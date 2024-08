Comment créer une agence de marketing numérique : Un guide complet

Tous les travailleurs du secteur du marketing numérique rêvent de créer une agence de marketing numérique. Après avoir traité tous les différents aspects du marketing numérique, l'étape suivante logique est de commencer quelque chose de votre propre.

Mais créer une entreprise de marketing numérique est-il facile ou est-ce une chimère ?

La réponse pourrait vous surprendre.

Apprenez à créer une agence de marketing numérique et à bâtir votre entreprise en partant de zéro - en utilisant ce guide comme point de départ.

Bouclez votre ceinture !

Comprendre l'entreprise d'agence de marketing numérique

Le marketing en ligne n'est pas une mince affaire, surtout si vous êtes un entrepreneur débutant dans le paysage du marketing numérique.

Mais c'est le propre de l'entrepreneuriat : il n'est jamais question d'abandonner, n'est-ce pas ?

Les spécialistes du marketing numérique sont constamment équipés pour mener le bon combat.

La preuve en est le dernier sondage de Gartner, qui affirme que pour :

35 % des personnes interrogées, trouver des clients potentiels est le principal défi des entreprises en 2024

32 % des personnes interrogées considèrent que la formation et le perfectionnement des employés en matière de marketing numérique constituent le deuxième obstacle le plus important

29 %, il est difficile d'atteindre les objectifs du marketing et de l'entreprise

la Pulsation - et les défis - du paysage actuel du marketing numérique_ via Gartner Malgré sa complexité, le marketing numérique ne montre aucun signe de ralentissement. Les dépenses publicitaires numériques devraient atteindre $667.58 milliards de dollars d'ici 2024, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2023

La consommation individuelle moyenne de médias sociaux au cours d'une vie est de six ans et huit mois via.. Finances en ligne Comprenez-le : Les gens dépensent 145 minutes sur les médias sociaux chaque jour. Se réunir là où se trouvent vos clients est une décision judicieuse sur le plan commercial et financier.

Évaluer la rentabilité d'une agence de marketing numérique

La première étape de l'évaluation de la demande pour votre agence digitale consiste à comprendre les différents types de modèles d'entreprise des agences digitales et à savoir vers lequel vous souhaitez vous orienter.

Les modèles d'agence numérique les plus courants sont les suivants :

Agence numérique à service complet : Ce type d'agence numérique gère tous les services de marketing numérique, y compris l'optimisation des moteurs de recherche, la gestion des médias sociaux, le marketing de contenu, la recherche de mots clés pour les moteurs de recherche, la génération de leads, le marketing par e-mail, etc

Ce type d'agence numérique gère tous les services de marketing numérique, y compris l'optimisation des moteurs de recherche, la gestion des médias sociaux, le marketing de contenu, la recherche de mots clés pour les moteurs de recherche, la génération de leads, le marketing par e-mail, etc Agences à canal unique: Les agences à canal unique ont à leur Tableau des spécialistes qui s'attaquent à un aspect spécifique des services de marketing numérique et se concentrent sur la domination d'un canal de marketing

Les agences à canal unique ont à leur Tableau des spécialistes qui s'attaquent à un aspect spécifique des services de marketing numérique et se concentrent sur la domination d'un canal de marketing Agence numérique multicanal: Mélange d'agences à canal unique et d'agences à service complet, une agence numérique multicanal offre des services complémentaires tels que la gestion des médias sociaux et les publicités sur les médias sociaux ou les services de référencement et la recherche de mots-clés

En outre, la rentabilité d'avoir son agence de marketing digital dépend également de l'analyse de rentabilité des éléments suivants :

Votre emplacement (faites-vous une agence à distance, sur site ou hybride ?)

Les services proposés (faites-vous un focus sur une niche ou vous lancer à fond ?)

La manière dont vous générez des leads (allez-vous vous appuyer sur les services d'un expert en génération de leads ou opter pour le bricolage ?)

Les coûts (quels sont les équipements, les outils, les logiciels et les ressources dont vous aurez besoin ?)

L'allocation et l'optimisation des ressources (comment allez-vous assurer une gestion optimale des ressources ?)

Marché cible, projets et clients potentiels (que veut votre public cible idéal ?)

Approche de l'établissement de relations (comment allez-vous favoriser l'établissement de relations avec les clients ?)

Niveau d'utilisation des informations marketing (comment allez-vous extraire des informations marketing précieuses pour vos clients ?)

Évaluation des performances (comment allez-vous mesurer la réussite de votre agence ?)

Une fois que vous aurez une compréhension granulaire de tous ces éléments, vous serez plus confiant pour commencer votre voyage de marketing numérique.

Étapes de la création d'une agence de marketing numérique

Le plus grand avantage pour les propriétaires d'agence de marketing numérique indépendants est la liberté à 100 % de faire les choses comme ils le souhaitent - qu'il s'agisse de décider :

Qui devrait être leur public cible idéal et leurs clients potentiels

Quel type de stratégie marketing utiliser

Quel type de services offrir en tant que consultant en marketing digital

Comment mettre en place une équipe de marketing numérique de rêve ?

À quoi ressembleront le modèle de tarification et le modèle d'entreprise

Dans quel type d'espace de bureau investir ?

Malgré tout, utilisez ces paramètres de marketing pour mettre en place une entreprise de publicité numérique à service complet que les autres agences admireront.

1. Définir le créneau de votre agence de marketing numérique

La décision de sélectionner un créneau spécifique doit découler de l'existence ou non d'une demande pour ledit créneau.

Une fois que vous avez identifié une véritable demande, suivez ces conseils pour trouver des idées sur une niche populaire :

Évaluez vos points forts

Commencez par examiner ce sur quoi votre entreprise de marketing numérique se concentrera - s'agira-t-il du référencement, du marketing des médias sociaux, du marketing par e-mail, du marketing de contenu, de la recherche de mots clés, des annonces Google, etc L'idée est d'identifier vos principales compétences et de créer un.. modèle de feuille de route marketing pour que les équipes puissent s'y référer lorsque les choses deviennent chaotiques (comme elles le deviendront avec le temps)

Étudier le marché

Découvrez ce qui est demandé en recherchant les lacunes où vos compétences répondent à un besoin. Pour mieux comprendre, vérifiez ce que font vos concurrents et évaluez les domaines dans lesquels vous pouvez vous démarquer.

Connaître son public cible

Déterminez qui sont vos clients idéaux en tenant compte de facteurs tels que le secteur du marketing numérique, la taille et l'emplacement.

Définissez votre argument de vente unique (USP)

Réfléchissez longuement à ce qui vous différencie des autres. Il peut s'agir de votre approche, d'une compétence unique ou d'une focalisation sur un secteur particulier - votre USP sera la personnalité de votre marque.

Définissez vos services

Sur la base de vos points forts et de votre étude de marché, affinez vos services en vous concentrant sur ce dont votre public de niche a le plus besoin et construisez vos offres en fonction de cela

2. Constituer la bonne équipe pour votre agence de marketing digital

Il est indéniable que la constitution d'une bonne équipe est le fondement d'une agence réussie.

Vos efforts en la matière doivent commencer par la création d'une équipe compétente et motivée, en phase avec les objectifs de votre agence.

Tirez parti de ces conseils pour créer une équipe solide et compétente à partir de zéro :

Identifiez vos besoins

Déterminez les rôles et les compétences spécifiques dont vous avez besoin dans votre équipe et ajoutez-les à votre forfait entreprise. Pensez à des domaines tels que le marketing de contenu, la génération de leads, la conception de sites Web, la publicité PPC, l'analyse et la gestion de projet.

Définissez les membres de votre équipe idéale

Créez des profils basés sur les compétences, l'expérience et les traits de personnalité nécessaires pour chaque rôle. Réfléchissez à la façon dont chaque membre de l'équipe s'intégrera dans la culture et l'environnement de travail de votre agence.

Réussissez votre stratégie de recrutement

Élaborez une stratégie de recrutement indiquant où et comment vous trouverez des candidats potentiels : tableaux d'affichage, comptes de médias sociaux, votre site web, évènements de réseautage, etc.

Consacrez du temps à vos descriptions de poste

Rédigez des descriptions de poste claires et détaillées qui décrivent les responsabilités, les qualifications et les attentes pour chaque rôle. Mettez en avant ce qui fait de votre agence un endroit où il fait bon travailler et les raisons pour lesquelles les candidats devraient être enthousiastes à l'idée de rejoindre votre équipe.

Faire une sélection rigoureuse

Présélectionnez les CV et les portfolios afin d'établir une liste restreinte des candidats qui répondent à vos critères en :

En menant des entretiens approfondis pour évaluer leurs compétences, leur expérience et leur adéquation culturelle

En posant des questions comportementales pour comprendre comment ils ont géré des situations en rapport avec le rôle à pourvoir

En procédant à des évaluations des compétences afin de déterminer les aptitudes pratiques de chaque candidat

En réfléchissant à la manière dont chaque nouvelle recrue s'intégrera dans la dynamique de l'équipe en place

Développer un processus d'intégration efficace

Aidez les nouveaux membres de l'équipe à s'intégrer en douceur dans votre agence en les armant de la formation nécessaire, des cours de marketing numérique en ligne, des ressources et de l'assistance pour les mettre sur la voie de la réussite.

Encourager le feedback et la reconnaissance

Encouragez l'apprentissage et le développement continus de votre équipe en :

Offrant des possibilités d'amélioration des compétences, de certifications industrielles et de croissance professionnelle pour que votre équipe reste à la pointe de la technologie

Instaurant une culture du retour d'information et de la reconnaissance où les membres de l'équipe sont encouragés à donner et à recevoir ouvertement un retour d'information

Mettre l'accent sur le renforcement de l'esprit d'équipe pour des employés plus heureux

Que vous ayez des employés à temps plein ou à temps partiel, vous devez comprendre les aspects juridiques, de formation et de gestion liés à la gestion des employés. Vous devez également prendre des initiatives pour vérifier régulièrement le bien-être mental et émotionnel de votre équipe.

Outils clés pour gérer une agence de marketing numérique réussie

Mettre en place une entreprise de marketing numérique robuste signifie se soucier constamment d'obtenir de nouveaux clients tout en maintenant une qualité de travail élevée.

Pourquoi ne pas investir dans un logiciel de marketing de contenu , outils de marketing entrant ou logiciel d'agence de marketing pour accélérer le rendement sans compromettre les attentes de vos clients ?

Un autre outil qui vaut la peine d'être examiné est le ClickUp gestion de projet marketing qui permet aux agences de marketing numérique de travailler dur sans transpirer.

Voici un rapide aperçu de toutes les précieuses fonctionnalités pour aider les équipes marketing à démarrer :

ClickUp Affichage du Calendrier pour une perspective à 360 degrés sur ce qui se passe où

En tant qu'agence de marketing, la création d'un forfait Business pour obtenir plus de clients est une partie du puzzle ; maintenir votre travail dans les délais est une autre partie qui nécessite des compétences d'équilibrage. Affichage du Calendrier ClickUp est une excellente option pour les gestionnaires marketing qui cherchent à organiser des projets, à planifier des échéanciers et à visualiser le travail de l'équipe.

affichez une vue d'ensemble de toutes les tâches avec la vue du Calendrier de ClickUp

Complétez vos tâches avec Modèles de calendriers de contenu ClickUp et de forfaiter vos blogs, articles et autres contenus pour toute l'année.

A quoi ressemblera votre calendrier de contenu dans la vue Calendrier de ClickUp

CliquezUp sur les diagrammes de Gantt pour une compréhension facile de la charge de travail de l'équipe

Une entreprise rentable obtient de nouveaux clients en fonction du marché cible idéal.

Mais une agence centrée sur le client permet à l'équipe de garder l'onglet sur ce qui se passe à chaque étape de la stratégie marketing. C'est là que Les diagrammes de Gantt de ClickUp shine :

les équipes obtiennent des comptes rendus de première main sur qui travaille sur quoi

Tout le monde est aussi impliqué que l'équipe dirigeante.

Une autre fonction qui fonctionne à merveille pour stimuler la rentabilité, la productivité et l'efficacité de l'entreprise la gestion de la charge de travail dans votre agence est Ressources de l'agence ClickUp : Accédez instantanément à des guides de productivité, des modèles ClickUp et des flux de travail, des webinaires à la demande organisés par des spécialistes de l'agence, des articles pratiques et des bonnes pratiques à portée de main.

ClickUp Objectifs pour définir des objectifs en temps réel

Votre agence de marketing ne vaut que ce que valent vos objectifs marketing .

Attention, la définition des objectifs ne se limite pas au modèle de tarification.

Utiliser applications de marketing numérique pour suivre les tendances actuelles du marketing numérique, consolider les tâches, rationaliser vos campagnes de marketing numérique, rédiger une étude de cas, etc.

favorisez la collaboration avec ClickUp 3.0 Docs pour vos équipes internes et externes

Ajoutez des sous-pages, partagez le lien Docs, mettez en forme le document selon vos besoins et connectez-le à vos flux de travail existants :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Connecter ClickUp Docs aux flux de travail /$$img/

connecter ClickUp Docs aux flux de travail et ne laisser aucune place à la confusion

ClickUp Docs aide votre équipe à mettre leurs idées en mots et à supprimer les angles morts pour vos campagnes marketing.

Modèles ClickUp Marketing pour le bon fonctionnement de votre entreprise

Les responsables des médias sociaux doivent suivre - et dépasser - les attentes de leur cible, de leurs clients potentiels et du modèle d'entreprise défini par l'agence.

Avec autant d'éléments mobiles, la création d'un document distinct pour chacun d'entre eux devient une affaire fastidieuse.

Entrez dans le vif du sujet : Modèle d'entreprise de l'agence de marketing ClickUp

Créer un forfait marketing efficace sans effort

Les agences de marketing des médias sociaux qui cherchent un coup de main pour élaborer une stratégie de marketing doivent envisager d'utiliser des outils personnalisés Modèles de plans marketing. Ces modèles offrent une feuille de route pour vos campagnes de marketing, depuis la définition des objectifs jusqu'à la sélection de la bonne combinaison de canaux.

Démarrez votre agence de marketing numérique dès aujourd'hui

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire l'action en utilisant ClickUp AI /$$img/

utilisez la fonctionnalité ClickUp Summarize pour résumer les notes de réunion en un clin d'œil

Votre entreprise d'agence de marketing numérique ne doit pas être traitée comme une réflexion après coup.

Bien sûr, obtenir plus de clients est l'étoile polaire de chaque agence. Cependant, aimer ce que vous faites est encore plus important. Votre passion se traduira dans vos campagnes de marketing, et les profits suivront.

De plus, en tant que propriétaire d'une agence, vous éprouverez une immense satisfaction au travail. Pour tirer le meilleur parti de votre temps, de votre investissement et de votre travail, investissez dans les éléments suivants Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp .

Doublez vos besoins en marketing numérique, atteignez des clients potentiels de haute qualité et construisez une entreprise rentable - avec ClickUp comme votre plateforme de marketing numérique de confiance.

Questions fréquentes

1. À combien s'élève le coût de création d'une agence de marketing numérique ?

Le paramètre de mise en place de votre entreprise de marketing numérique peut coûter entre 730 $ et 30 000 $ (et plus). Cela comprend les coûts liés à l'embauche des bons talents, à la création du site Web de votre agence de marketing numérique pour la promotion, à l'espace de bureau, à l'équipement, aux salaires du personnel, etc.

2. Peut-on créer une agence de marketing numérique sans expérience ? "

Oui, il est possible de créer une agence de marketing numérique sans expérience, mais ce n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme la génération de prospects, la promotion de votre agence sur les plateformes de médias sociaux, la recherche d'insights marketing et de tendances en matière de marketing numérique, la création d'un business plan avec un modèle de tarification, et bien plus encore.

Pour vous placer dans une position plus avantageuse, pensez à commencer en tant que freelance ou à décrocher un emploi dans le domaine du marketing numérique, quelle que soit sa capacité. Rien ne remplace l'expérience pratique.

3. À quels types de services les agences de marketing numérique font-elles appel ? "

Les services les plus courants offerts par les agences de marketing numérique comprennent le marketing par e-mail, le marketing de contenu, l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité numérique payante, la conception de sites Web, etc.