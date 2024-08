Comment éviter les réunions trop nombreuses sur le lieu de travail

"Cette réunion aurait pu être un e-mail"

Oui, c'est vrai. Nous sommes tous passés par là, râlant contre le temps perdu dans une nouvelle réunion inutile et jetant des coups d'œil furtifs à notre montre. En fait, les recherches montrent que 70 % des réunions empêchent en fait les employés d'achever toutes leurs tâches.

Mauvaise nouvelle : trop de réunions peuvent nuire à la progression et à la productivité du personnel.

La bonne nouvelle : vous avez le pouvoir absolu de changer ce discours !

Abordons donc le problème de la surcharge de réunions une fois pour toutes.

Voici votre guide pour vous réapproprier votre temps en rendant les réunions plus efficaces et en ajoutant des heures plus productives à votre journée de travail.

Réunions du Tableau ou réunions ennuyeuses ? L'impact des réunions inutiles

Le déluge de réunions inutiles est bien trop courant dans le monde du travail moderne. Voici comment il conduit à l'insatisfaction des employés :

Baisse de la productivité : Un calendrier plein à craquer et les interruptions constantes des réunions programmées empêchent de se concentrer. Cela entrave l'achèvement des tâches et vous empêche de vous plonger dans un travail approfondi

**Surcharge d'informations : les réunions peuvent essayer de faire trop de choses (ou d'en discuter) en trop peu de temps. Le nombre excessif de réunions aggrave ce problème. La série d'informations ininterrompues et volumineuses qui en résulte fait qu'il est difficile pour les participants de retenir les informations clés et les détails exploitables

**Créativité étouffée : une réunion formelle peut pousser les participants à colorier à l'intérieur des lignes. Le fait d'organiser trop de réunions s'apparente également à une forme de microgestion qui ne suscite pas la confiance. Les membres de l'équipe perdent alors leur esprit créatif et leur capacité de réflexion, ce qui nuit à l'innovation

Ressources gaspillées : Un trop grand nombre de réunions pèse sur de nombreuses ressources. Tout d'abord, les employés doivent bloquer leur agenda et rester disponibles pendant la durée de la réunion. Ensuite, il s'agit d'un gaspillage de temps et d'efforts nécessaires pour programmer lesdites réunions. Enfin, la réduction du nombre d'heures de travail se traduit par une diminution des ressources financières

Est-ce que votre logiciel de gestion des réunions en surrégime ? Votre équipe a-t-elle atteint un niveau de saturation en matière de réunions ? Voici quelques signes indiquant que vous avez programmé plus de réunions que nécessaire :

Votre calendrier est inondé de réunions qui se suivent, ce qui laisse peu ou pas de temps pour un travail approfondi

Vous avez du mal à planifier votre journée de travail et à identifier des blocs de temps ininterrompus pour les tâches importantes

Vous avez du mal à achever vos tâches ou à respecter les délais en raison des interruptions constantes résultant des réunions et des abonnements

Vous êtes épuisé et stressé par le nombre de réunions

Vous avez du mal à prendre des décisions en raison des réunions récurrentesla paralysie de l'analyse* Vous avez peu de contrôle sur votre propre temps et sur l'équilibre entre votre travail et votre vie privée, les réunions s'immisçant dans votre vie personnelle

Vous avez l'impression que les réunions sont une perte de temps, sans objectifs clairs ni résultats tangibles

Vous cherchez à réduire le nombre de réunions excessives ? Voici quelques conseils et astuces qui vous aideront à atteindre cet objectif :

Maintenir une politique de portes ouvertes

Vous vous demandez ce que la politique de la porte ouverte a à faire avec la réduction du nombre de réunions ? Vous serez surpris de savoir tout ce que votre équipe peut discuter au cours de discussions informelles et impromptues.

Remplacez les réunions formelles par des sessions de discussion et de brainstorming, telles que des résumés rapides ou des réunions quotidiennes, et vos employés trouveront des moyens de résoudre les problèmes rapidement et efficacement. Cela favorisera également un environnement de travail ouvert et plus collaboratif, avec une plus grande autonomie, ce qui résulte en une efficacité et une productivité accrues.

Pour ce faire, les dirigeants et les gestionnaires doivent cultiver une culture de travail transparente où les employés se sentent à l'aise pour exprimer leurs questions et leurs préoccupations. Une telle approche aurait un impact particulier dans une installation de travail télétravail pour les jeunes organisations qui ne prescrivent pas de hiérarchie.

Planifier des réunions brèves et ciblées

Les réunions plus courtes sont souvent plus productives, car les participants atteignent un niveau de concentration maximal et limitent les tangentes inutiles. Plutôt que de programmer des réunions hebdomadaires d'une heure, répartissez-les sur la semaine en plusieurs réunions de 15 à 20 minutes maximum.

Prenez l'habitude de préparer la réunion à l'avance (nous y reviendrons) et n'invitez que les participants indispensables. Une approche aussi précise et stratégique de la planification des réunions les rend plus utiles en se concentrant sur les détails essentiels, en réduisant le nombre de réunions et en optimisant l'utilisation du temps. Le reste peut être couvert par des e-mails ou des Messages.

Préparer la réunion

Le manque de préparation des organisateurs et des participants est l'une des causes principales de l'inefficacité des réunions. Prenez donc l'habitude de préparer une réunion .

Voici une approche étape par étape :

Identifier clairement l'objectif de la réunion et le documenter sous le formulaire de l'ordre du jour de la réunion

Définissez les objectifs clés ainsi que les résultats souhaités

Partagez l'ordre du jour de la réunion avec les participants à l'avance et encouragez-les à le parcourir

Cette pratique aidera les participants à se préparer, ce qui leur permettra de gagner du temps et de maximiser leur efficacité.

Modèle d'agenda ClickUp

Utiliser le modèle Modèle d'agenda de réunion ClickUp pour s'assurer que tous les sujets essentiels sont abordés. Le modèle vous aide à préparer les participants en définissant les grandes lignes des discussions, en maintenant un flux structuré et en encourageant la participation active de chacun. Il en résulte des réunions plus productives et plus ciblées.

Démarrer la réunion avec l'agenda

L'ordre du jour l'agenda de la réunion n'est pas seulement un outil de préparation, c'est aussi un outil essentiel pour naviguer dans la réunion pendant sa session. Considérez-le comme la pierre angulaire d'une réunion bien planifiée.

En règle générale, l'agenda de la réunion présente les objectifs principaux, les points de discussion clés et les résultats souhaités. Vous pouvez désigner un animateur de réunion pour veiller à ce que tout se déroule comme prévu. Cet animateur peut bloquer du temps pour les différents éléments de l'agenda afin que tout reçoive une attention proportionnelle.

Les facilitateurs doivent également gérer/orchestrer le flux de la discussion et s'assurer de la participation de chacun. Si nécessaire, il peut assigner des éléments d'action à des participants spécifiques ou à des experts en la matière afin qu'ils sachent quand intervenir et donner du sens à la discussion.

L'animateur de la réunion joue un rôle essentiel en mettant tous les membres de l'équipe et tous les participants sur la même page.

Suivre les notes de réunion

utiliser les notes de réunion ClickUp pour la maintenance d'une liste interactive de choses à faire

L'agenda de la réunion est la vision, et les notes de réunion sont la réalité. Les notes de réunion servent d'outils d'archivage car elles informent tout le monde - des participants à ceux qui ont dû sauter la réunion - de l'objectif clair et des points clés à retenir. En outre, elles fonctionnent comme une feuille de route permettant de rester concentré et d'éviter les suivis inutiles. Il s'agit d'une liste de choses à faire qui permet de maintenir l'élan après la réunion.

Partager les notes de réunion dans un emplacement centralisé afin de les rendre plus accessibles et d'éviter les silos d'informations ou les discussions redondantes. Utilisez-le pour hiérarchiser et attribuer les tâches, définir les responsabilités et la propriété des tâches, et fixer des paramètres. Passez-les également en revue périodiquement pour identifier les sujets récurrents ou les schémas redondants afin d'accroître la productivité.

ClickUp propose des modèles prédéfinis avec des champs intégrés pour vous faciliter la tâche !

Modèle de compte-rendu de réunion de ClickUp

Utiliser Modèle de compte rendu de réunion de ClickUp pour consigner les discussions clés, les décisions et les étapes suivantes dans une forme structurée afin de réduire le nombre d'abonnements ou de prises de notes après la réunion. Ce modèle peut vous aider à conserver toutes les informations relatives à la réunion en un seul endroit, facilement accessible à des fins de référence. En outre, ce modèle peut être facilement lié à des tâches, des projets et d'autres documents pour afficher une vue d'ensemble du travail

Expérimenter avec les types de réunion

Nous avons déjà évoqué le fait que toutes les réunions ne se mettent pas en forme. Envisagez donc de mélanger différents types de réunion pour que les choses restent intéressantes.

Les réunions dans l'espace virtuel sont déjà devenues une fonctionnalité courante dans le monde de l'entreprise. les Stand-ups et les Sprints, qui offrent une version moderne des réunions formelles et sont beaucoup plus efficaces pour les mises à jour de statut de routine ou le brainstorming, sont également possibles.

Il est également possible de programmer des réunions à pied ou des activités de renforcement de l'équipe qui combinent l'aspect social du travail en commun pour renforcer les relations, stimuler la créativité, augmenter les niveaux d'énergie et favoriser la collaboration.

Explorez différentes formes pour différents résultats et tenez-vous en à ce qui fonctionne le mieux pour votre organisation.

Mélanger la communication synchrone et asynchrone

La communication asynchrone, si elle est bien faite, est la kryptonite de la surcharge des réunions. Lorsque vous mettez en place une communication synchrone et une communication asynchrone, vous êtes en mesure d'obtenir des résultats positifs canaux de communication asynchrones vous constaterez rapidement qu'il est nécessaire de réduire le nombre de réunions.

Par exemple, vous pouvez utiliser un outil de gestion de projet comme ClickUp pour obtenir un aperçu en temps réel du statut des tâches ou partager des rapports directs sur une plateforme de collaboration. ClickUp Chat est idéal pour la communication asynchrone car il vous permet d'envoyer et de recevoir des messages à votre propre rythme.

Créez des fils de discussion pour des sujets spécifiques, utilisez les réactions et les mentions pour vous engager avec votre équipe, et tirez parti de fonctionnalités telles que le partage de fichiers et la création de tâches directement dans le chat. Grâce à ce hub centralisé, les discussions sont organisées et accessibles, ce qui favorise un travail d'équipe transparent sans la pression d'une interaction en temps réel.

créez des fils de discussion et utilisez les mentions @ pour collaborer facilement avec les membres de votre équipe en utilisant ClickUp Chat_

Lorsque le flux d'informations entre les parties prenantes est fluide, il est plus facile de poser des questions, de fournir des commentaires ou des suivis, et de suivre la progression en dehors des réunions formelles.

En faisant cela, vous économisez un temps de réunion précieux, qui s'ajoute à la semaine de travail et vous permet de vous concentrer sur des tâches plus axées sur la valeur ou plus complexes qui requièrent votre temps et votre attention.

N'oubliez pas que la "bonne" combinaison de communication asynchrone et synchrone dépend du type d'information et du style de communication et des préférences de votre équipe. Identifiez donc ce qui fonctionne le mieux.

Investir dans la technologie des réunions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/content-calendar-clickup-1-1400x951.png calendrier de contenu dans l'exemple d'affichage du calendrier ClickUp /$$$img/

Maintenir un calendrier numérique sur ClickUp pour que rien ne passe à travers les mailles du filet

La technologie peut changer la donne en rendant les réunions plus efficaces. Qu'il s'agisse de réunir des travailleurs à distance, indépendamment des fuseaux horaires, ou de gérer des calendriers, il y a toujours un outil pour mieux faire. Par exemple, vous pouvez utiliser un outil d'automatisation des réunions pour programmer, inviter et distribuer le matériel de réunion aux participants.

De même, les outils de vidéo conférence permettent des discussions en face à face dans un espace virtuel. Vous pouvez même les utiliser pour enregistrer des réunions et créer des transcriptions.

En outre, les outils de vidéoconférence permettent de tenir des conversations en face à face dans un espace virtuel, Outil de gestion de la charge de travails vous aident à suivre de près la charge de travail et les performances de l'équipe, évitant ainsi de devoir organiser des réunions pour faire le point sur la progression, l'optimisation des ressources, etc.

Vous pouvez également utiliser une plateforme de gestion de projet efficace comme ClickUp pour faire tout ce qui précède à partir d'un emplacement centralisé !

Désigner des jours "sans réunion "

Désignez un jour ouvrable spécifique de la semaine en tant que jour sans réunion pour faire office de désintoxication entre les nombreuses réunions forfaitaires. Encouragez cette pratique en bloquant la journée sans réunion dans votre Calendrier. Encouragez vos employés à faire de même.

Envisagez de mettre en place une journée sans réunion à l'échelle de l'organisation, car l'échelonnement de cette journée entre les équipes et les services peut constituer un cauchemar en termes de programmation pour le travail d'équipe interfonctionnel ou interdépartemental. Cela réduirait également la pression exercée sur les équipes pour qu'elles assistent à des réunions, puisqu'elles peuvent désormais les refuser poliment.

consacrez cette journée sans réunion au travail en profondeur, à la résolution de problèmes et au forfait stratégique afin que vos employés puissent travailler sans être interrompus

Mesurer l'efficacité des réunions

Aucun processus n'est jamais achevé si vous ne le concluez pas par le cycle "mesurer et optimiser". Dans le cas des réunions, suivez les indicateurs tels que le temps passé par réunion, les taux de participation, les éléments achevés et les niveaux de satisfaction des participants. Tâches ClickUp peut être un outil puissant pour le suivi des éléments de la réunion. Vous pouvez facilement contrôler les résultats de la réunion en créant des tâches individuelles pour chaque élément de la réunion et en les assignant aux membres de l'équipe responsables. Utilisez le statut de la tâche (à faire, en progression, achevée) pour évaluer rapidement le taux d'achèvement. Plus votre équipe achève de tâches, plus vos réunions sont efficaces.

suivez les éléments de la réunion à l'aide de ClickUp Tasks_

Capturez et analysez ces points de données pour découvrir les domaines à améliorer. Rincez et répétez ces optimisations basées sur les données, et vous remarquerez une meilleure utilisation du temps prévu et des résultats de la réunion.

Modéliser la réussite

Si une certaine forme de réunion fonctionne pour vous et votre équipe, utilisez-la. Standardisez les formes de réunion, les ordres du jour, les notes ou tout autre détail pour rationaliser le processus de planification et d'exécution. Créez des modèles pour les spécifications des réunions les plus courantes, telles que des modèles de notes de réunion les comptes rendus, les mises à jour et les sessions de remue-méninges.

Le respect d'une structure établie et cohérente réduit le temps nécessaire à la préparation de la réunion. Elle garantit que tous les détails sont couverts et permet aux participants d'être plus productifs. Une telle modélisation rendra la réussite de vos réunions plus prévisible.

ClickUp : Votre guide pour des réunions efficaces

ClickUp est votre guichet unique pour la collaboration et la communication. C'est l'outil idéal pour créer des équipes autonomes qui réalisent plus de choses en moins de temps et en organisant moins de réunions. ClickUp y parvient en servant de hub central pour la gestion de projet, l'organisation des tâches et la communication synchrone et asynchrone.

Voici quelques fonctionnalités de ClickUp qui peuvent vous aider à éviter plus de réunions que nécessaire :

Affichage du Calendrier ClickUp : Visualisez le calendrier des réunions de votre équipe, identifiez les conflits potentiels et bloquez les jours sans réunion sur un Calendrier interactif

Affichez ClickUp Chat : Faciliter les discussions en temps réel au sein des tâches ou des projets pour obtenir un retour d'information instantané, des clarifications et des mises à jour

ClickUp Bloc-notes : Organisez des idées et des documents et partagez-les de manière asynchrone avec votre équipe afin d'optimiser le nombre de sessions de discussion en direct

capturez des idées à l'aide de ClickUp Notepad_

Tableaux blancs ClickUp : Collaborez avec votre équipe dans un espace informel où vous pouvez forfaiter des projets, échanger des idées et prendre des décisions visuellement

Cartes mentales ClickUp : Évitez les longues discussions en personne et favorisez un environnement créatif de résolution de problèmes pour améliorer la cohésion de l'équipe

faites rebondir vos idées et convertissez-les en organigrammes avec ClickUp Mind Maps_

ClickUp Documents : Centraliser les documents de réunion (notes, agendas, etc.) et partager l'information de manière transparente tout en maintenant le contrôle d'accès et l'historique des versions

ClickUp Brain : Bloquez les horaires des réunions, automatisez les invitations, générez des résumés de réunion, traduisez les notes de réunion, et bien plus encore avec ClickUp Brain

résumez les notes de réunion avec ClickUp Brain_

ClickUp Suivi du temps : Suivez le temps et les ressources consacrés aux réunions pour identifier les moyens d'accroître la productivité et la gestion du temps

Et avant d'oublier, vous obtenez également Modèles ClickUp qui facilitent l'exécution de tâches simples telles que la préparation d'agendas de réunions, de procès-verbaux, de forfaits de projets, etc. En fait, vous pouvez commencer dès maintenant avec le modèle suivant :

Modèle de suivi de réunion par ClickUp

Modèle de suivi de réunion de ClickUp vous aide à suivre les détails de la réunion, les décisions ou les éléments d'action tout en attribuant les responsabilités et en maintenant le compte rendu afin de minimiser le besoin de réunions de suivi. Utilisez ce modèle pour améliorer l'organisation, faciliter le suivi de la progression, proposer des résumés de réunion clairs et simplifier la prise de notes et la révision, en veillant à ce que tout le monde reste informé et aligné

Seules les Réunions qui comptent, désormais possibles avec ClickUp

La surcharge de réunions tue la productivité. Trop de réunions entravent l'innovation, sapent le moral des employés et gaspillent les ressources de l'entreprise. Certaines des stratégies ci-dessus, telles que l'établissement d'un agenda clair, la limitation du nombre de participants et l'utilisation de la technologie, peuvent considérablement atténuer l'impact négatif d'un trop grand nombre de réunions.

Plutôt que de gérer votre travail et vos réunions à l'aide de plusieurs outils, plateformes et systèmes distincts, essayez d'utiliser une solution unique - ClickUp.

Grâce à l'impressionnante suite de fonctionnalités de ClickUp, il vous sera plus facile de rationaliser la communication, la collaboration et la gestion de projet afin que les membres de votre équipe puissent se consacrer à leur travail et se réunir lorsqu'ils en ont besoin.

Récupérez votre temps et devenez plus productif. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !

Frequently Asked Questions (FAQs)

**Quel est le nombre de réunions par jour ?

Malheureusement, il n'existe pas de réponse unique à cette question. Le chiffre peut varier en fonction de la taille de votre équipe, de ses rôles et de ses dépendances, ainsi que de la culture de votre entreprise. Toutefois, il est généralement conseillé de programmer les réunions autour de vos heures les plus productives, afin que celles-ci restent consacrées à votre travail le plus important.

**Quel est le pourcentage de réunions qui sont une perte de temps ?

Bien qu'il n'existe pas de statistiques définitives, les employés se plaignent souvent qu'une partie des réunions sont improductives. Certains experts suggèrent de limiter le temps passé en réunion à seulement 20 % de votre temps de travail total .

Vous pouvez limiter le nombre de réunions en :