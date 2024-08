Les meilleures agences de marketing de contenu pour votre Business en 2024

Vous êtes à une réunion et rencontrez quelqu'un qui commence à parler de son récent voyage en camping. Cette personne vous dépeint si bien les nuits étoilées et les histoires autour d'un feu de camp que vous avez soudain envie de forfaiter votre propre aventure en plein air.

Alors que la personne termine son récit, vous vous rendez compte qu'elle travaille pour une entreprise d'équipement de plein air !

Vous venez de faire l'expérience du marketing de contenu en action, et vous ne le saviez même pas.

C'est là toute la puissance d'un excellent marketing de contenu. Il est informatif, divertissant et vous laisse sur votre faim. Mon travail consiste à faire travailler des agences de marketing de contenu derrière ces histoires qui semblent se dérouler sans effort.

Une agence de marketing de contenu est une organisation qui aide d'autres entreprises à planifier, créer et distribuer du contenu qui attire, engage et même vend à leur cible

Maintenant, vous vous demandez peut-être : "Mais pourquoi le marketing de contenu ?"

L'attention est la devise la plus recherchée aujourd'hui, et le marketing de contenu joue un rôle crucial dans la notoriété et l'expansion de la marque.

Que ce soit par le biais d'articles de blog informatifs, de vidéos TikTok hilarantes ou de podcasts stimulants, le marketing de contenu aide les marques à établir des relations avec leur public qui vont au-delà de l'approche traditionnelle " achetez nos produits ".

Explorons donc le monde des agences de marketing de contenu prêtes à faire des vagues cette année. 🌊

Caractéristiques des meilleures agences de marketing de contenu

Comment pouvez-vous choisir la bonne agence de marketing numérique ? Voici quelques caractéristiques communes qui définissent une bonne .

Un processus clairement défini: Ils auront un processus d'évaluation de la qualité de leur travailfeuille de route marketing qui couvre tout ce dont vous avez besoin. Cela signifie qu'elle comporte des étapes clairement définies pour l'élaboration de la stratégie, la création de contenu marketing, la distribution et l'analyse. Vous ne serez jamais laissé dans l'ignorance - vous saurez toujours où vous vous dirigez et comment vous y arrivez

Bien que toutes ces qualités soient essentielles pour une agence de marketing de contenu compétente, d'autres caractéristiques sont bonnes à avoir, telles que :

Expérience et réputation: Les meilleures agences de marketing de contenu se targuent d'une grande expérience et d'une solide réputation. Elles ont travaillé avec suffisamment de clients pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Leurs antécédents de campagnes réussies et de clients satisfaits en disent long sur leurs capacités. Lorsque vous choisissez une agence, recherchez-en une qui a fait ses preuves en matière de résultats et qui a reçu des témoignages élogieux de la part de clients satisfaits

Les meilleures agences de marketing de contenu se targuent d'une grande expérience et d'une solide réputation. Elles ont travaillé avec suffisamment de clients pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Leurs antécédents de campagnes réussies et de clients satisfaits en disent long sur leurs capacités. Lorsque vous choisissez une agence, recherchez-en une qui a fait ses preuves en matière de résultats et qui a reçu des témoignages élogieux de la part de clients satisfaits Coût et étendue des services: Ils doivent offrir un intervalle complet de solutions de marketing numérique, de la création de contenu et de la stratégie à la distribution et à l'analyse. Ils fournissent des prix transparents et des forfaits flexibles répondant à vos besoins et à votre budget

💡Pro tip: On en a pour son argent, donc même s'il est tentant d'opter pour l'option la moins chère, investir dans un marketing de contenu de qualité peut rapporter gros.

L'orientation sectorielle : Les agences spécialisées dans votre secteur d'activité sont plus à même de comprendre les défis et le public qui vous sont propres. Elles ont l'expertise nécessaire pour créer du contenu qui résonne avec votre marché cible et suscite l'engagement. Recherchez des agences qui ont fait leurs preuves dans votre secteur d'activité et qui ont une compréhension approfondie de votre niche

: Les agences spécialisées dans votre secteur d'activité sont plus à même de comprendre les défis et le public qui vous sont propres. Elles ont l'expertise nécessaire pour créer du contenu qui résonne avec votre marché cible et suscite l'engagement. Recherchez des agences qui ont fait leurs preuves dans votre secteur d'activité et qui ont une compréhension approfondie de votre niche **En fin de compte, l'objectif principal du marketing de contenu est de générer des leads et des ventes. Les meilleures agences savent comment créer du contenu qui attire l'attention et convertit les prospects en clients. Elles utilisent des stratégies basées sur les données pour optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche, les médias sociaux et d'autres canaux, assurant ainsi une visibilité et une portée maximales

👉 Si vous avez déjà été curieux du monde du marketing numérique et que vous vous êtes demandé comment vous pourriez.. créer votre propre agence de marketing nous vous proposons un article de blog complet pour vous aider à démarrer.

Les meilleures agences de marketing de contenu de 2024

Voici une liste des meilleures agences de marketing de contenu compilée par nos soins après des recherches approfondies afin que vous puissiez faire votre choix :

1. NinjaPromo

via Promo Ninja Meilleur pour: Blockchain, Web3 Marketing

Industries servies: Crypto, IT, B2B, Fintech, Healthcare, SaaS

Clients notables: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin.com, Burger King

Points forts: Marketing des médias sociaux, optimisation des moteurs de recherche (SEO), relations publiques, stratégie de marque, développement de la blockchain

Tarification: Ils offrent un modèle basé sur l'abonnement

Standard: 40 heures - 3200 $/mois

40 heures - 3200 $/mois Pro: 80 heures - 5600 $/mois

80 heures - 5600 $/mois Meilleur choix: 160 heures-9600$/mois

Emplacement: New York, Londres, Dubaï, Singapour, Hong Kong, Vilnius

Ninja Promo possède une forte expertise dans le marketing des médias sociaux et le marketing d'influence. Établis en 2017, ils ont depuis ouvert des bureaux dans le monde entier.

Ninja Promo a une bonne réputation parmi ses concurrents pour être très innovant, transparent et bien expérimenté dans le traitement des projets d'organisations de toutes tailles et industries.

L'agence est fière d'offrir un accès immédiat au top 1% des talents marketing et créatifs mondiaux, le tout sans, comme ils le disent, " casser la banque "

Vous pouvez vous inscrire à leur service d'abonnement et entrer instantanément en connexion avec une équipe mondiale d'experts en stratégies de marketing numérique - des médias sociaux et du référencement à la production vidéo et au développement de sites Web.

2. Growfusely

via Growfusely Best for: Marketing de contenu complet pour les entreprises SaaS

Industries servies: SaaS, Technologie

Clients notables: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Points forts: Expertise approfondie en marketing de contenu SaaS, SEO, link building, rédaction de contenu

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: Bangalore, Mumbai

Growfusely se concentre fortement sur les entreprises SaaS. Comme son nom l'indique, sa mission est de faire croître ses clients à profusion. Growfusely le fait à travers divers services, y compris des audits de contenu, des placements dans les médias, des interviews par e-mail et podcast, et l'optimisation stratégique des mots-clés.

Ils se spécialisent dans la stratégie de marketing de contenu, la création et la distribution, en veillant à ce que le contenu s'aligne sur la voix de la marque et les bonnes pratiques de référencement.

Si vous êtes à la recherche d'une agence validée pour tirer parti de votre marque et de sa voix sur toutes les plateformes, essayez Growfusely ! Ils vous établiront en tant que leader d'opinion en utilisant des tactiques de marketing axées sur les données et un contenu délicieux.

3. Colonne cinq

via Cinquième colonne Best for: Brands looking for strong visual content and data storytelling (marques à la recherche d'un contenu visuel fort et d'une narration de données)

Industries servies: Technologie, Saas, Finance, Santé, Education, Biens de consommation

Clients notables: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Forces: Stratégie de marque, stratégie de contenu, création de contenu, stratégie de distribution

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: Costa Mesa, Brooklyn

Agence créative primée, Column Five excelle dans la visualisation de données, la stratégie de contenu et le marketing numérique. La meilleure histoire gagne : telle est la philosophie de Column Five Media. Et c'est ce qu'ils font pour leurs clients.

**L'objectif de l'agence est de "guider ses clients dans l'élaboration, le partage et l'exploitation de l'histoire de leur marque de manière à gagner le cœur et l'esprit des clients et, en fin de compte, à conquérir leur marché"

L'agence est connue pour sa capacité à créer des histoires visuelles convaincantes à l'aide d'infographies, de contenus interactifs et de vidéos qui aident les marques à établir une connexion avec leur public.

4. Animalz

via Animalz Best for: Long-form content for thought leadership (contenu de longue durée pour le leadership éclairé)

Industries desservies: SaaS, technologie, B2B

Clients notables: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Points forts: Conseil en référencement, notoriété de la marque, génération de leads, marketing produit, recherche

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: New York

Animalz est une agence de marketing de contenu spécialisée dans le contenu long format pour les entreprises SaaS, tech et B2B. Elle crée des articles, des études de cas et des livres blancs de haute qualité et approfondis qui aident les clients à établir un leadership éclairé et à générer du trafic organique.

Animalz se vante que son contenu est si bon que le public ne se rendra même pas compte qu'il s'agit de marketing. Leur équipe de rédacteurs et de stratèges experts s'assure que le contenu qu'ils produisent est à la fois informatif et engageant.

5. Cher contenu

via Cher contenu Best for: SaaS et les entreprises B2B qui ont besoin d'un contenu écrit de haute qualité

Industries desservies: SaaS, B2B

Clients notables: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Points forts: Stratégie de contenu, rédaction de contenu, génération de leads

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: Barcelone, Espagne

"Cher contenu. Parce que le contenu nous tient à cœur et que nous croyons en son pouvoir de transformation des entreprises."

Cela ressemble exactement à ce en quoi vous voulez que votre agence de marketing de contenu croie.

Dear Content est une agence boutique qui crée du contenu de haute qualité pour les organisations SaaS et B2B. Ils se spécialisent dans les articles de blog, les livres blancs, les études de cas et les livres électroniques qui aident les clients à établir un leadership éclairé et à générer du trafic organique. Cela ressemble à un drapeau vert pour nous !

6. Fondation

via Fondation Best for: B2B SaaS companies looking to grow organically

Industries servies: B2B, fabrication, logiciel, SaaS

Clients notables: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Points forts: Image de marque, conception graphique, conception web, médias sociaux, création de contenu

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: Halifax

The Foundation est une agence de marketing de contenu B2B qui excelle dans la création de stratégies de marketing de contenu efficaces et axées sur les données. Ils aident les entreprises à développer leur audience grâce au marketing de contenu stratégique, à la gestion des médias sociaux et au référencement.

Ils créent des campagnes de contenu percutantes et mesurables tout en réutilisant le contenu et les actifs existants qui ne sont peut-être pas performants. Ils effectuent des recherches approfondies sur les clients de leurs clients, trouvent la bonne adéquation entre le contenu et le marché et fournissent un moteur de contenu qui rationalise toutes les activités nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'entreprise.

Leur expertise réside dans la combinaison de la créativité et de la technologie pour créer des briefs, rédiger du contenu qui s'aligne sur l'intention de recherche du public, et garder un œil attentif sur l'évolution de l'aiguille à travers les indicateurs.

7. Brafton

via Brafton Best for: Business de toutes tailles ayant besoin d'un marketing de contenu complet

Industries desservies: Technologie, finance, santé, éducation, biens de consommation

Clients notables: Canva, Stanford University, Zendesk, ThoughtTrace

Forces: Rédaction de contenu, conception graphique, production de contenu vidéo, création d'aimants à prospects, conseil inbound, marketing par e-mail

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: Basée à Boston, l'entreprise possède des bureaux en Amérique, en Australie et en Europe

Brafton est une autre agence mondiale de marketing de contenu à service complet qui offre.. des services de rédaction de contenu ils offrent des services de rédaction de contenu, de création de contenu, de référencement, de marketing des médias sociaux et de production vidéo. **Leur équipe d'experts s'assure que le contenu s'aligne sur les objectifs de l'entreprise et génère des résultats mesurables.

"Des données marketing tueuses + des génies créatifs internes = un contenu de haute qualité à chaque fois !"

Tel est le mantra de cette agence de marketing.

Elle apporte également son expertise en matière de marketing entrant. Leur équipe mondiale d'experts en référencement, de stratèges en médias sociaux, de spécialistes du payant et de spécialistes du marketing de contenu créatif excelle dans la conception et l'exécution de campagnes de marketing de contenu évolutives. Ils simplifient l'ensemble du processus, de la stratégie et de la création à l'exécution, garantissant des résultats efficaces et impactants pour les clients.

8. Imagination Publishing

via Éditions Imagination Best for: Storytelling engageant et stratégies de contenu personnalisées

Industries desservies: Services financiers, Associations, B2B, Santé

Clients notables: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Points forts: Marketing de contenu, création, distribution, performance

Tarification : Tarification personnalisée

L'emplacement: Chicago

Imagination Publishing est spécialisé dans la création de stratégies de contenu personnalisées pour les marques. Ils offrent des services tels que la création de contenu, le marketing numérique, la gestion des médias sociaux et la production vidéo. Leur approche est axée sur la narration et la création de contenu engageant qui résonne avec le public cible.

L'agence est fortement motivée par le " pourquoi " de faire les choses . Elle estime qu'une approche en quatre volets est nécessaire pour transformer la pratique du marketing de contenu en un moteur de croissance permanent axé sur l'audience pour les équipes marketing et produit. Cette approche exige que chaque expérience de contenu soit ancrée dans les objectifs de l'entreprise, alimentée par les besoins de l'audience, et conçue pour être flexible et itérative.

9. Optimiste

via Optimiste Best for: Stratégie de contenu axée sur le produit avec SEO

Industries servies: Technologie, SaaS, e-commerce, Non-profit

Clients notables: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Points forts: SEO, link building, création de contenu, optimisation de contenu

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: Denver

Optimist aide les marques à développer leur présence en ligne par la création et la distribution de contenu stratégique. Ils se spécialisent dans le contenu axé sur le référencement qui attire le trafic organique et convertit les visiteurs en clients.

Ils disposent d'une équipe mondiale de rédacteurs, de stratèges et de spécialistes du référencement formés pour se concentrer sur la stratégie d'abord et le contenu ensuite pour chaque client.

L'agence commence chaque mission par une compréhension approfondie de l'entreprise et de l'industrie du client afin d'identifier les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs Elle croit que "la stratégie doit être soigneusement prescrite - et non dictée"

Les services de marketing de contenu d'Optimist impliquent l'évaluation des besoins uniques de l'organisation du client, la détermination de la bonne combinaison stratégique d'actifs de contenu, l'exécution de la stratégie, la mesure des résultats, l'apprentissage et l'ajustement.

10. Omniscient Digital

via Omniscient Digital Best for: Les entreprises B2B à la recherche de stratégies de contenu et de référencement axées sur les données

Industries desservies: SaaS

Clients notables: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Points forts: Stratégie de contenu, production de contenu, optimisation de contenu, création de liens, référencement technique, analyse numérique

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: Austin

Omniscient Digital est une agence de marketing de contenu et de référencement qui aide les entreprises de logiciels B2B à se développer par le biais de la recherche organique et du contenu. Ils se spécialisent dans le contenu long-form, de haute qualité qui attire le trafic organique et convertit les prospects en clients personnalisés.

Leur validation de l'apprentissage continu et de l'optimisation des processus garantit qu'ils fournissent des résultats de premier ordre de manière constante.

Ils commencent par auditer le site Web existant d'un client, analysent les concurrents et apprennent à connaître le secteur afin d'élaborer une stratégie de référencement et de contenu pour la croissance organique. Ensuite, ils mettent en œuvre le programme de référencement, qui peut inclure la production d'un contenu de haute qualité et de backlinks pour mettre en valeur l'expertise du sujet, créer l'autorité du site Web et se classer pour les mots clés cibles.

Ensuite, ils créent des tableaux de bord de rapports pour surveiller les performances de recherche, y compris les impressions et les clics de recherche, le trafic organique et les discussions. En fonction des données de performance et de tout changement dans l'entreprise, ils identifient les opportunités d'itération et d'optimisation du programme.

11. Siege Media

via Médias de siège Best for: Content marketing, SEO, PR

Industries servies: Finance, e-commerce, B2C, B2B, SaaS

Clients notables: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith.ai

Forces: Création de contenu axée sur le référencement

Tarification: Tarification personnalisée

Emplacement: San Diego

Depuis plus de 10 ans, Siege Media a aidé les marques à augmenter le trafic organique et, à son tour, les revenus avec l'aide de la stratégie de contenu, le marketing, la construction de liens, et plus encore. Ils ont une équipe de rédacteurs, de spécialistes du marketing, de concepteurs et de spécialistes du référencement à bord qui offrent des services de marketing numérique de bout en bout à leurs clients.

**Ils sont fiers d'aider leurs clients à générer le trafic, les liens et les classements qui favorisent une croissance exponentielle. Leurs services de référencement génèrent plus de 148 646 000 $ en valeur de trafic annuel pour leurs clients.

12. Influence & Co.

via Intero Digital Best for: Les entreprises qui cherchent à développer leur leadership et l'autorité de leur marque

Industries desservies: B2B, technologie, santé, finance, assurance, fitness

Clients notables: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Points forts: Contenu de pointe, stratégie et distribution de contenu, renforcement de l'autorité de la marque

Tarification: Le coût moyen par projet est de plus de 10 000 $, les frais d'honoraires sont de 1 000 à 2 000 $ par mois

Emplacement: Columbia, Missouri

Influence & Co est spécialisée dans le leadership éclairé et le marketing de contenu. Ils aident les entreprises à créer et à distribuer un contenu de haute qualité pour renforcer l'autorité de leur marque et stimuler l'engagement. Influence & Co. se différencie en se concentrant sur l'intersection du marketing de contenu et du leadership éclairé.

S'appuyant sur une technologie brevetée et des stratégies éprouvées, l'agence travaille à prendre des parts de marché aux concurrents de ses clients, à accroître leur capital de marque, à augmenter le trafic qualifié et à accroître les revenus et les bénéfices. Avec une suite complète de solutions, l'agence a été acquise par Intero Digital en 2022 et assiste l'ensemble de l'entonnoir marketing, de la sensibilisation à la fermeture.

Évaluer les agences de marketing de contenu

Les agences de marketing de contenu sont comme les conteurs et les stratèges personnels de votre marque réunis en un seul. Ces génies créatifs ne se contentent pas d'enchaîner les mots, ils conçoivent des récits qui attirent l'attention. Grâce à leur touche magique, le message de votre marque ne se contente pas d'atteindre les gens, il adhère comme de la colle et se répand comme une traînée de poudre.

**Mais comment faire pour différencier une bonne agence de marketing de contenu d'une excellente ?

Voici quatre qualités qui les distinguent :

Ce sont des experts en contenu et en narration

Ils sont axés sur les données

Ils sont adaptables

Ils sont d'excellents collaborateurs

Ces agences font le lien entre votre produit brillant et les pouces de votre public qui défilent. Elles ne se contentent pas de créer du contenu ; elles créent des discussions, construisent des communautés et transforment les navigateurs occasionnels en fans fidèles.🙌

C'est pourquoi vous devez évaluer les entreprises de marketing de contenu avec acuité et trouver la correspondance parfaite pour aider votre entreprise à briller.

Critères essentiels pour évaluer les agences de marketing de contenu

Maintenant, lorsque vous êtes à la recherche de la meilleure agence de marketing de contenu, gardez ces facteurs à l'esprit :

Études de cas et évaluations des clients : Ne vous contentez pas de les croire sur parole - plongez dans leurs évaluations des clients et leurs études de cas ; recherchez des exemples de réussite qui vous font dire " Waouh ! ". Si leurs anciens clients chantent leurs louanges, vous êtes sur la bonne voie. Ils saventcomment développer leur agence de marketing numérique2. Track record and expertise: Vérifiez s'ils ont travaillé avec des marques dans votre secteur d'activité. À font-ils votre jargon ? Recherchez une agence qui n'est pas seulement un valet de tous les métiers, mais un maître du vôtre. Si elle peut parler de votre niche comme si elle l'avait vécue et respirée, vous avez trouvé de l'or Stratégies de contenu: Une grande agence ne se contente pas de produire du contenu comme une usine. Ils devraient adapter leurs stratégies de marketing de contenu à vos objectifs uniques. À fait-elle un éventail de types de contenu ? Peut-elle vous concocter des posts sur les réseaux sociaux ou des articles de longue haleine ? Recherchez une agence capable de faire jouer ses muscles créatifs pour répondre à vos besoins spécifiques

En parlant de besoins spécifiques, si vous n'êtes pas sûr qu'une agence de marketing de contenu soit ce qu'il vous faut, nous avons une autre solution pour vous.

ClickUp pour le marketing de contenu ClickUp peut avoir la fonction de votre

le hub de votre logiciel de marketing de contenu avec son intervalle de logiciels gratuits de planification de contenu et de marketing de contenu modèles de rédaction de contenu. Il peut vous aider à diriger votre équipe marketing interne à planifier, gérer et exécuter vos campagnes marketing de bout en bout en toute simplicité !

Modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp

Commençons par celui dont vous aurez besoin en premier ! Modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp est un modèle convivial pour les débutants qui peut vous aider à paramétrer un forfait de marketing de contenu pour votre organisation.

Planifiez et exécutez des campagnes de marketing de contenu efficaces avec le modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp

Construisez facilement des forfaits de campagne sur le modèle en marquant leur nom, la date, les assignés, la priorité, le type de contenu, le canal, le pilier de contenu, les références, et bien plus encore ! Ce modèle vous permet de :

Définir clairement votre cible et réfléchir à des idées de contenu pertinentes pour répondre à leurs besoins et à leurs problèmes

et réfléchir à des idées de contenu pertinentes pour répondre à leurs besoins et à leurs problèmes Développer une stratégie pour guider la création et la distribution de votre contenu

pour guider la création et la distribution de votre contenu Concentrer les efforts de votre équipe sur la création d'un contenu à la fois utile et attrayant

sur la création d'un contenu à la fois utile et attrayant Évaluez et ajustez votre forfait de contenu en fonction des indicateurs de performance

Modèle de calendrier de contenu de ClickUp

Le suivant est Modèle de calendrier de contenu de ClickUp pour organiser votre calendrier éditorial pour tous vos efforts de marketing numérique - blog, réseaux sociaux, e-mail, etc.

Laissez tomber les feuilles de calcul ennuyeuses et utilisez le modèle de calendrier de contenu de ClickUp pour planifier, organiser et suivre le contenu tout au long de l'année

Suivez les dates de début et de fin de vos campagnes, la progression, les dates d'échéance et les propriétaires, marquez la priorité et signalez les tâches en un coup d'œil sur votre tableau de bord

Oubliez les feuilles de calcul ou les documents multiples pour suivre le contenu, la date et l'endroit où il est diffusé. Le modèle de ClickUp vous permet de suivre visuellement tout votre contenu. Vous pouvez même joindre des documents , des images et des PDF dans votre tâche afin que vous n'ayez pas à chercher vos images d'en-tête et votre projet de blog séparément !

Commentez la tâche spécifique et clarifiez tous les doutes liés à la tâche sur la plateforme elle-même sans vous engager dans des allers-retours par e-mail ou d'autres outils de messagerie !

Modèle de gestion de contenu de ClickUp

Lorsque vous aurez mis en place votre calendrier de contenu et créé un forfait de contenu, vous aurez besoin de Le modèle de gestion de contenu de ClickUp pour régler tous les détails et consolider tous vos efforts de marketing de contenu !

Organisez et gérez tout votre contenu à partir d'un seul endroit avec le modèle de gestion de contenu de ClickUp

Il s'agit également d'un modèle prêt à l'emploi et hautement personnalisable qui offre huit configurations ClickUp différentes afin que vous puissiez afficher toutes vos tâches de la manière la plus productive pour vous : Tableau, calendrier, Liste, Accueil, Échéancier, Gantt, et plus encore.

La meilleure partie des modèles de ClickUp est que vous pouvez créer des statuts personnalisés pour chaque projet ! Catégorisez et ajoutez différents attributs pour gérer vos projets de création de contenu. Ajoutez des détails pour le budget de chaque projet, le canal, le lien, le type de tâche, m inspirationockup, etc.

Que vous soyez une grande équipe ou une petite équipe, vous pouvez facilement suivre la progression des membres de votre équipe, gérer différents.. applications de marketing numérique ou de vérifier où la campagne est bloquée sur la plateforme.

ClickUp, votre prochaine équipe de marketing numérique

Presque 48% du travail de marketing de contenu sont confiés à des agences, qui transforment les marques en noms de famille. Mais n'oubliez pas qu'un contenu de qualité n'est qu'un début. Pour faire chanter votre marketing, vous avez besoin d'un outil de gestion de projet solide pour maintenir tous ces jus créatifs en flux dans la bonne direction.

C'est là que ClickUp entre en jeu, comme l'équipe en coulisses qui s'assure que les rockstars du marketing de contenu atteignent toutes les bonnes notes.

Ainsi, que vous travailliez avec l'une de ces incroyables agences ou que vous élaboriez votre propre contenu en interne, ClickUp est là pour vous aider à organiser, collaborer et créer un contenu qui incitera votre public à revenir. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !