. Les attentes des clients sont plus élevées qu'auparavant . Investissez dans des chatbots alimentés par l'IA qui peuvent répondre instantanément aux requêtes des clients

9. Maintenir la patience et le sang-froid

Les interactions avec les clients peuvent souvent déraper. La clé d'un bon service à la clientèle est de savoir garder la tête froide. Au lieu de vous impatienter, essayez de comprendre pourquoi vos clients sont contrariés - écoutez activement ce qu'ils disent.

Formez les agents du service client à l'écoute active et encouragez-les à poser des questions de clarification ; vous réduirez ainsi les risques de mauvaise communication et améliorerez la satisfaction des clients.

Conseils pour gérer les interactions avec les clients

Écoutez votre client sans vous précipiter pour fournir un fournisseur, et posez des questions pour vous assurer que vous comprenez ses préoccupations

Gardez un langage professionnel et un ton respectueux ; en restant calme, vous éviterez que la situation ne s'aggrave

; en restant calme, vous éviterez que la situation ne s'aggrave Pour améliorer la productivité de votre équipe, pensez à utiliser les outils suivantsOutils d'IA pour le service à la clientèle 💡Pro Tip : utilisez des outils d'IA pour votre service client

ClickUp Brain

_, un assistant d'écriture alimenté par l'IA, pour trouver des réponses pleines de tact lorsqu'il s'agit de traiter avec un client mécontent

les représentants du service clientèle peuvent utiliser ClickUp Brain pour rédiger des e-mails en quelques secondes

10. Gardez vos clients dans la boucle

Les lacunes en matière de communication peuvent faire dérailler un bon service à la clientèle. Faites preuve de transparence lorsque vous vous adressez à vos clients, en vous assurant qu'ils comprennent le problème et qu'ils savent quand il sera résolu. Tenez-les informés à chaque étape du processus de résolution. Cette approche peut renforcer les relations avec les clients, ce qui se traduit par une excellente expérience client.

Conseils pour une communication cohérente avec les clients :

Employez des méthodes efficaces pour communiquer avec les clients gestion de la communication avec les clients pour assurer la cohérence et la continuité à chaque étape du parcours du client

du parcours du client Utiliser L'automatisation ClickUp pour créer des flux de travail personnalisés afin de fournir aux clients des mises à jour opportunes sur leurs changements de statut

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-45.gif Automatisations ClickUp /$$$img/

créer des automatisations personnalisées avec ClickUp Automatisation_

Voici un exemple

exemple d'automatisation personnalisée

pour les équipes d'assistance client :

Créer un problème dans GitHub lorsque le client rapporte un bug de fonctionnalité dans votre produit

Appliquer Modèle de rapport de bug de ClickUp à cette tâche

11. Assurer un suivi à temps, à chaque fois

Il est important de répondre rapidement à la requête d'un client. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas simplement d'une obligation ponctuelle lorsque le ticket est soulevé. Traitez chaque point de contact avec le client comme une occasion de l'enchanter et de l'impressionner. Le suivi en temps voulu doit être votre mantra tout au long du processus de résolution du ticket.

Parfois, après avoir résolu le problème, la communication avec le client peut se refroidir. Même dans ce cas, il est important d'assurer un suivi avec vos clients pour confirmer que vous avez résolu la requête à leur satisfaction. De telles situations sont l'occasion d'obtenir un retour d'information précieux de la part des clients.

Envoyez des formulaires de sondage et de retour d'information à vos clients pour connaître leur expérience avec votre produit ou service

à vos clients pour connaître leur expérience avec votre produit ou service Tirez parti de votre base de connaissances pour leur envoyer des guides de produits, des bonnes pratiques et des guides pratiques pour des fonctionnalités que vous jugez utiles

pour des fonctionnalités que vous jugez utiles Fournissez un service client proactif et demandez aux utilisateurs s'ils ont besoin d'aide après avoir effectué un achat

Envisagez d'utiliser Modèle de formulaire de contact client de ClickUp pour obtenir des informations concernant les préoccupations du client et des commentaires sur des problèmes ou des bugs spécifiques. Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer un flux de travail pour recueillir des informations sur les clients et stocker ces détails de manière organisée

Mettre à jour les statuts au fur et à mesure du traitement des requêtes pour tenir les parties prenantes informées de la progression

Suivre et analyser les tendances et les domaines d'amélioration de vos processus de service à la clientèle

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-398.png Modèle de formulaire de contact client de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377072&department=support Télécharger ce modèle /$$cta/

12. Proposer des solutions produits pour les besoins des clients

Lorsque vous travaillez en étroite collaboration avec un client pour résoudre un problème, efforcez-vous de mieux comprendre les cas d'utilisation et les flux de travail de son entreprise. Combinez votre connaissance du produit et votre compréhension de l'entreprise du client pour proposer des fonctionnalités et des modules supplémentaires.

Une stratégie de service client collaborative créera non seulement des opportunités de vente incitative, mais sera également l'occasion de montrer que vous allez au-delà des attentes. Lorsque vous proposez de manière proactive des solutions qui ajoutent de la valeur à l'entreprise de votre client, vous pouvez transformer les clients en défenseurs de votre marque.

Créez une base de données centralisée du secteur d'activité de chaque client, de ses données démographiques, de ses intentions d'achat, etc. pour obtenir des informations supplémentaires sur leurs préoccupations

du secteur d'activité de chaque client, de ses données démographiques, de ses intentions d'achat, etc. pour obtenir des informations supplémentaires sur leurs préoccupations Utilisez des outils d'aide à la clientèle alimentés par l'IA pour analyser les interactions sur les différents canaux et fournir des informations pertinentes

Le service client est sans doute le meilleur moyen pour une entreprise de démontrer sa..

centré sur le client

. Chaque interaction avec le client peut être une mine d'informations : suggestions de fonctionnalités, améliorations potentielles, préférences des utilisateurs, etc.

Il n'y a peut-être pas de meilleur moyen de développer une entreprise en continu que d'écouter ses clients et d'apprendre directement d'eux. Lorsque vous demandez à vos clients de vous faire part de leurs commentaires, ils savent que leur voix compte et qu'elle est valorisée.

Il est essentiel de recueillir les commentaires des consommateurs, des utilisateurs et des partenaires pour améliorer vos produits et services. Mais obtenir ce retour d'information peut s'avérer difficile. Modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp vous aidera à rationaliser le processus et à tirer le meilleur parti de chaque commentaire.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-255.png Modèle de formulaires de commentaires de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle de formulaire de rétroaction de ClickUp peut vous aider :

Personnaliser votre collecte de commentaires et afficher toutes les données en un seul emplacement, ce qui vous permet d'améliorer vos produits et services

Concevoir des sondages adaptés aux besoins individuels de vos clients et obtenir des informations pertinentes pour orienter les décisions relatives aux produits

Permettez aux clients d'exprimer leurs pensées et leurs préoccupations et évaluez rapidement les réponses pour découvrir des tendances et des idées

Évaluer les possibilités d'amélioration et concevoir des stratégies sur mesure pour y répondre

14. Se concentrer sur l'amélioration continue

Votre équipe de service clientèle est en première ligne pour représenter votre entreprise. À mesure que les clients et leurs besoins évoluent, votre équipe de service à la clientèle doit elle aussi se perfectionner en permanence.

Établissez des indicateurs pour évaluer les performances du service clientèle : volume de tickets traités, temps de résolution des tickets, commentaires moyens des clients, etc. Vous éliminerez ainsi toute subjectivité lorsque vous donnerez un retour d'information aux membres de votre équipe.

Conseils pour l'amélioration continue du service :

Utiliser des outils dédiés logiciel de réussite client avec customer journey mapping et des outils de rapports et d'analyse avancés

et des outils de rapports et d'analyse avancés Étudiez les pratiques de vos meilleurs représentants, intégrez-les dans votre programme de formation et d'intégration, et accompagnez votre équipe pour améliorer ses performances

Créer des checklists sur ClickUp

Si vous voulez savoir quel outil utiliser pour créer votre checklist de service client, ne cherchez pas plus loin que ClickUp.

Le CRM de ClickUp

aide les équipes à organiser leur travail, à améliorer leur productivité et à atteindre les objectifs du service clientèle de manière efficace. Vous pouvez personnaliser ClickUp pour les flux de travail du service client, ce qui permet à vos agents et représentants du service client de :

Décomposer les tickets d'assistance complexes en tâches et sous-tâches gérables

Les assigner à des utilisateurs au sein des équipes

Discuter des problèmes des clients par le biais de commentaires

Cela permet à votre équipe de service client d'améliorer la centricité sur le client et d'offrir des expériences exceptionnelles lors de la résolution des requêtes des clients.

La facilité et la simplicité de

Modèles de checklist ClickUp

en font le choix évident des équipes de service à la clientèle pour gérer efficacement les tâches.

utilisez ClickUp Tasks Checklists pour créer des checklists en quelques étapes simples_

Voyons un guide étape par étape sur la façon dont vous pouvez créer une liste de contrôle

Checklist des tâches ClickUp

:

Étape 1 : Ouvrez votre tâche

Allez à la tâche existante dans votre espace projet sur ClickUp où vous voulez ajouter votre checklist.

Étape 2 : Commencez à créer votre checklist

Une fois que vous avez trouvé l'onglet "Éléments d'action" près de la description de la tâche ou de la section des commentaires, cliquez sur l'icône "+" pour créer votre checklist.

Étape 3 : Ajoutez des éléments à votre checklist

Pour ajouter des éléments à votre checklist, saisissez chaque élément d'action ou tâche que vous devez achever. Vous pouvez également coller directement une liste d'éléments/tâches, et ClickUp ajoutera automatiquement un nouvel élément pour chaque ligne de votre checklist. ClickUp vous permet même de glisser-déposer des éléments entre différentes checklists.

Etape 4 : Modification en cours de votre checklist

En cliquant sur l'ellipse (...) située à côté du nom de la checklist, vous pouvez ajouter des éléments, supprimer des éléments existants de la liste, renommer la checklist ou attribuer la totalité de la checklist à un autre membre de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-272.png Fonctionnalités de la checklist de ClickUp /$$$img/

editez et personnalisez votre checklist à l'aide des fonctions de checklist de ClickUp

Etape 5 : Attribuer des éléments aux utilisateurs de votre équipe

Vous pouvez désigner des utilisateurs responsables de chaque élément (ou "propriétaires") de votre checklist en cliquant sur l'icône "assigner" (généralement représentée par une silhouette grisée) située à côté de l'élément. Il s'agit d'un moyen efficace de distribuer les tâches au sein d'une équipe.

Assignez des tâches, fixez des paramètres et attribuez des priorités avec les Checklists ClickUp

Etape 6 : Emboîter les éléments

L'imbrication de tâches sous une tâche principale ou "parent" vous permet de diviser une tâche plus importante et plus complexe en "sous-tâches" plus petites et plus faciles à gérer Vous pouvez imbriquer les éléments jusqu'à cinq niveaux de profondeur sur ClickUp pour une organisation détaillée.

Étape 7 : Suivez la progression de vos checklists

Dans la vue Liste de ClickUp, les tâches auxquelles une checklist est associée affichent un indicateur du statut d'achèvement de la checklist à côté du nom de la tâche. Cela vous permet de suivre la progression des différentes tâches et d'identifier les tâches achevées en un coup d'œil.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-273.png Suivi des checklists /$$$img/

utilisez les checklists de ClickUp pour suivre la progression de vos tâches

Une fois que votre checklist est prête, vous pouvez facilement rationaliser votre communication avec les clients grâce à

Les intégrations de ClickUp

avec les outils utilisés par votre équipe d'assistance client, notamment Slack, Microsoft Teams, HubSpot, Google Drive, Microsoft Teams, Outlook, etc.

Si vous utilisez ClickUp pour la première fois et que vous souhaitez commencer à mettre en place et à gérer votre premier projet, voici un modèle de checklist créé par ClickUp que vous pouvez simplement utiliser :

Modèle de checklist de projet ClickUp

Le modèle de liste de contrôle de projet

Modèle de checklist du projet ClickUp

est un modèle convivial pour les débutants qui couvre toutes les exigences générales d'un nouveau projet. Vous pouvez mettre en place un nouveau projet sur ClickUp à partir de zéro en quelques minutes en utilisant la structure tâche-sous-tâche.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Project-Checklist-Template.png Modèle de checklist de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1w5kn&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici comment vous pouvez donner le coup d'envoi et exécuter un projet :

Invitez les membres de votre équipe au projet ClickUp

Lorsque toute l'équipe se trouve dans le même environnement de travail, vous pouvez assigner des tâches à vos membres

Assurez-vous que votre équipe exécute les tâches dans la bonne commande et discutez des mises à jour et des commentaires par le biais du chat et des commentaires

Surveillez la progression générale du projet à l'aide de la fonction Vue diagramme Gantt

Identifier et résoudre les goulets d'étranglement à temps et veiller à ce que le projet respecte les délais

💡Pro Tip: Pour améliorer encore votre productivité et votre efficacité en tant que représentant du service client, vous pouvez tirer parti du prêt-à-l'emploi de ClickUp

modèles de service à la clientèle prêts à l'emploi

pour rationaliser vos flux de travail en matière d'assistance client

Offrez des expériences de service client exceptionnelles grâce à ClickUp CRM

A

cRM collaboratif

peut faciliter la communication et le partage des données entre plusieurs services de votre organisation. Avec

Le logiciel de gestion de projet de service à la clientèle de ClickUp

grâce à ce logiciel, vous pouvez collaborer avec des utilisateurs d'autres équipes, assigner des tâches, suivre les délais et résoudre les réclamations des clients dans les délais impartis.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Customer-Service.gif ClickUp, logiciel de gestion de projet pour le service à la clientèle /$$img/

l'utilisation du logiciel de gestion de projet de service à la clientèle ClickUp pour permettre à votre équipe d'assistance de devenir des champions de la réussite des clients

L'idée est de commencer par le bon modèle, qui vous évitera de gérer simultanément les tickets, les discussions et l'assistance, et vous aidera à vous concentrer sur vos clients et leurs problèmes.

Modèle de gestion du service client ClickUp

Modèle de gestion du service à la clientèle de ClickUp

est une ressource précieuse pour votre équipe de service à la clientèle, car il lui permet de :

Gérer les clients, les commentaires et les priorités avec une efficacité professionnelle

Garder une trace de vos clients, partenaires et évaluations de satisfaction dans un seul emplacement

Collaborer avec les équipes et les départements sur les tickets, les problèmes et les solutions

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/customer-service-management-crm-template.png ClickUp modèle de gestion du service client crm https://app.clickup.com/signup?template=t-102451746&department=support Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle simplifie l'expérience de l'assistance client grâce à ses affichages conviviaux, ses formulaires et ses fonctionnalités personnalisables telles que :

Vue Liste : Accédez à chaque ticket par type et escalade dans une liste configurable

Vue Tableau : Triez et surveillez la progression de chaque ticket à l'aide d'un tableau Kanban par glisser-déposer

Affichage du formulaire : Gardez vos formulaires de demande de service client à portée de main et prêts à être livrés en quelques secondes

Vue Document : Vous pouvez vous référer aux instructions d'utilisation de cet affichage de modèle à tout moment

Une gestion efficace du service à la clientèle peut figurer parmi les plus efficaces

stratégies de fidélisation des clients

. En réglant les problèmes des clients en temps voulu, vous pouvez devenir un partenaire précieux pour vos clients, gagner leur confiance et établir des relations à long terme.

Transformez votre service client avec ClickUp

En mettant l'accent sur le service à la clientèle, vous pouvez en faire un véritable facteur de différenciation pour votre entreprise.

La normalisation de vos processus de service à la clientèle peut vous aider à offrir une expérience cohérente à chaque client. Suivre une checklist de service à la clientèle est le moyen idéal de normaliser vos processus de service à la clientèle.

Un outil de gestion de projet personnalisé tel que ClickUp, avec ses nombreuses fonctionnalités et ses modèles prédéfinis, peut aider vos représentants du service clientèle à offrir une expérience agréable à chaque client. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour en découvrir les avantages.