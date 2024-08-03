10 astuces de voyage pour gérer le travail et les loisirs

400 millions. C'est le nombre de voyages d'affaires long-courriers effectués en un an par les voyageurs d'affaires américains. Effacées, les voyages d'entreprise ont rebondi après le marasme provoqué par la pandémie !

Cependant, voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas : En presque 60% de ces voyages, les employés ont ajouté des jours de PTO ou de vacances pour se donner un peu de temps libre avant ou après le voyage de travail. Le vieil adage selon lequel il ne faut pas mélanger travail et plaisir ne semble pas s'appliquer ici, car le bleisure travel est une tendance croissante dans le monde entier.

Fun Fact 👀

un sondage réalisé par la Global Business Travel Association a révélé que_

36% les voyageurs d'affaires basés aux États-Unis ont essayé au moins une fois les voyages d'agrément

les voyageurs d'affaires basés aux États-Unis ont essayé au moins une fois les voyages d'agrément

Bleisure, littéralement une combinaison de " business " et " leisure ", est la tendance de voyage mixte qui a fait s'asseoir les entreprises mondiales et les compagnies de voyage pour en prendre connaissance. Si vous n'avez pas encore forfaité un voyage bleisure pour vous-même, lisez la suite pour en savoir plus sur cette tendance. Nous partagerons également quelques conseils pour tirer le meilleur parti d'un voyage mixte et des moyens de surmonter certains des pièges typiques auxquels vous pouvez être confronté avec ce type de voyage. 🧳

Qu'est-ce que le Bleisure Travel ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/business-traveler-in-new-york.jpg Les voyages d'agrément combinent les affaires et les loisirs /%img%/

via Unsplash Le terme " Bleisure travel " fait référence à tout voyage où les voyageurs d'affaires combinent voyages d'affaires et voyages de loisirs. Les options de loisirs peuvent aller d'un week-end ajouté à un voyage de travail dans une ville voisine à quelques jours de vacances supplémentaires inclus dans les voyages d'affaires long-courriers. Pour les travailleurs indépendants de l'emplacement, il peut même s'agir d'un séjour plus long quelque part avec un mélange de réunions externes et de temps libre.

Avez-vous déjà voyagé pour une conférence de travail et prolongé votre séjour d'un jour ou deux à des fins de loisirs ? Votre partenaire vous a rejoint à la fin du séjour pour un week-end à la découverte de la ville ? Alors vous avez été un "bleisure traveler" !

Et vous n'êtes pas le seul. Les voyages d'affaires et de loisirs continuent de se mélanger de plus en plus, avec des 35% des réservations de voyages d'entreprise incluent désormais un week-end.

Fun Fact 👀

American Airlines a rapporté que les voyageurs de loisirs constituent son segment à la croissance la plus rapide et la raison pour laquelle la compagnie aérienne supprime les cabines de première classe des vols internationaux - pour faire plus d'espace pour une classe affaires élargie!

a rapporté que les voyageurs de loisirs constituent son segment à la croissance la plus rapide et la raison pour laquelle la compagnie aérienne supprime les cabines de première classe des vols internationaux - pour faire plus d'espace pour une classe affaires élargie!_

Pourquoi les voyages de loisirs sont-ils si populaires ?

Dans les années qui ont suivi la pandémie, les frontières entre le travail et la vie privée se sont considérablement estompées, en particulier pour les personnes qui travaillent à distance. La tendance à travailler de n'importe où a montré aux gens qu'il était possible de combiner avec succès travail et voyages d'agrément. Le concept d'"équilibre entre vie professionnelle et vie privée" est remplacé par celui d'"intégration entre vie professionnelle et vie privée " Les jeunes qui entrent sur le marché du travail expriment tout particulièrement leurs attentes à cet égard.

Les employeurs commencent eux aussi à le comprendre. En facilitant les voyages d'agrément, les entreprises répondent aux besoins de leurs employés et soulignent l'importance du bien-être des employés dans leur culture de travail. En outre, elles bénéficient d'un personnel plus heureux et plus engagé. D'autre part, les employés ont la possibilité de rendre leurs voyages de travail plus satisfaisants en y ajoutant des éléments de loisirs.

C'est une situation gagnant-gagnant pour tous. ✨

Examinons quelques avantages spécifiques des voyages de loisirs pour les voyageurs d'affaires :

Combiner le travail avec un élément de loisir - sans dépenser autant qu'ils le feraient pour des vacances séparées - maintient les employés heureux et améliore la satisfaction au travail

Inclure des temps de repos dans les voyages de travail permet de réduire le stress et d'améliorer la productivité

et d'améliorer la productivité Les voyages et l'exposition à des cultures et des lieux différents contribuent à l'assistance des objectifs de développement personnel

Ils permettent aux employés de mieux équilibrer leur travail et leurs validations personnelles

Adopter le bleisure travel comme politique offre également des avantages distincts pour les organisations

Des politiques qui favorisent et assistent les voyages d'agrément la flexibilité sur le lieu de travail aident à attirer les talents (en particulier la génération Z)

(en particulier la génération Z) Les voyages d'agrément peuvent réduire l'épuisement professionnel et les congés de maladie et améliorer le bien-être général du personnel

du personnel Lorsque les gens sont heureux au travail, les entreprises constatent une meilleure fidélisation des employés

Une productivité plus élevée et la satisfaction des employés contribuent à améliorer les résultats pour l'entreprise dans son ensemble

Fun Fact 👀

d'après AMEX Global Business Travel, le nombre de voyages d'affaires dans le monde est en augmentation

57% les entreprises ont mis en place des politiques permettant aux employés de prolonger leurs voyages d'entreprise par des voyages d'agrément et des vacances

_les entreprises ont mis en place des politiques permettant aux employés de prolonger leurs voyages d'entreprise par des voyages d'agrément et des vacances

Très bien alors, partageons quelques hacks de voyage bleisure qui peuvent vous aider à forfaiter un voyage mixte parfait la prochaine fois que vous vous envolerez.

10 astuces de voyage pour tirer le meilleur parti de votre prochain voyage

Voici comment vous pouvez combiner vos voyages liés au travail avec un peu de temps personnel de la manière la plus efficace :

1. Préparez votre voyage de manière stratégique

Une planification et une préparation minutieuses peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre voyage.

Essayez d'inclure un week-end dans vos dates de voyage. Sinon, ajoutez une ou deux nuits avant votre voyage d'entreprise pour vos déplacements de loisirs

dans vos dates de voyage. Sinon, ajoutez une ou deux nuits avant votre voyage d'entreprise pour vos déplacements de loisirs Vérifiez si vous pouvez programmer vos loisirs pendant les jours creux , ce qui permet de réduire les dépenses

, ce qui permet de réduire les dépenses Réservez à l'avance les activités spéciales ou les visites à capacité limitée, par exemple un billet de concert

les activités spéciales ou les visites à capacité limitée, par exemple un billet de concert Recherchez les attractions locales autour de votre lieu de séjour ; même si vous ne pouvez pas prolonger votre séjour, vous aurez peut-être une après-midi ou une soirée gratuite pour une exploration personnelle

autour de votre lieu de séjour ; même si vous ne pouvez pas prolonger votre séjour, vous aurez peut-être une après-midi ou une soirée gratuite pour une exploration personnelle Explorez la possibilité d'essayer des restaurants locaux célèbres lors de repas avec des collègues ou même pour la réunion de contacts d'entreprise

💡Pro Tip: Créez un espace ou un dossier dédié à votre plan de voyage de loisirs dans ClickUp, et utilisez des listes pour séparer vos voyages d'affaires et vos activités de loisirs. Vous pouvez également mettre en place des

Tâches ClickUp

pour chaque activité avec les dates, les heures et les emplacements et ajoutez des documents tels que des réservations, des agendas, des billets, etc. pour chaque tâche.

Modèle de planificateur de voyage ClickUp

À saviez-vous que ClickUp offre un intervalle de planification de voyage et de

modèles d'itinéraires

? Par exemple, vous pouvez utiliser

Le modèle de planificateur de voyage de ClickUp

pour organiser votre voyage, tenir vos amis et votre famille au courant et rassembler tous les détails importants en un seul endroit. La vue Calendrier de voyage vous donne une représentation visuelle de votre voyage, vous permettant de planifier vos journées, tandis que la vue Guide de voyage vous aide à créer un guide achevé pour votre voyage, du transport à l'hébergement.

2. Recherchez votre destination à l'avance

Compte tenu de la durée généralement courte des voyages de travail, n'attendez pas d'être sur place pour faire des recherches sur les activités de loisirs. Préparez-vous à l'avance et gardez à l'esprit ces conseils de recherche :

Demandez des conseils de voyage à vos partenaires locaux ou à vos collègues qui voyagent souvent

à vos partenaires locaux ou à vos collègues qui voyagent souvent Trouvez des forums de voyage et des groupes Facebook où vous pouvez poser des questions sur votre destination

et des groupes Facebook où vous pouvez poser des questions sur votre destination Suivez des créateurs, des blogs, des podcasts ou des hashtags pertinents pour votre voyage

des créateurs, des blogs, des podcasts ou des hashtags pertinents pour votre voyage Renseignez-vous sur les coutumes locales et l'étiquette

et l'étiquette Vérifiez si des événements, des expériences culturelles ou des festivals locaux ont lieu pendant les dates de votre voyage

💡Pro Tip: Commencez un document de recherche dans le cadre de votre voyage

Documents ClickUp

-regroupent toutes les informations que vous trouvez dans différents forums et sites web en un seul document, achevé avec des liens, des listes, des vidéos et des images.

3. Recherchez les possibilités d'escale

Vous prenez l'avion pour votre voyage d'entreprise ? De nombreuses compagnies aériennes vous permettent d'ajouter une escale dans leur ville hub si vous y passez. Par exemple, Emirates vous permet de faire une escale à Dubaï, Iberia vous permet de vous arrêter à Madrid pendant quelques jours, et Air France et KLM vous donnent la possibilité de faire une escale à Paris et à Amsterdam, respectivement.

Les escales sont une excellente occasion de profiter d'une brève escapade en ville avant ou après votre voyage d'entreprise. Il arrive même que la compagnie aérienne vous propose des forfaits escale intéressants, alors faites vos recherches.

Fun Fact 👀

New York est la ville qui génère le plus de voyages d'agrément chaque année. La Grosse Pomme est suivie par Paris, qui arrive en deuxième position, et Londres en troisième position parmi les destinations les plus populaires pour les voyages d'agrément

la ville de New York génère le plus grand nombre de voyages de loisir chaque année https://clickup.com/fr-FR/blog/143845/les-meilleurs-endroits-pour-etre-un-nomade-numerique/ les destinations les plus populaires pour les voyages d'agrément /%href/

4. Trouver des moyens de réduire les coûts

Étant donné que vous allez payer vous-même la partie personnelle de votre voyage, nous sommes certains que vous apprécierez quelques conseils pour économiser de l'argent :

Si votre voyage d'agrément comprend des vols, envisagez de partir d'un autre aéroport . Vous pourriez économiser sur les billets d'avion et les transferts aéroportuaires, sans compter que vous serez moins dérangé que par un grand aéroport bondé

. Vous pourriez économiser sur les billets d'avion et les transferts aéroportuaires, sans compter que vous serez moins dérangé que par un grand aéroport bondé Abonnez-vous aux sites de voyage qui proposent des offres de voyage , recherchez les offres saisonnières des chaînes hôtelières et demandez à l'hôtel de votre entreprise s'il est prêt à vous accorder un bon prix pour la partie loisirs de votre voyage

, recherchez les offres saisonnières des chaînes hôtelières et demandez à l'hôtel de votre entreprise s'il est prêt à vous accorder un bon prix pour la partie loisirs de votre voyage Profitez des programmes de fidélisation des compagnies aériennes et des hôtels, ainsi que des récompenses offertes par les cartes de crédit

des compagnies aériennes et des hôtels, ainsi que des récompenses offertes par les cartes de crédit Utilisez les transports en commun lorsque c'est possible. Ils sont moins chers que les taxis, plus respectueux du climat et constituent un excellent moyen de s'immerger dans l'atmosphère locale. De nombreuses villes proposent des abonnements de plusieurs jours qui vous permettront d'économiser de l'argent sur le métro, les bus locaux, etc

lorsque c'est possible. Ils sont moins chers que les taxis, plus respectueux du climat et constituent un excellent moyen de s'immerger dans l'atmosphère locale. De nombreuses villes proposent des abonnements de plusieurs jours qui vous permettront d'économiser de l'argent sur le métro, les bus locaux, etc Envisagez un hébergement moins cher comme Airbnb ou des appartements pour la partie loisirs de votre voyage

pour la partie loisirs de votre voyage Chaque ville propose des activités gratuites et des expériences, comme des visites à pied gratuites ou des journées portes ouvertes dans un musée. À faire vos recherches et à trouver quelque chose qui vous plairait

5. Utilisez des applications de voyage et d'autres outils

En plus de vous aider à économiser de l'argent, les applications de voyage et divers outils peuvent également vous aider à forfaiter et organiser mieux votre voyage. En voici quelques-uns que nous avons trouvés particulièrement utiles :

Applications de gestion de voyage comme TripIt compilent automatiquement votre itinéraire à partir des e-mails de confirmation de voyage qui se trouvent dans votre boîte réception

Sites web de forfaits de voyage comme Expedia, Booking.com et d'autres peuvent vous aider à rechercher des offres de voyage et à comparer les prix

Des outils tels que Expensify vous aident à scanner vos reçus de voyage et à les conserver de faire des rapports sur vos dépenses de voyage

Pocket et d'autres applications similaires vous permettent d'enregistrer des articles de voyage , des vidéos et des pages Web pour les consulter plus tard

, des vidéos et des pages Web pour les consulter plus tard Les applications de covoiturage comme Lyft, Uber, BlaBlaCar, etc. fournissent des alternatives pratiques aux taxis

comme Lyft, Uber, BlaBlaCar, etc. fournissent des alternatives pratiques aux taxis Les applications d'évaluation comme TripAdvisor, Yelp, etc., vous permettent de consulter les évaluations de restaurants, d'hôtels et d'attractions

comme TripAdvisor, Yelp, etc., vous permettent de consulter les évaluations de restaurants, d'hôtels et d'attractions Productivité et outils de gestion du travail comme ClickUp peuvent vous aider à gérer en douceur votre travail et vos affaires personnelles

💡Pro Tip:

Connecter ClickUp avec d'autres applications

comme votre calendrier ou votre e-mail pour centraliser toutes les informations liées au voyage.

6. Faire ses valises de manière efficace

Cette étape peut s'avérer délicate si vous ne l'avez jamais fait auparavant. En fait, vous faites vos valises pour deux types de voyages différents, mais naturellement, vous ne voulez pas vous retrouver avec un grand nombre de bagages en soute. Voici comment faire cela comme un pro :

Montez des pièces polyvalentes qui fonctionneront aussi bien dans des paramètres d'entreprise que de loisirs. Par exemple, un pantalon élégant peut être associé à une chemise boutonnée pour le travail et à un tee-shirt pour les sorties

qui fonctionneront aussi bien dans des paramètres d'entreprise que de loisirs. Par exemple, un pantalon élégant peut être associé à une chemise boutonnée pour le travail et à un tee-shirt pour les sorties Si vous emportez des vêtements distincts pour votre travail et vos loisirs, séparément afin de pouvoir ouvrir la section correspondante de votre sac en cas de besoin

afin de pouvoir ouvrir la section correspondante de votre sac en cas de besoin Utilisez des cubes de rangement pour utiliser au maximum l'espace de votre bagage tout en restant organisé

pour utiliser au maximum l'espace de votre bagage tout en restant organisé Au lieu d'emporter un chargeur pour chacun de vos appareils, essayez un chargeur polyvalent avec des ports USB

💡Pro Tip: Créez une checklist d'emballage dans ClickUp ; vous pourriez même en faire des distinctes pour les parties entreprise et loisir du voyage

7. Rencontrer des habitants pour vivre une expérience authentique

Nous vous recommandons de forfaiter quelques expériences locales authentiques afin de mieux connaître votre nouvelle destination. Voici quelques moyens faciles de rencontrer des locaux et d'en savoir plus sur l'endroit où vous vous trouvez :

Inscrivez-vous à un cours cuisine, art, yoga, tout ce qui vous intéresse

Assistez à des événements organisés par les espaces de coworking locaux, les restaurants, etc.

organisés par les espaces de coworking locaux, les restaurants, etc. Essayez les applications de réseaux sociaux pour les voyageurs comme Meetup, Couchsurfing, etc.

pour les voyageurs comme Meetup, Couchsurfing, etc. Sortez dans des espaces de coworking ou des cafés intéressants

dans des espaces de coworking ou des cafés intéressants Explorez les applications qui permettent les connexions avec les locaux, comme Airbnb Experiences, WithLocals, EatWith, etc.

Lire aussi:

10 meilleurs outils de nomade numérique pour les travailleurs à distance

8. Préparez et réservez votre séjour avec soin

À moins que vous ne preniez beaucoup de vols, votre hébergement sera généralement la plus grosse dépense pour la partie personnelle de votre voyage. Voici quelques moyens de tirer le maximum de valeur de vos dollars :

Ne renoncez pas à l'hôtel dans lequel vous séjournez pour la partie entreprise. S'il est bien situé , voyez s'il est prêt à vous accorder une bonne évaluation pour prolonger votre séjour.

, voyez s'il est prêt à vous accorder une bonne évaluation pour prolonger votre séjour. Les tarifs hôteliers sont souvent moins élevés le week-end dans les quartiers d'affaires. Si votre voyage d'agrément tombe un week-end, vérifiez les tarifs dans le quartier d'affaires

sont souvent moins élevés le week-end dans les quartiers d'affaires. Si votre voyage d'agrément tombe un week-end, vérifiez les tarifs dans le quartier d'affaires Pour un séjour rentable qui vous permet également de vous engager avec les locaux, envisagez un Airbnb

Fun Fact 👀

des chercheurs ont découvert que le simple fait de forfaiter un voyage peut vous faire_..

des chercheurs ont découvert que le simple fait de forfaiter un voyage peut vous faire sentir plus heureux ! 😀

! 😀

9. Laissez tomber vos séances d'entraînement habituelles

Oubliez la salle de sport ennuyeuse de l'hôtel. À la place, cherchez d'autres activités amusantes que vous pouvez faire pour rester en forme tout en découvrant la région :

Recherchez un club local de course à pied/randonnée/escalade et rejoignez-le pour la durée de votre séjour

et rejoignez-le pour la durée de votre séjour Participez à des visites à pied qui vous permettront de faire des étapes tout en apprenant des choses amusantes sur la ville

qui vous permettront de faire des étapes tout en apprenant des choses amusantes sur la ville Allez voir les centres de remise en forme locaux ou les activités de plein air c'est aussi un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes



10. Apprendre la langue et la culture

Non, vous n'avez pas besoin de parler couramment l'une ou l'autre langue, mais quelques phrases et une compréhension de base des normes culturelles contribueront à enrichir votre expérience de voyage. Voici quelques choses que vous pouvez essayer de faire, en fonction du temps dont vous disposez et de la durée de votre voyage.

Apprenez quelques phrases essentielles dans la langue locale (des applications comme Duolingo et Babbel sont pratiques)

(des applications comme Duolingo et Babbel sont pratiques) Téléchargez une application de traduction à utiliser chaque fois que vous vous retrouvez à court de mots

à utiliser chaque fois que vous vous retrouvez à court de mots Découvrez la musique, les films ou même les émissions de télévision en vogue dans le pays pour vous faire une idée de la culture pop locale

**Lisez des informations sur la devise, les pourboires, les coutumes locales importantes, etc

Comme tout ce qui vaut la peine d'être fait, les voyages d'agrément s'accompagnent de leurs propres défis. Examinons certains d'entre eux et la manière dont vous pouvez les résoudre.

Avant le voyage

Voici quelques problèmes auxquels vous pourriez être confronté lors de la planification d'un voyage de loisirs, ainsi que nos suggestions pour les surmonter :

Défi : Obtenir l'accord de votre employeur

Toutes les entreprises n'ont pas de politique autorisant ou facilitant les voyages de loisirs. Si ce n'est pas le cas de la vôtre, vous devrez peut-être faire plus d'efforts pour faire valoir votre point de vue.

Solution: Élaborez et présentez à votre supérieur un forfait clair montrant comment vous avez l'intention d'atteindre tous vos objectifs de travail par le biais de

outils de collaboration à distance

. Ils doivent être certains que votre voyage personnel n'aura pas d'impact sur le travail. Lors de votre présentation, n'oubliez pas de souligner les avantages potentiels d'un voyage mixte, tels qu'une productivité accrue.

💡Pro Tip: Mettez-vous d'accord sur les objectifs spécifiques de votre voyage, documentez-les dans un

Objectifs ClickUp

et suivez-les de manière cohérente. Après votre voyage, produisez des rapports sur les objectifs atteints afin de démontrer votre productivité

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image14.png Objectifs ClickUp /%img%/

Créez des objectifs spécifiques et suivez leur progression sans effort avec ClickUp Objectifs

Défi: Équilibrer les itinéraires de travail et de loisirs

Il n'est pas toujours facile de gérer un seul voyage, mais celui-ci est un mélange de deux. Vous devrez vous occuper de deux paramètres d'itinéraires, de réservations et de tâches à accomplir.

Solution: Organisez votre voyage d'affaires et votre voyage personnel à l'aide d'une application ou d'un outil de planification. Dressez la liste de toutes vos tâches et classez par ordre de priorité les tâches de travail à faire absolument et les activités de loisirs à ne pas manquer

💡Pro Tip: Utilize the

L'affichage du Calendrier dans ClickUp

pour visualiser l'ensemble de votre programme de voyage. Code couleur pour les tâches afin de distinguer les activités de travail et de loisirs

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-22.png Calendrier ClickUp /%img%/

Suivez les réunions de travail et les tâches ainsi que les tâches personnelles dans un seul calendrier ClickUp

Défi: Budgétisation des dépenses personnelles

Alors que votre employeur prend en charge la plupart des dépenses liées à votre voyage d'entreprise, vous devrez payer vous-même la partie loisirs et tenir un budget séparé pour ces dépenses. Il n'est pas toujours facile de faire la part des choses et de ne pas perdre des factures et des reçus essentiels.

Solution: En plus des conseils pour économiser de l'argent de la section précédente, pensez à rechercher des offres forfaitaires dans les hôtels afin de pouvoir y prolonger votre séjour pour votre voyage personnel à bon prix. Fixez-vous également un budget précis pour vos paramètres personnels et suivez vos dépenses au jour le jour.

💡Pro Tip: Utilisez ClickUp pour créer un budget personnel et suivre vos dépenses.

Pendant le voyage

Combiner les activités de travail avec le temps libre personnel peut être un défi, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Voici quelques moyens de faire en sorte que cela fonctionne pendant que vous êtes à destination.

Défi : Maintenir la productivité du travail

Le travail ou les affaires sont le principal moteur d'un voyage de loisirs, vous devez donc veiller à équilibrer votre temps de travail et votre temps de loisirs pour faire justice à l'un et à l'autre.

Solution: Fixez des frontières claires entre le travail et les loisirs et utilisez des applications de productivité pour rester concentré pendant les heures de travail. Essayez des techniques de productivité telles que le blocage du temps et la technique Pomodoro pour faire votre travail efficacement. Dans le même temps, veillez à ne pas essayer d'en faire trop - prévoyez des temps de repos dans votre Calendrier

ClickUp pour les Teams à distance

vous aide, vous et votre équipe, à garder le contrôle, quel que soit l'endroit d'où vous vous connectez.

Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire avec ClickUp lorsque vous n'êtes pas au bureau :

Organiser des sessions virtuelles de brainstorming et de forfaits avec le logiciel ClickUp Tableaux blancs ClickUp ; ajoutez du contexte en vous liant à des tâches et à des fichiers. Ensuite, transformez vos idées directement en tâches ClickUp pour une action rapide.

Débarrassez-vous d'abord des choses importantes avec Priorités des tâches et faites avancer les choses grâce à en assignant des tâches aux membres de l'équipe

Visualisez le travail, analysez les charges de travail et suivez la progression grâce à des outils personnalisables Tableaux de bord ClickUp . Vous pouvez même vous créer un tableau de bord de productivité personnel

Démarrez et planifiez instantanément des réunions Zoom à partir de la plate-forme grâce à la fonction l'intégration native avec Zoom

Surmontez les problèmes de fuseau horaire grâce à la communication asynchrone en utilisant la technologie Affichage ClickUp Chat les commentaires sur les tâches, et ClickUp Clips

Utilisez l'application mobile ClickUp pour accéder à vos forfaits et à vos tâches en déplacement

💡Pro Tip: Use

suivi du temps

pour assurer l'équilibre entre le travail et les loisirs

Défi: Échanger les mentalités entre l'entreprise et les loisirs

Si vous travaillez télétravail, vous avez probablement déjà compris ce défi. Tous les autres devront faire face à la gueule de bois du travail pendant leur temps libre, et vice versa.

Solution: Créez une frontière entre les activités professionnelles et les activités de loisirs grâce à un rituel de transition. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de s'éloigner du bureau et de changer de vêtements, de faire un peu de méditation, d'aller se promener, etc.

💡Pro Tip: Mettre en place des

Automatisations dans ClickUp

pour les tâches récurrentes (comme les vérifications quotidiennes avec le bureau) afin que vous ne taxiez pas votre cerveau en vous en souvenant tout le temps. Créez également des flux de travail pour faire la transition entre les modes travail et loisirs, comme un changement de votre statut Slack

Défi à relever : Gérer les urgences liées au travail pendant le temps libre

Des choses arrivent, et une urgence ou un problème critique au travail pourrait vous laisser tendu ou hors de portée.

Mon travail consiste à mettre en place un forfait d'urgence pour toute question urgente liée au travail. Mon travail consiste à tenir les personnes concernées informées de vos paramètres de travail en partageant avec elles votre calendrier ou votre itinéraire. Si vous ne travaillez pas pendant quelques jours de la semaine, prévoyez un

répondeur automatique en dehors du bureau

est également paramétré

💡Pro Tip: Utilisez les fonctionnalités fuseau horaire de ClickUp pour gérer les horaires sur différents emplacements

Défi: Suivre les dépenses d'entreprise et les dépenses personnelles

C'est l'un des problèmes les plus courants des voyages mixtes. Les dépenses en espèces, en particulier, peuvent devenir déroutantes car vous risquez de ne pas vous souvenir de la nature de chaque paiement effectué par la suite.

Solution: Si possible, utilisez des cartes de crédit distinctes pour les dépenses d'entreprise et les dépenses personnelles, afin d'éviter qu'une dépense personnelle ne soit mélangée à des frais de travail (et vice versa). Si ce n'est pas possible, tenez des registres détaillés et conservez les reçus quotidiennement afin de pouvoir soumettre correctement les notes de frais une fois de retour

💡Pro Tip: Créer des champs personnalisés pour enregistrer les dépenses dans ClickUp, et utiliser les étiquettes pour classer séparément les dépenses professionnelles et personnelles. Joignez les reçus aux tâches pour pouvoir les consulter facilement lors de la rédaction des rapports de dépenses

Modèle de rapport de dépenses ClickUp

Modèle de rapport de dépenses de ClickUp vous aide à suivre toutes vos dépenses. Enregistrez et classez vos dépenses par " travail " et " personnel " pour faciliter la rédaction de vos rapports. Cela réduit la possibilité d'erreurs dans la tenue manuelle des dossiers, vous aide à analyser les dépenses et à soumettre des rapports de dépenses précis sur le lieu de travail.

Après le voyage

Oui, en effet, vous pouvez également être confronté à certains défis une fois de retour de votre aventure de voyage de loisirs. Voici quelques scénarios possibles.

Défi : Le décalage horaire qui affecte le retour au travail normal

Même les grands voyageurs peuvent être confrontés à ce problème et, s'il n'est pas géré correctement, le décalage horaire peut vous affecter pendant plusieurs jours après votre voyage. Si vous ne le gérez pas correctement, le décalage horaire peut vous affecter pendant plusieurs jours après votre voyage, ce qui aura un impact sur votre capacité à vous concentrer et à travailler de manière productive.

Solution: Nous vous recommandons d'inclure dans votre forfait un jour de repos, qui vous permettra de décompresser après votre retour. Vous pouvez également essayer des techniques de gestion du décalage horaire (exposition à la lumière, paramètres des repas, prise de mélatonine pour aider à réguler les heures de sommeil)

💡Pro Tip: Utilisez des drapeaux de priorité pour mettre en évidence les tâches de travail critiques afin de vous y atteler en premier. De même, définissez des Rappels ClickUp pour les échéances ou les réunions importantes afin de ne pas les manquer en raison du décalage horaire ou d'une perte d'attention temporaire

Défi: Se sentir insatisfait de son travail après avoir vécu des loisirs

Nous vous entendons. Surtout si vous travaillez dans une installation de bureau, il est difficile d'ignorer la liberté et le dépaysement que vous procurent les voyages mixtes.

Solution: Rappelez-vous d'être reconnaissant pour l'expérience. Trouvez également des moyens de prolonger l'expérience agréable en l'intégrant d'une manière ou d'une autre dans votre vie quotidienne. Par exemple, en cuisinant un plat que vous avez appris pendant le voyage ou en suivant un programme de remise en forme que vous avez appris et apprécié

💡Pro Tip: Use

ClickUp Bloc-notes

pour noter des conseils de voyage ou des informations culturelles pendant votre visite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-notepad.gif Bloc-notes de ClickUp avec gif de notes de réunion /$$$img/

Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit grâce au bloc-notes en ligne gratuit de ClickUp.

Défi: Gérer les perceptions des collègues

Quelle que soit la quantité de travail Terminé pendant le voyage, il y aura toujours des collègues qui penseront que vous avez été Slack.

Solution: Soyez transparent sur la nature de votre voyage. Partager les connaissances acquises qui pourraient être utiles à l'équipe ou à l'entreprise

Défi: Difficulté à se réadapter à la routine

Le blues de l'après-vacances est un phénomène réel que vous anticipez après la fin de votre voyage d'agrément et pour lequel vous avez prévu un forfait.

Solution:Rappellez-vous votre horaire régulier et reprenez-le progressivement. Réfléchissez aux habitudes positives ou aux enseignements tirés de votre voyage et mettez-les en pratique

astuce professionnelle: Créez à l'avance des tâches dans ClickUp pour les actions postérieures au voyage, comme l'envoi des rapports de dépenses ou des notes de remerciement, afin de ne pas avoir à y réfléchir une fois rentré

En vous donnant l'occasion d'équilibrer vos responsabilités professionnelles avec un temps d'arrêt personnel et de rajeunissement, les voyages de loisirs peuvent aider à prévenir l'épuisement professionnel. Voici quelques exemples concrets :

Changement de décor: Le travail à partir d'un nouvel emplacement et l'expérience de nouveaux lieux et de nouvelles personnes peuvent stimuler la créativité et rafraîchir votre esprit

Le travail à partir d'un nouvel emplacement et l'expérience de nouveaux lieux et de nouvelles personnes peuvent stimuler la créativité et rafraîchir votre esprit Satisfaction au travail: La possibilité de combiner travail et loisirs améliore le moral et vous aide à percevoir votre travail de manière plus positive. La plupart des voyageurs de loisirs considèrent qu'il s'agit d'un avantage important de leur travail

La possibilité de combiner travail et loisirs améliore le moral et vous aide à percevoir votre travail de manière plus positive. La plupart des voyageurs de loisirs considèrent qu'il s'agit d'un avantage important de leur travail Amélioration de la santé: Les voyages mixtes vous permettent de rompre avec une routine de bureau sédentaire et de sortir de chez vous. De plus, le fait d'être éloigné de la pression habituelle du travail et de faire de nouvelles choses réduira votre niveau de stress. Et ce n'est pas tout : prolonger votre voyage réduit la pression d'un voyage d'affaires trépidant

Les voyages mixtes vous permettent de rompre avec une routine de bureau sédentaire et de sortir de chez vous. De plus, le fait d'être éloigné de la pression habituelle du travail et de faire de nouvelles choses réduira votre niveau de stress. Et ce n'est pas tout : prolonger votre voyage réduit la pression d'un voyage d'affaires trépidant Productivité accrue: Non seulement les nouvelles expériences de votre voyage de loisirs amélioreront votre créativité et votre capacité à résoudre des problèmes, mais vous serez également plus motivé et plus énergique à votre retour au travail.

Non seulement les nouvelles expériences de votre voyage de loisirs amélioreront votre créativité et votre capacité à résoudre des problèmes, mais vous serez également plus motivé et plus énergique à votre retour au travail. Une meilleure intégration entre vie professionnelle et vie privée: La combinaison du travail et du temps personnel contribue à améliorer votre sens de l'équilibre dans la vie

La combinaison du travail et du temps personnel contribue à améliorer votre sens de l'équilibre dans la vie Croissance personnelle: Les voyages de loisirs vous exposent à de nouvelles expériences et vous donnent le temps d'explorer vos intérêts ou de raviver d'anciens passe-temps. En outre, le paramètre de détente offert par l'expérience peut améliorer vos relations avec vos collègues et vos clients

Des voyages de loisirs réguliers peuvent contribuer à éloigner l'épuisement professionnel en vous permettant de rompre avec la routine, de passer du temps à faire des choses que vous aimez et de vivre des moments dont vous vous réjouissez.

Fun Fact 👀

en 2022, un sondage a révélé que_ 89% des participants souhaitent inclure des vacances dans leur prochain voyage d'affaires

Mon travail sur les voyages d'agrément avec ClickUp

Le Bleisure ou voyage mixte est un moyen pour les employés occupés de trouver une meilleure intégration travail-vie privée. Il permet de réduire le stress et l'épuisement professionnel et d'améliorer la productivité globale et la satisfaction au travail. Les entreprises qui souhaitent attirer et retenir les talents constatent également de plus en plus les avantages des changements de politique pour permettre à leurs employés d'y parvenir.

Cependant, comme le voyage tourne autour du travail, le voyageur de loisir doit être beaucoup plus organisé avec son temps et ses priorités que le voyageur de loisir ordinaire. Les voyages de loisirs nécessitent une planification et une organisation précises afin de ne pas compromettre les horaires de travail et d'utiliser au mieux son temps. Cela signifie qu'il faut forfaiter les voyages à l'avance, réserver les expériences spéciales à l'avance et planifier soigneusement et

le suivi des dépenses

ainsi que le temps.

Il n'est pas surprenant que les voyageurs de loisirs s'appuient fortement sur la technologie pour y parvenir.

Logiciels de productivité

comme ClickUp peut vous aider à bien organiser votre voyage d'affaires et votre voyage d'agrément avec tout ce qu'il faut, des listes de colisage au suivi des dépenses, en passant par le stockage des documents et la gestion de l'information sur les voyages d'affaires

outils de travail télétravail

.

Laissez ClickUp gérer les défis organisationnels associés aux voyages de loisirs, afin que vous puissiez profiter de l'expérience tout en respectant vos obligations de travail. Faites un tour avec ClickUp aujourd'hui !