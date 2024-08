11 meilleurs services de rédaction de contenu en 2024 (avis et prix)

Le contenu est roi. De l'e-mail campagnes de marketing aux pages d'atterrissage, les services de rédaction de contenu ont le potentiel de faire une grande différence dans vos résultats.

Les rédacteurs professionnels possèdent les compétences et l'expertise nécessaires pour rédiger un contenu qui s'adressera à votre public, générera du trafic organique et obtiendra des résultats. ✅ ✍️

L'astuce consiste à trouver des services de rédaction de contenu sur lesquels vous pouvez compter. C'est là que nous intervenons !

Nous avons rassemblé les 11 meilleurs services de rédaction de contenu (avec un accent sur le référencement) afin que vous puissiez exécuter un plan de contenu qui fait le travail.

*Que devez-vous rechercher dans les services de rédaction de contenu ? ?

Avec un nombre incalculable d'entreprises de rédaction de contenu parmi lesquelles choisir, comment trouver la bonne ? Voici ce que nous suggérons de rechercher dans les services de rédaction de contenu de haute qualité :

*SEO expertise: L'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) est un ensemble de compétences en constante évolution qui rend votre contenu Web visible, alors cherchez un service avec des rédacteurs experts qui se spécialisent dans le SEO 📈

*Strict vetting : Recherchez des services de rédaction de contenu qui contrôlent leurs rédacteurs indépendants afin d'éviter le plagiat et de vous assurer que vous travaillez avec des professionnels de confiance

*Des délais d'exécution rapides : Trouvez un service de rédaction de contenu capable de respecter les délais d'exécution dont vous avez besoin pour maintenir votre niveau d'activitéplan de projet de votre projet

*Gratuit révisions : Vous méritez un contenu dont vous êtes satisfait, alors cherchez un service qui inclut les révisions dans le coût du contenu

*Les 11 meilleurs services de rédaction de contenu pour améliorer votre copie

Que vous ayez besoin d'articles pour les médias sociaux, d'un blog ou d'un livre blanc, nous avons mis en évidence les services de rédaction de contenu qui peuvent vous aider à y parvenir. Nous allons nous plonger dans les 11 applications de création de contenu et des sites web sur lesquels vous pouvez compter. 🙌

1. Writing Studio

via Studio d'écriture Writing Studio est un service de rédaction de contenu professionnel qui peut vous aider à créer des ebooks, des descriptions de produits ecommerce, des articles de blog optimisés pour le SEO, des livres blancs, des communiqués de presse, et plus encore. 📃

Vous recevrez des services de rédaction de contenu entièrement gérés, y compris la recherche de mots clés SEO, la relecture, la vérification des faits, le formatage CMS, et plus encore.

Les meilleures caractéristiques de Writing Studio

Contrôle strict de la qualité du contenu pour garantir que vous recevez un contenu en ligne de premier ordre

Plusieurs types de contenu, allant des ebooks aux newsletters

Communication claire pour définir vos besoins avant que les rédacteurs ne commencent le projet

Des services professionnels tels que l'optimisation SEO, le formatage CMS et la vérification des faits sont inclus dans chaque projet

Limitations du studio de rédaction

Commentaires limités de la part des clients sur les plateformes d'évaluation les plus populaires

Certains utilisateurs affirment que les enquêtes de lancement de projet sont trop longues et prennent trop de temps

*Writing Studio prix

1-10k mots: 0,20 $/mot

0,20 $/mot 10-100k mots: 0,16$/mot

0,16$/mot 100k+ mots: 0,15$/mot

Les évaluations et les critiques du Studio d'écriture

G2: 5/5 (5+ reviews)

5/5 (5+ reviews) Capterra: N/A

2. Compose.ly

via Compose.ly Compose.ly est un service de rédaction de contenu et d'articles spécialisé dans les services de référencement et de rédaction de blogs. L'équipe de l'entreprise est composée d'entrepreneurs et d'experts en marketing de contenu qui peuvent mettre en œuvre des stratégies de référencement cohérentes projets de contenu et produire des articles de blog qui se classent bien pour des termes de recherche compétitifs. ⬆️

Les meilleures fonctionnalités de Compose.ly

Des plans de référencement complets peuvent cibler des mots-clés à courte et longue traîne pour des augmentations tangibles du trafic

Échantillon de contenu écrit gratuit avant de vous engager dans un plan payant

Une équipe de gestion de compte garantit un accès instantané à des rédacteurs rigoureusement contrôlés ayant de l'expérience dans une gamme d'industries spécifiques

Pas de contrat à long terme, juste de la rédaction de contenu web qui s'adapte à votre budget 💰

Limitations de Compose.ly

Certains utilisateurs disent qu'il n'est pas possible de demander à un rédacteur de contenu web favori de s'occuper de l'ensemble de votre plan de contenu

Les utilisateurs signalent que cela peut prendre un certain temps pour affiner la voix exacte de la marque que vous voulez dans vos articles de blog

*Compose.ly prix

Services de rédaction de contenu : 700+ $/mois

Compose.ly évaluations et critiques

G2: 5/5 (10+ reviews)

5/5 (10+ reviews) Capterra: N/A

3. ContentWriters

via Rédacteurs de contenu ContentWriters est une plateforme de rédaction de contenu de site web qui vous met en relation avec des rédacteurs spécialisés pour donner vie à votre stratégie de croissance. 🌱

Connectez-vous avec des freelances qui peuvent répondre à vos besoins de contenu dans les délais impartis tout en écrivant pour votre public cible et en démontrant une compréhension de votre sujet.

*ContentWriters meilleures caractéristiques

Les services de référencement vous permettent de cibler des mots-clés et des termes qui augmenteront la visibilité et aideront votre site à se classer plus haut dans les pages de résultats des moteurs de recherche

garantie de satisfaction du contenu à 100% avec des révisions incluses dans chaque élément de contenu

Une plateforme sécurisée qui vous permet d'entrer en contact avec des professionnels triés sur le volet

Une gestion de compte et des calendriers de contenu personnalisés facilitent l'exécution de votre stratégie de référencement

*ContentWriters limitations

Les fonctionnalités avancées de gestion de contenu ne sont pas disponibles sur le plan Self Service ; les utilisateurs intéressés doivent passer au plan Managed Services

Les commentaires des utilisateurs mentionnent la nécessité d'un contrat de 12 mois pour le plan Managed Services, aucun contrat plus court n'étant disponible

*ContentWriters Tarification

Self Service: $99+/pièce

$99+/pièce Services gérés: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (80+ reviews)

4.6/5 (80+ reviews) Capterra: N/A

4. WordAgents

via Agents de mots WordAgents est une agence de rédaction de contenu dirigée par une équipe de professionnels du référencement qui se spécialisent dans l'amélioration du classement dans les moteurs de recherche.

Elle vous met en relation avec des rédacteurs capables de transformer un brief en un contenu adapté à l'optimisation des moteurs de recherche. Ils vous aideront à améliorer la notoriété de votre marque et à générer des leads sans avoir à vous soucier du bourrage de mots-clés ou du plagiat.

Les meilleures caractéristiques de WordAgents

Connectez-vous avec des rédacteurs SEO, des éditeurs et des stratèges qui peuvent vous aider à vous classer et à construire votre autorité dans n'importe quel secteur

S'appuyer sur l'IA et l'article SEOoutils de rédaction pour créer des pages web et des articles de blog qui génèrent des conversions

Prévisualisez des échantillons de textes avant de payer pour être sûr de savoir à quoi vous vous engagez

Limitations de WordAgents

Le plan SEO Lite ne fournit pas de contenu rédigé par des humains ; les utilisateurs ont accès à du contenu généré par l'IA et édité par des humains

Les services de marketing complets sont limités au plan SEO Supreme

*WordAgents Tarification

SEO Lite: $290/mois

$290/mois SEO Supreme: $890/mois

*WordAgents évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Verblio

via Verblio Verblio est un service de rédaction de contenu SEO qui se targue de tarifs au mot peu élevés et d'un contenu conçu pour générer des conversions. Accédez à un réseau de plus de 3 000 rédacteurs de contenu SEO sélectionnés, capables de produire des textes efficaces, avec garantie de satisfaction, pour des entreprises de tous secteurs d'activité.

Les meilleures caractéristiques de Verblio

Interface conviviale et facile à naviguer

Des services de rédaction de contenu spécialisés pour les startups, les agences de marketing, les marques de commerce électronique, les fournisseurs de services et les sociétés d'édition numérique

Les services de rédaction de contenu comprennent la rédaction de pages d'accueil, d'articles de blog, de messages sur les médias sociaux, d'e-mails marketing, de livres blancs, de communiqués de presse, etc

Réseau de rédacteurs et d'éditeurs basés aux États-Unis dont l'anglais est la première langue

Limitations de Verblio

La plupart des contenus ne sont pas rédigés par des personnes ; les clients reçoivent des contenus créés par l'IA et édités par des humains

Les commentaires mentionnent que les rédacteurs préférés rejettent souvent des articles, ce qui peut retarder les stratégies de contenu jusqu'à ce qu'un autre rédacteur approprié soit trouvé

*Verblio Tarification

Libre-service: 49,50 $/mois plus 0,06 $/mot

49,50 $/mois plus 0,06 $/mot Entreprise : Contact pour la tarification

*Verblio évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: N/A

6. ContentGrow

via Croissance du contenu ContentGrow est une plateforme conçue pour mettre en relation des rédacteurs indépendants et des clients à l'aide d'une application de flux de travail simple. Chaque rédacteur est soigneusement contrôlé au cours d'un processus en plusieurs étapes. Construisez votre équipe de rédacteurs indépendants préférés qui peuvent accepter des commandes de contenu sur la base du premier arrivé, premier servi. ✨

Les meilleures fonctionnalités de ContentGrow

Accédez à une liste de rédacteurs adaptés à vos projets pour faciliter la mise en relation avec les talents dont vous avez besoin

Demandez des propositions d'articles à un large éventail de rédacteurs et ne payez pour le contenu que lorsque vous recevez une idée d'article qui vous plaît

Discutez avec l'équipe de ContentGrow si vous avez des questions sur la façon de créer des briefs, de demander des pitchs ou d'entrer en contact avec des freelances

Recevoir des réponses rapides et un travail dont la satisfaction est garantie

Limitations de ContentGrow

Les rédacteurs peuvent donner la préférence aux clients qui sont prêts à payer un prix au mot plus élevé

Le processus d'embauche repose sur la commande de présentations de la part des rédacteurs avant la rédaction d'un article, ce qui peut entraîner un ralentissement des services de rédaction de contenu

*ContentGrow Tarification

ContentGrow ne fournit pas d'informations sur ses tarifs. Cependant, les utilisateurs déclarent que les clients peuvent fixer des tarifs préférentiels au mot que les rédacteurs doivent accepter avant d'accepter un projet.

*ContentGrow ratings and reviews

G2: 5/5 (2+ reviews)

5/5 (2+ reviews) Capterra: N/A

7. Express Writers

via Rédacteurs express Express Writers est un service de rédaction de contenu SEO qui propose des textes de haute qualité et l'accès à des professionnels chevronnés du secteur. Laissez les rédacteurs faire le gros du travail et production de contenu créatif la production de contenu créatif, que vous ayez besoin d'infographies, d'ebooks, d'articles de blog, ou de tout ce qui précède. 🏋️

Les meilleures caractéristiques d'Express Writers

La boutique de contenu vous permet de consulter différents types de contenu et les coûts moyens des services avant de choisir un rédacteur

Payez au mot pour vous assurer que votre calendrier de contenu correspond à votre budget

Les rédacteurs effectuent des recherches approfondies et vérifient les faits pour tous les textes afin de vous garantir un contenu de haute qualité

Les révisions et la relecture sont incluses dans le prix au mot, ce qui vous permet d'obtenir à chaque fois un contenu prêt à être publié

Limites des rédacteurs express

Les utilisateurs signalent que le contenu subit parfois des retards inattendus, ce qui rend difficile le respect du calendrier

Certains utilisateurs disent qu'ils ont du mal à obtenir une qualité constante entre les rédacteurs, même lorsqu'ils font appel à des prestataires de services experts

Écrivains express Tarification

Self-Service : **Tarification flexible au mot

: **Tarification flexible au mot Entreprise : Contact pour la tarification

*Express Writers ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.5/5 (10+ reviews)

4.5/5 (10+ reviews) Capterra: N/A

8. Scripted

via Écrit par écrit Scripted est un service de rédaction de contenu qui associe la rédaction assistée par ordinateur à l'expertise humaine afin que vous puissiez profiter du meilleur des deux mondes. Profitez d'options tarifaires flexibles adaptées à tous les budgets, passez vos commandes en toute simplicité et communiquez avec les rédacteurs en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Scripting

Accès gratuit àOutils d'écriture d'IA afin que vous puissiez rédiger des contenus que vos équipes internes pourront éditer et améliorer

Accès à des milliers de rédacteurs freelance spécialisés dans différents secteurs d'activité, afin que vous puissiez bénéficier de l'expertise dont vous avez besoin

Les membres des plans payants peuvent travailler avec l'équipe de Scripted pour créer une stratégie de contenu gagnante (non disponible pour les utilisateurs du plan gratuit)

Connexion avec les rédacteurs par l'intermédiaire de l'équipe Scripted afin de bénéficier d'une communication cohérente

Limitations de Scripted

Le plan gratuit ne donne accès qu'à du contenu généré par l'IA ; la plupart des plans mettent l'accent sur le contenu généré par l'IA avec une édition humaine

Certains utilisateurs signalent que la recherche de rédacteurs adaptés à leurs besoins prend beaucoup de temps

*Scripté Tarification

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 199$/mois

199$/mois Équipe: 499 $/mois

499 $/mois Entreprise + Agence: Contacter pour la tarification

*Évaluations et critiques scénarisées

G2: 3.1/5 (50+ reviews)

3.1/5 (50+ reviews) Capterra: N/A

9. Upwork

via Travail à domicile Upwork est une place de marché pour freelances qui regroupe des professionnels issus d'un large éventail de secteurs, y compris un vaste réseau de spécialistes de la rédaction de contenu.

Trouvez des talents, gérez des contrats, améliorez collaboration sur le lieu de travail , examiner les travaux et payer les freelances, le tout à partir d'une plateforme sécurisée. 🔐🥇

Les meilleures caractéristiques d'Upwork

Consultez les profils des freelances, voyez les projets qu'ils ont réalisés, lisez les avis de leurs anciens clients et triez les rédacteurs par note

La plateforme de paiement sécurisée vous protège, vous et le freelance ; vous pouvez ajouter des conseils pour un travail bien fait, diviser les projets en étapes ou payer à l'heure

Créez des offres d'emploi pour des rédacteurs ayant des niveaux de compétences, des lieux, des fuseaux horaires et d'autres qualifications spécifiques

Établir des relations durables avec des rédacteurs, des éditeurs et d'autres professionnels indépendants

Limites d'Upwork

Les utilisateurs signalent que la qualité du contenu et de la communication varie d'un freelance à l'autre

Le système d'évaluation peut se traduire par un faible nombre d'étoiles sur votre compte client, ce qui décourage les meilleurs talents d'accepter du travail

*Upwork prix

Basic : 49,99+$/mois plus le coût du contenu

: 49,99+$/mois plus le coût du contenu Enterprise : $849/mois plus coût du contenu

*Évaluations et critiques d'Upwork

G2: 4.6/5 (1,800+ reviews)

4.6/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

10. Crowd Content

via Contenu de la foule Crowd Content est un service de rédaction de contenu d'entreprise avec un réseau de plus de 6 000 rédacteurs indépendants. Utilisez la plateforme pour vous connecter avec des rédacteurs du niveau de compétence et du domaine d'expertise de votre choix pour aider à faire évoluer votre entreprise avec du contenu ciblé. 🎯

Les meilleures caractéristiques de Crowd Content

Les projets qui nécessitent des délais d'exécution rapides sont souvent terminés dans les 24 à 48 heures

Une tarification flexible vous permet d'ajuster le tarif au mot en fonction du budget de votre projet

La plateforme conviviale permet de passer des commandes, de payer les freelances et de réviser le contenu en toute simplicité

Plusieurs types de contenu, allant des pages d'atterrissage et des articles de blog aux posts sur les médias sociaux et aux e-mails de marketing

Limitations du contenu de la foule

Les avis mentionnent la difficulté de trouver des freelances qui produisent régulièrement un travail de haute qualité

Les utilisateurs disent que le système de notation interne des rédacteurs et du contenu écrit peut être déroutant

*Crowd Content prix

Place de marché: 0,035$+/mot

0,035$+/mot Services gérés:Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Crowd Content évaluations et critiques

G2: 3.9/5 (10+ reviews)

3.9/5 (10+ reviews) Capterra: N/A

10. My Content Pal

Mon contenu Pal vous fournit du contenu bien documenté et sans stress. Ils ont une politique stricte d'absence d'IA, garantissant un contenu 100% humain, optimisé pour le référencement, qui résonnera avec la voix unique de votre marque et votre public.

My Content Pal est l'une des seules agences qui vous permet de travailler directement avec le rédacteur. Elle met à la disposition de votre marque un rédacteur dédié qui travaillera sur vos campagnes et interagira directement avec votre équipe.

Les meilleures caractéristiques de My Content Pal

Une politique stricte d'absence d'IA: Chaque contenu est rédigé par des rédacteurs humains qualifiés, garantissant ainsi l'alignement et l'authenticité de la marque.

Chaque contenu est rédigé par des rédacteurs humains qualifiés, garantissant ainsi l'alignement et l'authenticité de la marque. **Vous bénéficierez des conseils d'un expert en référencement de la part d'un responsable de référencement dédié.

**Construisez une relation avec votre rédacteur : Vous pouvez vous engager directement avec votre rédacteur dédié

Programme de fidélisation: Les clients à long terme recevront des crédits à utiliser pour le service d'édition ou les services de conception graphique.

Les clients à long terme recevront des crédits à utiliser pour le service d'édition ou les services de conception graphique. Excellence abordable: Vous pouvez obtenir du contenu de qualité supérieure pour aussi peu que 0,08 $ par mot.

Vous pouvez obtenir du contenu de qualité supérieure pour aussi peu que 0,08 $ par mot. Des plans personnalisables: Achetez des mots en fonction de vos besoins, de seulement 10 000 mots à 200 000 mots.

Les limites de My Content Pal

Vous ne pouvez pas choisir votre rédacteur, mais ils le remplaceront volontiers s'il ne vous convient pas

Les évaluateurs signalent que la mise en route peut prendre un certain temps. Le processus d'intégration de My Content Pal est long mais complet.

Le délai d'exécution du contenu est de 72 heures pour les clients de Dedicated Writer

Prix de My Content Pal

My Content Pal propose des prix à partir de 0.08$ par mot sans frais cachés. Leurs forfaits sont modulables pour s'adapter aux besoins uniques en matière de contenu. Ils offrent un remboursement complet si vous n'êtes pas satisfait du contenu.

*My Content Pal ratings and reviews (en anglais)

Trustpilot : 4.8/5 avec 54 commentaires

: 4.8/5 avec 54 commentaires Capterra: N/A

Autres outils de rédaction de contenu

Vous n'êtes pas prêt à embaucher un rédacteur ou à vous engager sur une plateforme de rédaction de contenu ? Vous souhaitez fournir à vos rédacteurs internes les outils dont ils ont besoin pour réussir ? Nous avons tout ce qu'il vous faut, de modèles de rédaction de contenu à la génération de contenu par IA à la pointe de l'industrie.

ClickUp

Utiliser l'IA assistant d'écriture dans ClickUp pour générer des articles de blog, trouver des idées, rédiger des courriels, etc

ClickUp est le premier logiciel de gestion de projet sur le marché. Bien que la plateforme n'offre pas de services de rédaction de contenu, elle dispose de plusieurs outils pour vous aider à rédiger des communiqués de presse, des descriptions de produits, etc.

Vous avez besoin de produire du contenu de qualité en un clin d'œil ? ClickUp AI peut générer des courriels, du contenu de blog, des textes de marketing numérique, des notes de projet, des ordres du jour de réunions et des rapports d'état à l'aide de simples invites. Il peut également résumer les notes de réunion et générer des actions, ce qui permet à votre équipe d'économiser du temps et de l'argent. 🤩

Prêt à connecter votre contenu à vos flux de travail ? Utilisez ClickUp AI pour créer du contenu de qualité en ClickUp Docs pour permettre une collaboration sans faille.

Utilisez ClickUp Docs pour créer et connecter de beaux documents, des wikis, et plus encore, pour une exécution transparente des idées avec votre équipe

Vous souhaitez donner un coup de jeune à votre stratégie de marketing de contenu ? Utilisez Le modèle de gestion de contenu de ClickUp pour composer votre plan de projet. ✅

ClickUp peut tout faire. Sérieusement. Jetez un coup d'œil à ce que vous obtenez :

Modèles de rédaction de contenu etmodèles de plans de communication pour tous les usages

Des centaines d'outils de rédaction AI conçus pour la gestion de projet

Modèles de calendrier de contenu pour que vos projets restent sur la bonne voie

Outils et fonctionnalités conçus pour améliorer la collaboration sur le lieu de travail ClickUp Teams Marketing facilite le brainstorming, la planification et l'exécution de campagnes de marketing de contenu sur toutes les plateformes. Utilisez-le avec ClickUp AI pour générer des idées de campagne, des notes de contenu, des études de cas, et plus encore, sans jamais quitter la plateforme.

*Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Logiciel de calendrier de contenu pour maintenir vos plans de marketing et de référencement à jour

Des centaines deOutils d'IA pour vous aider à produire un contenu de haute qualité

Bibliothèque de plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi pour accélérer chaque projet

Logiciel de marketing de contenu pour améliorer votre classement dans les moteurs de recherche et attirer du trafic sur votre site

*Limitations de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage lorsqu'ils se familiarisent avec les outils de ClickUp (résolue par des tutoriels vidéo gratuits et des FAQ)

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

*ClickUp Tarification

**Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur entreprise : 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour la tarification

Contact pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

*ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

*Mots qui gagnent

Cette liste des 11 meilleurs services de rédaction de contenu reflète l'évolution des normes industrielles dans tous les secteurs d'activité. Que vous soyez à la recherche de services de rédaction de contenu SEO pour votre site de commerce électronique ou que vous ayez besoin d'un freelance pour rédiger des posts sur les réseaux sociaux ou des livres blancs, vous avez besoin de professionnels vérifiés qui peuvent fournir un contenu de haute qualité, original et engageant.

Découvrez ce que d'autres outils de rédaction de contenu peuvent faire pour vous. Commencez gratuitement dès aujourd'hui et inscrivez-vous à ClickUp ! 🌞